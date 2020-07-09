Самые читаемые новости за 9 июля

фото: https://www.facebook.com/pg/rajavartiolaitos/

Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой

России в их числе нет.

Власти соседней с Карелией Финляндии объявили о снятии с 13 июля ограничений для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой. Как сообщила финская телекомпания Yle, речь идет о тех странах, где число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние две недели было максимум 8 человек на 100 тысяч жителей. Однако о возобновлении туристических поездок в Россию в правительстве Финляндии пока не говорят.

Рабочие поездки для финских граждан будут разрешены в Алжир, Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию. Руанду, Таиланд, Южную Корею и Китай. При этом Финляндия откажется от пограничного контроля с такими европейскими странами, как Нидерланды, Бельгия, Италия, Австрия, Греция, Мальта, Германия, Словакия, Словения, Венгрия, Лихтенштейн и Швейцария.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии решит, отменить либо нет оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Судебная коллегия Верховного суда Карелии рассмотрит апелляционное представление петрозаводской прокуратуры и жалобу родителей убитых Ипатовым девушек на оправдательный приговор городского суда полицейским.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики при докладчике Елене Власюк 28 июля решит судьбу оправдательного приговора, вынесенного 28 мая судьей петрозаводского городского суда Александром Смирновым троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Напомним, по версии Следкома Карелии, сотрудники полиции: участковый Ринат Гратий, следователь Екатерина Хорина и замначальника следственного управления Иван Воронов не предприняли надлежащих мер в поимке "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своему приятелю в ходе их совместного застолья. В результате, долгое время оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянения ножом убил двух молодых петрозаводчанок и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой, мать которой и родители убитых девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским.

Ранее с апелляционным представлением в Верховный суд обратилась и городская прокуратура. Это представление горпрокуратуры подписали гособвинители на процессе по делу полицейских Александр Вешняков и Сармат Томаев.

Напомним, что Верховный суд Карелии приговорил Антона Ипатова к пожизненному лишению свободы, приговор вступил в законную силу.



фото: © Евгений Софийчук/ТАСС

Более 30 случаев ковида выявили в Карелии за минувшие сутки

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 9 июля составило 1656, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

В республике подтверждено 33 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 20, в Костомукше – 2, в Олонце – 1, в поселке Муезерский – 1, в Медвежьегорском районе (поселок Пиндуши) – 1, в Беломорске – 1, в Питкярантском районе – 2 (деревня Раймяля и поселок Импилахти ), в Кондопожском районе – 3 (Кондопога – 2, Нигозеро – 1), в Сортавальском районе (поселок Кааламо) – 1, в Лахденпохье – 1.



Выздоровели еще 39 человек: в Петрозаводске – 25, в Кондопожском районе – 1, в Костомукше – 2, в Сортавальском районе – 6, в Питкярантском районе – 1, в Лоухском районе – 1.



Также выписаны еще три строителя Белопорожской ГЭС.



Всего выздоровели – 872.



Проведено 87859 исследований (+1187 за сутки).



На самокарантине находятся 957 человек (-3 за сутки).



В местах обсервации пребывает 23 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 269,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,8 раза выше и составляет 477,6 случая, по Северо–Западу – 442,6.

Напомним, вчера стало известно о девятом летальном случае пациента с COVID-19 – умерла 68–летняя петрозаводчанка, имевшая хронические заболевания.

Под Петрозаводском большой олень проскакал по дороге (ВИДЕО)

Видеорегистратор автомобилиста запечатлел, как в Вилге олень выбежал на дорогу.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликована видеозапись с авторегистратора, на которой запечатлено, как олень пересекает дорогу недалеко от указателя с надписью "Вилга".

Животное выбежало на дорогу сразу, как только проехал грузовик.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Власти Карелии не представляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции"

Группа жителей региона потребовала признать распоряжение незаконным.

В конце июня в Верховном суде Карелии началось рассмотрение коллективного административного иска жителей республики, которые решили опротестовать введенные губернатором ограничения прав граждан на передвижение и труд. Речь идет о мартовском распоряжении главы региона Артура Парфенчикова, установившего в Карелии режим повышенной готовности, а затем и "всеобщей самоизоляции" из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Рассмотрение коллективного административного иска проходит в Верховном суде Карелии в закрытом для прессы режиме. Руководство суда до сих пор не отменило ограничение на доступ лиц, не являющихся участниками процесса, которое было введено из-за угрозы распространения коронавируса. Однако уже на первом заседании у истцов возник вопрос, а существует ли губернаторское распоряжение в действительности.

