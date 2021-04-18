Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

Проведение Дня республики в Калевале находится на грани срыва из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в районе

Глава Карелии Артур Парфенчиков ограничил массовые мероприятия в Калевальском районе из-за вспышки коронавируса.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об усилении мер эпидбезопасности в Калевальском районе. С 18 по 30 апреля на территории будет ограничено проведение всех массовых мероприятий, в том числе и на свежем воздухе.

«Такое решение принято в связи с тем, что в последние дни там зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией – это очень много для района, пояснил Парфенчиков. - Большинство заболевших – люди старше 65 лет. Они госпитализированы и получают всю необходимую помощь. Но стоит отметить, что в отличие от других районов республики, уровень коллективного иммунитета в Калевале остается крайне низким: в период пандемии эта территория оставалась относительно «чистой», с минимальным количеством заболевших, при этом сейчас жители не спешат делать прививки от коронавируса».

Парфенчиков попросил жителей Калевальского района максимально серьезно отнестись к сложившейся ситуации.

«Напомню, что в этом году мы планируем отмечать в Калевале День республики, и мы все, безусловно, ждем этого события. Но для гарантии вашей безопасности, ваших близких и гостей иммунитет должен быть сформирован у 60 % жителей района. В противном случае мы вынуждены будем принять решение об отмене массовых мероприятий».

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

От коронавируса умерла 80-летняя жительница Петрозаводска, которая не обращалась к врачам

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса, одна жертва COVID-19 за медицинской помощью не обращалась, сообщили в Оперштабе правительства.

В роддоме им К.А. Гуткина, который функционирует как ковид-центр, скончался 72-летний житель Петрозаводска, в Медвежьегорской центральной районной больнице умер житель Пудожа 59 лет, в Петрозаводске скончалась 80-летняя жительница города, которая за медицинской помощью не обращалась, сообщили в Оперштабе правительства. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По состоянию на 18 апреля от коронавируса в Карелии за время пандемии умерло 437 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 64 человек. Из этого числа заболевших – 62 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 85 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7353,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3198,4 случая, по Северо-Западу – 5634,3.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Калевальском районе.

фото: кадр с видео /ДТП ПТЗ

Легковой автомобиль заехал под маршрутный автобус с пассажирами в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла накануне на пересечении улицы Красноармейской и Древлянской набережной.

ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса ПАЗ произошло на улице Красноармейская, в районе пересечения с улицей Древлянская набережная в субботу, 17 апреля примерно в 16.20.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, легковой автомобиль выезжал с Древлянской набережной на улицу Красноармейская. Маршрутный автобус с пассажирами двигался по улице Красноармейская в сторону Комсомольского проспекта (это главная дорога).

От столкновения легковой автомобиль развернуло на 90 градусов и отбросило на угол перекрёстка, бордюрный камень и тротуар.

По информации портала, обошлось без жертв.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

фото: © shutterstock.com/Vikulin

Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Чиновники собираются тратить огромные суммы на поддержку «грязной» угольной энергетики в Карелии в отсутствие собственных месторождений угля.

Чуть более месяца назад «Столица на Онего» рассказывала о планах республиканского правительства по строительству угольных котельных в Беломорске, Кеми, Боровом, Надвоицах и Лоухи. На эти цели в региональной адресной инвестиционной программе на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. оказались заложены почти 60 миллионов рублей. Однако в правительстве Карелии до сих пор не сочли необходимым объяснить своим налогоплательщикам, зачем республике, которая при каждом удобном случае позиционирует себя как регион экологического туризма, тратить такие суммы на поддержку «грязной» угольной энергетики, особенно в отсутствие собственных месторождений угля.

Еще больше вопросов к карельским чиновникам возникло после апрельского заседания комитета Законодательного собрания республики по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, где обсуждался проект «Межрегиональной распределительной сетевой компании Северо-Запада» по строительству в поселке Надвоицы Сегежского района электрической котельной с пиковой мощностью 30 МВт с возможностью ее перевода в будущем на природный газ.

«МРСК Северо-Запада» намерена реализовать этот проект стоимостью свыше 925 миллионов рублей на условиях концессионного соглашения с республиканскими властями. Причем, как утверждают энергетики, проект позволит не только заменить устаревшую мазутную котельную на «чистую» электрическую, но и полностью модернизировать поселковые тепловые сети. Более того, жителям Надвоиц обещано уже в первый год эксплуатации новой котельной снижение экономически обоснованного тарифа на отопление сразу на 20%. А бюджетный эффект от реализации проекта в «МРСК Северо-Запада» оценивают – ни много, ни мало – в 1,8 миллиарда рублей.

