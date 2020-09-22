Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Сергей Маркелов / 7х7

В Карелии суд назначил новую экспертизу по делу осужденного за педофилию Юрия Дмитриева

Верховный суд республики назначил новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Об этом "Столице на Онего" сообщил адвокат Виктор Ануфриев, представляющий в суде интересы поисковика Юрия Дмитриева.

"По инициативе суда была назначена судебная экспертиза фотографий по так называемому первому делу", - заявил Ануфриев по телефону.

Экспертизу должны провести специалисты из столицы Карелии, сказал Виктор Ануфриев. До этого исследованиями материалов из дела Дмитриева занимались эксперты из Москвы и Петербурга, пояснил защитник.

"Были экспертизы. В Санкт-Петербурге этот вопрос рассматривался, в Москве. И специалисты там давали ряд профессиональных заключений. Ну вот почему-то суд решил воспользоваться услугами петрозаводских специалистов, если он таковых найдет, конечно, и получить еще одну, скажем так, дополнительную экспертизу", - пояснил Виктор Ануфриев.

По мнению защитника Юрия Дмитриева, результаты экспертизы могут быть представлены на следующем заседании суда, которое состоится в Петрозаводске 29 сентября.

"Я так полагаю, что суд уже знает о том, что экспертиза к этому времени будет готова. Это не принято. Обычно дело приостанавливается на производство экспертизы – это если серьезно подходить к этой экспертизе. А такая ситуация, когда суд уже, значит, сегодня через семь дней назначает следующее судебное заседание, вероятно, будучи уверенным, что экспертиза будет готова, такое я встречаю впервые", - заключил Виктор Ануфриев.

Как сообщалось ранее, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере Дмитриева. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия.

Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2020 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали.

Приговор горсуда не удовлетворил участников процесса: в Верховный суд поступили апелляционные жалобы сторон.

На данный момент Верховный суд республики рассматривает апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска. Следующее заседание суда назначено на 29 сентября. Процесс идет в закрытом режиме.

Юрий Дмитриев не признает вину.

фото: © Администрация Петрозаводска

Следком Карелии отказался возбуждать уголовные дела по факту демонтажа памятника Яше Степанову

В Карелии правительственное издание опубликовало новую версию гибели Яши Степанова со ссылкой на данные, собранные Следственным комитетом.

Следком Карелии отказался возбуждать уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Петрозаводска Евгения Перова по факту превышения полномочий в процессе принятия решений по демонтажу памятного знака Якову Степанову. Также следователи отказались возбуждать дело в отношении работников компании "Техэксперт", непосредственно занимавшихся демонтажом, по факту вандализма и уничтожения либо повреждения объекта, который увековечивает память погибших в период Великой Отечественной войны. Эта информация содержится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.

Копия документа размещена на сайте принадлежащего правительству Карелии издания "Республика", которое выпустило текст о новой версии гибели бойца Якова Степанова. Согласно этой версии, Яков Степанов погиб не в октябре 1941 года, а позднее - в июле 1944 года.

"Анализ исторических событий показал, что место установки памятного знака не является местом боевых действий и местом гибели бойца Якова Степанова", - говорится в документе Следкома, который приводит издание.

По результатам проверки Следком республики пришел к выводу, что памятный знак Якову Степанову не является объектом культурного наследия, а место его расположения не является воинским захоронением.

Следователи пришли к выводу, что памятный знак в честь бойца Якова Степанова был установлен в Петрозаводске в июне 1996 года ветераном Великой Отечественной войны Максимом Марковым на предполагаемом месте гибели солдата. Ветеран заявлял, что он лично обнаружил труп Степанова, нес его на себе и затем похоронил в расщелине скалы. Это произошло, по оценке Максима Маркова, первого октября 1941 года.

Памятный знак был демонтирован в феврале 2020 года, поскольку на указанной территории власти намерены возвести детский сад.

Следователи опросили председателя карельской общественной организации по поиску и увековечению памяти погибших при защите Отечества "Союз поисковых отрядов" Александра Осиева. Он заявил, что Яков Степанов родился в 1923 году в Карельской АССР, был призван в августе 1941 года в истребительный батальон и погиб 25 июля 1944 года в Пряжинском районе. В документе Следкома указано, что изучение документов Нацархива подтвердило указанную версию.

