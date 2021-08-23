Главные новости сегодняшнего дня

фото: © Кадр из видео «Самогонщики»

В Карелии восемь жителей Белоруссии отравились паленым алкоголем – один человек умер (СРОЧНО)

В Пудожском районе суррогатным алкоголем отравились 8 человек - жители Белоруссии. Один умер, трое в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что Пудожская ЦРБ в минувшее воскресенье, 22 августа, работала в напряженном режиме, были задействованы ресурсы здравоохранения: санитарная авиация, Республиканская больница им. В. А. Баранова, Медвежьегорская ЦРБ.

Суррогатами алкоголя в районе отравились 8 человек, жители Белоруссии. Один умер до приезда бригады скорой помощи.

«Еще один человек, госпитализированный в Пудожскую ЦРБ, утром впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ реанимирован. Двое в воскресенье уже были доставлены в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова, оба в тяжелейшем состоянии, находятся на гемодиализе», — рассказал Охлопков.

По информации министра здравоохрангенгия Карелии, еще четверо поступили сегодня, 23 августа, в Пудожскую ЦРБ, один — с явными признаками отравления, у троих — очевидной клиники отравления нет. Но опасность отравления суррогатами заключается в том, что проявления клиники могут быть через несколько дней и выражаются острой почечной недостаточностью. Сегодня санавиацией пациенты будут доставлены в Медвежьегорскую ЦРБ для возможного гемодиализа.

В Пудож по личному поручению Михаила Охлопкова направлена главный нарколог Карелии Ольга Сергеевна Ларионова.

фото: © Рixabay / Skitterphoto

Число жертв массового отравления белорусов паленой водкой в Карелии увеличилось – умер еще один

В Пудожской районной больнице сегодня скончался второй житель Белоруссии из восьми, который отравился суррогатным алкоголем.

Как стало известно «Столице на Онего», в Пудожской ЦРБ скончался второй житель Белоруссии, который в минувшее воскресенье, 22 августа, был госпитализирован в тяжелом состоянии после отравления суррогатным алкоголем.

«Госпитализированный в Пудожскую ЦРБ утром впал в состояние клинической смерти, но благодаря грамотной и квалифицированной работе специалистов Пудожской ЦРБ был реанимирован», — сообщал ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопкуов.

Сейчас стало известно, что реанимированный не смог выжить — умер.

Напомним, в минувшее воскресенье, 22 августа, в Пудожском районе суррогатным алкоголем отравились 8 человек — все жители Белоруссии. Один умер до приезда скорой помощи, трое находились в тяжелом состоянии.

Пострадавшие были госпитализированы в Пудожскую ЦРБ и двое тяжелых в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова.

фото: © «Столица на Онего»

Дополнительные «Ласточки» пойдут из Санкт-Петербурга в Карелию

Дополнительные «Ласточки» перевезут гостей концерта «Рояль в каньоне» в Рускеалу 4 сентября, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Специально для пассажиров, желающих принять участие в проекте «Рояль в каньоне», который пройдет 4 сентября в горном парке «Рускеала», ОАО «РЖД» назначает дополнительный поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Рускеала.

«Ласточка» № 829 отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 14.15 и прибудет в Горный парк «Рускеала» в 20.20. В обратном направлении поезд № 830 отправится в 23.30 того же дня и прибудет в Санкт-Петербург в 04.15 следующих суток. В пути поезд сделает остановки на станциях Девяткино, Приозерск, Кузнечное, Сортавала и Сортавала-Центр.

Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

Также посетить Горный парк «Рускеала» можно на «Ласточке» № 821/822 и № 827/828 Санкт-Петербург — Сортавала, которые удобно состыкованы с графиком движения ретропоезда «Рускеальский экспресс» № 921/922, курсирующего по маршруту Сортавала — Рускеала.

Приобрести билеты на поезда «Ласточка» и «Рускеальский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Актуальную информацию о графике движения поездов, наличии билетов и стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также по телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

фото: © Артем Геодакян / ТАСС

Еще две смерти от коронавируса были зарегистрированы за последние сутки в Карелии

Общее число жертв пандемии в республике за все время составило 760 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

В Карелии по данным на 23 августа зарегистрированы две смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии в республике составило 760 человек.

COVID-19 был выявлен у 167 жителей Карелии, из них 165 не были привиты. Заболели 165 человек, в состоянии средней тяжести находятся 25 пациентов, трое больных — в тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 537 больных коронавирусом, из них 6 крайне тяжелых (на ИВЛ).

