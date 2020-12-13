Главные новости сегодняшнего дня

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне

Несколько десятков жителей Кукковки сегодня вышли на митинг с требованием начать строить взрослую поликлинику у них в микрорайоне не в 2023 году, а 2021-ом.

Как сообщает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, сегодня днем в Петрозаводске на Кукковке более двух десяткой жителей собрались на митинг у гипермаркета "Добрыня", на месте строительства будущей поликлиники для взрослых, чтобы выступить с требованием как можно скорее начать строительство взрослой поликлиники у них в микрорайоне.

По словам депутат Петросовета от КПРФ Галины Васильевой, представляющей интересы жителей микрорайона Кукковка, еще в июне этого года вышло постановление о том, что участок на месте бывшей парковки у гипермаркета "Добрыня" зарезервирован под строительство медицинского учреждения – поликлиники.

"Строительство взрослой поликлиники стало возможным в рамках федеральной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, разработанной по поручению президента страны, - отмечается в обращении участников митинга. - Сегодня, как утверждают власти республики, проект по строительству поликлиник на Кукковке стоит на первом месте среди других проектов и само строительство при условии федерального финансирования запланировано на 2023-2025 годы".

Тем не менее, участники митинга считают, что строительство поликлиники необходимо начать как можно скорее и не откладывать его на 2023-2025 годы.

Строительств поликлиники на Кукковке должно быть в приоритете – такое требование перед республиканскими властями выдвинули митингующие.

фото: © фото из аккаунта Льва Щеглова в Facebook

Эксперт по делу Дмитриева умер от коронавируса

Самый известный советский секс-просветитель доктор Лев Щеглов скончался на 74-ом году жизни.

В Петербурге 11 декабря в возрасте 74 лет скончался ректор Института психологии и сексологии, один из ведущих психотерапевтов и сексологов страны Лев Щеглов, об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на группу исследователя.

Причиной смерти Льва Щеглова стала коронавирусная инфекция. Он боролся с коварной болезнью с ноября, пару недель назад был госпитализирован. В первое время ничего не предвещало печального исхода, запланированные лекции буднично переносились на более поздний период, ученый вел свои страницы в соцсетях.

Несколько дней назад стало известно, что ученый подключен к аппарату ИВЛ с 80-процентным поражением легких. Вечером 10 декабря он скончался.

Напомним, в июне 2017 года, когда в Петрозаводском городском суде рассматривалось дело поисковика Юрия Дмитриева, обвиняемого тогда в изготовлении порнографии с изображением его приемной дочери, со стороны защиты свидетелем выступил приглашенный эксперт-сексолог из Санкт-Петербурга Лев Щеглов. По мнению Щеглова, фотографии, на основании которых обвиняется Юрий Дмитриев, не могут являться порнографическим материалом.

На сегодняшний день Верховный суд республики назначил новую экспертизу фотографий, которые фигурируют в деле Юрия Дмитриева. Ее проводят карельские эксперты.

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки его обнаженной приемной дочери, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя репрессий. Его адвокат Виктор Ануфриев объяснил голые фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка. Кроме того, в квартире Дмитриева были обнаружены части охотничьего ружья.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Юрия Дмитриева по статьям об изготовлении детской порнографии и совершении развратных действий, но признал виновным в незаконном хранении оружия. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

22 июля 2019 года судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков признал Юрия Дмитриева виновным в действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. При этом Дмитриев был оправдан по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия.

С вынесенным приговором не согласилась ни одна сторона процесса. 29 сентября Верховный суд Карелии изучил апелляционные жалобы и представления, изменил срок наказания Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет, а также отменил оправдательную часть приговора и направил ее на новое рассмотрение в городской суд Петрозаводска. В свою очередь, сам Дмитриев направил кассационную жалобу на решение Верховного суда Карелии, но ее дважды отказались принять из-за недочетов в оформлении.

Новый процесс по делу Дмитриева ведет судья Екатерина Хомякова, для защиты Дмитриева в столицу Карелии приехал адвокат Виктор Ануфриев, который не смог в конце сентября участвовать в заседании Верховного суда республики. Правда, уже на первом заседании судья Хомякова объявила перерыв до 17 декабря.

