Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Любарский дал поручение взять Петрозаводск под контроль

Глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.

На своей официальной странице в соцсети глава Петрозаводска опубликовал документ – Поручение, в котором по пунктам расписал, какие задания дал своим заместителям, чтобы работа была продуктивной и способствовала развитию города.

Так, своего первого зама Инну Колыхматову он попросил до 24 мая определить кураторство руководителей комитетов администрации за территориями города.

Вторым пунктом значится необходимость проработки вопроса еженедельного приема граждан, а также проведения открытых планерок, где будут рассматриваться актуальные вопросов развития Петрозаводска.

Не забыл Владимир Любарский попросить определить регламент работы соцсети «Вконтакте».

Также глава города дал поручение собрать информацию о разрушающихся опасных объектах в столице Карелии.

И обязал предоставить ему план мероприятий по благоустройству набережной.

фото: © Столица на Онего

В Карелии резко похолодает на 13 градусов

Похолодание и дожди идут в Карелию.

Как сообщает Центр ФОБОС, во вторник, 18 мая, Русская равнина ещё оставалась во власти аномальной, или вернее сказать – небывалой жары! Потепление, охватившее европейскую часть страны, накануне как раз вышло на пик. В Москве, как и в Карелии, тоже был побит температурный рекорд, державшийся более века: +31°!

По словам синоптиков, очень долго погоду в европейской части России определял обширный казахстанский антициклон, по периферии которого в регион поступали воздушные массы из Средней Азии. Но всё это время очаг высокого давления с запада пытались теснить атлантические циклоны. И накануне им всё-таки удалось сломить его сопротивление. На Русскую равнину пробилась гряда грозовой облачности – плотные тучи движутся к нам со стороны Европы.

Вслед за атмосферным фронтом будет распространятся довольно прохладный воздух из акватории Северной Атлантики. И к выходным похолодание охватит практически всю европейскую территорию России, не будет исключением и Карелия, где в воскресенье, 23 мая, ожидается похолодание до +8…+9 градусов и дожди.

Прохладу, по информации ФОБОС, жители Карелии начнут ощущать уже в пятницу, когда температура воздуха днем составит +12…+14 градусов и пойдет дождь. В субботу, 22 мая, снижение температуры продолжится, и столбик термометра остановится уже на отметке +9…+10 градусов, а ночью и вовсе похолодает до +4.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев: Пенсионеры не должны платить за учет домашних животных

Сенаторы поддержали целый ряд поправок в закон «Об ответственном обращении с животными».

На заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенаторы рассмотрели сразу четыре законопроекта, касающихся изменений в закон «Об ответственном обращении с животными». Как отметил Игорь Зубарев, принятый в 2018 году нормативно-правовой акт, призванный решить проблему с безнадзорными животными, по сути носит декларативный характер и нуждается в серьезной доработке.

«К сожалению, закон не исполняется практически во всех регионах, поскольку у муниципалитетов нет средств на отлов и стерилизацию бездомных животных, на создание приютов для питомцев. Зоозащитники, например, в Карелии, где первый приют для собак и кошек был создан 10 лет назад, очень многое делают для того, чтобы по городам и поселкам не бегали своры агрессивных животных. Если раньше в Петрозаводске было около 1 500 бездомных собак, то сейчас осталось несколько сотен. Но, существуя на средства благотворителей, зоозащитному движению не справиться с проблемами безнадзорности. Поэтому над несовершенным, не учитывающим опыт регионов федеральным законом нужно серьезно работать», - считает сенатор от Карелии.

Так, согласно одному из рассмотренных на профильном комитете законопроекту предлагается установить единый порядок регистрации животных и сделать саму процедуру обязательной. При этом субъекты РФ получат полномочия по разработке своего порядка данных процедур. Законодатели считают, что это позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором для тех, кто выбрасывает питомцев на улицу.

«Вопрос о введении учета домашних животных назрел давно. Но нужно тщательно продумать, как будет осуществляться эта регистрация. Поводок с именем, чипирование – все это стоит денег. Где бабушка, которую не нужно учить ответственности за своего питомца, она холит и лелеет порой нескольких кошек и собак, возьмет средства на регистрацию? Введение учета домашних животных не должно стать финансовой нагрузкой для пенсионеров. Считаю, что необходимо определить льготную категорию граждан - пожилых людей, для которых эта процедура будет бесплатной», - отметил на комитете Игорь Зубарев.

