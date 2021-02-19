Важные новости 19 февраля

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Смертность в Карелии в 2020 году выросла на 15%

Естественная убыль населения республики достигла в прошлом году почти 5 тысяч человек.

В минувшем году в Карелии отмечен рост смертности населения. По данным Росстата, количество умерших жителей республики составило за год 10 076 человек, что на 1273 человека больше, чем в 2019 году. При этом показатель смертности на тысячу жителей вырос с 14,3 до 16,5, или на 15%.

Все это произошло на фоне сокращения рождаемости. В 2020 году в Карелии родилось 5 199 человек, что на 341 человека меньше, чем в 2019, а показатель рождаемости на тысячу жителей снизился с 9 до 8,5, или на 5%.

Таким образом, естественная убыль населения республики составила по итогам года 4877 человек и по сравнению с 2019 годом увеличилась на 1614 человек, или почти на 24%.

фото: pxhere.com

Популярные блогеры посетят Карелию и расскажут про её возможности

Карелия попала в список регионов-победителей блог-тура "Россия – страна возможностей".

Республика Карелия, Магаданская область, Камчатский край, Республика Коми и Челябинская область стали победителями конкурса среди регионов на право проведения блог-тура в рамках проекта "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей". Об этом информирует сайт Российского агентства правовой и судебной информации.

В каждый из регионов отправятся победители проекта и блогеры с миллионной аудиторией, которые расскажут в своих соцсетях о местных красотах и достопримечательностях.

"Регионы-победители были выбраны в трех категориях. Челябинская область одержала победу в номинации "Субъекты РФ с численностью населения от 1 млн и выше", Республика Коми и Республика Карелия набрали наибольшее количество баллов среди территорий с населением от 500 тысяч до 1 миллиона. А Магаданская область и Камчатский край выиграли в номинации "Субъекты РФ с численностью населения до 500 тысяч". Победителей выбирал экспертный совет, в состав которого вошли блогеры, представители партнеров проекта "ТопБЛОГ", финалисты конкурса "Мастера гостеприимства" и профильные эксперты. Совет анализировал заявки от регионов, оценивал предлагаемые туристические маршруты и, в целом, концепции путешествий. В рамках блог-тура наставники и победители конкурса проведут тематические встречи, автограф-сессии и мастер-классы для жителей регионов-победителей. Кроме того, они посетят достопримечательности, которые были предложены в конкурсных заявках, отправятся на экскурсии по главным спортивным объектам регионов, пообщаются с местными артистами, спортсменами, представителями коренных народов", — рассказал генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Команды самых успешных участников проекта «ТопБЛОГ» и их наставники-блогеры приедут в регионы, чтобы показать их с неизвестной для большинства россиян стороны и даже разрушить стереотипы об определенных территориях", - говорится на сайте РАПСИ. Работы о регионах они покажут в соцсетях.

Также блогеры снимут фильмы о самых интересных событиях, национальных традициях и быте, о природных и архитектурных памятниках в каждом пункте блог-тура. Главная задача фильмов – привлечь внимание россиян к местным красотам, показать неочевидные туристические маршруты.

Сообщается, что "ТопБЛОГ" – проект, где участники могут получить навыки ведения соцсетей и попробовать стать блогером. Самые активные "топблогеры" смогут участвовать в коллаборациях с блогерами-экспертами, получат статус амбассадора бренда, создадут профессиональное портфолио. Проект реализуется президентской платформой "Россия – страна возможностей".

Ранее сообщалось, как топовый блогер Илья Варламов восторгался Карелией, получив за это 4,8 млн рублей.

фото: pixabay

Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов обновило перечень автотранспорта, арестованного за долги и выставленного на продажу.

"В настоящее время посредством проведения публичных торгов ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация…транспортных средств и объектов недвижимого имущества", - говорится в сообщении на официальном сайте УФССП.

В список включены 9 единиц легковых и грузовых автомобилей. Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © архив РИА

Авария произошла на тепловых сетях в Петрозаводске (СРОЧНО)

Восстановительные работы на Зареке и Голиковке планируется завершить к 20 часам, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня на улице Калинина произошла авария на тепловых сетях. Восстановительные работы пройдут с 14 до 20 часов.

