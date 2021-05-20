Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © dpa.com

В Карелии возбуждено уголовное дело о картельном сговоре поставщиков продуктов питания в соцучреждения

Ущерб от незаконного ограничения конкуренции оценивается почти в 70 миллионов рублей.

Антимонопольное расследование в отношении поставщиков продуктов питания в социальные и лечебные учреждения Карелии послужило основанием для возбуждения уголовного дела об ограничении конкуренции, расследованием которого занимается Следственное управление республиканского МВД. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 178 Уголовного Кодекса РФ.

Как сообщили в Карельском управлении Федеральной антимонопольной службы, под подозрение в картельном сговоре попали ООО «Мегаторг плюс», ООО «Все для Ваших детей», ООО «Онежснаб», ООО «Детские программы», ООО «Петроторг» и ИП Андреев С.В. Им инкриминируется ограничение конкуренции при проведении государственных торгов на поставку продуктов детского питания в учреждения здравоохранения и образования Республики Карелия в период 2015-2017гг. По оценке правоохранительных органов, в результате реализации картельного сговора, его участниками был получен незаконный доход на общую сумму более 68,7 миллиона рублей. В настоящее время основными фигурантами уголовного дела являются руководители коммерческих структур, поставлявших продукты питания в социальные учреждения Карелии.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии от коронавируса умерла 26-летняя женщина

Оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил еще две смерти от COVID-19.

В Карелии зарегистрировано еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской больнице им. В.А. Баранова скончалась 26-летняя петрозаводчанка, в Сортавальской ЦРБ умер 90-летний скончался житель Сортавалы. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания, сооющили 20 мая в региональном оперштабе.

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 520.

За сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 55 человек. Из этого числа заболевших – 50 человек, из них 13 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 46668.

За минувшие сутки выздоровели еще 63 человека. Всего справилось с недугом 44823 пациента.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7599,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3383,9 случая, по Северо-Западу – 5903,6.

Ранее Медведев не исключил введения обязательной вакцинации от коронавируса.

фото: администрация Петрозаводска

День города в Петрозаводске в этом году не отменят

День города в столице Карелии состоится 26 июня в очном формате, торжества пройдут на Онежской набережной, сообщил Владимир Любарский.

Петрозаводск отметит свое 318-летие 26 июня, торжества пройдут в очном формате на Онежской набережной, сообщил глава города Владимир Любарский.

По словам мэра, праздник в этом году пройдет под девизом «Петрозаводск на праздничной волне». Эта тема объединит все сценические площадки. Будет работать центральная сцена в створе проспекта Ленина и молодежная площадка ПетрГУ у скульптуры «Рыбаки». Прорабатываются и другие тематические площадки партнеров праздника, игровые, развлекательные зоны, торговые ряды, ярмарка-выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и товаров местного производства.

Как рассказал Любарский, в стадии согласования находится проект «Королева сварки». Из Москвы пригласят дизайнера по металлу и сварщика третьего разряда Александру Ивлеву (Weld Queen), которая создаст арт-объект совместно с жителями города.

Напомним, в прошлом году день города в традиционном формате в конце июня не проводился из-за эпидемии коронавируса.

фото: © пресс-служба Минстроя Карелии

Ребенок в Петрозаводске упал с недостроенного дома

Мальчик госпитализирован с травмами с места происшествия.

Как сообщили в МВД Карелии, 17 мая в 19.17 на пульт дежурной службы полиции поступило сообщение из службы "112" о том, что на улице Сегежской в микрорайоне Ключевая 10-летний ребенок упал с высоты второго этажа недостроенного дома.

При падении мальчик получил травмы и был госпитализитрован.

Как стало известно "Столице на Онего", на сегодняшний день ребенок находится в состоянии средней тяжести, проходит лечение в Детской республиканской больнице.

