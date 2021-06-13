Самое важное за сегодня

фото: https://pixabay.com

Погибшая на озере в Карелии семья приехала в деревню к родственникам порыбачить

В прокуратуре Карелии взяли на контроль расследование уголовного дела по факту гибели семьи с маленькими девочками вблизи деревни Покровское Медвежьегорского района.

Предварительно установлено, что 12 июня в период примерно с 16.00 до 19.00 часов семейная пара, оба 1990 года рождения, и двое их детей (девочки 3-х и 6-ти лет), приехавшие в деревню из Медвежьегорска на выходные в гости к родственникам, при неблагоприятных погодных условиях вышли на лодке «Казанка-6» в акваторию озера Кумчозеро с целью порыбачить.

Как сообщили в прокуратуре, при этом все четверо находились в лодке без спасательных жилетов. Предположительно вследствие поднявшегося большого волнения на озере произошло опрокидывание лодки, в результате чего все члены семьи утонули.

В настоящее время найдены тела детей, поиски тел мужчины и женщины продолжаются.

На место происшествия выезжал прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин.

Следственными органами Карелии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Власти Петрозаводска усилили контроль за соблюдением ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом

Контроль за организацией антиковидных мероприятий на территории Петрозаводска усилен, сообщили в городской администрации.

В связи с ухудшением эпидситуации на территории Карелии введены дополнительные антиковидные меры, напомнили в администрации Петрозаводска.

В соответствии с распоряжением главы республики, работодателям рекомендуется переводить сотрудников, в первую очередь - граждан старше 60 лет, на дистанционную форму работы. Также следует установить график, позволяющий избегать скопления людей в коллективах.



Организаторам массовых мероприятий, включая спортивные, необходимо обеспечить во время их проведения социальное дистанцирование и использование участниками средств индивидуальной защиты. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте правительства Карелии: https://gov.karelia.ru/upload/iblock/b56/335_r.pdf.



Власти Петрозаводска напоминают, что на объектах торговли и сферы услуг по-прежнему действуют ограничительные меры, в том числе - масочный режим и соблюдение социальной дистанции.



Контроль за организацией противоэпидемических мероприятий на территории Петрозаводска усилен.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

За сутки коронавирус выявили у 70 жителей Карелии

По данным на 13 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 70 жителей республики, выздоровели 65 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 13 июня, коронавирус за минувшие сутки выявлен у 70 жителей республики. Из них заболевших - 62, средней тяжести - 18, тяжелых и крайне тяжелых пациентов нет. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В больницах с коронавирусом находятся 408 пациента, включая 44 тяжелых больных и 5 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии составляет 48114 человек.

За сутки зарегистрировано два летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 581.

За сутки выздоровело 65 человек. Всего выздоровевших – 46334.

Напомним, глава Карелии ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

фото: Столица на Онего

Очевидец рассказал, что происходило на берегу Онежского озера в Петрозаводске, где утонули трое подростков

Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.

Руководитель нашего издания Наталья Захарчук живет у того самого места на набережной Варкауса в Петрозаводске, где погибли трое подростков. Во время спасательной операции она находилась на пляже и видела все, что там происходило.

Вот, что она рассказала:

- Сначала никто не понял, что случилось. Мы не слышали, чтобы кто-то звал на помощь или была какая-то суета. Все было тихо и спокойно. Но внезапно зазвучала сирена и к пляжу подъехала пожарная машина. Из нее выбежали спасатели, и мы увидели, как один из них, скинув часть одежды и не снимая брюк, бросился в воду и поплыл к каменной гряде, на которой сидели несколько подростков. Мы видели, как он плавал вокруг камней и нырял.

На пляж выбежали и другие пожарные, они были в комбинезонах и касках, в полном обмундировании, и остались ждать на берегу.

В это же время к пляжу уже подъезжала скорая помощь, из которой вышли медики – две женщины и мужчина. Они были готовы делать реанимацию.

Девочка на пляже закричала: «Ребята не вынырнули из воды!». Раздался детский плач, тонко, навзрыд, и стало понятно, какая беда случилась. Началась суета, крики.

«Вызывай водолазов», - сказал по рации пожарный.

