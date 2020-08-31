Главные новости сегодняшнего дня

фото: http://eparhia.karelia.ru/

В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Обнаруженные останки обследуют специалисты в области судебно-медицинской экспертизы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Комиссия Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви под руководством археолога Игоря Мельникова обследовала место погребения Ионы Клименецкого - основателя Свято-Троицкого мужского монастыря на Большом Клименецком острове в Онежском озере.

Как сообщили в информационном отделе епархии, в ходе раскопок на острове был обнаружен фундамент и остатки старой часовни, возведенной над могилой местного православного святого. Углубившись на полметра в песчаный грунт, участники раскопок нашли человеческие останки, которые предположительно принадлежат Ионе Клименецкому.

Как отмечают в епархии, тело и голова святого были покрыты кожаным покрывалом, которое частично сохранилось. На месте погребения сохранилась также часть гроба. Обнаруженные останки, пролежавшие в земле 486 лет, были подняты на поверхность, осмотрены и описаны судмедэспертом и уложены в специально приготовленные для этого деревянные ящики-ковчеги. По словам представителей РПЦ, теперь эти останки исследуют ведущие специалисты в области судебно-медицинской эскпертизы из Москвы и Санкт-Петербурга, но члены епархиальной комиссии уверены, что на Большом Клименецком острове нашли мощи основателя древней обители.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

Опубликована сводка COVID-19 в Карелии за минувшие сутки

Общее число заболевших в республике возросло до 3143, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 13 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 10, в Сортавальском районе – 2 (поселок Хелюля), в Беломорском районе – 1 (поселок Сосновец).

Выздоровели еще 13 человек: в Петрозаводске – 11, в Прионежском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Всего выздоровели 2326 человек.

На самокарантине находятся 886 человек (+10 за сутки).

В обсерваторе пребывают 26 человек.

Проведено 144047 исследований (+446 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 29 пациентов с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 511,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 674,8 случая, по Северо-Западу – 677,7.

фото: © Столица на Онего

Бывший прокурор Петрозаводска встала на защиту горожанина, избитого каратистом Кадашевым

Елена Аскерова стала адвокатом молодого петрозаводчанина, которого год назад избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев.

Дело молодого петрозаводчанина Андрея, которого избил Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.

История избиения произошла еще год назад – 14 июля 2019 года и попала на камеру наружного видеонаблюдения. Тогда в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина Андрея, сломав ему челюсть в трех местах.

Пока Андрей проходил лечение, ему стало известно, что Джаваншир Кадашев является профессиональным спортсменом, мастером единоборств, каратистом, и что у него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого осудили как участника другой драки.

"Я подумал, что такие спортсмены-профессионалы могут еще кого-нибудь покалечить, что они просто опасны для общества, и решил подать в суд на Джаваншира Кадашева, чтобы он ответил за свой поступок по закону".

Андрей написал заявление в полицию. Началось расследование, которое длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей, в результате дело оказалось в суде.

Ранее адвокатом Андрея был Леонид Автухович, на сегодняшнем заседании суда стало известно о смене защитника – им стала бывший прокурор Петрозаводска Елена Аскерова.

"Мы не согласны с квалификацией действий Кадашева и будем доказывать в суде, что преступление совершено из хулиганских побуждений. В случае, если суд не согласится с нашей позицией, будем обжаловать приговор в апелляционном порядке", - сказала Елена Аскерова.

Почему расследование длилось год и подробности истории читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Жители Кондопожского района Карелии выступили против возобновления работы свинокомплекса в поселке Березовка

Жители поселка Березовка и деревни Вороново, а также предприниматели, занимающиеся пищевым производством в Кондопожском районе Карелии, организовали народный сход, где высказали свое несогласие в связи с планами возобновить работу свинокомплекса на территории поселения.

Днем 24 августа в поселке Березовка у магазина "Народный" собрались около двух десятков человек. О возможном начале работы животноводческого предприятия местные жители узнали в Сети: на своей странице во "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что нашелся инвестор, готовый выкупить ЗАО "Свинокомплекс "Кондопожский".