Общее число инфицированных составляет 59800 человек.

За сутки выздоровели еще 183 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 56312 человек.

фото: кадр из видео

Мужчина в Петрозаводске падал под колеса автомобилей, подставляя водителей (ВИДЕО)

В Петрозаводске мужчина бегал по пешеходному переходу, мешая проезду машин, бросался под колеса.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как 22 августа в 21.14 на перекрестке улиц Мелентьевой и Советской мужчина кидался под колеса автомобилей.

В объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» попал момент, как мужчина выбежал из темноты на пешеходный переход, потом демонстративно упал, поднялся и начал бегать перед машинами, мешая движению транспорта.

В комментарии к видео мужчину со странным поведением назвали «обезьянкой».

фото: фото Юлия Василькова / группа ДТП Петрозаводска и Карелии

Три иномарки жестко столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО)

Авария с участием трёх иномарок произошла накануне на перекрестке Чапаева и Ватутина в Петрозаводске.

Как сообщают очевидцы в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, в воскресенье, 22 августа около 18 часов на перекрестке Чапаева и Ватутина в Петрозаводске произошла авария с участием трёх иномарок.

Судя по записям с камеры видеонаблюдения и сообщениям очевидцев, Daewoo Nexia ехала вниз по Чапаева и столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan, который двигался по Ватутина. От удара Nexia выскочила на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Pajero.

Автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Видео Юрия Дергаева было опубликовано в группе Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии.

фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

Сотрудники ГИБДД в Петрозаводске строго контролируют парковку у ж/д вокзала, где негде поставить машину

У вокзала в центре Петрозаводска автомобилистам, подъезжающим встречать пассажиров поезда, негде оставить машину.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился житель Петрозаводска, который рассказал, что в минувшее воскресенье он поехал встречать родственника, который должен был прибыть из Санкт-Петербурга на «Ласточке» в 22.59, в это же время с перрона уходил другой поезд, на который подвезли пассажиров, — в результате на площади Гагарина скопилось огромное количество автомобилей, парковаться было негде.

«Машины вставали на аварийку — были все, как обычные водители, так и таксисты. В самый пик, когда встретились автомобилисты, которые провожали поезд, и те, кто встречал, на площадь с включенными проблесковыми маячками въехали доблестные сотрудники ГИБДД, разгоняя всех неправильно вставших с помощью громкоговорителя. Огромная вереница машин выехала на круг, за ними ГИБДД. Водители надеялись вернуться к вокзалу, но спецмашина строго контролировала движение, не давая совершить незаконную парковку. Так, автомобиль ДПС сделал шесть кругов», — рассказал водитель.

Автомобилист отметил, что вопрос с парковкой у вокзала был всегда и никак не может решиться на протяжении десятка лет.

Ранее сообщалось, что глава Петрозаводска Владимир Любарский инициировал бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, но пока вопрос остается открытым.

фото: © Римма Ермоленко / ВК

Глава Петрозаводска согласовал кандидатуру Риммы Ермоленко на пост директора школы на Древлянке

Владимир Любарский поддержал решение конкурсной комиссии по выбору кандидата на пост директора школы № 55 на Древлянке.

Об это мэр города сообщил на своей странице в соцсети.

"Друзья, рабочий день начал со встречи с будущим директором самой большой школы №55. По итогам конкурса наибольшее количество баллов набрала Римма Евгеньевна Ермоленко. Поддержал это решение компетентной комиссии. В ближайшее время будет подписан приказ о назначении", - пишет Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска отметил, что Римма Евгеньевна – известный и очень уважаемый человек в педагогическом сообществе. У нее огромный опыт управленческой деятельности.

"Впереди у нас большая работа по оборудованию здания, получению необходимых разрешительных документов, формированию педагогического коллектива и, наконец, встрече учеников. Вдохнуть в здание жизнь – непростая, но очень ответственная задача назначенного директора. Работа эта по-своему новая – ведь три десятка лет в Петрозаводске не открывалось новых школ", - пишет мэр города.

По мнению Любарского, школа на Древлянке должна стать не только новой, но еще и инновационной. Он предложил использовать все возможности карельского землячества как в Москве, так и в Санкт-Петербурге.

