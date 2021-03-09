Все, что случилось сегодня

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС, архив

Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок

Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли карельские полицейские у членов организованной группы.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия пресекли деятельность организованной группы, которые специализировались на сбыте синтетического наркотика в регионе. Полицейские задержали четверых подозреваемых в возрасте от 27 до 39 лет. Об этом сообщают в полиции.

По версии следствия, гражданин сопредельного государства действовал в интересах незаконного интернет-магазина и являлся межрегиональным курьером. Некоторое время назад он доставил в Карелию крупную партию наркотика. Она предназначалась для сбыта розничными курьерами, которыми выступали двое ранее судимых жителей Коми и уроженка Вологодской области. Последняя находилась в федеральном розыске за аналогичные преступления, совершенные в Архангельской области.

Сотрудники полиции установили местонахождение тайников-закладок, через которые осуществлялся сбыт товара. Всего из незаконного оборота изъято более 2,5 килограммов синтетического наркотика.

В отношении подозреваемых возбуждено порядка 20 уголовных дел, в том числе по части 5 статьи 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"). Эта статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается, сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, как гость из сопредельного государства распространял наркотики в Карелии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии еще три человека умерли от COVID-19

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых жертвах пандемии.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, передает оперштаб. В Республиканской инфекционной больнице скончалась жительница Кондопоги 1943 года рождения, в Больнице скорой медицинской помощи скончалась жительница Петрозаводска 1929 года рождения, в Сегежской ЦРБ скончался житель Сегежи 1956 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии, согласно официальным данным властей, от COVID-19 умерли 330 человек. Эта информация содержится в таблице на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 105 человек. Из этого числа заболевших – 98 человек, из них 21 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 122 человека. Всего выздоровевших с начала пандемии в республике - 37942 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6781,2 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2952,7 случая, по Северо-Западу – 5216,8.

фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Тушин

В Петрозаводске разбилась пенсионерка, выпав из окна пятого этажа

Следком Карелии проводит доследственная проверка по факту падения женщины с пятого этажа.

По сообщению Следкома республики, 7 марта у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 64-летней женщины.

Установлено, что пенсионерка проживала в квартире, расположенной на 5 этаже. От полученных в результате падания травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее помощь спасателей и врачей потребовалась 25-летней петрозаводчанке, упавшей с четвертого этажа.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Сысоев Григорий

Свора собак чуть не разорвала двух детей в поселке Карелии

В поселке Пряжа трое взрослых еле отбили третьеклассников от стаи бездомных собак.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница поселка Пряжа, чей сын стал жертвой нападения своры из 12 собак. Мальчик возвращался вместе со своим одноклассником из школы, когда стая набросилась на ребят в районе нового пляжа. Собаки загнали третьеклассников в огромный сугроб, образовавшийся после уборки дорог. Ребята оказались по пояс в снегу. Животные прыгали на мальчиков, пытаясь укусить за лицо.

"Еще чуть-чуть и собаки бы добрались до детей. Мой сын пережил такой ужас! И слава Богу, что остановились мимо проезжающие машины. На помощь мальчикам пришла женщина и двое мужчин с дубинкой и электрошокером. Детей еле отбили от разъяренных собак. И даже когда на машине мальчиков повезли домой, свора еще какое-то время продолжала преследовать автомобиль", - рассказала Евгения, мама девятилетнего мальчика.

После инцидента женщина обратилась в местную администрацию. Там пообещали провести отлов бездомных животных. Но мама девятиклассника боится за сына, который еле оправился от шока, и теперь встречает его из школы.

"Я понимаю, что сама не справлюсь с 12-тью собаками. Но другого выхода пока нет. Сначала эти собаки нападали на кошек, теперь – на детей. Скоро, видимо, и на взрослых кидаться начнут. Бродящие животные разгуливают по поселку от улицы Горького до улицы Зеленой. И управы на них нет. И что нам делать?! Это крик материнской души! Я очень боюсь за своего ребенка. Но у нас пока беда не случится, никто ничего делать не будет", - констатирует Евгения.

