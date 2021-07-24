Важные новости 24 июля

фото: Суоярвское Лесничество / ВК / скриншот видео

Площадь лесных пожаров в Карелии снова выросла

Общая площадь лесных пожаров Карелии к вечеру пятницы выросла до 10977 гектар.

Это следует из сводки ФБУ «Авиалесоохрана» по состоянию на 00:00 24 июля.

Днем ранее площадь пожаров составляла 8702 гектара.

Вместе с тем, количество очагов возгорания сократилось с 30 до 19.

В Карелии задействовано 24 работника ФБУ «Авиалесоохрана», 21 работник ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр», 10 работников ГБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Ранее МЧС Карелии сообщило, что все крупные пожары в Суоярвском, Пряжинском и Сегежском районах полностью «окольцованы» - созданы необходимые минполосы, расширены дороги.

фото: Илья Тимин

Медведь вломился в закрытый автомобиль в Карелии, пришлось вызывать спасателей

Медведь в Кемском районе Карелии раскурочил автомобиль, оставленный грибниками на дороге, и съел находившиеся там продукты питания.

Об этом сообщили в районном подразделении противопожарной службы, куда поступил сигнал о происшествии.

В дежурную службу позвонил один из местных жителей и рассказал, что он вместе с другом находится в лесу в районе автодороги Кемь — Калевала. Когда они вернулись к своему автомобилю, то обнаружили, что в машину забрался медведь.

В поисках пищи он открыл машину, съел продукты, разодрал сиденья и помял крышу. На появление людей отреагировал агрессивно.

Они спрятались в лесу и позвонили по номеру «112».

К месту происшествия отправился дежурный караул пожарной части. Спасатели взяли с собой ракетницу для отпугивания животного. Когда автоцистерна приблизилась к медведю, пожарные включили сирену. Это напугало животное, и хозяин тайги убежал в лес.

Грибников посадили в пожарный автомобиль, где они дождались прибытия дежурного наряда полиции и охотоведа.

фото: © Правительство Карелии

Прокурорская проверка по фактам лесных пожаров выявила нарушения в Карелии

Карельская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований противопожарной безопасности рядом с объектами железной дороги, где горят леса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

«Прокурорской проверкой охвачены… железнодорожные станции, вокзалы и места, где проходят пути общего и необщего пользования с целью оценки пожарной обстановки и соблюдения противопожарного режима. Нарушения выявлены в полосе отвода на станциях Предмедгорский и Заделье (хранились старогодние шпалы и валежник с сухостоем)», — говорится в сообщении.

фото: Илья Тимин / Минздрав Карели

Сократилось число инфицированных коронавирусом в Карелии, но трое умерли

Количество случаев инфицирования коронавирусом в Карелии сократилось за последние сутки.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице глава Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За сутки было зарегистрировано 174 случая инфицирования против 182 днем ранее.

Еще три пациента умерли. Общее количество смертей от коронавируса в Карелии с начала пандемии достигло 701.

Мощное пламя уничтожило постройки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Серьезный пожар произошел сегодня ночью в Петрозаводске - огнем уничтожены хозяйственные постройки.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

В результате пожара в микрорайоне Зарека сгорели строения на площади около 70 кв. метров.

Огонь полыхал рядом с жилым домом, но его удалось вовремя потушить. В результате никто не пострадал.

Видеозапись происшествия разместил один из очевидцев в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

фото: Яндекс. Карты

Лесной пожар в Карелии перекинулся на сторону Финляндии

Разгоревшийся Карелии лесной пожар перекинулся в пятницу через государственную границу на финскую сторону.

Об этом сообщило финское издание Yle.fi.

Пограничники Северной Карелии вызвали спасательную службу в район Руунаа города Лиекса примерно в половине пятого.

Спасатели обнаружили возгорание лесного массива на небольшой площади, примерно 0,1 гектара. В тушении участвовали 12 сотрудников спасательной службы и несколько пограничных патрулей. Огонь удалось погасить примерно к 10 вечера.