Отдыхающие сгрудились на берегу и всматривались в озеро в надежде увидеть хоть что-то. Чувствовали себя беспомощными, потому что спасать было некого – поверхность воды на десятки метров вокруг - чистая. Когда кто-то начинал кричать: «Вот там, смотрите!», оказывалось, что это были либо волны, либо камни или бревна.

Подробнее читайте здесь.

Напомним, в минувшую пятницу трое 15-летних подростков купались в неположенном месте в районе набережной Варкауса в Петрозаводске. Тела несовершеннолетних были обнаружены примерно в пятидесяти метрах от берега. Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере. Прокуратура Карелии проводит проверку.

фото: Столица на Онего

«Сильный толчок лодки при повороте»: названа предварительная причина трагедии на озере в Карелии, где погибла целая семья

Родители и две маленькие девочки, утонувшие в Медвежьегорском районе, могли бы спастись, если бы на них были спасательные жилеты, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

В Карельской республиканской поисково-спасательной службе рассказали, что лодка с родителями и двумя маленькими девочками на озере Кучмозеро перевернулась от сильного толчка на повороте. Однако семья могла бы спастись, если бы на взрослых и детях были спасательные жилеты.

По информации КРПСС, в акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается.

По предварительным данным КРПСС, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте. Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты.

«Самая распространенная причина трагедий на воде – то, что люди пренебрегают простыми правилами безопасности. Обязательно нужно надевать спасательные жилеты, если вы отправляетесь на водоем. Независимо от того, как вы умеете плавать. И, конечно, необходимо проверять плавательные средства. Они должны быть оборудованы средствами безопасности.

Безусловно, водоемы республики патрулируются работниками спасательных служб, но такие трагедии все равно происходят. В ближайшее время в Карелии ожидаются усиленные рейды специалистов МЧС и спасателей КРПСС с целью проверки безопасности. Всех нарушителей ждут административные наказания и серьезные штрафы», - говорится в официальном сообщении службы, подведомственной Госкомитету по обеспечению жизнедеятельности и безопасности Карелии.

Напомним, по факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

фото: © "Столица на Онего"

Два человека утонули в озере близ деревни Покровское в Карелии

Тела двух человек обнаружили в Кучмозеро близ деревни Покровское Медвежьегорского района Карелии.

Как сообщили в дежурной части МЧС, накануне в 19.26 спасателям позвонил житель деревни Покровское на территории Чебинского поселения Медвежьегорского района Карелии. Мужчина увидел в акватории Кучмозеро перевернувшуюся лодку.

В спасательной операции участвовали представители МВД Карелии и сотрудники ГИМС (14 человек, 5 единиц техники, 1 плавсредство).

Примерно через три часа, в 22.50 на озере были обнаружены тела двух человек.

фото: pixabay.com

В Медвежьегорском районе в перевернувшейся лодке была целая семья: нашли тела двух маленьких девочек

На озере Кучмозеро близ деревни Покровское Медвежьегорского района Карелии в перевернувшейся лодке была семья из четырех человек – нашли тела только двух маленьких девочек.

Напомним, ранее мы сообщали, что накануне в 19.26 спасателям позвонил житель деревни Покровское на территории Чебинского поселения Медвежьегорского района Карелии. Мужчина увидел в акватории Кучмозеро перевернувшуюся лодку.

В спасательной операции участвовали представители МВД Карелии и сотрудники ГИМС (14 человек, 5 единиц техники, 1 плавсредство). Примерно через три часа, в 22.50 на озере были обнаружены тела двух человек.

Как выяснилось, из воды достали тела двух девочек 3 и 6 лет.

Как передает корреспондент «Столицы на Онего», который находится сейчас в Медвежьегорском районе, со ссылкой на местных жителей, на Кучмозеро пропала целая семья – родители вместе с детьми отправились на водную прогулку, их лодка перевернулась.

Как рассказали нам в МЧС Карелии, поиски родителей продолжаются.

Как пишет местный паблик Медвежьегорск Online, в перевернувшейся лодке вместе с мужем и детьми находилась учитель истории и обществознания местной школы.

фото: кадр с видео / МВД Карелии

Бросок в голову: неизвестный напал на посетителя бара в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска разыскивает молодого мужчину, который подозревается в причинении побоев посетителю бара.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность молодого мужчины, который подозревается в причинении побоев посетителю бара.

