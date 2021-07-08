Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: РИА Новости / Михаил Климентьев

Голикова призвала власти Карелии запретить все массовые мероприятия из-за коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала Карелию в числе регионов, где необходимо ужесточить ограничительные меры из-за ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.

В минувшую среду, 7 июля, Татьяна Голикова на совещании президента Владимира Путина с членами правительства отметила, что сегодня не запрещены массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах.

«В отдельных из них мы видим, что заболеваемость за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень: это республики Карелия, Тыва и Забайкальский край. И в связи с этим я ещё раз хотела бы обратить внимание глав регионов на то, что в условиях роста заболеваемости проведение массовых мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе несёт дополнительные риски и осложнение эпидемиологической ситуации», - цитируют вице-премьера на сайте kremlin.ru.

По словам Голиковой, эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации остаётся достаточно напряжённой. По итогам прошедшей недели зарегистрировано 162,4 тысячи случаев заболевания. Показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тысяч населения, это на 17 процентов больше, чем на прошлой неделе.

«В 82 регионах страны заболеваемость растёт, но некоторое снижение мы видим только в Москве. И здесь я должна отметить, что это стало возможным благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким ‒ практически в разы ‒ темпам вакцинации населения, и мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать», - считает Татьяна Голикова.

Неделей ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Карелии и Бурятии требует повышенного внимания.

Напомним, замминистра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен заявила в парламенте республики, что иммунная прослойка в регионе составила 288 767 человек.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Глава Карелии сообщил, какие населенные пункты не коснутся ограничения по коронавирусу

Артур Парфенчиков назвал условия, при которых туристам разрешат въехать в Карелию, а также сообщил, в каких населенных пунктах не будут вводиться ограничительные меры по COVID-19.

На своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что подписал распоряжение, в котором уточняется список документов для въезжающих в Карелию на работу или для отдыха.

- Сотрудники, приезжающие в командировку, вместо отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 2 дня до приезда, теперь также могут предъявить документ о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев.

- Эти же документы нужно предоставить гостям из других регионов при заселении в гостиницы, хостелы, турбазы и другие пункты размещения. Если их нет, то предъявить результаты обследования на ковид, полученные не ранее чем за 72 часа до заселения. От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе. Это требование вступает в силу с 15 июля.

- Дополнительные ограничения теперь могут не вводиться в населенных пунктах республики, где 60% жителей вакцинировались или переболели ковидом за последние полгода. Также в населенном пункте могут быть смягчены действующие ограничения. По этим вопросам органам местной власти нужно обратиться в Оперштаб Карелии.

- Организации могут получить паспорт коллективного иммунитета, если 60 и более процентов сотрудников вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода.

фото: скрин видео пресс-конференции в ТАСС

Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)

Выступление Анатолий Цыганкова на пресс-конференции в ТАСС прервали нецензурными словами.

Речь известного в Карелии политолога, заместителя руководителя Общественного штаба по контролю за выборами в республике Анатолия Цыганкова на пресс-конференции в ТАСС в минувшую среду, 7 июля, прервали нецензурными словами. Об этом пишет «Московская газета».

На мероприятии, посвященном презентации доклада с анализом основных тенденций на региональных и муниципальных выборах, Цыганков как эксперт посредством видеосвязи в «Zoom» рассказывал о кандидатах в региональный парламент республики и другие инстанции. В это время неизвестные, вклинившись в передачу, прервали выступление политолога и начали нецензурно выражаться. Можно ли назвать инцидент хакерской атакой, сказать сложно. Были ли адресованы оскорбления в адрес выступающего, неизвестно, отметили в издании.

Тем не менее ведущие пресс-конференции остановили трансляцию, сославшись на технические неполадки.

Ранее заболевший COVID-19 после прививки Анатолий Цыганков вышел в прямой эфир с главой Карелии из больницы.

фото: © shutterstock.com

Горячая вода возвращается в дома жителей Петрозаводска

Сегодня начнется подключение потребителей от Петрозаводской ТЭЦ к горячему водоснабжению, сообщили в ЕДДС города.

