Что случилось в Петрозаводске и Карелии 16 июня

фото: © EPA-EFE/Alessandro Di Marco, архив

За сутки число заболевших коронавирусом в Карелии увеличилось на 38 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 869 человек, сообщили в оперштабе.

Так, 38 новых случаев заражения COVID-19 подтверждено в Карелии за минувшие сутки: в Петрозаводске – 18 человек, в Муезерском районе (поселок Лендеры) – 4 человека, в Суоярвском районе (поселок Лоймола) – 3 человека, в Беломорске – 5 человек, в Сегеже – 2 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Сортавальском районе (поселок Пуйккола) – 1 человек, в Кондопожском районе (село Янишполе) – 1 человек, в Кемском районе – 2 человека (рабочие со стройплощадки Белопорожской ГЭС).

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у одного работника АО "ВАД".

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии составило 869 человек.

Выздоровели 328, за минувшие сутки был выписан 21 человек: в Петрозаводске - 11, в Сегеже - 3, в Сортавале - 2, в Лахденпохье - 1, в Питкяранте - 1, в Беломорске – 3.

Всего за время пандемии проведено в Карелии 59000 исследований (+1240 за сутки).

На самокарантине находятся 2756 человек (-200 за сутки).

В местах обсервации пребывает 189 человек (-21 за сутки).

фото: © shutterstock.com

В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки

Маленькая девочка утонула в Лососинке, в районе Кургана, где отдыхала с мамой.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня, 16 июня, одноклассники девушки, у которой вчера утонула дочь, начали в интернете сбор средств, чтобы помочь семье.

"Друзья и просто неравнодушные люди, - написано в сообщении. - У нашей одноклассницы Алины произошла страшная трагедия, у нее погибла единственная дочь Юля. Трагедия произошла 15 июня на реке Лососинка в районе Кургана. Просьба всех неравнодушных помочь семье - Алина воспитывала дочь одна. Юля была добрая, активная и жизнерадостная девочка, ее знал весь наш двор на Перевалке. Она была добра и внимательна к каждому малышу. Давайте мы все вместе поможем Алине. Это большое горе".

Напомним, 15 июня днем недалеко от моста Кукковка-Древлянка, в районе Кургана, в реке Лососинка утонула 9-летняя девочка. По словам очевидцев, девочка захлебнулась. Врачи скорой помощи пытались реанимировать ее более получаса, но спасти жизнь ребенку не удалось.

По факту гибели 9-летней девочки Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

Если вы хотите помочь маме, потерявшей единственную дочь, то реквизиты карты здесь.

фото: © ГИБДД Петрозаводск

Участник страшного ДТП в Петрозаводске скончался в больнице

Авария произошла 14 июня на Комсомольском проспекте.

Напомним, в 23.11 около дома № 14 столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW.

В результате ДТП 23-летний водитель Daewoo Matiz получил травмы и был доставлен в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, юный водитель умер в больнице.

фото: © AP Photo/Sergey Ponomarev, архив

Труп обнаружили в одной из квартир Петрозаводска

Мертвого мужчину нашли в квартире на улице Лыжной, сообщили в МЧС Карелии.

В понедельник, 15 июня, в 11.13 в пожарно-спасательную службу Петрозаводска из полиции поступил звонок с просьбой о помощи – хозяин квартиры долгое время не выходит на связь.

Пожарные с помощью трехколенной лестницы проникли на балкон третьего этажа и обнаружили в квартире труп.

Ранее аналогичное происшествие произошло в конце мая в Петрозаводске.

фото: © Наталия Федосенко/ТАСС

Более 120 человек грубо нарушили режим самоизоляции в Петрозаводске

В судах Карелии с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 691 административный материал за грубые нарушения режима самоизоляции.

С начала пандемии судами Карелии вынесено 491 постановление о назначении административного наказания жителям республики, которые грубо нарушили правила поведения в период действия режима повышенной готовности на территории республики в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщается в паблике "Скажи экстремизму нет|Республика Карелия".

