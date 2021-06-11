Самые читаемые новости за 11 июня

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Михаил Охлопков: «В Карелии накаляется ситуация с коронавирусом»

Минздрав Карелии открывает дополнительные инфекционные отделения в больницах из-за роста числа больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики.

Глава Минздрава предупреждает жителей республики о том, что в регионе накаляется ситуация с коронавирусом: число инфицированных ковидом растет, все больше тяжелых больных. Об этом Михаил Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

По словам министра вирус показывает новые коварные особенности.

«На недавнем конгрессе вирусологов в Москве озвучено, что на территории Российской Федерации циркулирует не менее 6 вариантов мутации вируса SARS cov2. В СЗФО с конца февраля циркулирует отдельный мутировавший штамм (разновидность) возбудителя ковид, так называемый „северо-западный вариант“. Мутации произошли в значимых участках шипа вируса, отмечено повышение трансмиссивности (заразности вируса и в данном случае прицепка его ангиотензивным рецепторам), увеличение адаптации вируса к клетке хозяина и снижение его нейтрализации сыворотками переболевших и привитых. В исследованиях мутации вируса принимала участие и Карелия, направив сыворотку переболевших в специализированную лабораторию», — пишет Михаил Охлопков.

Как отмечает министр, на территории республики сейчас циркулируют южноафриканский и британский штаммы вируса. Таковы данные карельского Роспотребнадзора.

«Действительно, вирус очень чувствительный, имеет нетипичные клинические проявления: кожные проявления, периферические ангиопатии и нейропатии», — уточняет глава Минздрава.

Второй новой особенностью коронавируса является то, что заболевает много беременных женщин. В Карелии акушеры-гинекологи столкнулись уже с тремя тяжелыми случаями.

«Одну женщину спасти не удалось. Вторая находилась на аппарате ЭКМО, третья — на ИВЛ, только благодаря усилиям врачей обе благополучно родоразрешены, состояние женщин и детей стабильное. Вся проблема в том, что беременных нельзя прививать от ковида. Настоятельно прошу будущих мам оставаться дома, не забывать о профилактике инфекции, коварство которой не знает границ». — пишет Михаил Охлопков.

К третьей особенности вируса министр относит то, что стало больше больных среди молодежи. В пример он приводит статистику Республиканской инфекционной больницы. На сегодня здесь проходят лечение 88 человек в возрасте от 18 до 48 лет, 95 человек — старше 60 лет.

«Такого соотношения — практически 50 на 50 — у нас никогда не было! Заболевает много детей, в РИБ сегодня — 10 человек», — рассказал министр.

По словам Охлопкова, Минздрав Карелии открывает дополнительные инфекционные отделения — в Городской детской больнице, Республиканском наркологическом диспансере и филиале Республиканского центра паллиативной медицинской помощи на ул. Перттунена. При этом в основном здании паллиативного центра оказание помощи продолжается в обычном режиме.

«Еще раз призываю всех соблюдать меры профилактики, вакцинироваться, ограничить контакты, при возможности — оставаться дома. Это спасает жизнь. Мы видим, что основная масса заболевших и тяжелобольных — это непривитые люди. Не существует других волшебных средств и мер для прекращения распространения инфекции, кроме вакцинации. Выбор за вами», — обращается к жителям республики глава Минздрава.

Напомним, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 69 жителей республики. Из них заболевших —66, средней тяжести — 17, тяжелых пациентов – 3, крайне тяжелых нет. В больницах с коронавирусом находятся 402 пациента, включая 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ. Общее число инфицированных составляет 47975.

За сутки зарегистрировано еще три смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии умерли 576 человек.

фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

В Карелии ограничили, но не запретили доступ в леса

Минприроды Карелии разъясняет правила введения ограничения пребывания граждан в лесах.