Городской суд Петрозаводска продлил 24 ноября срок содержания под стражей Юрия Дмитриева на три месяца. Исследователь сталинских репрессий, обвиняемый в детской порнографии, останется под стражей до 27 февраля 2021 года.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков предложил служителям церкви в Карелии провести Рождество онлайн

Глава Карелии Артур Парфенчиков скорректировал противоэпидемические меры на период сложной коронавирусной ситуации в республике.

"Друзья, этот год был непростым, и мы понимаем, что новый, 2021 год, мы тоже будем встречать не так, как обычно. Пандемия и здесь диктует свои правила. Поэтому мы приняли решение скорректировать противоэпидемические меры на этот период", - пояснил Артур Парфенчиков.

Важные изменения касаются не только сферы торговли и услуг, но также религиозных организаций.

"Кроме Нового года мы будем отмечать и Рождество, поэтому религиозным организациям рекомендуем организовать онлайн-трансляции праздничных богослужений, чтобы избежать большого скопления верующих в храмах республики, учитывая, что в числе прихожан очень много людей пожилого возраста", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что если соблюдать элементарные меры безопасности, то мы сможем встретить наш любимый праздник и провести выходные в спокойном режиме, не добавив при этом работы врачам, которые сейчас и так трудятся с колоссальной нагрузкой.

Подробнее о том, как в Карелии разрешено проводить новогодние праздники, читайте здесь.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Одна петрозаводчанка и двое жителей районов Карелии скончались от коронавируса в минувшие сутки

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе республики.

Так, за последние 24 часа зарегистрировано три смерти от коронавируса: в Республиканской инфекционной больнице скончались 81-летний житель Новой Вилги и 84-летняя петрозаводчанка, в инфекционном отделении Кондопожской центральной районной больницы скончался 74-летний житель станции Орзега. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

В результате общее число умерших от коронавируса на 13 декабря в Карелии составило 127 человек.

Всего инфицировано COVID-19 за время пандемии в Карелии 21282 человека, выздоровели – 13365 пациентов.

Полиция Петрозаводска разыскивает молодого человека, который набрал продуктов в магазине и "забыл" заплатить (ВИДЕО)

Молодого человека, укравшего продукты из магазина, запечатлела камера наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска УМВД по Петрозаводску по подозрению в совершении кражи из сетевого магазина разыскивается молодой человек, запечатленный камерой видеонаблюдения.

Всех, обладающих информацией о разыскиваемом, просят сообщать значимые сведения по номерам телефонов: 8911-426-8177, 8911-050-9802 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии вновь зарегистрировано большое количество детей, заразившихся коронавирусом

За минувшие 24 часа в Карелии COVID-19 заразились 53 ребенка, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 12 декабря по статистике в Карелии было 20913 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2122 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 13 декабря, – уже 21282 ковидных больных, из которых 2175 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 53 ребенка.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 3 человека скончался от коронавируса и 369 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21282 человека. Выздоровели – 13365. Умерли 127 пациентов.

фото: ГИБДД Карелии

Иномарка в Карелии вылетела с дороги и обняла столб

В Медвежьегорске произошло ДТП, в котором пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 12 декабря, в 10.15, в Медвежьегорске на улице Верхняя, в районе дома №47, 32-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, житель Санкт-Петербурга, проходя затяжной поворот, неправильно выбрал скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, автомобиль занесло на тротуар с последующим наездом на опору электрического освещения.

В результате ДТП пострадали водитель и 29-летний пассажир. Водитель с травмами госпитализирован.

ГИБДД Карелии призывает в зимнее время выбирать разумную скорость движения автомобиля.

фото: Столица на Онего

Авиакомпания "Победа" отменила рейсы в Петрозаводск из-за неготовности навигационных баз данных

В аэропорту "Петрозаводск" не работает система точного захода на посадку.

"Победа" отменила до конца декабря 110 рейсов в семь российских городов из-за неготовности навигационных баз данных. Более половины отмен пришлось на аэропорт в Ингушетии, где не работает система точного захода на посадку, сообщает "РБК".

Авиакомпания "Победа" отменила до конца декабря 30% рейсов в семь российских городов — Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас (Ингушетия), Петрозаводск и Ярославль. Это следует из системы бронирования авиабилетов лоукостера и сезонного расписания полетов, опубликованного на официальных сайтах аэропортов. Источник в "Победе" подтвердил РБК точность подсчетов.