Административные материалы зарегистрированы во всех судах республики.

Больше всего: в Петрозаводском городском суде – 125, в Прионежском районном суде – 102 и в Беломорском районном суде – 100 материалов.

Всего один нарушитель был выявлен в Муезерском районе

Сумма штрафа – от одной до 30 тысяч рублей.

Напомним, четверых жителей Олонецкого района осудили за нарушение режима повышенной готовности.

фото: © pixabay.com

Четверо человек утонули, спасая ребенка в Забайкалье

Трагический инцидент произошел вечером 15 июня на реке в Ононском районе, сообщили в Следкоме по Забайкальскому краю.

Около 18.00 в полицию пустило сообщение об утоплении четырех человек в реке в Ононском районе.

По предварительным данным, родственники отдыхали на реке Онон в 2 километрах от села Нижний Цасучей. Около 17.00 во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать девочку. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалёку.



В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули.

Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины.



Проводится проверка.

Ранее ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Четверо мужчин едва не утонули в Петрозаводске

Инцидент произошел 14 июня на Онежском озере, сообщили в пресс-службе Государственного комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В 14.45 в Единую диспетчерскую службу Карелии поступил сигнал о чрезвычайной ситуации на Онежском озере. Четверо жителей Петрозаводска вышли в открытый водоем, не проверив снаряжение и свое маломерное судно. Оказалось, что в катере появилась трещина, и вода стала его наполнять. Путешествие могло кончиться плачевно, если бы мужчины не позвонили в поисково-спасательную службу.

Пятеро спасателей сразу же выдвинулись на помощь на рабочем судне БЛ-820. Они эвакуировали четверых человек и взяли на буксир катер пострадавших. Через 40 минут после поступления сигнала все участники спасательной операции находились на берегу.

Ранее спасатели Петрозаводска сняли с козырька испуганного кота.

фото: Яндекс. Карты

Шмаеник хочет обязать жителей частного сектора в Петрозаводске сделать "домики как у Андерсена"

Владельцы частных жилых домов в Петрозаводске должны привести их в порядок, а если у них нет на это денег, то отдать свое жилье под снос и новую застройку.

Такое мнение высказал руководитель известной в Карелии строительной компании "Сана" Анатолий Шмаеник на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике.

По словам Шмаеника, столица Карелии нуждается в программе реновации жилья, в результате которой можно будет застроить, в том числе, кварталы частной жилой застройки. "Законодатели должны разработать механизм, что если у тебя частный дом находится в центре города, неважно, в городской черте или в деревне, он должен соответствовать всем требованиям. Собственник обязан нести бремя содержания своего имущества. И как в любой стране, ты видишь Данию или Бельгию, там как у Андерсена – этот домик покрашен, заборчик чистенький, зелень кругом и все есть. А у нас развалины, мужик в трусах в сапогах идет за водой, и это все в городе, который мы называем центром региона, Еврорегиона и историческим центром...Либо содержите, чтобы это было достойно и не стыдно, либо будьте добры, отдавайте и здесь будет застройка территории", - пояснил руководитель "Саны". Что еще предлагает по этому поводу Анатолий Шмаеник, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Когда откроются границы со странами Евросоюза: прогноз туроператоров

Россия с большой вероятностью может не войти в список стран, для которых ограничения на въезд в Евросоюз могут быть сняты с 1 июля.

Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Странам Евросоюза предложено совместно договориться об общем списке третьих стран, для которых ограничения на въезд могут быть сняты с 1 июля. Россия с большой вероятностью может не войти в этот список», – говорится в сообщении "Вестника АТОР". Как это объясняют туроператоры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock

Мужчина утонул в Онежском озере

Труп мужчины был обнаружен в Онежском озере в Соломенном.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, в минувший понедельник 15 июня в 15.20 прохожие обнаружили тело мужчины в озере в районе улицы Прибрежной.

Вечером из больницы в МВД поступило сообщение о том, что в воде обнаружен труп 57-летнего мужчины.

