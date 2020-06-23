Чем запомнился этот день

фото: Столица на Онего

Карелию ждет жара и резкое похолодание

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на конец июня.

По информации карельского Гидрометцентра, с 22 по 28 июня жителей Карелии ожидает теплая, а порой и жаркая погода.

"На этой неделе будет тепло, - сказала синоптик. – В отдельные дни, даже жарко: например, 26 июня по западным и южным районам республики температура повысится до 30-32 градусов".

Ночи, по словам синоптиков, также будут теплые: +9 градусов, а в особо жаркие периоды в ночные часы ожидается +12…+15 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди.

После "жаркой недели", уточнили в Гидрометцентре, Карелию ждет резкое похолодание.

"В конце месяца – 29-30 июня, - сказали специалисты карельского Гидрометцентра. – Холод опустится на республику. Температура резко упадет до отметки +12... +15 градусов".

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин решил выплатить детям еще по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин во время телеобращения к нации сообщил, что российским семьям в июле дополнительно выплатят на каждого ребенка от рождения до 16 лет по 10 тыс. руб.

По его словам, такая мера поддержки будет распространена на 28 млн детей, сообщает издание Газета.ру.

Глава государства отметил, что тем, кто уже получил июньскую выплату в 10 тыс. руб. на детей, июльская будет предоставлена автоматически. По словам Путина, повторные заявления подавать будет не нужно.

Путин также сообщил, что семьи, где оба родителя лишились работы, продолжат получать по 3 тыс. руб. на ребенка и повышенное пособие по безработице до конца лета.

"Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе", - сказал Путин.

фото: © ИА "Республика" / Любовь Козлова

Экс-министр строительства Карелии Александр Ломако вернулся в республиканское правительство

Пост руководителя карельской Госэкспертизы вновь занял Михаил Ганин.

Конфликт вокруг назначения бывшего министра строительства Карелии Александра Ломако на должность руководителя республиканского управления государственной экспертизы неожиданно завершился … возвращением бывшего чиновника в карельское правительство. Как сообщили "Столице на Онего" в автономном учреждении "Управление государственной экспертизы Республики Карелия", его вновь возглавил прежний начальник Михаил Ганин, с которым были прекращены трудовые отношения в январе нынешнего года.

Отставка Ганина вызвала возмущение в коллективе учреждения. Еще больше у сотрудников управления возникло вопросов к назначению на место руководителя управления бывшего министра строительства Карелии Александра Ломако. Однако вспыхнувший конфликт вокруг непонятных кадровых перестановок не перерос в открытое противостояние экспертов с республиканскими властями: Ломако ушел по-тихому в министерство экономического развития и промышленности Карелии, спустя почти полгода после своего назначения в Госэкспертизу.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Вновь большое число заболевших коронавирусом выявлено в Карелии

За минувшие сутки 31 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии, сообщили в оперштабе.

Среди 31 заболевшего COVID-19 за минувшие сутки: в Петрозаводске – 12 человек, в Муезерском – 4 человека, в Кондопоге – 1 человек, в Костомукше - 1 человек, в Сегежском районе – 3 человека (в Сегеже - 2, в поселке Надвоицы – 1), в Суоярви - 2 человека, в Кеми – 2 человека, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) - 1 человек, в Олонецком районе (поселок Ильинский) – 1 человек, в Прионежском районе (поселок Чална-1) – 1 человек, в Питкярантском районе (деревня Мансила) – 1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция выявлена еще у 2 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Карелии составило 1074 человека.

Выздоровели 447 человек, за последние сутки - 13: в Прионежском районе - 2, в Кондопоге - 1, в Петрозаводске - 7, а также 3 работника АО "ВАД".

Всего в Карелии проведено 68956 исследований (+1437 за сутки).

На самокарантине находятся 1689 (-181 за сутки).

В местах обсервации пребывают 34 человека (-5 за сутки).

фото: © сайт Президента Российской Федерации/kremlin.ru

Сегодня Владимир Путин выступит с телеобращением

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ориентировочно в 15.00 президент обратится, сделает телеобращение к гражданам России", — уточнил Песков.