Ранее сообщалось, что 15-летний ребенок погиб под завалами старого здания в поселке Карелии.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Любарский уехал в Москву и рассказал, что будет читать в поезде

Глава Петрозаводска Владимир Любарский в составе правительственной делегации примет участие в днях Республики Карелия в Москве.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский накануне вечером уехал в Москву. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Еду в составе правительственной делегации на дни Республики в Москву. Вроде и не ко времени - только начал вникать, и проблем вагон, но некуда деваться - столица должна быть представлена. Нахожусь на связи».

Любарский рассказал, что в поезд взял книгу «100 советов мэру».

«Чтение начал с середины, да простят меня и Кац, и Варламов. С темы транспорта. Актуально».

Напомним, дни Республики Карелия пройдут в Москве 20–21 мая. Планируется подписание программы сотрудничества между Москвой и Карелией. Инвестиционный, экономический и туристический потенциал региона презентуют в Торгово-промышленной палате России. В течение двух дней пройдёт ряд круглых столов, направленных на развитие двух субъектов.

фото: © Правительство Карелии/gov.karelia.ru

Рашид Нургалиев откроет в Карелии новый павильон «Бесовы следки»

Защитный павильон расположен над самой знаменитой группой древних наскальных изображений на побережье Белого моря.

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев откроет в Карелии новое здание защитного павильона «Бесовы следки». Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», возведение нового павильона над скалой с самой знаменитой группой беломоских петроглифов началось несколько лет назад в рамках подготовки к празднованию 100-летия республики Карелия, однако работы, которые курировал лично Нургалиев, финансировались из внебюджетных источников. Прежний павильон был построен в 1968 году и был закрыт для посещения туристами в 1999 году из-за аварийного состояния.

Читайте подробнее на сайте издания.

фото: кадр с видео читателей

Дерево упало на жилой дом в Петрозаводске (ВИДЕО)

На улице Коммунистов в Петрозаводске аварийное дерево упало на жилой дом, сообщают очевидцы.

Жители Петрозаводска прислали в редакцию видео, снятое накануне возле деревянного жилого дома № 22 по улице Коммунистов.

«Упало дерево, всем по барабану, угроза обрушения на газовые баллоны! Никакой реакции со стороны администрации и Петрогица, страшно зайти в квартиру!», - написали жильцы дома.

фото: © EPA-EFE/BIONTECH SE

Карелия входит в десятку лидеров среди регионов РФ по темпам вакцинации от COVID-19 лиц старше 60 лет

Ход вакцинации в районах республики обсудили на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое провел его председатель, вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков.

В начале заседания главный санитарный врач республики Людмила Котович рассказала об эпидемиологической ситуации в Карелии. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе среди совокупного населения продолжает снижаться, к началу недели этот показатель ниже эпидемического порога на 27%. Но ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции складывается напряженная, наблюдается увеличение количества зарегистрированных случаев инфицирования.

- Необходимо продолжать контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, которые установлены распоряжением Главы Республики 127-р и, конечно же, наращивать темпы вакцинации. Это единственный способ остановить распространение инфекции, - подчеркнула Людмила Котович.

Как отметил Игорь Корсаков, вакцинироваться от коронавируса жизненно важно всем, кто не имеет медицинских противопоказаний.

- Пандемия не отступила, врачи, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, отмечают, что течение заболевания в ряде случаев стало более агрессивным, атакующим, когда тяжелые формы вирусной пневмонии развиваются очень быстро, практически молниеносно. У системы здравоохранения сегодня есть опыт, силы, средства для проведения массовой вакцинации. Все условия созданы, вакцины достаточно. Прививку сегодня можно сделать совершенно бесплатно в любой поликлинике или мобильном пункте, - сказал Игорь Корсаков.

По словам министра здравоохранения Михаила Охлопкова, на настоящий момент в республику в общей сложности поступили почти 90 тыс доз вакцины. В ближайшее время в регион должны поступить еще более 19 тыс доз.