Дело в том, что заявители иска ходатайствовали о представлении суду оригинала или аутентичной копии спорного документа, где присутствовала бы подпись главы региона. Но такого документа истцы до сих пор не увидели.

Читайте подробнее в статье "Документ без подписи".

Грузовик в Петрозаводске подпрыгнул на яме и высыпал несколько тонн асфальтовой смеси на дорогу (ВИДЕО)

Курьезный случай произошел на разбитой дороге в Петрозаводске.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", 9 июля в 11.57 на улице Ломоносова, в районе пересечения с улицей Ульянова самосвал, груженный асфальтобетонной смесью, устроил ДТП.

Видеорегистратор автомобилиста запечатлел момент, как самосвал, двигавшийся по улице Ломоносова со стороны улицы Лыжная, несколько раз подпрыгнул на яме, после чего борт кузова открылся, и несколько тонн асфальтобетонной смеси вывалилось на проезжую часть.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии власти планируют заставить дачников платить за мусор

Региональный оператор «Автоспецтранс» и Минприроды Карелии намерены вынудить дачников и садоводов платить за вывоз мусора, но те активно сопротивляются.

Владельцы дачных участков, собственники индивидуальных домов не спешат заключать договоры на вывоз мусора со своих товариществ. При этом отказ дачников платить за утилизацию отходов не устраивает органы власти и представителей регионального оператора по обращению с ТКО "Автоспецтранс". Власти обвиняют садоводов, в частности, в создании стихийных свалок.

Руководство Минприроды сообщает, что их намерения вынудить дачников платить за вывоз мусора на данный момент весьма серьезные: задача поставлена в приоритет.

Подробности того, что ждет дачников, - в тексте "Вестей Карелии".

фото: Татьяна Каньшиева/Беломорск | Официальная группа

Первые грибы пошли в Карелии (ФОТОФАКТ)

В Беломорске жители начали собирать колосовики.

В паблике "Беломорск" местные жители опубликовали фото первых грибов-колосовиков.

"Прошли дожди - пошли грибы, первые красноголовики, - написала автор фото в комментарии. - Очень приятно вернуться домой с ароматными грибочками и приготовить из них грибной суп или жарёху!"

фото: © Кадр из видео / СК РФ

Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств (ВИДЕО)

Сергея Фургала задержали в четверг в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Губернатора Сергея Фургала подозревают в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей, пишет издание "РИА Новости".



© Владимир Астапкович / РИА Новости



Кроме губернатора, ранее задержали и арестовали четырех активных участников организованной группы, им уже предъявили обвинения.



В ближайшее время Фургалу также предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.



Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.



Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.



Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву.

фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Стало известно, как дачники могут избежать двойной платы за вывоз мусора

Регоператор "Автоспецтранс" объяснил, что делать дачникам, которых вынуждают платить за сбор мусора и в городе, и на дачных участках одновременно.

Дачники Карелии считают, что их вынуждают платить по "двойным" счетам за вывоз мусора. Люди обязаны оплачивать данную услугу и в городе, и в садоводстве, несмотря на очевидный факт, что физически они могут находиться только в каком-то одном из этих мест.

Напомним, власти республики и региональный оператор по обращению с ТКО "Автоспецтранс" обязали дачников платить за вывоз мусора с территории своих товариществ. Многие садоводы при этом выступают против такой инициативы.

В "Автоспецтрансе" сообщили "Вестям Карелии", что республиканские дачники могут получить перерасчет.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

В Карелии собственники двух-трех аварийных квартир массово выбирают компенсацию

Жители Карелии, у которых было две-три квартиры в собственности или найме, массово выбирают компенсации по программе расселения аварийного жилья.

Об этом сегодня сообщил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов на заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике.

"С начала года большое распространение получила такая форма расселения аварийного жилья как выплата компенсаций. В ряде случаев это позволяет гражданам приобрести жилье там, где они того пожелают, а не ждать результатов аукциона, который, как правило, не предсказуем. Жители Карелии, у которых было две-три квартиры в собственности или найме, массово выбирают компенсации по одной из квартир, решая свои проблемные вопросы", - отметил глава Минстроя республики.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков писал о том, что жители республики были недовольны суммой компенсации. Он согласился с тем, что нарекания вполне обоснованы.

