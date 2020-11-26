Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

В Карелии установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

За последние сутки в республике выявлено 388 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

В Карелии коронавирусная инфекция установила новый абсолютный максимум – за сутки COVID-19 выявлен у 388 человек. Предыдущий рекорд – 386 случаев – был установлен 13 ноября.

Из 388 инфицированных заболевших – 346 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 138 человек, в Пряжинском районе – 18 человек (поселок Чална – 1, поселок Верхние Важины – 1, поселок Эссойла – 11, село Святозеро – 2, село Ведлозеро – 3), в Сегежском районе – 29 человек (Сегежа – 20, поселок Волдозеро – 2, поселок Надвоицы – 4, поселок Черный Порог – 1, поселок Идель – 1, поселок Валдай – 1), в Кондопоге – 23 человека, в Прионежском районе – 34 человека (поселок Кварцитный – 2, СНТ "Урочище" – 1, СНТ "Лососинка" – 1, СНТ "Нелукса" – 1, село Деревянное – 2, поселок Ладва – 5, поселок Новая Вилга – 8, деревня Бесовец – 1, село Шелтозеро – 1, поселок Ладва-Ветка – 8, деревня Ужесельга -2), в Костомукше – 40 человек, в Пудоже – 6 человек, в Сортавальском районе – 25 человек (Сортавала – 20, поселок Вяртсиля – 1, поселок Хюмпеля –3, поселок Хелюля – 1), в Калевальском районе – 1 человек (поселок Боровой), в Медвежьегорском районе – 24 человека (Медвежьегорск – 19, село Толвуя – 1, ст. Масельская -1, деревня Кажма – 1, село Великая Губа – 1, поселок Повенец – 1), в Олонецком районе – 12 человек (Олонец – 9, поселок Ильинский – 1, деревня Тукса -1, деревня Верховье – 1), в Суоярви – 4 человека, в Беломорске – 17 человек, в Муезерском районе – 17 человек (поселок Ледмозеро – 4, поселок Тумба – 1, поселок Лендеры – 6, село Ругозеро – 6).

За сутки выздоровели еще 432 человека.





Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2141 случай на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1473,6 случая, по Северо-Западу – 1851,3.

Всего с начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 6910 человек, справились с болезнью 4595 пациентов.

Накануне число заразившихся коронавирусом в республике увеличилось на 351 человека.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Автобусы изменят свой маршрут и пойдут в Соломенное и районы новостроек Петрозаводска

В карельской столице несколько автобусов изменят свои маршруты и пойдут в Соломенное, на Древлянку-7, на улицу Энтузиастов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в администрации карельской столицы состоялось заседание транспортной комиссии. На нём специалисты муниципалитета, депутаты Петросовета, а также представители карельского Ространснадзора и транспортных предприятий обсудили возможность изменения городских автобусных маршрутов. Нововведения призваны улучшить сообщение, в том числе снизить интервалы между транспортом, особенно в период действия противоэпидемиологических мер. По данным вопросам в администрацию приходят многочисленные обращения граждан.

На совещании согласовано изменение с 1 декабря трёх городских маршрутов. Так, автобусы № 14 теперь будут следовать от Древлянки до Соломенного, а не до Октябрьского района. Благодаря этому до отдалённой части Петрозаводска начнут дополнительно ходить более десяти единиц транспорта, что значительно уменьшит время ожидания.

Маршрут автобусов № 17 также продлили. Конечная станция общественного транспорта переместится с улицы Попова на Древлянку-7. Это улучшит доступность активно растущего района.

Автобусы № 12 от Древлянки-7 будут следовать не на Ключевую, а на Кукковку, до улицы Энтузиастов. Это наладит прямое сообщение между новыми районами. На Ключевую по практически идентичному маршруту продолжит движение троллейбус № 1. Напомним, что в период действия ограничений по коронавирусу на него выведены дополнительные машины.