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фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Борцы с «Невским пассажем» в силу возраста могут просто не дождаться завершения этой скандальной истории

Тяжбы вокруг сноса незаконной пристройки «Невский пассаж» в Петрозаводске вышли на новый виток.

Как следует из документов, судебный пристав-исполнитель при директоре ФССП Андрей Васильев обратился с заявлением о прекращении исполнительных производств в отношении братьев Цмугуновых на основании выводов ООО «Экспресс-оценка» о невозможности полного демонтажа наземной части пристройки к дому N30 по проспекту Александра Невского. Стоит пояснить, что эта фирма по заказу Федеральной службы судебных приставов занималась разработкой проектно-сметной документации на снос «Невского пассажа», и получается, что судебные приставы в очередной раз захотели прекратить исполнительное производство в отношении незаконной пристройки в Петрозаводске, но на сей раз с помощью московского суда.

Как ни печально это сознавать, многие из жильцов дома N30 по проспекту Александра Невского, которые выступали заявителями по иску о сносе «Невского пассажа», в силу своего возраста могут просто не дождаться завершения этой скандальной истории, давно превратившейся в Карелии в издевательство над правосудием.

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фото: кадр с видео

Автобус снес ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой автобус выехал с проезжей части и снес ограждение, ДТП зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В воскресенье, 18 апреля около 7 часов утра на перекрестке улиц Репникова и Ключевая в Петрозаводске автобус без видимых причин съехал с проезжей части дороги и снес ограждение. Совсем немного оставалось до наезда на опору уличного освещения.

Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», его разместили в популярном сообществе ДТП Петрозаводска и Карелии.

фото: администрация Петрозаводска

Улицы Петрозаводска подметают и моют после зимы – смет вывозится круглосуточно (ФОТО)

К работе в разных районах города привлечены техника и мобильные бригады, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» подметает и моет проезжие части и тротуары Петрозаводска круглосуточно, пояснили в администрации города.

В воскресенье днём в разных районах было задействовано около двух десятков специализированных машин.

Мобильные бригады работают возле остановочных комплексов, пешеходных переходов и в труднодоступных для техники местах.

С газонов, дорог и тротуаров подрядчик вывозит смёт и мусор.





В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска по круглосуточному номеру – 051.

В здании министерства образования Карелии уже год не могут отремонтировать вход (ФОТОФАКТ)

Посетителям предлагают входить в здание минобраза на пр. Невского в Петрозаводске со двора.

Постоянные читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фотографии входа в министерство образования Карелии, которое располагается на пр. Александра Невского, 57, где когда-то был второй корпус Петрозаводского строительного техникума.

В это здание министерство переехало ровно год назад, в марте 2020 года, покинув помещения в историческом доме на проспекте Ленина.

Однако до сих пор посетители не могут входить в министерство с главного входа – ремонт лестницы и входной зоны явно затянулся, и все это время сотрудникам и гостям предлагают вход со двора.

Добираться приходится сквозь мусор и стройматериалы.

Вот так выглядит это место сейчас. «Стыдно, господа!», - прокомментировали ситуацию читатели.

В Прионежье водитель остался без машины после разговора с инспектором (ФОТО)

В Прионежском районе инспекторы отстранили от управления автомобилем водителя с признаками опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

На станции Шуйская в Прионежском районе автоинспекторы в воскресенье, 18 апреля остановили «Жигули», за рулём которых находился 27-летний водитель с признаками алкогольного опьянения. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В отношении водителя были составлены административные материалы. Он будет оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортом на срок до двух лет - решение примет суд.

Автомобиль переместили на стоянку.

фото: Минздрав Карелии

После ремонта и переоборудования больницы в Муезерском районе снизилась смертность населения

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал, как преобразилась больница в Муезерском районе.

«Не скрою, первые мои впечатления от посещения более двух лет назад Муезерской больницы, условий и организации медицинской помощи жителям района были не самыми хорошими. При том, что район был лидером по смертности населения, - поделился впечатлениями Охлопков. - Минздрав Карелии настаивал на комплексном подходе в решении проблем, и это было поддержано руководством республики. Хотя далеко не все жители поверили в то, что многое можно изменить к лучшему».

Как рассказал министр здравоохранения, первым этапом в больнице сделали ремонт всех внутренних помещений, закупили новую мебель, заменили окна, двери, обустроили входную зону, благоустроили территорию больничного городка. Приобрели для больницы современный цифровой рентгеновский аппарат. Два автомобиля для выездной работы медицинских специалистов в районе поступили в начале года.

«На следующей неделе ожидаем поступление нового цифрового флюорографа. Старый, аналоговый, давно морально устарел, хотя и исправен, он используется уже более 20 лет. Внедряем в работу цифровые технологии. Целенаправленно занялись подбором кадров. В этом году по программе «Земский доктор» в район приехали педиатр, терапевт, психиатр-нарколог, приступил к работе также врач-хирург. Большее внимание стали уделять соблюдению протоколов и стандартов лечения. Первичная медико-санитарная помощь в районной больнице оказывается по всем основным профилям».