Слова руководителя республики вызвали обеспокоенность местного населения поселка Березовка и деревни Вороново, а также представителей пищевых предприятий Кондопожского района. Журналист "Столицы на Онего" встретился с жителями и предпринимателями и выслушал их позицию.

Собравшиеся на народный сход местные жители были настроены воинственно.

"Появилась информация, что свинокомплекс хотят выкупить москвичи и снова начать работу. Мы, местные жители, против этого, - заявила молодая активистка Елизавета Жихарева. – Когда в нашем поселке Березовка работал свинокомплекс, с 2011 по 2018 год дышать здесь было невозможно. Отходы возили по Березовке в Вороново, они по дороге разливались. Были и проблемы с напором холодной воды".

Стоявшая рядом женщина с ребенком поддержала активистку: "Ладно, трактор ездил, поливал говном дорогу, так они же весь лес в округе сожгли – сливали туда мочу свиней. Раньше ягоды, грибы там собирали – теперь нет ничего. Да что говорить: купаться страшно было…".

Что сказали предприниматели, пришедшие на сход, читайте в репортаже из поселка Березовка.

фото: © Паблик приюта "Дорога домой"

Общественный приют для животных в Петрозаводске переполнен – еды не хватает

Организаторы приюта "Дорога домой" взывают о помощи.

Руководитель общественного приюта для животных "Дорога домой" Анна Актанко на своей странице "ВКонтакте" просит неравнодушных горожан помочь.

"Сейчас очень тяжёлое время, мы еле сводим концы с концами, благотворительных акций по сбору помощи из-за короновируса нет и уже очень давно, руководство города, республики нам ничем не помогают, а собаки кушают каждый день. Приезжаете в приют, захватите с собой хоть пакетик крупы, не можете сами приехать, позвоните, мы постараемся забрать. Помогите приюту выжить", – написала Анна.

Анна также сообщила, что приют переполнен – кошек и собак не принимают.

Местных жителей просят помочь.

фото: © Алексей Бородин/ТАСС

Роспотребнадзор ожидает вторжения в Карелию смеси гриппа и COVID-19

В Карелии Роспотребнадзор требует, чтобы работодатели массово прививали своих сотрудников от гриппа; бизнес называет эти требования абсурдом и нарушением прав.

В Роспотребнадзоре ожидают прихода в Карелию микст-инфекции. Так в ведомстве называют сочетание привычного гриппа и нового коронавируса, которое может появиться в республике. Кроме того, главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Инна Рожкова сообщила, что грипп в этот раз пойдет с тремя новыми штаммами.

Роспотребнадзор направил региональным работодателям предписание, которое обязывает их закупить вакцину от гриппа и привить в обязательном порядке большую часть трудового коллектива. Требование ведомства возмутило руководителей компаний, которые не понимают, как заставить своих работников добровольно идти на укол. При этом государство не собирается за свой счет прививать вахтовиков, признавая при этом инфекционную угрозу нахождения в вахтовых городках.

Подробности - в тексте "Столицы на Онего".

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

В Карелии подростка, причастного к смерти человека и поджогу, отправили за решетку

Вынесен приговор на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей в отношении двух ранее не судимых жителей поселка Гирвас Кондопожского района.

Как сообщается на сайте Кондопожского городского суда, в апреле 2019 года пьяные подсудимые поссорились с приятелем и избили его. От полученных травм мужчина умер.

Среди злоумышленников был несовершеннолетний. Он же, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом.



Жилой деревянный дом стоимостью свыше 100 тысяч рублей полностью сгорел.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности каждого подсудимого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Присяжные посчитали, что подросток заслуживает снисхождения.

Несмотря на это, суд приговорил местных жителей к реальному лишению свободы на длительный срок.

Ранее другой подросток за вечер угнал несколько авто и дважды попал в ДТП в Пряжинском районе.

фото: © pixabay.com

Остался один день до завершения подготовки жилфонда Петрозаводска к отопительному сезону

Жилищный фонд готов к предстоящему отопительному сезону на 95%, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В преддверии осени 19 управляющих организаций полностью завершили все работы.



Директор муниципального учреждения "Служба заказчика" Вячеслав Пухач доложил, что общая готовность жилищного фонда составляет 95 %, внутридомовых систем – 98 %.