Сенаторы поддержали поправки, касающиеся послаблений в отношении хозяев собак-поводырей, поскольку инвалиды по зрению не в состоянии выполнить существующие требования по выгулу домашних животных. Также планируется упростить условия создания приютов для животных, смягчив требование об отдельно стоящем здании для дома для мокроносых.

Важной, по мнению Зубарева, является поправка о запрете проведения на животных ветеринарных и иных процедур в нелечебных целях. Это касается ампутации третьей фаланги и когтя у животных семейства кошачьих и удаление на лапе участка сухожилия.

«Когда люди берут дикое животное, например, сервала, они должны осознавать, что эта дикая кошка, она может поранить хозяев и повредить мебель. Это не игрушка, издеваться над животным, делая ему мягкие лапки, нельзя», - считает парламентарий.

Как отметили сенаторы, инициативы по внесению изменений в закон «Об ответственном обращении с животными» созвучны поручениям президента РФ. Среди них - совершенствование учета домашних животных, усиление работы с бездомными животными, увеличение доли стерилизованных и вакцинированных особей.

«Глава государства дал поручение правительству и региональным властям разработать поправки до 1 декабря этого года. И мы должны применить комплексный подход к данной работе. Иначе закон так и останется только на бумаге», - уверен Игорь Зубарев, пообещав в ближайшее время дать интервью с разъяснением законодательства по профилактике безнадзорных животных.

фото: ©Столица на Онего

Депутат парламента Карелии: «Нас загнали в нищету!»

Бывший руководитель республики Виктор Степанов возмущен тем, что некоторые субъекты федерации «жируют», а в Петрозаводске разбиты улицы.

С таким эмоциональным заявлением депутат выступил 19 мая на заседании комитета по бюджету и налогам карельского парламента. Как отмечает деловая интернет-газета «Вести Карелии», бывший руководитель республики Виктор Степанов высказался за равную бюджетную обеспеченность российских регионов.

По словам Степанова, некоторые субъекты федерации «жируют» и позволяют себе по нескольку раз перекладывать плитку на тротуарах, а в Петрозаводске, между тем, разбиты улицы. Как считает депутат, нынешнее распределение бюджетных средств не позволяет Карелии развиваться. «Нас загнали в нищету!», – заявил Виктор Степанов.

Водитель легкового автомобиля в Петрозаводске не пропустил пожарную машину с включенным маячком (ВИДЕО)

Нарушение попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру».

В минувший понедельник, 17 мая, в 21.23 на перекрестке улицы Мелентьевой и Первомайского проспекта водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения не предоставил преимущества для проезда пожарному автомобилю с включенными световыми сигналами.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожанка возмутилась, что непропуск пожарной машины был совершен, несмотря на недавно произошедшее смертельное ДТП, когда под колесами пожарной машины погиб таксист, не пропустивший транспорт со спецсигналом.

Напомним, 9 мая страшная авария в центре Петрозаводска унесла жизнь человека. Спешившие на вызов пожарные протаранили автомобиль такси, который не пропустил служебную машину.

фото: МВД Карелии

Суд присяжных посчитал, что бизнесмен, расстрелявший человека в Петрозаводске, не заслуживает снисхождения

В Петрозаводске бизнесмен Евгений Яблоков признан виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества, сообщили в Следкоме Карелии.

Собранные следственными органами Следкома Карелии доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта Евгению Яблокову. Он признан виновным в совершении убийства, покушении на убийство и повреждении чужого имущества.

Следствием и судом установлено, что днем 18 марта 2020 года Яблоков на улице Правды в Петрозаводске в ходе конфликта из-за ДТП с гражданином Азербайджана и тремя его знакомыми произвел не менее шести выстрелов из охотничьего гладкоствольного самозарядного карабина 12 калибра в своих оппонентов. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение, от которого скончался на месте происшествия.

В результате произведенных бизнесменом выстрелов пулями были повреждены две автомашины, одна из которых двигалась по проезжей части, а вторая была припаркована между жилыми домами. Также пули повредили окно квартиры и стену жилого дома.

С места происшествия подсудимый скрылся, но предпринятыми мерами розыска задержан сотрудниками уголовного розыска полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вердиктом присяжных заседателей мужчина признан виновными в инкриминируемых ему преступлениях. На основании обвинительного вердикта будет вынесен приговор.