На видеозаписи, которую распространило МВД Карелии, видно, что неизвестный подбежал к посетителю бара, который стоял у стойки, и бросил ему в голову какой-то предмет. Пострадавший схватился за голову, а нападавший на него молодой человек сбежал.

Значимые сведения о разыскиваемом полиция просит сообщать по номеру телефона: 89114032310 или 02.

фото: https://pixabay.com/

Стали известны подробности гибели семьи с двумя маленькими девочками на озере в Карелии

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели семьи из четырёх человек на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 12 июня 2021 года семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми каталась на лодке на озере Кумчозеро вблизи деревни Покровское Медвежьегорского района. Лодка перевернулась, погибли родители и две девочки 3 и 6 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства происшествия.

На девочках, чьи тела уже подняли из воды, не было спасательных жилетов, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

«Гибель людей случилась из-за пренебрежения простыми правилами безопасности», - говорится в официальном сообщении КРПСС.

По информации КРПСС, в акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается. Сегодня на место происшествия выдвинулись специалисты из петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым для проведения поисковой операции оборудованием.



По предварительным данным, лодка перевернулась от сильного толчка при повороте. Однако трагедии можно было избежать, если бы на людях были надеты спасательные жилеты. И такие истории, к большому сожалению, не редкость, говорится в сообщении КРПСС.

Как пишет местный паблик Медвежьегорск Online, в перевернувшейся лодке вместе с мужем и детьми находилась учитель истории и обществознания местной школы.

фото: © Анна Ларионова

Сельская воспитательница в Карелии лишилась дома из-за чиновников

В Карелии Прионежский суд обязал сельскую воспитательницу Анну Ларионову разобрать часть построенного семейного дома на участке, выданном ей государством.

Мотивация суда заключалась в том, что большая часть земли, на которой Ларионова решила заняться ИЖС, находится в границах территории обнаруженного объекта культурного наследия «Стоянка Шуя ХХII». Суд также обязал районную воспитательницу провести спасательные археологические работы. Теперь сельскому специалисту Ларионовой предстоит разбирать то, что она успела построить, а затем погружаться в вопросы археологии. На демонтаж и раскопки у воспитательницы денег нет. Она намерена продолжать судиться с чиновниками.

«Как они объясняют, это объект археологического наследия, - на данный земельный участок якобы ступала нога древнего человека. То есть там какие-то можно раскопки производить и можно найти какие-то артефакты. Мы, когда рыли котлован под фундамент, ничего там не нашли. Вообще ничего», - рассказала «Столице на Онего» Анна Ларионова.

У Анны Ларионовой есть гражданский супруг и несовершеннолетний сын. Она трудится воспитателем в детском саду поселка Шуя. Там же она получила землю от государства под строительство дома, поскольку являлась молодым специалистом на селе.

Подробнее читайте в статье «Воспитательница и древние артефакты».

фото: Из фотоархива Бориса Семенова

Население Карелии за последние тридцать лет сократилось на 186 тыс человек

Население Карелии постоянно росло со времени образования нынешней республики по времена горбачевской перестройки, но потом этот рост сменился падением.

В рамках проекта «Как это было» Армас Машин проанализировал, как менялась численность населения Карелии с 1987 года.



«В 1987 году в Карельской АССР проживало 795 тысяч человек. На начало 2021 года – немногим более 609 тысяч. Население Карелии сократилось на 186 тысяч человек! Без войны. Без мора. Без землетрясений. Без высылок и депортаций. 186 тысяч человек – примерно три пятых населения сегодняшнего Петрозаводска (280 тысяч), и раз в шесть больше, чем население Костомукши или Кондопоги, - пишет Армас Машин. - Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года, в России проживало 60 815 карелов, из них 45570 человек – в Республике Карелия (7,08% населения). В 2002 году карелов насчитывалось в России более 93 тысяч человек. По мнению ряда специалистов и активистов карельского национального движения, общая численность карелов вряд ли превысит 50 тысяч человек по результатам следующей, запланированной на осень этого года Всероссийской переписи населения.

Сокращение численности карелов - реальность и – объективно – результат политики «национального возрождения карельского народа», которая проводится у нас со времен распада СССР».

