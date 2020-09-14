Все, что случилось сегодня

фото: © Лидия Мухамадеева/ТАСС

Более 550 школьников и студентов в Карелии отправлены на карантин из-за коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил, что на дистанционное обучение из-за COVID-19 переведены учащиеся кадетского корпуса, двух школ и двух колледжей.

Из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведены: 1 класс (28 человек) в Петрозаводском кадетском корпусе, 1 класс (25 человек) в петрозаводской школе №33, еще 1 класс (25 человек) в лицее №40. Об этом заявил Артур Парфенчиков в соцсети.

Также с сегодняшнего дня обучаются дистанционно в медицинском колледже студенты 1 группы (28 человек) и еще 8 студентов из числа контактных. В педагогическом колледже на дистант переведена 1 группа (22 человека).

"Из-за коронавируса на карантине находятся 362 школьника и 192 студента СУЗов. После окончания карантина они вернутся к очной форме обучения", - резюмировал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания COVID-19 в Карелии достигло 3485. За минувшие сутки 8 новых случаев коронавируса подтверждены в республике: в Петрозаводске – 6 человек, в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Элисенваара и Вялимяки).

фото: © "Столица на Онего"

В Петрозаводске начинается отопительный сезон

Отопительный сезон в столице Карелии начнется с 16 сентября, сообщили в Минстрое РК.

Учитывая большое количество социальных учреждений – больниц, детских садов, школ, средних и высших учебных заведений, а также сложную эпидемиологическую обстановку, министерством строительства, ЖКХ и энергетики РК подписан приказ о начале отопительного сезона в столице Карелии.

В Петрозаводске расположены крупные медучреждения, в которых лечатся, в том числе тяжелобольные люди из всех районов Карелии. Это монопрофильный центр, оказывающий помощь больным коронавирусной инфекцией, многие из которых проходят сложное лечение и длительный восстановительный период, республиканский перинатальный центр, детская и взрослая республиканские больницы, больница скорой медицинской помощи, онкологический диспансер. Здесь же находятся крупнейший карельский вуз и его общежития, в которых также живут студенты, приехавшие на учебу из всех городов и поселков Карелии.

Чтобы избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и местах пребывания большого количества людей, подключение социальных учреждений и жилого фонда города к теплу начнется в среду.

Ранее Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление.

фото: Читатели "Столицы на Онего"

В Петрозаводске у школы стерли пешеходный переход (ФОТО)

Родители возмущены исчезновением пешеходного перехода у школы №46 на бульваре Интернационалистов.

Петрозаводчане, проживающие в ЖК "Иволга" и других домах, находящихся за новым жилым комплексом, не понимают, кому потребовалось убрать нерегулируемый пешеходный переход на бульваре Интернационалистов. Утром, когда дети идут в школу №46, на дороге оживленное движение. Жители коттеджей, пользующиеся магистралью, спешат на работу. В результате школьники не могут, не подвергая свою жизнь опасности, дойти до образовательного учреждения.



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"Так администрация города заботится о детях. Безопасный переход для детей, живущих в "Иволге"? Зачем?! И так перебегут", - возмущаются родители второклашек.

"Все школьники, проживающие за Иволгой, остались без пешеходного перехода. Получается нам вообще дорогу не перейти, рядом переходов нет", - рассказали жители Древлянки.

Около двух лет назад данный пешеходный переход со всеми ограничительными знаками убирали, но потом вновь вернули на свое место. В связи с очередной ликвидацией «зебры» у школы №46 у родителей возникает немало вопросов к администрации города. Они хотят знать, кто инициировал, вел и курировал эту процедуру, и будет ли здесь установлен новый переход.

Ранее в мэрии сообщали, что специальные светофоры до середины осени установят на нерегулируемых пешеходных переходах возле восьми школ. Так, мигающий желтый сигнал светофора появится на "зебре" и у школы №46 на Учительской улице возле дома № 2.

фото: АСС / Юрий Смитюк

Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск

Воздушное судно дважды пыталось взлететь в сочинском аэропорту для выполнения рейса в столицу Карелии, но не смогло набрать высоту.