Как сообщает РИА Новости, по словам Пескова, глава государства планирует рассказать о предварительных итогах борьбы с распространением коронавируса, перспективах, а также о положении дел в экономике и "о нас с вами в целом".

фото: © shutterstock.com

Власти напомнили о скором отключении горячей воды в домах Петрозаводска

Горячую воду в Петрозаводске начнут отключать с 24 июня, сообщили в администрации Петрозаводска.

В соответствии с графиком проведения испытаний тепловых сетей с 24 июня ресурсоснабжающие компании приступят к отключению горячего водоснабжения в Петрозаводске.

Так, в среду с 10.00 подачу горячей воды приостановят в районах Центр, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, Железнодорожный, Соломенное, Птицефабрика и Пески. Возобновится горячее водоснабжение в этих районах 8 июля.

На Ключевой приостановка подачи горячей воды пройдет в период с 27 июля по 6 августа.

Как напомнили в администрации, этом году испытания тепловых сетей в Петрозаводске стартуют позже обычного. Проведение работ необходимо для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСC

Как бизнес известного в Карелии переработчика ягод оказался в центре скандала

Бизнес компании "Русбиоальянс" оказался под угрозой развала из-за судебной тяжбы между представителями конкурирующих групп менеджмента.

Крупная компания "Русбиоальянс", специализирующаяся на переработке ягод, оказалась в кризисе из-за затянувшейся судебной тяжбы между группой нового владельца и представителями старого менеджмента. Инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1, хозяин карельского актива, проиграло борьбу компании ГРСП "Магнит" за долю в "Русбиоальянсе" в размере 49%. До этого инвестподразделение получило полный контроль за предприятием, однако лишившийся своей доли представитель прежнего руководства успешно оспорил сделку в суде. Затянувшийся судебный конфликт ставит под угрозу дальнейшую деятельность карельского переработчика ягод.

Опрошенные "Столицей на Онего" представитель конкурирующей бизнес-структуры и экс-сотрудник "Русбиоальянса" утверждают, что компанию погрузили в кризис слабый менеджмент и нереалистичные ожидания руководства в отношении "ягодного актива".

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

Ученый отнес Карелию к числу регионов, которые последними преодолеют пик смертности по COVID-19

Самое сильное снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса будет наблюдаться в столичном регионе, в остальных регионах аналогичный показатель снизится в 1,5-2 раза.

Об этом изданию "РИА Новости" рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

"К концу июля летальные исходы в Москве и Московской области снизятся в два-три раза. В большинстве субъектов России ежедневная смертность из-за COVID-19 снизится в 1,5-2 раза", – сказал Тавадян.

Как уточнил эксперт, в Москве и области пик эпидемии пройден и показатели летальности будут снижаться. Большинство регионов России также достигли пика, вышли на плато, началось снижение заболеваемости и смертей.

Ученый перечислил регионы и города, которые последние преодолеют пик летальных исходов: Карачаево-Черкессия, Челябинск, Чита, Иркутск, Карелия, Владивосток, республика Алтай, Томск, Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Курган, Омск, Ставрополь.

фото: Глава Сортавалы Сергей Крупин. © паблик Вести Приладожья

На пути объединения двух соседних поселений в Карелии оказался глава Сортавалы

Политический конфликт в карельском городе Сортавала грозит тлеть до сентябрьских выборов.

Казалось бы, после мартовского голосования политическая ситуация в приладожском городе Сортавала должна успокоиться. Городской совет оказался под полным контролем "Единой России", и больше ничто не мешает объединению двух соседних поселений – Сортавальского и Хелюльского, которое властям Карелии никак не удавалось осуществить при прежнем депутатском корпусе, распущенном республиканским парламентом в конце прошлого года. Однако на пути этого объединения неожиданно встал глава Сортавалы Сергей Крупин, который отказался подписывать решение о слиянии муниципалитетов, принятое новым горсоветом.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: Столица на Онего

Карелия получит миллиард рублей на ремонт дорог

Карелия получит дополнительные средства для строительства и ремонта дорог и дорожной инфраструктуры, сообщили в правительстве республики.

Более миллиарда рублей выделены из резервного фонда правительства России для дополнительного финансирования дорожной деятельности в Карелии – такое решение принято в Москве.