По информации ЕДДС горячую воду начнут подключать сегодня утром, 8 июля с 10.00.

Ранее сообщалось, что для проведения профилактических работ, выявления и устранения повреждений на тепловых сетях, а также модернизации соответствующей инфраструктуры с 24 июня по 8 июля будет отключено горячее водоснабжение районах города: Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.

На Ключевой горячая вода будет отключена в период с 21 июля по 2 августа.

фото: Столица на Онего

Умер борец с «Невским Пасажем», вернувший в правительство Карелии медаль в честь 70-летия Победы

В Петрозаводске скончался ветеран Владимир Дмецов, который в течение 10 лет боролся за снос незаконной пристройки к дому №30 по Невскому проспекту.

Седьмого июля не стало Владимира Николаевича Дмецова. Человек, переживший Великую Отечественную войну, Ветеран Великой Отечественной войны, 92-летний обладатель квартиры в печально знаменитом доме №30 по проспекту Невского так и не дождался сноса «Невского Пассажа».

На протяжении 10 лет Владимир Николаевич вместе с активными соседями пытался добиться сноса скандальной пристройки. В 2015 году он вместе с Николаем Бакиновым в знак протеста вернул в правительство Карелии юбилейные медали к 70-летию Победы.



Губернiя Daily

«Мы живем над крышей «Невского Пассажа», задыхаемся, это не жизнь!» – сказали тогда пенсионеры, которых пытался успокоить Николай Черненко, председатель Союза ветеранов Карелии.

Спустя два года, в 2017 году, Владимир Дмецов и Николай Бакинов вышли к Национальному театру Карелии с плакатом «Невский пассаж» – позор Карелии». Ветераны пытались привлечь внимание к проблеме «Невского пассажа» двух российских министров, которые находились в Петрозаводске с рабочим визитом: главы МЧС РФ Владимира Пучкова и министра РФ по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова.



Столица на Онего

Напомним, городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть торговой пристройки еще в сентябре 2013 года, а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил это решение в силе. Объект до сих пор не демонтирован.

фото: © «ТГК-1»

Коммунальщики объяснили шумную работу ТЭЦ в Петрозаводске и пообещали уменьшить неудобства для жителей Сулажгоры

В связи с подготовкой к подключению горячего водоснабжения, когда растапливали котлы, с ТЭЦ был слышен шум, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Сегодня в паблике «Подслушано в Петрозаводске» появилось огромное количество сообщений от недовольных горожан, которые пожаловались на слишком шумную работу ТЭЦ ночью.

«Уважаемые чиновники, мы живем в цивилизованном обществе? В каждом относительно крупном городе есть ТЭЦ, но нет такого безобразия! 7 июля, на часах 23.35! В Сулажгоре, да и не только, невозможный шум, даже сильнее, чем от недавних военных самолетов! Звонили дежурному по городу, девушки отвечают, что шум связан с завтрашним подключением воды. Всем известно, как шумовое загрязнение действует на организмы людей. Почему нельзя обязать ТЭЦ установить современное оборудование, как в других городах, чтобы не изводить так горожан?» — написали жители Сулажгоры.

Пресс-служба компании «ТГК-1» в комментарии «Столице на Онего» сообщила, что 7 и 8 июля на Петрозаводской ТЭЦ проходили плановые подготовительные работы к запуску оборудования после летнего останова.

«В соответствии с технологическим процессом и для соблюдения срока подключения потребителей работы осуществлялись в ночное время и сопровождались повышенным уровнем шума. Все оборудование электростанции работает в штатном режиме. С 6 утра 8 июля Петрозаводская ТЭЦ обеспечила возобновление подачи теплоносителя потребителям в полном объеме. В настоящее время прорабатывается вопрос изменения режима включения оборудования станции, чтобы уменьшить возможные неудобства для жителей Сулажгоры. Петрозаводская ТЭЦ приносит извинения за доставленные неудобства», — сказали в ресурсоснабжающей компании.

Ранее сообщалось, что шумозащитный экран поставили у дома жителя Петрозаводска, пожаловавшегося на плохой сон из-за шумной работы кислородной станции для спасения ковид-больных.