"В частности, экс-министр образования Карелии Александр Александрович Селянин является участником проекта «Школьная лига Роснано». Это образовательная программа, нацеленная на продвижение в школах страны практик, обеспечивающих раннюю профориентацию, развитие общего и дополнительного образования детей в области естественных наук и основ нанотехнологий, формирование базовых навыков для исследовательской и инженерно-конструкторской деятельности и так называемых компетенций XXI века, а также популяризацию высоких технологий среди детей и молодежи. В школе №55 для такой работы будут созданы все условия", - отметил Владимир Любарский.

Напомним, Римма Ермоленко в настоящее время является руководителем института педагогики и психологии ПетрГУ. Она окончила Петрозаводский государственный университет, по специальности — учитель русского языка и литературы. В 2004 году защитила диссертацию, став кандидатом педагогических наук.

Преподавала русскую и зарубежную литературу в различных учебных заведениях, в свое время возглавляла кондопожский муниципальный лицей. Позже трудилась в качестве председателя комитета по образованию, директора Петрозаводского педагогического колледжа. Затем она работала ректором карельского Института повышения квалификации работников образования.

С осени 2013 года по 2018 годы была заместителем мэра Петрозаводска по социальным вопросам.

фото: © Елена Титова

Стало известно, кто пустил форелеводов в деревню Ватнаволок в Карелии

Участок для размещения форелеводческого хозяйства, против создания которого сегодня выступают жители деревни Ватнаволок Кондопожского района, был сформирован еще 12 лет назад.

В минувшую субботу жители деревни Ватнаволок Кондопожского района запустили экологический флешмоб под названием «Чистое Онего — Чистая совесть». На берегу Ватнаволокского залива Онежского озера они вместе с соседями из деревни Илемсельга, дачных кооперативов «Черемушки» и «Рябинушка» собирали подписи под обращениями к президенту России Владимиру Путину и к главе Карелии Артуру Парфенчикову. Люди требуют запретить размещение форелевого хозяйства в заливе и по всему Онего, отправить в отставку министра сельского и рыбного хозяйства республики Владимира Лабинова, отменив разрушительные для экологии решения, в частности формирование рыбоводного участка № 5 в Лижемской губе.

Встреча местных жителей с главой Минсельхоза Лабиновым к решению конфликта не привела. Но как выяснилось, форелеводы, организующие хозяйство в Лижемской губе Онежского озера, имеют полное право на свою деятельность. И выделял им этот участок отнюдь не Лабинов, который приступил к своим обязанностям в январе 2018 года.

Рыбоводный участок в Лижемской губе в деревне Ватнаволок, как и вся карта форелеводческих хозяйств в Карелии, был сформирован в 2008 году. Именно тогда готовился перечень рыбопромысловых участков для организации промышленного, любительского и спортивного рыбоводства на водных объектах республики. И происходило это, когда министром сельского и рыбного хозяйства Карелии была Ванда Патенко.

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фото: © Илья Максимов / ТАСС

Предприятие из Санкт-Петербурга выплатит 200 тысяч рублей в качестве штрафа за незаконный карьер в Карелии

Собственник из Санкт-Петербурга разрабатывал песчаный карьер на землях сельхозназначения в Лахденпохском районе, сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

В июле 2021 года инспекторы Россельхознадзора вместе со специалистами Росреестра и Карельской природоохранной прокуратуры на основании обращения гражданина проверили участок сельскохозяйственного назначения площадью 4 гектара, расположенный в Лахденпохском районе.

В ходе проверки выяснилось, что на участке, принадлежащем предприятию из Санкт-Петербурга, был устроен песчаный карьер. Для сельскохозяйственных работ территория не использовалась, на части участка были вырублены деревья и снят слой дерна, производилась добыча грунта — песка и песчано-гравийной смеси.

При этом мероприятий по сохранению плодородного слоя почвы собственник не проводил. Проекта восстановления земельного участка у него также не было.

За нарушение Федерального законодательства предприятие из Санкт-Петербурга было привлечено к ответственности. Собственник-нарушитель выплатит штраф в 200 тысяч рублей. Постановление было вынесено 18 августа 2021 года.

фото: ГИМС Лахденпохья / ВК

«Помните о коварстве озера»: в Карелии инспекторы рассказали туристам про опасность Ладоги

Инспекторы ГИМС предупредили туристов, что на Ладожском озере начинаются штормы, которые могут привести к трагедиям на воде.

ГИМС Лахденпохьи разместила в соцсети обращение к туристам, прибывающим в Карелию. Инспекция требует, чтобы гости региона соблюдали осторожность, выходя на воду Ладожского озера.