Большинство управляющих организаций работают в графике.

Данные по промывке и опрессовке внутридомовых систем центрального отопления до сих пор не предоставило АО "МКС-Петрозаводск" (16 домов).



Информацию по организациям, своевременно не выполняющим работы по подготовке к сезону, направляют в прокуратуру. Всем отстающим от графика, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Бекелев поручил ускорить темпы мероприятий.



Завершить подготовку жилфонда необходимо до 1 сентября.

фото: © Валерий Поташев / "Столица на Онего"

Минобраз Карелии ответил на частые вопросы по поводу нового учебного года

Министерство образования Карелии подготовило ответы на самые частые вопросы по предстоящему новому учебному году, который начнется уже завтра.

Ответы опубликовал на своей странице "ВКонтакте" министр образования Карелии Роман Голубев:

Кто должен обеспечить безопасность учебного процесса в школах, садиках, колледжах и техникумах?

Средства индивидуальной защиты и антисептики обязана закупить и предоставить сама образовательная организация. Дополнительно отметим, что муниципалитетам направлено дополнительно 30 млн рублей из республиканского бюджета на приобретение оборудования, в том числе для обеззараживания воздуха (рециркуляторы).

Как пройдут торжественные мероприятия 1 сентября 2020 года, линейки?

Школам разрешено проводить линейки для 1, 9 и 11 классов. Однако учреждения самостоятельно определяют формат проведения.

Данное решение зависит от численности детей, размера пришкольной территории и ряда других факторов.

Кто будет наблюдать за здоровьем наших детей и оказывать помощь, если она понадобится?

Минздрав Карелии разработал график присутствия медицинского работника в образовательных организациях. За более подробной информацией всегда можно обратиться к руководству учреждения.

Как будет организовано бесплатное горячее питание для начальных классов в школах республики?

На каждого ребенка начальных классов выделена сумма из расчета чуть более 70 рублей в день. В зависимости от графика обучения это будет либо горячий завтрак, либо горячий обед. Отметим, что для детей начальных классов сохранится и льготное питание, а к нему добавится бесплатное горячее питание.

фото: © Столица на Онего

Оперный гала-концерт в Петрозаводске отменили

В оперной труппе Музыкального театра продолжается карантин.

Как сообщается в паблике "Музыкальный театр Республики Карелия" на 2 сентября в афишу были поставлены "Бременские музыканты", а 11 сентября должен был состояться оперный гала-концерт.

" К огромному сожалению, эпидемическая ситуация не дала свершиться нашим планам. В оперной труппе театра продолжается карантин, поэтому встречу с вами, дорогие зрители, придётся отложить до его окончания", – отметили в театре.

Гала-концерт "Опера 2020. Перезагрузка" перенесён на 2 октября.

О новой дате "Бременских музыкантов" сообщат позднее.

Купленные билеты будут действительны на новые даты.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Карелии снова залезли в долги

За июль госдолг республики вырос на миллиард.

К 1 августа государственный долг республики составил 18 миллиардов 641 миллион рублей. По данным министерства финансов Карелии, в течение июля он общая сумма региональной задолженности выросла на миллиард.

Читайте подробнее в материале деловой Интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Пресс-служба ОНФ Карелии

Жители Карелии пожаловались на загрязненную реку (ФОТО)

Жители села Другая Река отметили , что качество воды в речке могло ухудшиться из-за действующего в населенном пункте карьера, сообщили в пресс-службе ОНФ Карелии.

На мутную жидкость, которой периодически наполняется река Другая, пожаловались местные жители.

Люди забеспокоились о безопасности не только детей, купающихся здесь, но и о состоянии Онежского озера, в которое она впадает.

По информации министерства природных ресурсов и экологии республики, в пробах воды специалисты обнаружили взвешенные вещества. Однако причину их появления еще предстоит выяснить. Проверка продолжается.

На днях активисты ОНФ провели рейд в селе Другая Река, чтобы визуально оценить качество воды в речке. Если в начале поселения она была слегка мутновата, то в месте впадения в Онежское озеро водный поток абсолютно прозрачен.

Жители села не первый раз обращаются к общественникам с этой проблемой. В октябре 2019 года по их жалобам активисты ОНФ просили Минприроды РК провести соответствующую проверку.