Под отключение теплоснабжения на этот период попадут 80 зданий. В их числе жилые дома, детский сад, школа и училище на улицах Кузьмина, Калинина, Машезерской, Маршала Мерецкова, Загородной, Варламова, Правды, Коммунистов и Ключевском шоссе.

фото: Столица на Онего

Следствие установило, какого осужденного избивали в колонии Петрозаводска

Экс-начальнику ИК №9 Петрозаводска Ивану Савельеву и его бывшему заместителю Ивану Ковалеву предъявлено окончательное обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Бывшие руководители петрозаводской исправительной колонии № 9 Иван Савельев и Иван Ковалев вместе со своими адвокатами Михаилом Шогиным и Михаилом Ямчитским завершили ознакомление со своим уголовным делом.



УФСИН Карелии

Напомним, что еще 12 октября 2019 года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками ИК № 9.

Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ скандальная видеозапись избиения осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения. По версии следствия, которое провел начальник отделения по расследованию особо важных дел Следкома Валерий Елизаров, 20 февраля 2014 года с 17 до 18 часов тогда еще замначальника "девятки" Савельев и старший оперуполномоченный участка колонии-поселения Ковалев "в помещении штрафного изолятора нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу осужденного".

При этом оба майора внутренней службы Савельев и Ковалев свою вину не признают. В настоящее время они находятся под примененной к ним судом нормой ЗОД – запрет определенных действий. Так, им запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу, включая начальника УФСИН республики Александра Тереха. Нельзя выходить из дома с 20 часов до 6 утра, пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с их уголовным делом.

По имеющейся у "Столицы на Онего" информации, следствие считает, что на видеозаписи изображен ныне 45-летний уроженец Таджикистана, по приговору суда за сбыт наркотиков с 2012 по 2019 год отбывавший наказание в ИК № 9. В ходе следствия он подтвердил факт его избиения в камере ШИЗО.

Между тем, как ранее мы сообщали, по ходатайству следствия проведенная ЭКЦ главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области портретная экспертиза не дала четкого ответа на вопрос, кто именно из сотрудников ИК №9 изображен на видеозаписи. Причина – низкое ее качество.

По полученной в карельском Следкоме информации, после составления обвинительного заключения по уголовному делу Савельева и Ковалева, оно для утверждения будет направлено в прокуратуру Карелии.

Житель Карелии показал, на какой скорости несся в Кижи погибший индеец, снявший фильм о нашей республике (ВИДЕО)

В Медвежьегорске местный житель показал видео, как Дик О Хари гонял по Карелии на машине, когда приехал снимать кино о нашей республике.

"В автокатастрофе погиб Дик О Хари - индеец, с которым в 2018-м мы ездили на Кижи и в Пегрему для съёмок фильма о Карелии. Тогда он тоже гнал на хорошей скорости", - написал Александр из Медвежьегорска у себя на странице в соцсети и опубликовал видео.

Напомним, 16 февраля на Кипре погиб американский актер и режиссер Дик О'Хари, снявший фильм о Карелии.

По информации полиции, 58-летний водитель ехал по дороге между деревнями Айя-Варвара и Аксилу. По всей видимости, мужчина немного превысил скорость и не был пристегнут ремнем безопасности. Он потерял управление машиной, которая съехала с трассы и несколько раз перевернулась. Сотрудники пожарно-спасательной службы вызволили пострадавшего из искореженного салона автомобиля и доставили его в отделение скорой помощи больницы в Пафосе, где врачи констатировали его смерть.

фото: Следком Карелии / © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев / коллаж "Столица на Онего"

После исчезновения подростка Следком Карелии возбудил уголовное дело по статье "убийство"

Четырнадцатилетний Игнат Череповецкий пропал 28 января, его ищут уже три недели и не могут найти – возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Следком Карелии для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 14-летнего Череповецкого Игната Николаевича по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, около 15 часов 28 января 2021 года несовершеннолетний ушел из дома в городе Петрозаводске. До настоящего времени подросток домой не вернулся и не выходит на связь, его местонахождение не известно. Проведенные поисковые мероприятия положительного результата не принесли.