Кроме того, у автобусов №№ 4, 12, 14 и 17 изменится расписание: скорректированы интервалы и время выхода в рейс (в приложении). Маршруты № 1 и № 15 в связи с невостребованностью временно приостановят свою работу.

Машины переведут на другие рейсы. Изменения вступают в силу на период действия ограничительных мер, введенных Распоряжением главы Республики Карелия. В будущем специалисты рассмотрят возможность сохранить обновлённые маршруты на постоянной основе.

С путями следования указанных автобусов и их расписаниями можно ознакомиться в приложении на сайте администрации Петрозаводска.

фото: © Петр Ковалев/ТАСC

Карелия вошла в число регионов с наибольшим ростом преступности

Карелия вошла в десятку регионов-лидеров по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, сообщает ТАСС.

В МВД назвали регионы с наибольшими темпами прироста числа преступлений. Карелия вошла в десятку лидеров. Об этом свидетельствуют статистические данные МВД России за январь-октябрь этого года, сообщает ТАСС.

Севастополь, Санкт-Петербург и Ленинградская область вошли в тройку лидеров среди регионов России по темпам прироста преступлений с начала года.

Так, в Севастополе темпы прироста числа зарегистрированных преступлений составили 44,3%, в Санкт-Петербурге - 24,9%, в Ленинградской области - 13,1%.

Кроме того, в десятку лидеров также вошли Смоленская, Липецкая, Костромская, Новгородская, Калужская области, Карелия и Псковская область, где прирост составил 9,2%.

Снижение темпов прироста числа зарегистрированных преступлений за отчетный период зафиксировано в Чечне (на 18,8%), Северной Осетии (на 17,5%) и Адыгее (на 13,9%).

По данным МВД, всего с начала года в России было совершено 1,7 млн преступлений, что на 1,1% выше показателей аналогичного периода 2019 года. Количество зарегистрированных преступлений выросло в 52 регионах России, снизилось в 33 регионах.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки от коронавируса в Петрозаводске скончались 43-летний мужчина и 82-летняя женщина

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 94 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Республиканской инфекционной больнице подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: умерла 82-летняя женщина и 43-летний мужчина. Оба - жители Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии на 26 ноября составило 94 человека.

За минувшие 24 часа в Карелии поставлен очередной рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией – зарегистрировано 388 инфицированных. Из этого числа заболевших – 346 человек, из них 55 имеют симптомы средней тяжести, 10 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Выздоровели за время пандемии 7563 человека.

фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Вежливо объяснять": Парфенчиков обратился к продавцам в магазинах по поводу запрета для стариков

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился к организациям торговли и сферы услуг с требованием неукоснительно выполнять запрет на обслуживание пожилых граждан в те часы, когда действуют ограничения.

Об этом губернатор заявил сегодня на заседании правительства.

Согласно его распоряжению, граждане 65 лет и старше могут посещать магазины и учреждения сферы услуг только в будние дни с 10.00 до 13.00 с целью профилактики заболевания коронавирусом. "Обращаюсь к торговле и сфере услуг не пускать наших бабушек и дедушек в другое время. Давайте вежливо им объяснять, что это для их же благополучия и, в конечном счете, для сохранения их жизней", - сказал губернатор. К какому результату уже привел этот запрет, по мнению Парфенчикова, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Минфин объяснил, куда ушли 5,6 млрд рублей, выделенных на борьбу с коронавирусом в Карелии

Правительство Карелии израсходовало на различные мероприятия, связанные с пандемией коронавируса и ее последствиями, 5,6 млрд рублей.

Об этом сообщила сегодня на заседании парламента республики министр финансов Елена Антошина.