Ранее в Петрозаводске собака набросилась на пенсионерку в подъезде девятиэтажки и прокусила руку.

фото: Минтранс РК

Готовится запуск поезда из Петрозаводска в Йоэнсуу

Правительство Карелии совместно с РЖД рассматривает возможность запуска поезда, который свяжет финский город Йоэнсуу, Сортавалу и Петрозаводск.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Олег Ермолаев.

По его словам, речь идет о том, чтобы организовать железнодорожные перевозки из Йоэнссу до горного парка "Рускеала", а затем продлить маршрут до Сортавалы и Петрозаводска. По словам первого заместителя главы администрации Сортавалы Дмитрия Вельева, финны тоже заинтересованы в запуске такого поезда. "По сообщениям финских коллег, им нужен скорый выход на Санкт-Петербург путем пересадки на поезд "Ласточка", и в этом они также видят большой потенциал", - сказал Вельев. При каком условии это станет возможно, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: читатель "Столицы на Онего"

Самосвал протаранил легковушку в центре Петрозаводска (ФОТО)

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей произошло поблизости от железнодорожного вокзала.

Самосвал ударил в задний бампер легковой автомобиль. ДТП произошло в районе пересечения улицы Шотмана и площади Гагарина в Петрозаводске.

Фото с места событий прислал читатель "Столицы на Онего".

"Весь зад всмятку", - сообщил он о состоянии поврежденной машины.

Сообщения о ДТП в Госавтоинспекцию на момент подготовки новости не поступало.

Ранее в том же месте Петрозаводска водитель "потерял" капот после ДТП и скрылся

фото: © pixabay.com

Власти Финляндии намерены ужесточить требования к прогулкам

В большинстве финских регионов начался трехнедельный локдаун из-за ухудшения ситуации с ковидом.

Власти Финляндии готовы ввести жесткие карантинные меры, если в стране будет расти заболеваемость коронавирусной инфекции. Как сообщило Yle, в финском правительстве обсуждается законопроект, предусматривающий введение ограничений на передвижение граждан. В частности, финны смогут выходить из дома только по одному или с членами своей семьи. Кроме того, необходимыми причинам для этого станут лишь работа, учеба или посещение продовольственного магазина и аптеки.

Накануне в большинстве финских регионов начался трехнедельный локдаун. Старшие классы школ, гимназии и профтехучилища переведены на удаленное обучение, закрыты рестораны и общественные помещения, за исключением тех, которые рассчитаны максимум на десять человек.

фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov

Полицейские в Карелии спасли никому не нужную бабушку

Сотрудникам полиции в Костомукше пришлось искать "прибежище" для потерявшей память пенсионерки, от которой отказались родственники.

В субботу, 6 марта, в дежурную часть костомукшской полиции поступило сообщение о пожилой женщине, которая находилась возле одного из магазинов города и не могла сказать, где живет. О этом пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на местный отдел МВД.

Сотрудники полиции выехали на место. Вскоре им удалось найти родственницу потерявшейся пожилой женщины. Внучка рассказала полицейским, что бабушка живет в квартире одна. Но поскольку у пожилой женщины есть проблемы с психическим здоровьем, родственница забирать ее к себе не собирается.

Сотрудники полиции не оставили пенсионерку на улице. Бабушку доставили в Межрайонную больницу №1.

фото: © ОПС Медгора

Огонь уничтожил дом в поселке Карелии – люди остались без жилья (ФОТО)

В Медвежьегорском районе 6 марта произошло два пожара.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Медвежьегорского района, 6 марта на территории района произошло два пожара.

Сообщение о первом пожаре поступило в пожарную охрану в 8.10. Загорелся жилой деревянный одноэтажный дом. Пожар тушили пожарные Повенецкого, Пиндушского и Медвежьегорского пожарных подразделений, всего привлекалось одиннадцать человек личного состава и четыре единицы пожарной техники.

В результате огонь полностью уничтожил крышу дома, сам дом существенно поврежден огнем. При тушении огня пожарные использовали аппараты для дыхания на сжатом воздухе.