Приметы Череповецкого Игната Николаевича: на вид 14 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения; был одет: пуховик черного цвета средней длины с капюшоном, вязаная шапка темно-синего цвета, джинсы серого цвета, толстовка синего цвета, сапоги резиновые черного цвета. Может находиться в общественных местах и играть на гармони.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения несовершеннолетнего, просьба сообщить в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия по телефону 592-590; либо по телефонам: 73-91-54, 02.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске исчез подросток: он может играть на гармони в торговом центре .

фото: ©Столица на Онего

Парламент Карелии проголосовал против прямых выборов глав местного самоуправления

Оппозиция предлагала закрепить эту норму в республиканской Конституции.

Законодательное собрание Карелии подавляющим большинством голосов отклонило предложение депутатов от КПРФ и партии "Яблоко" закрепить в Конституции республики положение об избрании глав муниципальных образований всенародным голосованием. Это предложение обсуждалось на внеочередной сессии карельского парламента, которая состоялась 18 февраля.

Причем, изначально на сессии предполагалось рассмотреть только поправку в Основной закон республики, касающуюся Конституционного суда Карелии. Но неожиданно в повестку дня был включен целый пакет дополнительных поправок о государственном устройстве и местного самоуправления республики. В итоге депутаты отсеяли все предложения по изменению Конституции от парламентской оппозиции и одобрили те поправки, которые инициировало республиканское руководство и "Единая Россия".

О том, как это происходило, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.

фото: Законодательное собрание Карелии

В Карелии гендиректор "Карельского окатыша" прокомментировал коррупционный скандал на предприятии

Максим Воробьев высказался о расследовании уголовного дела в отношении экс-начальника управления железнодорожным транспортом акционерного общества "Карельский окатыш", которого обвиняют в коммерческом подкупе.

Гендиректор "Карельского окатыша" Максим Воробьев заявил, что перед коррупционными соблазнами "отдельные работники не могут устоять". Он пояснил, что на предприятии придается большое значение соблюдению требований антикоррупционного законодательства. Об этом информирует издание "64 параллель онлайн".

"К сожалению, иногда мы сталкиваемся с фактами, когда отдельные работники не могут устоять перед предложениями заинтересованных лиц и идут на преступление ради материальной выгоды. С такими сотрудниками, вне зависимости от должности и статуса, мы расстаемся, а также оказываем максимальное содействие в проведении расследования", – сказал Максим Воробьев.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении бывшего начальника управления железнодорожным транспортом акционерного общества "Карельский окатыш", обвиняемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в 2020 году фигурант дела получил от представителя общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в сумме 1,5 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд "Карельского окатыша", а также за лоббирование коммерческих интересов общества. Обвиняемый арестован.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Автомобилисты устроили аварию в Петрозаводске (ВИДЕО)

Две машины попали в ДТП в районе Октябрьского проспекта.

Авария произошла 19 февраля в 10-37 в карельской столице, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один автомобилист совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время второй автомобиль двигался прямо.

После столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка. Машины повреждены.

Момент ДТП сняли камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".

фото: pixabay

Составлен топ-5 вакансий в Карелии с зарплатой около 100 тыс. рублей

Средний размер заработной платы, которую предлагали в январе работодатели в Карелии, составила почти 42 тыс. рублей.

Это следует из результатов анализа объявлений о вакансиях, размещенных на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Размер средней зарплаты на открытых вакансиях в Карелии оказался на 9% меньше, чем, в среднем, по России. Пресс-служба HeadHunter опубликовала список актуальных вакансий в Карелии с заработной платой порядка 100 тыс. рублей. Рейтинг возглавила вакансия для территориального менеджера в компании по продаже продовольственных товаров. Претендентам обещают зарплату в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей на руки. Кто еще можно зарабатывать такие деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: РКС - ПЕТРОЗАВОДСК / ВК

"Дома не успеют остыть": коммунальщики отключат тепло в 80 домах Петрозаводска из-за аварии

Специалисты АО "ПКС-Тепловые сети" готовятся к устранению коммунальной аварии в карельской столице: в период выполнения работ отопление в нескольких десятках петрозаводских домов будет отключено.