Как сообщили "Столице на Онего" пассажиры рейса "Сочи-Петрозаводск" авиакомпании "Северсталь", самолет, который должен был вылететь сегодня в 11.40, не смог набрать высоту. После двух попыток взлететь, самолет остался в аэропорту, рейс отложили.

"Должны были вылететь из Сочи в Петрозаводск в 11.40. Взлететь не смогли, зарулили на стоянку, всех высадили обратно в накопитель, обещали вылет в 14.40. В 14.50 пошли опять на взлёт, опять не смогли скорость набрать и зарулили на стоянку, всех попросили выйти", - сообщил нам пассажир рейса.

По словам нашего источника, багаж вернули пассажирам в терминале.

Нештатную ситуацию нам подтвердили в Минтрансе Карелии.

Как сообщили в министерстве, задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна. В настоящее время авиакомпания "Северсталь" выслала для выполнения рейса в Петрозаводск другой самолет.

Ожидается, что самолет вылетит в столицу Карелии в 21.40.

фото: © кадр из видео/dtpptz

"Легковушку" после столкновения с внедорожником выбросило на встречку на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло на Первомайском проспекте.

Как сообщает ДТП ПТЗ, в минувшее воскресенье в 14:30 у дома №6 по Первомайскому проспекту столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2131 "Нива", Hyundai Solaris и фургон Volkswagen Crafter.

Авария произошла, когда "легковушка" двигалась по проспекту в сторону центра. В это же время "Нива" выезжала с прилегающей территории, совершая левый поворот на Первомайский проспект.

От удара в левый борт Hyundai Solaris развернуло на 90 градусов и отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с припаркованным у края проезжей части фургоном.

К счастью, обошлось без жертв.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП.

"Хорошо, что все были пристегнуты, ребёнок в кресле. Вот к чему приводит спешка, рассеянность... Ребятам с видеорегистратором, большое спасибо", - цитирует ДТП ПТЗ своего читателя.

Ранее в Петрозаводске мужчина "убил" Jeep и попал в больницу.

фото: © паблик Вконтакте "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС"

В Карелии пенсионерка ушла с дачи и пропала

В Кондопожском районе бесследно пропала женщина, которая ушла два дня назад из дома в дачном поселке.

Как сообщается в паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС", полиция разыскивает жительницу Кондопоги Денисову Валентину Георгиевну, 1960 года рождения. Женщина ушла из дома в дачном поселке СОТ "Руны" Кондопожского района 12 сентября. С того момента её местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемой или видевших её после 12 сентября, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов +7-953-544-27-69, +7-921-220-69-16, +7(81451)2-09-02 или 02 (с мобильного -102).

Напомним, полиция продолжает разыскивать пропавшего в Карелии пенсионера, о местонахождении которого ничего не известно с 6 августа.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Еще восемь человек заболели коронавирусом в Карелии

Число случаев заболевания COVID-19 в Карелии достигло 3485, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки 8 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 6 человек, в Лахденпохском районе – 2 человека (поселки Элисенваара и Вялимяки).

Выздоровели еще 26 человек: в Петрозаводске – 19, в Кемском районе – 2, в Кондопожском районе – 1, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1, в Сегежском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 567,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 724,3 случая, по Северо-Западу – 732,4.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели COVID-19 3485 человек, выздоровели 2839, умерли 32 человека.

Накануне за сутки в Карелии было зарегистрировано 16 новых случаев коронавируса.

фото: Столица на Онего

Мэрия заявила о готовности Петрозаводска к зиме

Представители ресурсоснабжающих организаций Петрозаводска доложили мэру карельской столицы Ирине Мирошник о завершении работ на объектах теплоснабжения.

Сегодня в мэрии Петрозаводска прошло заседание штаба по подготовке к отопительному периоду.

"Представители ресурсоснабжающих компаний доложили главе карельской столицы Ирине Мирошник о завершении работ на сетях теплоснабжения в преддверии зимы. Объекты социальной сферы и жилищный фонд готовы к началу отопительного сезона. В этом году их планируют подключать одновременно", - сообщает пресс-центр администрации.