По аэропортам этих семи городов в маршрутной сетке "Победы" к моменту ввода новой структуры воздушного пространства в европейской части России (начинает действовать с 3 декабря) поставщик навигационных баз данных Jeppesen не успел обновить информацию из-за "нарушения российскими авиационными властями рекомендованных сроков публикации поправок", говорилось в обращении летного директора "Победы" Дениса Петрикова к пилотам.

"Победа" решила не отменять все рейсы в семь российских городов благодаря включению в состав летных экипажей пилотов-инструкторов, которые будут помогать сажать самолеты в аэропортах, по которым не обновлены данные, "вслепую", то есть по указаниям диспетчеров и бумажным картам. Но частичной отмены рейсов было не избежать, потому что число таких полетов ограничено количеством инструкторов в штате лоукостера, говорил РБК источник в компании.

Напомним, в результате авиакатастрофы, которая произошла 20 июня 2011 года, погибли 47 человек, еще пять получили травмы различной степени тяжести. Тогда, в сложных метеорологических условиях, экипаж не смог посадить самолет и приземлился на дорогу вместо взлетной полосы.

фото: Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

В Карелии открылся бутафорский концлагерь, где казаки будут учить подростков родину любить

В Карелии благотворительный фонд на средства президентского гранта открыл бутафорский концлагерь, «уроки мужества» в нем будут давать казаки.

В деревне Ватнаволок Кондопожского района, на территории базы отдыха "Карелия", начал работу проект под названием "Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов". Его презентация состоялась в субботу, пятого декабря. Организатором проекта выступил детский благотворительный фонд "Открытые возможности", который выиграл на эти цели грант президента в размере 2,8 млн рублей.

Бутафорский концлагерь в Кондопожском районе – это несколько бараков и смотровые вышки по периметру. Постройки не имеют исторической ценности, поскольку являются декорациями к снятому в Карелии фильму "Весури", повествующему о трагическом быте малолетних узников финских концлагерей. Территория, где установлен объект, также не имеет исторической привязки к периоду оккупации – в Ватнаволоке лагерей не было.

Авторы проекта намерены организовать туда экскурсии школьных групп. Предполагается, что подростки смогут, в частности, посетить "уроки мужества", которые для них проведут местные казаки.

Почему казаки будут проводить экскурсии для детей в бутафорском концлагере, читайте здесь.

фото: "Северсталь"

За сутки в Карелии заразились коронавирусом 369 человек, а выздоровели 302

О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Карелии рассказали в оперштабе республики.

За последние 24 часа в Карелии зарегистрировано три смерти коронавирусных больных. В результате общее число умерших от коронавируса на 13 декабря в Карелии составило 127 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 369 человек. Из этого числа заболевших – 333 человека, из них 69 имеют симптомы средней тяжести, 15 – в тяжелом и 1 – в крайне тяжелом состоянии.

Всего инфицировано за время пандемии в Карелии 21282 человека. За минувшие сутки выздоровели 302 пациента, больных коронавирусом, всего выписаны по выздоровлению 13365 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 3337,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1789,4 случая, по Северо-Западу – 2601,7.

фото: © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Карелии 157 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Всего в республике госпитализировано 722 человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Всего на 13 декабря госпитализированы 722 человека, заболевших COVID-19, 561 из госпитализированных находится в состоянии средней тяжести, 152 – в тяжелом и 4 человек – в крайне тяжелом, они подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободных коек на 13 декабря увеличилась с 21.3,6 до 22,0, что все равно является критической цифрой.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии 3 человека скончался от коронавируса и 369 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 21282 человека. Выздоровели – 13365. Умерли 127 пациентов.

фото: Лиана Морозова, врач

Парфенчиков: многие врачи приезжают в Карелию не только из-за материального стимула, а по велению сердца

В этом году 36 врачей переехали в Карелию по программе "Земский доктор", сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что 36 врачей решились оставить работу в крупных городах и теперь оказывают помощь жителям в районах нашей республики.

Причем, по словам Парфенчикова, переезжают к нам не только из соседних Вологодской, Мурманской областей, но и из центральной России, из Краснодарского края и Дальнего Востока. Это фельдшеры, педиатры и терапевты, кардиологи, хирурги, отоларингологи, стоматологи. С 2012 года программа помогла привлечь в медучреждения республики 187 специалистов.