"Общая сумма на 25 ноября, которая поступила в бюджет…составляет 5,6 млрд рублей. В том числе, федеральные средства - 1,9 млрд и 3,6 млрд – это средства бюджета Республики Карелия", - сказала Антошина. По ее словам, из этой суммы 1,5 млрд рублей было потрачено, в том числе, на приобретение медицинского оборудования, средств защиты, дезинфекции. Куда ушла львиная доля коронавирусных денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии"

фото: © кадр из видео

Автомобиль снес дорожный знак и чуть не сбил пешехода после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткая авария произошла сегодня утром на перекрестке у площади Кирова.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды сегодня, 26 ноября в 7:50 столкнулись два автомобиля. Один участник ДТП двигался по улице Правды на Куйбышева, второй – от набережной по Карла Маркса.

Судя по видео, водитель иномарки, пересекавшей перекресток с улицы Правды, поехал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло жесткое столкновение, от которого машину, двигающуюся по проспекту Карла Маркса, отбросило на тротуар. Автомобиль снес дорожный знак, пешеход отскочил в сторону.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".

Ранее водитель не удержал грузовик на прямой дороге в Карелии и упал в кювет.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

"Глава Карелии забыл дорогу в парламент"

Депутат Законодательного собрания республики Эмилия Слабунова возмутилась отсутствием губернатора на заседании карельского парламента, где обсуждается бюджет-2021 и ситуация с эпидемией коронавируса в регионе.

Заседание Законодательного собрания Карелии началось 26 ноября с выступления члена фракции "Яблоко" Эмилии Слабуновой, которая выразила возмущение отсутствием в зале главы республики Артура Парфенчикова. Слабунова напомнила коллегам, что республиканский парламент должен рассмотреть сегодня в первом чтении проект регионального бюджета на 2021 год и ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции, и депутаты хотели бы услышать мнение руководителя региона. "Глава Карелии забыл дорогу в парламент!", - заявила член фракции "Яблоко".

С этим не согласился представитель губернатора в Законодательном собрании Юрий Шабанов. По его словам, глава республики не забыл дорогу в парламент и будет участвовать в рассмотрении регионального бюджета во втором чтении, а сегодня Артур Парфенчиков находится в командировке в Москве.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Легковой автомобиль жестко столкнулся с пожарной машиной на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины с включенными спецсигналами произошло накануне вечером на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московская.

Авария произошла в среду, 25 ноября около половины девятого вечера на регулируемом перекрёстке.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, пожарный автомобиль с включенными спецсигналами двигался по Октябрьскому проспекту. В это же время легковой автомобиль выезжал на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора по улице Московская.

Машины жестко столкнулись в центре перекрестка.

О пострадавших не сообщается.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © Алексей Кайдалов / ВК

Следствие по делу обвиняемого в получении взяток экс-министра транспорта Карелии Кайдалова завершено

И сейчас Кайдалов вместе с адвокатом знакомится с материалами уголовного дела.

Бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексей Кайдалов знакомится с материалами своего уголовного дела. Об этом "Столице на Онего" сообщил его адвокат Андрей Закатов. По информации защитника, Кайдалов вину не признает.

Напомним, что Алексей Кайдалов и также бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" Игорь Волчек были задержаны 6 февраля этого года. И спустя два дня арестованы. Оба они обвиняются по ст.290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" (по версии карельского Следкома, в сумме не менее 800-сот тысяч рублей). Взятку им дал руководитель строительной компании из Санкт-Петербурга, с которой аэропорт "Петрозаводск" заключил 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

А недавно следствие предъявило Кайдалову и Волчеку обвинение в получении еще одной взятки в миллион рублей. Эти деньги Волчеку в конце 2019 года дал один из питерских подрядчиков, участвовавших в реконструкции аэропорта. На явке с повинной этот подрядчик сообщил, что из запланированных к передаче Кайдалову и Волчеку трех миллионов рублей, он отдал последнему только миллион. Эти деньги Кайдалов и Волчек поделили пополам.

Расследование двух уголовных дел завершено и Кайдалов вместе с адвокатом Андреем Закатовым знакомится с материалами дела. После этого оно будет направлено прокурору Карелии Карену Габриеляну для утверждения обвинительного заключения, с последующей передачей в суд.