Пострадавших на пожаре нет. Причины пожара устанавливаются.

Второй пожар произошел вечером в деревне Челмужи. В этот раз загорелась частная баня. Сообщение о происшествии поступило диспетчеру пожарной охраны в 18.40. Возгорание было замечено вовремя и прибывшие к месту пожара пожарные Челмужского подразделения пожарной охраны сумели оперативно ликвидировать возгорание.

В результате пожара повреждено чердачное перекрытие бани. Причина пожара устанавливается.

фото: группа "Госавтоинспекция Петрозаводска" Вконтакте

Водителям в Петрозаводске после "женского праздника" устроят массовые проверки на дорогах

Госавтоинспекция Петрозаводска сегодня устроит массовые проверки водителей во время рейдов "Контроль трезвости".

Как сообщили в ГИБДД, инспекторы будут останавливать автомобили на улицах города и проверять водителей на состояние опьянения.

"В целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы. Кроме того, любой гражданин при контакте с сотрудниками ГИБДД может осуществлять аудио- или видеозапись", - напомнили в Госавтоинспекции.

За 2 месяца текущего года на территории Петрозаводска было зарегистрировано 1 ДТП с участием нетрезвого водителя, в котором 2 человека получили травмы. За этот же период автоинспекторы отстранили от управления более 100 водителей, находившихся в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

фото: © ИТАР-ТАСС/Алексей Майшев

Судьи Карелии получат удобные мантии за полмиллиона рублей

На сайте госзакупок сообщается, что карельским работникам судов предполагается приобрести мантии, а также иную служебную одежду на полмиллиона рублей.

Управление судебного департамента Карелии выступает заказчиком в электронном аукционе, в рамках которого предполагается получить услуги по пошиву и поставке мантий и служебного обмундирования для судей и работников районных (городских) судов, имеющих классные чины. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Максимальное значение цены контракта составляет 550 тыс. рублей. Деньги на эти цели будут направлены из федеральной казны.

В техническом задании указано, что исполнитель обязан сшить мантии, мужские пиджаки и брюки, женские пиджаки и юбки, а также мужские рубашки и женские блузки.

Точное количество товаров, подлежащих поставке, не указано. Оно будет определено по заявкам из судов.

В техзадании указаны строгие требования к характеристикам товара. К примеру, материал судейских мантий должен пропускать воздух, быть "дышащим".

Так, отмечается, что мантии для судей должны быть "из легкой плотной и мягкой высококачественной, воздухопроницаемой ткани "твил" (97% хлопка, с добавлением 3% волокна спандекс), черного цвета без подкладки, силуэт "трапеция" с большой прибавкой на объем". Длина мантии должны доходить до каблука туфель при расстоянии до пола 3- 4 сантиметра.

Отмечено, что ткань для пошива мантии должна быть стойкой к истиранию, воздухопроницаемой, гигроскопичной, устойчивой к свету, стирке, чистке в органических растворителях, глажению.

Исполнитель обязан продемонстрировать заказчику образцы материалов для согласования цвета и качества тканей. В процессе пошива предполагается несколько примерок: одна предварительная, две промежуточных и, наконец, итоговая.

Исполнитель осуществляет пошив и поставку товара с момента заключения контракта до 1октября этого года.

Согласно имеющейся в документации таблице, одежду предполагается сшить работникам Петрозаводского, Прионежского, Пряжинского, Питкярантского, Костомукшского, Кондопожского, Кемского и Беломорского судов.

Ранее сообщалось, что государство отправит судей из Карелии на Чёрное море за 1,3 млн рублей.

фото: © Администрация Петрозаводска

Регулировщик заменит погасшие светофоры в центре Петрозаводска

В мэрии карельской столицы сообщили, что в центре города временно отключены светофоры.

На пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина в Петрозаводске временно отключены светофоры. Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение на перекрёстке до завершения работ на сетях электроснабжения.

Причиной отключения стали ремонтные работы, утверждают в мэрии, ссылаясь на информацию энергетиков.