фото: © паблик Вконтакте «Экологическая справедливость»

В ответ на жалобы жителей Карелии о загрязнении озера Минсельхоз установил на берегу таблички с ошибками

По всему побережью озера Сямозеро Минсельхоз Карелии установил таблички с ошибками и просьбой не загрязнять берег.

В паблике «Экологическая справедливость» сообщается, что Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелии по побережью озера Сямозеро установили таблички с ошибками.

«Не зЯгрязняйте берег — это ведет к гибели рыб», — написал отдел развития рыбного хозяйства Минсельхоза Карелии.

Ранее жители Карелии обращались в министерство с жалобой на то, что форелеводческие хозяйства загрязняют озеро Сямозеро.

фото: © МВД Карелии

В Петрозаводске пропал 13-летний ребенок

Мальчика ищут с 7 июля, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Отдела полиции №1 УМВД по Петрозаводску разыскивают Владислава Г. 2008 года рождения. Его местонахождение неизвестно с 7 июля.

Приметы: рост 155 см, волосы светло-русые, худощавого телосложения.

Был одет: серые шорты, синяя футболка с желтым рисунком, обут в черные сандалии. При себе может иметь черную барсетку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по номерам: 8911-409-26-96, 89114024926, 8814-2-739-154

фото: © EPA-EFE/BIONTECH SE

«Решение о вакцинации может быть только индивидуальным»

Нехватка аргументов для убеждения жителей Карелии добровольно привиться от коронавируса стала одной из причин введения в республике «обязательной вакцинации для отдельных групп населения».

Такое мнение высказал в статье «Вакцинация как вопрос веры» журналист «Столицы на Онего» Валерий Поташов.

«Как следует из просочившихся в прессу данных карельского Минздрава, в июне количество привитых жителей региона, которые заболели коронавирусом, превысило 350 человек (всего инфицированных оказалось около 2,4 тысячи человек), а это для республики не такая уж маленькая цифра. И хотя министерские чиновники утверждают, что у вакцинированных болезнь протекает в легкой форме, история с привитым настоятелем Валаамского монастыря, который заразился ковидом и оказался госпитализирован в Москве с высокой температурой, давлением и «адской головной болью», свидетельствует о том, что прививка отнюдь не является гарантированной защитой от коронавируса, а течение болезни весьма индивидуально. Собственно, поэтому, как мне представляется, и решение о вакцинации может быть только индивидуальным», – пишет журналист.

Читайте полностью в рубрике «Личное мнение».

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Коронавирус в Карелии унес еще две жизни – заражения продолжаются

За последние 24 часа в Карелии 199 человек заразились коронавирусом, двое ковидных больных умерли, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

По данным на 8 июля, два человека в Карелии скончались от COVID-19. Число жертв коронавируса достигло 651 человека.

За минувшие сутки коронавирус был выявлен у 199 жителей республики, из них 193 непривитых. Заболели также 198 человека, средней тяжести — 34 и 11 тяжелых пациентов.

В больницах с коронавирусом находится 799 пациентов, из них семеро крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 51783 человека.

За сутки выздоровели еще 137 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 48492 человека.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Завершилось судебное разбирательство, связанное со строительством общежития ПетрГУ

Арбитражный суд Карелии вынес решение по иску компании, которая собиралась строить студенческое общежитие ПетрГУ, но попала в реестр недобросовестных поставщиков.

Обстоятельства дела изложены в судебном решении.