Как рассказал адвокат со стороны пострадавших Анатолий Хоменя, сегодня в Верховном суде Карелии суд присяжных в отношении Яблокова вынес вердикт, что он виновен по всем вменяемым статьям и не заслуживает снисхождения.

Напомним, что предприниматель, расстрелявший человека в центре Петрозаводска, надеялся на суд присяжных.

фото: © Александр Алпаткин/ТАСС

Жители семи микрорайонов Петрозаводска на два дня останутся без горячей воды

В конце следующей недели из-за ремонтных работ на сетях в части домов Петрозаводска отключат горячее водоснабжение, сообщили в администрации города.

По информации ПАО «ТГК-1», с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Связано это с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей в рамках реконструкции.

В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка.

С полным списком домов, в которых в указанный период будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно ознакомиться здесь.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Две петрозаводчанки и житель поселка Карелии скончались от коронавируса

Всего в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 518 человек, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончались петрозаводчанки 80 и 55 лет, а также умер 55-летний житель деревни Шуньга. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии от коронавирусной инфекции скончались 518 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 56 человек. Из этого числа заболевших – 49 человек, из них 11 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 46613 человек.

Выздоровели 44760, за сутки выписаны по вуыздоровлению 55 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7590,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3378,4 случая, по Северо-Западу – 5894,7.

фото: © ОУР ОМВД России по Костомукше

В Карелии разыскивается мужчина, подозреваемый в педофилии

Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД по Костомукше устанавливают личность гражданина, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Об этом сообщает газета "Новости Костомукши" со ссылкой на городской отдел МВД.

Приметы подозреваемого:

На вид 40-50 лет, рост около 180 см, цвет кожи – смуглый, среднего телосложения. Летом 2016 года неоднократно был замечен в лесном массиве между домом 6 по улице Первооткрывателей и домом №7 по Советской. Был одет в спортивный костюм чёрного цвета с лампасами.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо значимой информацией, сообщить по телефону: +7(981)406-00-46.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Почему вы не торопитесь сделать прививку от коронавируса? (ОПРОС)

В Карелии подлежат вакцинации 290 633 человека, напомнил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По информации Минздрава Карелии, в республику на сегодняшний день поступило 88 986 доз вакцины от коронавируса.

"На 18 мая первым компонентом вакцины привились 72 373 человека (81,3% от количества поступившей вакцины), вторым компонентом - 58 222 человека (65,4% от количества поступившей вакцины). Среди жителей Карелии старше 60 лет прививку сделали уже 39 419 человек, что составляет 54,5% от общего числа вакцинированных", - рассказал Охлопков и подсчитал, что еще нужно привить не менее 218 260 жителей Карелии.

Интересуемся у читателей: если вы не сделали еще прививку от коронавируса, то почему не торопитесь на вакцинацию?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске разыскивается водитель, заблокировавший проезд на перекрестке (ВИДЕО)

Водитель в Петрозаводске выехал на «встречку» и в час-пик заблокировал проезд на одном из перекрестков города.

Госавтоинспекция Петрозаводска разыскивает водителя, нарушившего Правила дорожного движения на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева.

Всех, кто располагает информацией о водителей и автомобиле, в автоинспекции просят связаться с дежурной группой по телефонам 715-900, 78-44-44.

Утром 17 мая около 9.00 водитель на перекрестке улиц Мелентьевой и Зайцева выехал на полосу встречного движения посреди перекрестка и на полторы минуты заблокировал движение по одной из улиц.

Информация об этом инциденте была размещена в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Момент нарушения запечатлен камерами наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».

фото: © сайт прокуратуры г.Санкт-Петербурга/epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

Будущий прокурор Карелии работал в Епархии

Дмитрий Харченков, который в ближайшее время сменит руководителя карельской прокуратуры Карена Габриеляна, трудился юристом Санкт-Петербургской Епархии.

Зампрокурора Санкт-Петербурга Дмитрий Харченков, предложенный президентом РФ на должность прокурора Карелии, успешно прошел вместе с другими кандидатами в руководители надзорных ведомств в регионах консультации в Совете Федерации. Об этом стало известно сегодня, 19 мая, в ходе заседания верхней палаты парламента.

«По всем кандидатам, представленным президентом РФ, комитеты СФ приняли положительное заключение. Соответствующий доклад был представлен председателю Совета Федерации – для информирования президента РФ о проведенных консультациях», - заявил на заседании председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По словам председателя СФ Валентины Матвиенко, в соответствии с Регламентом палаты, письмо о результатах проведения консультаций будет направлено президенту России, сообщается на сайте Совфеда.