Ранее защитники памятного знака создали инициативную группу и добивались наказания чиновников, которые решили произвести демонтаж памятника. Городские власти отказываются признавать снос объекта и обещают его реставрировать.

Активисты поставили на месте, где ранее стоял демонтированный памятник, новый обелиск.

Ранее сообщалось, что памятник бойцу Якову Степанову стоит в грязной луже посреди стройки детского сада в Петрозаводск.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, где грузовики превратили легковушку в груду металла (ФОТО)

В Олонецком районе погиб 71-летний водитель "семерки", который пошел на обгон и попал между двумя грузовиками, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 сентября, в 7.14 на 308 км автодороги Р-21 "Кола", в Олонецком районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля - Камаз-5490, "ВАЗ-2107" и MAN. В результате ДТП погиб водитель автомобиля "Ваз-2107".





Как рассказали в ГИБДД Карелии, 71-летний водитель "семерки" с 39-летней пассажиркой пошел на обгон грузового автомобиля MAN с прицепом. Во время обгона, выехав на встречную полосу, он увидел идущий в лоб Камаз. По словам сотрудников ГИБДД, пенсионер, видимо, принял решение вернуться в свою полосу, но не успел.

Произошло столкновение с грузовиком MAN и встречным Камазом.

В результате ДТП погиб водитель "ВАЗ-2107", его пассажир – 39-летняя женщина, госпитализирована с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники специальных служб.

фото: © Дмитрий Беркут/РИА Новости

Труп мужчины, завернутый в ковер, обнаружен у дороги в Карелии

В Сегежском районе собутыльники убили товарища и избавились от тела, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 39-летний житель Сегежского района в ночь с 30 апреля на 1 мая, находясь в квартире одного из своих приятелей, в ходе распития спиртных напитков в компании молодых людей умышленно нанес потерпевшему в ходе ссоры не менее девяти ударов руками по голове, туловищу и ногам, вследствие чего тот скончался.

Убедившись в наступлении смерти потерпевшего, угрожая ножом, злоумышленник потребовал от двух свидетелей преступления избавиться от трупа. Опасаясь угроз, молодые люди вызвали по рекламному объявлению автомобиль, предназначенный для перевозки грузов, вынесли из квартиры и погрузили в автомобиль сначала некоторые предметы мебели, а затем завернутый в ковер труп потерпевшего. После этого они вывезли труп в район улицы Гористая в Сегеже и выгрузили его вместе с предметами мебели недалеко от дороги в снежный сугроб, тем самым сокрыв особо тяжкое преступление.

Впоследствии труп был обнаружен одним из жителей города Сегежи, который и сообщил о находке в полицию.



Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд.

В отношении двух молодых людей, которые, по версии следствия, вывезли труп из квартиры, возбуждено и расследуется уголовное дело за укрывательство особо тяжкого преступления.

фото: Наталья Леванович / ВК

"Примитивные тюремные оградки": жители Петрозаводска возмущены ремонтом Советского моста (ФОТО)

В столице Карелии горожане недовольны тем, что красивое ограждение моста меняют на неприглядную решетку.

В Петрозаводске начался ремонт Советского моста. Внешний вид объекта не понравился горожанам, поскольку рабочие избавились от изящных старинных ограждений и поменяли их на новые, которые кажутся неприглядными. Об этом в соцсети сообщила Наталья Леванович.

"Про это просто невозможно молчать! Сегодня меняют ограждение на Советском мосту! Историческую ценность меняют на примитивную тюремную оградку! Кто те люди, которые подписывают бумаги и разрешения! Они же явные враги нашего города, иначе этого не понять!", - написала Наталья Леванович.

Автор поста разместила фото, сделанные до и после ремонта.

Ранее сообщалось, что на Лесном проспекте в Петрозаводске восстанавливают швы.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Водитель "семерки" погиб в страшной аварии на дороге Карелии (ФОТО)

Водитель "семерки" погиб в страшной аварии на дороге Карелии (ФОТО) Смертельная авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков произошла сегодня в Олонецком районе Карелии.

Сегодня, 23 сентября, в 7.14 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 308 км автодороги Р-21 "Кола", в Олонецком районе, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись три автомобиля - Камаз-5490, "ВАЗ-2107" и MAN.





На место ДТП выезжал личный состав пожарной части Олонца и села Коткозеро.