По темпам вакцинации лиц старше 60 лет Карелия входит в десятку лидеров среди российских регионов: пожилые люди составляют более половины от общего количества привитых. Такой показатель, как доля привитых первым компонентом, в Карелии также выше среднего по стране. Напомним, что в республике подлежат вакцинации 290 633 человека – это количество жителей, которых необходимо привить, чтобы достигнуть коллективного иммунитета. На настоящий момент от этого числа в среднем по республике первым компонентом вакцины привиты около 25% (по России этот показатель – 19,9%).

При этом, как было отмечено на заседании, темпы вакцинации в муниципальных образованиях различаются. В лидерах – Калевальский район, где первым компонентом вакцины привито уже около 45%. Также достаточно активно идет вакцинация в Кондопожском, Медвежьегорском, Пряжинском районах, где привито более 30%. В то же время в ряде муниципальных образований темпы вакцинации существенно ниже.

По итогам заседания Игорь Корсаков поручил главам муниципалитетов, где темпы вакцинации недостаточны, подробно проанализировать, почему часть населения не пользуется этой возможностью.

- Обращаюсь к руководителям местного самоуправления в районах: необходимо активизировать информационную работу с населением, разъяснять, насколько важно с помощью вакцины защитить себя от тяжелого течения COVID-19 и тяжелых отложенных последствий коронавируса. Напоминаю, что организация прививочной кампании – это прямая ответственность глав муниципальных образований на вверенных им территориях. Особое внимание надо обратить на трудовые коллективы, причем не только на крупных предприятиях, но и в небольших коммерческих организациях. Убежден, что главные врачи районных больниц, специалисты-медики должны лично выезжать в коллективы, общаться с людьми, разъяснять, убеждать, отвечать на вопросы. Кроме того, первоочередная задача - защитить от заболевания новой коронавирусной инфекцией людей из групп риска, для которых COVID-19 особенно опасен. Это в том числе люди с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном учете в поликлиниках и поликлинических отделениях ЦРБ. Если хроническое заболевание находится в стадии стойкой ремиссии, задача лечащего врача – убедить пациента привиться и обезопасить себя от заражения коронавирусом, который, в том числе, может вызвать обострение уже имеющихся недугов, - добавил Игорь Корсаков.

Также, подчеркнул председатель оперштаба, необходимо и дальше активно продолжать вакцинацию лиц старше 60 лет. По словам Михаила Охлопкова, медицинские организации готовы во всех районах вакцинировать на дому тех пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в прививочный пункт. Также продолжаются выезды медицинских бригад для вакцинации жителей в отдаленных поселках. При необходимости для того, чтобы доставить людей на вакцинацию, используется транспорт организаций социального обслуживания. Ранее совместный приказ об этом подписали Минздрав и Минсоцзащиты региона.

Кроме того, в преддверии летних каникул поручено обратить особое внимание на вакцинацию сотрудников организаций, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей.

Для проведения вакцинации от коронавируса в Карелии действуют 30 стационарных и 48 мобильных пунктов.

фото: © кадр из видео

В Петрозаводске водитель на иномарке едва не сбил девушку на пешеходном переходе (ВИДЕО)

Опасный маневр водителя иномарки на набережной Варкауса в Петрозаводске едва не обернулся трагедией.

На набережной Варкауса 19 мая в 18.14 вечера водитель автомобиля Renault Logan едва не сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

На видео заметно, как девушка спокойно переходила проезжую часть, увидев, что мотоциклист на одной полосе останавливается и пропускает её. В это время из-за мотоцикла вынырнула иномарка и, свернув на соседнюю полосу, пронеслась непосредственно перед пешеходом, едва не сбив девушку.

Ролик был выложен в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии», момент зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

фото: кадр с видео

Порывом ветра в Петрозаводске сдвинуло с места прицеп (ВИДЕО)



Происшествие случилось накануне в 19-38 на парковке у дома № 50 по улице Пограничная, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Видеокамера социального проекта компании "Ситилинк" запечатлела стоящий на парковке автомобильный прицеп с каркасным тентом. Судя по видео, сильным порывом ветра прицеп сдвинуло с места и покатило по парковке. Проехав несколько десятков метров, прицеп уперся в стоящий автомобиль.