Напомним, в связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Соответствующий приказ подписал и.о. министра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

В Минприроды пояснили, что ограничение подразумевает выставление постов на дорогах, ведущих в леса, установку предупреждающих аншлагов, установку шлагбаумов арендаторами на арендованных лесных участках. Если человек направляется в лес и его остановят на посту, то будет проведена беседа, доведена информация о введении ограничений и о введении особого противопожарного режима, о том, что сейчас повышенная пожарная опасность в лесах, информация об административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах, будет записан номер машины (если человек едет на машине), выяснено куда направляется человек.



Мобильные посты могут выставляться точечно, в зависимости от класса пожарной опасности в районе, при ухудшении пожароопасной обстановки.



Запрет на посещение конкретных лесных участков также может быть введен при установлении 5 класса пожарной опасности (чрезвычайный) и ухудшении лесопожарной обстановки или при наличии на данном участке действующего лесного пожара.



Министерство просит граждан воздержаться от посещения лесов и соблюдать правила пожарной безопасности на территориях, граничащих с лесом.



В настоящее время действует запрет на разведение костров в лесу.



В Карелии действуют круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.

фото: © кадр из видео

Появилось видео ДТП, где водитель сбил мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске

За рулем автомобиля, сбившегося пешехода на улице Гоголя, оказалась женщина.

Напомним, по данным ГИБДД Карелии, 10 июня в 18:09 на улице Гоголя, в районе дома 32, водитель сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла, когда автомобиль выезжал с улицы Анохина, совершая правый поворот на улицу Гоголя. В это же время пешеход пересекал проезжую часть улицы Гоголя по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Судя по видео, через некоторое время водитель посадил пешехода в автомобиль и продолжил движение.

Момент аварии попал в объектив камеры компании «Сампо.ру».

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Анна Дудырина покинула пост начальника управления благоустройства и экологии мэрии Петрозаводска

Известная экоактивистка Анна Дудырина уволилась из администрации столицы Карелии по собственному желанию.

Минувший четверг, 10 июня, был последним рабочим днем для Анны Дудыриной в мэрии города. Экоактивистка написала заявление об увольнении и ушла с поста начальника управления по благоустройству и экологии. Об этом "Столице на Онего" сообщили в администрации города.

Анна Дудырина работала в управлении, занимаясь благоустройством города, в течение пяти лет. Вместе с коллегами она вела в мэрии раздельный сбор мусора - собирала у сотрудников администрации макулатуру, pet-бутылки, пластиковые крышки, ртутные лампы.

Ранее новый сити-менеджер столицы Карелии Владимир Любарский занялся кадрами в администрации города. Все заместители главы Петрозаводска написали заявления об уходе, а потом вновь были приняты на работу.

«Заместители вновь приняты на работу с испытательным сроком, который составит 6 месяцев. Думаю, за этот период все себя проявят и станет ясно, кто останется работать, а с кем будем расставаться, если это будет необходимо», — рассказал Владимир Любарский.

фото: Столица на Онего

Спасатели в Петрозаводске ищут подростков на озере, которые не вышли на берег после купания (ФОТО и ВИДЕО)

На набережной Варкауса проходит поисково-спасательная операция.

В Петрозаводске на набережной Онежского озера, в районе улицы Береговая, идет спасаельная операция. Очевидцы позвонили по телефону «112» и сообщили, что кто-то из отдыхающих не вышел из воды. Якобы на берегу остались их вещи. Эту информацию «Столице на Онего» подтвердили в МЧС.

В Карельской республиканской поисково-спасательной службе сообщили, что к ним поступила информация о том, что в Онего тонет подросток. По другой информации, которая также есть у спасателей, подростков могло быть двое.

Корреспондент «Столицы на Онего» сообщает с места событий, что отдыхающие указывают на вещи трех человек, которые могли не выйти из озера.

Официальной информации о погибших на момент подготовки новости не было.

На берегу Онего работают оперативные службы.

фото: Аня Дудырина / ВК

«Я бесконечно благодарна судьбе»: Дудырина опубликовала прощальный пост после ухода из мэрии Петрозаводска

Анна Дудырина поделилась эмоциями после увольнения из администрации столицы Карелии.