Напомним, 46-летний Дмитрий Харченков уже 25 лет работает в прокуратуре. Но в надзорное ведомство он пришел не сразу. В начале 90-х он работал техником научно-производственного кооператива «Гефест». С 1994 по 1996 годы Харченков был юристом Санкт-Петербургской Епархии Русской Православной Церкви (Московского Патриархата). Из Епархии он перешел на должность следователя в прокуратуру. С 2013 года работает заместителем прокурора северной столицы.

Ранее Карен Габриелян, руководивший прокуратурой республики в течение 10 лет, попрощался с Карелией.

фото: источник - паблик «Подслушано в ПТЗ»

«Вот-вот кто-нибудь убьется»: аварийная лестница ведет на пляж в центре Петрозаводска (ФОТО)

С набережной Гюллинга к пляжу в Зарецком парке ведет опасная лестница, предупреждают горожане.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» горожане разместили пост о многострадальной лестнице, которая ведет с набережной Гюллинга к пляжу в Зарецком парке.

«Вот-вот кто-нибудь убьется, так как куски лестницы отваливаются, перила сломаны. Напротив, ближе к площади Кирова установлена стела воинской славы, центр города - и такая позорная лестница, по которой гуляют жители и туристы города», - написали петрозаводчане в городском паблике.

И напомнили про фонтан, который расположен здесь же, в Лососинке, и не работает на протяжении долгого времени.

«Может быть, нужно ремонтировать старое, а не новое строить», - предположили авторы публикации в соцсети.

фото: © Газета "Новости Костомукши"

Пожилой водитель в Карелии не успел среагировать и сбил подростка на велосипеде

В Костомукше подросток на велосипеде вылетел на пешеходный переход и попал под машину, сообщили в Костомукшском отделе ГИБДД.

Сегодня утром, 19 мая, в 8:10 в Костомукше у пересечения бульвара Лазарева и КСЦ «Дружба» произошло ДТП с участием юного велосипедиста, сообщается в паблике газеты "Новости Костомукши" со ссылкой на районный отдел Госавтоинспекции.

Так, 75-летний водитель Mitsubishi на пешеходном переходе сбил 13-летнего подростка. Велосипедист не спешился перед пересечением проезжей части по переходу, водитель не успел среагировать.

Пострадавший подросток доставлен в больницу.

Отдел ГИБДД Костомукши обращается к детям и родителям: пересекать дорогу на пешеходном переходе можно, только спешившись с велосипеда, самоката, санок или других малых транспортных средств.

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске 18 мая побит температурный рекорд 1979 года

В 1979 году в мае воздух прогрелся до +26,8 градуса.

Как отмечается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии», 18 мая в Петрозаводске установлен температурный рекорд.

Предыдущее значение для 18 мая принадлежало 1979 году, тогда воздух прогрелся до +26.8 градуса.

Теперь таблицу рекордов занимает 18 мая 2021 года со значением +29.2 градуса.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Жителей аварийных домов из Суоярви переселят в город бумажников в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о расселении аварийного фонда: выдаче квартир и компенсации.

На своей странице в соцсети Артур Парфенчиков сообщил, что в Кондопоге строят два многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилья. В одной из пятиэтажек на бульваре Юности уже началась внутренняя отделка. По его словам, сюда переедут 80 кондопожских семей. Сдать дом планируется до конца этого года.

«После того, как люди получат ключи от квартир в новостройке, программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, в Кондопоге будет выполнена. В общей сложности, 134 семьи переедут из аварийного жилья в благоустроенные квартиры», — написал Парфенчиков.

Во второй пятиэтажке, также на 80 квартир, новоселье будут справлять в следующем году. Сюда переедут жители из аварийных домов других районов республики, в основном из Суоярви. Оба здания возводит «Строительное предприятие № 1».

Глава отметил, что дома качественные, достаточно комфортные, но все же это жилье эконом-класса.

«Но у собственников аварийного жилья есть выбор. Например, получить компенсацию. Тем более, что нам удалось увеличить ее размер. Добавив собственные средства, можно построить дом или приобрести квартиру по своему вкусу и в том месте, где семья хотела бы жить, — объяснил глава Карелии. — Наша задача — как можно скорее расселить дома, признанные аварийными до 2017 года по всей республике, чтобы приступить к следующему этапу. Поскольку жилья, признанного аварийным после указанного срока, в Карелии в несколько раз больше».