фото: © кадр из видео

Туристка в Карелии уронила в Рускеальский карьер сумку с билетами на самолет – потребовалась помощь водолазов (ВИДЕО)

В Рускеале водолазы подняли со дна озера сумку с документами и деньгами, которую женщина уронила во время экскурсии.

Администрация горного парка Рускеала обратилась к водолазам с просьбой помочь достать женскую сумку со дна озера в карьере, сообщается в паблике "Водолаз-10.Карелия. Подводные работы".

"На дне озера оказалась женская сумка со всем «нажитым непосильным трудом». Пикантности ситуации добавляло то, что в сумке были все документы и деньги, а на следующий день дама должна была вылетать на самолёте из СПб", - рассказали водолазы, которые подняли сумку с 15-метровой глубины горного озера.

фото: © Иван Лисичкин

Умер известный художник Карелии Александр Трифонов

На 75-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств Карелии, член Союза художников России Александр Трифонов.

Ушел из жизни художник, имя и творчество хорошо известны любителям изобразительного искусства. Об этом сообщили в Министерстве культуры Карелии.

Александр Александрович Трифонов родился 18 апреля 1946 года в Люберцах Московской области. По окончания отделение живописи художественно-промышленного училища им. М.И.Калинина он в 1972 году приехал в Петрозаводск и с тех пор жил и работал здесь.

За плечами Александра Трифонова – интересные выставки, немало произведений со счастливой судьбой, которые вошли в музейные и частные коллекции, были приняты и поняты зрителями прежде всего из-за неповторимости художественной интонации автора. Среди тем и образов, проходящих через все его творчество, наиболее важной и основной является тема, которую можно обозначить как «мир природы и мир человека». На его картинах мир природы – травы, цветы, деревья, планеты – это мир загадочный и реальный, мир вечных превращений, мир космоса, созданный воображением художника. За годы работы его творчество претерпевало заметные трансформации. Но, будучи достаточно цельным художником, он менялся, оставаясь верным тем стержневым этическим и эстетическим принципам, которые были определены и осознаны им в самом начале его творческой деятельности.

Интеллигентный, вежливый и скромный человек, он то же самое ценил в людях. В своем творчестве он всегда был искренен и свободен. Работы Александра Трифонова находятся в постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств Республики Карелия, представляя яркую страницу карельского изобразительного искусства.

Министерство культуры Карелии выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Александровича Трифонова.

фото: © Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Депутата Госдумы от Карелии Валентину Пивненко включили в Госкомиссию по вопросам развития Арктики

Правительство РФ внесло изменения в состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мушустин 17 мая подписал Распоряжение, которым утвердил изменения в составе Госкомисии по вопросам развития Арктики.

В список включены С.С.Алпатов - первый замруководителя ФСБ России, А.С.Довлатов - заместитель председателя государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", В.В.Лукьяненко – заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, В.Н. Пивненко – первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, А.И.Пошивай – заместитель министра транспорта РФ, С.Ю.Радченко – статс-секретарь – заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, О.О.Смирнова – советник министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Из состава Госкомиссии по вопросам развития Арктики исключены: С.Б.Королева, А.В.Крутикова, К.Н.Румянцева, Ю.А.Цветкова.

фото: © ГИБДД Карелии

Полиция ищет очевидцев аварии с пострадавшими, которую устроил уснувший водитель на трассе в Карелии

Полиция ищет тех, кто видел, как в Кондопожском районе на трассе иномарка 10 перевернулась в кювет, сообщается на сайте МВД Карелии.

Сотрудники отдела МВД Кондопожского района устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло 10 мая на 505 км + 500 автодороги «Кола».

Автомобиль Renault съехал в кювет, в результате чего одному из пассажиров причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Также полиция устанавливает пассажира перевернувшегося авто, который сел в автомобиль у автовокзала в Медвежьегорске и направлялся в Петрозаводск. А с места ДТП уехал на попутном транспорте.