На данный момент обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники Следкома Карелии проводят проверку.

фото: Д. Рогулин/ ТАСС

Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров

В России с 1 июля восстанавливается индексация пенсий для пенсионеров, которые имеют официальный статус опекунов, то есть приемных родителей.

Согласно закону, такие пенсионеры не будут считаться работающими, а значит на них не будет распространятся мораторий на повышение пенсий.

Пенсионерам-опекунам будут ежегодно индексировать их страховые пенсии. Кроме того, будут повышаться размеры выплат, которые положены приемным родителям. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Официальная группа газеты "Новая Кондопога"

Директора редакции газеты "Новая Кондопога" в Карелии уволили

Сергей Знаменский был уволен с должности по требованию прокуратуры Кондопожского района.

В феврале 2020 года распоряжением администрации Кондопожского муниципального района Сергей Знаменский был назначен директором редакции газеты "Новая Кондопога".



На момент заключения трудового договора он являлся учредителем и директором ряда коммерческих организаций, что может противоречить добросовестному осуществлению полномочий – из-за возможности действовать в чужих интересах.

После обращений граждан, а также информации, опубликованной в СМИ, прокуратура обязала местные власти уволить Знаменского.

Напомним, в апреле 2019 года с этой же должности была уволена известный журналист Юлия Шевчук. Основной причиной расторжения трудового договора стала экономическая ситуация на предприятии – снижение доходов газеты и ее тиража.

фото: ГИБДД Карелии

Ребенка госпитализировали после жесткой аварии в Карелии

ДТП произошло 15 июня в Сортавальском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 18 км федеральной автодороги А-121 "Сортавала" подъезд к МАПП Вяртсиля в 16.30 40-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не правильно выбрал дистанцию до впереди движущегося автомобиля Audi А6 и столкнулся с ним.



ГИБДД Карелии

После столкновения Niva съехала в кювет и опрокинулась.

В ходе ДТП пострадали 16-летний и 20-летняя пассажиры, которые были доставлены в Сортавальскую ЦРБ.

Еще одному пассажиру – 20-летнему мужчине была оказана медицинская помощь на месте аварии, от дальнейшей госпитализации он отказался.



Проводится проверка.

Ранее автомобиль сбил трех девочек в поселке Карелии.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже из ТЦ Петрозаводска (ВИДЕО)

Инцидент произошел 13 июня в магазине одежды, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники Петрозаводска устанавливают личность женщины, запечатленной на видеозаписи, которая подозревается в краже товара из ТЦ на Древлянке.



Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемую, сообщать значимые сведения по номеру телефона: +7-953-545-37-48.

фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова

Еще два человека, заболевшие пневмонией, скончались в Карелии

Начиная с 1 апреля в Карелии с внебольничной пневмонией госпитализированы 627 пациентов, 57 человек умерли, сообщили в оперштабе.

За 24 часа с внебольничной пневмонией в Карелии были госпитализированы 10 человек.

Также за минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода: 76-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы и 74-летний мужчина с сопутствующей патологией дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Тесты на COVID -19 у обоих скончавшихся пациентов были отрицательные.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 627 пациентов, 57 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Читатель "Столицы на Онего"

Охранник, жестоко избивший ребенка в Петрозаводске, предстанет перед судом

Инцидент произошел 7 августа 2019 года в сетевом магазине города.

Напомним, в августе в редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка и сообщила, что в сетевом магазине ее 11-летнего сына избил охранник. Женщина рассказала, что сын совершил попытку украсть колбасу, за это был жестко наказан сотрудником частного охранного предприятия. Врачи судмедэкспертизы зафиксировали у ребенка побои. Позже полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, охранник применил физическую силу в отношении малолетнего, в результате чего ребенку были причинены физическая боль и кровоподтеки на лице и шее.

А после он надел на другого ребенка наручники, сдавив ему запястья.

Уголовное дело направлено в суд.