«Еще не осень, но Ладога ведет себя уже по-осеннему. Погода бывает непредсказуема, волнение на воде может возникнуть за считанные минуты. В этот период увеличивается количество штормов. А это значит, что вы, уважаемые туристы, должны быть предельно внимательны и осторожны», — говорится в обращении.

Инспекторы просят туристов не выходить в озеро, не уточнив прогноза погоды и не проверив зарядку мобильного телефона. Специалисты просят позаботиться о навигационных картах.

«Если с вами случится неприятность, правильные координаты помогут государственным инспекторам быстрее найти вас и оказать помощь. Двигаясь по маршруту, всем туристам необходимо знать названия островов, где в случае непогоды вы сможете укрыться. Помните о коварстве озера, не нарушайте условия и район плавания», — заявляет ГИМС.

Ранее инспектор ГИМС Карелии написал обращение к рыбакам, попросив не укорачивать свою жизнь из-за десятка окуней.

«Все это тошнотворно»: жительница Петрозаводска возмущена неубранными помойками (ФОТО)

Горожанка увидел на Древлянке контейнерную площадку, переполненную мусором, который не вывозится, и возмутилась работой подрядчика.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка, которая рассказал, что 20 августа с утра шла по тротуару на бульваре Интернационалистов, недалеко от дома № 10, и увидела контейнерную площадку, переполненную мусором.

«Тротуар прилегает к детскому садику. Мне непонятно, за что мы платим деньги людям, которые должны вовремя вывозить мусор? Почему мы должны ходить не по чистой дороге, а по мусорной свалке? Выглядит все это тошнотворно. Не должно быть такого в городе, причем это не какая-то территория на отшибе, а центр микрорайона. И когда наведут порядок в уборке мусора?», — возмутилась горожанка.

По словам автора обращения, проблема не решается годами.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Следком возбудил уголовное дело по факту массового отравления работников в районе Карелии суррогатным алкоголем

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту отравления людей в Пудожском районе, сообщили в ведомстве.

Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ - сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц по факту отравления работников в Пудожском районе.

По версии следствия, 22 августа 2021 года работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь, в результате чего двое мужчин скончались, шестеро находятся в лечебных учреждениях с признаками острого отравления, где им оказывается медицинская помощь.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

фото: © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Петрозаводске библиотека начала сбор еды для бездомных животных

Жителей столицы Карелии приглашают принять участие в благотворительной акции «Корзинка добра» и поддержать животных, находящихся в беде.

Детская библиотека № 15 в период с 22 августа по 4 октября проводит акцию «Корзинка добра» и тем самым привлекает внимание к проблемам бездомных животных. Об этом информирует паблик «Управление культуры Администрации Петрозаводска». Организаторы заняты сбором пищи для животных в приюте.

«Принять участие в акции может любой желающий, кто небезразличен к судьбе бездомных животных. Для этого необходимо принести 1-2 упаковки гречи или риса в библиотеку (Нойбранденбургская, д. 25)», — сообщают организаторы акции.

Собранные крупы будут переданы приюту для животных «Дорога домой», питомцы которого нуждаются в помощи.

Ранее Первый петрозаводский общественный приют предлагал жителям Карелии взять под опеку животное.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Ливни накроют Карелию ночью

МЧС Карелии предупреждает о непогоде во вторник.

По информации Карельского Гидрометцентра, в течение суток 24 августа местами по республике ожидаются сильные дожди: ночью по южным и центральным районам, днем на юге Карелии.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют жителям республики:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.

• владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав.

фото: © http://rk.karelia.ru/

Туристы стремятся в Карелию, чтобы испытать себя на смелость

Саамские лабиринты из Беломорского района Карелии попали в тройку самых адреналиновых мест в России для путешествий.

Человеку свойственно проявлять интерес ко всему загадочному и неизведанному. Именно поэтому мы смотрим фильмы ужасов и рассказываем друг другу байки о странных происшествиях. Можно пойти ещё дальше — и отправиться в одно из самых адреналиновых мест России, дабы испытать себя на смелость.

Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей соцсетей и определил, куда бы они поехали, чтобы испытать свою смелость.

Самые адреналиновые места в России, по мнению туристов, - перевал Дятлова, или Гора мертвецов в Свердловской области и Танцующий лес в Калининградской области. Уральский и калининградский «ужастики» набрали по 18 процентов голосов.

На втором месте - Саамские лабиринты в Карелии – 15 процентов. «Бронзу» в рейтинге самых адреналиновых мест в России получила Долина смерти в Камчатском крае – 12 процентов.