В ходе разбирательства было установлено, что Петрозаводский государственный университет в конце прошлого года провел торги для выбора подрядной организации, которая построит общежитие для студентов ПетрГУ в районе ул. Университетской. Аукцион выиграло ООО «РСК ВВС-Строй». В качестве обеспечения исполнения контракта компания предоставила банковскую гарантию, но заказчика это не устроило. Все банковские гарантии должны быть включены в специальный реестр, а той, что предоставило ООО «РСК ВВС-Строй» в этом перечне не оказалось. Позже выяснилось, что гарантия должна была появиться в реестре через несколько дней, но ПетрГУ не стал ждать и подал жалобу в УФАС. Антимонопольная служба признала «РСК ВВС-Строй» уклонившимся от заключения контракта и включила его в реестр недобросовестных поставщиков. Суд признал решение УФАС незаконным. «ООО «РСК ВВС-Строй не может считаться уклонившимся от заключения контракта, поскольку его действия и воля были направлены на предоставление надлежаще оформленной банковской гарантии, что подтверждается установленными обстоятельствами и материалами дела… Заявитель предпринимал действия для выполнения взятых на себя обязательств по заключению контракта, по получению банковской гарантии в качестве обеспечения; был готов к подписанию контракта», — сказано в судебном решении. Как обстоят дела со строительством общежития, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © кадр из видео

Рухнувшая электрическая опора перегородила одну из улиц Петрозаводска (ВИДЕО)

На Перевалке опоры электропередач рухнули вниз, в том числе во двор жилого дома и на припаркованные автомобили.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео, выложенное одним из подписчиков.

Автор видео зафиксировал на камеру упавшие деревянные опоры электропередачи в микрорайоне Перевалка по улице Островского, возле перекрестка с улицей Олонецкая.

Всего на видео заметно два упавших столба и один покосившийся. При этом электрические провода лежат прямо на земле и на припаркованных автомобилях. Также заметно, что одна из опор упала в частный двор жилого дома.

Лежащие на земле провода перегородили проезд по улице Олонецкая.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в Петрозводске»

Под окнами чиновников администрации Петрозаводска распустились райские розы (ФОТО)

Горожане не могут налюбоваться красивыми клумбами у здания мэрии Петрозаводска.

В паблике «Подслушано в Петрозводске» горожанка сообщила, что, когда гуляла с подругой по набережной, была «приятно поражена».

«Около входа в мэрию невероятно красивые клумбы с розами. Я даже и не знала, что такую красоту в Петрозаводске можно вырастить. Это просто рай», — написала петрозаводчанка и опубликовала фото цветов.

фото: Живой Петрозаводск/vk.com/ptzlive

Вандалы исписали более сотни гаражей в отдаленном микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

В районе ТЭЦ неизвестные испортили непристойными надписями гаражные боксы.

В паблике «Живой Петрозаводск» выложили фото гаражей, которые вандалы исписали черной краской.

«Передаём привет идиотам, которые испоганили более сотни гаражей в районе ТЭЦ. „Восхищаемся“ творчеством этого недалекого ума людей», — комментируют авторы фото.

Ранее сообщалось, отломанный вандалами штык не вернули на барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске – место слома просто закрасили.

фото: © Заповедник «Костомукшский»

Ядовитый борщевик появился на севере Карелии (ФОТОФАКТ)

Борщевик, который раньше можно было встретить только в южной части Карелии, добрался до Костомукши.

Информацией о ядовитой находке в районе ведущей на Вокнаволок дороги поделился Василий Щербатых. Мужчина сообщил сотрудникам заповедника «Костомукшский» координаты расположения растения и сделал фото, на котором видно, что борщевик вырос выше человеческого роста. Об этом сообщается в паблике заповедника.

Как отмечают сотрудники «Костомукшского», борщевик Сосновского обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже. Раньше его можно было встретить только в южной части Карелии, но теперь, как оказалось, борщевик добрался и до Костомукши.

Борщевик является инвазивным видом, его распространение угрожает биоразнообразию. Он с легкостью захватывает новые территории. В среднем одно растение дает около 20 000 семян, которые сохраняют всхожесть до 15 лет.

Борщевик, обнаруженный по дороге на Вокнаволок, уничтожен, его корни выкопаны, чтобы не допустить дальнейшего распространения.

Ранее петрозаводчане жаловались на застающую борщевиком территорию Утиного пруда.

фото: © Яндекс Карты

Движение перекроют на оживленной улице Петрозаводска в субботу

С 10 июля улицу Луначарского закроют для всех видов транспорта, сообщили в администрации столицы Карелии.

В мэрии напомнили, что АО «ПКС-Водоканал» приступит к реконструкции водопровода. Ограничения будут действовать на участке от проспекта Александра Невского до дома № 61 на улице Луначарского, но не коснутся пересечений с другими автодорогами.Проезд на перекрёстках будет обеспечен.