Район Руунаа, где был зафиксирован пожар, находится вблизи участки госграницы, который проходит по Муезерскому району Карелии.

фото: ©Илья Тимин

«Авиалесоохрана» предупредила о возвращении аномальной жары в Карелию и риске новых лесных пожаров

Новая волна жары, которая в ближайшие дни накроет Карелию, может привести к увеличению числа лесных пожаров.

Об этом сообщили в отделе по связям c общественностью ФБУ «Авиалесоохрана».

«На Карелию наступает новая волна жары. В течение 5 дней на большей части региона температура воздуха поднимется с плюс 18-20°С до плюс 30°С и выше, что создаст дополнительные пожарные риски», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 00.00 24 июля в Карелии действовало 19 природных пожаров, что в 2 раза меньше, чем 3 дня назад. Вместе с тем, площадь возгорания увеличилась почти до 11 тыс. гектаров.

фото: Правительство РК

Парфенчиков о влиянии погоды на лесные пожары: «Прогнозы неутешительны»

Власти Карелии выделят дополнительно 50 млн рублей на борьбу с лесными пожарами.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Сейчас прорабатываем вопрос перераспределения бюджетных средств и направлении еще 50 млн рублей на тушение пожаров. Соответствующие решения будут рассмотрены депутатами ЗС РК на внеочередной сессии», — сообщил губернатор.



Также он дал поручение Минздраву организовать мониторинг состояния здоровья тех, кто принимал участие в тушении пожаров, и оказать им всю необходимую помощь.



«Период небольшого похолодания и кратковременных дождей закончился. Прогнозы метеорологов неутешительны — в Карелию снова придет жара. В любом случае, все основные силы и группировки, которые сейчас работают на ликвидации пожаров, будут сохранены до окончания режима ЧС в республике», — добавил руководитель региона.

«Люди предпенсионного возраста»: глава Карелии признал кадровую проблему в системе тушения пожаров

Одна из главных проблем лесоохраны в Карелии, которая проявилась во время пожароопасного сезона - состояние кадров.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, посвященном тушению лесных пожаров.

«Я сам побывал на нескольких пожарах, общался с сотрудниками лесоохраны. Проблема известная: есть некомплект, есть старение оперативного состава, особенно высококвалифицированного. Практически все руководители ликвидации лесных пожаров у нас, где я побывал, — это люди уже предпенсионного возраста. И, безусловно, на наш взгляд, нужно принимать все меры в ближайшее время для того, чтобы усилить социальную защищенность, статус сотрудников лесоохраны», — сказал руководитель региона.

О чем еще Парфенчиков рассказал Путину, читайте в статье «Помощь президента».

фото: МЧС по РК

Сотрудники МЧС Карелии встретились с жителями поселка, подверженного угрозе лесного пожара

Сотрудники МЧС совместно с представителем ГКУ РК «Калевальское центральное лесничество» провели патрулирование поселка Куусиниеми подверженного угрозе лесного пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«В ходе данной профилактической работы жителям напомнили, что на территории Республики Карелия продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный 8 июля. Также специалисты разъяснили гражданам, что на территории республики введен режим чрезвычайной ситуации… Поэтому следует быть внимательными, не посещать леса, ни в коем случае не бросать в лесу горящие спички и не разводить костры на дачах и в частном секторе», — говорится в сообщении.

Патрулирование поселков и территорий, граничащих с лесными массивами, проводится ежедневно. Сотрудники МЧС разъясняют населению требования пожарной безопасности и действия в случае пожара.

фото: © Михаил Метцель/ТАСС

ЦИК исключила Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал это решение «абсолютно незаконным», а все происходящее - политической местью и расправой.

Центризбирком сегодня принял решение об исключении директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму, сообщили в ЦИК.



В сообщении ЦИК указано, что решение принято «на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами».

Заявление о том, что кандидат, занявший второе место на президентских выборах 2018 года, владеет офшорной компанией Bontro в Белизе и не указал ее в декларации, подала в ЦИК бывшая супруга Грудинина Ирина.