500 миллионов рублей предназначены на продолжение работ по реконструкции дороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта», 400 миллионов – на дальнейшее строительство новой автодороги «Великая Губа – Оятевщина". Увеличение финансирования позволит ускорить темпы работ на обоих объектах.

Еще 170 миллионов рублей направляются на капитальный ремонт моста через Лососинку на улице Маршала Мерецкова в Петрозаводске: проектно-сметная документация для этого была разработана ранее.

Таким образом, общий объем республиканского Дорожного фонда увеличился до 7,9 млрд рублей, подобный показатель достигнут впервые. Например, в 2017 году объем фонда составлял 3,8 миллиарда рублей.

фото: © shutterstock.com

В Карелии мальчики, решившие переплыть залив на пенопласте, едва не утонули

Спасатели в Сортавальском районе предотвратили трагедию на воде, сообщили в пресс-службе Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В понедельник, 22 июня, около 13.00 два мальчика, использую листы из пенополистирола, заплыли на середину залива Ляппяярви рядом с городом Сортавала. Дети решили таким необычным способом переплыть на другую сторону залива. Когда ребята оказались в центре водоёма, ветер стал уносить их, и они мгновенно оказались в воде далеко от берега.

В это время на берегу дежурили спасатели, которые и заметили мальчиков.



После спасения с детьми провели беседу о правилах поведения на воде.

Напомним, 15 июня 9-летняя девочка погибла во время купания в Лососинке.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Троллейбусы №1 и №8 в Петрозаводске временно изменят маршруты

Неудобства связаны с ремонтом на тепловых сетях на Верхнем Чапаевском кольце, сообщили в администрации Петрозаводска.

В период с 26 июня по 28 июля на пересечении улицы Чапаева и Лесного проспекта ПАО "ТГК-1" будет ремонтировать участок тепловой сети. Производство работ потребует частичного ограничения движения по кольцу.



Троллейбусы в течение нескольких дней будут следовать по измененным маршрутам.

Движение троллейбусов №1 изменяется на период с 26 по 29 июня:



"к/ст. Кемская – ул. Кемская – Судостроительная ул. – Ключевая ул. – ул. Онежской флотилии – ул. Ригачина – ул. Чернышевского – ул. Луначарского – пр-кт Александра Невского – ул. "Правды" – ул. Куйбышева – пр-кт Ленина – площадь Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Куйбышева – ул. "Правды" – пр-кт Александра Невского – ул. Луначарского – ул. Радищева – ул. Ригачина – ул. Онежской флотилии – Ключевая ул. – Судостроительная ул. – "к/ст. Кемская".

Движение троллейбусов № 8 изменяется на 26 и 29 июня (маршрут работает только по будням в "часы пик"):

"к/ст. Заводская – Заводская ул. – Шуйское шоссе – Первомайский пр-кт – ул. Антикайнена – пр-кт Ленина – площадь Гагарина – пр-кт Ленина – ул. Антикайнена – Первомайский пр-кт – Заводская ул. – "к/ст. Заводская".

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске завершился ремонт первого фасада здания с применением антивандального покрытия (ФОТО)

Сотрудники администрации Петрозаводска и Петросовета проинспектировали ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.

Во вторник, 23 июня, на выездном совещании городские власти осмотрели дом на улице Свердлова, 1, фасад которого уже отремонтировали. Подрядчиком выступила фирма "Люмакс". Стоимость ремонта объекта составила более 2,2 млн рублей.



На этом объекте были заменены оконные и балконные отливы, водосточная система, выполнена гидроизоляция балконных плит. В рамках контракта произведены помывка, оштукатуривание, шпаклевка, а также окраска фасада, деревянных окон, балконных ограждении, пожарной лестницы.



© Столица на Онего



Поверх краски нанесли специальное антивандальное средство, которое должно защитить фасад от граффити. Покрытие испытали в действии. "Вандалы" оставили надписи на стене, которые с помощью мыльного раствора были устранены.

"Это первый дом, на котором были полностью выполнены работы по окраске фасада. В настоящий момент организованы приемо-сдаточные работы. Каких-то серьезных замечаний к подрядчику выявлено не было. Отмечу, что осуществлялся независимый контроль привлеченной организацией БУ РК "Дирекция по строительству Республики Карелия". Поэтому перед подписанием документов на оплату мы обязательно убедимся в том, что организация подтверждает правильность выполненных работ по технологии. Гарантия на выполненные работы составляет пять лет, поэтому даже если в последующем будут выявлены какие-то недочеты, подрядная организация обязана будет их устранить", – сказал председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев.