Помимо этого, на время ремонта движение на участках улиц Луначарского (от дома № 61 до Свирской улицы) и Коммунистов (между улицами Промышленной и Чернышевского) станет двусторонним. Изменения призваны обеспечить проезд горожан к жилым домам. Также на указанном участке улицы Коммунистов будет запрещена остановка транспорта по обеим сторонам автодороги.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к неудобствам, вызванным ремонтом, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.

Кроме того, с 10 июля на время работ на Зареке изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. Автобусы № 3 и № 12 будут проезжать по проспекту Александра Невского до улицы Ригачина, минуя улицу Луначарского, но следуя параллельно ей.

На время ремонта сетей отменён троллейбус № 6. Его маршрут частично дублирует другой электротранспорт. Изменения действуют уже сейчас. Троллейбус № 1 теперь поворачивает с улицы «Правды» на проспект Александра Невского не в сторону улицы Луначарского, а в сторону улицы Калинина. Далее он следует по Ключевскому шоссе, улицам Репникова и Антонова до конечной станции «ул. Корабелов». Отсюда маршрут стартует в обратном направлении маршрут, также через Ключевское шоссе и улицу Калинина. От улицы «Правды» троллейбус № 1 едет по привычному маршруту следования.

Троллейбус № 3 также поворачивает с проспекта Александра Невского на улицу Калинина и следует по маршруту троллейбуса № 6 до улицы Корабелов. В обратном направлении после поворота с улицы Калинина он едет по привычному пути через Комсомольский проспект к железнодорожному вокзалу и далее через Первомайский проспект на Заводскую улицу.

фото: © ГИБДД Карелии

Ребенок на велосипеде выехал на дорогу и попал под машину в Петрозаводске

Тринадцатилетний велосипедист внезапно выехал из-за припаркованной машины и стал жертвой ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 8 июля, в 16:55 в Петрозаводске в районе дома №3 по улице Московская 32-летняя водитель автомобиля Kia при выезде с прилегающей территории сбила 13-летнего велосипедиста, который внезапно выехал из-за припаркованного транспортного средства.

В результате ДТП ребенок получил травмы, ему оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.

фото: © кадр из видео

Фургон протаранил легковушку на одной из магистралей Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на Первомайском проспекте.

Сегодня, 8 июля, в 10.55 на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Московская произошло ДТП, попавшее на камеру наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк». Видео было опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

На Первомайском проспекте легковой автомобиль остановился перед светофором, и в это время сзади в него врезался фургон. Транспортные средства получили механические повреждения.

Ранее в Петрозаводске ребенок на велосипеде выехал на дорогу и попал под машину.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске разыскивается подозреваемый в краже с банковского счета (ВИДЕО)

Полиция карельской столицы просит помочь в розыске подозреваемого, конфиденциальность гарантируется, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска устанавливается личность мужчины, запечатлённого на видеозаписи. Он подозревается в краже денег с банковского счёта.

Значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номеру телефона: 89114336250 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © ГИБДД Карелии

Юного водителя госпитализировали после ДТП в дачном кооперативе в Карелии

В Сегежском районе 18-летний водитель не справился с управлением и перевернулся в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В среду, 8 июля, около 8 утра в Сегежском районе, на 2 км автодороги «подъезд к СНТ Тилиндрова», 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ» допустил наезд на препятствие, в результате чего произошел съезд в кювет, с последующим опрокидыванием автомобиля.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован.

фото: © Столица на Онего

Суд отпустил из-под домашнего ареста хозяина торгового центра «Ягуар» в Петрозаводске, но оставил под присмотром

Суд заменил Гусейну Мамедову домашний арест на запрет определенных действий.

В среду, 7 июля, судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова рассмотрела вопрос о мере пресечения для хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова. Он обвиняется в даче 200-тысячной взятки наличными теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял.