Пожарным спасателям пришлось разрезать легковой автомобиль, чтобы достать тело погибшего водителя, сообщается в паблике пожарных Олонца.





Подробности ДТП устанавливаются.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, где пенсионерка попала под машину

На проспекте Ленина молодой водитель сбил 74-летнюю женщину, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в минувший вторник, 22 сентября, в 17.26 автомобил сбил в центре Петрозаводска пешехода.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, наезд на 74-летнюю женщину, которая переходила доргу на разрешающий сигнал светофора, совершил 34-летний водитель автомобиля Ford Focus.

В результате наезда пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.

Момент аварии попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Пенсионер на иномарке сбил женщину в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Кукковке в ДТП пострадала 39-летняя женщина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший вторник, 22 сентября, в 19.20 в районе дома №19 по ул. Ровио 67-летний водитель автомобиля Toyota Porte не уступил дорогу и совершил наезд на 39-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия женщина получила травмы.

фото: © pixabay.com

Волки стали терроризировать жителей поселков Карелии

Жители Карелии жалуются в Минприроды республики на хищников, которые убивают собак и близко подходят к домам селян.

Так, на прошлой неделе жители села Вешкелица Суоярвского района обратились в Минприроды Карелии с просьбой принять меры по недопущению выходов волков к домам местных жителей. Хищники загрызли около шести собак, в ночное время подходили прямо к жилым домам, сообщили в министерстве.

Местные охотники оперативно организовали охоту. 17 и 19 сентября волки были добыты.

В настоящее время охотинспекторы в поселке Челмужи Медвежьегорского района и в поселке Кубово Пудожского района осматривают близлежащую территорию населенных пунктов, чтобы оценить возможную угрозу жизни и безопасности местного населения из-за выхода волков и одного медведя. Если выходы диких животных повторятся, то Минприроды организует охоту на хищников.

Независимо от того, что охота в настоящий период открыта, ведомство стимулирует охотпользователей и охотников на добычу волков. За добытого волка в общедоступных охотугодьях охотнику выплатят 10 тысяч рублей и дадут возможность первоочередного права получения разрешения на добычу лося, отметили в министерстве.

На сегодняшний день охотникам выдано уже 141 разрешение на добычу волков.

Если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды по телефону +7(921) 222-05-25, прямой линии лесной охраны Карелии 8 (8142) 55-55-80 или по телефону 112.

Ранее застреленного под Петрозаводском волка проверили на бешенство.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Число умерших от COVID-19 в Карелии увеличилось до 35

За минувшие сутки от коронавируса скончался 81-летний петрозаводчанин.

По сообщению регионального штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн от коронавирусной инфекции скончался петрозаводчанин 1939 года рождения. Пожилой мужчина имел сопутствующие заболевания.

За минувшие сутки подтверждены еще 38 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 23 человека, в Кондопоге – 5 человек, в Сортавале – 1 человек, в Питкярантском районе – 6 человек (Питкяранта – 3, поселок Хийденсельга – 3), в Лахденпохском районе – 2 человека (Лахденпохья – 1, поселок Куркиеки – 1), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро).

Выздоровели еще 42 человека.

Всего с начала пандемии в Карелии заболели коронавирусом 3732 человека, справились с болезнью 3133 пациента, скончались 35 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 609,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,2 раза выше и составляет 760,4 случаев, по Северо-Западу – 775,9.

Напомним, коронавирус и готовность к отопительному сезону обсудят завтра на заседании правительства Карелии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парада Победы в Петрозаводске 30 сентября не будет

Военный парад, проведение которого перенесли на День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, не состоится.

Как сообщили "Столице на Онего" в управлении пресс-службы правительства Карелии, парад, запланированный на 30 сентября в Петрозаводске, отменили. Решение о проведении такого мероприятия принимает Минобороны РФ в соответствии с федеральным законом, определяющим общероссийские даты для торжественного марша. В этом году из-за пандемии сроки проведения парада сдвигались. Кроме того, режим повышенной готовности в Карелии по-прежнему действует. После длительной переписки с руководством Северо-западного военного округа было решено парад, который должен был быть посвящен 75-летию Великой Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии, в Петрозаводске не проводить.

30 сентября в столице Карелии состоятся торжественная церемония возложения цветов у Военно-мемориального комплекса Карельского фронта "Аллея памяти и славы", "минута молчания" у Вечного огня и открытие стелы "Город воинской славы".