Девять самых адреналиновых мест в России для путешествий:

1. Перевал Дятлова, или Гора мертвецов (Свердловская область), 18%

2. Танцующий лес (Калининградская область), 18%

3. Саамские лабиринты (Карелия), 15%

4. Долина смерти (Камчатский край), 12%

5. Мыс Рытый (Байкал), 10%

6. Skypark AJ Hackett (Сочи), 9%

7. Патриаршие пруды (Москва), 9%

8. Детская комната Аджимушкайских каменоломен (Керчь), 7%

9. Мясной бор (Новгородская область), 1.5%

10. Медведицкая гряда (Волгоградская область), 1.5%

фото: © Кирилл Кухмарь / ТАСС

Частные квартиры включат в государственную систему аренды жилья

Предложения частных собственников арендных квартир будут вовлекать в государственную информсистему арендного жилья.

Об этом заявил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее сообщалось, что Минстрой России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов по долгосрочной аренде жилья.

«Будут, в том числе, вовлекать. Это смогут использовать и региональные, и муниципальные власти. Потому что кому-то нужно жилье в собственность, кому-то — в аренду. Это востребованный механизм», — заявил он в интервью «Российской газете».

Вице-премьер отметил, что сейчас правительство готовит нормативную базу для работы такой системы, эта работа продлится до лета 2022 года. «У нас вообще в целом цивилизованного рынка аренды жилья в стране пока недостаточно. Это наша глобальная задача — создать рынок арендного жилья», — отметил он.

фото: © «Столица на Онего»

Роспотребнадзор нашел под Петрозаводском два грязных пляжа

Вода в местах отдыха в Прионежском и Пряжинском районах не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям, сообщили в управлении Роспортребнадзора Карелии.

Пробы воды были отобраны по микробиологическим и паразитологическим показателям в местах отдыха у воды на территории Прионежского и Пряжинского районов.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что проба воды, отобранная в месте отдыха у воды «Большой пляж» на 4 км от поселка Эссойла в сторону Петрозаводска, не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

Также установлено, что две пробы почвы не соответствуют требованиям санитарного законодательства, а именно на берегу озера Лососинное в Прионежском район, в поселке Эссойла.

Информация о качестве почвы и воды в зонах рекреации доведена до сведения администрации Пряжинского района и администрации Прионежского района для рассмотрения и принятия мер.

фото: © Илья Сергеев / ТАСС

В райцентре Карелии из-за пожара в жилом доме были эвакуированы 23 человека

В Суоярви загорелся жилой дом, спасатели эвакуировали 23 человека , сообщили в МЧС Карелии.

В воскресенье, 22 августа, в 17.47 пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района были задействованы в тушении пожара в жилом доме по адресу: Суоярви, улица Кайманова, 2.

Всего в борьбе с огнем принимали участие 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, из горящего здания были эвакуированы 23 человека. Возгорание началось в подвале и охватило площадь в 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

фото: © «ПСК»

Энергетики продолжают подготовку энергообъектов к работе в зимних условиях

В зоне своей ответственности АО «ПСК» проводит ремонты в электрических сетях.

Прионежская сетевая компания продолжает выполнять ремонтную программу на 2021 г., утвержденную Правительством Карелии.

Энергетики напоминают, что производить ремонты энергообъектов и расчистки трасс ЛЭП невозможно производить без временных отключений потребителей от электроэнергии и просит отнестись к этому с пониманием.

С 23 по 29 августа временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— 24 и 25 августа с 10.00 до 13.00. Поселок Кепа: улицы Школьная, Мира, переулок Лесной.

— 24 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Калевала: улицы Гагарина, Северная, Студенческая, Полевая, Красноармейская (частично), Советская (частично), переулок Сампо (частично).

Кемский муниципальный район:

— 23 и 24 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Сокол (частично).

— С 24 по 27 августа с 10.00 до 17.00. Поселок Панозеро.

— 24 августа с 13.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Поморская, Вокзальная, Советская, Пролетарская, 1-й Пятилетки, Комсомольская (дома 1-29), здания госницы «Причал», метеостанции, пожарной охраны, подворья Соловецкого монастыря, вышки «Мегафон», «МТС», «Теле 2».

— 24 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Поньгома.

Кондопожский муниципальный район:

— С 23по 27 августа с 8.00 до 20.00. Поселки Гирвас, Эльмус, Уссуна, деревня Святнаволок.

