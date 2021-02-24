Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: со страницы Влада Арбатова

Спортсмен из Петрозаводска в мороз добежал до Кижей по Онежскому озеру и выжил

Ледовый ультрамарафон по маршруту "Петрозаводск - Кижи" состоялся, сообщил петрозаводский спортсмен Влад Арбатов.

На своей странице в соцсети спортсмен сообщил, что ледовый ультрамарафон по маршруту "Петрозаводск - Кижи" состоялся.

"И пусть это не было официальным соревнованием, а всего лишь контрольной тренировкой в честь праздника всех мужчин, тем не менее, это остаётся фактом. Дистанция составила почти 66 км. Общее время в пути 9 часов 39 минут", - написал Влад Арбатов.

По словам спортсмена, он вынашивал эту идею два года! Была проделана огромная работа, чтобы удалось организовать этот забег, пусть и в соло формате и неофициально. Влад очень рад, что всё получилось!

"Хочу поблагодарить всех, кто верил в меня, поддерживал и заряжал на удачу и успех! Признаться честно, я не ожидал такого внимания и что будет столько причастных людей. Всем вам очень благодарен и низкий вам поклон! Это наша общая с вами победа", - сказал марафонец.

В ближайшие дни он пообещал опубликовать подробный отчёт об этой увлекательной гонке.

Напомним, петрозаводский спортсмен Влад Арбатов предложил всем желающим 23 февраля пробежать ультрамарафон до острова Кижи по льду Онего. Однако команда не собралась, поэтому 23 февраля в 7 утра он стартовал один.

фото: прокуратура Карелии

"К сожалению, придется проститься с Карелией"

Прокурор Карелии Карен Габриелян может возглавить надзорное ведомство в Челябинской области.

Как стало известно "Столице на Онего", возможно, уже в марте в прокуратуре Карелии поменяется руководитель. Дело в том, что нынешний прокурор республики, 57-летний Карен Габриелян был назначен на эту высокую должность указом президента 22 ноября 2011 года. Поскольку по существующему закону он не может занимать ее более 10 лет (два срока по пять лет каждый), то не исключено, что уже скоро надзорное ведомство РК возглавит другой человек.

По полученной нашим изданием в правоохранительных органах Карелии неофициальной информации, новым прокурором республики может стать 46-летний зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков. В 1999 году он окончил Гуманитарный университет профсоюзов города на Неве по специальности "юриспруденция". Работал следователем, старшим следователем, прокурором-криминалистом и на других должностях в прокуратуре Калининского, Кировского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Заместителем прокурора северной столицы является с 10 февраля 2014 года. Государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Харченков – почетный работник прокуратуры России, награжден нагрудным знаком "За безупречную службу".

Карен Габриелян мог трудиться в нынешней должности до 21 ноября включительно. Однако, как свидетельствует сложившаяся в последнее время практика ротации руководителей надзорных ведомств, нередко они назначаются на другие должности либо уходят в отставку за несколько месяцев до окончания срока их полномочий.

Что касается Карена Габриеляна, то, по имеющимся у нас данным, ему предложено возглавить прокуратуру Челябинской области, прежний руководитель которой Виталий Лопин 5 февраля ушел в отставку. И сейчас обязанности прокурора области исполняет заместитель Павел Вепрев.

Мы позвонили Карену Габриеляну и попросили прокомментировать информацию о его возможном назначении прокурором Челябинской области, а вместо него в Карелию зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрия Харченкова.

"Комментировать такие кадровые вопросы с моей стороны было бы некорректно, это не наша компетенция, - ответил Карен Габриелян. – Да, по причине ротации мне, к сожалению, придется проститься с Карелией. Но мы – люди государевы, и куда меня направят, туда и поеду. Возможно, это придется сделать мне раньше окончания десятилетнего срока моих полномочий 21 ноября, но позже – нет. Пока не состоится указ президента, никто не может точно сказать, куда назначат меня и кто придет мне на смену в Карелии".