В этот ж день в Беломорске откроют Музей Карельского фронта.

Напомним, проведение торжественного марша 24 июня вместо 9 мая в республике изначально не планировалось.

фото: © Евгений Софронеев/ТАСС

В Карелии еще 35 школьников и детсадовцев отправлены на карантин из-за коронавируса

Глава Карелии рассказал о новых случаях коронавирусной инфекции в образовательных организациях республики.

"Из-за выявленных случаев COVID-19 в Кондопоге на карантин переведен один класс (15 человек) школы № 7 и одна группа (20 человек) детского сада "Колосок", - пишет руководитель региона Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Кроме того, на карантин по ОРВИ отправлены еще 15 классов: в Пудожской школе, в поселках Пяльма и Авдеево, а также в Сегеже, в школах № 4, № 6, №7 и в школе-интернате №14.

Две группы студентов петрозаводского Автотранспортного техникума и Медицинского колледжа после карантина по коронавирусу вернулись к очному обучению, сообщил глава Карелии.

Ранее сообщалось, что целая школа в Карелии переведена на дистанционное обучение из-за заражения COVID-19.

фото: © "Столица на Онего"

Рыбак, у которого случился инсульт, четыре часа дрейфовал в Онежском озере

Спасательная операция развернулась ночью в Карелии.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Карелии, вчера в в 21.10 оперативному дежурному поступила информация о необходимости спасения людей. 67-летний мужчина и 70-летняя женщина отправились на моторной лодке в Онежское озеро для проверки сетей в районе озера Суйсарь.

Лодочный мотор сломался, лодка потеряла ход и ее стало уносить в открытое озеро. У мужчины случился инсульт, женщина дойти на веслах до берега не смогла и позвонила спасателям.

На катере вышли спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда и в условиях высокой волны и околонулевой видимости в темное время суток приступили к поискам.

Сегодня в 1.45 пострадавших нашли, на катере спасателей доставили на берег и передали врачам.

фото: © издание "Новости Костомукши"

Спасателям Карелии пришлось всю ночь танцевать у костра с застрявшими на острове рыбаками

Спасатели пришли на помощь к двум рыбакам из Костомукши, застрявшим на острове из-за шторма.

Как сообщает издание "Новости Костомукши" 22–23 сентября специалисты госинспекции по маломерным судам проводили поисково-спасательную операцию на озере Нюк на границе трёх районов: Муезерского, Калевальского и города Костомукши.

Вечером 21-го числа два рыбака из Костомукши, неправильно оценив погодные условия, оказались на небольшом острове без связи и возможности передвигаться. Лодочный мотор сломался, а телефоны и припасы мужчины оставили в избушке. На озере начался шторм…

Благо, в избе на острове Папинсари остался третий товарищ, который сначала ждал рыбаков и пытался искать их своими силами, но потом, поняв, что те оказались в беде, сообщил об этом друзьям и на пульт ПСЧ-6 Костомукши.

На озере штормило. Оценив обстановку, старший госинспектор костомукшского участка ГИМС предложил направиться к месту поиска экипажу патрульного судна ГИМС из посёлка Муезерский. Руководитель участка Алексей Новик, не мешкая, принял решение выехать на остров. Прибыв в рыбацкую избу, инспекторы скоординировали свои действия с третьим рыбаком.

Через некоторое время они обнаружили потерявшихся костомукшан на маленьком островке и, несмотря на сильное волнение, пошли к ним на помощь. Вернуться на остров с тёплой избушкой было нереально, поэтому специалисты ГИМС остались с рыбаками на маленьком безымянном островке в ожидании улучшения погоды. Ночь с 22 на 23 сентября они провели вместе, "танцуя у костра", и только утром 23-го, когда ветер стих, смогли выехать к месту базирования.

Участок ГИМС Костомукши обращает внимание всех рыбаков и отдыхающих на необходимость чёткого соблюдения правил пользования маломерными судами.

Также специалисты ГИМС обращают внимание граждан, что неоказание помощи людям, терпящим бедствие, является уголовно наказуемым деянием (ст. 270 УК РФ).

фото: © кадр из видео

Пешеход попал под колеса автомобиля в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

На проспекте Ленина автомобиль сбил пешехода, который пересекал дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В минувший вторник, 22 сентября, в 17.26 на проспекте Ленина, на регулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Андропова, легковой автомобиль сбил пешехода.