"Конечно, свою роль играют и «подъемные», которые получают переехавшие медики. С этого года сумма выплат увеличилась в два раза и составляет 2 миллиона рублей для врача и 1 миллион - для фельдшера. Средства на реализацию программы в следующем году - 53 миллиона рублей - уже предусмотрены, - отметил Артур Парфенчиков. - Но многие врачи приезжают к нам не только из-за материального стимула, а по велению сердца. Так, например, решение приняли Анна Воеводина – заведующая кардиологическим отделением Сегежской ЦРБ и Лиана Морозова – новый педиатр поликлиники в Надвоицах. Обе приехали совсем недавно, уже устроились и успешно трудятся на новом месте".

фото: источник: администрация Кааламского поселения

Бизнесмен поддержал инициативу главы Карелии и поставил теплые окна в квартире семьи с 8 детьми

Многодетной семьи из поселка Кааламо Сортавальского района предприниматель установил пластиковые окна по программе "Подари тепло", сообщается на сайте кааламского поселения.

Большой друг Кааламского сельского поселения предприниматель Лейтис Игорь Михайлович поддержал инициативу главы Республики Карелия Парфенчикова Артура Олеговича и принял участие в программе "Подари тепло".

В начале декабря в квартире многодетной семьи из поселка Кааламо на его средства установили пластиковые окна.

В семье Гарусовых восемь детей, работает только глава семьи Денис Викторович, а мама Динара занимается домом и детьми, поэтому такая помощь оказалась очень своевременной.

"Впереди зима, а с новыми окнами стало тепло и уютно. Мы все очень благодарны Игорю Михайловичу за неравнодушие и оказанную помощь. Желаем ему в это непростое время крепкого здоровья, успехов, благополучия и дальнейшего процветания", — сказала Динара Гарусова.

фото: © Виталий Тимкив/РИА

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал о проблемах и перспективах дистанционки в школах республики

Голубев ответил на вопросы: сказалась ли дистанционка на качестве знаний школьников после весеннего локдауна? С какими результатами придут учащиеся к концу этого учебного года, месяцами находясь на дистанте? С какими проблемами сегодня сталкиваются в школах?

Глава Карелии Артур Парфенчиков 3 декабря ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе, отправив учеников начальной школы на зимние каникулы, а выпускников 9-х и 11-х классов - на дистант. На следующий день Артур Парфенчиков внес очередное изменение в распоряжение – учеников 4-х классов вместо досрочных каникул ждет дистанционная форма обучения до конца декабря. Ограничения не коснулись лишь малокомплектных сельских школ в районах, где эпидситуация не вызывает опасений, и коррекционных школ. Здесь дети имеют возможность учиться в очном режиме. Но 50 процентов школьников Карелии вынуждены осваивать программу дистанционно, что, по мнению большинства родителей, наносит вред здоровью и знаниям детей.

Несколько тысяч мам и пап в Карелии подписали в начале ноября петицию "За дневное очное обучение в школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях". Когда школьники часами сидят у компьютера, а вся ответственность за объяснение и понимание материала детьми ложится на родителей, поскольку учителя чаще выполняют только контролирующую функцию, то о полноценном образовании говорить не приходится.

Сказалась ли дистанционка на качестве знаний школьников после весеннего локдауна? С какими результатами придут учащиеся к концу этого учебного года, месяцами находясь на дистанте? С какими проблемами сегодня сталкиваются в школах? На эти и другие вопросы "Столице на Онего" ответил министр образования Карелии Роман Голубев.

Ответы читайте здесь.

фото: архив МЧС

Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)

На месте происшествия в Суоярви работают спасатели и транспортная полиция, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 13 декабря, в 20.00 на запасных путях станции Суоярви произошел сход колесной пары порожнего грузового вагона.

В результате тепловоз и четыре грузовых вагона выехали за пределы ж/д путей. По информации ведомства, в аварии никто не погиб и не пострадал.

Проводятся аварийно-восстановительные работы.

фото: © Максим Блинов/РИА Новости

Число умерших пациентов с пневмонией в Карелии приближается к 100

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе республики.