"По информации АО "ОРЭС-Петрозаводск", сегодня до 12 часов будет отключён светофорный объект на пересечении улицы Анохина и проспекта Ленина. Неудобства связаны с ремонтными работами на оборудовании электросетей. Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска обеспечивают безопасность движения транспорта и пешеходов на перекрёстке на время отключения", - говорится в заявлении мэрии.

фото: © freepik.com

Мужчина в Петрозаводске заснул во время задержания

Помощь врачей потребовалась петрозаводчанину, крепко заснувшему во время задержания, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Как сообщили в управлении Росгвардии Карелии, в ночь на 6 марта сотрудники ведомства выехали на вызов в один из гипермаркетов города. Там при попытке вынести из торгового зала лампочку попался молодой мужчина.

В процессе оформления документов он уснул и не реагировал на попытки разбудить его. На место была вызвана скорая помощь. После пробуждения нарушитель был передан сотрудникам полиции.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

Две девушки в Петрозаводске готовились к 8 марта и оказались в полиции

Сотрудники Росгвардии задержали двух петрозаводчанок, попавшихся на хищении товаров, сообщили на сайте ведомства.

В пятницу, 5 марта, сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину, которая пыталась пронести мимо кассы продукты и косметику.

А в ночь на 6 марта в другом гипермаркете той же торговой сети была задержана молодая девушка, пытавшаяся похитить две бутылки крепкого алкоголя.

фото: © freepik.com

Теплыми вещами и обувью просят поделиться с нуждающимися в Петрозаводске

Центр соцобслуживания Карелии 18 марта проводит благотворительную акцию "Добрый шкаф" - одежда и обувь для нуждающихся почти закончились, сообщили в организации.

Комплексный центр социального обслуживания населения 18 марта проводит благотворительную акцию "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости (постельное белье, одеяла, школьно-письменные принадлежности) для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Возможно, в вашем доме найдутся вещи для детей и взрослых в хорошем состоянии, которые уже не требуются, но будут так необходимы нуждающимся, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, малообеспеченным гражданам, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынужденным переселенцам, а также лицам без определенного места жительства.

"Главное правило: вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию, - сообщается в паблике соццентра. - Особенно необходима верхняя одежда и теплая обувь".

В день проведения акции будет организована работа мобильного пункта (автомобиль "Газель") по сбору одежды и обуви для нуждающихся граждан.

Место стоянки автомобиля 18 марта с 13.00 до 19.00 часов: ул. Древлянка, д.16 (у ТЦ "Ягуар").

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Мусорная свалка выросла у Карельского научного центра в Петрозаводске (ФОТО)

Мусоровоз в течение недели не может добраться до контейнерной площадки у Карельского научного центра РАН.

Жители домов №2 и №4 по улице Свердлова пожаловались на свалку мусора, которая образовалась в их дворе рядом с Карельским научным центром РАН. Фото свалки они прислали в редакцию "Столицы на Онего".

"Карельский научный центр РАН так и не убрал территорию, хотя обещали помочь. ООО "Автоспецтранс" не может совершить подъем на их территории из-за колеи, и так как очень скользко... Сейчас снова осадки, и получается, что мы заложники, и пока снег не растает до асфальта, мусор вывозиться не будет? Администрация до выходных была в курсе ситуации, но так и никаких мер не приняла на эти праздничные дни. Последний раз мусор вывезли 2 марта", - пишут жильцы дома.

Горожане просят Карельский научный центр РАН и ООО "Автоспецтранс" договориться между собой о том, кто и как убирает дороги, кто и как вывозит мусор, кто и как контролирует эту ситуацию.

"Мы ведь своевременно платим за услугу и хотим вид из окна не на свалку. Также мы против антисанитарных условий: крысы-мутанты и так чувствуют себя уверенно, распространяя заразу, и кушая проводку в наших автомобилях, где строят гнезда. Кстати, дежурный по городу (051) никак нам не помог, мы оставляли заявки с 5 марта. Мы, жители нашего любимого города, не понимаем кто же в этой ситуации может нам помочь?" – возмущаются петрозаводчане с улицы Свердлова.

Ранее двор в центре Петрозаводска завалили мусором.