Всех, кто был очевидцем произошедшего, а также пассажира данного автомобиля просят обратиться в полицию по телефонам в Кондопоге: 8(814-51) 2-09-02, 8(814-51) 2-09-04 или 8(814-51) 2-09-08.

Ранее ГИБДД Карелии сообщала, что в Кондопожском районе 20-летний водитель автомобиля Renault уснул за рулем, в результате чего потерял контроль над дорогой и совершил съезд в кювет. В ДТП пострадали два пассажира Renault - 16-летняя девушка и 28-летний мужчина.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Астапкович

Воспитатель детсада в районе Карелии попала на скамью подсудимых после падения ребенка с 2-метровой высоты

Прионежском районе суд вынес приговор воспитателю детского сада, допустившей падение ребенка со шведской стенки, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре 2019 года малолетний воспитанник детского сада в игровой комнате остался без присмотра воспитателя, залез на шведскую стенку, не удержался на ней, упал с высоты не менее 2 метров на пол, вследствие чего получил травму и длительное время находился в больнице на лечении. При этом маты или иные амортизирующие настилы у «шведской стенки» отсутствовали.

По результатам выявленных прокуратурой района нарушений следственными органами было возбуждено уголовное.

Приговором Прионежского районного суда в августе 2020 года бывший воспитатель детского сада была признана виновной в указанном преступлении, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Решение суда было обжаловано стороной защиты, однако Верховный суд Республики Карелия приговор первой инстанции оставил без изменения.

После этого прокурор обратился в суд с исковыми требованиями о взыскании с виновной в пользу фонда обязательного медицинского страхования денежных средств, затраченных на лечение ребенка, в сумме более 120 тысяч рублей. Требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Под Петрозаводском пожарные нашли труп

За закрытой дверью в доме в поселке Вилга обнаружен труп мужчины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду, 19 мая, в 18.23 в пожарную часть поселка Милиоративный обратилась полиция с просьбой помочь открыть дверь квартиры дома в поселке Вилга, где мужчина долго не выходит на связь.

Прибывшие на место вызова пожарные через окно проникли в квартиру, расположенную на первом этаже, и обнаружили внутри помещения тело мужчины без признаков жизни.

Обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

фото: © CC0 / ESchwartz

В Карелии планируется открытие новых форелевых хозяйств

Комиссия республиканского Минсельхоза обсудит вопрос о формировании трех рыбоводных участков Питкярантском, Суоярвском и Пудожском районах.

Республиканское министерство сельского и рыбного хозяйства назначило на 15 июня очередное заседание комиссии по определению границ рыбоводных участков. Как пишет деловая интернет-газета «Вести Карелии», на него вынесен вопрос о формировании трех участков на трех озерах – Онежском, Ладожском и Суйстамонъярви.

Где планируется разместить форелевые фермы, читайте на сайте издания.

фото: © паблик Вконтакте «Весь Петрозаводск»

В Петрозаводске зацвела алыча (ФОТО)

Горожане запечатлели на фото, как на Ключевой зацвела алыча.

В паблике «Весь Петрозаводск» горожане опубликовали фото цветущей алычи.

«Редкое зрелище для нашего северного края, цветет всего три дня», — написали в комментарии к фото.

Жители микрорайона рассказали, что южная красавица зацвела у домов на улицах Сегежской, Судостроительной и Ключевой.

фото: https://www.facebook.com/apfssprus

Парфенчикову подарили именную майку с номером 10, в которой он пойдет на футбол (ФОТОФАКТ)

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о подарке Российского футбольного союза.

Артур Парфенчиков сообщил о заключении в Москве соглашения о сотрудничестве и развитии футбола в республике между Российским футбольным союзом, министерством спорта страны, правительством Карелии и региональной Федерацией футбола.

После подписания соглашения Артуру Парфенчикову вручили именную майку.