А в начале 2020 года специалисты Росприроднадзора совместно с экспертами аккредитованной лаборатории вновь взяли пробы воды в реке Другая, которые показали, что превышений предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и нефтепродуктам в пробах природный воды не зафиксировано.

фото: © Читатель "Столицы на Онего"

Житель Карелии пожаловался на многолетнюю свалку (ФОТО, ВИДЕО)

Читатель "Столицы на Онего" сообщил о том, что в Эссойльском сельском поселении уже несколько лет не убирают свалку.

Как сообщил нашему изданию житель Карелии, свалка расположена за деревней Соддер – 1 км в сторону Колатсельги.

По словам мужчины, свалка существует там уже несколько лет – "никому до нее нет дела".

Ранее большую свалку мусора обнаружили в заказнике "Заозерский".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Мусорные площадки в Петрозаводске оградят каменными стенами (ФОТО)

Каменные контейнерные площадки появятся в нескольких районах города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На месте новых конструкций уже начали демонтировать старые, пришедшие в негодность.



В карельской столице оборудуют каменные контейнерные площадки. 12 новых объектов на городских территориях появятся на месте изношенных конструкций в разных районах. Работы выполнит ИП Бутяева О.Г. Подрядчик зальёт бетонное основание, уложит стены из камня, установит металлические крыши, двери и решётчатые конструкции.



© Администрация Петрозаводска

Работы ведутся на улицах Антикайнена (в районе дома № 27) и Фридриха Энегльса (у домов № 11 и № 17). Далее разборка старого оборудования продолжится на улицах Антонова (у домов № 7 и № 9А), Ключевой (у дома № 6), Красноармейской (у дома № 6), Маршала Мерецкова (у домов № 3 и № 21), Софьи Ковалевской (у дома № 9).

фото: © Минздрав Карелии

Карельское здравоохранение продолжает развиваться несмотря на пандемию

Несмотря на коррективы, которые вносит в работу карельского здравоохранения эпидемия коронавируса, развитие медицинских учреждений продолжается.

Борьба с распространением коронавирусной инфекции, безусловно, отразилась на работе системы здравоохранения Карелии. С начала эпидемии в срочном порядке пришлось перепрофилировать медицинские учреждения, оснащать их новым оборудованием, материалами и готовить кадры для лечения больных COVID-19. Но это не значит, что вся другая работа остановилась – в здравоохранении Карелии на наших глазах происходят большие позитивные сдвиги, связанные с реализацией профильного нацпроекта, а также ремонта, благоустройства и модернизации больниц и поликлиник.

В 2020 году на оснащение современным медицинским оборудованием учреждений по нацпроекту "Здравоохранение" республике было выделено 546 млн рублей. Как сообщили в Минздраве Карелии, по состоянию на 27 августа, уже заключены контракты на закупку медицинской техники на 535 млн рублей, на 261 млн рублей оборудование уже поставлено в больницы и поликлиники. В общей сложности учреждения здравоохранения должны получить за год 76 единиц медицинского оборудования, 38 из них уже используются для диагностики и лечения пациентов.

Подробнее читайте в материале "Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп".

фото: © Depositphotos / Anna Subbotina

В Карелии за неделю свыше 2,5 тысяч человек заболели ОРВИ

В управлении Роспотребнадзора по Карелии опубликовали статистику заболеваемости ОРВИ в республике.

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 2559 случаев заболевания ОРВИ.

Уровень заболеваемости превысил эпидпорог на 12,2%. Превышение эпидемического порога произошло за счет населения от 15 лет и старше. Среди детского населения в возрасте от 0 до 14 лет заболеваемость ниже эпидпорога.

На прошлой неделе заболело на 384 человека больше, чем на позапрошлой – больше на 17,6%.

При обследовании больных выделено 10 прочих респираторных вирусов (РС вирус – 1, риновирус – 7, сезонный коронавирус – 2).

фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Туристический потенциал карельского Приладожья обсудили в Питкяранте

В ходе рабочей поездки в Питкярантский район Артур Парфенчиков провёл в режиме видеоконференцсвязи совещание, на котором обсудили вопросы развития туристического потенциала района.