фото: © АО "ПСК"

"Прионежская сетевая компания" предупреждает об отключении электроэнергии из-за ремонтов в электрических сетях

Ремонтные работы на энергообъектах могут быть связаны с временными отключениями потребителей. АО "ПСК" приносит свои извинения за доставленные неудобства на этой неделе.

Временные отключения электроэнергии с 9 по 14 марта возможны:

Лахденпохский муниципальный район:

- С 9 по 14 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Аккахарью, Костамоярви.

Сортавальский муниципальный район:

- С 9 по 12 марта с 9.00 до 17.00. Поселки Рускеала (здание АЗС), Маткаселькя (фермерское хозяйство).

- 9 марта с 10.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Фанерная, Щорса, Чапаева.

Сегежский муниципальный район:

- С 10 по 14 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Кяргозеро.

- С 10 по 14 марта с 18.00 до 19.00. Поселки Пертозеро, Олений, Вача, Черный Порог.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 10 марта с 10.00 до 11.00. Поселок Сергиево.

- 10 марта с 10.00 до 17.00. Поселки Огорелыши, Данилово.

- С 9 по 12 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Пиндуши (гаражный кооператив).

Лоухский муниципальный район:

- 10 марта с 13.00 до 15.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог.

Кемский муниципальный район:

- 9 марта с 9.00 до 11.00. Город Кемь: улица Слободская, переулок Рыбацкий.

- 10 и 12 марта с 8.30 до 17.00. Город Кемь: улица Набережная (дома 1-9, 15-17, 10-А, 11-А, 14-А), улица Первомайская (дома 6-А, 11, 14), Вейлуда.

- 10 марта с 11.00 до 15.00. Поселок Панозеро.

- 11 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная (дома 1, 1-А, 2, 3), здания школы, котельной, фильтровальной станции, телевышка.

Кондопожский муниципальный район:

- С 9 по 11 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Лижма (частично).

- 9 марта с 14.00 до 16.00. Город Кондопога: улица Болотная.

- 10 марта с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Пашкова, Карельская, Советов (дома 49-74), Нигозерская набережная, переулки Нигозерский, Каменистый.

- 11 марта с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улицы Гирвасская, Солнечная, Рябиновая, Сосновая, Березовая, Ольховая, Энтузиастов, Советов (частично), переулки Солнечный, Энтузиастов; деревня Сюрьга (садово-огородное товарищество "Солнечный Берег").

- 12 марта с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Летняя (дома 1-18), Советов (дома 117-А, 117-Б, 119, 121, 123, 125).

Прионежский муниципальный район:

- С 9 по 12 марта с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Онежская (частично), Яблочная, Савкины Поля.

- 9 марта с 10.00 до 16.00. Местечко Коноши: улица Лехнаволокская; село Заозерье: улицы Центральная (частично), Зеленая, Пионерская (частично), переулок Полевой; поселок Мелиоративный.

- 10 марта с 10.00 до 15.00. Деревня Шуйская Чупа (частично).

- 11 марта с 10.00 до 16.00. СНТ "Порожки"; деревни Верхний Бесовец (частично), СНТ "Бесовец".

- 12 марта с 10.00 до 14.00. Деревня Педасельга.

Пряжинский национальный район:

- 10 и 11 марта с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Набережная, Березовая, Дружинина, Новая, Хвойная, Комсомольская (частично).

- С 10 по 14 марта с 9.00 до 17.00. Деревня Кутижма (потребители будут получать электроэнергию от передвижной дизельэлектростанции).

Олонецкий национальный район:

- 9 марта с 14.00 до 16.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Садовая, Луговая, Полевая, здания насосной станции и АЗС.

- 10 марта с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Комсомольская (дом 7), Свободы (дома 1-5), Володарского (дома 1-10), Партизанская (дома 1-11), переулок Партизанский.

- 11 марта с 13.30 до 16.30. Город Олонец: улицы Майская (дома 12-А, 13), Луначарского (дом 24-А), Лесная, Станция Олонец.