В четверг 22 июля рабочая группа ЦИК рассмотрела ее обращение за закрытыми дверями и отказала Грудининой. Как писал "Коммерсант" со ссылкой на члена комиссии, на заседании присутствовали лишь представители кандидата, а к заявлению его экс-супруги никаких подтверждающих документов не прилагалось.



Однако затем в ЦИК поступила "информация из Генпрокуратуры" о том, что Грудинин не избавился от зарубежных активов, вопреки требованиям законодательства, говорилось в проекте постановления Центризбиркома, распространенном агентством ТАСС еще до его принятия.



"Никаких счетов, никаких активов за рубежом с момента выдвижения меня кандидатом в президенты и до регистрации (кандидатом в депутаты) у меня нет, не было и не будет", - заявил Грудинин на заседании ЦИК в субботу, передает Интерфакс.



"Кто-то намеренно пытается ввести Генпрокуратуру и ЦИК в заблуждение", - добавил Грудинин.

Несмотря на его заверения, Центризбирком исключил Грудинина из федерального списка КПРФ. Остальных 344 кандидатов ЦИК на том же заседании зарегистрировал, сообщает ТАСС.



В защиту Павла Грудинина выступил лидер партии Геннадий Зюганов. Во время заседания в ЦИК Зюганов сказал, что в КПРФ категорически не согласны с попытками исключить Павла Грудинина из списка. По его словам, если подобное решение будет принято, то оно будет «абсолютно незаконным, неправовым и ненормальным».

«На мой взгляд, сегодня решается вопрос не о регистрации того или иного кандидата, вопрос решается принципа - в состоянии ли мы сохранить основы демократии? Можем ли мы нормально провести выборы?», - отметил Зюганов.

Позднее Зюганов назвал случившееся «политической местью» и «политической расправой».



Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома. Он также добавил, что в случае неудовлетворительного решения КПРФ намерена подать иск и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

фото: Столица на Онего

Власти Карелии сообщили о локализации половины действующих лесных пожаров

Почти половина действующих лесных пожаров в Карелии на площади 4185 гектар локализована.

Об этом говорится в официальном сообщении правительства Карелии.

Уточняется, что это данные на 12.00 24 июля.

«На текущий момент в регионе действует 18 лесных пожаров на площади 10926 га в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском районах. 9 пожаров на площади 4185 га локализованы», — сказано в сообщении.

К тушению привлечено около 800 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 135 единиц техники.

фото: Из фотоархива Бориса Семенова

«Пойдем, поприветствуем «Рыбнадзора»: какие памятники имеют историческое значение для Петрозаводска

Петрозаводские памятники времен СССР хранят память о времени и людях, которых кому-то хотелось бы забыть, «вымарать» из людской памяти.

Так считает известный карельский писатель Армас Машин.

О самых известных памятниках деятелям советского времени он написал в своей статье «Люди и монументы».

Особенное, личное отношение у него к памятнику Куусенину, который в народе окрестили «Рыбнадзором» за то, что он повернут лицом к набережной Онежского озеру.

«Когда финские гости шутили про памятник Куусинену: «Пойдем, поприветствуем «Рыбнадзора», я обычно отвечал: «Хорошо, пойдем поприветствуем самого влиятельного финна во всемирной истории». Что тут возразишь: Отто Куусинен входил в число высших руководителей СССР — ядерной сверхдержавы, с которой считался весь мир. Урна с прахом великого финна О. Куусинена покоится на Красной площади, в Кремлевской стене», — вспоминает Машин.

О других памятникам эпохи СССР, которые писатель считает знаковыми для Петрозаводска, читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КАРЕЛИЯ В ОГНЕ, 100 МЛН ОТ ПУТИНА И СМЕРТЬ АРХИМАНДРИТА МЕФОДИЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Рослесхоз: за сутки площадь лесных пожаров в Карелии выросла на 1,5 тысячи гектаров

По данным Рослесхоза, сейчас в республике зафиксированы 30 лесных пожаров, а их общая площадь достигла 8 740 гектаров. К ликвидации огня привлечены 881 человек, 172 единицы техники, 4 воздушных судна на авиапатрулировании и одно на тушении.