За последние 24 часа с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 26 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 3056 пациентов, 96 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

За сутки в России 28 тысяч человек заразились коронаврусом и 488 ковидных больных умерли

Общее число инфицированных COVID-19 в России на 13 декабря превысило 2,5 млн человек, сообщили в оперштабе РФ. За последние сутки в России выявлено 28 080 случаев COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом в России на 13 декабря составило 2 653 928 человек.

За время пандемии от корнавируса вылечились 2 106 235 пациентов, за сутки выздоровели 20 277 человек.

Летальных случаев за все время: 46 941, за последние сутки умерли 488 ковидных больных.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 82,6 млн тестов на коронавирус, за минувшие сутки - 535 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 13 декабря остаются 565 053 человека.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКРЫТИЕ БУТАФОРСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ, 31 ДЕКАБРЯ ОБЪЯВЛЕН ВЫХОДНЫМ И ТЯЖЕЛАЯ СИТУАЦИЯ С COVID-19 В КАРЕЛИИ

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Парфенчиков объявил выходным днем 31 декабря в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому последний день в 2020 году объявлен выходным, однако его все равно придется отработать.

Ограничительные меры из-за COVID-19 в Карелии ввели слишком поздно, считает глава Роспотребнадзора России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.

Замминистра здравоохранения РФ объяснил рост заболеваемости COVID-19 безответственностью жителей Карелии

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев посетил Карелию и озвучил причины, которые, по его оценке, привели к масштабному росту заболеваемости коронавирусом в республике.



В Карелии на 11 декабря коронавирусной инфекцией инфицированы 20496 человек, из которых 2099 – это дети, выздоровели за время пандемии 12654 пациента, умерло 123 ковидных больных. С каждым днем процент свободных коек для лечения коронавирусных больных сокращается, и на сегодняшний день достиг критической отметки в 20,6%.

Что касается пневмонии, то начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 2999 пациентов, 96 человек умерли.

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фото: © pixabay.com

Путин потребовал прекратить повышать цены на продукты

Президент жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.

Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты, пишет ТАСС.

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Эта запись показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Президент указал, что "наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%", при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. "Значит, есть еще, куда расти. На зерновые - 19,9%, да? А у нас макаронные изделия - 10,5%, хлебобулочные - 6%. Если не остановить, будет расти дальше!" - сказал Путин.

"А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!" - обратился глава государства к участникам совещания.

Путин считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука. Повышение цен на них связано с экономическими причинами, а не с пандемией и уровнем производства, и власти должны своевременно реагировать на подобные ситуации.

Как отметил глава государства, цены на "макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать". "Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару", - заявил президент.

Комментируя рост цен на макароны, Путин сказал: "Наши граждане в большинстве своем, в большинстве - в Москве и в Петербурге - там, конечно, заказывают болоньезе - у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего". Он отметил, что цены на муку выросли почти на 13%. "Я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! - заметил он. - Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!"

Как считает глава государства, в основе роста цен на продукты лежат "чисто экономические причины". "При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения! - указал Путин. - Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан". По его словам, сейчас "рынок труда напрягается, количество безработных увеличивается, доходы падают, а цены на такие товары растут вне всякой связи с пандемией и производством". "Послушайте, я прошу вас повнимательнее к этому относиться", - обратился Путин к участникам совещания.

"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников! Мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются", - подчеркнул глава государства.

Президент России жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.

Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев. "Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь", - отреагировал президент на доклад Решетникова.

"По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять", - сказал чиновнику глава государства.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 декабря



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, -8 ° …-7 ° 2 м/с Ю 757 мм.рт.ст. 91% день Пасмурно, -7 ° …-6 ° 2 м/с Ю 756 мм.рт.ст. 90% вечер Небольшой снег, -6 ° 1 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 90% ночь Небольшой снег, -6 ° 1 м/с Ю 755 мм.рт.ст. 90%

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Скоропостижно скончался экс-музыкант группы "Воскресение" Андрей Сапунов

Как сообщила пресс-атташе группы Нонна Абрамова, предварительная причина смерти - инфаркт.

Бывший гитарист, басист, певец и композитор группы "Воскресение" Андрей Сапунов умер на 65-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе группы Нонна Абрамова.

"Да, правда", - сказала собеседница агентства, отвечая на соответствующий вопрос. По ее словам, предварительная причина смерти - инфаркт.