Администрация Петрозаводска направила в Минстрой республики обращение за подписью Мирошник с просьбой рассмотреть возможность более раннего старта отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что с середины сентября в нескольких регионах России, включая Карелию, прогнозируются заморозки.

фото: Подслушано в Пудоже/vk.com/podslushanovpudozhe

Многофункциональная спортплощадка в одном из городов Карелии превратилась в развалины (ФОТО)

В Пудоже "газпромовская" спортивная площадка находится в ужасном состоянии.

В паблике "Подслушано в Пудоже" местные жители выложили фото спортплощадки, установленной в рамках благотворительного проекта "Газпром – детям".

"Многофункциональная площадка в Пудоже или то, что на сегодняшний день она собой представляет. Борта пробиты, надписи, грязь и само покрытие в ужасном состоянии. Чувствуется, Газпром терпит убытки. Когда нет хозяина, всему приходит конец", - комментирует фото его автор.

Ранее жители поселка Элисенваара Лахденпохского района были разочарованы качеством долгожданной спортивной площадки. Универсальная спортплощадка оказалась пригодной только для пляжного футбола.

фото: © Столица на Онего

"Единороссы" выиграли муниципальные выборы в Карелии

По итогам голосования 13 сентября в подавляющем большинстве округов в республике победили выдвиженцы партии "Единая Россия".

Напомним, в Единый день голосования в Карелии в 12 муниципальных районах прошли повторные и дополнительные муниципальные выборы. Всего замещались 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений.

По итогам голосования в подавляющем большинстве округов победили выдвиженцы партии "Единая Россия": 19 депутатских мандатов они получили (73,08%) из 28 выдвигавшихся ими кандидатов и 6 должностей глав поселений (60%; все десять округов закрывали "единороссы" своими кандидатами), пишет на своей странице в "ВКонтакте" политолог Анатолий Цыганков.

ЛДПР выдвигала 2 кандидатов в главы поселений и 22 кандидатов в депутаты, в результате смогла выиграть только один депутатский мандат.

КПРФ вела 11 кандидатов в депутаты и 2-х кандидатов на должности глав поселений. Коммунисты ни одного мандата не получили.

Партия "Справедливая Россия" рассчитывала на своих семерых кандидатов в депутаты, но одержала одну победу. Трое эсеров избирались в главы и потерпели фиаско. Впрочем, тут есть одно исключение. На выборах главы Шелтозерского поселения в Прионежском районе победила член партии "СР" Ирина Сафонова, и с хорошим результатом, опередив соперника "единоросса" на 235 голосов. Но формально она баллотировалась на должность главы поселения как самовыдвиженец. Так что в зачёт её победа эсерам хотя и достаётся, но с оговоркой, что победила всё-таки не партия, так как партийных выборов в Шелтозере не было, считает политолог.

5 мандатов депутатов выиграли кандидаты-самовыдвиженцы (11 их было всего) и 4 должности глав они отвоевали (выдвигалось одиннадцать самовыдвиженцев). Партия "Народ против коррупции" выдвигала одного кандидата в депутаты поселения, проиграв свою единственную кампанию.

При этом явка на выборах была довольно низкой - 21,35 процентов. Из 21 500 избирателей проголосовали всего 4 700 человек.

"Можно не без основания сказать, что местные жители проигнорировали выборы в органы местной власти", - отметил Цыганков.

фото: © Fotolia / LoloStock

В Мурманске будут судить банду, вовлекшую подростков из Карелии в проституцию (ВИДЕО)

В Мурманске перед судом предстанут участники группы, обвиняемые в организации притона по оказанию интимных услуг.

Как сообщили в МВД по Мурманской области, в июне 2019 года была пресечена деятельность группы, занимавшейся организацией занятия проституцией на территории Мурманской области.

Оперативниками было установлено, что в период с 2013 года по июнь 2019 года 29-летний мужчина организовал притон. К противоправной деятельности он вовлек еще трех женщин и мужчину, которым были отведены определенные роли.

Для реализации своих противоправных действий участники незаконного бизнеса подыскали помещения для занятия проституцией, расположенные в Октябрьском и Первомайском округах города Мурманска, осуществили подбор женщин с разных регионов РФ и стран Ближнего Зарубежья.