Глава МЧС России прилетел в Карелию, где полыхают лесные пожары (ФОТО)

В Карелии введен режим чрезвычайной ситуации

Артур Парфенчиков подписал указ о введении режима ЧС на всей территории Карелии до 31 июля.

Минприроды Карелии разъяснил ограничения для населения по введенному режиму ЧС

В лесах Карелии введен режим ЧС, запрет на доступ в лес действует на территории Сегежского, Суоярвского, Муезерского, Пряжинского районов до 31 июля включительно.

Глава Карелии попросил у Путина 100 млн рублей для борьбы с пожарами



фото: © страница главы Карелии Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую помощь в борьбе с пожарами.

Архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса



фото: © Валаамский монастырь / ВК

В Санкт-Петербурге скончался игумен Спасо-Преображенского Валаамского монастыря отец Мефодий.

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Верховный суд Карелии оставил в силе оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор судьи Петрозаводского горсуда Марины Носовой по делу о гибели детей на Сямозере в отношении руководства регионального управления Роспотребнадзора.

Жители микрорайона в Петрозаводске останутся без горячей воды на две недели



фото © Александр Алпаткин/ТАСС

Власти столицы Карелии напомнили о сроках планового отключения горячей воды на Ключевой.

У старейшего храма Петрозаводска началось строительство приходского дома

В петрозаводском районе Соломенное началось строительство приходского дома возле Сретенской церкви, которая считается старейшим сохранившимся православным храмом в городе.

Кадры

Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представили подчиненным



фото: © сайт прокуратуры г.Санкт-Петербурга/epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

Заместитель генпрокурора России по СЗФО Алексей Захаров представил Дмитрия Харченкова коллективу республиканской прокуратуры, а также руководителям региона и силовых ведомств Карелии.

В районе Карелии, где полыхают пожары и эвакуируют людей, сменился начальник полиции



фото: МВД Карелии

Сегодня представлен новый руководитель Отделения МВД России по Суоярвскому району, сообщили в ведомстве.

фото: Столица на Онего

Спасателей дважды за сутки вызывали на ДТП в Кондопожском районе

Сотрудники МЧС в пятницу выезжали для ликвидации последствий двух ДТП в Кондопожском районе Карелии.

Сначала на 473 км федеральной дороги «Кола» в кювет перевернулся автомобиль.

На место было отправлено пожарно-спасательное подразделение в составе 5 человек и 1 единицы техники.

А через несколько часов поступил новый вызов — 2 автомобиля столкнулись на территории города на Медвежьегорском шоссе.

В ГИБДД Карелии сообщили, что в этих происшествиях никто не пострадал.

фото: Администрация Петрозаводска

Житель Петрозаводска рассказал, что водитель «маршрутки» отказался выпускать его ребенка - не работал терминал

Девочка не смогла оплатить проезд в «маршрутке» по банковской карте, потому что там не работал терминал и водитель отказался ее выпускать.

Об этом написал на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» житель города Павел Барышев.

По его словам, инцидент произошел в маршруте № 19.

«На остановке оказалось что у водителя не работает терминал. У ребенка карточка, наличных нет… Этот гад закрыл двери и поехал дальше. Ребенок в шоке, в испуге, не знает что делать. Спасибо пассажирам этого маршрута собрали на проезд и заплатили за дочку. Она проехала лишних две остановки. Еле успела добежать на тренировку. Вот вопрос до коли это будет продолжаться? Беспредел со стороны водителей маршрутов», — написал петрозаводчанин.

фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

Более десятка домов в Петрозаводске почти сутки лишены воды из-за аварии

Авария водопроводных сетей оставила без водоснабжения 13 жилых домов в Петрозаводске.

По сообщению Единой дежурной диспетчерской службы города, холодное водоснабжение было отключено 23 июля в 22.00 на улицах Луначарского, Пробная и Ригачина.