По словам Охлопкова, сейчас на территории больничного городка в поселке Муезерский в рамках мероприятий по энергосбережению проводится утепление фасадов зданий поликлиники, административного корпуса со стационаром, хозяйственного блока и гаража. Из федерального бюджета на эти цели выделены более 30 млн рублей. Этой работе предшествовали замеры объемов тепловых потерь, которые на отдельных объектах составляли 50%. Петрозаводский подрядчик проводит все работы в установленные сроки, планируется завершить утепление фасадов до 1 августа.

«Результатом нашей работы стало существенное снижение показателей смертности в Муезерском районе, который вышел даже из пятерки лидеров по смертности населения», - сказал Охлопков.

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Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 18 апреля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, 0 …+9 2 м/с СВ 762 мм.рт.ст. 58% день Ясно, +9 …+10 3 м/с СВ 763 мм.рт.ст. 43% вечер Ясно, +3 …+10 2 м/с В 762 мм.рт.ст. 62% ночь Ясно, -1 …+2 2 м/с В 763 мм.рт.ст. 72%

фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Росгвардейцы в Карелии задержали 15 человек

Группы задержания регионального Управления Росгвардии задержали на объектах охраны 15 человек, совершивших административные правонарушения.

Как сообщили в Управлении Росгвардии, группы задержания, находившиеся на маршрутах патрулирования по охране объектов и квартир, за период с 10 по 15 апреля задержали 15 человек за административные правонарушения. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны по подозрению в краже задержали одного человека.



По сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир граждан, было совершено 339 выездов, в 13 случаях пресечены попытки хищения имущества организаций.

Ранее сообщалось, что сработавшая сигнализация спасла гипермаркет в Петрозаводске от кражи.

фото: Администрация Петрозаводского городского округа

По улицам Петрозаводска сегодня проедут мобильные пункты приема вторсырья

В разных районах Петрозаводска планируется 23 остановки мобильных пунктов приема у населения вторсырья, сообщили в мэрии.

Сегодня, 18 апреля, «Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут на свой обычный маршрут по карельской столице. В третье воскресенье месяца волонтёры традиционно примут у петрозаводчан вторсырьё на переработку. В расписании – 23 остановки в разных районах города.



Полный список того, что можно сдать на переработку, а также расписание движения и остановок мобильных пунктов опубликованы в группе «Сбормобиль». Там же появляется актуальная информация обо всех нововведениях и других инициативах экозащитников.



Волонтеры напоминают, что из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, они напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города. Около 80 % средств, вырученных от переработки вторсырья, идут на поддержку бездомных животных.

фото: Александр Гнетнев / Столица на Онего

В ковид-центрах Карелии шесть пациентов не могут дышать самостоятельно

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии пациентов, госпитализированных с коронавирусом.

По данным на утро 18 апреля в стационарах Карелии находятся 339 больных COVID-19, сообщил министр здравоохранения. Из них 288 находятся в состоянии средней тяжести, 45 - тяжелых больных, 6 пациентов – крайне тяжелых, подключены к ИВЛ (из них 2 – на инвазивной ИВЛ).

Ранее Оперштаб правительства Карелии сообщил о смерти от коронавируса 80-летней жительницы Петрозаводска, которая не обращалась за медицинской помощью.

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Пожарные целый час тушили загоревшийся ночью сарай в Петрозаводске

Возгорание произошло в хозяйственной постройке вблизи частного дома на улице Парниковой, сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 18 апреля в 00:26 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (12 человек, 3 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: ул. Парниковая у д. 12, сообщили в региональном Управлении МЧС. Этот дом находится вблизи Шуйского шоссе и территории бывшего совхоза «Тепличный».

Пожар был ликвидирован через час, в 01:25.

Напомним, что с 17 апреля постановлением главы Петрозаводска Ирины Мирошник в городе установлен особый противопожарный режим.

фото: Столица на Онего

Мэрия Петрозаводска объявила аукционы на размещение уличной летней торговли цветами, очками и сувенирами

Администрация Петрозаводска объявила аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов на улицах города в летний период.

Как пояснили в администрации Петрозаводска, площади выделены для продажи солнцезащитных очков, сувениров и рассады цветов.



Победители аукционов смогут с 15 мая по 30 сентября организовать продажу солнцезащитных очков, сувениров и рассады для цветов в центре города, на Кукковке и Древлянке. Заявки на участие принимаются до 17 часов 6 мая 2021 года.