фото: Пресс-центр МВД России / скриншот видео

В Карелии полиция задержала коммерсантов, навязывающих старикам установку фильтров для воды (ВИДЕО)

Сотрудники МВД задержали шестерых участников группы, которых подозревают в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг.

В руках полиции оказались сотрудники фирмы, которая навязывала людям установку фильтров для очистки воды. Как сообщает МВД медиа, часть обманутых граждан сразу вносила оплату, другие занимали деньги у знакомых. Тех, у кого деньги были только на банковской карте, соучастники довозили до ближайшего отделения кредитной организации.

В некоторых случаях подозреваемые требовали у потерпевших дополнительную плату под различными предлогами. Жертвами группы, в частности, стали пожилая жительница Петрозаводска с сыном-инвалидом. Подозреваемые вынудили 71-летнюю женщину сначала оплатить за оборудование 16 тысяч рублей. А позже, узнав, что та проживает вместе с сыном-инвалидом, потребовали еще 14 тысяч рублей. Они ссылались на то, что плата взимается со всех жильцов, зарегистрированных в квартире. При этом установленные злоумышленниками фильтры стоили всего около 1,5 тыс. рублей.

"Предварительно установлено, что злоумышленники организовали мнимую фирму по установке очистных фильтров для воды. В различных микрорайонах города Петрозаводска они совершали поквартирные обходы пожилых и, как правило, одиноких граждан. Представляясь работниками коммунальных служб, подозреваемые вынуждали пенсионеров приобретать дешевое оборудование по завышенной в несколько раз стоимости. Они уверяли, что употреблять воду без фильтров губительно для здоровья, а установка фильтров обязательна и утверждена собранием жильцов и городскими властями. Кроме того, ссылались на несуществующие льготные программы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следственные органы возбудили пять уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Дела были соединены в одно производство. Трое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

фото: © "Баренц Групп"

Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)

Побывали на улице Вольной, где рядом с парком и Неглинкой строится уникальный жилой дом "Терраса", выполненный в скандинавском стиле.

В самом центре Петрозаводска, где протекает река Неглинка, а вокруг ее русла расположен старейший в городе парк с родником, в ближайшие годы появится новый уголок тихой и спокойной жизни, который авторы проекта назвали "уютным счастьем по-датски". В зеленой зоне Петрозаводска, среди берез и сосен, у реки будет возведен дом европейского качества.

Компания "Баренц Групп" строит на улице Вольной жилой комплекс "Терраса". Это будет 4-этажный монолитный дом с кирпичной кладкой натуральных цветов на фасаде, с окнами в пол и скандинавскими балконами. Такие дома – малоэтажные, в спокойных северных природных тонах строят в Дании, Швеции и Норвегии.

Мы побывали на стройплощадке и увидели, что на сегодняшний день в жилом комплексе "Терраса" ведутся монолитные работы.

Четырехэтажный дом возводится по монолитной технологии строительства. Уже видно, что в доме предусмотрены большие панорамные окна.

Главное преимущество дома – это его расположение в тихом и зеленом центре Петрозаводска, где в шаговой доступности находится развитая городская инфраструктура – до проспекта Ленина всего 5 минут, в 300 метрах находится гипермаркет "Лента", в 200 метрах – спорткомплекс "Луми". Все близко – магазины, школы, детские сады.

Жить в ЖК "Терраса" будет тепло и уютно круглый год – высокий класс энергоэффективности и крышная котельная с природным газом для отопления создадут комфортную среду в любое время года. Большая парковка на территории жилого комплекса, выполненный по специальным эскизам ландшафтный дизайн, закрытый двор с охраной и видеонаблюдением, позволят жильцам чувствовать себя защищенными. Особое внимание компания "Баренц Групп" уделяет холлам с авторским дизайном – в них будет сочетаться природные материалы: кирпичная кладка, дерево и зелень.