Напомним, что 9 июля истекал месячный срок домашнего ареста Гусейна Мамедова и старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова просила его продлить. Однако суд назначил Мамедову так называемую норму ЗОД (запрет определенных действий), которая может действовать в течение года. И сейчас коммерсанту запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу. Нельзя пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с его уголовным делом.

Одновременно суд назначил начало рассмотрения уголовного дела Гусейна Мамедова на 20 июля. В настоящее время обвиняемого в совершении коррупционного преступления хозяина торгового центра «Ягуар» защищают два адвоката: Павел Гравченков и Велихан Алиханов из Петрозаводска. Как мы ранее сообщали, Гусейн Мамедов признает свою вину и судебный процесс, вероятно, будет недолгим.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

фото: pixabay

Депутаты придумали, как устранить разрыв между зарплатами педагогов в Петрозаводске и районах Карелии

Депутаты парламента Карелии подготовили обращение к федеральным властям с предложением внести изменения в законодательство, которые позволят установить одинаковые оклады для педагогов независимо от места жительства и работы.

Этот вопрос обсуждался на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Как пояснила один из авторов инициативы Галина Гореликова, в Петрозаводске размер оклада учителя составляет, в среднем, 10,8 тыс. рублей, воспитателя — 9,1 тыс. рублей. А в районах Карелии, соответственно — 9 тыс. рублей и 7,5 тыс. рублей. Что предлагают депутаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © freepik.com

В Карелии будут судить предпринимателя, оставившего поселок без пожарного пирса

Предприниматель обвиняется в пособничестве в растрате бюджетных средств, выделенных на строительство пожарного пирса в поселке Евгора Медвежьегорского района.

Как сообщили в Следкоме Карелии, в 2018 году обвиняемый, индивидуальный предприниматель в сфере строительства, познакомился с действующим на тот период времени главой Паданского сельского поселения. Чиновник предложил бизнесмену поучаствовать в муниципальной закупке по выполнению работ по строительству пожарного пирса в поселке Евгора Медвежьегорского района. Стоимость работ оценивалась в 202 тысячи рублей.

В нарушение муниципального контракта глава поселения, используя свое служебное положение перед обвиняемым, объяснил, что данный пирс необходимо будет сделать так, как он ему скажет. Чиновнику нужно было просто привезти на берег доски, брус и щебень и построить обычную площадку. Муниципальный контракт глава сельского поселения обещал полностью оплатить, несмотря на то, что объект фактически не будет завершен.

При подписании акта выполненных работ и получении денег из бюджета Паданского сельского поселения, обвиняемый понимал, что пожарный пирс фактически не построен. В последующем работы выполнены так и не были. Местный бюджет потерял 161 700 рублей.

В настоящее время следователями собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Предпринимателю грозит до 6 лет колонии.

Ранее суд оштрафовал главу Паданского поселения Карелии за мошенничество и подделку документов.

фото: © кадр из видео

Рэпер Васянчик Премудрый из Петрозаводска выпустил новый клип (ВИДЕО)

Васянчик Премудрый представил публике клип на трек «Качели».

Рэпер Премудрый опубликовал на своей странице в соцсети лирический клип под названием "Качели", в композиции Васянчик поет о летнем настроении и приглашении девушки на встречу на качелях.

Премудрый снимал клип на берегу озера и во дворах Петрозаводска.

Премудрый – это творческий псевдоним петрозаводчанина Василия Дудникова.

фото: из архива Дениса Амосова

«Кулинарный патриотизм» населения поможет бизнесу Карелии конкурировать с российскими производителями

Продукты питания от местных производителей пользуются особенным спросом у жителей Карелии, и это один из главных факторов, который помогает развиваться малому бизнесу в пищевой промышленности.

В этом убежден гендиректор и соучредитель одной из петрозаводских фирм Денис Амосов. Его небольшое предприятие выпускает пельмени, котлеты и другую мясную продукцию.

По словам Амосова, предпринимателям республики непросто выдерживать конкуренцию с крупными российскими компаниями, которые за счет больших объемов держат низкие цены. Тем не менее, в Карелии немало успешных предприятий, работающих в сфере пищевой промышленности.

Развиваться малому бизнесу в этой сфере помогает «кулинарный патриотизм» жителей Карелии.