На аукционе выставлено восемь лотов. Площадь земельных участков – 8 кв.м, торговых объектов – 4 кв.м.



Лот № 1 – проспект Ленина, у дома № 26 с торца дома,

Специализация торгового объекта – солнцезащитные очки,

Начальная цена лота – 6959,60 руб.



Лот № 2 – Студенческий бульвар,

Специализация торгового объекта – солнцезащитные очки,

Начальная цена лота – 5458,43 руб.



Лот № 3 – площадь Гагарина у дома № 2,

Специализация торгового объекта – солнцезащитные очки,

Начальная цена лота – 5458,43 руб.



Лот № 4 – улица Максима Горького у дома № 25,

Специализация торгового объекта – солнцезащитные очки,

Начальная цена лота – 6968,46 руб.



Лот № 5 – пересечение Онежской набережной и Малой Слободской улицы (в районе кузницы),

Специализация торгового объекта – сувениры,

Начальная цена лота – 5458,43 руб.



Лот № 6 – пересечение Онежской набережной и Малой Слободской улицы (в районе кузницы),

Специализация торгового объекта – сувениры,

Начальная цена лота – 5458,43 руб.



Лот № 7 – улица Древлянка у дома № 18,

Специализация торгового объекта – рассада цветов,

Начальная цена лота – 5785,60 руб.



Лот № 8 – улица Ровио у дома № 13,

Специализация торгового объекта – рассада цветов,

Начальная цена лота – 5900,12 руб.



Аукцион стартует 13 мая с 14.30 (время московское) по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 201. Его участников определят до 18 часов 11 мая. Дополнительную информацию можно получить по тел.: 71-35-68, а также на официальном сайте администрации Петрозаводска: http://portal.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/act...

фото: ТАСС / Владимир Смирнов

Бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика, игравшего во дворе

В Башкирии бродячие собаки загрызли четырехлетнего ребенка, когда он играл возле дома, сообщили РИА-Новости в прокуратуре республики.

Инцидент произошел в субботу утром в деревне Сафарово Учалинского района Башкирии. Ребенок скончался на месте от полученных травм.

В Следственном комитете России по Башкирии заявили, что в момент нападения ребенок катался на велосипеде.

На место инцидента выехал учалинский межрайонный прокурор Ильдар Гильманов.

"Прокуратура поверит исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных", - отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры оценят деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщают РИА-Новости.

фото: © pixabay.com

Частная баня вспыхнула ночью в деревне Мандера

Спасатели двух районов Карелии ликвидировали ночной пожар в частной бане в деревне Мандера.

В воскресенье, 18 апреля в 00:04 пожарно-спасательные подразделения Пряжинского и Питкярантского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: Пряжинский район, деревня Мандера у дома 3.

В 01:55 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось, что в поселке Карелии загорелись штабели со шпалами.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Почти 46 тысяч фактов превышения скорости зарегистрировали приборы фотофиксации на дорогах Карелии

С начала года только при помощи приборов фотофиксации установлено почти 46 тысяч фактов превышения скорости, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Лахденпохском районе 20-летний водитель Mitsubishi накануне превысил скорость движения автомобиля на величину более 60 километров в час. Как рассказали в ГИБДД Карелии, за рулем находился житель Санкт-Петербурга, которого после установления факта направили на административную комиссию. Превышение скорости от 60 до 80 км/ч влечет административный штраф в размере от двух до двух с половиной тысяч рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

Превышение скорости является самым распространённым нарушением правил дорожного движения. С начала года только при помощи приборов фотофиксации установлено почти 46 тысяч таких фактов, отметили в Госавтоинспекции.

фото: Столица на Онего

В Карелии в понедельник ожидается до +14 градусов

Синоптики обещают в понедельник, 19 апреля на территории Карелии до +14 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 19 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Температура воздуха ночью -5…0, днем +9…+14 градусов.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Значительная часть жителей России выступает за введение бессрочного масочного режима, показал опрос

Не менее 15% опрошенных россиян считают, что нужно сделать масочный режим в общественных местах бессрочным.

Как сообщает ТАСС, 64% высказались против таких мер, об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которое опубликовано на сайте в воскресенье.

"Большинство россиян (64%) против того, чтобы масочный режим в общественных местах стал бессрочным. 15% россиян, напротив, поддерживают такую идею. Причем больше всего тех, кто голосует за бессрочный масочный режим, среди молодежи [в возрасте] до 24 лет (20%)", - говорится в тексте исследования.

По данным опроса, больше других введение бессрочного масочного режима поддержали жители Челябинска (22%), Красноярска и Уфы (21%). В Москве такой точки зрения придерживаются 18%, в Санкт-Петербурге - 14% респондентов.

Исследование проводилось с 5 по 13 апреля во всех округах РФ. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.