фото: © Администрация Сортавальского поселения

Стихия обрушила дерево на автомобиль в поселке Карелии

В Сортавальском районе прошел грозовой шторм, сообщили в администрации района.

По словам главы города Сергея Крупина, прошедший сегодня ночью грозовой шторм не нанес серьезных повреждений инфраструктуре поселения. Нарушения электро- и водоснабжения в Сортавале и поселке Хелюля было восстановлено в кратчайшие сроки.

Было зафиксировано несколько упадших деревьев из-за штормовых порывов, одно из которых повредило частный автомобиль в поселке Хелюля.

Глава города благодарит АО «ПСК», ПАО «МРСК Северо-Запада» за оперативную работу в восстановлении электроснабжения, а также директоров ООО «Карелводоканал» А.В. Романчика и ООО «Домстройсервис» А.Б. Чайкова за быстрое восстановление водоснабжения.

фото: © страница Вконтакте Яны Тухканен

Жители села Карелии строят себе дорогу по советам из интернета (ФОТО)

В селе Видлица Олонецкого района местные жители своими руками строят дорогу, почитав инструкцию в интернете, – власти выделили материал от разрушенного спортзала.

На странице жительницы села Видлица размещена информация с фото, где рассказывается, как местные жители строят дорогу на улице Молодежная.

«Так как дорога не стоит еще на балансе администрации, власть помогает чем может, — написала автор поста. — Спасибо большое Степановой Татьяне Васильевне (глава поселения — ред.) за оплаченный трактор и выделенный материал от разрушенного спортзала. Выделенныйматериал мы используем для укрепления дороги. Сверху этого нам выделят щебень — и дорога станет крепче!»

Жительницы Видлицы показала на фото, какой дорога была до ремонта и какой стала.

Отметим, что советы по строительству дороги селяне нашли в интернете.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска попросили у правительства республики 60 млн рублей на дорожные ямы

Администрация Петрозаводска обратилась в адрес правительства Карелии с просьбой о выделении дополнительных средств на ямочный ремонт дорог, сообщили в мэрии города.

Как отметили в администрации, заложенный в муниципальный контракт с «ТехРентом» объем финансирования не позволяет выполнить работы на всех дорогах, требующих ремонта. По предварительным оценкам, на устранение деформаций на площади 60 тысяч квадратных метров необходимо порядка 50 млн рублей. Кроме того, порядка 10 млн требуется на профилактические мероприятия по обработке температурных трещин вяжущими материалами. В этой связи администрация Петрозаводска попросила у правительства республики выделить дополнительные средства из Дорожного фонда.

В настоящее время мэрия направила подрядной организации ООО «ТехРент» заявку на проведение ямочного ремонта. В ближайшее время работы будут выполнены на общей площади около 500 квадратных метров. Ямы и трещины заделают в рамках текущего муниципального контракта заделают на мосту по Красноармейской улице, на путепроводе по Комсомольскому проспекту, на Лососинском шоссе (от Ярославской улицы до улицы Чистой), на улице Шотмана (от улицы Мелентьевой до улицы Краснофлотской), на Комсомольском проспекте (от кольцевого пересечения до д. № 31), на Мончегорской улице (на подъезде к улице Лыжной), на Лыжной улице (на подходах к улице Ровио со стороны улицы Торнева и улицы Балтийской), на Железнодорожной улице в районе дома № 6.

В администрации напомнили, что в городе продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего за 2021-2022 годы в разных районах карельской столицы отремонтируют 29 улиц и тротуары на семи из них. В настоящее время работы на одном объекте - улице Правды – завершены. Ремонт идет на шести дорогах: Лесном и Октябрьском проспектах, Соломенском и Пряжинском шоссе, Сулажгорской и Новосулажгорской улицах.

Ранее сообщалось, что дороги в Петрозаводске в рамках нацпроекта отремонтирует прежний подрядчик – «АБЗ-Дорстрой» - за миллиард рублей.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Участники опроса ждут от нового главы Петрозаводска наведения порядка в городе

Владимир Любарский вступил в должность главы Петрозаводска, и мы интересовались у читателей, чего они ждут от нового руководителя.

В опросе приняли участие 569 человек, большинство из которых – 321 (56%) респондент – ответили, что ждут от нового главы Петрозаводска наведения порядка в городе.