А Игорь Волчек и его защитник Олег Нескоромный уже ознакомились с уголовным делом, которое готовится к направлению в надзорное ведомство республики.

фото: © Игорь Иванко/АГН "Москва"

Подготовлены новые правила работы кафе в торговых центрах из-за эпидемии

Минпромторг направил региональным властям письмо с рекомендациями по организации работы фудкортов в торговых центрах.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на документ.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил через пресс-службу, что рекомендации министерства были направлены в регионы для ознакомления. Их можно использовать, если власти рассматривают вопрос ограничения работы общепита в торговых центрах. Министерство предлагает вместо закрытия фудкортов ввести следующие правила их работы. Посетителей предлагается обслуживать за столиками. Клиенты смогут сделать заказ и получить его через сотрудника общепита, как в кафе, или электронно. Оплачивать заказы предлагается только безналичным способом. Какие еще правила предлагаются, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В тяжелом состоянии в Карелии находятся 68 больных коронавирусом

В ковид-центрах 68 пациентов с диагнозом "коронавирус" находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 26 ноября в стационарах с COVID-19 находятся 737 жителей республики. Из них 661 – в состоянии средней тяжести, 68 тяжелобольных. В крайне тяжелом состоянии находятся 8 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил министр здравоохранения республики на своей странице в "ВКонтакте".

На сегодняшний день в республике свободно 32,2 процента коек для больных коронавирусом. Сутками ранее этот показатель был равен 34,2 процента.





Напомним, за минувшие сутки в Карелии рекордное число заразились коронавирусом - 388 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 13886 человека. Выздоровели 7563 пациента. Умерли 94 человека.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Новогодняя ярмарка открылась в Петрозаводске (ФОТО)

Первая новогодняя ярмарка открылась в торговом центре на Лесном проспекте, 47.

Фотограф "Столицы на Онего" побывал на новогодней ярмарке и запечатлел, что предлагают купить посетителям.

"Традиционно это мед, носки, иван-чай и клюква в сахаре, различные экотовары и символ года быка в разнообразных формах: в виде мыла, свечей, бумажной скульптуры и вязаной игрушки", – отметил фотокорреспондент.

Как отметили продавцы, продажа в этом году идет не очень хорошо.

"В связи с новыми антивирусными распоряжениями до часу дня почти нет покупателей – в это время можно продавать только бабушкам, а бабушкам запретили ездить по городу", – рассказали торговцы.

Ярмарка, как обещают, продлится до православного Рождества.

Фоторепортаж с новогодней ярмарки смотрите здесь.

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Карелии

Противников проекта бюджета Карелии в парламенте обвинили в "саботаже"

Парламент Карелии сегодня принял в первом чтении проект бюджета республики на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, несмотря на резкую критику со стороны оппозиционных депутатов.

Противники законопроекта указали на резкое сокращение почти по всем статьям расходов, в том числе социальных.

"Это бюджет неизбежной деградации", - заявил руководитель фракции КПРФ Евгений Ульянов. По его мнению, экономить надо на чиновниках, которым следует "умерить свои аппетиты". Против проекта также высказались представители фракций "Справедливой России" и "Яблока". С ними не согласилась фракция "Единой России". Отказ оппозиции голосовать за проект закона депутат Виталий Красулин назвал "саботажем". Почему депутаты-единороссы поддержали законопроект, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: администрация Петрозаводска

Незаконную вырубку деревьев обнаружили в Петрозаводске

В районе Степановского переулка незаконно снесли зелёную поросль мелколиственных пород деревьев, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В районе Степановского переулка на Ключевой выявили несанкционированный снос зелёной поросли мелколиственных пород деревьев.

Накануне утром этот факт зафиксировали специалисты администрации города.

Как сообщили в мэрии, разрешение на эти виды работ не выдавалось.

По данному факту составлен акт для привлечения виновников к ответственности.

фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

Объявлены компании, ставшие резидентами первого в Карелии технопарка по камнеобработке

Статус резидентов первого в Карелии технопарка по камнеобработке "Южная промзона" получили 4 предприятия Петрозаводска.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития Карелии.