© Столица на Онего



По словам руководителя подрядной организации, на обновление фасада ушел месяц. Работы были выполнены с применение качественных материалов, по современной технологии.



Как отметила депутат Петрозаводского городского совета Наталья Ларшина, депутатский корпус продолжает вести контроль за качеством выполненных работ, а также за освоением выделенных средств в рамках 100-летия Карелии.



© Столица на Онего



Напомним, всего в этом году должно быть отремонтировано 48 зданий. В активной фазе находятся 25 объектов. По 32 ведется закупка оборудования, либо монтажные работы.



"У нас проведена очень серьезная работа по выбору цвета, оттенка фасада каждого дома – всё согласовывалось с градостроительным советом, с художественной комиссией Петрозаводска и обязательно с жителями домов", – отмечала ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник.



Также в разных районах города проходит реконструкция лестничных спусков. Подрядчик отремонтирует их на улицах Вольной, Пушкинской, Ровио, Фрунзе, Кузьмина, на проспектах Карельском и Александра Невского и на Лососинской набережной. Общая стоимость работ – 35,2 млн рублей.



Сотрудники администрации проверили ход выполнения работ в створе улицы Свердлова. На ремонт лестницы выделено более 4 млн рублей. Подрядная организация должна завершить работы до 1 июля, но не укладывается в срок.



© Столица на Онего



"Подрядчик не успевает. На то есть объективные и субъективные причины. Если объект не будет сдан в срок, то будут применены санкции", – предупредил Андрей Бекелев.

До 20 августа все работы по реконструкции лестничных спусков должны быть завершены.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Расходы на чиновников в Карелии сократятся из-за последствий эпидемии

Правительство Карелии подготовило изменения в бюджете республики, согласно которым будут сокращены расходы на содержание органов государственной власти.

Это следует из проекта изменений в законе о бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, который правительство внесло в парламент.

"Сокращены расходы на содержание органов государственной власти и государственных учреждений Республики Карелия, в том числе связанные с командировками и оплатой проезда к месту отдыха", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. На чем еще будут экономить и на какую сумму, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Подросток угнал такси в Петрозаводске вместе со спящим водителем

Курьезное происшествие произошло с водителем такси в Петрозаводске в самую короткую ночь, сообщили в МВД Карелии.

Петрозаводский таксист в ночь на понедельник, 22 июня, уснул в собственной иномарке на переднем пассажирском сиденье. Чтоб не замерзнуть во сне, он оставил двигатель заведенным. Каково же было его удивление, когда проснулся он в совершенно другом микрорайоне города, а рядом с машиной находились полицейские. Объяснение ночному происшествию дали сотрудники уголовного розыска, восстановившие ночное происшествие в деталях.

Как выяснили полицейские, около двух часов ночи в центре микрорайона Перевалка прогуливался несовершеннолетний горожанин с приятелем. Вояж стал возможным из–за того, что родители подростка работали в ночную смену. Заметив автомобиль, товарищи решили прокатиться. Причем совершеннолетний участник тандема не умел управлять транспортным средством, потому за руль сел младший.

Момент, когда машина отъезжала, заметили работники одного из предприятий города. Персонал хорошо знал таксиста, и им показалось подозрительным, что чужие люди завладели машиной. Об этом они и сообщили в дежурную часть полиции, заодно дав описание автомобиля.

Непродолжительное время спустя экипаж ДПС остановил разыскиваемую иномарку. Приятели со спящим рядом хозяином авто успели доехать до микрорайона Сулажгора.

В настоящее время выясняются все обстоятельства, по итогам проверки будут вынесены процессуальные решения, квалифицирующие действия участников происшествия.

фото: © Илья Тимин

Известный фотограф из Карелии нашел первый гриб на острове Кижи (ФОТО)

Фотограф Илья Тимин побывал на острове Кижи и "поделился" с пользователями соцсетей своей находкой.