Сотрудники "ПКС-Тепловые сети" готовятся к устранению повреждения в тепловой камере, расположенной на ул. Калинина у дома № 55 в Петрозаводске. Об этом сообщает паблик компании.

С 14-00 до 20-00 порядка 80 домов карельской столицы будут отключены от системы отопления.

"Отключение будет производиться с 14.00, и аварийная бригада тут же приступит к устранению повреждения. Официальные сроки возвращения тепла в дома – 20.00, но аварийная бригада АО "ПКС-Тепловые сети" сделает все возможное, чтобы повреждение было устранено раньше. Повреждение произошло в тепловой камере, это значит, что аварийной бригаде не придется применять технику для раскопки сетей, что сокращает время работ", - говорится в заявлении коммунальной службы.

"Повреждение устранят в установленные сроки, дома не успеют остыть, и уже вечером к жителям, попавшим под отключение, вернется тепло", - обещают в "ПКС-Тепловые сети".

Какие дома могут попасть под отключени тепла, можно посмотреть здесь.

фото: © транспортной полиция Санкт-Петербурга

Уроженец Карелии обокрал "нереально красивую" девушку на вокзале в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в дежурную часть транспортной полиции обратилась студентка из Казани с заявлением о краже сумочки, сообщили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении тайного хищения. Им оказался 22-летний уроженец Карелии.

Стражи правопорядка выяснили, что безработный мужчина зашел в центральный зал Московского вокзала, чтобы погреться. В это время он обратил внимание на пару, которые перед отправлением поезда решили посетить кафе. Молодые люди буквально на несколько минут отошли от своих вещей, чтобы рассчитаться за обед. Этим моментом решил воспользоваться злоумышленник. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он совершил кражу женской сумочки и покинул вокзал. Часть личного имущества он присвоил себе, а сумку с паспортом и запиской с комплиментами и извинениями он оставил в ближайшем метро.

Часть похищенного сотрудники транспортной полиции обнаружили и изъяли у него дома, остальным мужчина успел воспользоваться по своему усмотрению.

В настоящее время следственным управлением Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

фото: "Карельский окатыш | Северсталь" / ВК

Экс-начальнику горнодобывающего предприятия в Карелии грозит до 12 лет лишения свободы за коммерческий подкуп

Бывший начальник АО "Карельский окатыш" получил 1,5 миллиона рублей за то, что лоббировал интересы одной из компаний, которая выполняла работы по заказу горнодобывающего предприятия, сообщили в Следкоме Крелии.

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления железнодорожным транспортом акционерного общества "Карельский окатыш", обвиняемого в коммерческом подкупе.

По версии следствия, что в 2020 году бывший начальник Управления железнодорожным транспортом АО "Карельский окатыш", получил от представителя общества с ограниченной ответственностью коммерческий подкуп в сумме 1,5 миллиона рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ для нужд "Карельского окатыша", а также за лоббирование коммерческих интересов общества.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК / скриншот видео

"ВАЗ" спровоцировал аварию напротив перинатального центра в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Древлянке произошло столкновение двух автомобилей.

На Древлянке автомобилист за рулем "ВАЗа" выехал на дорогу перед двигавшимся в прямом направлении кроссовером. Произошло столкновение. После удара кроссовер заехал на заснеженную обочину.

Видео дорожного происшествия снял видеорегистратор очевидца. Ролик опубликован в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Нелепо", - прокомментировал ДТП автор поста.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коронавирус в Карелии унес жизни еще трех пенсионеров

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на сегодняшний день составило 282 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончалась 72-летняя жительница поселка Деревянка, в Пудожской ЦРБ умер 78-летний мужчина из Подпорожья, а в Кондопожской ЦРБ скончался 82-летний местный житель. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на сегодняшний день составило 282 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 160 человек. Из этого числа заболевших – 147 человек, из них 36 имеют симптомы средней тяжести, двое в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

За все время пандемии в Карелии зарегистрировано 39703 счлучая заражения коронавирусной инфекцией.

Выздоровели 35177 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 186 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6413,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2811,3 случая, по Северо-Западу – 4959,3.