Резидентами стали компании "Каменные мастерские Карелии", "Северный камень", "Мармарос" и "Карельская гранитная компания". Они получили возможность пользоваться производственной инфраструктурой и складскими помещениями технопарка по льготным расценкам, а также комплексом дополнительных услуг на всех этапах работы. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Артем Геодакян/ТАСС

Миллиард рублей на "индивидуальную программу" Карелии почти весь истратили: куда ушли деньги

Власти Карелии уже освоили 86% из миллиарда рублей, полученных в 2020 году на реализацию "индивидуальной программы социально-экономического развития", утвержденной на федеральном уровне.

Такие программы имеют всего 10 регионов, признанных наиболее неблагополучными по решению Минэкономразвития России.

Карелия должна получать ежегодно по 1 млрд рублей на выполнение в общей сложности 35 проектов. Какие из них находятся в стадии реализации, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © EPA-EFE/Peter Foley

Россия продолжает бить рекорды по ежесуточному числу смертей от коронавируса

За минувшие сутки в России скончались 524 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 25 487 случаев COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 26 ноября составило 2 187 990 человек.

Выздоровели за время пандемии 1 685 492 человека, за сутки выписаны по выздоровлению 25 073 пациента.

Летальных случаев за все время: 38 062, за сутки от коронавируса скончались 524 человека – это рекордное число за все время пандемии.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 74,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 505 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26 ноября остаются 492 333 человека.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За последние 24 часа коронавирусом в Карелии инфицировано 44 ребенка

О детской заболеваемости коронавирусной инфекцией рассказал глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 25 ноября по статистике в Карелии было 13498 инфицированных коронавирусом, из общего числа 1458 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 26 ноября, – уже 13886 ковидных больных, из которых 1502 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 44 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 388 человек заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицировано 13886 человека. Выздоровели 7563 пациента. Умерли 94 человека.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Сегодня состоится заседание правительства Карелии

Заседание правительства республики пройдет в режиме видеоконференцсвязи, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

В ходе заседания чиновники обсудят ситуацию с коронавирусом, выполнение поручений президента, исполнение бюджета за 9 месяцев этого года, а также ход программы по расселению аварийного жилья.

Начало онлайн-трансляции в 12.30 в официальном паблике правительства Карелии.

фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Молодым семьям начнут давать льготную ипотеку на ИЖС

Госкомпания "Дом.РФ" выделит 300 млн рублей на пилотный проект субсидированной ипотеки в сегменте индивидуального жилого строительства.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Виталия Мутко.

По его словам, пилот программы может быть запущен в декабре 2020 года, и предполагается, что он продлится до 1 июля 2021 года. Эту возможность получат пока только молодые заемщики с детьми. воспользоваться ей смогут пока только молодые заемщики с детьми



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/26/11/2020/5fbe39279a7947182f021837 воспользоваться ей смогут пока только молодые заемщики с детьми



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/business/26/11/2020/5fbe39279a7947182f021837 Мутко добавил, что ставка по программе будет такой же, как и по программе ипотеки с господдержкой на приобретение квартир в новостройках – 6,5%, а срок кредита не должен превышать 20 лет, первоначальный взнос должен быть не ниже 20%. О других условиях программы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

В правительстве Карелии установили новый срок начала работы Музея Карельского фронта

Музей Карельского фронта в Беломорске обещают открыть для посетителей 15 декабря.

На заседании правительства республики сегодня, 26 ноября, вспомнили о поручении президента России Владимира Путина – создании Музея Карельского фронта в Беломорске. Торжественно открытый 30 сентября музей в здании на Банковской, 26 проработал всего два дня и до сих пор закрыт.

Глава Карелии Артур Парфенчиков установил сегодня новый срок начала работы Музея Карельского фронта – 15 декабря. Руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева, отчитывающаяся на заседании правительства о выполнении поручений президента, пообещала, что к этому дате учреждение будет полностью готово.