Оперативниками были установлены 8 квартир, в которых оказывались интимные услуги.

В июне 2019 года организатор и четверо участников группы, которые выполняли роли диспетчеров и водителя, были задержаны.

По информации издания "Вечерний Мурманск", среди проституток были несовершеннолетние из Карелии – 14 и 17 лет.

фото: © Денис Абрамов/ТАСС

Победитель на выборах в двух населенных пунктах Карелии не установлен: кандидаты набрали равное число голосов

В двух населенных пунктах республики должно состояться повторное голосование, поскольку выявить победителей с первого раза не удалось.

ЦИК республики озвучил предварительные итоги прохождения единого дня голосования в Карелии. Напомним, всего замещались 28 мандатов в представительных органах местного самоуправления и 10 должностей глав сельских поселений в 12 муниципальных районах.

В списки избирателей было включено более 22 тысяч человек. Явка составила 21,35%.

Согласно предварительным данным, избрано 26 депутатов представительных органов местного самоуправления. Из числа избранных: 19 выдвинуты партией "Единая Россия"; 5 выдвинуты в порядке самовыдвижения. По одному выдвинуты партией ЛДПР и "Справедливой Россией". По двум выборам состоится повторное голосование, так как определить победителя не удалось, поскольку два кандидата набрали одинаковое количество голосов.

Также избрано 10 глав сельских поселений. Из числе избранных 6 выдвинуты "Единой Россией"; 4 – в порядке самовыдвижения.

Заседания территориальных избирательных комиссий по утверждению результатов выборов запланированы на 15 сентября.

Ранее уже сообщалось, что "единороссы" выиграли муниципальные выборы в Карелии.

фото: Петросовет

Новый жилкомплес в Петрозаводске оказался во тьме из-за бесхозного уличного освещения

Жители жилкомплекса "Новые ключи" на Ключевой обратились в Петросовет с просьбой решить проблему с отсутствием освещения в проезде Северная точка.

Фонари в проезде жилкомплекса "Новые ключи" не работают уже более трех лет. После ввода в эксплуатацию новых домов компания-застройщик официально не передала электросети в ведение управляющих организаций или муниципалитета, поэтому более 50 опор в микрорайоне оказались бесхозными. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством администрация города в рамках своих полномочий не может обеспечить их текущее содержание и обслуживание. Жители Ключевой обратились к депутату Петросовета по округу №9, председателю Постоянной контрольной комиссии Александру Антипову с просьбой оказать содействие в решении проблемы с полным отсутствием освещения в проезде Северная точка, сообщается на сайте Петросовета.

- Проблема действительно очень серьёзная и напрямую связана с вопросами безопасности жителей. В течение нескольких лет проезд и окружающие дома в вечернее и ночное время погружаются в полную темноту, что создаёт большие неудобства и для пешеходов, и для водителей. Как депутат по округу считаю, что совместно с Комитетом ЖКХ администрации города и МУП ПЭС мы должны принять меры и сделать все возможное, чтобы освещение там вновь заработало, - отметил Александр Антипов.

Городской парламентарий и руководитель Комитета ЖКХ администрации Петрозавосдка Андрей Бекелев провели встречу со специалистами МУП "Петрозаводские энергетические системы", представителями управляющих организаций и ТСЖ. Как выяснилось, для выхода из сложившейся ситуации необходимо провести процедуру передачи данного участка электросети в собственность Петрозаводска. Кроме того, обследование специалистов МУП ПЭС, показало, что сеть находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требуется ремонт, дооборудование питающего пункта и синхронизация линии с муниципальными сетями наружного освещения.

- Вопрос с организацией освещения в районе проезда Северная точка непростой не только с юридической, но и технической точек зрения, поэтому его решение потребует некоторого времени. Уверен, объединив усилия депутатов Петросовета по округу, администрации города и жителей мы обязательно добьемся положительного результата. На данный момент уже есть четкое понимание о том, как провести процедуру передачи и узаконить участок уличной электросети, организовать его восстановление, нормальную работу и дальнейшее техобслуживание, - подвел итог рабочего совещания Александр Антипов.