Анна Дудырина уволилась из администрации столицы Карелии по собственному желанию. В мэрии она занимала должность начальника управления по благоустройству и экологии.

После ухода с поста Анна Дудырина написала пост в соцсети, в котором выразила благодарность судьбе и людям.

«Друзья! Десятого июня я закончила работу в Администрации Петрозаводского городского округа. Я бесконечно благодарна судьбе за эти 9 лет, которые смогла посвятить благоустройству моего любимого Петрозаводска!», — написала она.

Анна Дудырина перечислила основные этапы деятельности на посту. Он сообщила о масштабной работе, проведенной по ремонту пешеходной инфраструктуры, благоустройству парков, скверов и зеленых зон, уборке свалок, сносу аварийных деревьев и посадке новых.

«Важнейшим достижением для себя считаю, что вопросы сохранения исторических садов и парков, их благоустройства и ремонта стали одним из ведущих направлений работы городской Администрации», — заявила она.

Анна Дудырина отметила, что Петрозаводск вошёл в двадцатку крупных городов своей климатической зоны с благоприятной средой для проживания граждан. Также она подчеркнула, что столица Карелии заняла 12 место в рейтинге городов Российской Федерации по соотношению площади «зеленого щита» с размером города.

«Со всеми вами мы еще не раз встретимся, а наш любимый город — общими усилиями — будет становиться все лучше и красивее!», — резюмировала Анна Дудырина.

фото: © Яндекс Карты

Схема движения изменится в центре Петрозаводска из-за реконструкции дороги

В связи с реконструкцией улицы Куйбышева на отдельных участках дороги будет ограничен проезд и запрещена остановка машин, сообщили в администрации города.

По данным Упрдора Карелии, со следующей недели в Петрозаводске начнутся работы по устройству инженерных сетей и строительству кольцевого пересечения улиц Кирова, Ленинградская, Куйбышева и набережной Варкауса. В связи с этим, с 20 июня в районе реконструкции дороги изменится схема движения транспорта.

Так, полностью закроют участок Озерного переулка от въезда на территорию ЖК «Аквамарин» до улицы Кирова. Въезд к жилому комплексу с набережной Варкауса ограничат. Объезд участка будет осуществляться следующим образом: Московская улица — Октябрьский проспект — Ленинградская улица.

Остановку транспорта запретят на Ленинградской улице (от улицы Кирова до Октябрьского проспекта), на Октябрьском проспекте (от Ленинградской до Московской улиц), на Московской улице (от Октябрьского проспекта до набережной Варкауса) и на набережной Варкауса (от Московской до Ленинградской улиц).

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, заранее планировать свой маршрут.

В мэрии напомнили, строительно-монтажные работы на улице Куйбышева начались в марте этого года. Проект подразумевает реконструкцию существующей части автодороги от проспекта Ленина до улицы Малой Слободской и ее продолжение до набережной Варкауса. Магистраль поможет разгрузить улицу Кирова, улучшить транспортное сообщение, в том числе с БСМП, инфекционной больницей и жилыми кварталами. На участке появится мост через реку Неглинку, разворотное кольцо в районе Ленинградской улицы, дополнительные остановочные пункты и светофоры.

Проект реализуется в рамках ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2021 года». Заказчик работ — Управление автомобильных дорог Карелии.

Напомним, в марте жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев, где собираются строить новую автодорогу в продолжение улицы Куйбышева. В администрации города заявили, что разрешение на снос деревьев на участке от проспекта Ленина до Неглинской набережной не выдавалось. Власти Петрозаводска пообещали, что границы Левашовского бульвара после продления улицы Куйбышева не изменятся.

фото: © РИА Новости / Максим Блинов

В Карелии зарегистрировано еще три смерти от коронавируса

С начала пандемии от коровирусной инфекции в Карелии скончались 576 человек.

По данным на 11 июня, за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 576. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 69 жителей республики. Из них заболевших —66, средней тяжести — 17, тяжелых пациентов – 3, крайне тяжелых нет.