Медвежьегорский муниципальный район:

— С 25 по 28 августа с 9.00 до 17.00. Поселки Шалговаара, Маслозеро, деревни Шалговаара, Венгигора.

Лоухский муниципальный район:

— 24 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Хетоламбина.

— 24 августа с 10.00 до 12.00. Поселок Малиновая Варакка.

— 25 августа с 13.00 до 15.00. Поселок Кестеньга.

— 26 августа с 11.00 до 17.00. Поселки Софпорог, Новый Софпорог; деревня Коккосалма (в т. ч. форелеводческое хозяйство).

— 26 августа с 19.00 до 21.00. Поселок Пяозерский (частично).

— 26 августа с 14.00 до 16.00. Поселок Тунгозеро.

Прионежский муниципальный район:

— С 23 по 27 августа с 9.00 до 17.00. Деревня Таржеполь (частично).

— 23 августа с 13.30 до 17.00. Местечко Лососинное: бывший пионерский лагерь «Искорка».

— С 24 по 26 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Заозерье: улица Загородная.

— С 25 по 27 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: ДНТ «Астра» (Левобережная и Правобережная).

— С 23 по 27 августа с 10.00 до 16.00. Деревня Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Поселковая, переулок Школьный; деревня Педасельга.

Кондопожский муниципальный район:

— 27 августа с 10.00 до 13.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Лучевое», СТ «Строитель».

— 27 августа с 13.00 до 16.00. Местечко Лучевое-1: СТ «Гранит».

Пряжинский национальный район:

— С 23 по 25 августа с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Шоссейная, Калинина, Рябиновая, Тенистая, Березовая, Сущевича, переулок Виданский.

Сегежский муниципальный район:

— С 23 по 27 августа с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

— 23 августа с 13.00 до 16.00 и 24, 25, 27 августа с 9.00 до 16.00. Город Сегежа: улицы Речная, Заречная, переулки Речной Подгорный.

— 26 августа с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: Выг Набережная (дома 61-А — 79), улица Боровая.

Сортавальский муниципальный район:

— 23 августа с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: улицы Новая, Промышленная, переулки Первомайский, Скалистый.

Лахденпохский муниципальный район:

— С 23 по 27 августа с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Карельская, Новая, Заречная, Строительная.

фото: © «Олония»

Как можно экономить с «Олонией»: «Молочное предложение» продлевается на сентябрь

Покупатели оценили «Молочное предложение» от «Олонии» и проголосовали за продление акции на сентябрь.

Напомним, какие цены действуют в этот период на молочные продукты:

• пакет молока — 46 рублей,

• пакет кефира — 53 рубля,

• пачка творога (200 г) — 49 рублей,

• пакет сметаны (500 г) — 69 рублей.

Продажи некоторых позиций выросли в два с половиной раза! Многие покупатели благодарят за снижение цен и отмечают вкус и натуральность продукции:

— Творог 5% и сметана 20% — супер!

— Цены приятно удивляют, купил молоко, творог, масло. Прикинул, что сэкономил около 80 рублей.

Напомним, что для удобства на прилавках теперь можно найти товары других производителей, которые пользуются спросом. У поставщиков они закупаются по особо низкой цене и продаются с минимальной наценкой. Покупатели отмечают, что в чеке суммы стали приятно меньше.

«С 19 августа мы значительно снизили цены на шоколадное масло. Его можно приобрести за 99 рублей. А в сентябре наших покупателей ждет очередное снижение цен», рассказала председатель Совета директоров предприятий «Олонии» Галина Ширшина.

фото: © freepik

Жителя Петрозаводска осудили за кражу и продажу данных с чужих банковских карт

В Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали мужчину, который продавал пин-коды и устройства для кражи денег с банковских карт.

УФСБ России по Республике Карелия пресечена противоправная деятельность жителя Петрозаводска, который, являясь номинальным директором трех юридических организаций, осуществлял незаконный сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема и перевода денежных средств в режиме онлайн.

В результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что мужчина сбывал на территории города идентификаторы (логины) для использования в системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк»,

АО «Райффайзенбанк» и других банках.

Так, 5 августа Петрозаводский городской суд РК признал петрозаводчанина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Следствие по данному делу проводилось УФСБ России по Республике Карелия.

фото: © freepik

Число погибших на дорогах Карелии по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое

Неутешительную статистику ДТП в республике за 2021 год привел глава ГИБДД Карелии Андрей Червочкин.