За совершение каждого из двух преступлений предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

фото: © Столица на Онего

Заключенный колонии в Петрозаводске отсудил полмиллиона рублей у УФСИН Карелии за свои увечья

В "Девятке" осужденный во время выполнения работ потерял конечность и подал иск в суд о взыскании компенсации морального вреда.

О том, как удалось заключенному получить с УФСИН деньги, рассказал на своей странице в соцсети адвокат Николай Флеганов.

"В минувшую пятницу закончили многоуровневый юридический кейс по взысканию с ФКУ УФСИН по РК ИК-9 денежных средств за причинение увечий содержащемуся там доверителю, - написал адвокат Николай Флеганов. - После трудоустройства в колонии на работу наш доверитель получил от источника повышенной опасности травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью - потерю конечности. В результате доверитель - молодой мужчина стал инвалидом".

По словам адвоката, руководство колонии поспешило списать вину на самого доверителя и его неосторожность, благодаря чему им удалось прекратить возбужденное ранее следственным комитетом уголовное дело.

Однако с такими результатами осужденный мириться не захотел. Вместе с адвокатами он подал иск к колонии о взыскании компенсации морального вреда.

И с этого момента у осужденного, по утверждению Николая Флеганова, начались сложности с отбыванием наказания: он получил два взыскания, что препятствовало его условно-досрочному освобождению.

"Оба взыскания вызывали сомнения, оба были обжалованы в суд, - сообщил Николай Флеганов. - Одно из взысканий, наложенных колонией под руководством небезызвестного Ивана Савельева буквально рассыпалось в суде. Второе, было "засилено" судом, но с признаками нарушения признанными Россией норм международного права. В итоге, после полуторогодового противостояния Петрозаводский городской суд определил взыскать с колонии 500 тысяч рублей в пользу нашего доверителя".

По сообщению адвоката, в минувшую пятницу, 12 июня, Верховный суд Республики Карелия оставил указанное решение в силе.

Над кейсом работали адвокаты Александр Флеганов, Николай Флеганов, Андрей Максимков.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Верховном суде Карелии идет рассмотрение иска защитников "Каменного бора" к мэрии Петрозаводска

Жители карельской столицы требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.

В Верховном суде Карелии утром 16 июня началось второе заседание по иску жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития республики до 2020 года. Однако попасть на открытый судебный процесс в очередной раз смогли только его участники: приставы отказались пропустить в здание журналистов и слушателей, ссылаясь на распоряжение председателя суда Анатолия Накваса.

"Мы считаем, что администрация Петрозаводского городского округа незаконно перевела зону зеленых насаждений в зону объектов здравоохранения, поскольку это противоречит действующему Генеральному плану города", – рассказал "Столице на Онего" перед началом слушания один из истцов Илья Шкварин. – Генплан является главным документом, которым должна руководствоваться администрация, и, если эта зона указана в нем как рекреационная, невозможно изменить ее функциональное назначение без изменения Генплана. В этом заключается суть нашего иска. Но, скорее всего, мы будем оспаривать и заключение государственной экспертизы проекта строительства детского сада".

Читайте подробнее в материале "Защитники "Каменного бора" дошли до суда"

фото: Столица на Онего

УФАС подтвердило намерение наказать владельцев маршруток Петрозаводска за рост цен

Антимонопольная служба Карелии признала нарушением повышение стоимости проезда в пассажирских автобусах Петрозаводска, но транспортные компании пока не привлечены к ответственности.

Это следует из ответа УФАС по Карелии на вопрос, поступивший в ходе публичных слушаний, посвященных работе ведомства в первом квартале 2020 года.

"Транспортные компании, признанные в марте текущего года участниками антиконкурентного соглашения, в ближайшее время будут привлечены к административной ответственности по статье 14.32 КоАП РФ", - ответили в УФАС. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Валерий Марков: "Памятник Якову Степанову должен стоять там, где был установлен"

Сын друга и сослуживца погибшего бойца истребительного батальона высказался за сохранение парка "Каменный бор" в Петрозаводске.

Памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову должен стоять там, где был установлен в 1996 году – в парке "Каменный бор" в районе Ключевского карьера в Петрозаводске. Такое мнение в беседе с журналистом "Столицы на Онего" высказал Валерий Марков, сын Максима Маркова – друга и сослуживца Якова Степанова.

По словам Валерия Максимовича, у него нет никаких сомнений в месте гибели отцовского друга.

"Отец мне рассказывал, как сам положил тело погибшего Яши Степанова в расщелину, и показывал это место, – поделился воспоминаниями Валерий Марков. – Его отправили в дозор, а там рядом оказались финны. В районе карьера проходила линия обороны, и это подтверждают, в частности, финские источники. У меня есть их издание 1956 года. Когда финны проходили любой населенный пункт или какое-нибудь известное место, они все снимали на фото и указывали своих солдат и командиров. В этом издании штрихами была обозначена линия нашей обороны как раз в районе Ключевского карьера".

Сын Максима Маркова выразил также удивление утверждениями карельских чиновников о том, что памятник погибшему бойцу истребительного батальона Якову Степанову был установлен "частным порядком".

"Отец давно водил на карьер школьные экскурсии и показывал детям места боев. А в середине 90-х годов он познакомился с известным тележурналистом и писателем Анатолием Алексеевичем Гордиенко и рассказал ему о Яше Степанове. Этой историей заинтересовалась ветеранская общественность, и инициативу установки памятника поддержал городской военный комиссариат. И когда прокуратура пишет, что памятник установлен частным порядком и частным лицом, это ни что иное, как отписка! Каким частным порядком, если его открывал военкомат?", – изумился Валерий Марков.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку, но карельские чиновники заявили в ответ, что работы в районе Ключевского карьера будут продолжены, несмотря на протесты. В настоящее время горожане восстановили памятник на месте гибели Якова Степанова.

О том, как развиваются события вокруг "Каменного бора" сейчас, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: © Фото из архива ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев

Мотоциклист из Карелии покалечил полицейского в Петербурге

Мужчина на мотоцикле Kawasaki совершил наезд на сотрудника ГИБДД в Санкт-Петербурге.

Инцидент произошел на улице Ивана Черных в Петербурге, пишет РЕН ТВ.

Капитан полиции с помощью жезла и свистка предпринял попытку остановить мотоцикл, который ехал без номеров. Мотоциклист проигнорировал требование, а только сильнее разогнался. При попытке скрыться он совершил наезд на полицейского, а также протаранил припаркованный автомобиль Toyota Avensis.

Полицейский был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

За рулем оказался 23-летний житель Карелии.

Он заявил, что приехал в Петербург для покупки мотоцикла.

фото: chuvash.er.ru

Депутаты поспорили, как закон о "наливайках" в Карелии ударит по малому бизнесу

Закон о введении ограничений для "псевдо-баров" в жилых домах в Карелии приведет к закрытию десятков таких заведений, и в парламенте поспорили, надо ли помогать их владельцам.

На заседании парламентского комитета по экономической политике в защиту владельцев "наливаек" выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

"Если этот закон будет принят, то, мне кажется, необходимо принять и дополнительные меры поддержки данных субъектов предпринимательской деятельности, потому что они просто лишаются своего бизнеса", - сказала бизнес-омбудсмен. Никаких сомнений в необходимости еще более жестких ограничений нет у председателя комитета Ларисы Ждановой. "Давайте назовем вещи своими именами. Люди открыли на 20-30-50 квадратных метрах некие заведения, которые они назвали кафе...Человек просто нелегально по сути торговал алкоголем. Почему мы должны ему помогать?", - сказала Жданова. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © спортивная школа №2/csdusshor.ru

Умер ветеран карельского спорта Александр Гойхенберг

Александр Александрович ушел из жизни 14 июня на 83 году жизни, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Александр Гойхенберг был известным в республике и стране специалистом физической культуры и спорта, Заслуженным работником физической культуры России.