Чуть меньшее число участников опроса – 211 (37%) ничего не ждут, так как этот уже город не спасти.

И лишь 36 человек (6%) надеются, что новый глава продолжит начатые Ириной Мирошник проекты.

фото: pixabay.com

Пьяная 17-летняя девушка побила полицейского в районе Карелии

В Сортавальском районе 17-летней местной жительнице грозит 5 лет лишения свободы за нанесение побоев полицейскому, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в феврале юная жительница Сортавальского района была задержана полицейским в общественном месте за нарушение общественного порядка, так как была пьяна.

После задержания девушка повела себя агрессивно и сначала ударила полицейского, доставлявшего ее в отдел полиции, в служебном автомобиле, а затем в фойе дежурной части нанесла ему несколько ударов рукой.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

фото: © pixabay.com

Приставы в Карелии «забрали» ключи от калитки у должника, который не пускал соседа в их общий дом

В Суоярвском районе после вмешательства приставов должник, установивший забор у дома, получил штраф и отдал ключи от калитки соседу.

В отделении судебных приставов по Суоярвскому району на исполнении находилось производство, согласно которому должник был обязан устранить препятствие для соседа. Обратившийся в суд местный житель не мог попасть к себе домой, поскольку земельный участок вокруг многоквартирного дома был обнесен забором. Об этом сообщили в службе судебных приставов Карелии.

Суд вынес решение в отношении должника — установить калитку в заборе. И новая калитка вскоре появилась в железном заборе, но ключи от нее выигравший суд сосед так и не получил.

Пристав вынес постановление о взыскании с хозяина забора исполнительского сбора в размере 5000 тысяч рублей. Кроме того, должник был оштрафован на 1000 рублей.

Чтобы не усугублять ситуацию, должник отдал соседу ключи от калитки, оплатил в полном объеме исполнительский сбор и штраф.

Ранее в Пряжинском районе у местного жителя из-за долгов приставы арестовали автомобиль, дом, землю, снегоход и прицеп.

фото: © kremlin.ru

Медведев не исключил введения обязательной вакцинации от коронавируса

Заместитель председателя Совета безопасности России считает, что такого рода решение может быть принято в интересах защиты подавляющего большинства населения страны.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключает введения обязательной вакцинации от коронавируса. Как сообщило РИА Новости, такую точку зрения Медведев высказал 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», – заявил заместитель председателя Совбеза РФ.

По словам Медведева, это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны – защиты всего населения.

фото: © правительство Карелии

Министр спорта России хочет построить в Карелии стадион и новый футбольный манеж

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, правительство Карелии и Федерация футбола региона заключили соглашение о сотрудничестве и развитии футбола.

Как сообщается на сайте правительства республики, документ подписан в рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта «Спорт – норма жизни». Он поможет систематизировать работу по дальнейшему развитию футбола в Карелии, объединить ресурсы сторон и распределить сферы ответственности между РФС, Министерством спорта РФ, региональными властями и федерацией футбола.

По словам главы Минспорта РФ Олега Матыцина, в рамках реализации мероприятий договора и федерального проекта планируется построить в республике стадион и новый футбольный манеж.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что к 2024 году в Карелии будут созданы условия для удвоения количества команд в чемпионате республики и создания не менее 20 новых команд как в региональной Детской футбольной лиге, так и в чемпионате Карелии по мини-футболу. В регионе появятся Школьная и Студенческая футбольные лиги, которые будут развиваться при поддержке региональной федерации футбола, пообещал Дюков.

Кроме того, ведущей спортивной школе региона будет присвоен статус «Региональный центр РФС», который позволит учреждению рассчитывать на ресурсную и методологическую поддержку со стороны РФС. На такую же поддержку сможет рассчитывать и уже существующий в Карелии «Детский футбольный центр».

"Мы рассчитываем, что в дальнейшем, благодаря этому Соглашению, в Карелии появится региональный футбольный центр. Это станет очередным этапом в развитии карельского футбола и позволит поднять его на новый уровень", - отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

фото: © Pixabay

Осторожно! Саженцы с трипсом завезли в Карелию

Западный цветочный трипс найден в нескольких партиях посадочного материала в Петрозаводске, рассказали на сайте Россельхознадзора.

В результате карантинного мониторинга, проведенного специалистами Россельхознадзора в одном из крупнейших мест продажи семенного и посадочного материала в Петрозаводске, в трех партиях был обнаружен западный цветочный трипс. Наличие насекомых было подтверждено результатами лабораторных исследований.