Сегодня для жильцов домов будет организован подвоз воды в 17.30 и в 18.00.

Так же набрать воду можно в водоразборной колонке по адресу ул. Державина, между д. 4 и 6.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 24 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Малооблачно, +9 …+16 4 м/с З 748 мм.рт.ст. 57% день Облачно с прояснениями, +16 …+17 4 м/с З 748 мм.рт.ст. 44% вечер Облачно с прояснениями, +13 …+17 3 м/с ЮЗ 748 мм.рт.ст. 58% ночь Облачно с прояснениями, +12 …+13 2 м/с ЮЗ 749 мм.рт.ст. 75%

фото: Весь Петрозаводск | Карелия

Жительница Петрозаводска утверждает, что стала свидетелем смерча на Онежском озере (ВИДЕО)

Огромный водяной смерч образовался в пятницу на Онежском озере, сообщила жительница Петрозаводска, ставшая, по ее словам очевидцем происшествия.

Она разместила на странице «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте видеозапись стихийного явления.

«Снято с берега в Прионежском районе. Причиной образования смерчей является существенная разница между температурой поверхности воды и температурой воздуха. Поверхность воды сильно нагрета, а воздух заметно остыл в результате похолодания», — говорится в комментарии к видео.

фото: © Сергей Коньков/ТАСС

Жительница Карелии хотела продать холодильник, а потом узнала, что на ее имя мошенники оформили кредит

В полицию Петрозаводску обратилась 54-летняя жительница города - она рассказала, что мошенники оформили на её имя кредитную карту с лимитом в 50 тыс. рублей и похитили эти деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По словам потерпевшей, на одном из популярных сайтов объявлений её сын разместил информацию о продаже холодильника. «Потенциальный покупатель» связался с продавцом по телефону, сказал, что готов приобрести товар и попросил сообщить реквизиты счёта для внесения предоплаты. Владелец холодильника назвал номер счёта своей мамы.

Спустя некоторое время покупатель вновь объявился и сказал, что при совершении денежного перевода якобы произошёл сбой. Сын потерпевшей сообщил мошеннику телефонный номер своей матери. Тот позвонил женщине и выведал у нее логин и пароль к личному кабинету в онлайн-банке.

Заподозрив неладное, она проверила личный кабинет и увидела, что на ее имя была офомлена кредитная карта на 50 тыс рублей, и деньги с нее уже списаны.

«Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными! Помните никогда и никому нельзя сообщать логины, пароли и коды доступа для входа в личные кабинеты интернет-банков. Если неизвестные просят вас выполнить вышеперечисленные действия, немедленно завершите разговор», — говорится в сообщении МВД.

Полиция Петрозаводска попросила помочь в розыске подозреваемого, попавшего на видео

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины, запечатленного камерой видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе МВД, он подозревается в совершении кражи в одном из сетевых магазинов Петрозаводска.



«Любую значимую информацию о подозреваемом полиция просит сообщать по телефонам: 8911 434 11 08, 8921 016 92 87. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении МВД.

фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Стало известно о 60%-ной заразности мутации коронавируса у привитых

Заразность «гамма» мутации коронавируса достигает 60% у привитых, утверждают ученые из Франции и Гвианы.

Как сообщает РИА Новости, результаты исследования опубликованы на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

В мае 2021 года на золотодобывающей шахте в Гвиане зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Специалисты обследовали 44 работников, средний возраст которых составил 53 года. Из них 25 человек полностью привили от COVID-19 вакциной Pfizer-BioNTech.

«Гамма» штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров (60%), получивших оба компонента препарата. Около 87% заболевших жаловались на различные симптомы, связанные с инфекцией: у 65% пациентов появилась лихорадка, у 22,6% — одышка. Заболевание протекало без серьезных осложнений, никому из работников не потребовалась госпитализация.

фото: Антон Подгайко / ТАСС

В Карелии увеличилось число школ с самыми умными выпускниками

Количество школ в Карелии, выпускники которых в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось до 23.