«Вручили именную футбольную майку с символичным номером 10 – пойду в ней в пятницу на товарищеский матч «Карелия – Москва», - рассказал Парфенчиков.

Напомним, что в рамках сотрудничества планируется открытие в Карелии регионального центра футбола.

«Планируем, что он откроется на базе спортивной школы №7 в Петрозаводске. Центр будет отвечать за развитие юношеского футбола по всей Карелии, поэтому важно обучить тренеров, судей, сформировать материальную и тренировочную базу, в том числе в учебных заведениях. Площадки должны быть оборудованными и доступными для игроков.

Благодаря новому этапу в развитии этого вида спорта в республике мы сможем более системно готовить наших ребят для большого российского футбола. Надеюсь, что они будут чаще попадать в команды мастеров и сборную России!», - сообщил Парфенчиков.

фото: МВД Карелии

В дачном кооперативе Карелии разыскивают бабушку, которая пошла за водой на колодец и пропала

В деревне Падозеро Пряжинского района пропала 73-летняя дачница, организованы поиски, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Пряжинского района устанавливает местонахождение пропавшей без вести Ирмы Тирронен 1948 года рождения, жительницы Петрозаводска, которая 15 мая ушла из дачного дома в деревне Падозеро Пряжинского района за водой на колодец и до настоящего времени место её нахождения неизвестно.

Приметы: невысокого роста (около 160 см), худощавого телосложения, волосы седые. Была одета в свитер зеленого цвета, синие брюки, летние тапочки. Страдает потерей памяти.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефону: +7-960-211-44-96, 8(814-56) 3-29-60 или 02 (с мобильного – 102).

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число умерших от пневмонии в Карелии увеличилось еще на одного человека и составило 142

За сутки в Карелии от пневмонии скончался 65-летний мужчина, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие 24 часа в Карелии госпитализированы с внебольничной пневмонией 12 человек, один умер – скончался 65-летний мужчина, с сопутствующей соматической патологией, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6042 пациента, 142 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

фото: © Столица на Онего

Мэрия Петрозаводска просит жителей сообщать о недостроях и разрушенных зданиях в городе

В администрации ведется работа по выявлению потенциально опасных полуразрушенных зданий и недостроев.

На сегодняшний день на территории Петрозаводска выявлено порядка 30 ветхих руинированных зданий. Такие недостроенные или разрушенные здания — источник опасности. Администрация ведет работу по принуждению собственников к сносу или консервации объектов.

Так, например, недостроенное здание на Сегежской, 14 привлекает подростков и лиц без определенного места жительства. В адрес собственника неоднократно направлялись требования по выполнению консервации объекта незавершенного строительства. Добровольно требования исполнены не были. Позднее Петрозаводский городской суд по иску администрации принял решение обязать застройщика принять меры, предупреждающие причинение вреда населению, в том числе меры, препятствующие свободному доступу людей в здание. Решение вступило в законную силу, однако до сих пор не исполнено. Мэрия ведет работу с судебными приставами.

В результате работы с собственником недостроенного объекта на Комсомольском проспекте — ФГУП «ВГТРК» — планируется снос здания. Доступ в него ограничен, объект находится на круглосуточной охране, выделены деньги на обмерные, проектные работы, инженерно-геодезические изыскания. Вскоре его планируется снести.

Отметим, что работа по выявлению существующих недостроенных или ветхих зданиях продолжается постоянно. Сообщить о том или ином руинированном объекте может любой горожанин. Более подробную информацию можно увидеть на сайте администрации города.

Напомним, 17 мая в Олонецком районе под обрушившейся стеной заброшенного здания погиб подросток.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель уснул за рулем и врезался в столб на трассе в Карелии

В ДТП на федеральной трассе «Сортавала» из-за уснувшего водителя пострадал пассажир.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшую среду, 19 мая, в 11:55 на 266 км + 247 м федеральной автодороги «Сортавала» 67-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Niva. в утомленном состоянии, уснул во время движения. В результат он улетел в кювет и врезался в опору уличного освещения.