С 1980 года работал тренером-преподавателем по шахматам во Дворце пионеров и в ДЮСШ-7 Петрозаводска. Подготовил двух серебряных призеров первенства СССР по шахматам, членов сборной команды РСФСР Игоря Бурсина и Антона Сидоркова.

Начиная с 1987 года Александр Гойхенберг в течение 24 лет работал директором ДЮСШ-7, Центральной ДЮСШ-2 –СДЮСШОР-2 Петрозаводска. На протяжении 20 лет спортивная школа под его руководством становилась многократным победителем всероссийских и республиканских смотров-конкурсов.

Прощание с Александром Гойхенбергом состоится 17 июня с 11.00 до 12.00 в городском траурном зале на улице Вольной, 4.

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Поправки в Конституцию поддерживает абсолютное большинство россиян, заявил президент

Президент Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил о поддержке поправок в Конституцию "абсолютным большинством" россиян.

Поправки в Конституцию разделяет большинство граждан. Об этом президент Владимир Путин заявил во время вручения золотых медалей Героям Труда на Поклонной горе, трансляцию которого вел телеканал "Россия 24".

"Это основы, которые определяют характер и судьбу нашего народа, развитие страны и сегодня, и в будущем. И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан", - подчеркнул Владимир Путин.

Подробнее об этом, а также другие материалы, посвященные предстоящему голосованию по поправкам в Конституцию, читайте здесь.

фото: Столица на Онего

"Сидение на диване – это не гражданская позиция, это просто сидение на диване"

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против бойкота голосования по поправкам в Конституцию и считают, что нужно голосовать против.

На прошлой неделе центральный комитет КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию в нынешнем виде. О том, почему коммунисты пойдут голосовать против и призывают всех своих сторонников сказать категорическое "Нет!" изменениям в Конституцию, мы поговорили с лидером КПРФ в Карелии, депутатом Заксобрания Евгением Ульяновым.

- Мы не поддерживаем бойкот, потому что свою явку они если не обеспечат, то в любом случае, "нарисуют". Ведь легче в пустой бюллетень поставить галочку "за", чем уничтожить или переврать истинное протестное голосование. Если ты пришел и проголосовал "против", твой голос уже никуда не впишут. А если не пойдешь, то даже не узнаешь, вписали тебя или нет. Могут записать, что ты сходил и проголосовал "за".

Ну и, пожалуй, самое главное, почему нельзя игнорировать голосование… Последние двадцать лет власть целенаправленно приучала народ к тому, что на выборы ходить не надо, потому что от мнения конкретного человека ничего не зависит. И теперь удачно пользуется тем, что люди перестали верить в значимость своего голоса, в значимость выборов как таковых, в свою способность на что-то повлиять.

С этим надо бороться, - люди должны осознать, что сидение на диване - это не гражданская позиция, это просто сидение на диване. Мы за то, чтобы люди ходили и голосовали. Если ты пассивно не согласен, это в любом случае играет на руку действующей власти.

А в конкретной ситуации с поправками в Конституцию, мы считаем, в принципе нельзя быть пассивным наблюдателем. Власти ждут именно этого: молчаливой покорности, безразличия, соглашательства. По большому счету, сегодня это эквивалент безответственности.

Подробнее читайте здесь.

фото: © страница вконтакте Ольга Мешкова/vk.com/id2222410

Бутафорского финского концлагеря в Кондопоге не будет

Для реализации проекта "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" станут искать новое место.

Власти Кондопоги отказались от размещения реконструированного "переселенческого лагеря " времен финской оккупации Карелии на территории городской набережной Онежского озера. Как сообщила "Столице на Онего" заместитель председателя районного совета неправительственных организаций Ольга Мешкова, об этом было объявлено на встрече вице-премьера республики Дмитрия Родионова с кондопожскими депутатами и общественниками, которые выступили против строительства бутафорского концлагеря в самом красивом месте города. Однако появится ли этот лагерь в другом населенном пункте Кондопожского района, неизвестно: этот вопрос будет обсуждаться с главами муниципальных образований.