Подробнее читайте здесь.

фото: 47news.ru

Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся в соседнем с Карелией регионе (ФОТО)

Экскурсионный автобус петербургской туристической фирмы перевернулся рядом с деревней Верхние Мандроги в Ленинградской области, пострадало 10 пассажиров.

В Подпорожском районе Ленинградской области перевернулся автобус с туристами из Петербурга, в результате аварии пострадали 10 человек, сообщает издание 47news.

По данным издания, информация о ДТП на грунтовой дороге в Верхних Мандрогах поступила спасателям 13 июня в 16.52. На место происшествия выезжали сотрудники 139-й пожарной части противопожарной службы. Они деблокировали одного из пострадавших.

В момент аварии в салоне находилось 45 человек. Региональное правительство сообщило, что пострадали как минимум десять пассажиров. Семерых увезли в Подпорожскую больницу, ещё троих - в Лодейное Поле. Одна из пассажирок получила тяжёлые травмы. Как сообщили в региональном управлении МЧС, погибших в ДТП нет.

По предварительным данным, которые сообщают РИА Новости, водитель не справился с управлением из-за сильного дождя.

фото: кадр с видео / Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске нашли и наказали водителя маршрутки, проехавшего перекресток на красный (ВИДЕО)

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска установили водителя маршрутного автобуса, нарушившего правила дорожного движения в центре города.

Напомним, 24 мая в 10.05 на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Анохина водитель маршрутного автобуса № 22проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Видео с нарушением было выложено очевидцами в сеть.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в отношении 33-летнего водителя вынесено постановление об административном правонарушении.

фото: : Pixabay

Отдаленный район Петрозаводска остался без света из-за аварии на электросетях

Жители Соломенного остались без света из-за повреждения централизованных электросетей, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Петрозаводска.

Как сообщили в ЕДДДС Петрозаводска, в 15:30 произошло аварийное отключение электроснабжения района Соломенное. Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ОРЭС-Петрозаводск".

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛ С РЫБНЫМИ ОТХОДАМИ, ОЧЕРЕДНАЯ ВЗЯТКА И РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 новости недели

Рост заболеваемости коронавирусом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что ситуация с коронавирусом вновь накаляется в республике. Минздрав открывает дополнительные инфекционные отделения в больницах.

Скандал с рыбными отходами

Россельхознадзор начал расследование по факту завоза в Карелию из Мурманской области рыбных отходов. Странные контейнеры привезли в Заонежье и слили их содержимое в заброшенные силосные ямы и даже прямо в поле. Инспекторы выясняют, был ли причинен вред сельхозугодьям.

Арест чиновника за взятку

В Карелии арестован бывший заместитель руководителя надзорного ведомства, попавшийся на взятке за проверку горнопромышленной компании. Следствием установлено, что обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей за получение положительного результата при проведении проверки в сфере соблюдения законодательства РФ по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.

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18 лет колонии за убийство

Верховный суд Карелии вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Евгения Яблокова, признанного виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре республики.

Ограничение доступа в леса

В связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня на территории Карелии ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Выемка документов в Минздраве

У заместителя министра здравоохранения Сергея Седлецкого провели выемку документов. Как пояснили в Минздраве Карелии, выемку произвели в связи с уголовным делом, возбужденным против одного из индивидуальных предпринимателей, с которым у ведомства судебное дело по нанесенному министерству материальному ущербу.

Пожар уничтожил церковь-декорацию к фильму «Остров»

В Кемском районе Карелии сгорела церковь, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров». Оно располагалось в районе улицы Портовая, на берегу залива Белого моря в поселке Рабочеостровск.

фото: ВОДОЛАЗ -10. КАРЕЛИЯ. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ / ВК

Волонтеров просят помочь в поисках тел утонувших в Медвежьегорском районе супругов

В Карелии родные погибшей на озере семьи с детьми просят волонтеров и группы водолазов помочь в поисках тел супругов.

«Вчера в Медвежьегорском районе утонула семья с двумя детьми. Тела малышек спасатели нашли, а вот взрослых нет. Завтра последний день официальных поисков.