В ДТП пострадал 63-летний пассажир. Он был госпитализирован.

Ранее в Карелии самосвал оказался в кювете и врезался в скалу.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска призвал горожан оперативно сообщать ему о хамстве водителей маршруток

Владимир Любарский попросил горожан писать ему на страницу в соцсети, если обнаружится, что кто-то из водителей не снизил цену на проезд, как договаривались.

На сайте мэрии сообщается, что глава города Владимир Любарский увидел в паблике «Подслушано в Петрозаводске» пост, в котором говорилось, что водитель одного из маршрутов не снизил цену до 35 рублей, как ранее договаривались.



Глава города был возмущен таким поступком водителя и призвал горожан оперативно сообщать ему на странице в социальной сети «Вконтакте» о хамстве водителей и о несоответствии стоимости проезда.

Напомним, с руководством транспортных предприятий достигнута договоренность о снижении стоимости проезда с 37 до 35 рублей на маршрутах № 2, 5, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 27 и 29.

фото: © popgun.ru

Сотрудники ГИБДД остановили в Карелии мужчину с огнестрельным оружием

В Пряжинском районе осудили мужчину, который возил в багажнике своего авто самодельный карабин, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Пряжинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который незаконно приобрёл, хранил и перевозил самодельное огнестрельное оружие — магазинный карабин с патронами для нарезного оружия.

Сам мужчина утверждал, что оружие и боеприпасы нашел в доме умершего брата. Он положил всё в багажник, намереваясь в дальнейшем сдать в полицию, но в один из дней его остановили сотрудники ГИБДД, которые и обнаружили в багажнике карабин.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Судья учел смягчающие обстоятельства — полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей — и приговорил мужчину к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком также на 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Ураганный ветер оставил пожарных в районе Карелии без крыши (ФОТО)

В Олонце на здании пожарной части №35 ураганный ветер сорвал обшивку с крыши.

Как сообщается в паблике пожарных-спасателей Олонецкого района, в минувшую среду, 19 мая, ураганный ветер сорвал металлические листы с крыши пожарной части № 35. Устранять последствия пришлось личному составу, используя личный инструмент. За работу все активисты-спасатели получили слова благодарности.

«Последствия вчерашнего урагана. На фото ПЧ-35 по охране в Олонеце. Спасибо личному составу за быстрое устранение проблем с крышей, особая благодарность Кондратьеву Александру и Лаптику Антону, которые своим личным инструментом и за свой счет устранили аварию», — сообщается в паблике.









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В Петрозаводске суд наказал подростка за то, что он полгода воровал еду в магазине

Не достигший 18 лет житель столицы Карелии успел совершить несколько преступлений и попал в специнтернат, сообщили в городском суде.

Петрозаводский городской суд 18 мая 2021 года назначил наказание несовершеннолетнему жителю карельской столицы за грабеж и две кражи.

С апреля по октябрь 2020 года подросток крал продукты из различных магазинов Петрозаводска.

Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев 5 дней лишения свободы в воспитательной колонии, но от наказания подросток был освобожден и помещен в специнтернат до достижения 18 лет.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Блогер из Петрозаводска обжаловал решение мирового суда о штрафе за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов

Апелляционную жалобу карельского общественника рассмотрит городской суд в начале июня.

Блогер из Петрозаводска Кирилл Прохоров обжаловал решение мирового судьи Анны Смирновой, которая в апреле нынешнего года назначила известному в карельской столице общественнику-урбанисту штраф в размере 5 тысяч рублей за участие в Форуме независимых муниципальных депутатов в Москве. Все его делегаты и приглашенные были задержаны полицией по подозрению в сотрудничестве с нежелательной организацией, которая якобы имела отношение к проведению форума. Судья Анна Смирнова признала Кирилла Прохорова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ).