Питкярантский муниципальный район:

- С 9 по 12 марта с 9.00 до 16.00. Город Питкяранта: улица Пионерская.

Калевальский национальный район:

- 11 марта с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы Михеевой (дома 51, 86, 88), Вяйнямейнена (дома 37, 39, 106, 108, 110).

- 12 марта с 13.00 до 17.00. Поселок Калевала: улица Красноармейская (частично), здание пекарни.

Муезерский муниципальный район:

- 9 марта с 15.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

- 10 марта с 14.00 до 16.00. Поселок Лендеры: улица Первомайская.

- 11 марта с 9.00 до 17.00. Поселок Лендеры: улица Заречная.

- 11 марта с 13.30 до 14.30. Поселок Ледмозеро: улица 50 лет ВЛКСМ, здания аптеки, поселковой администрации, Сбербанка.

Костомукшский городской округ:

- 10 марта с 14.00 до 16.00. улицы Возрождения, Светлая (частично), вышка МТС, здание аптеки.

- 11 марта с 14.00 до 16.30. Город Костомукша (частично).

Уважаемый потребители! Если вы нашли в нашем информационном сообщении ошибку в написании населенного пункта или в принадлежности его не к тому муниципальному району, в котором он действительно находится, просьба написать нам. Адрес электронной почты: ershov@psk-karelia.ru. И мы оперативно устраним ошибку.

фото: © duma.gov.ru

Уроженка Карелии Оксана Пушкина рассказала о введении "охранных ордеров" для жертв насилия

Заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Государственной Думы страны Оксана Пушкина сообщила о подготовке законопроекта, который направлен на защиту жертв домашнего насилия.

Оксана Пушкина во время эфира в Clubhouse сообщила, что депутаты и сенаторы готовят законопроект, содержащий инициативу о выдаче "охранных ордеров" жертвам домашнего насилия. Об этом информирует РИА Новости.

Жертвам домашнего насилия и их родственникам планируют выдавать "охранный ордер" на время, пока "мучитель" будет проходить психологические курсы, сообщает агентство.

По словам Пушкиной, выдачей ордеров будут заниматься полицейские. После инцидента предполагаемый инициатор насилия не сможет какое-то время находиться рядом с жертвой конфликта и ее или его родственниками.

"Его не лишают этого жилья, только через суд принимается это решение. Он или она должен будет уйти. Куда — это будет одна из превентивных и морально-психологических мер. В следующий раз подумаешь, прежде чем затеять все это", — отметила депутат.

Оксана Пушкина уточнила, что если агрессору некуда идти, то уехать предложат потерпевшей стороне — в ближайший кризисный центр или "ресурсную квартиру", которые должны появиться по всей стране, если закон вступит в силу.

"Только в нашем законе и в нашей стране такое возможно, мы думаем об этих людях, которые нас мучают", — добавила Пушкина.

По словам депутата, сейчас в России есть около 15 кризисных центров. Там жертве помогают юридически и психологически.

Предполагается, что "охранный ордер" будет работать непродолжительное время, за которое "мучитель" должен будет пройти специальные курсы, например, по борьбе с гневом.

Создатели законопроекта уточнили, что инициатором домашнего насилия может быть не только мужчина.

"Это может быть дочь нерадивая, которая била свою мать и преследовала свою мать и выбивала из нее деньги пенсионные, скажем так", — заметила одна из авторов инициативы.

Проект не будут вносить на рассмотрение до выборов в Госдуму, чтобы, как заметила Пушкина, "не будоражить людей".

Ранее сообщалось, что Оксана Пушкина упрекнула губернаторов в недостаточном внимании к проблеме домашнего насилия.

фото: © Петр Ковалев/ТАСС

В Карелии госпитализированы 545 ковидных больных, 62 из которых в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 9 марта, в стационарах находятся 545 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 475 - в состоянии средней тяжести, 62 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 105. Всего в республике за время пандемии инфицировано 41853 человека. Выздоровели – 37942. Умерли 330 пациентов.

фото: pixabay

Глава Карелии назвал район, с которого может начаться эксперимент по взиманию курортного сбора

Первой территорией Карелии, где туристы должны оплачивать дополнительно курортный сбор за пользование туристской инфраструктурой, может стать Сортавальский район.