В больницах с коронавирусом находятся 402 пациента, включая 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 47975, в том числе 4466 детей.

За сутки выздоровели еще 60 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 46199 человек.

Накануне две смерти от коронавируса были зарегистрированы в Карелии.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Прокуратура потребовала закрыть опасный детский лагерь в Карелии

Многочисленные нарушения, представляющие угрозу жизни и здоровью детей, были выявлены в одном из лагерей Олонецкого района, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Олонецкого района в ходже проведения надзорной проверки выявила многочисленные нарушения, в работе одного из детских лагерей.

Сам лагерь не был включен в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Карелия.

Несмотря на то, что на территории лагеря «Malina Camp» в районе деревни Вагвозеро находятся 39 детей в возрасте от 7 до 11 лет, уведомления об их размещении в территориальные органы Роспотребнадзора, МЧС, ГИМС организатором лагеря направлены не были.

Также было выявлено, что само место пребывания детей для их размещения не приспособлено, территория лагеря не имеет ограждения, прибрежная зона не оборудована для купания и отдыха несовершеннолетних.

При проверки на месте документы на детей были предоставлены не в полном объеме. Документы, удостоверяющие личности работников лагеря, а также сведения об отсутствии у них судимости, медицинские книжки поваров, договор на пользование территорией базы отдыха, договор на перевозку детей, программа обучения — все это вовсе не было предоставлено.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района обратилась в суд с требованием о запрете эксплуатации детского лагеря.

Кроме того, чтобы обеспечить безопасность детей, прокуратура ходатайствовала о немедленном прекращении эксплуатации лагеря на время рассмотрения дела в суде.

В отношении предпринимателя возбуждено несколько административных дел.

Постановления прокурора направлены для рассмотрения по существу в уполномоченные органы.

фото: © МВД Карелии

Полиция Карелии разыскивает подозреваемого в преступлении (ФОТО)

Полицейские Олонецкого района просят помочь в розыске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники МВД России по Олонецкому району разыскивают запечатлённого на фото мужчину, который, возможно, причастен к совершению имущественного преступления.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, сообщать информацию по номерам телефонов: +7911-661-93-58, (81436) 40 -181. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Столица на Онего

Жители Карелии, вернувшиеся из-за границы, оштрафованы на 2 млн рублей из-за отсутствия ПЦР-тестов

Роспотребнадзор наказал 406 жителей республики, вернувшихся из-за границы и не сделавших тесты на коронавирус.

На заседании оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом обсудили сложившуюся ситуацию, в том числе с приезжающими из-за рубежа. В соответствии с федеральными правилами граждане, уезжающие за границу, по возвращении должны дважды пройти тестирование на коронавирус и загрузить результаты ПЦР-теста на сайте госуслуг. Контроль за своевременным размещением результатов обследования осуществляет Роспотребнадзор. Установлено, что 406 жителей республики, вернувшихся из-за границы, не предоставили требующуюся информацию. Общая сумма наложенных за такое нарушение штрафов составила 1 миллион 747 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства.

Ранее главный санитарный врач Карелии заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди детей.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет водителя, сбившего мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Гоголя.

Госавтоинспекция просит помощи в установлении водителя, совершившего наезд на пешехода на улице Гоголя.

Напомним, 10 июня в 18:09 на улице Гоголя, в районе дома 32, водитель сбил 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил травмы.

По сообщению Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser доставила пострадавшего в травпункт, в ГИБДД о случившемся не сообщила.

"Свидетелей и очевидцев происшествия просим связаться с дежурной группой ГИБДД по тел. 715-900", – говорится в сообщении Госавтоинспекции города.

Ранее появилось видео с места происшествия.

фото: © официальная страница правительства РК Вконтакте

Глава Карелии возвращает прямые линии из-за роста заболеваемости коронавирусом

Артур Парфенчиков 15 июня проведет прямую линию, посвященную ситуации с коронавирусной инфекцией в Карелии.