Собственник зараженной продукции принял решение уничтожить её.

Западный цветочный (калифорнийский) трипс — опасный вредитель, представляющий большую опасность для многих культурных растений. Он может распространяться с любым посадочным материалом, легко переносится в одежде и волосах, с инвентарем и тарой.

Главный симптом, свидетельствующий о заселении трипса — это обесцвечивание верхней поверхности листа и появление углублений на месте повреждения.

Основной мерой борьбы с трипсом в домашних условиях является обработка разрешенными к применению в России инсектицидами.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Бундин

Предприниматель, оставивший несколько бюджетных организаций Петрозаводска без топлива, пойдет под суд

В Петрозаводске будут судить предпринимателя, который взял у бюджетных организаций 2 млн рублей за топливные карты и обманул всех, сообщил в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя организации, присвоившего 2 млн рублей бюджетных средств.

Согласно материалам уголовного дела, предприниматель в 2016 году заключил пять контрактов и принял на себя обязательства о поставке автомобильного топлива для нужд организаций. После перечисления заказчиками денег мужчина направил топливные карты на получение нефтепродуктов, по которым потерпевшими в течение нескольких дней на автозаправочных станциях было выбрано незначительное количество топлива. После этого обслуживание топливных карт было прекращено, однако обвиняемый ранее полученные денежные средства возвращать не стал, обналичил их и распорядился по своему усмотрению.

Мужчина полностью признал свою вину, часть причиненного ущерба на сумму более 350 тысяч рублей в настоящее время взыскана с обвиняемого по решению суда.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 19 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +18 …+28 4 м/с ЮВ 745 мм.рт.ст. 44% день Ясно, +29 …+30 5 м/с ЮВ 743 мм.рт.ст. 31% вечер Облачно с прояснениями, +20 …+28 4 м/с ЮВ 742 мм.рт.ст. 46% ночь Малооблачно, +16 …+19 2 м/с Ю 743 мм.рт.ст. 71%

фото: © Владимир Гердо/ТАСС

В Карелии женщина с купленными правами нарушила ПДД и попала под суд

В Кондопожском районе осудили петрозаводчанку, которая ездила по купленным правам, сообщили в городской судебной инстанции.

Так, жительница Петрозаводска по интернету заказала поддельное водительское удостоверение на свое имя и получила его через курьера доставки. После чего незаконно использовала его. В один из дней декабря 2020 года после управления автомобилем совершила административное правонарушение и, достоверно зная о том, что имеющееся у нее водительское удостоверение является поддельным, предъявила его инспектору ГИБДД, который пресек дальнейшее использование поддельного удостоверения, изъяв его у обвиняемой.

За использование поддельных водительских прав в отношении жительницы столицы Карелии было возбуждено уголовное дело, которое позже было передано для рассмотрения в суд.

В связи с тем, что обвиняемая ранее не была судима и совершила преступление небольшой тяжести, а также раскаялась в содеянном, способствовала раскрытию и расследованию преступления, суд посчитал возможным прекратить уголовное дело, поскольку вследствие деятельного раскаяния женщина перестала быть общественно опасной.

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Вор-рецидивист похитил в учебном заведении Петрозаводска ювелирные украшения

В Петрозаводске осудили мужчину, который обокрал учебное заведение, сообщили в городском суде.

Так, 13 мая Петрозаводский городской суд вынесен приговор ранее судимому мужчине за кражу в учебном заведении.

В декабре 2020 года рецидивит через окно проник в здание одного из учебных заведений Петрозаводска и похитил ноутбук и компьютерные аудиоколонки, принадлежащие учебному заведению, а также ювелирные изделия из серебра.

По совокупности приговоров судом назначено наказание в виде 2,5 лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

фото: © Столица на Онего

Жители Карелии смогут добраться до Кижей на вертолете до 14 июня

Аэропорт «Петрозаводск» продлил период выполнения "социальных" рейсов на остров Кижи и в Сенную Губу.

По сообщению Минтранса Карелии, "социальные" рейсы будут осуществляться до 14 июня. Полеты предусмотрены, как и ранее в распиаании, - один раз в неделю, по понедельникам. Время отправления из Петрозаводска — 11.00. Стоимость билета — 1190 рублей.

Расписание размещено на сайте аэропорта «Петрозаводск».

Ранее сообщалось, что самолеты из Петрозаводска отправятся в Калининград.