ДТП произошло в момент, когда пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, а автомобиль совершал левый поворот.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", по предварительной информации, в результате ДТП пешеход получил травмы.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент наезда.

фото: © паблик Вконтакте "Кемь-инфо"

Медведи приплыли на острова в Карелии

В Кемском районе местные жители сфотографировали медведей, плывущих к острову.

В паблике "Кемь-инфо" сообщается, что косолапые, которые раньше часто появлялись в окрестностях Кеми, теперь добрались и до дальних морских островов.

"В Кузовах три медведя плавают по островам. 14 сентября медведи переплывали на Вороньи. 15 сентября три медведя были на острове Олёшин", - написано в комментарии к фото.

фото: сайт ПетрГУ

Строительство студенческого общежития из трех корпусов планируется в Петрозаводске

Петрозаводский госуниверситет получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на проект строительства нового студенческого общежития – оно будет состоять сразу из трех корпусов.

Детали проекта содержатся в сообщении Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы, выдавшего заключение.

Здание будет состоять из соединенных между собой корпусов: двух прямоугольных жилых трехэтажных блоков, примыкающих к двухэтажному административно-общественному блоку. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Сарай вспыхнул в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Очевидцы запечатлели борьбу с огнем спасателей на месте вспыхнувшего сарая в карельской столице.

Пожар произошел вечером 22 сентября в хозпостройке, расположенной по адресу Свирская, 11 в Петрозаводске. Об этом "Столице на Онего" сообщили в МЧС по Карелии.

По информации спасателей, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, как одиннадцать пожарных тушили дачный дом под Петрозаводском.

фото: © полиция Прионежского района

Водителя с рогами и самоварами задержали полицейские Карелии (ФОТО)

В Прионежском районе остановлен автомобиль, в котором обнаружены рога лося, самовары, другие металлические предметы, водитель задержан.

В паблике "Полиция Карелии" сообщается, что сотрудники полиции по Прионежскому району 21 сентября на 442 км трассы "Кола" остановили машину "ВАЗ-2107" серебристого цвета с гос. номером Х 585 УО 152 регион, под управлением уроженца Нижегородской области.





Водитель в прицепе перевозил лом черного металла: 2 корпуса от стиральных машин, газовая плита марки "Тула", в корпусе желтого цвета без газовых горелок, корпус вентиляционного канала, баллон, металлическая печь, 2-секционный радиатор отопления, металлические спинки от кровати красно-желтого цвета, двигатель, удлиненные штанги (трубы) в количестве 14 штук (длиной 1,5 метра, диаметром 75 см), аккумуляторная батарея, каркас вытяжки, поддон металлический от двигателя.





В багажнике автомобиля обнаружены 32 штуки различных рогов лося, в салоне - 15 самоваров, из них 8 больших, высотой от 40 до 50 см, 7 маленьких самоваров, высотой от 30 до 40 см.









Всех, кто обладает информацией по указанному имуществу, либо может сообщить какую-то информацию по задержанным гражданам, просят звонить по телефону: 8 953 535 00 18 .

Конфиденциальность гарантируется.

фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ поручил предусмотреть увеличение размера выплат семьям с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству при работе над федеральным бюджетом на 2021-2023 годы предусмотреть возможность увеличения размера выплаты малоимущим семьям с детьми.

Об этом он заявил в ходе встречи с сенаторами Совета Федерации, стенограмма опубликована на сайте Кремля.

"В январе в Послании сказал также и потом неоднократно это повторял, вы наверняка это слышали, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько её достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить. Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года", - сказал Путин. Подробнее читайте об этом в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Совет Федерации

Игорь Зубарев: "Президент поставил перед сенаторами задачи, цель которых продолжить курс развития страны"

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к членам Совета Федерации.

После первого заседания в рамках осенней сессии сенаторы сегодня встретились с главой государства, который обозначил представителям верхней палаты парламента ориентиры на предстоящую работу. В частности, Совету Федерации предстоит рассмотреть внесенные президентом законопроекты для реализации изменений в Конституцию, адаптировать законодательство, включая проект бюджета, к новым конституционным реалиям.

"Президент поставил перед сенаторами задачи, цель которых продолжить курс развития страны. Он еще раз повторил, что суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития России. А это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии и повышение роли гражданского общества", – отметил сенатор.