Открывая совещание, глава республики отметил, что туризм сегодня является неотъемлемой частью экономической и общественной жизни территорий. За последнее время в республике идёт реализация крупных проектов в сфере туризма. Например, основу для дальнейшего развития туризма на территории Питкяранского района закладывает создание туристического кластера "Южная Карелия", сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Участники совещания отмечали, что район имеет все предпосылки для развития экологического, спортивного, этнографического, событийного, сельского туризма. Многие объекты туристского показа, такие как Варашев Камень, Церковь Николая Чудотворца, Мемориал "Крест скорби", Германовский скит Валаамского Спасо-Преображенского монастыря, памятник военной истории "Линия "U" и другие, хорошо известны туристам. Особую привлекательность району придаёт уникальная приладожская природа. Достаточно сказать, что в Питкярантском районе находится около сорока красивейших водопадов, многие из которых уже хорошо известны далеко за пределами Карелии: Водопады Юканкоски (Белые мосты), Роскелакоски (Молочный), Койринйоки, Пёюхинкоски, Оннекоски (Минутка).

Наиболее посещаемый в районе памятник природы – водопад "Белые мосты". Чтобы увидеть мощь падающей с высоты 19 метров воды, в Питкярантский район приезжают с каждым годом всё больше жителей Карелии и других регионов страны. Комплекс водопадов включён в список особо охраняемых природный территорий, и в этом году было заключено уникальное для Карелии соглашение о развитии инфраструктуры для приема туристов за счет частного инвестора. Это инвестиционный проект "Туристский центр "Три водопада", реализуемый ООО "ПТО Питкяранта", который предусматривает в период 2019-2025 годов создание объекта социально-культурного назначения, включающего в себя не менее 15 объектов туристской инфраструктуры. Планируемый объем внебюджетных инвестиций в период 2019-2025 годов составляет 610 млн рублей. Реализация проекта позволит создать прецедент по развитию взаимодействия между государством и частным инвестором с использованием элементов государственно-частного партнёрства.

Один из проблемных вопросов – грунтовая дорога до водопадов, которую глава республики осмотрел перед совещанием. Артур Парфенчиков заявил, что необходимо построить новую дорогу, которая позволит "Белым мостам" стать одним из самых посещаемых туристических объектов всей республики. Сейчас завершается проектирование дороги, к концу текущего года должно появиться заключение экспертизы. По плану дорога будет двухполосной, с большой парковкой перед водопадом на 194 легковых автомобиля и 25 автобусов. Кроме того, планируется строительство дороги и к водопаду "Молочный", что находится недалеко от "Белых мостов". Проектно-сметная документация этой трассы уже проходит экспертизу.

Подводя итог разговору, Артур Парфенчиков сказал, что Правительством республики поставлена цель за несколько лет увеличить туристический поток в карельское Приладожье до 500 тысяч человек в год. Это позволит создать новые рабочие места, даст импульс развития многим местным производствам – от торговли и пищевой промышленности до транспорта и строительства дорог.

"Мы развиваем туризм и потому, что это один из инструментов подъёма экономики, решения социальных задач, и в конечном итоге – создания более комфортных условий для жителей Карелии", - подчеркнул Глава республики.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В России за сутки выявили 4993 новых случая ковидной инфекции

Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 995319 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4993 человек, заболевших коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за время пандемии 809387 человека, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 2405 пациентов.

Летальных случаев за все время: 17176, за последние сутки подтверждено 83 смерти.

Напомним, общее число заболевших в Карелии возросло до 3143.

фото: © Столица на Онего

За сутки число больных пневмонией в Карелии увеличилось на четыре человека

Летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии за последние 24 часа не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Четыре человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1176 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © pixabay.com

Детсад в Петрозаводске подверг детей опасности

Сотрудники территориального управления Россельхознадзора проверили детсад в Петрозаводске.

Проверка показала, что в дошкольном учреждении хранится крупа ячменная перловая, действие декларации на которую истекло в июне 2019 года.

При выпуске партии зерна в обращение должна быть оформлена декларация о соответствии. Зерно признаётся безопасным, если оно прошло необходимые процедуры оценки соответствия.