Об этом сообщил сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков на заседании правительства республики, посвященном социально-экономическому развитию района.

"Здесь мы уже в праве максимально использовать для развития территорий рост туристической привлекательности", - сказал губернатор. Ранее власти Карелии подготовили проект изменений в федеральном законе "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Такой эксперимент предлагается начать и в Карелии. Введение курортного сбора предполагает, что власти отдельных муниципальных образований получат право взимать с каждого туриста дополнительную фиксированную плату за пользование туристской инфраструктурой. Размер платы не может превышать 100 рублей в сутки с каждого туриста. Что это даст республике по мнению властей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Карелии 8 марта коронавирусом заразились 11 детей

О ситуации с детской заболеваемость коронавирусом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 9 марта, в Карелии зарегистрировано 41853 инфицированных коронавирусом, из общего числа 3962 – это дети. За сутки COVID-19 заболели 11 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались три человека и заразились COVID-19 105. Всего в республике за время пандемии инфицировано 41853 человека. Выздоровели – 37942. Умерли 330 пациентов.

фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Платить по ипотеке в Карелии оказалось легче, чем в большинстве регионов России

Доступность ипотечного кредитования для населения Карелии значительно выше, чем для жителей большинства субъектов Федерации.

По этому показателю Карелия заняла 13 место в 2020 году.

Способность населения покупать квартиры в ипотеку оценили составители рейтинга, подготовленного агентством РИА Новости. В Карелии взять ипотечный кредит в 2020 году могли позволить себе 42% семей. В 2019 году эта доля составляла 40,8%. По каким критериям оценивалась доступность ипотеки, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay.com

Встреча двух приятелей в Петрозаводске закончилась тяжелыми травмами и "уголовкой"

Петрозаводчанин обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в МВД Карелии.

В декабре 2020 года в полицию Петрозаводска поступила информация о 28-летнем мужчине, находившемся в одной из больниц города в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у жителя карельской столицы черепно-мозговую травму.

В ходе дальнейших разбирательств сотрудники уголовного розыска выяснили, что к происшествию причастен давний друг потерпевшего – 30-летний местный житель.

Установлено, что оба приятеля были приглашены в гости к общему знакомому. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, молодые люди повздорили. Выяснять отношения они вышли на улицу, где, по версии следствия, подозреваемый нанёс своему сопернику множественные удары. В последующем вред здоровью, причинённый участнику конфликта, был квалифицирован как тяжкий.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело, максимальный срок по статье предусматривает 8 лет лишения свободы. Пострадавший до сих пор находится под наблюдением медиков.

фото: Правительство Карелии

Дополнительные поборы с туристов в Карелии обещают направить на уборку их мусора

Власти Сортавалы, где планируется начать эксперимент по взиманию курортного сбора с туристов, обещают выполнить наказ населения - полученные деньги пойдут на уборку мусора, оставленного приезжими.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель главы Сортавалы Дмитрий Вельев на совещании правительства, посвященного социально-экономическому развитию района.

По его словам население поддерживает инициативу правительства Карелии о внесении изменений в федеральный закон Ранее власти Карелии подготовили проект изменений в федеральном законе "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". Такой эксперимент предлагается начать и в Карелии. Введение курортного сбора предполагает, что власти отдельных муниципальных образований получат право взимать с каждого туриста дополнительную фиксированную плату за пользование туристской инфраструктурой. Размер платы не может превышать 100 рублей в сутки с каждого туриста. "Население не только приветствует, но и согласно выступать с инициативами о взыскании такого туристического сбора. Но все-таки инициатива именно от людей в том, чтобы эти средства направить на улучшение экологии, то есть уборки, в том числе, неорганизованных стоянок на островах. Поскольку туристы везут не только деньги, но и большое количество мусора. Предложение такое: большую часть средств после введения этого сбора, если таковое будет, направить на исправление экологических моментов связанных с большим количеством людей, прибывающих в город и на ладожские острова", - сказал Вельев. Как на это отреагировал турбизнес, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Максим Слуцкий/ТАСС

Жителя Петрозаводска осудили за насилие над сотрудником полиции

В Беломорске осужден мужчина, который напился и лишил полицейского видеорегистратора, сообщается на сайте районного суда.