Изменение системы налогообложения грозит тысячам объектов недвижимости в Карелии

Министерство финансов Карелии рассчитывает резко увеличить число объектов недвижимости, которые облагаются налогом исходя из кадастровой стоимости.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в налоговое законодательство, который обсуждался сегодня на заседании профильного комитета парламента Карелии.

Согласно законопроекту, планируется снижение пороговых значений площади недвижимого имущества, в отношении которого налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Однако эта инициатива вызвала сомнения у депутатов, заявил заместитель председателя комитета Николай Зайков. "Можем обидеть наш бизнес. Мы им даем-даем льготы, а тут потом чохом все заберем", - сказал депутат. По его словам, инициатива Минфина затрагивает 38 тыс. объектов недвижимости. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: РИА Новости/Михаил Киреев

Цены на новые иномарки в Карелии растут почти каждый месяц

Средняя стоимость легковых автомобилей иностранных марок, продаваемых в Карелии, в очередной раз выросла в начале сентября.

Это следует из данных проводимого Карелиястатом еженедельного мониторинга потребительских цен.

Средняя стоимость иномарок составила 1 млн 109 тыс. 460 рублей, что на 0,8% больше, чем неделей ранее. Такие темпы роста цен наблюдаются почти каждый месяц. Сколько стоили иномарки в Петрозаводске год назад, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Дата оглашения приговора обвиняемому во взятках бывшему замглавы Госкомимущества Карелии вновь перенесена

На 16 сентября перенесена дата оглашения приговора бывшему замглавы Госкомимущества Карелии Сергею Максимову, обвиняемому во взяточничестве.

Петрозаводский городской суд во второй раз перенес дату оглашения приговора бывшему чиновнику Госкомимущества республики Сергею Максимову.

Судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых намерен огласить приговор Сергею Максимову в среду, 16 сентября. Об этом "Столице на Онего" сообщили в городском суде.

Изначально предполагалось, что Максимов выслушает приговор 24 августа, затем дата оглашения была пернесена на 14 сентября. Однако сегодня в горсуде сообщили о том, что время оглашения приговора перенесено в очередной раз.

"Судья не вышел из совещательной комнаты", - пояснила помощник судьи корреспонденту "Столицы на Онего".

Как сообщалось ранее, гособвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков попросил суд признать Максимова виновным и приговорить к 13 годам колонии строгого режима. Сам фигурант дела заявлял о своей невиновности и просил его оправдать.

Сергей Максимов, который провел под арестом в СИЗО больше 2 лет и двух месяцев, находится под подпиской о невыезде. Такое решение принял 30 сентября 2019 года Петрозаводский городской суд, а позже Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе.

Ранее сообщалось, что бывший первый замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов находился под стражей с 19 июля 2017 года. Он был арестован через полтора месяца после своего бывшего начальника — экс-председателя Госкомимущества Карелии Дениса Косарева, который в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима.

После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, обвиняемому инкриминировалось присвоение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты руководителю подведомственного казенного учреждения.

фото: © instagram.com/elenapegas

Елена Летучая на тарзанке пролетела над каньоном в Карелии (ВИДЕО)

Известная телеведущая побывала на днях в Карелии.

Бывшая ведущая "Ревизорро" Елена Летучая в конце прошлой недели посетила Рускеальский парк и остров Валаам.



Телеведущая даже пролетела на тарзанке над каньоном.

Напомним, летом этого года в Карелии побывало много звезд российского шоу-бизнеса: Иван Ургант, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, фигуристка Татьяна Навка, актрисы Юлия Меньшова, Марина Александрова, Екатерина Копанова, биатлонист Матвей Елисеев и другие.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

В Карелии мужчина в трусах пытался разгромить банкомат

Росгвардейцы задержали в Олонце мужчину, который разгуливал в нижнем белье и громил банкоматы.

Как рассказали в управлении Росгвардии по Карелии, 11 сентября в Олонце под утро сработала сигнализация в помещении одного из банков, где круглосуточно работают банкоматы. Прибыв на место, группа задержания районного отдела вневедомственной охраны застала там мужчину, который раскачивал банкомат и пытался его уронить. От злоумышленника резко пахло спиртным, из одежды на нём было нижнее бельё и носки. Уронить банкомат ему не удалось, дать пояснения он также не смог.