Илья Тимин выложил в соцсети "ВКонтакте" фотографию подберезовика, который запечатлел в музее-заповеднике Кижи.

© Илья Тимин



В Карелии начали появляться первые грибы.

Ранее фотограф встретил первую в этом году гадюку.

Напомним, Кижи открылись для туристов. 20 июня более ста туристов прибыли на остров первым рейсом теплохода.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Участники опроса рассказали, как будут участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию

В опросе приняли участие 1272 человека.

Число респондентов, которые пойдут и проголосуют "за", и количество участников опроса, которые пойдут и проголосуют "против", поделилось поровну – 430 (34%) и 427 (33%) соответственно.

Сообщили, что не пойдут на голосование 275 проголосовавших (22%).

Еще не приняли решение – голосовать или нет – 130 респондентов (10%).

И лишь 10 человек (1%) признались, что пойдут на голосование, только чтобы испортить бюллетень.

Напомним, общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.

фото: © Министерство культуры РК

В здании бывшего ДК ОТЗ будет проведена масштабная реконструкция

Глава Карелии Артур Парфенчиков вместе с членами труппы Театра драмы "Творческая мастерская" осмотрел здание бывшего Дома культуры Онежского тракторного завода.

В здании бывшего Дома культуры ОТЗ планируется провести масштабную реконструкцию, чтобы разместить в нем театр и сохранить объект культурного наследия. Разработка проектно-сметной документации начнется в этом году.

В настоящее время идет процесс оформления покупки здания по улице Гоголя, 1 в республиканскую собственность из частной. Напомним, на это из бюджета республики было выделено 60 млн рублей. По предварительным подсчетам, еще 50 млн потребуется на проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации, которые также будут выделены из бюджета Карелии. Уже сейчас ясно, что предстоит решить большой комплекс задач, требующих серьезных капитальных вложений. В дальнейшем на реконструкцию здания, закупку оборудования планируется привлекать средства федерального бюджета.

Здание бывшего ДК ОТЗ 1958 года постройки – объект культурного наследия, имеющий культурно-историческую ценность. Внешний вид здания с колоннами, как и его внутренние просторные помещения, украшенные лепниной, отвечают представлениям зрителей о том, каким должен быть театр, и они будут сохранены. Внутри находится зрительный зал, помещения, которые можно в будущем использовать для размещения фойе, репетиционных и хореографических залов, выставочных площадей и др. При этом существующий зрительный зал со сценой и ложами станет второй театральной сценой, малым залом, который можно будет задействовать не только для театральных постановок, но и для проведения концертов. Главную сцену еще только предстоит создать. Для этого к дворовому фасаду здания будет присоединена пристройка с большой сценой и зрительным залом, она и станет основной площадкой Театра драмы.

Необходимость иметь такую сцену и помещения для репетиций, размещения декораций и реквизита назрела очень давно. Сейчас театр делит здание с Карельской филармонией и имеет небольшой зрительный зал на 100 мест, который фактически соответствует размерам второй малой сцены, испытывает острый недостаток помещений, отчего ограничен в выборе репертуара.

"Мы задумали создать проект федерального уровня, и я думаю, что Петрозаводск этого достоин, – сказал Артур Парфенчиков. – Мы должны сейчас не только готовить проект реконструкции, строительства, но и подготовить максимально быстро план театральной деятельности".

Руководитель республики отметил, что Театр драмы Карелии является успешным учреждением, активно гастролирующим, побеждающим на фестивалях. Тем не менее необходимо вывести театр на новый уровень. Артур Парфенчиков поручил Театру драмы и Министерству культуры Карелии разработать программу развития театра, предполагающую создание новых постановок, расширение гастрольной деятельности, приглашение новых творческих сил. Для этого планируется предусмотреть средства в бюджете республики.

Артур Парфенчиков назвал примерный срок, который потребуется на то, чтобы Театр драмы переехал в новое здание, – 5 лет. В это время включается и разработка проекта, и строительные и монтажные работы, и благоустройство территории. Однако начать новую жизнь театра в новых стенах Глава предложил до начала реконструкции – первый спектакль нового сезона провести в зале будущего театрального дома. Коллектив театра заверил, что воплощение такого проекта возможно в ближайшем времени.