Презентацию жилого комплекса "Терраса" можно посмотреть здесь – https://vk.com/doc-39063541_563924952. В ней подробно рассказывается о планировках, инфраструктуре района и способах выгодно купить квартиру.



С проектом и планировками можно ознакомиться здесь terrasa.barenz.group.

На сайте terrasa.barenz.group вы также можете забронировать квартиру. Подробности уточняйте в отделе продаж по телефону 221-221.

Застройщик: ООО "ТЕРРАСА" – ЖК "ТЕРРАСА". Проектная декаларация здесь. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

фото: читатель "Столицы на Онего"

"Очень печально ": Жители одного из микрорайонов Петрозаводска пожаловались, что власти забыли про них (ФОТО)

Жители Первомайского и Октябрьского районов рассказали, как их лишили возможности заниматься спортом.

В редакцию "Столицы на Онего" пришло письмо от жителей Первомайского и Октябрьского проспектов, где они рассказали, что власти лишили их возможности заниматься спортом на свежем воздухе недалеко от дома.

"Вот и очередная зима близится к завершению. Бесплатных катков в районе Первомайского и Октябрьского проспектов так и не появилось. Два года прошло с тех пор, как закрылась ДЮСШ № 6 на Варкауса: два единственных катка, которые пользовались большой популярностью, теперь стоят в снегу. Само здание ДЮСШ № 6 находится в полуразрушенном состоянии с дырами вместо окон и валяющимися повсюду мусором и коньками из существовавшего когда-то проката. Стадион "Машиностроитель", где когда-то также заливали каток, тоже пустует: здесь есть лыжня, по которой ходят одинокие бабульки со скандинавскими палками и редкие дедульки на лыжах. У лицея №40 и школы №38 катков не заливают, сколько я себя помню в этом районе. Мне очень печально видеть, что власти забыли про то, что в нашем районе тоже живут люди с детьми, которые помимо хождения в "Луми", хотели бы заниматься спортом на свежем воздухе. Не катаясь в центр на мобильный каток, где количество людей ограничено, и не тратя время на проезд в транспорте", - написали горожане.

Также авторы письма поинтересовались: почему в других районах заливаются катки у школ, а у них уже которое десятилетие стадион "Машиностроитель" находится на какой-то странной реконструкции, которой не видно ни конца ни края?

"Из администрации приходят отписки, по которым понятно, что "когда-то" "что-то будет", а так пока можно заниматься и в "Луми". Похоже, что на месте пустующей хоккейной коробки действительно "что-то" будет: только это будет не каток и не спортивная школа для детей, а очередной жилой комплекс", - предполагают обеспокоенные петрозаводчане.

фото: группа "СКЗ-Сулажгорский Кирпичный Завод" Вконтакте

Власти Петрозаводска продают бывший Дом культуры за ноль рублей

Администрация Петрозаводска выставила на аукцион муниципальное здание бывшего Дома культуры Сулажгорского кирпичного завода.

Извещение о продаже размещено на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Согласно аукционной документации, начальная цена продажи составляет ноль рублей. Здание бывшего ДК площадью более 300 кв. метров раньше было филиалом МУП "Городской дом культуры", но уже давно заброшено и находится в плачевном состоянии. Об этом рассказывают в соцсетях жители микрорайона. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии". Фото из группы "СКЗ-Сулажгорский Кирпичный Завод" Вконтакте.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске иномарка, уходя от столкновения, вылетела на тротуар с пешеходами (ВИДЕО)

ДТП произошло на перекрестке улицы Мурманской и Октябрьского проспекта.

В минувший понедельник, 22 февраля, в 12.14 на перекрестке улицы Мурманской и Октябрьского проспекта иномарка, уходя от столкновения, вылетела с дороги на тротуар, где шли пешеходы.

Трагедии чудом удалось избежать.