При осмотре помещения росгвардейцы обнаружили, что поврежден ещё один банкомат.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативную группа отдела внутренних дел, которой и передали дебошира в трусах и носках.

Напомним, за неделю Росгвардейцы в Карелии выезжали более 330 раз по сигналу тревоги.

фото: pixabay

Качество управления финансами упало в главных по экономике министерствах Карелии

Большинство министерств и ведомств Карелии улучшили качество управления своими финансами, но этого не смогли добиться те, от которых больше всего зависит ситуация в экономике.

Это следует из данных мониторинга качества финансового менеджмента, проведенного министерством финансов Карелии по итогам второго квартала 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года качество управления финансами ухудшили 7 министерств. В их числе министерство экономического развития и промышленности, министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, министерство природных ресурсов и экологии, министерство сельского и рыбного хозяйства. По каким критериям проводилась оценка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Олонецкий район / ВК / Михаил Гилоев

Жители Карелии увидели первый осенний град (ФОТОФАКТ)

В Олонецком районе прошел град, последствия которого местные жители зафиксировали на фото.

На минувших выходных в Олонце выпал первый сентябрьский град. Об этом сообщил паблик района в соцсети. Автор фото: Михаил Гилоев

Ранее сообщалось, что в Карелию идут заморозки. В зоне действия заморозков окажутся Север Якутии, Чукотка, Карелия, Камчатка, а также Дальний Восток.

фото: ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

Цена на бензин АИ-92 в Петрозаводске снизилась второй раз за месяц

Бензин АИ-92 в Петрозаводске в начале сентября подешевел на 0,4% - это произошло второй раз в течение месяца.

Стоимость автомобильного топлива приведена в данных мониторинга потребительских цен, подготовленных Карелиястатом.

Средняя цена на литр бензина АИ-92 в первую неделю августа составила 43 рубля 1 копейку. О ценах на другие марки бензина и дизельное топливо читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Суд Петрозаводска оставил под стражей спикера горсовета Боднарчука

Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии о продлении ареста председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку на два месяца.

Геннадий Боднарчук, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, оставлен под арестом еще на два месяца. Об этом сообщил источник "Столицы на Онего", затем эту информацию также подтвердили в горсуде.

Ранее старший следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов, занимающийся раскрытием данного дела, просил суд оставить Боднарчука под стражей.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест.

Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Геннадий Боднарчук вину не признает.

фото: Виктор Шишкин/"Беседка в Костомукше Товарной".

Город горняков в Карелии озарило северное сияние (ФОТО)

Жители Костомукши запечатлели северное сияние.

Красивые всполохи на небе выложили в паблике "Беседка в Костомукше Товарной". Автор фото Виктор Шишкин "поймал" сияние над озером в Костомукше в минувшую пятницу.

Ранее глава Ростуризма посоветовала россиянам ехать в Карелию "ловить" северное сияние.

фото: Петр Ковалев/ТАСС

Родителей детей-инвалидов в Карелии освободят от транспортного налога

Власти Карелии планируют освободить от уплаты транспортного налога родителей и законных представителей детей-инвалидов.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам министр финансов Карелии Елена Антошина.

Она представила депутатам законопроект, предусматривающий ряд изменений в налоговом законодательстве, в том числе, по уплате транспортного налога. "Предлагается…освобождение от уплаты налога родителей или законных представителей детей-инвалидов", - сообщила глава Минфина. Насколько смехотворной будет общая сумма, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Станции переливания крови Петрозаводска срочно требуются доноры

Жителей Карелии приглашают пополнить запасы республиканской станции переливания крови.

На 14 сентября остро необходима донорская кровь O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (+), АB(IV) Rh (-).

Доноров с Kell + антигеном временно на станции не принимают.

Забор плазмы временно приостановлен.

Прием доноров осуществляется по предварительной записи по телефонам: +79658171085 , 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

На донацию жителей Карелии ждут с 8 до 13 часов ежедневно в рабочие дни.

Напомним, станция переливания крови 19 сентября приглашает принять участие в акции "Суббота доноров".

фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Начинающим предпринимателям в Карелии продлят освобождение от налогов

Власти Карелии готовы продлить налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей до 31 декабря 2023 года.

Соответствующий законопроект сегодня получил поддержку парламентского комитета по бюджету и налогам. Его представила депутатам министр финансов Карелии Елена Антошина.

"Указанная мера способствует созданию условий для развития малого предпринимательства в Карелии, обеспечению занятости населения, увеличению доли, производимых малыми предприятиями товаров, работ, услуг в валовом региональном продукте и повышению их конкурентоспособности", - пояснила глава Минфина. Об условиях налоговых каникул читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Роман Храмовник / ТАСС

Парламентарии проголосовали за выплаты компенсаций за ЖКУ директорам сельских школ

Комитет по образованию, культуре, спорту и молодежной политике парламента Карелии поддержал законопроект о компенсациях расходов на оплату жилых помещений и ЖКУ директорам сельских школ и их заместителям.

Решение было принято на сегодняшнем заседании комитета.

Выплачивать компенсации планируется руководителям образовательных учреждений и их заместителям, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа. По расчетам министерства образования Карелии, такие выплаты будут получать 352 человека. О размере компенсаций читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В России за сутки COVID-19 заразились 5509 человек

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 14 сентября составило 1068320 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5509 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 878700 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 2475 пациентов.

Летальных случаев за все время: 18635, за последние сутки умерли 57 человек.

фото: © АО "ПСК"

Прионежская сетевая компания вступила в завершающую стадию подготовки энергообъектов к зиме 2020-2021 годов

Во всей зоне ответственности АО "ПСК" проходят неотложные ремонты линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

Энергетики предупреждают, что неотложные ремонты энергообъектов могут повлечь за собой временные отключения потребителей от электроэнергии.

Временные отключения с 14 по 20 сентября возможны:

Калевальский национальный район:

- 15 сентября с 11.00 до 17.00. Поселки Кепа, Луусалми.

- 16 и 18 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Калевала: вышки "Ростелеком", "Мегафон", "МТС".

- 19 сентября с 9.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00. Поселок Боровой.

Кемский муниципальный район:

- 14 сентября с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улица Мосорина (дом 1), гаражи.

- 14 сентября с 10.00 до 15.00. Город Кемь: здания гаражей "Промстроя".

- 14 сентября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улица Бланки (дом 5).

- 15 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: улицы Комсомольская, Вицупа, Малышева, Морская, Советская, Красноармейская, Морозова, Кирова (дома 1-17), Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44-А, 46, 50), здания районного музея и Успенского собора, котельной № 7; поселок Гайжево.

- 15 сентября с 10.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-77, нечетные номера, 62-66, четные номера), Пуэтная (дома 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15), Свердлова, здания котельной № 8, филиала банка ВТБ, вышка цифрового вещания.

- 15 сентября с 11.00 до 17.00. Город Кемь: поселок Сокол, здания Рыбзавода, детского сада, школы, котельной, водозабора.

- 16 сентября с 8.30 до 9.00 и с 13.00 до 13.30. Город Кемь: улицы Загородная, Беломорская, Поморская, Слободская, Пудожемская, Свободы, Кирпичная, Труда, Дорожная, Рыбацкий переулок.

16 сентября с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-48), Некрасова (дома 1-40), Мосорина (дом 5).

16 сентября с 13.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 62, 64, 66).

- 17 сентября с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 26, 26-А, 28, 30, 34, 34-А, 36); поселок Кривой Порог: улица Пудожемская.

- 18 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Кривой Порог: здание ЧП Мосоян; поселок Авнепорог: улицы Советская, Школьная, Набережная, здания ЗАО "Камкар", ЗАО "КемьЛес".

- 19 сентября с 9.00 до 16.00. Город Кемь: Шоссе 1 мая (промышленная зона).

Кондопожский муниципальный район:

- С 14 по 18 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Нелгомозеро.

- 15 сентября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: улица Летняя.

- 16 сентября с 10.00 до 12.00. Деревня Уссуна.

- 17 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Янишполе: улицы Онежская, Молодежная.

Костомукшский городской округ:

- С 16 по 18 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок (частично).