фото: © pixabay

Глава Карелии продлил работающим пенсионерам больничный из-за коронавируса

Жителям республики в возрасте 65 лет и старше продлевают больничные, сообщили в оперштабе Карелии.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение главы Карелии от 12 марта 2020 года № 127-р.

Жители республики в возрасте 65 лет и старше имеют право продлить больничные на новый срок – с 20 февраля по 5 марта.

Напомним, это касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском и Пряже.

Документ вступает в силу со дня его подписания – 18 февраля.





фото: © кадр из видео

Мотоциклист в Карелии зимним морозным днем протаранил кроссовер (ВИДЕО)

В Сортавале произошла авария с участием мотоцикла и кроссовера.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент ДТП в Сортавале, которое произошло 18 февраля в 17.20 на пересечении улиц Бондарева и Победы.

Мотоциклист протаранил кроссовер, который поворачивал налево и не уступил дорогу двухколесному транспорту.

В результате столкновения кроссовер получил повреждения, мотоциклист от удара вылетел из седла и упал на проезжую часть.

В сводке ГИБДД данное происшествие не было учтено, значит, пострадавших нет.

Отметим, что 18 февраля в Сортавале было 17 градусов мороза.

фото: pxhere.com

Авария в Карелии оставила без быстрого Интернета жителей соседних регионов

Несогласованные работы на территории Карелии привели к повреждению кабеля, от которого зависело обеспечение Интернетом соседних территорий.

В четверг в районе 18 часов жители Мурманской области заметили проблемы в работе Интернета. Низкая скорость сети наблюдалась не только во всех населённых пунктах Заполярья, но также и в Архангельской области, Коми и Карелии. Об этом информирует издание "Би-порт".

Причиной перебоев стала авария в Карелии. Тяжёлая техника проводила несогласованные земляные работы и повредила кабель. Повреждение произошло около 17 часов на участке магистральной трассы "Пелдожи – Кончезеро".

Участок находится вдали от населённых пунктов и доехать до него можно только на снегоходах. Прибывшие на место специалисты в районе 23 часов отыскали под снегом место повреждения кабеля. Отмечается, что работы велись ночью в сложных погодных условиях. Около 3:30 рабочие произвели монтаж двух муфт и создали постоянную кабельную вставку 100 метров. Линия связи была восстановлена.

фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Отбор молодых казаков стартовал в Карелии

В Костомукше казаки решили заняться обучением молодого поколения.

Городское казачье общество "Костомукшское" объявило набор учащихся 7-х классов в "Школу молодого казака". Об этом информирует издание "64 параллель онлайн".

Сообщается, что обучение юных казаков будет длиться три года, а количество мест ограничено.

Ранее в Карелии открылся бутафорский концлагерь, где казаки будут учить подростков родину любить.

фото: РКС - Петрозаводск

Авария на теплосетях Петрозаводска устранена, началось подключение жилых домов

Сотрудники "ПКС-Тепловые сети" устранили последствия аварии на тепловых сетях.

Как сообщалось ранее, в результате аварии произошло повреждение в тепловой камере, расположенной на ул. Калинина.

Чтобы провести ремонтные работы, пришлось отключить около 80 домов.

"Восстановительные работы в тепловой камере...завершены. Бригада АО "ПКС-Тепловые сети" приступила к подаче теплоносителя", - сообщили в пресс-службе "РКС - Петрозаводск".

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перед праздниками в Петрозаводск завезли цветы с трипсом

Зараженные цветы в Петрозаводск завезли из Голландии, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Одно из торговых предприятий Петрозаводска 10 февраля сообщило об обнаружении признаков заражения горшечных растений карантинными объектами.

По результатам лабораторной экспертизы подтверждено заражение горшечных цветов происхождением Нидерланды (1 партия – розы в количестве 5 штук и 1 партия – хризантемы в количестве 5 штук) западным цветочным (калифорнийским) трипсом.

Собственником зараженной продукции принято решение об ее уничтожении путем сжигания.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс - один из самых часто выявляемых карантинных объектов. Это вредитель множества цветочных, декоративных, плодово-ягодных и овощных культур закрытого грунта, в том числе и для домашних горшечных растений.