В феврале 2015 года Беломорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого жителя Петрозаводска, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был препровожден сотрудником в участок полиции. Недовольный этим, мужчина ударил полицейского рукой, а затем сорвал закрепленный на сотруднике видеорегистратор и выкинул его.

Петрозаводчанин полностью признал вину в совершении преступления, ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

По объему госдолга Карелия занимает на Северо-Западе четвертое место

В тройку лидеров вошли Санкт-Петербург, Архангельская область и Республика Коми.

По объему государственного долга Карелия занимает в Северо-Западном федеральном округе четвертое место. Согласно данным министерства финансов России, к началу февраля общая сумма задолженности республики составила 23,9 миллиарда рублей, что заметно выше, чем в соседних Вологодской, Мурманской и Ленинградской областях. Госдолг Вологодской области 1 февраля оценивался в 15,7 миллиарда рублей, Мурманской – в 13,3 миллиарда, а Ленинградской – всего в 2,9 миллиарда.

При этом самый большой объем государственного долга среди субъектов СЗФО оказался у Санкт-Петербурга – около 85 миллиардов рублей. Второе место досталось соседней с Карелией Архангельской области – 42,3 миллиарда, а третье – Республике Коми, где госдолг составил к 1 февраля 30,4 миллиарда рублей.

фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Министр оценил влияние эпидемии на закрытие предприятий в Карелии

Последствия пандемии коронавируса в Карелии не привели к массовому закрытию предприятий республики.

Об этом заявил сегодня на совещании правительства министр экономического развития Олег Ермолаев.

"Пандемия в 2020 году не повлияла на предпринимателей с точки зрения прекращения деятельности", - сказал министр. По его словам, в 2020 году количество закрывшихся предприятий было даже меньше, в 2019 году. Вместе с тем, в прошлом году сократилось количество вновь создаваемых юрлиц и ИП. Что об этом говорит официальная статистика, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

За последние 24 часа в России от коронавируса скончались 336 человек

Общее число летальных исходов от коронавируса в России составило 89 809, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 9 445 случаев COVID-19.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Российской Федерации на сегодняшний день составляет 4 342 474 человек.

Выздоровели 3 932 177 ковидных больных, за сутки выписаны по выздоровлению 9 931 человек.

Летальных случаев за все время: 89 809, за минувшие сутки зарегистрировано 336 летальных исходов с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 113,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за минувшие сутки - 184 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 марта остаются 517 797 человек.

фото: © ТАСС/Петр Ковалев

В Петрозаводске пройдет суббота доноров

Жителей Карелии приглашают в ближайшую субботу на Республиканскую станцию переливания кроки.

Как сообщается в паблике станции, 13 марта планируется Донорская суббота. Прием доноров будет осуществляться с 8 до 12 часов по предварительной записи по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65.

На станции переливания крови советуют отложить донацию на 1 месяц, если донор отмечает у себя любые признаки ОРВИ или был в контакте с больным коронавирусной инфекцией.

За сутки до донации и утром из рациона необходимо исключить всю жирную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, в том числе масло и сыр, колбасные изделия, яйца, финики, шоколад и бананы.

Ранее соощалось, служба крови Карелии остро нуждается в донорах отрицательного резуса всех групп.

фото: Яндекс. Карты

Налоговые службы в Карелии вернулись к "довирусному" режиму приема граждан

Налоговые органы Карелии возобновили прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных инспекций как по предварительной записи, так и при личном обращении.

Об этом сообщила пресс-служба УФНС по РК

Режим работы налоговой инспекции можно уточнить на сайте ФНС России в разделе "Информация об УФНС России вашего региона" - "контакты инспекций" или по бесплатному номеру Единого Контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. Подробнее о работе подрзаделений налоговой службы читайте в интернет-газете "Вести Карелии".