"6-8 тысяч рублей за квадратный метр, пусть и в разваливающейся "деревяшке" с печкой и без удобств, – это, как говорит нынче молодежь, ни о чем. Но сейчас все изменилось. Нам удалось значительно увеличить размер выплаты за аварийное жилье, приблизив его к рыночной стоимости благоустроенного жилья в конкретном населенном пункте. Например, в Суоярви это порядка 23 тысяч рублей за 1 кв м., в Кеми – около 30 тысяч, в Питкяранте – 25 тысяч, в Беломорске – 28 тысяч", - писал Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

На 1 июня соглашения о возмещении стоимости жилья были заключены с собственниками 49 квартир.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Власти Петрозаводска не могут купить жилье на вторичном рынке для расселения "аварийки"

Администрация Петрозаводска сталкивается с большими сложностями при приобретении квартир на вторичном рынке в рамках программы расселения аварийного жилья, заявил глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов

На заседании парламентского комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, агропромышленной политике и энергетике глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов сегодня доложил о ходе реализации программы расселения аварийного жилья в регионе.

Напомним, на данный момент существуют три способа расселения: строительство нового жилья, приобретение квартир на вторичном рынке и выплата компенсации собственникам.

"Проанализировав ситуацию по всем районам, приходим к выводам, что половина от всех планов расселения придется на строительство новых домов. Потому что приобретение жилья на вторичном рынке в ряде районов является проблемой. В Петрозаводске администрация города сталкивается с большими сложностями в приобретении квартир на "вторичке", когда исключается СКЗ и Соломенное. Риелторы в последнее время неохотно участвуют в торгах на приобретение жилья", - рассказал Виктор Россыпнов.

В качестве примера министр привел ситуацию с покупками в Петрозаводске квартир для инвалидов или семей с детьми-инвалидами из районов. Когда Минздрав подтверждает, что эти пациенты могут получить необходимую медицинскую помощь только в столице Карелии, Минстрой пытается в ручном режиме приобрести квартиры.

"Такие случаи есть в Беломорском районе. Но пока мы не можем решить эти вопросы", - отметил глава Минстроя республики.

Виктор Россыпнов напомнил, что в этом году в рамках действующей программы начнется строительство многоквартирных домов в Лахденпохье, Кондопоге и Петрозаводске. В Лахденпохье строительство уже началось, в Кондопоге, где планируется возвести два дома, проекты проходят экспертизу. В Петрозаводске застройщик получил земельный участок на улице Белинского и приступает к проектированию.

Новые дома построят также в Медвежьегорске, Пиндушах, Сортавале, Беломорске, Кемии Суоярви.

"В Олонце возникла проблема. Застройщик, который получил земельный участок при проведении аукциона, не смог предоставить банковскую гарантию, что является обязательным условием для заключения договора с муниципалитетом на выкуп квартир в строящемся доме. В связи с этим данный договор заключен не был. В настоящее время проект по строительству дома в Олонце перерабатывается", - рассказал Виктор Россыпнов.

Напомним, до конца 2023 года в Карелии по программе должны расселить почти 160 тысяч кв. метров аварийного жилья. Это 646 домов с почти 4 тысячами квартир и 9171 человеком. На текущий момент, по словам Россыпнова, уже законтрактовано 18 тысяч кв. метров. Остается расселить еще почти 90 процентов от всего объема программы.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Число больных пневмонией в Карелии продолжает увеличиваться

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 839 пациента, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки в больницы с пневмонией доставили пятерых местных жителей.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на ковидную инфекцию.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 9 июля составило 1656.

фото: © Кадр из видео

Ночью в Петрозаводске фургон столкнулся с легковушкой (ВИДЕО)

Авария произошла ночью на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Дзержинского.

Сегодня, 9 июля, в 1.05 произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля, сообщается на сайте DtpPtz.ru.

Фургон двигался по улице Дзержинского в прямом направлении. В это же время легковой автомобиль двигался по проспекту Ленина.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и "Сампо.ру" запечатлели произошедшее.

Ранее в Карелии молодых вологжан госпитализировали после столкновения с грузовиком.