Группа "Воскресение" - советская и российская рок-группа. Существует с 1979 года с перерывом в 1982-1984 годах. Дискография группы насчитывает четыре студийных альбома и девять концертных. Среди песен коллектива - "Случилось что-то в городе моем", "Ночная птица", "Музыкант", "Научи меня жить".

фото: ГИБДД Карелии

Двух пьяных водителей остановили в Олонецком районе Карелии

Водители в возрасте 59 и 64 лет сели за руль в состоянии опьянения, их ждет наказание, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Олонецком районе инспекторы ДПС отстранили от управления автотранспортом двух пьяных водителей.

В поселке Юргелицы 59-летний водитель не согласился с показаниями алкотестера, проведение медицинского освидетельствования подтвердило его состояние - пьян.

В поселке Тукса 64-летний водитель также управлял автомобилем в состоянии опьянения, автоинспекторы пресекли нарушение.

Водителям грозит лишение водительских прав и штраф 30 тысяч рублей.

фото: ГИБДД Карелии

Молодой водитель катался по дорогам Карелии без прав

В поселке Медвежьегорского района остановлен 25-летний водитель, катавшийся без прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу вечером в поселке Шуньга Медвежьегорского района инспекторы ГИБДД Карелии остановили 25-летнего водителя автомобиля ВАЗ десятой модели.

Молодой человек управлял автомобилем без водительских прав.

Данное нарушение ПДД влечет штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

фото: ГИБДД Карелии

Туман и гололедица ожидают жителей Карелии в понедельник

О погоде на 14 декабря рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 14 декабря будет облачно с прояснениями.

Пройдет слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью южный, юго-западный умеренный, днем южный, юго-восточный слабый.

Температура ночью составит -7, -9°С, днем столбик термометра остановится на отметке-4, -6°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами пройдет небольшой снег. Ожидается гололед, сложное отложение, ночью и утром местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью -5, -10°С, местами похолодает до -15°С, днем потеплеет до -3, -8°С.

фото: администрация Петрозаводска

В Соломенском парке Петрозаводска подключили освещение

Завершены очередные работы по благоустройству, которые ранее были сорваны компанией "ЕвроМодуль", сообщили в администрации Петрозаводска.

В воскресенье, 13 декабря, в Соломенском парке было подключено уличное освещение. 13 опор на общественной территории смонтировало муниципальное предприятие "Петрозаводские электрические системы". Девять фонарей расположены вдоль центральной дорожки, ещё четыре - рядом с площадкой, где появится игровое и спортивное оборудование. Стоимость работ по устройству линии освещения составила около миллиона рублей.

В мэрии напомнили, что изначально благоустройство Соломенского парка должно было провести ООО "ЕвроМодуль" в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" (нацпроект "Жильё и городская среда"). Однако подрядчик нарушил свои обязательства и сорвал работы. Контракт с компанией был расторгнут. Отдельные виды работ выполнили другие подрядчики в рамках действующих соглашений.

В следующем году Администрация Петрозаводска будет изыскивать возможности для завершения следующих этапов реализации проекта благоустройства общественной территории.

фото: © pixabay.com

Управление Росгвардии по Карелии проводит новогодний конкурс елочной игрушки

К участию приглашаются семьи сотрудников и военнослужащих территориального управления.

В Управлении Росгвардии по Республике Карелия в преддверии Нового Года и Рождества Христова с 14 по 27 декабря проводится творческий конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку. К участию приглашаются семьи сотрудников и военнослужащих территориального управления. От каждой семьи – одна поделка.

Участники могут использовать любые материалы и любую технику при изготовлении елочных игрушек. Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объемные фигурки символов новогоднего праздника и наступающего года.

Основными требованиями к работам являются оригинальность, эстетичность, яркость и выразительность исполнения.

Игрушки украсят новогоднюю елку в территориальном управлении Росгвардии.

Итоги будут подведены 28 декабря.

Голодный тигр напал на дрессировщика во время представления (ВИДЕО)

Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.

В Китае тигр напал на дрессировщика во время циркового представления, пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как животное набросилось на артиста и повалило его на землю. Сотрудники цирка смогли отогнать хищника палкой.

Инцидент произошел в провинции Шаньси 11 декабря. Предположительно, причиной происшествия стало то, что владелец плохо покормил тигра перед представлением.