По данным карельской Госавтоинспекции, за 7 месяцев 2021 года на дорогах республики в 289 дорожно-транспортных происшествиях 42 человека погибли и 370 — были травмированы. По сравнению с показателями прошлого года, количество ДТП и пострадавших снизилось на 14%, однако число погибших выросло на 83%.

Количество ДТП увелилилось на территории 5 районов: Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского и Калевальского. На дорогах регионального значения количество аварий снизилось на 17%; на федеральных дорогах, напротив, аварийность повысилась: на 29% увеличилось количество ДТП, на 31% — число травмированных людей.

Основная доля происшествий приходится на столкновения транспортных средств. Всего было зарегистрировано 108 таких происшествий, в которых 24 человека погибли и 176 получили травмы. Основными причинами столкновений со смертельным исходом являлись нарушения правил обгона и скоростного режима, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда и неправильный выбор дистанции.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов main

За сутки в Карелии от коронавируса излечились 45 детей

Заразился за это же время 31 ребенок, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус обнаружен у 31 ребенка в Карелии. Об этом сообщается на странице Михаила Охлопкова.

Всего с начала пандемии медики обнаружили COVID-19 у 5952 детей в республике.

За сутки поправились от коронавирусной инфекции 45 детей.

Всего за время пандемии излечились 5511 детей в Карелии.

Ранее сообщалось, что две смерти от коронавируса подтверждены в Карелии за сутки.

фото: © ИТАР-ТАСС

Четыре ребенка погибли в ДТП на территории Карелии с начала года

Всего в 2021 года на дорогах республики получили травмы 59 детей, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В последнее время в Карелии наблюдается высокий уровень ДТП с участием детей. С начала года в дорожных авариях были травмированы 59 юных участников движения. Из них 35 детей являлись пассажирами транспорта, трое погибли; 16 детей были в числе пешеходов, 1 погиб; 10 детей получили травмы, управляя велосипедами.

С 31 августа сотрудники ГИБДД будут патрулировать перекрестки и пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Патрулирование будет осуществляться утром, а также в дневной «час-пик».

С первых дней учебы автоинспекторы будут проводить со школьниками профилактические мероприятия, причем не только в очной форме, но и через Интернет.

Под особым контролем Госавтоинспекции находится и безопасность детских перевозок. Автоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей водителями легковых автомобилей, а к 1 сентября будет проверена готовность к работе всех школьных автобусов в республике.

фото: © ИТАР-ТАСС / Донат Сорокин

Почта России пообещала не оставить жителей отдаленных деревень Карелии без почтовых услуг

Почта России ответила на обращение жителей Пудожского района, требующих остановить оптимизацию почтовых отделений в отдаленных поселках и деревнях.

Напомним, в редакцию «Столицы на Онего» обратились жители Кривецкого поселения Пудожского района. Они обеспокоены оптимизацией почтовых отделений. В поселке Приречный отделение уже закрыто, в деревне Усть-Река это произойдет в течение года. По мнению жителей Пудожского района, оптимизация Почты приведет к задержкам выплаты пенсий.

В Почте России считают, что у пудожан нет оснований для беспокойства.

«Почта России ежемесячно согласовывает график выплат с территориальным управлением Пенсионного фонда в Карелии с учетом режимов работы почтовых отделений. Если день выплат пенсий и пособий клиента приходится на дату, когда почтовое отделение не работает — выплаты будут осуществляться заранее. Мы ни в коем случае не оставим наших клиентов без почтовых услуг. Действительно, нам пришлось изменить формат обслуживания жителей п. Приречный и д. Усть-Река», — прокомментировали обращение в пресс-службе АО «Почта России».

По информации организации, в поселке Приречный все почтовые услуги по отправке писем, посылок, оплате коммунальных услуг, штрафов, госпошлин, а также доставку пенсий и социальных пособий осуществляют сотрудники мобильной группы почтамта. В августе оператор почтовой связи приезжает в поселок по пятницам, с 13:45 до 15:45. Пенсии и социальные пособия выплачиваются в этот день. Если день выплат клиента выпадает на промежуток, когда почтовая машина с оператором не приезжает, то выплата производится заранее, чтобы не нарушить график, установленный Пенсионным фондом. С 1 сентября режим работы мобильной группы изменится: оператор почтовой связи будет приезжать по четвергам с 11:00 до 13:00. Все изменения графика работы Почты в поселке Приречный согласованы с администрацией района, уточнили в пресс-службе.