Момент происшествия попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © www.facebook.com/pg/rajavartiolaitos

Студенты из Финляндии незаконно перешли границу на севере Карелии и вернулись обратно

Теперь нарушителям границы грозит штраф или лишение свободы сроком до одного года.

Группа молодых людей из Центральной Европы незаконно перешла российско-финляндскую границу на севере Карелии, после чего вернулась обратно в Финляндию. По сообщению финских пограничников, инцидент произошел в минувшие выходные в районе Куусамо, который расположен по соседству с Лоухским районом республики.

Нарушителями границы оказались студенты, которые находятся в Финляндии на обучении. Они доехали до Куусамо доехали до Куусамо, а потом решили с помощью Google Maps добраться до границы, чтобы посмотреть на Россию. Теперь, по финским законам, им грозит штраф или лишение свободы сроком до одного года.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

К вечеру Карелию накроет снегопад

Сильный снег ожидается на всей территории Карелии, сообщили в МЧС республики.

По информации карельского Гидрометцентра, вечером 24 февраля, начиная с западных районов, ночью 25 февраля преимущественно по центральным и южным районам Карелии ожидается сильный снег.

Под действие неблагоприятного явления попадет вся Карелия.

Ранее сообщалось, что тепло резко сменит морозы в Карелии.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

Сотрудник сотовой компании в Карелии продал мошенникам данные о шести абонентах

В Карелии завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего работника оператора сотовой связи, который пошел на сделку с мошенниками.

В отношении бывшего сотрудника сотовой компании возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации).

Управление ФСБ России по Республике Карелия установило, что злоумышленник в 2019 году через мессенджер Telegram продал данные о шести абонентах оператора связи из различных регионов России и пароли доступа к их личным кабинетам.

Информация о гражданах, полученная злоумышленниками в ходе "мобильного пробива", как правило, в дальнейшем используется для совершения более тяжких преступлений.

Ответственность за совершение преступления по указанной статье предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Уголовное дело направлено в суд.

фото: pks-vodokanal.ru

Морозы в Карелии оставили без воды жителей Пудожа

Стужа вывела из строя центральный водопровод в Пудоже, сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов.

Как на сообщает на своей странице в соцсетях Виктор Россыпнов, на настоящий момент в Пудоже остаются не подключенными к центральному водоснабжению 12 домов (125 квартир): ул. Пионерская, дома 4, 10, 67, 69, ул. Машакова, дома 57, 58а, 62а, ул. Горького, д. 54, ул. Полевая 2 кв., дома 17, 27, ул. Ленина, дома 61, 65.

Всего в городе 370 домов подключены к централизованному водоснабжению. После аварии, произошедшей 19 февраля и устраненной в ночь на 20 февраля, удалось восстановить подачу воды ко всем домам.

Однако в указанных деревянных домах замерзли входы и внутридомовые сети, как правило, проходящие в технических подпольях и на холодных чердаках. Эти дома находятся на обслуживании управляющей компании «Флагман» (директор Терехов А.Н.).

Сегодня, по сообщению администрации района, выполнялись работы по отогреву дома №17 по ул. Полевая 2 кв., в доме № 27 проводится замена металлических труб на пластиковые. Завтра к восстановительным работам подключаться специалисты ГУП "КарелКоммунЭнерго".

Подвоз воды обеспечивается МУП "Ресурс", информацию о времени подвоза воды к дому можно получить в ЕДДС +7(81452)52700

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Вандалы осквернили воинское захоронение в Карелии (ФОТО)

Неизвестные разорвали стенд с именами героев у мемориала, за которым ухаживают мотоциклисты Карелии.

В День защитника Отечества участники мотоклуба "Ночные волки" обнаружили испорченный стенд у мемориала в Медвежьегорском районе Карелии, расположенном на 619 км трассы "Санкт-Петербург - Мурманск".

Данное воинское захоронение закреплено за карельским отделением мотоклуба "Ночные Волки" с целью его благоустройства. Шестой год мотоциклисты облагораживают территорию, проводят ремонтные работы.