"Необходимо обследовать это здание, чтобы понять его актуальное состояние, потому что здесь много проблем, которые нужно будет решать в рамках его реконструкции, учесть при составлении технического задания. Вторая задача – вместить новую концепцию здания в планировочное решение. В этом году мы планируем заключить контракт на разработку проектно-сметной документации, - добавил министр культуры Алексей Лесонен".

фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Появились разъяснения ИФНС Петрозаводска по налоговым льготам на имущество физлиц

Инспекция ФНС России по Петрозаводску подготовила разъяснения, кто имеет право в 2020 году воспользоваться льготами при налогообложении имущества физических лиц за 2019 год.

Некоторые категории граждан полностью освобождаются от уплаты налога в отношении одного объекта (квартира, часть квартиры или комната, жилой дом, часть жилого дома, гараж).

Кроме того, в Петрозаводске установлены дополнительные льготы. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Госпитализация больных с пневмонией в Карелии продолжается

За минувшие сутки в Карелии в больницы доставлены 10 человек с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 693 пациента, 60 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

фото: © pixabay.com

В Карелии иммуноглобулин против клещевого энцефалита экстренно вкололи почти 20% укушенных

С начала эпидсезона в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 1987 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Из них – 596 детей.

В Петрозаводске зарегистрировано 823 обращения, в том числе 237 детей.

За прошлую неделю клещи покусали 372 человека (66 детей).

Пострадали жители Беломорского, Кондопожского, Лахденпохского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского, Сортавальского, Сегежского и Суоярвского районов, а также Петрозаводска и Костомукши.

В республике экстренную иммуноглобулинопрофилактику получили 19,4% (более 380 человек, среди которых 48% – дети) от числа всех обратившихся.

В Карелии лабораторно и клинически подтвержден один случай клещевого энцефалита.

За прошедшую неделю зарегистрированы по одному случаю с подозрения на энцефалит и боррелиоз.

Ранее жителям Карелии рассказали, где трудно "подцепить" клеща.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Российский омбудсмен отправит сотрудника своего аппарата на суд по "делу Дмитриева"

Уголовное дело известного исследователя сталинских репрессий находится "на контроле" у уполномоченного по правам человека в РФ.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова отправит сотрудника своего аппарата на заседание городского суда Петрозаводска по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева. Как сообщило информационное агентство ТАСС, об этом Москалькова заявила 23 июня комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, с которой они связались в режиме видеоконференции.

По словам российского омбудсмена, она не может ознакомиться с материалами "дела Дмитриева" до вступления в силу приговора суда, но сотрудник аппарата уполномоченного по правам человека в РФ сможет "собственными глазами увидеть, какие будут представлены доказательства".

"Это дело у меня на контроле, я после участия нашего сотрудника в суде смогу создать свое мнение, насколько правильно это обвинение. Правозащитная деятельность, конечно, неприятна для властей и иногда вызывает протест. Но и со стороны правозащитников должны соблюдаться законы", - цитирует Москалькову агентство ТАСС.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

Суд над известным исследователем сталинских репрессий продолжается в Петрозаводске около двух лет.

фото: © istockphoto.com

Застреленного под Петрозаводском волка проверили на бешенство

Хищник выходил к дачным домам СНТ "Театр" и "терроризировал" жителей.

Напомним, в Прионежском районе убили волка, который загрыз нескольких домашних животных. Вечером, 17 июня волк вышел на лесную тропу по направлению к дачному кооперативу и был застрелен.

Охотинспекторы предположили, что животное чем-то болело, поскольку не проявляло страха.

В паблике Государственного ветеринарного кабинета, сообщается, что "при исследовании пробы головного мозга специалистами лабораторного и эпизоотического мониторинга методом иммуноферментного анализа антиген вируса бешенства не обнаружено".

фото: 10.mchs.gov.ru/архив

Жители Кеми в Карелии сообщили, что их мост превращается в опасный аттракцион

Жители Кеми сообщают, что единственная переправа в микрорайон вновь начала разваливаться.

"Состояние на 23 июня. Скорая медицинская помощь уже точно не будет оказана жителям поселка из за такого состояния моста. Машина с продуктами и другая спецтехника также не сможет проехать к жителям Гайжево", - пишет подписчица KEMiNFO в описании к фото.