По мнению сенатора, очень важно, что, несмотря на пандемию и связанные с ней проблемы в экономическом плане, все обязательства по социальной поддержке населения и медпомощи будут выполнены в полном объеме. Это касается установленных выплат семьям с детьми, организации лечения детей с тяжелыми заболеваниями, обеспечения горячим питанием учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Так, в 2021 году на организацию питания для учащихся начальной школы должно быть направлено более 40 миллиардов рублей.

Кроме того, впервые из федерального бюджета на охрану окружающей среды будет выделен 1 триллион рублей. В течение трех лет эти средства будут выделяться на развитие инфраструктуры, обращение с ТКО, ликвидацию свалок и, что немаловажно для нашей республики, оздоровление рек, озер и восстановление лесов.

"Президент настаивает на том, что все проблемные, чувствительные для людей вопросы были учтены в бюджете на ближайшую трехлетку. Все замечания главы государства мы учтем при доработке проекта бюджета с сохранением всех обязательств по соцподдержке населения. В начале октября Совет Федерации проведет представительные общественные слушания по бюджету с участием субъектов федерации. И депутатам Законодательного собрания Карелии вместе с исполнительной властью также необходимо подготовить сбалансированный региональный бюджет. Жители республики должны быть уверенными в завтрашнем дне, в будущем своего региона, который отметил в этом году свое 100-летие и получил новый толчок для развития", – считает парламентарий.

фото: © ГИБДД Карелии

В Карелии пенсионер на кроссовере устроил аварию с двумя мотоциклами

В Сегежском районе на въезде в дачный кооператив произошло столкновение кроссовера и двух мотоциклов, пострадавшим потребовалась помощь врачей, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 22 сентября, в 14.20 на 742 км трассы "Кола", в Сегежском районе, на пересечении неравнозначных дорог, 73-летний водитель, автомобиля Vortex Tingo при повороте на второстепенную дорогу не уступил дорогу мотоциклу "Harley-Davidson" под управлением 50-летнего водителя и мотоциклу "Harley-Davidson" под управлением 47-летнего водителя и совершил с ними столкновение.

В результате ДТП 50-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения, прибывшей на место бригадой Скорой помощи ему была оказана медицинская помощь.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В России продолжает увеличиваться суточный прирост больных COVID-19

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 23 сентября составило 1122241 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 6431 человек, заболевших COVID-19 – это максимум с 13 июля.

Выздоровели за время пандемии 923699 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5750 пациентов. Доля выздоровевших превысила 82% от общего числа заразившихся.

Летальных случаев за все время: 19799, за последние сутки умер ли 150 человек.

фото: © Страница главы Карелии "ВКонтакте"/ vk.com/id419407976

Пожар вспыхнул на остановленном и заброшенном заводе "Карелия ДСП"

В поселке Пиндуши загорелись конструкции обанкроченного завода "Карелия ДСП".

Как сообщается в паблике пожарной службы Медвежьегорска, 22 сентября в 18.20 диспетчеру пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на территории завода "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши.

К месту пожара выдвинулись дежурные караулы Пиндушского и Медвежьегорского пожарных подразделений. По прибытии выяснилось, что загорелись деревянные конструкции - оконные рамы и перекрытие технического этажа неэксплуатируемого 7-этажного здания.

Возгорание было ликвидировано дежурным караулом. Вероятной причиной возгорания стало проведение работ по резке металлических конструкций, сообщается в паблике.

Ранее бывший работник компании "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода. По территории оказавшегося в финансовом кризисе завода передвигаются сборщики металлолома, а часть производственных коммуникаций подвергается демонтажу и вывозу.

фото: пресс-служба правительства РК

Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду новое судно

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды проекта НВ-600 "Смелая".

Об этом сообщила пресс-служба правительства Карелии.