Так, в 2016 году мотоциклисты изготовили и установили у мемориала стенд с информацией о героях-лётчиках, чьи имена удалось восстановить и которые покоятся в братской могиле в двух километрах от Медвежьегорска.

И сегодня неизвестные злоумышленники осквернили память героев, разорвав полотно на стенде.

Президент мотоклуба Геннадий Мазов подал заявление в Медвежьегорский отдел полиции.



"Необходимо, чтобы вандалы знали, что осквернение мемориальных мест - это преступление. И виновные обязательно понесут ответственность за содеянное", - отметил Мазов.

фото: Столица на Онего

"Нам нужен мэр, а не сити-менеджер!"

По итогам встречи с лидером КПРФ в Карелии Евгением Ульяновым участники потребовали возвращения прямых выборов мэра Петрозаводска.

В Петрозаводске на площади Ленина накануне прошла встреча лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания Евгения Ульянова с избирателями. Представители МВД предупредили депутата о возможных нарушениях закона на встрече, попросили их не допускать, однако препятствовать диалогу не стали.

В результате собравшиеся смогли рассказать о проблемах, которые их волнуют, и высказать свое отношение к ситуации в городе, республике и стране. Разговор получился откровенным и жестким: ни лютый мороз, ни запреты не остановили тех, кто решился высказаться.

Одной из главных политических тем на встрече стало требование возвращения прямых выборов глав городов и районов Карелии. Напомним, что Евгений Ульянов как депутат Заксобрания инициировал такую поправку в Конституцию Карелии, однако единороссы ее заблокировали.

"Глава Петрозаводска должен избираться всенародно и быть подконтролен жителям. Нам нужен мэр, а не сити-менеджер!", - говорится в обращении к властям, которое приняли по итогам встречи.

Подробнее о встрече и высказанных на ней требованиях читайте в нашем репортаже.

фото: © кадр из видео

Волк-одиночка проник на территорию горнообогатительного комбината в Карелии (ВИДЕО)

На промплощадке "Карельского окатыша" снова замечен волк.

В паблике "Карельского Окатыша" сообщается, что серый хищник вновь был замечен на территории комбината.

"На этот раз зверь попался в объектив камеры видеонаблюдения на пропускном пункте рудоуправления", - сообщается в паблике предприятия.

По словам специалистов, волки обычно очень аккуратны и, наоборот, стараются избегать встречи с людьми. Если животные начинают терять страх перед человеком, нужно принимать меры.

Как минимум нельзя разбрасывать остатки пищи! Это привлекает диких животных, а также бездомных собак, которые становятся добычей хищников.

фото: © mustoi.ru

Власти Карелии выплатят по 2 миллиона рублей врачам, которые отправятся на работу в сельскую местность

Средства на единовременные выплаты выделят из республиканского бюджета.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление о единовременных компенсационных выплатах медицинским работникам, которые отправятся на работу в государственные учреждения здравоохранения в сельской местности и малых городах республики. Средства на эти цели республиканские власти выделят из регионального бюджета.

Самую большую сумму выплаты – 2 миллиона рублей – получат врачи, которые переедут в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа. При этом сумма единовременной выплаты фельдшерам, акушеркам и медсестрам составит миллион рублей. Однако медицинские работники, которые отправятся в государственные учреждения здравоохранения, расположенные в городах с населением до 50 тысяч человек, получат компенсацию вдвое меньше их коллег, выбравших сельскую местность.

фото: АНТИБЕСЕДКА (Беседка Костомукша Товарная) / кадр из видео

Фонтан из-под земли: автомобилист снял мощную коммунальную аварию в Карелии (ВИДЕО)

В посёлке Контокки произошел прорыв на изношенных сетях теплоснабжения.