«Мы продолжаем укомплектовывать штат отделения. Объявления об имеющейся вакансии начальника почтового отделения размещены в средствах массовой информации и в отделениях Почты, отдел кадров и руководство почтамта работают в постоянном контакте со службой занятости и администрацией района. Как только персонал будет набран, отделение вернется к постоянному графику», — заверили в Почте России.

При этом в деревне Усть-Река формат обслуживания изменен в связи с отпуском сотрудника. До 6 сентября почтовое отделение открыто по пятницам, с 10:00 до 16:20 (перерыв на обед с 12:00 до 13:00), на доставочном участке почтальон работает с 14:00 до 16:00.

С 7 сентября почтовое отделение будет работать в обычном режиме по понедельникам, средам и пятницам с 10:00 до 16:20 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00). Сейчас все почтовые услуги доступны населению в полном объеме, почтальон готов оказать их на дому, отметили в пресс-службе Почты России.

фото: © Максим Блинов / РИА Новости

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 776 человек

Всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в стране стали 176 820 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 19 454 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 1 603 (8,2%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрирован 6 766 541 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 6 034 867.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 15401 человек.

За прошедшие сутки скончались 776 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 176 820.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 175,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 375 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23 августа остаются 1 264 213 человек.

Валентина Пивненко: «На селе если есть голова, то есть и дела»

В Спасской Губе состоялся праздник в честь дня рождения села, который посетила и депутат Госдумы Валентина Пивненко.

История этой территории, которой исполнилось 426 лет, очень богата, здесь всегда жили трудолюбивые люди. Сегодня село Спасская Губа - административный центр Петровского сельского поселения в составе Кондопожского района. А в XVIII веке здесь работали чугуноплавильные заводы, на Белой горе добывали мрамор, отсюда в Санкт-Петербург поставляли малиновый гранит. Здесь чтут традиции предков и принято проводить этот праздник с широкими гуляниями, песнями, танцами.

На торжественной части праздника выступил «Петровский хор», коллективы молодых исполнителей.

Организаторы подвели итоги конкурса «Сельское подворье». Победители конкурса - хозяева самых красивых цветников и благоустроенных дворов села получили ценные призы. За 10 лет существования такого мероприятия в нем приняли участие десятки частных территорий.

«На селе если есть голова, то есть и дела. Конкурс служит примером, как можно преобразить свою малую родину, сделать красивым и ухоженным место, где живет человек. Сейчас на федеральном уровне разработана новая программа развития сельских территорий, под её реализацию выделятся серьезные финансовые средства. Особенность этой программы в том, что в ней примут участие все сельские территории: независимо есть ли на них сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции или нет. Цель программы – социальное развитие сельских территорий и комфортное проживание на них жителей. В приоритете медицина, образование, культура. Эта программа, прежде всего, будет реализовываться в таких населенных пунктах, как Спасская Губа. Здесь есть инициативные жители, работает сильная местная администрация – они заинтересованы в развитии своей территории и государство будет их поддерживать в этом», - рассказала на праздновании Валентина Пивненко.

фото: © Виталий Белоусов/ТАСС, архив

В Петрозаводске фирма задолжала работнику 135 тысяч рублей, возбуждено уголовное дело

В Карелии следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику общества с ограниченной ответственностью.

По версии следствия, в период с ноября 2020 года по июль 2021 года руководство общества с ограниченной ответственностью при осуществлении коммерческой деятельности не выплачивало заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику, хотя имело такую возможность. Сумма невыплаченных денежных средств составила не менее 135 тысяч рублей.



В настоящее время по делу проводятся следственные действия, принимаются комплексные меры по восстановлению нарушенных трудовых прав работника. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

фото: © Владимир Гердо / ТАСС

В Петрозаводске нашли угнанный в поселке Карелии автомобиль

В угоне подозревается ранее судимый 36-летний житель Петрозаводска, сообщили в Госавтоинспекции города.

В полицию с заявлением об угоне автомобиля Škoda Octavia обратилась жительница поселка Кяппесельга Кондопожского района, сообщили в ГИБДД. На розыск машины были ориентированы наряды полиции.

В районе шести утра на следующий день на Лесном проспекте в Петрозаводске инспекторы ДПС остановили автомобиль, находящийся в розыске, которым управлял петрозаводчанин 1985 года рождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа.



Как стало известно, владелец автомобиля оставил ключи в замке зажигания, а сам пошел на колодец за водой. Подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый житель Петрозаводска, проходил мимо и решил добраться до дома на машине. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.