Декларации, действие которых прекращено, не подтверждают безопасности продукции.

Поставщика оштрафовали на 100 тысяч рублей, так как ранее оно уже привлекалось к ответственности за аналогичное нарушение.

Ранее Россельхознадзор сообщал о подобном случае в детсаду Петрозаводска.

фото: © pixabay.com

Житель Карелии отсудил у фирмы более 100 тысяч рублей за незаконную публикацию своих фото

Рассмотрено гражданское дело о защите авторских прав, сообщается на сайте Кондопожского городского суда.

Установлено, что мужчина опубликовал на своей странице "ВКонтакте" фотографии ("Остров Безмятежности", "Отдых Бурана", "Нео", "Как раньше", "Сойвож", "Рога зимы", "На Северном полюсе", "На солнечной дорожке", "Кум", "Закат над айсбергами"), которые без разрешения взяли одна из организаций, а также частное лицо.

Житель Карелии не давал согласия на публикацию сделанных им фотографий.

Суд обязал фирму выплатить потерпевшему 140 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере двух тысяч рублей.

А другого ответчика за незаконную публикацию фото обязали выплатить 110 тысяч рублей.



Решение суда вступило в законную силу.

фото: © Столица на Онего

Семейная пара из соседнего государства незаконно выловила ведро плотвы в Карелии

Нарушителей правил рыболовства обнаружили в Пряжинском районе в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Биоресурсы", сообщили в МВД Карелии.

Так, на реке Миккельская, на которой круглогодично запрещен лов рыбы, обнаружены четыре рыбака, семейная пара из соседнего государства, а также жители Петрозаводска и Прионежского района, которые незаконно добыли ведро плотвы.

Составлены административные протоколы. Незаконно добытый улов выпущен обратно в реку. Изъяты снасти и удочки.

Материалы переданы в суд.

Гражданам грозят административные штрафы в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Ранее браконьера из Карелии лишили автомобиля.

Прогноз погоды на понедельник



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Дождь, +11 ° 4 м/с В 747 мм.рт.ст. 93% день Небольшой дождь, +11 ° …+12 ° 4 м/с В 746 мм.рт.ст. 93% вечер Дождь, +11 ° …+12 ° 3 м/с СВ 746 мм.рт.ст. 96% ночь Небольшой дождь, +10 ° …+11 ° 3 м/с СВ 747 мм.рт.ст. 95%

фото: © Арина Степенная

В Петрозаводске активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками ТГК-1

Управление по сбыту тепловой энергии ПАО "ТГК-1" предупреждает петрозаводчан: в городе вновь активизировались мошенники.

Неизвестные лица пытаются проникнуть в квартиры под предлогом проверки радиаторов отопления.

ПАО "ТГК-1" напоминает, что сотрудники компании не выезжают на дом для обследования внутриквартирного оборудования.

Граждан просят быть бдительными, не впускать посторонних лиц и для получения достоверной информации по вопросам теплоснабжения обращаться напрямую в Управление по сбыту тепловой энергии филиала "Карельский" по телефонам: 71-39-56 и 71-39-33 (пн-пт 8.00 – 17.00) или в аварийно-диспетчерскую службу управляющей организации.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии пьяный пенсионер устроил аварию с пострадавшими

ДТП произошло 30 августа в Пудожском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 15.00 на 411 км федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 62-летний водитель Lada (житель Мурманска), находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоящий автомобиль Land Rover, после чего съехал в кювет.

В результате ДТП травмы получила 62-летняя пассажирка Land Rover (жительница Ростовской области). Женщине оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что среднестатистический водитель в Карелии, совершающий "пьяное ДТП", выпивает стакан водки.

фото: © ГИБДД Карелии

Девушка пострадала в ДТП в Карелии

Авария произошла 30 августа в Костомукше, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 11.20 на 7 км автодороги "Костомукша-Гок" 28-летний водитель Renault Logan допустила занос транспортного средства и съехала в кювет.



В результате ДТП девушка получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

Ранее житель Московской области погиб в страшном ДТП в Карелии.

фото: © pixabay.com

В Петрозаводске подросток пошел на преступление, чтобы накормить девушку завтраком

В полицию обратился владелец павильона по продаже шавермы, сообщили в МВД Карелии.