Как сообщили в министерстве образования Карелии, список таких образовательных учреждений пополнила школа № 6 г. Сегежи.

Один из ее выпускников сдал на 100 баллов ЕГЭ по информатике.

Он пропустил экзамен в основные дни по уважительной причине, но успешно справился со всеми заданиями в дополнительный июльский период.

Ранее в Минобразования сообщили, что в этом году самые умные выпускники вышли из стен школы № 34, Университетского лицея, Лицея № 40, Лицея № 13, Державинского лицея, школ №№ 3, 46,43,48 Петрозаводска. Еще несколько человек учились в школе № 1 Кондопоги, школы № 7 Сегежи, школы № 1 поселка Пиндуши и Эссойльской школе.

фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда

Власти Петрозаводска в честь праздника напомнили работникам торговли о «диалоге продавца с покупателем»

Руководители Петрозаводска поздравили работников торговли с отмечаемым сегодня профессиональным праздником и напомнили им, чего ждут от них горожане.

Совместное поздравление главы Петрозаводска Владимира Любарского и и. о. председателя Петрозаводского городского Совета Александра Ханцевича опубликовано на официальном сайте мэрии.

«Сегодня, в условиях новых реалий, сфера торговли все больше уходит в онлайн. Но диалог продавца с покупателем остается все таким же востребованным. От вашего профессионализма, умения найти подход к каждому и предложить самое лучшее зависит и наше благополучие», — говорится в обращении.

Также руководители города отметили работу торговли в условиях пандемии.

«В период пандемии работники торговли приняли на себя большую нагрузку. Соблюдение противоэпидемических правил стало во главе угла всей отрасли и позволило сохранить возможность предлагать и приобретать товары, необходимые для нашей повседневной жизни. От всей души благодарим вас за труд. Желаем крепкого здоровья вам и вашим семьям, надежных деловых партнеров и благодарных клиентов!», — сказано в поздравительном послании.

Министр культуры России Ольга Любимова: величие Преображенской церкви – результат колоссального труда реставраторов

Министр культуры РФ Ольга Любимова приняла участие в торжественном открытии Церкви Преображения Господня Кижского архитектурного ансамбля после реставрации.

В состав делегации вошел первый заместитель Председателя Комитета по культуре Государственной Думы России Александр Шолохов. Карелию представляли депутат Госдумы Валентина Пивненко, заместитель премьер-министра Лариса Подсадник, мэр Петрозаводска Владимир Любарский, министр культуры Республики Карелия Алексей Лесонен, депутат Законодательного Собрания Леонид Лиминчук.

В ходе мероприятия состоялась церемония награждения сотрудников музея-заповедника и реставраторов, принимавших участие в многолетних работах на объекте.

В музее была проведена уникальная работа. Высочайший профессионализм наших реставраторов признан представителями ЮНЕСКО.

«Величие Преображенской церкви – результат колоссального труда реставраторов. В общей сложности более ста профессионалов трудились на этом объекте. Церковь является символом того, как уникальные знания в дальнейшем смогут быть применены и на других объектах. Огромные слова благодарности всем тем, кто здесь трудился»,— подчеркнула министр.

После торжественной церемонии для членов делегации была проведена экскурсия по государственному музею-заповеднику. Они осмотрели экспозицию «Шедевры острова Кижи», познакомились с традициями Заонежья. Сотрудники музея воссоздали весь спектр жизни деревни того времени. Гостей встречали вышивальщицы, косари, мастера кузнечных дел и работ по дереву.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко экспромтом показала мастер-класс поучаствовав в процессе стирки карельских половиков на берегу Онего.

22-главая Церковь Преображения Господня на острове Кижи содержит около 3 тысяч бревен (некоторые — более 15 м длиной), общей длиной свыше 10 км. На покрытие главок церкви потребовалось свыше 35 тысяч лемешин — осиновых черепичек, каждая из которых была изготовлена вручную по древней технологии при помощи плотницкого топора. Одновременно была выполнена реставрация величественного золоченного резного иконостаса, в состав которого входят более 100 подлинных икон северного письма XVII — XIX веков.