Кто может помочь в поисках или имеет связи с группами водолазов, прошу откликнуться. Вдруг найдутся те, кто сможет помочь», - с таким призывом обратились родственники.

Телефон для связи – 8 911 426 42 32 Юлия, либо – 8 911 426 43 34 Анастасия.

Напомним, в акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети – две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается.

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 13 июня



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +15 …+22 2 м/с Ю 741 мм.рт.ст. 69% день Небольшой дождь, +23 …+24 1 м/с Ю 741 мм.рт.ст. 52% вечер Небольшой дождь, +17 …+23 1 м/с ЮЗ 741 мм.рт.ст. 61% ночь Небольшой дождь, +14 …+16 2 м/с ЮЗ 743 мм.рт.ст. 85%

фото: © pixabay.com

Девять пожарных тушили загоревшуюся в Петрозаводске баню

Пожар в частной бане произошел накануне вечером в столице Карелии на улице Короленко.

В столице Карелии 12 июня в 21:02 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (9 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане по адресу: ул. Короленко у д. 2.

В 22:13 пожар был ликвидирован. Как сообщили в дежурной части МЧС Карелии, площадь возгорания составила 2 квадратных метра. На пожаре никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в местечке Орзега сгорел трактор.

фото: © Администрация Петрозаводска

На Ключевой снова запахло канализацией

Жители микрорайона Ключевая в Петрозаводске обратились в Единую дежурную диспетчерскую службу по поводу зловонного запаха.

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, с 10:50 в воскресенье, 13 июня начали поступать обращения жителей с жалобами на запах канализации в микрорайоне Ключевая. Информация для проверки была передана в "ПКС-Водоканал" и в Управление городского хозяйства администрации Петрозаводска.

Напомним, ранее представители городской мэрии рассказали о поиске источника неприятного запаха на Ключевой и попросили горожан сигнализировать об усилении вони.

«Друзья, добрый день! Понимаю, что такой текст наверняка кого-то улыбнёт, но проблема на самом деле серьёзная. Работаем с ПКС-Водоканал по определению источника неприятного запаха на Ключевой. Сигналы об этой проблеме поступают в администрацию по разным каналам, не только через социальные сети. Понимаем, что без участия населения нам будет гораздо сложнее добиться нужного результата. В этой связи прошу сообщать об усилении запаха в Единую дежурно-диспетчерскую службу на номер 051», - сообщил на своей странице в соцсети Владимир Любарский.

фото: ТАСС / Юрий Рыдалев

Трактор сгорел под Петрозаводском

В местечке Орзега под Петрозаводском накануне вечером загорелся трактор, сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) 12 июня в 18.10 привлекались для ликвидации пожара в транспортном средстве по адресу: Прионежский район, м. Орзега.

Пожар удалось ликвидировать в 19:05.

Трактор значительно поврежден огнем, сообщили в дежурной части МЧС.

фото: Ольга Ряменен-Волотовская

Петрозаводск на неделю превратится в столицу современного танца

В Петрозаводске 14 июня стартует Фестиваль современной хореографии Nord Dance.

В ближайшую неделю столица Карелии превратится в столицу современного танца. Спектакли, мастер-классы, творческие лаборатории, флэшмоб и ночная программа под крышей театра – любителям танца модерн будет чем заняться.





Nord Dance - это возможность увидеть на одной сцене выступления лучших российских коллективов, работающих в жанре современной хореографии.

Как рассказали в Музыкальном театре Карелии, к нам приедут танцевальные спектакли из Москвы и Санкт-Петербурга, Челябинска, Костромы и Воронежа. Среди известных имен - «Балет Москва», Ольга Пона, Павел Глухов, Анна Абалихина, Иван Естегнеев и другие.

Каждый вечер с 14 по 20 июня у зрителей будет возможность увидеть новый коллектив. Всего на сцене Музыкального театра будет показано семь спектаклей.