Коммунальная авария произошла в понедельник в посёлке Контокки. Очевидец опубликовал видео происшествия в сообществе "Антибеседка (Беседка Костомукша Товарная)". Из-под земли в момент происшествия била горячая вода фонтаном.

Издание "Новости Костомукши" сообщает, что последствия коммунальной аварии ликвидированы. Как пояснил начальник отдела ЕДДС Максим Марчук, аварию устранили оперативно. Жилищный фонд посёлка от водо- и теплоснабжения отключать не пришлось. Причина ситуации – в изношенности сетей.

При этом издание сообщает, что в настоящее время в Костомукше произошла еще одна коммунальная авария. По адресу проспект Горняков, 2Б случился прорыв на домовых сетях. Ведутся ремонтные работы.

Ранее сообщалось, что жители посёлка в Карелии лишились воды из-за аварии.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В Карелии число жертв коронавируса приближается к трём сотням

За последние сутки от коронавируса в республике скончались еще три пациента: общее число жертв пандемии - 295 человек.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались два жителя Петрозаводска 1948 и 1966 годов рождения, в Кондопожской ЦРБ скончался житель Кондопоги 1952 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. Об этом информирует оперштаб.

С начала пандемии в Карелии скончались 295 человек. Эти данные приведены в таблице на странице главы республиканского Минздрава Михаила Охлопкова.

За день выздоровели еще 164 человека. С начала пандемии число выздоровевших достигло 36100 человек.

Напомним, в Карелии коронавирус обнаружен у 143 человек за сутки.

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

На станции в Карелии в День защитника Отечества мужчина погиб в огне

В Медвежьегорском районе 53-летний мужчина погиб на пожаре, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник, 23 февраля, в 16.44 на станции Вичка на улице Лесной загорелся жилой деревянный, одноэтажный, четырехквартирный дом. Пламя охватило две квартиры и распространилось на площади 50 кв.м.

На место происшествия выехали пожарные из Медвежьегорска и поселка Пиндуши – 13 человек и три единицы техники.

По информации пресс-службы МЧС Карелии, чтобы потушить пожар, машинам пришлось ездить за водой к озеру за 1,5 км от места происшествия.

В результате пламя потушили, квартиры выгорели. На пожарище было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения.

По факту произошедшего проводится проверка.

фото: © "Столица на Онего"

Жители Карелии болеют внебольничной пневмонией почти в три раза чаще, чем раньше

Роспотребнадзор зафиксировал почти трехкратное превышение уровня заболеваемости внебольничной пневмонией в Карелии по сравнению со средними показателями.

Роспотребнадзор проанализировал уровень заболеваемости внебольничной пневмонией в республике с 15 по 21 февраля. Ведомство пришло к выводу, что средний уровень заболеваемости в Карелии превышен в 2,8 раза, а в Петрозаводске - в два раза. Средний уровень специалисты рассчитывали на протяжении трёх лет.

"Заболеваемость внебольничными пневмониями среди совокупного населения в целом по республике выше среднемногонедельного уровня в 2,8 раза. Превышение среднемногонедельного уровня заболеваемости (рассчитанного за 3 года) зарегистрировано на 16-ти административных территориях республики, в том числе в г. Петрозаводск (118 случаев и 58 случаев – рост в 2,0 раза)", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве также отметили, что количество заболевших внебольничной пневмонией в период исследованных семи дней уменьшилось по сравнению с предыдущей неделей на 44 случая (-12 %).

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске учеба в 40 классах приостановлена из-за гриппа и ОРВИ.

фото: Дмитрий Рогулин/ ТАСС

Жители Карелии через суд легализуют незаконные гаражи, не дожидаясь "гаражной амнистии"

Гаражно-строительные кооперативы в Карелии через суд добиваются признания права собственности на гаражи, которые считаются незаконными из-за пробелов в российском законодательстве.

Об этом сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Республике Карелия.