фото: © АО "ТВ Центр"

Найденный в Карелии лосенок несколько раз впадал в кому, но выжил (ВИДЕО)

Ветеринар выходила спасенного в Карелии лосенка и назвала его Калевала.

Чуть живого лосенка доставили в Центр реабилитации диких животных в Ленобласти. Здесь более 200 питомцев, которые оказались на грани гибели, говорится в репортаже ТВЦ.

Три недели ветеринар Наталья Богданова не выходила из комнаты – боролась за жизнь новорожденного лосенка. Вновь и вновь возвращала малыша из комы, вслушивалась в слабенький пульс, спала с ним на полу в обнимку, согревая своим теплом.

Эту самочку, умирающую, нескольких дней от роду, нашли в Карелии. Маму, скорее всего, убили охотники.

"Жила только на капельницах. Только отключаешь – она начинала уходить. Семь суток капельниц. Сейчас вот третьи сутки наблюдаем. Под контролем, но уже не таким тщательным. Не каждые полчаса", – говорит сотрудник центра реабилитации диких животных Наталья Богданова.

Сейчас лосенок, которого назвали Калевала, активно идет на поправку.

Зоолог надеется, что кроха, которая пока больше похожа на кенгуру, чем на лося, вырастет, как положено сохатому, до двух метров в высоту и весить будет не менее полутонны.

Ранее зоозащитники спасли брошенных в Карелии недельных лосят.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии молодых вологжан госпитализировали после столкновения с грузовиком (ФОТО)

Авария произошла 8 июля в Лахденпохском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.20 водитель автомобиля Volkswagen при развороте не убедился в безопасности маневра и столкнулся с грузовиком Volvo.

В результате происшествия пострадали два человека – 20-летний водитель легковушки (не имеющий водительских прав) и его 20-летний пассажир. Молодые люди – жители Вологодской области. Пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее мурманчане пострадали в ДТП на трассе в Карелии.

фото: pxhere.com

В Карелии стартовал отбор для подготовки управленцев по президентской программе

Минэк республики начинает отбор специалистов для обучения по президентской программе подготовки управленческих кадров на 2020-2021 учебный год.

Общие требования к претендентам: возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2-х лет; участие в реализации проекта развития организации.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Ослепленный солнцем водитель сбил ребенка на трассе в Карелии

Авария произошла 8 июля в Питкярантском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

На подъезде к д. Хийденсельга в 20.45 водитель автомобиля "ВАЗ-21043" в результате ослепления солнцем наехал на несовершеннолетнего пешехода, двигавшегося по обочине в попутном направлении.



15-летний подросток получил травмы и был госпитализирован.



По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее пьяный водитель совершил несколько ДТП в центре Петрозаводска.

фото: pxhere.com

Эксперты рассказали о самых ненадежных паролях

Специалисты в области компьютерной безопасности рассказали, какие пароли легче всего взломать

Злоумышленникам проще всего взломать пароли с указанием простых слов типа password или qwerty, а также с указанием личных данных пользователей - именем, датой рождения и номерами телефонов.

По словам руководителя исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерины Килюшевой, использование ненадежных паролей уже много лет подряд является одним из главных недостатков защиты. При проведении внутренних пентестов (тест на проникновение в корпоративную сеть) в 96% компаний удавалось подобрать учетные данные пользователей, а главными недостатками защиты стали именно простые пароли пользователей, рассказала она.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Стихийные пляжи Карелии продолжают проверять – результаты не радуют

Пробы воды и почвы были отобраны из мест отдыха у воды озера Лососинное в Прионежском районе.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, в воде было превышено содержание железа. Вместе с тем, повышенное содержание железа является природной особенностью водоемов республики.

А в почве содержались бактерии группы кишечной палочки. Их количество превысило норму в 10 раз.

Ранее сообщалось, что в популярных среди петрозаводчан местах купания нашли опасные бактерии. В 2020 году, как и в предыдущие годы, пляжи на территории Петрозаводска утверждены не были.

фото: pxhere.com

Программа развития Карелии как проблемного региона утверждена в Москве

Российское правительство утвердило правила финансирования отдельных программ развития проблемных регионов, к которым отнесена и Карелия.

Правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития проблемных территорий, утвердил председатель федерального правительства Михаил Мишустин. В числе указанных территорий находится республика Карелия.