Ночью неизвестный проник внутрь и похитил 3,4 тысячи рублей из кассы, а также три тушки курицы.

Сотрудниками уголовного розыска установлена личность несовершеннолетнего подозреваемого. Юноша рассказал, что отогнул металлическую дверь руками. Проникнув внутрь, взял курицу и деньги, а затем отправился к знакомой, и они вместе позавтракали похищенным мясом.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Карелии обокрал спящих новоселов.

фото: © Паблик "Калипсо Карелия – раздельный сбор. Экотакси"

Опубликовано новое расписание работы "Экотакси" в Петрозаводске

"Экотакси" каждый будний вечер принимает макулатуру, стекло, металл и пластик.

Доходы от переработки идут в помощь строительству нового приюта для бездомных животных.

Расписание с 31 августа по 4 сентября.



Понедельник. Перевалка:



- 18.15-18.20 ул. Плеханова, 31;

- 18.25-18.30 перекресток улицы Перевалочная и Чкалова;

- 18.35-18.40 ул. Ватутина, 55 – парковка у Нефрологического центра;

- 18.45-18.50 ул. Черняховского, 51 – парковка у Протезного предприятия;

- 18.55-19.00 ул. Сыктывкарская, 6;

- 19.05-19.10 Город Солнца.

Вторник. Ключевая:



- 18.25-18.30 ул. Ключевая, 6к2 – жк Новые Ключи – Траловый проезд;

- 18.35-18.40 ул. Сегежская, 6;

- 18.45-18.50 ул. Репникова, 25;

- 18.55-19.00 ул. Гвардейская, 19а;

- 19.05-19.10 ТИЗ Усадьбы.

Среда. Центр:



- 18.20-18.25 ул. Коммунальная, 1;

- 18.30-18.35 ул. Анохина, 1;

- 18.45-18.50 ул. Свердлова, 23 с торца;

- 19.00-19.05 ул. Герцена, 28 со двора;

- 19.15-19.20 ул. Красная 45.

Четверг. Октябрьский:



- 18.20-18.25 ул. Советская, 29;

- 18.30-18.35 ул.Грибоедова / Первомайский 22В;

- 18.40-18.45 ул. Железнодорожная, 4;

- 18.50-18.55 Октябрьский, 14 ;

- 19.00-19.05 Октябрьский, 28 ;

- 19.10-19.15 ул.Григорьева, 1.

Пятница. Сулажгора, Пятый посёлок:



- 18.20-18.25 ул. Суоярвская, 32;

- 18.30-18.35 ул. Муезерская, 19;

- 18.40-18.45 ул. Профсоюзов, 10;

- 18.50-18.55 ул. Пограничная между 5 и 7 домом;

- 19.00-19.05 ул. Жуковского, 63.

Подробнее читайте в паблике "Калипсо Карелия – раздельный сбор. Экотакси".

фото: © pixabay.com

Жителя Карелии, вырастившего ивы на участке, оштрафовали на 500 рублей

В Пряжинском районе проверили участок сельскохозяйственного назначения площадью 108,5 га и выявили нарушения, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Земельный участок является осушенным и по виду сельскохозяйственных угодий отнесен к сенокосам, находится в аренде у жителя Карелии.

В ходе проверки было установлено, что участок используется по назначению (для сенокошения), но мелиоративные канавы, расположенные в границах участка, заросли ивами высотой более 3,5 м, что является нарушением правил.



Нарушителя оштрафовали на 500 рублей.

Арендатору необходимо срубить деревья до 23 апреля 2021 года.

Ранее фермера в Карелии обязали выплатить около 400 тысяч рублей за устройство подъездной дороги.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Десятки нетрезвых водителей поймали в Карелии за неделю

Более 40 пьяных водителей остановили автоинспекторы, сообщили в ГИБДД Карелии.

За минувшую неделю на дорогах Карелии 42 водителя привлечены к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, а также за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Шесть пьяных водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде.

Материалы переданы для возбуждения уголовного дела в отдел полиции.

Напомним, в Карелии пьяный пенсионер устроил аварию с пострадавшими.