Ранее глава Минстроя Карелии Виктор Россыпнов признался, что двухэтажное здание на Банковской, 26 в Беломорске после реконструкции не сдано в эксплуатацию.

"На момент открытия музея, 30 сентября, строителями все было доделано, реконструкция полностью завершена. Остались бумажные вопросы", - сообщил Россыпнов.

Художественная подсветка на здании Музея Карельского фронта также не была установлена. По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, из-за государственных праздников в Китае, откуда поставляют светильники, были сдвинуты сроки установки подсветки.

фото: © Виталий Тимкив

В Карелии 40% школьников переведены на "дистант", сообщил вице-премьер республики

Заместитель премьер-министра по вопросам здравоохранения и социальной защиты Карелии Игорь Корсаков рассказал о том, как проходит дистанционное обучение в регионе.

"Нашей республикой через муниципальные образовательные организации 500 единиц компьютерной техники передали малоимущим гражданам, которые имеют детей для того, чтобы они получили дистанционное образование полноценно", - сказал Игорь Корсаков сегодня на заседании правительства.

Он напомнил, что в настоящий момент ученики с 4 по 8 класс и десятиклассники переведены на дистанционное обучение. Школьники с 1 по 3 класс, а также учащиеся в 9 и 11 классах работают в очном режиме.

"На дистанте 40 процентов учеников. Это 28 тысяч человек", - отметил вице-премьер.

С 11 ноября все 17 учреждений среднего профессионального образования также перешли на дистанционное обучение в части получения теоретических знаний. Это 15 тысяч студентов, из которых 12 400 - очники.

"Но практические занятия проводятся в аудиториях-мастерских группами не более 10 человек. Практика идет в очном режиме", -уточнил Игорь Корсаков.

Напомним, с 9 ноября на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса были переведены ученики с 5 по 8 классы, а также десятиклассники. Исключение составили коррекционные школы, они работают в обычном режиме. Позже на "дистант" перешли и четвероклассники.

Глава Карелии оставил школьников на "дистанте" до Нового года.

По мнению родителей, введенное властями Карелии дистанционное обучение в учебных заведениях вредит здоровью и знаниям детей.

фото: pixabay

Проект бюджета Карелии на 2021 год приняли с надеждой на "оптимистический настрой"

Парламент Карелии сегодня принял в первом чтении проект бюджета республики на 2021 год, несмотря на резкое сокращение почти по всем статьям расходов.

Общая сумма расходов республиканской казны в 2021 году уменьшится на 30% - с 71,7 до 50,3 млрд рублей.

Законопроект начали критиковать еще на стадии его предварительного обсуждения в правительстве. Глава Минсельхоза Владимир Лабинов заявил, что не может поддержать такой бюджет. Когда проект поступил в парламент, стало понятно, что денег в казне нет не только на сельское хозяйство.

Запланировано сокращение расходов по ряду направлений в 3-5 раз.

При обсуждении в парламенте министр финансов и депутаты-единороссы пообещали добавить денег, когда придут дополнительные средства из федеральной казны.

"Те цифры, которые мы принимаем сейчас, безусловно, в течение года мы будем много раз править…Мы прекрасно понимаем, что уже ко второму чтению мы будем с вами вносить поправки и менять картину с более оптимистическим настроем", - резюмировал председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович.

Какие суммы и статьи расходов фигурируют в проекте бюджета, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

Карелиястат вычислил рост реальных доходов населения Карелии в третьем квартале

Реальные денежные доходы населения Карелии в третьем квартале 2020 года выросли на 5,6% по сравнению со вторым кварталом.

Такой показатель содержится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь-октябрь 2019 года.

В докладе отмечается, что реальные доходы рассчитываются с учетом роста потребительских цен. Как изменились доходы в среднем на дущу населения, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Названы районы Карелии, где есть долги по зарплате

Просроченная задолженность по зарплате на предприятиях и в других организациях Карелии по состоянию на 1 ноября снизилась до 30,2 млн рублей, сообщает Карелиястат.