"Речь идёт о республиках Алтай, Карелия и Тыва. Кроме того, правила распространяются на отдельные проекты в Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства страны.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: МВД Карелии

Для поиска пропавшего у дачного поселка в Карелии пенсионера нужны добровольцы

Третьи сутки под Петрозаводском ищут пропавшего без вести 80-летнего мужчину, который страдает потерей памяти.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "Доброспас", 11 июля для проведения поисковых работ в лесной зоне в районе поселка Орзега необходима помощь добровольцев.

Напомним, в минувший понедельник, 6 июля, в районе 16 часов Вениамин Матвеевич Фрагин вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", что в Прионежском районе за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно. Пожилой мужчина страдает потерей памяти.

Подробности об участии в акции по поиску можно узнать здесь.

Родственники пропавшего просят помочь с расклеиванием листовок.

фото: © Управление пресс-службы главы Карелии

В Музее Карельского фронта в Беломорске идет монтаж экспозиции (ФОТО)

Торжественное открытие музея запланировано на 30 сентября, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Вышедшие на финальную стадию работы 8 июля проверил глава Карелии.

В ходе рабочей поездки в Беломорский район Артур Парфенчиков осмотрел Музей Карельского фронта, где завершается масштабная реконструкция, начатая в октябре 2019 года.





Одновременно со строительными и ремонтными работами создается музейная экспозиция, завозится оборудование для монтажа витрин. Сейчас прямо на месте изготавливаются инсталляции.



"Здесь анфиладная система. Вся экспозиция изготовлена по географическому принципу − от Ленинграда до полуострова Рыбачий Мурманской области. Будут представлены все воинские соединения, тыл, концлагеря, основные моменты истории Карельского фронта и, конечно же, зал Победы, – рассказал заместитель председателя Фонда "Эстафета поколений" Илья Герасев.





Именно эта общественная организация занималась разработкой концепции музея.



В зале "Мурманское направление" поставлены фрагмент стены барака для узников концлагеря и фрагмент сруба землянки горных егерей, ведутся работы в зале "Олонецкое направление".



Как сообщил министр культуры республики Алексей Лесонен, после 25 июля в музее будет установлено мультимедийное оборудование, появится свой кинотеатр.



Новый музей создается по поручению президента России Владимира Путина и в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Соответствующее решение было принято Государственной комиссией по подготовке празднования 100-летия образования Республики Карелия под руководством Николая Патрушева.





"Средства на реконструкцию штаба Карельского фронта заложены в федеральной целевой программе по развитию Карелии – около 240 миллионов. На подготовку самой экспозиции 28 миллионов выделило Министерство культуры РФ. Выделялись средства и из бюджета республики – 5 миллионов на закупку предметов", − отметил Алексей Лесонен.



Музей будет действовать в историческом здании, где в годы войны находился Штаб Карельского фронта в Беломорске. В девяти музейных залах разместятся артефакты военного времени, семейные реликвии, точные копии боевых знамен, образцы обмундирования и снаряжения воинов Красной армии и финских войск, предметы быта, документы и фотоматериалы. Будет воссоздан кабинет командующего Карельским фронтом.





Предметы в коллекцию будущего музея поступают из многих источников: фонды Национального музея Карелии, находки поисковиков, частные собрания. На площадке перед музеем поставят пушки, минометы, зенитные установки, предоставленные министерством обороны России.



Штат создающегося музея укомплектован, в нем будут работать 12 специалистов.



Торжественное открытие Музея Карельского фронта в Беломорске планируется 30 сентября – в день освобождения Карелии от фашистской оккупации.





Рядом с Музеем Карельского фронта предлагается обустроить другой туристический объект – павильоны для создания мастерских золотного шитья, традиционного поморского ремесла. Проект по возведению павильонов готова поддержать АФК "Система".



Также глава республики дал поручение привести в порядок прилегающую территорию и помещения военных бункеров − для показа посетителям музея.

фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Приставы Карелии открыли постоянную горячую линию для "двойников" должников

На горячую линию могут звонить люди, у которых незаконно списали деньги по чужому исполнительному документу из-за совпадения фамилии, имени, отчества и даты рождения, сообщили в УФССП Карелии.

В УФССП по Республике Карелия на постоянной основе заработала горячая линия по разрешению спорных ситуаций при взыскании долгов, связанных с ошибочной идентификацией физического лица, когда ФИО должника и законопослушного гражданина совпадают.