Судно предназначено для транспортировки грунта во время проведения дноуглубительных работ при подготовке судоходных каналов и акваторий портов. Оно будет направлено в Махачкалу. Это не первое судно данного типа, построенное на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба ЗС РК

Парфенчиков назвал условие возобновления работы завода "Карелия ДСП"

Энергетики возобновят электроснабжение прекратившего работу завода "Карелия ДСП", если его руководство выполнит обязательство по реструктуризации задолженности.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сделан важный шаг на пути вывода из кризиса завода "Карелия ДСП" в поселке Пиндуши… Конечно главное, что ещё необходимо сделать – решить вопрос по электроэнергии. Поэтому провел селекторное совещание с участием руководства Региональной сбытовой компании и АО "Карелия ДСП". В результате достигнута предварительная договоренность о реструктуризации долга перед энергетиками. Определен планируемый график погашения задолженности. На этой неделе в суде должно состояться подписание мирового соглашения. После этого можно будет говорить о возобновлении подачи электроэнергии на завод", - написал губернатор. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Больных с пневмонией продолжают госпитализировать в Карелии

За сутки в Карелии госпитализированы 8 человек с внебольничной пневмонией, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 1315 пациентов, 77 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия

Элиссан Шандалович совершает рабочую поездку в Муезерский район

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович начал двухдневную рабочую поездку в Муезерский район с посещения поселка Суккозеро.

Спикер парламента 22 сентября посетил Суккозерскую школу, где ознакомился с работой пищеблока и столовой. По словам директора учреждения Любови Лашкевич, все школьники 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием. На исполнение предписаний Роспотребнадзора учреждение получило из бюджета Карелии более 2 млн рублей. Средства направлены на проведение ремонтных работ в пищеблоке, закупку нового оборудования – электрокипятильника, холодильников, столов, электросковороды. В настоящее время ведутся работы по установке дополнительной вытяжной системы.

Председатель Заксобрания также осмотрел Суккозерскую амбулаторию, которая обслуживает более 200 человек – жителей поселков Суккозеро, Тумба и Гимолы. В настоящее время амбулаторию подключают к информационно-аналитической медицинской системе "ПроМед". Как рассказали спикеру парламента сотрудники учреждения, в настоящее время открыта вакансия фельдшера. В ходе встречи Элиссан Шандалович отметил, что для решения кадрового вопроса в Карелии реализуются дополнительные меры по привлечению медицинских специалистов в отдаленные учреждения здравоохранения. Только в прошлом году на приобретение жилья для медработников из регионального бюджета направлено порядка 140 млн рублей. Кроме этого, в республике реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

Элиссан Шандалович также посетил местную библиотеку и Дом культуры, фасад которого в 2018 году отремонтировали в рамках программы поддержки местных инициатив. В настоящее время проведение ремонтных работ требуется в помещениях ДК. Для решения вопроса укрепления материально-технической базы учреждения спикер парламента Карелии предложил активнее подавать заявки на участие в программе поддержки местных инициатив и проекте "Местный дом культуры".





Кроме этого, Элиссан Шандалович в Суккозеро провел встречу в местной администрации.

"Цель поездки в Муезерский район – на месте посмотреть проблемные моменты для того, чтобы на уровне Законодательного Собрания и совместно с исполнительной властью их решать", – сказал Элиссан Шандалович.





Сегодня, 23 сентября, председатель Законодательного Собрания РК в поселке Муезерский планирует посетить школу, участковую больницу и производственную площадку компании "Ягоды Карелии".

фото: © ГИБДД Карелии

Мотоциклист в Карелии отправил на больничную койку 71-летнего пешехода

В Кондопожском районе мотоциклист сбил пожилого мужчину, которого госпитализировали с места ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 22 сентября, в 13.30 на 455 км трассы "Кола", в Кондопожском районе, 41-летний водитель, управляя мотоциклом "Honda X4", совершил наезд на 71-летнего пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода через нерегулируемый перекресток.

В результате ДТП пешеход получил травмы, госпитализирован с места ДТП.

Минфин назвал причины роста оптимизма в прогнозе развития экономики Карелии

Прогноз социально-экономического развития республики на 2021-2023 годы скорректирован с учетом более быстрых, чем ожидалось, темпов восстановления экономики.

Это следует из материалов заседания, действующей при Минфине Бюджетной комиссии, где рассматривались вопросы формирования регионального бюджета на ближайший трехлетний период.

"Ключевые изменения прогноза социально-экономического развития, рассмотренного на заседании комиссии…связаны с более быстрыми темпами восстановления отдельных показателей экономики региона. Так, увеличены прогнозы по объему фонда заработной платы на 2021 год и прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности на территории республики" - пояснили в министерстве финансов. По данным Карелиястата, промышленное производство в Карелии в январе-августе 2020 года выросло на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения общероссийских показателей. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".