Напомним, намерения благотворительного фонда "Открытые возможности" реализовать проект "реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" на набережной Онежского озера в Кондопоге вызвал возмущение у многих горожан, в том числе и у самих бывших узников этих лагерей. Они выступили против строительства бутафорского концлагеря на берегу озера, и эту позицию поддержали депутаты городского совета.

"Мы не против памяти о войне, но неправильно заниматься реконструкцией переселенческого лагеря там, где его никогда не было, в самом красивом месте Кондопоги", - подчеркнула Ольга Мешкова.

Читайте подробнее в рубрике "Обществоведение".

фото: © пресс-служба Таганского суда

Ефремов должен ответить за смертельное ДТП по закону, считают участники опроса

Более 1000 человек ответили на вопрос: Должен ли актер Михаил Ефремов ответить на смертельное ДТП по всей строгости закона?

Так, 8 июня вечером Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил травмы и на следующее утро скончался в НИИ имени Склифосовского.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. По статье "Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть одного и более лиц" ему грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, актер проходит как свидетель по другому делу – о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Накануне Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего.

"Столица на Онего" поинтересовалась у читателей: как они считают, должен ли актер Ефремов ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона.

В результате в опросе приняли участие 1025 человек, большинство из которых - 864 (84%) – ответили: безусловно, закон одинаков для всех.

Чуть меньшее количество респондентов - 129 (12%) - посчитали, что в данной ситуации все решат деньги и связи.

И лишь 3% (32 человека) участников опроса считают, что заслуженному актеру можно простить многое.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Более 8 тысяч заболевших COVID-19 выявлено в России за последние сутки

За последние сутки в России выявлено 8248 человека, заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 545458 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общее число выписанных пациентов составляет 294 306. За прошедшие сутки выздоровели 9767 человек.

За весь период по России умерло 7 284 человека. За 24 часа подтверждено 193 летальных случая.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 15,3 млн тестирований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 234,2 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением остаются 312 тыс. 707 человек.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС

Ограничения для "наливаек" в жилых домах поддержаны в парламенте Карелии

Питейные заведения в жилых домах в Карелии должны иметь площадь не менее 50-70 кв. метров.

Такие параметры предусмотрены проектом закона, который сегодня обсуждался на заседании парламентского комитета по экономической политике.

Ограничения по площади будут отличаться в зависимости от того, где расположены эти "псевдо-бары" - в городах или в сельских населенных пунктах. Закон должен вступить в силу с 1 октября. По словам председателя комитета Ларисы Ждановой, у парламента Карелии есть право полностью запретить работу таких "наливаек" в жилых домах. На этом настаивает МВД. Почему власти республики не готовы к столь радикальным мерам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

"Интурист" начал предлагать россиянам туры в Карелию

Туроператор открыл продажи пакетных туров по 10 новым турмаршрутам в России.

Россиянам предлагаются как однодневные туры без ночевки, так и поездки на неделю или девять дней. Туристы могут сами выбрать способ передвижения: можно оформить только наземное обслуживание, добраться на самолете регулярным рейсом или на поезде, пишет "Интерфакс".

"Помимо популярных Сочи и Анапы, а также курортов Крыма и экскурсионных туров по Золотому кольцу к бронированию теперь доступны экскурсионные и оздоровительные туры в Мурманскую область, Самарскую область, республику Карелия, Новгородскую и Ленинградскую области, Калининград, Татарстан, республику Хакасия, Камчатку и в Бурятию на озеро Байкал", – рассказали в компании "Интурист".

По словам исполнительного директора туроператора Сергея Толчина, временное закрытие въездного туризма освободило значительные емкости на популярных туристических маршрутах.

Первые дни продаж пакетных туров показали заинтересованность российских туристов в новых маршрутах.

Ранее Карелия вошла в топ направлений для летнего туризма.