В Службе судебных приставов готовы предоставить юридическую консультацию.

Как пояснила Наталья Полякова, начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций, в подобных случаях следует позвонить по телефону горячей линии (8142) 76 00 73 и гражданину разъяснят его дальнейшие действия. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 13.45 обеденное время).

Наталья Полякова добавила, что корректная идентификация гражданина произойдет после предъявления в службу судебных приставов документов: паспорта, СНИЛС или ИНН и неправомерно взысканные деньги вернут.

"После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее ограничения на гражданина. В случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств", — прокомментировала Наталья Полякова.

Исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят изменения в законе. Согласно им, перечень идентифицирующих должника документов расширят. Обязательное указание одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.

фото: Pixabay

Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 6509 человек

Общее число зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 в России составляет 707 301, сообщили в оперштабе РФ.

За весь период пандемии коронавирусной инфекции в России выздоровели 481 316 человек, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению 8 805 человек.

За последние 24 часа подтверждено 176 летальных случаев с коронавирусом. Всего летальных случаев за все время - 10 843.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 22 млн тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 288 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 июля остаются 276 213 человек.

фото: © Фотохроника ТАСС/Игорь Зотин

Планы по реконструкции вокзалов Кеми и Беломорска появились у правительства

Работы по реконструкции вокзалов и платформ в двух северных городах планируется выполнить в рамках развития туристического направления на Соловецкий архипелаг.

Правительство республики, Октябрьская железная дорога и Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага планируют совместно содействовать развитию туристической привлекательности и транспортной доступности Соловков со стороны Карелии. Речь идет о направлении на Соловецкий архипелаг через Карельское Беломорье.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

К столетию Карелии выпустили почтовую марку (ФОТО)

В Карелии 8 июля проходила церемония специального гашения марки, выпущенной к 100-летию республики, сообщили в пресс-службе УФПС Республики Карелия - филиала АО "Почта России".

На ней изображены основные символы, узнаваемые и знаковые для гостей республики и ее жителей.



© Пресс-служба УФПС Республики Карелия - филиала АО "Почта России"



Церемония специального гашения особым штемпелем проводилась всего один день. Почтовый штемпель отличался от обычного календарного тем, что в его тексте указано название события и памятная дата, к которой он приурочен, за основу взят герб нашей республики.



В церемонии приняли участие премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик и директор регионального управления Почты России Ирина Горелова.



Приобрести марки, посвященные данному событию, можно будет во всех отделениях почтовой связи России.



"Карелии сто лет, цифра ответственная и знаковая. И знаковой станет марка и специальный штемпель, приуроченные к замечательному юбилею", – отметил Чепик.

фото: ДТП ПТЗ

Автомобиль "Отдела по борьбе с понтами" попал в ДТП у автовокзала Петрозаводска (ВИДЕО)

Машина с надписью "Отдел по борьбе с понтами" и гербом РФ на борту стала участником ДТП на улице Чапаева.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием двух автомобилей произошла сегодня, 9 июля, в 18:11 у дома №7 по улице Чапаева.

Машины двигались по Чапаева вниз. По одной из версий, попутное столкновение бортами произошло перед регулируемым пешеходным переходом, в момент перестроения одного из участников происшетсвия.

На одном из автомобилей, участвовавших в ДТП, нанесена цветографическая схема в виде черной полосы вдоль борта с надписью "Отдел по борьбе с понтами", а также герб Российской Федерации.

Момент ДТП зафиксировали видеокамера компании "Ситилинк" и очевидец.

Ранее иномарку "подмяло" под грузовик в Петрозаводске.

фото: © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев

В Карелии задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать двух прохожих

В Сегеже мужчина обвиняется в покушениях на изнасилования, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в ночь на 28 июня пьяный 40-летний местный житель на улице в Сегеже в течение нескольких часов совершил нападение сначала на одну незнакомую прохожую девушку, а затем на другую.

В обоих случаях он избил девушек и попытался изнасиловать.

Потерпевшие оказали ему сопротивление и смогли убежать.

Мужчина заключен под стражу.

Ведется следствие.

Наказание за данные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее разгоряченный житель Карелии изнасиловал знакомую.

Погода в Петрозаводске сегодня, 9 июля



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