Откроет программу фестиваля Nord Dance театр «Балет Москва» – один из самых сильных хореографических театров России, работающий как в классике, так и в современном танце. Он покажет на карельской сцене спектакль «Танцпол» бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена. Танцевальный перформанс Анны Абалихиной и Ивана Естегнеева «Спящая красавица», подготовленный в содружестве с «Гоголь-центром», продолжит программу Nord Dance. В афише фестиваля спектакль «Черный Сад» молодого питерского хореографа Валерии Каспаровой, проект «АРРРР» Павла Глухова (Москва), спектакль «Бегущие» признанного мастера современного танца Ольги Пона (Челябинск). Для детей – комедийный балет «Три поросенка». По традиции, Музыкальный театр Карелии представляет на фестивале и свои работы. Балет «Другие» на музыку современного финского композитора Харри Вессмана – премьера нынешнего сезона (постановка Валерии Каспаровой).



С 16 по 20 июня в рамках фестиваля современной хореографии Nord Dance в Петрозаводске будет работать международный культурный центр «Северный ветер», посвященный развитию современного танца. Он объединит хореографов, танцовщиков и менеджеров, работающих на территории современного танца стран Северной Европы и России. Всего «Северный ветер» соберет представителей двадцати различных фестивалей современного танца из восемнадцати российских городов, а также участников из Финляндии и Норвегии.



Участники Nord Dance будут танцевать не только на сцене. Под крышей Музыкального театра 19 июня пройдет Open stage contemporary dance сообщества Петрозаводска. А в пятницу 18 июня в 17.30 у ротонды на набережной начнется танцевальный променад «Память», который профессиональные танцовщики проведут совместно с петрозаводскими исполнителями современного танца.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Водителей в Петрозаводске ждут массовые проверки правил перевозки детей

В рамках рейда "Юный пассажир" в Петрозаводске 13 июня будут проводиться массовые проверки водителей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в воскресенье, 13 июня массовую проверку по соблюдению водителями в Петрозаводске правил перевозки юных пассажиров.



Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сидении - только с использованием детских удерживающих устройств.



Водители, перевозящие детей без детских удерживающих устройств, будут привлечены к административной ответственности. Нарушение правил перевозки детей влечет наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что скрытые патрули ГИБДД будут снимать разговоры водителей по телефону.

фото: ГИБДД Карелии

Пьяного гонщика на питбайке поймали ночью в Костомукше

Юный водитель не имел прав и ехал на мини-мотоцикле без госномеров, сообщили в ГИБДД Карелии.

На автодороге «Костомукша – «Карельский окатыш» 12 июня в 02:50 инспекторы ДПС остановили питбайк без государственных номеров. Как сообщили в ГИБДД Карелии, за рулём находился 18-летний водитель с признаками опьянения и без права управления транспортными средствами.

Водитель отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В отношении байкера составили административные материалы. Питбайк передан на штрафную стоянку. Водителя ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей или административный арест от 10 до 15 суток. Решение примет суд.

Ранее сообщалось, что пьяный пассажир не дал автоинспекторам забрать автомобиль на спецстоянку в Петрозаводске.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Теплая погода сохранится в Карелии в понедельник

Синоптики обещают на территории республики в понедельник, 14 июня до +23 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики будет облачно с прояснениями.

Ночью в большинстве районов, днем местами, преимущественно по восточным районам, кратковременный дождь. Ветер ночью западный, северо-западный, днем западный, юго-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, на северо-западе местами до +4 градусов. Днем +18…+23.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Соломенном восстановили электроснабжение после аварии на сетях

В отдаленный район Петрозаводска вернулся свет, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Напомним, в воскресенье, 13 июня в 15:30 произошло аварийное отключение электроснабжения района Соломенное. Причина: устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО "ОРЭС-Петрозаводск".

Как сообщили в ЕДДС Петрозаводска, в 16.45 электроснабжение было восстановлено.

фото: pixabay

В Госдуме рассказали, как снизить цены на товары на 20%

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (фракция КПРФ) рассказала, как снизить цены на товары на 20%.

По словам депутата Госдумы, от КПРФ Веры Ганзя, это станет возможным, если отменить налог на добавленную стоимость (НДС).

«Тогда покупательская способность будет гораздо выше и товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», - заявила Ганзя Ura.ru.

Парламентарий уточнила, что операции с этим налогом сложно администрировать и они требуют больших трудозатрат, сообщает Газета.ру.

При этом она отметила, что НДС приносит большое количество средств в бюджет.

Между тем, глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ обратил внимание на то, что в России не действует административное регулирование цен.