Во вторник, 15 июня, в 18:00 глава Карелии проведет на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» прямую линию на тему коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории республики оперативный штаб настоятельно рекомендует соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, особенно в общественных местах и транспорте, сохранять социальную дистанцию, ограничить число контактов. Самым эффективным средством против заболевания является вакцинация населения.

Ранее глава Минздрава Михаил Охлопков заявил, что в Карелии накаляется ситуация с коронавирусом.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Авария на сетях оставила без света несколько микрорайонов Петрозаводска

Специалисты работают над устранением последствий аварии на Голиковке, на Кукковке работы практически завершены, рассказали в ЕДДС Петрозаводска.

Утром 11 июня в нескольких районах города произошло отключение электричества.

Рано утром, в 6.40, без электричества осталась значительная часть Кукковки в районе улиц Ровио, Сортавальской, Комсомольского и Карельского проспектов.

Позже, в 8.10, отключение пережила уже Голиковка. Без света остались дома по улицам Лесная, Лизы Чайкиной, Мерецкова, Станционная и Загородная, а также по проспекту Невского.

Во всех случаях причиной стало повреждение сетей инженерно-технического обеспечения.

Специалисты АО «ОРЭС-Петрозаводск» работают над устранением аварий. Как уточнили в единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска, на Кукковке работы на данный момент практически завершены.

В пострадавших от отключения районах не работают также светофоры, поэтому Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей и пешеходов быть внимательными.

Как уточнили в ЕДДС Петрозаводска, электроснабжение на Кукковке восстановлено, за исключением домов по Карельскому проспекту, 20, Комсомольскому проспекту, 21, 23, 25, 19, 19А, 19Б, 23, улице Сортавальская, 20 (здание детского сада). Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 12.00.

В 09:40 было восстановлено электроснабжение на проспекте Невского, улицах Загородная, Станционная и Мерецкова.

9:40 электроснабжения: пр. А. Невского, ул. Загородная, ул. Станционная, ул. Маршла Мерецкова восстановлено.

фото: pixabay

Готовится расширение перечня профессий, дающих право на бесплатные участки для ИЖС в Карелии

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому предлагается расширить перечень категорий работников в сельской местности, имеющих право на бесплатное получение земельных участков под ИЖС.

Согласно документу, планируется включить в этот список социальных работников.

Они должны получить право на безвозмездное пользование земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности на срок не более шести лет для индивидуального жилищного строительства. После завершения строительства эти участки могут быть переведены в собственность работников. Какие специалисты уже входят в этот список, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

В Петрозаводске здание бывшей спортшколы с участком, где заливали каток, могут выставить на продажу

Глава столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о двух вариантах решения по заброшенному зданию бывшей спортивной школы на набережной Варкауса.

По поручению руководителя республики Артура Парфенчикова в Петрозаводске исследуют «заброшки», которые представляют опасность. Среди них — здание бывшей спортивной школы на Варкауса.

Как пишет мэр Петрозаводска на своей странице в соцсети, объект непригоден для тренировок по настоянию надзорных органов. Неэксплуатируемое здание содержится за счет городского бюджета. Ежемесячно окна и двери заколачиваются, но это не мешает посторонним проникать внутрь.

«У города есть два варианта — снести здание или продать его вместе с земельным участком. Для демонтажа конструкции необходимо заказать и разработать проектно-сметную документацию, изыскать немалую сумму на снос. Это лишняя трата бюджетных денег. Продажа участка принесла бы дополнительные средства для решения многих насущных городских вопросов», — считает Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска пообещал, что город при этом не потеряет спортивный объект. Проект конькобежного стадиона, который расположится рядом со спортивным комплексом «Луми», уже разработан.

«Объект предназначен для проведения круглогодичного учебно-тренировочного процесса, соревнований регионального уровня по конькобежному спорту, а также для проведения массового катания. Внутри конькобежной дорожки, которая будет доступна даже при плюсовых температурах на улице, предусмотрены площадки для игры в мини-футбол и стрит-баскетбол. Планируемый срок строительства объекта 2021–2022 годы», — пишет Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске закрыли каток в спортивном комплексе «Луми».