Карельский блогер направил апелляционную жалобу на решение мирового суда в городской суд Петрозаводска. Ее рассмотрит судья Ольга Кайгородова 3 июня.

Напомним, Кирилл Прохоров был задержан в Москве вместе с такими известными оппозиционными политиками, как Илья Яшин, Евгений Ройзман и Владимир Кара-Мурза. Блогер из Петрозаводска почти 6 часов провел в автозаке, после чего ему еще несколько часов пришлось дожидаться, пока в отделении полиции на него составят протокол об административном правонарушении. Сам Кирилл Прохоров себя виновным не считает.

фото: © газета «Беломорская трибуна»

На севере Карелии до ночи тушили лесной пожар, вспыхнувший от замыкания высоковольтной линии

В Беломорском районе пожарные спасли от огня на острове лес и частные дома.

Как сообщается в газете «Беломорская трибуна», 19 мая года в 17. 38 в дежурную службу поступило сообщение о возгорании в черте Беломорска. К месту пожара выехал дежурный караул.

Установлено, что в результате замыкания высоковольтной линии электропередач произошел разброс искр, вследствие чего загорелся лес на острове Баяна реки Нижний Выг.

В местном СМИ поясняют, что через остров проходят три линии электропередач, одна из них — на деревянных опорах находилась под угрозой возгорания. Пожар мог перейти на остров Новое Ковжино, на котором расположены жилые частные дома.

В экстренном порядке были собраны силы и средства для тушения, в которые входили: лодка с мотором, мотопомпа (с рукавами и стволами), ранцевые огнетушители и личный состав свободный от дежурства.

В 23.00 пожар был ликвидирован без серьезных последствий.

фото: © pixabay.com/Free-Photos

Карелия стала лидером по уровню цифровой грамотности среди регионов России

Всероссийский «Цифровой диктант», в котором приняло участие более миллиона человек, показал, что население Карелии самое продвинутое в IT-технологиях.

Число участников всероссийского «Цифрового диктанта» увеличилось в 2021 году почти дол 1 млн человек. Об этом во время пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), руководитель проекта «Цифровой диктант» Сергей Гребенников.

«Он для нас [результат] стал удивительным, неожиданным. Мы каждый год ставим перед собой определенный KPI по количеству участников, но, конечно же, количество участников не является для нас ключевым. Число участников говорит о том, как люди вовлечены в использование цифровых технологий, о том, насколько им интересна наша акция и о том, насколько им сегодня хочется получать образование в диджитал сфере. 919 317 человек приняли участие в акции „Цифровой диктант-2021“, это рекорд», — сказал он.

Результаты «Цифрового диктанта» включают в себя оценку общего уровня цифровой грамотности, а также оценку знаний по трем ключевым направлениям: цифровой безопасности, цифровому потреблению и цифровым компетенциям, и дополнительному направлению, посвященному новым технологиям. По данным Гребенникова, средний уровень цифровой грамотности участников акции «Цифровой диктант» в 2021 году составил 6,90 из 10 возможных баллов (на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года). По данным организаторов, общее падение уровня цифровой грамотности сопровождается ростом знаний по теме цифрового потребления (+0,51 балла до 7,37 в 2021 году), а также снижением уровня владения цифровыми компетенциями (-0,96 балла до 6,45 в 2021 году) и знаний основ цифровой безопасности (-0,60 балла до 6,87 в 2021 году).

Лидером среди регионов по среднему значению уровня цифровой грамотности в 2021 году стала Республика Карелия (7,62 балла). Также в ТОП-10 регионов вошли Нижегородская, Астраханская, Тамбовская, Оренбургская, Ивановская, Воронежская, Московская, Брянская области и Удмуртия.

Первый «Цифровой диктант» состоялся в 2019 году, его написали более 39 тыс. человек. В 2020 году число участников акции составило уже более 330 тыс. человек. Организаторами мероприятия в 2021 г. стали: РАЭК, Microsoft и ОНФ при поддержке Университета 20.35 и «Кадры для цифровой экономики».