Поселяясь на растении и проводя на нем весь жизненный цикл, трипсы высасывают из него соки, а потому семена не могут полноценно развиваться. Трипс опасен не только тем, что наносит непосредственные повреждения цветочным и декоративным растениям, овощным и фруктовым культурам, снижая тем самым урожай. Он также способен переносить множество опасных заболеваний растений.

фото: © кард из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Две добровольные народные дружины Карелии самораспустились из-за отсутствия времени и денег

Еще одна казачья дружина исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка.

Две добровольные народные дружины Карелии приняли решение о прекращении своей деятельности. Как следует из информационно-аналитической записки о работе органов внутренних дел республики в 2020 году, представленной депутатам карельского парламента, речь идет о народной дружине в поселке Найстенъярви Суоярвского района и о Казачьей дружине по охране общественного порядка Лоухского городского поселения. Причем, в качестве причин самороспуска указаны отсутствие свободного времени у членов дружин и материального поощрения.

Кроме того, как отмечается в записке, одна казачья дружина из Петрозаводска – имени Георгия Победоносца – исключена из реестра ДНД за уклонение от охраны общественного порядка. Всего же в 2020 году в Карелии действовала 21 добровольная народная дружина общей численностью 151 человек.

фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС

В Финляндии собираются арестовывать тех, кто откажется пройти тестирование на коронавирус

Правительство Финляндии внесло в парламент поправки в закон об инфекционных заболеваниях.

В соответствии с поправками в закон об инфекционных заболеваниях лица, прибывшие в страну и отказавшиеся пройти медицинский осмотр в аэропорту, могут быть оштрафованы или арестованы на срок до трех месяцев. Об этом сообщила пресс-служба правительства, пишут "Ведомости".

Уточняется, что принять решение об обязательном медицинском освидетельствовании граждан определенных государств или работников конкретных сфер в аэропорту Финляндии власти могут, например, в случае новой вспышки коронавируса. Право вводить данные меры получат региональные административные органы.

"Это изменение укрепит способность властей предотвращать распространение инфекционных заболеваний и облегчит работу по отслеживанию. Кроме того, это позволило бы лучше использовать различные информационные системы и программное обеспечение в рамках профилактики и отслеживания распространения инфекционных заболеваний", — пояснили в правительстве.

Кроме того, поправки обяжут людей, зараженных коронавирусом или контактировавших с заболевшими, сообщать об этом врачам.

По данным университета Джонса Хопкинса, коронавирус был обнаружен более чем у 52,2 тыс. жителей Финляндии. Из них у 614 — за сутки, что является третьим по величине значением за все время пандемии в стране. Показатели были выше лишь 27 ноября и 10 декабря 2020 г. — 618 и 840 случаев соответственно. Умерли в Финляндии 725 человек с подтвержденным COVID-19.

фото: Минтранс Карелии

Маршрутчик-нелегал в Карелии перевозил пассажиров на "пуфиках"

В Петрозаводске задержали нелегального "маршрутчика", который занимался перевозкой пассажиров на переоборудованном микроавтобусе с риском для жизни и здоровья людей, сообщили в Минтрансе Карелии.

Факт незаконного выполнения гражданином, незарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, перевозки пассажиров по маршруту "Шуя – Петрозаводск" выявлен во время совместного рейда, проведенного сегодня специалистами Минтранса республики и сотрудниками Госавтоинспекции столицы Карелии.

Задержанный нелегал перевозил 10 человек на транспортном средстве, предназначенном только для восьми пассажиров.

В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили административные протоколы, по одному из которых будет рассмотрен вопрос о прекращении регистрации транспортного средства в связи с незаконным внесением изменений в его конструкцию: в салоне старенького микроавтобуса в качестве дополнительных сидений установлены обычные "пуфики".

Пассажиры нелегала были вынуждены покинуть транспортное средство. Представители Минтранса провели с ними профилактическую беседу, после которой всех желающих пересадили в рейсовый автобус, следующий по тому же маршруту в соответствии с действующим расписанием с разницей всего в 15 минут.