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске пропал 8-летний ребенок (ФОТО)

Полиция Петрозаводска ищет пропавшего мальчика, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают 8-летнего Константина Владимировича И., который накануне покинул дом и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 7 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светло-русые. Был одет: в тёмно-синюю футболку с белой надписью, чёрные шорты с красными полосками по бокам, обут в тёмно-синие кроссовки.

Всех, кто имеет значимые сведения о месте нахождения пропавшего, полиция просит незамедлительно сообщать информацию по номерам телефонов: +79814020614, 814-2-739-683.

Автомобиль разбился при столкновении с трактором на трассе в Карелии (ФОТО)

Легковой автомобиль столкнулся на трассе в Лахденпохском районе с попутно двигавшимся трактором, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В 10.30 утра 11 июня 63-летний водитель автомобиля Peugeot столкнулся с трактором John Deere, двигавшимся в попутном направлении. В результате аварии пострадала 58-летняя пассажирка легкового автомобиля, жительница Ленинградской области. Пострадавшая была госпитализирована с травмами.

Обстоятельства ДТП уточняются. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Авария произошла на 199 километре автодороги «Сортавала».

фото: © паблик Вконтакте «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка»

Житель Карелии рассказал о варварской вырубке в одном из районов республики (ФОТО)

Фотографии неухоженной вырубки в Медвежьегорском районе попали в объектив камеры одного из жителей региона.

В паблике «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка» появились фотографии подписчика. На фото запечатлена вырубка в Медвежьегорском районе, в центральной его части. Видно, что сплошная неубранная делянка тянется вдоль дороги, которая, по словам автора фото, также находится в ужасном состоянии.

«Хотелось бы уточнить у администрации района по вопросу вырубки леса в районе озера Сайрозеро и Остер. Много лет езжу на эти озера, хорошая дорога, прекрасная природа, чудесный отдых. Сегодня не смог доехать на уазике, застрял. Хотя в прежние годы жигули проходили. Виной всему вырубка леса, причем варварская, вдоль дороги. А дорога убита наглушняк. Вопрос, кто заготавливал лес, почему не убраны делянки, на которых метровые пни, и кто ответит за убитую дорогу?», — спрашивает выложивший фотографии подписчик.

Характерно, что мнения комментаторов разделились — кто-то ужасается состоянию леса вместе с автором фотографий, а кто-то находит состояние делянки вполне сносным.

Напомним, в январе жители Пудожского района обратились к главе Карелии с требованием прекратить у них безжалостную рубку леса.

фото: © Столица на Онего

Главный санитарный врач Карелии заявила о росте заболеваемости коронавирусом среди детей

За последнюю неделю отмечается тенденция роста заболеваемости детей до 17 лет, сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости коронавирусом. При этом увеличилось число больных среди воспитанников детских садов. Об этом главный санитарный врач рассказала на расширенном заседании оперштаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте правительства.

− За последнюю неделю отмечается тенденция роста заболеваемости детей до 17 лет и это, в первую очередь, дети, посещающие дошкольные учреждения, − сообщила врио руководителя Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

У нескольких жителей республики, заболевших ковидом, выявлены случаи новых штаммов инфекции, в том числе южноафриканский, британский и новый северо-западный штамм.

Ранее глава Минздрава Карелии сообщил, что открываются дополнительные инфекционные отделения в больницах из-за роста числа больных коронавирусом.

фото: РИА Новости/Максим Блинов

Автодилеры в Карелии снова переписали ценники – пятый раз с начала года

Средняя цена на новые легковые автомобили иностранных брендов в Карелии резко выросла за последнюю неделю.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 1 по 7 июня.