фото паблика https://vk.com/kem_info

В 2019 году деревянное покрытие моста и ржавые ограждения пришли в негодность.

Мост был сдан в эксплуатацию в декабре 2001 года, он стал излюбленным местом туристов и свадебных фотографов.

Но 26 ноября 2010 года 180-метровый мост обрушился.

Официальной причиной обрушения стали сильный ветер и ненадлежащая эксплуатация. На восстановление переправы из резервного фонда выделили ещё 4 миллиона рублей, однако свою уникальность и привлекательность сооружение утратило.

фото: коллаж © Столица на Онего/ © pixabay.com

Два штабеля лесоматериалов сгорело в Петрозаводске

Пожар произошел 22 июня на улице Подсочной, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.15 пожарно-спасательные подразделения в составе 10 человек привлекались для ликвидации пожара в штабеле лесоматериалов на ул. Подсочной у дома № 16. Около четырех часов потребовалось спасателям для тушения огня.

Сгорело два штабеля лесоматериалов на площади 350 кв м.

Пожарные использовали бензопилу для скорейшей ликвидации пожара.

Никто не погиб и не пострадал.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Напомним, пожароопасность 5 класса ожидается в Карелии.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Жители города Карелии через суд обязали власти отремонтировать дорогу

В Сортавале жалоба жителей улицы Холмистая на плохую дорогу дошли до суда, сообщили в прокуратуре Карелии.

Жители улицы Холмистая в Сортавале пожаловались в прокуратуру на плохую дорогу, которую местные власти никак не хотят ремонтировать.

Прокуратура выехала на место и установила, что администрацией Сортавалы в нарушение требований Федеральных законов длительное время не предпринимались меры по приведению автомобильной дороги по ул. Холмистая в состояние, соответствующее предъявляемым требованиям.

Так, проверкой зафиксированы многочисленные дефекты проезжей части на названной улице, в числе которых превышающие предельные размеры выбоины, проломы проезжей части, оказывающие негативное влияние на состоянии безопасности дорожного движения на указанном участке.

По результатам проверки прокурор города предъявил исковое заявление к администрации Сортавалы об устранении выявленных дефектов дорожного полотна.

Суд удовлетворил требования прокурора. Решение суда не вступило в законную силу.

фото: © pixabay.com

Жители Карелии вырастили в теплице редис размером с ладонь (ФОТО)

Необычный урожай супруги из Пряжи собрали в начале июня.

В середине апреля жители Пряжинского района посеяли на дачном участке в Киндасово редис. Редиска уродилась практически размером с ладонь, самый крупный плод весил 152 грамма, пишет местная газета "Наша жизнь".

© Meijän elaigu – Наша жизнь



Корнеплод вырос ровненький, вкусный, сочный, без пустот.

Ранее известный фотограф из Карелии нашел первый гриб на острове Кижи.

фото: © пресс-служба МВД

Полиция Петрозаводска подозревает мужчину в краже денег (ВИДЕО)

Мужчину разыскивают по подозрению в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками отдела полиции по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи, который подозревается в краже денег совершенной 29 мая.



Полицейские просят всех, кто узнал разыскиваемого, сообщать информацию о нем по номеру телефона: +7-953-545-37-48.



Конфиденциальность гарантируется.

фото: pixabay

Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) является недостаточным, правительство работает над его увеличением.

Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Познер" на Первом канале.

В 2020 году МРОТ установлен на уровне 12 130 рублей. "Очень долгое время не менялась стратегия в отношении минимального размера оплаты труда, и... в 2017 году было принято решение (об изменении подхода в этом вопросе. — прим. ТАСС), и здесь мы уже пошли более активными шагами по его наращиванию. Да, наверное, он недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ", — сказала Голикова. Как это может повлять на минимальные зарплаты в Карелии с учетом северных надбавок, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Д. Рогулин/ ТАСС

Стало известно, как вырастут пенсии в 2021 году

Страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году планируется проиндексировать на 6,3%.

Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ есть в распоряжении RNS.

"Размер индексации пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году – 6,3%; в 2022 году – 5,9%; в 2023 – 5,6%", - говорится в документе. Сколько это будет в рублях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".