Пользуясь случаем специалисты очередной раз напоминают, что услуги нелегальных перевозчиков зачастую представляют смертельную опасность. Как показывает практика, организаторы "теневых" перевозок пренебрегают безопасностью пассажиров: водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом, не выполняется проверка технического состояния транспортных средств. Кроме этого, нелегалы не обеспечивают обязательного страхования гражданской ответственности за причинение возможного вреда жизни и здоровью граждан в случае ДТП.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Депутаты парламента Карелии предложили вдвое увеличить штрафы за нарушение тишины и покоя

Карельские законодатели считают, что действующие штрафы не останавливают правонарушителей.

Группа депутатов Законодательного собрания Карелии от партии "Единая Россия" внесла на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за нарушение тишины и покоя в ночное время. Депутаты предложили повысить сумму штрафа, налагаемого на граждан, с 1-2 тысячи рублей до 2-5 тысяч, на должностных лиц – с 3-5 тысяч рублей до 6-10 тысяч, а на юридических лиц – с 5-10 тысяч рублей до 10-20 тысяч рублей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, за 2019-2020 годы в Карелии было составлено 6 467 протоколов за нарушение тишины и покоя в ночное время. По мнению депутатов, такое количество выявленных правонарушений свидетельствует о необходимости принятия мер для урегулирования сложившейся ситуации, однако действующие штрафные санкции являются незначительными и не останавливают правонарушителей от совершения незаконных действий.

фото: администрация Петрозаводск

Подрядчик в Петрозаводске оштрафован на 6 млн рублей за плохую уборку снега

При инспектировании специалисты предъявили подрядчику многочисленные претензии по качеству уборки городских улиц, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Накануне состоялось выездное межведомственное совещание, в ходе которого были проинспектированы работы по обслуживанию городской инфраструктуры.

Во время рейда обследовали магистрали и межквартальные проезды на Голиковке (улицы Повенецкая, Лесная, Станционная, Машезерская, Разъезжая, Загородная, Лизы Чайкиной, Кузьмина, Варламова, Калинина, проспект Александра Невского, Надвоицкий проезд), на Зареке (улицы Промышленная, Сталинградская, Казарменская, Коммунистов, Чернышевского), в Каменном Бору и на Ключевой (улица Кооперативная, Нойбранденбургская, Антонова, Нахимова, Челюскинцев, Гвардейские переулки).

При инспектировании подрядчику предъявили многочисленные претензии по качеству уборки петрозаводских улиц. На дорогах заужена проезжая часть, образованы колеи, сохраняется рыхлый снег и наледь, возле остановок и пешеходных переходов местами сформированы и не вывезены валы. Всё это отрицательно сказывается на безопасности дорожного движения.

Подрядчику указано на необходимость в кратчайшие сроки устранить замечания по ненадлежащему содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска.

В случае, если предприятие не устраняет предъявленные претензии, его штрафуют. Так, за зимний период (с октября 2020 года) организация в общей сложности уже оштрафована более чем на шесть миллионов рублей.

Рейды и работа оперативного штаба будут продолжены.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Количество вакансий в Карелии резко выросло в январе

Работодатели в Карелии в январе открыли на 47% больше вакансий, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Это следует из результатов анализа объявлений о вакансиях, размещенных на онлайн-платформе по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Резкий рост объясняется, в том числе, оживлением гостинично-ресторанного бизнеса. Количество вакансий в этой сфере в Карелии выросло на 65%. Лидером по спросу на сотрудников стала торговля – более 30% из общего числа вакансий предназначены для продавцов в магазинах, менеджеров по работе с клиентами, специалистов по прямым продажам, торговых представителей и т.д. Где еще больше всего нужны рабочие руки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © МВД Карелии

Вновь полицейские в Карелии спасли замерзавшего на дороге водителя

Спасение автомобилиста произошло в Питкярантском районе, сообщили в МВД Карелии.

Во время ночного патрулирования 16 февраля на 325 км федеральной дороги "Сортавала" в Питкяранском районе старший инспектор ДПС Владимир Кузнецов обратил внимание на припаркованный на обочине автомобиль.