Стоимость иномарок поднялась сразу на 26,2 тыс. рублей или на 2%. Сколько теперь придется заплатить за четыре колеса, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Запрет экспорта пиломатериалов подорвет лесную промышленность Карелии, заявили в Минприроды

Министерство природных и ресурсов и экологии Карелии выступило против обсуждаемой в правительстве России идеи запретить экспорт пиломатериалов для снижения цен на внутреннем рынке.

Об этом сообщил первый заместитель министра Алексей Павлов на заседании профильного парламентского комитета. По его словам власти Карелии поддерживают обращение Государственного Совета Республики Коми к правительству РФ с просьбой отказаться от планов запрета экспорта.

Ранее Минпромторг России заявил, что прорабатывает вопрос о включении пиломатериалов в перечень товаров, которые являются «существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации». В отношении таких товаров в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. По мнению российских властей, это будет стимулировать поставки на внутренний рынок, что приведет к снижению цен. Замглавы Минприроды Карелии с этим не согласен. «93% наших пиломатериалов после глубокой обработки экспортируются. Экспортируются практически в более 20 стран мира. И вся экономика лесопромышленного комплекса как раз построена на этом… Введение данных мер, которые бы ограничили экспорт уже обработанных пиломатериалов может действительно подорвать лесопромышленный комплекс таких субъектов Северо-Запада как Республика Коми и Республика Карелия», — сказал Павлов. Что он думает о росте цен на пиломатериалы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП

Мужчина получил травмы в ДТП на пешеходном переходе в центре столицы Карелии.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший четверг, 10 июня, в 18:09 на улице Гоголя, в районе дома 32, произошел наезд на пешехода - 39-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Мужчина получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, пострадавшему помощь не оказал, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП и устанавливают личность водителя.

Ранее парочка мужчин на одном велосипеде оказалась под колесами автомобиля в Петрозаводске.

фото: © паблик Вконтакте «Беломорская трибуна»

Масштабный пожар на севере Карелии угрожал жилым домам (ФОТО)

Ночной пожар в Беломорске ликвидировали подразделения со всего района, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью 10 июня пожарные подразделения Беломорского района были подняты по тревоге — полыхал большой деревянный сарай в городе, на улице Лесная, 25. Рядом находился деревянный жилой дом, а также другие хозяйственные постройки. Сигнал о пожаре поступил в 02.38 минут, и уже через несколько минут спасатели были на месте.

Всего в тушении огня принимали участие 16 человек личного состава и 5 единиц техники. На помощь беломорским пожарным прибыли коллеги из поселка Летнереченский и даже Сумского посада. В 04.35 пожар был полностью ликвидирован.

В паблике «Беломорская трибуна» — наша газета» появились фото ночного пожара.

фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Ведущим промышленным предприятиям Карелии требуются десятки работников – есть вакансии

Несколько ведущих промышленных предприятий Карелии направили в службы занятости заявки для поиска специалистов на вакантные рабочие места.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

Вакансии есть филиале «Карельский» ПАО «ТГК-1» — 48 человек, АО «ПСК» — 37 человек, АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» — 37 специалистов, АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») — 35 работников, Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» — 29 работников, ООО «Карельская фанера» — 27 человек. ООО «Петрозаводский машиностроительный завод «АВАНГАРД» — 14 работников. Какие специалисты нужны больше всего, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

На трассе в Карелии автомобиль едва не улетел в озеро (ФОТО)

Вылетевшая с трассы машина врезалась в деревья на берегу озера.

Один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложил фото автомобиля ВАЗ «Нива», вылетевшего с трассы на обочину. Машину остановили деревья — в противном случае, судя по фото, автомобиль рисковал упасть в озеро.

Как отметил автор фото, авария произошла неподалеку от села Готнаволок, возле Спасской губы.

В Госавтоинспекции Карелии уточнили, что в аварии нет пострадавших. Предположительно, ДТП на автодороге Станция Шуйская — Гирвас произошло из-за технических неполадок автомобиля.