Это меньше, чем месяц назад, когда задолженности составляла 39,7 млн рублей.

Среди районов Карелии лидером по сумме долгов стал Пряжинский район – 13,7 млн рублей. В каких еще районах есть задолженность по зарплате, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

На помощь медикам Карелии приедут врачи из других регионов

Бригада врачей из других регионов будет работать на вызовах в поликлиниках Петрозаводска в условиях роста заболеваемости коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Выступая на очередном заседании Заксобрания Карелии, министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о приезде в Карелию врачей из других регионов, которые будут работать в поликлиниках Петрозаводска, в том числе, обслуживать вызовы на дом.

По словам Охлопкова, бригаду из 15 врачей в Карелию посылает Минздрав Российской Федерации, поскольку в республике наблюдается нехватка кадров в амбулаторно-поликлиническом звене.

Приезжие врачи будут работать в поликлиниках №1 и №4 Петрозаводска.

По словам Охлопкова, медики будут проживать в санатории "Белые ключи" и обеспечиваться трехразовым питанием.

фото: © Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

Двух посетителей торгового центра Петрозаводска оштрафовали за нарушение масочного режима

Уполномоченные сотрудники Госкомитета Карелии по ОЖ и БН и сотрудниками полиции Петрозаводска проверили, как в 12 торговых точках и кафе столицы региона соблюдают меры безопасности, и нашли нарушителей.

Одновременно с мониторингом торговых точек сотрудники Госкомитета и УМВД проверяли, как граждане соблюдают масочный режим.

В ТЦ "Лотос-Плаза" было выявлено два случая нарушения масочного режима в общественных местах. По итогу были составлены 2 протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП РФ.

Госкомитет напоминает, что в общественных местах, в том числе на остановках, в пространствах торговых центров и транспорте ношение масок обязательно.

Также до 15 января запрещено проводить зрелищные, публичные, корпоративные и другие массовые мероприятия, за исключением мероприятий на открытом воздухе, в том числе региональных и межмуниципальных спортивных соревнований.

Жителям старше 65 лет запрещается пользоваться городским общественным, межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным транспортом. Исключение делается, когда необходимо добраться на работу или обратиться за медпомощью.

фото: © "Столица на Онего"

Хозяйку подсобного хозяйства в Карелии оштрафовали за испачканных навозом животных

Россельхознадзор нашел нарушения в личном подсобном хозяйстве в Прионежском районе и Петрозаводске.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Карелии проверили личное подсобное хозяйство, расположенное в Петрозаводске и Прионежском районе. Его владельцы держат коров, коз и овец.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения. Так, территория одного хозяйства частично, а второго – полностью не огорожена. При въезде в хозяйства не установлены дезинфекционные барьеры, обеспечивающие обработку колес и шасси транспорта дезинфицирующими растворами.

Кроме того, крупный и мелкий рогатый скот содержался вместе, что запрещено в целях профилактики заразных болезней животных.

Дезинфекционных ковриков также не было при входе в помещения для содержания животных. Входы грязные, в навозе. Помещения, где содержатся животные, не имеют окон, дверей. Территория хозяйств захламлена мусором, стройматериалами. Места содержания животных, кормления и поения не оборудованы.

Как выяснили специалисты Россельхознадзора, животные днем находятся на свободном выгуле. Они грязные - испачканы навозом и грязью.

На территории хозяйства навоз не собирается и не буртуется, разбросан по участку.

Дератизация, дезинсекция, дезакаризация в хозяйстве также не проводится.

Крупный рогатый скот не учтен и не идентифицирован.

нарушения ветеринарного законодательства владелица хозяйства оштрафована. Ей выдано предписание устранить нарушения в срок до 1 декабря этого года.

Ранее петрозаводчанку оштрафовали за 20 тысяч рублей за заросший кустарником земельный участок.

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