Лоухский муниципальный район:

- с 14 по 18 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Кестеньга: улицы Северная, Вокзальная, переулок Железнодорожный.

- 14 сентября с 13.30 до 16.30. Поселок Кестеньга: улица Новая.

- 15 сентября с 10.00 до 14.00. Поселок Пяозерский.

- 15 и 17 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Чкаловский.

- 18 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Новый Софпорог: улицы Железнодорожная, Сосновая, Центральная, Карьерная.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 14 сентября с 13.00 до 14.00. Город Медвежьегорск: улица Горького (дома 1, 3, 3-А, 15-А, 16, 17, 18, 19).

- 14 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Венгигора: улица Центральная; поселок Маслозеро: улицы Центральная, Школьная, Озерная, Речная, Октябрьская.

Муезерский муниципальный район:

- 14 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

- 16 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улицы Победы, Подсочная, Школьная, Зеленая, Мира, Стрельникова.

- 16 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Гимолы.

- 17 сентября с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улицы Дорожная, Молодежная, Стрельникова, Антикайнена, Молодой Гвардии, переулок Муезерский.

- 17 сентября с 9.00 до 13.00. Поселок Тумба.

Олонецкий национальный район:

- 16 сентября с 9.00 до 12.00. Деревня Гушкала.

Питкярантский муниципальный район:

- 16 сентября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Победы.

- 17 сентября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: улицы Привокзальная, Титова.

- 18 сентября с 14.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Горького.

Прионежский муниципальный район:

- 14 и 15 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Гомсельга: СО "Вымпел".

- 14 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Станционная, Привокзальная, Горная, Подгорная, Заречная, Набережная.

- 15 сентября с 9.00 до 13.00. Деревня Шуйская Чупа, база отдыха Национального банка России.

- 15 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Нижние Виданы: улица Гористая.

- 16 сентября с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: улицы Привокзальная, Молодежная, переулок Горный; село Деревянное: переулок Ветеранов (частично).

- 16 сентября с 12.00 до 15.00. Поселок Ладва: улицы Новоселов, Парковая, Молодежная, Ягручейная, Советская (частично), переулок Новый, здания насосной станции, школы, котельной, больницы, АТС, магазинов "Акация", "Лира", РайПо; станция Шуйская: улица Сосновая, Кондопожское шоссе, Петровское шоссе, здание детского сада "Боровичок".

- 17 сентября с 9.00 до 15.00. Деревня Верхний Бесовец (частично).

- 17 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма (частично), местечко Ангозеро СОТ "Творческих союзов Карелии", здание Республиканской психиатрической больницы МЗ РК; деревня Ужесельга: улицы Центральная, Интернациональная, Солнечная, Ясная, Зеленая, Лесная, Дачная, переулки Еловый, Садовый, Черноморский, Балтийский, Хвойный, Дачный, СНТ "Белые Ключи".

- 18 сентября с 9.00 до 16.00. Деревня Бесовец (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 14 сентября с 10.00 до 15.00. Город Петрозаводск, микрорайон Птицефабрика: улицы Долгая, Уваровская, Старосельский проезд.

Сегежский муниципальный район:

- 14 и 17 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улица Речная.

- 15 сентября с 14.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улицы Полевая, Новая.

- 16 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Первомайская, Приозерная (дома 5-А – 13).

Сортавальский муниципальный район:

- 15 и 17 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улица Дачная.

- 16 сентября с 10.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улицы Советская, Дзержинского, Заречная, здание "Почты России".

фото: © pixabay.com

Осенняя ярмарка в Карелии пройдет онлайн

Жителей республики приглашают на осеннюю онлайн-ярмарку, которая будет работать на площадке интернет-магазина "Сделано в Карелии".

Как сообщается в паблике "Республика Карелия", ярмарка начнёт работу 25 сентября на площадке интернет-магазина "Сделано в Карелии" и продлится 10 дней – до 4 октября.

"Вас ждёт широкий ассортимент продукции местных производителей по специальным ценам. На ярмарке будут представлены: карельские овощи, ягоды, мясопродукты, рыба, хлебобулочные изделия, сувениры, украшения и товары для красоты и здоровья", - пишут в официальном паблике правительства.