фото: © Ilya Varlamov / zyalt.livejournal/com

Власти Карелии выделили деньги на социальные рейсы «комет» до Заонежья

Парламент Карелии принял изменения в бюджете, согласно которым предусмотрено финансирование социальных рейсов «комет» из Петрозаводска до деревни Сенная Губа на другом берегу Онежского озера.

Об этом сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

«10 млн рублей мы предусмотрели на субсидирование водных перевозок в Заонежье. В летний период — важнейшая проблема, и с этой проблемой к нам обращались не только жители Заонежья, но и города Петрозаводска, которые там имеют дачи и выезжают отдыхать», — сказал спикер. Когда возобновятся рейсы «комет» до Заонежья, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте Отражение. Карелия

Россельхознадзор начал административное расследование по факту завоза в Карелию рыбных отходов из Мурманской области

В ведомстве утверждают, что рыбный гидролизат поступил в республику без необходимых сопроводительных документов о его биологической безопасности.

По словам исполняющего обязанности Североморского межрегионального управления Россельхознадзора Виктора Макаркина, ситуация с нашумевшим завозом в Заонежье рыбных отходов из Мурманской области — не совсем понятная, и в ней сейчас разбираются ведомственные инспекторы.

«Если это как таковой рыбный гидролизат, то мы имеем претензии к хозяйствующему субъекту, который его получил, и к хозяйствующему субъекту, который его направил, — заявил Виктор Макаркин на заседании комитета Законодательного собрания Карелии по природным ресурсам и экологии. — Объясню почему: по сути получается, что это, назовем так, условно товар, оборот которого в данном случае мы расцениваем как незаконный, поскольку никакими документами, предусмотренными законодательством в сфере биологической безопасности, данный товар не сопровождался. В этой связи у нас возбуждены административные дела и проводятся административные расследования нашим подразделением в Мурманской области — в отношении предприятия, которое направило эту дрянь в Карелию, и нашими коллегами в Карелии аналогичные мероприятия также проводятся, но уже в отношении хозяйствующего субъекта, который получил это. Причем, у нас есть вопросы, как в части соблюдения требований федерального ветеринарного законодательства, так и в части требований, предъявляемых Российской Федерацией к бережному обращению с землями сельхозназначения».

Читайте подробнее в статье «Неизвестные люди открыли краны»

Новый иск о банкротстве ЗАО «Холод Славмо» поступил в Арбитражный суд Карелии

В Арбитражный суд Карелии поступило еще одно заявление о признании банкротом производителя мороженого ЗАО «Холод Славмо».

Этого добивается одна из коммерческих компаний. Сумма исковых требований составляет 2,5 млн рублей.

В прошлом году аналогичное заявление подавал другой кредитор на сумму 4,7 млн рублей. В марте 2021 года Судебный пристав-исполнитель в Петрозаводске наложил арест на имущество предприятия. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик «Karelian Jam 5»/vk.com/karelianjam

В Петрозаводске пройдет фестиваль уличной культуры Karelian Jam

Главным событием фестиваля станет открытие на городском стадионе «Юность» нового скейтпарка.

В День России, который отмечается в стране 12 июня, в Петрозаводске пройдет традиционный фестиваль уличной культуры Karelian Jam. Его главным событием станет открытие на городском стадионе «Юность» нового скейт-парка.

Как рассказали организаторы фестиваля, проект реконструкции скейтпарка был разработан в 2019 году и заявлен на участие в программе поддержки местных инициатив. Проект одержал победу на общественных слушаниях, его общий объем финансирования составил более 1,6 миллиона рублей.

Весной 2020 года, в разгар первой волны пандемии коронавируса и в условиях режима самоизоляции, инициативная группа запустила кампанию по сбору средств для реализации проекта, которую активно поддержали горожане и СМИ. За 30 дней удалось собрать 215 тысяч рублей от 250 жертвователей. Эта сумма стала необходимым софинансированием для участия в программе, остальную часть средств составило финансирование из городского и регионального бюджетов.

Осенью 2020 года строительство скейтпарка было завершено, установленные фигуры протестированы. Кроме того, в скейтпарке появилось освещение для катания в темное время.