В неработающей машине находился водитель, он рассказал инспектору, что направлялся из Сортавалы в Петрозаводск. При подъеме в гору автомобиль заглох, запустить двигатель самостоятельно ему не удалось, возникшая проблема с телефонной сетью не позволила обратиться за помощью к родственникам или в спецслужбы. Он оттолкал автомобиль на обочину и сел в него. Мужчина пояснил, что на сильном морозе в машине без обогрева сильно замерз и не заметил как уснул.

Разместив замершего мужчину в патрульном автомобиле, инспектор организовал буксировку неисправной машины до ближайшей заправки.

Водитель поблагодарил инспектора за внимательность, отзывчивость и помощь на дороге.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

051 – единая диспетчерская служба по Городу Петрозаводску;

112 – единая дежурно-диспетчерская служба;

01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

02 (102 – с мобильного) – полиция;

03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.

Ранее инспекторы ДПС спасли туристов из Мурманска в Медвежьегорском районе, потом достали в Пудоже из сугроба и отогрели замерзавшего мужчину, в Олонецком районе вызволили из снежного плена водителя, в Беломорске вновь отогрели мужчину, замерзавшего на улице, в Петрозаводске подняли упавшую на пешеходном переходе бабушку…

фото: © Segezha Group

Segezha Group и Рослесинфорг проведут лесоустройство в Карелии

Segezha Group (входит в АФК "Система") и ФГБУ "Рослесинфорг" приступают к разработке планов по организации и развитию сырьевой базы для Сегежского целлюлозно-бумажного комбината, карельского флагмана компании.

Лесоустройство проведут на 925 тыс. га. При этом общий объем лесоустроительных работ холдинга в Республике Карелия в 2020-2021 гг. составит 1 млн 235 тыс. 650 га.

По результатам проведения лесоустройства планируется разработать проект освоения лесов, определить ежегодный допустимый объем изъятия древесины, запланировать мероприятия по охране и воспроизводству лесов. Являясь ответственным лесопользователем, Segezha Group намерена продолжать выполнение взятых на себя обязательств по охране, восстановлению лесов, предупреждению лесных пожаров и незаконных рубок.

Лесоустроительные работы в рамках сотрудничества Segezha Group и Рослесинфорга начались в прошлом году. Они проводятся специалистами Карельского и Поволжского филиалов ведомства на территории Сегежского лесничества Республики Карелия.

В этом году будут выполнены полевые и камеральные работы, включая таксацию лесов глазомерным способом с использованием материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Также будет составлена лесоустроительная документация. В мае, в преддверии полевого сезона, состоится совместная коллективная тренировка таксаторов и специалистов Сегежского ЦБК.

"Прошло всего два месяца с момента подписания соглашения. За это время мы провели подготовительные работы, проанализировали материалы предыдущего лесоустройства, дешифрировали данные космической съемки и создали цифровые ортофотопланы. Предстоит еще многое сделать, в том числе оценить существующую лесную инфраструктуру и размер инвестиций, провести комплексный аудит лесных ресурсов, определить породный состав леса и рассчитать, на сколько его хватит. Это нужно, чтобы Segezha Group смогла рассчитать технические и экономические показатели, срок окупаемости и финансовую устойчивость. Мы намерены и дальше оказывать содействие коллегам из холдинга в разработке стратегий создания и развития лесосырьевой базы для новых и действующих предприятий", – прокомментировал Павел Галямов, начальник Управления по работе с заказчиками Рослесинфорга.

В прошлом году холдинг приступил к масштабной модернизации Сегежского ЦБК, переводу производственных процессов на наилучшие доступные технологии. При этом площадь арендуемого компанией леса в республике за год увеличилась почти на 349 тыс. га, до 3,8 млн га.

"По итогам девяти месяцев 2020 года примерно 80% составило наше собственное лесообеспечение, и 20% -- покупной лес. Для обеспечения потребностей Сегежского ЦБК используем весь наш карельский, архангельский, а также часть вологодского баланса, небольшой объем закупаем у сторонних поставщиков. На Сегежском ЦБК мы также построили многотопливный котёл, работающий на разных видах топлива, – он заметно повышает эффективность использования нашей лесосеки", – сказал президент Segezha Group Михаил Шамолин.