«Он держится на желании потреблять качественный продукт без каких-либо заменителей и вкусовых добавок. И мы эту идею продвигаем. У нас тесто — это тесто, там нет ничего, кроме муки, соли, воды и яичного меланжа — это то же натуральное яйцо, но в сушеном виде. А фарш — это фарш, в котором есть только мясо, лук, причем натуральный, и натуральные специи. Когда запускаем новую продукцию, сами ее пробуем. Слепили несколько пельмешек, сварили, попробовали. Если устраивает — запускаем производство. Мы производим то, что едим сами, чем кормим наши семьи», - рассказал Амосов.

О секретах выживания малого бизнеса в Карелии читайте в его интервью интернет-газете «Вести Карелии».

фото: ©ПетрГУ

ПетрГУ вошел в топ-20 вузов России по уровню зарплат выпускников с экономическим образованием

Рейтинг вузов России по уровню зарплат выпускников, занятых в сфере экономики и финансов, показал, что дипломы ПетрГУ высоко котируются среди работодателей.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску персонала и работы Superjob.

При составлении рейтинга учитывались зарплаты молодых специалистов, окончивших вузы в 2015–2020 годах.

ПетрГУ занял 19 место в рейтинге. Средний размер зарплаты выпускников его экономического факультета составляет 58 тыс. рублей и вырос за год на 3 тыс. рублей. Также в ходе исследования оценивалось количество выпускников, оставшихся после окончания вуза работать в родном городе. О уровне патриотизма петрозаводских экономистов читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Госкомитет Карелии по жилищному надзору

На дороге в Карелии проверяющие нашли взбугривания и углубления

Госкомитет по жилищному и дорожному надзору проверил дороги в Кондопожском и Медвежьегорском районах и выявил нарушения.

Рейдовые мероприятия дорожного надзора прошли в Кондопожском и Медвежьегорском районах.

В ходе мероприятий на автодорогах «Подъезд к деревне Тулгуба» и «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск» выявлены нарушения требований к надлежащему содержанию автомобильных дорог в летний период.

Как сообщили в Госкомитете по дорожному надзору, при осмотре установлено наличие посторонних предметов, создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также искажений профиля дорог в виде впадин, углублений, взбугриваний, разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью и представляющие опасность для потребителей транспортных услуг.

На автодороге «Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск» отмечено нарушение целостности верхнего настила деревянного моста.

Выявленные недостатки являются нарушением требований ГОСТов, технических регламентов и других законодательных актов по надлежащему содержанию элементов автомобильных дорог в летний период.

В адрес организации, ответственной за содержание указанных дорог, направлено предписание с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.

Исполнение предписания находится на контроле Госкомитета.

фото: pixabay

Численность безработных в Карелии за год сократилась на 40%

На учете в службах занятости Карелии к началу июня состояло 8338 официально зарегистрированных безработных – почти на 40% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Рост регистрируемой безработицы в прошлом году начался вместе с пандемией коронавируса и продолжался до сентября. В правительстве это объяснили желанием людей получать повышенное пособие по безработицы, установленное на период пандемии. Осенью число состоящих на учете в службах занятости начало снижаться. А что происходит с общей безработицей, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Прогноз погоды на четверг



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +21 …+28 3 м/с ЮЗ 755 мм.рт.ст. 58% день Облачно с прояснениями, +29 …+31 4 м/с ЮЗ 754 мм.рт.ст. 46% вечер Малооблачно, +23 …+30 3 м/с ЮЗ 753 мм.рт.ст. 58% ночь Малооблачно, +20 …+23 2 м/с З 754 мм.рт.ст. 78%

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Гроза придет 9 июля в Петрозаводск

Гидрометцентр предупредил о дождях и грозе в столице Карелии в пятницу, 9 июля.

В Петрозаводске в пятницу ожидается переменная облачность. Вероятны кратковременные дожди, днем гроза. Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +18, +20°С, днем столбик термометра поднимется до +28, +30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы.

Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью будет колебаться от +14 до +19°С, днем поднимется до +25, +30°С.