Судебные тяжбы связаны с оформлением прав собственности на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ. "В подобных случаях оформить право собственности на гараж представляется возможным только в судебном порядке. На территории Республики Карелия получила широкое распространение практика обращения членов гаражно-строительных кооперативов в суды общей юрисдикции с исками о признании права собственности на гаражные боксы. В большинстве случаев суды удовлетворяют заявленные требования, после чего члены гаражно-строительных кооперативов обращаются за осуществлением государственного кадастрового учета (при необходимости) и за регистрацией права собственности на гаражные боксы на основании вступивших в законную силу решений судов", - говорится в сообщении. Эта проблема потеряет актуальность после вступления в силу федерального закона о "гаражной амнистии". Кому поможет этот закон, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Центр поддержки экспорта Республики Карелия

В Карелии завершился "Экспортный форсаж"

Десять предприятий Карелии завершили обучение в рамках новой программы "Экспортный форсаж", целью которой было научить предпринимателей конкретным шагам по выходу на международные рынки за короткое время.

Проект реализован в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы" и состоялся при участии Школы экспорта Российского экспортного центра совместно с Центром поддержки экспорта Республики Карелия.

Обучающие курсы проходили с августа по декабрь 2020 года. Программа включала в себя шесть интенсивных двухдневных образовательных модулей. Под руководством федеральных бизнес-тренеров представители карельских организаций познакомились с основными методами выбора рынка, поиска покупателя и экспортного маркетинга, а также условиями формирования финансовых условий и реализации экспортной сделки. Важным этапом программы было обучение основам эффективной деловой коммуникации с зарубежными партнерами, начиная с кросс-культурных особенностей и завершая техникой ведения переговоров. В проекте приняли участие карельские компании, представляющие горнопромышленный, металлургический комплекс, робототехнику, системы мониторинга транспорта, деревообрабатывающие предприятия и пищевую промышленность. Все они прошли предварительную диагностику экспортного потенциала и были отобраны специалистами РЭЦ – республиканского экспортного центра.

Уникальная особенность программы заключалась в том, что участие не ограничивалось очными обучающими сессиями. В течение пяти месяцев предприятия-участники при поддержке наставников выполняли межмодульные задания, позволяющие обеспечить подготовку экспортного плана. По итогам программы каждой организацией разработаны "дорожные карты" по реализации экспортных проектов.

Предприятия получили теоретические знания по развитию компании и ведению бизнес-процессов, которые смогли применить на практике уже во время обучения. Например, предприятие "Карельский габбро-диабаз" подписало контракт с контрагентами Кыргызстана на сумму 1 млн рублей.

Торговый дом "Ярмарка" после обучения начал активно продвигать свои товары на зарубежных интернет-площадках и маркетплейсах.

"После прохождения программы "Экспортный Форсаж" мы решили, что нам необходимо внедрить в структуру компании специалиста для размещения услуг на маркетплейсе "Алибаба". Полученные знания о значимости размещения в пространстве онлайн, а также главные принципы и шаги позволили нам быстро и качественно начать работу в этом направлении", — отметил представитель компании.

В дополнение Торговый дом "Ярмарка" получил дополнительную поддержку от республиканского экспортного центра Карелии в виде услуги по поиску потенциальных иностранных клиентов. Услуга включает в себя поиск потенциальных покупателей продукции за рубежом, проверку деловой репутации потенциального партнера и содействие в проведении деловых переговоров.

После прохождения программы в 2021 году предприятия-участники продолжают работать над реализацией своих экспортных проектов, так как главная цель программы - не просто обучить экспортеров, а помочь им в заключении новых внешнеторговых контрактов.

фото: © кадр из видео

Полиция Петрозаводска ищет молодого человека, расплатившегося чужой картой (ВИДЕО)

Молодой человек похитил средства, расплачиваясь чужой банковской картой в магазинах, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность гражданина, изображенного на видеозаписи. По данным полиции он похитил средства, расплачиваясь чужой банковской картой в магазинах.

Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по телефону: +7-953-529-77-26. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © правительство Карелии

Карелов призвали указать свою национальность во время Всероссийской переписи населения

В Совете уполномоченных IX съезда карелов отметили, что "владение языком своих предков не является обязательным критерием для национального самоопределения".

Совет уполномоченных IX съезда карелов призвал представителей титульного народа Карелии указать свою национальность во время Всероссийской переписи населения. При этом, как отметили в совете, "владение языком своих предков не является обязательным критерием для национального самоопределения".

По данным последней переписи, которая проходила в России в 2010 году, численность карелов в Карелии составила всего 45 570 человек, или 7,4% жителей республики. Новая Всероссийская перепись населения состоится в сентябре нынешнего года.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

Овчарки Рокки и Прайда будут сторожить арестантов в Карелии

Две новых служебных собаки пополнили кинологическую службу УФСИН в Карелии.

Два щенка немецкой овчарки приехали в Карелию из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области. Об этом информирует УФСИН по Карелии.

Кинологи назвали новых собак Рокки и Прайда. Скоро у них закончится карантин и собак начнут дрессировать. Щенкам предстоит пройти курс подготовки по месту будущей службы в кинологических подразделениях исправительных учреждений Карелии.

В учреждениях УФСИН России по Карелии в основном несут службу немецкие овчарки, универсальные качества которых высоко ценятся специалистами, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самого сильного заключенного выбрали в колонии Карелии.

фото: © Карельская республиканская поисково спасательная служба

Спасатели взорвали замерзшую реку на севере Карелии (ВИДЕО)

В Беломорске спасатели устранили ледовые заторы.

Так, 20 и 21 февраля подразделение разминирования и взрывных работ устранили ледовые заторы в Беломорске на реке Нижний Выг, сообщается в паблике карельской поисково-спасательной службы.

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии коронавирус обнаружен у 143 человек за сутки

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с COVID-19 сообщил о числе новых заболевших коронавирусом.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 143 человек. Из этого числа заболевших – 131 человек, из них 28 имеют симптомы средней тяжести, один в тяжелом состоянии. Об этом информирует оперштаб.

Подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции. Выздоровели еще 164 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6543 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2854,7 случая, по Северо-Западу – 5040,2.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружен у 40471 человека.

фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"

Сегодня в ковид-центрах Карелии врачи спасают жизни 545 больных коронавирусом

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 24 февраля, в стационарах находятся 545 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 459 - в состоянии средней тяжести, 78 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 143. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40471 человек. Выздоровели – 36100. Умерли 295 пациентов.

фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Промышленность Карелии пошла на спад

Промышленное производство в Карелии после прошлогоднего роста в январе сократилось более чем на 4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорит официальная статистика, опубликованная Карелиястатом.

В начале года ухудшились показатели, в том числе, в добыче полезных ископаемых (на 1,9%) и обрабатывающих производствах (на 8,4%). Сократились объёмы выпуска лесоматериалов, конструкций из чёрных металлов, железорудного концентрата и окатышей, бетона, бумаги и картона и ряда других видов продукции. Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Строительство жилья в Карелии резко выросло в начале года

Ввод в действие жилых домов в Карелии в январе увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Из общего объема введенного в эксплуатацию жилья, более половины прошлось на долю ИЖС. В январе было построено 89 индивидуальных дома общей площадью 8,9 тыс. кв. метров, что на 37,2% больше, чем в январе 2020 года. Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что власти республики будут добиваться изменения приоритетов жилищного строительства с многоквартирных домов на ИЖС – его доля должна вырасти до 80%. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Пневмония оборвала жизнь 73-летнего мужчины в Карелии

Общее число умерших от пневмонии за все время пандемии коронавируса составило 119 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: скончался 73-летний мужчина с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 у него был отрицательны отрицательный.

Также за прошедшие 24 часа в Карелии 14 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализирован 5001 пациент, 119 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.