В планах музея продолжить реставрацию. Следующим крупным объектом, где будут проводиться работы, должна стать Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

Вынесен приговор по делу о перевозке опасного груза через Карелию по поддельному документу

Суд в Карелии вынес приговор водителю из Ленинградской области, чей автомобиль был задержан в республике при перевозке груза первого класса опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Суд установил, что в июле 2020 года инспектор отдела автодорожного надзора остановил на трассе в Карелии автомобиль, перевозивший 40 килограмм гибкого детонирующего шнура, который относится к опасным грузам первого класса.

Водитель предъявил свидетельство о подготовке водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, заполненное на его имя, с его фотографией. Документ вызвал у инспектора сомнения в его подлинности.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что свидетельство является подложным, лицензированной организацией не выдавался и выполнен с использованием цветного струйного принтера.

Подсудимый вину не признал. По его словам, он не знал, что документ подложный и не имеет юридической силы.

Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 3 месяца под контролем уголовно-исполнительной инспекции. Ему запрещено изменять место жительства и выезжать за пределы муниципального образования по месту регистрации без уведомления уголовно-исполнительной инспекции.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

фото: © Столица на Онего

Долгожданных дождей в воскресенье не будет в большинстве районов Карелии

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на воскресенье, 25 июля

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, но преимущественно без осадков. Ветер ожидается умеренный.

Температура воздуха ночью +10, +12°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В районах Карелии тоже прогнозируется облачная с прояснениями погода. Утром и днем местами кратковременные дожди и умеренный ветер.

Температура воздуха ночью +7, +12°С местами до +4°С, днем +18, +23°С, местами до +26°С.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Почему в России нельзя приватизировать леса, как в Финляндии

Лес в Финляндии, даже находящийся в частной собственности, открыт для всех, но в России приватизация лесов может привести к негативным последствиям.

Такое мнение высказал обозреватель «Столицы на Онего» Валерий Поташов, комментируя инициативу главы крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константина Лашкевича.

Он предложил выделить 2-3% лесных территорий, наиболее пригодных для интенсивного лесопользования, и позволить инвесторам их приватизировать.

«Финский лес, даже находящийся в частной собственности, открыт для всех. Любой человек может собирать в нем грибы, ягоды и лекарственные травы, и хозяин лесного участка не может ограничивать других граждан в этом праве. В России даже без частного лесовладения хватает примеров ограничения доступа в лес со стороны пользователей лесных участков. В Карелии еще не забыли противостояние между жителями Приладожья и одной из популярных баз отдыха, которая несколько лет назад установила в лесу забор, чтобы огородить свое охотничье хозяйство. А приватизация лесфонда грозит превратить такие конфликты в массовые», — считает Поташов.

Подробнее об идее приватизации лесов читайте в его статье «Чьи в лесу шишки?».

фото: © Сергей Карпов/Архив ИТАР-ТАСС

Преступность в Карелии не снижается

Уровень преступности в Карелии в первом полугодии остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

Это следует из данных прокуратуры Карелии, представленных на расширенном заседаним коллегии по итогам работы ведомства в первом полугодии 2021 года.

За этот период в Карелии было зарегистрировано 6870 преступлений — почти столько же, сколько в первом полугодии 2020 года.

Из общего числа правонарушений в прокуруре выделили рост числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их количество увеличилось на 7,8%. Основная часть их них — кражи и мошенничества.

фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Жители Карелии добровольно сдали полиции 21 единицу огнестрельного оружия

Сотрудники карельского управления Росгвардии за неделю провели 91 проверку сохранности огнестрельного оружия и патронов у жителей республики.

В ходе проверки жители добровольно сдали 21 единицу оружия.

Еще 5 единиц оружия и 102 патрона были изъяты полицейскими.

По выявленным фактам росгвардейцы составили 12 протоколов об административных правонарушениях.



