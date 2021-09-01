Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © «Столица на Онего»

Парфенчиков разрешил увеличить число посетителей массовых мероприятий в Карелии

В распоряжение главы Карелии Артура Парфенчикова о противодействии распространению коронавируса внесены изменения, позволяющие увеличить число участников массовых мероприятий.

Число участников спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, в помещениях увеличено до 50 человек. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

Изменения внесены в связи с проведением мероприятий в средних и высших учебных заведениях в новом учебном году.

Организаторам ярмарок на открытом воздухе необходимо обеспечить расстояние между торговыми местами не менее 4 метров, говорится в сообщении.

Ранее Парфенчиков заявлял о необходимости повышать зарплаты врачей и учителей в Карелии

фото: Константин Савандер / ВК

Молебен для учащихся на центральной площади Петрозаводска отменен по таинственной причине

Православный священник Константин Савандер заявил, что молебен для учащихся, который должен был пройти на площади Кирова, отменен.

На площади Кирова в Петрозаводске 3 сентября не будет ранее анонсированного молебна. Информация об этом появилась на странице отца Константина Савандера.

В своем посте священник пояснил, что причины отмены молебна ясны большинству прихожан.

«Причины?... Причины большинству прихожан понятны…», — гласит текст опубликованного объявления.

Молебен на площади Кирова предполагалось отслужить в память Фаддея Блаженного. Богослужение должно было пройти возле здания Музыкального театра, где проводились раскопки под строительство православной часовни.

фото: © Администрация Петрозаводска

С понедельника изменится схема движения на выезде из Петрозаводска

Поворачивать с Лесного проспекта на Суоярвское шоссе можно будет с двух полос, сообщили в администрации города.

С 6 сентября изменится схема движения транспорта на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе. Повороты автомобилей с разных полос будут организованы по-новому.

При движении со стороны Древлянки по Лесному проспекту теперь можно будет повернуть налево, на Суоярвское шоссе, с двух полос: левой и центральной. Проезд прямо, в сторону улицы Боровая, будет осуществляться только по правой полосе.

Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и уменьшить количество пробок.

Ранее стало известно, что остановку транспорта запретят на улицах сразу в трех районах Петрозаводска.

фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

В Петрозаводске родители юных футболистов обратились к Любарскому по поводу увольнения директора спортшколы (ФОТО, ВИДЕО)

В столице Карелии родители воспитанников спортивной школы №7 выступили против увольнения директора учреждения Дениса Семенова.

Первого сентября родители юных спортсменов, учащихся в петрозаводской спортивной школе № 7, собрались вблизи стадиона «Юность» в карельской столице и записали обращение в поддержку уволенного директор учреждения Дениса Семенова. Они также подготовили обращение в адрес мэра Петрозаводска Владимира Любарского, где заявили, что заменить уволенного профессионала в настоящее время некем. Авторы просят Любарского обратить внимание на ситуацию и предложить им вариант решения проблемы.

«Денис Сергеевич за годы своей работы сделал очень многое для развития детского футбола. Благодаря ему успешно реализуется программа спортивной подготовки по направлению „футбол“, у школы появился новый необходимый для занятий инвентарь, новая игровая форма и важные турниры для наших детей. Семенов зарекомендовал себя как активный, заинтересованный, грамотный и переживающий за развитие футбола руководитель и человек. Мы, как родители, хотим заявить о поддержке Семенова Д. С. В настоящее время в коллективе школы, по мнению родителей, отсутствует специалист такого уровня, способный возглавить эту образовательную организацию», — говорится в тексте обращения, копия которого есть у «Столицы на Онего».

Авторы письма заявили, что желают того, чтобы Денис Семенов имел возможность тренировать детей в спортшколе № 7 и в других муниципальных учреждениях.

Как ранее сообщало издание «МК в Карелии», увольнение Дениса Семенова с поста директора петрозаводской спортивной школы № 7 не было добровольным. Вероятной причиной его смещения могли стать затягивающиеся сроки проведения работ по реконструкции стадиона «Юность». Спортшкола, которую возглавлял Семенов, является заказчиком работ.

фото: Денис Семенов / ВК

В Петрозаводске директор спортшколы, заказавшей реконструкцию стадиона «Юность», прокомментировал увольнение

Бывший директор спортивной школы №7 Денис Семенов прокомментировал свое увольнение в соцсети и поблагодарил группу поддержки.

Денис Семенов заявил в соцсети, что признает законность своего увольнения с должности директора петрозаводской спортивной школы № 7. Он был смещен с поста по решению администрации карельской столицы, в ведении которой находится учреждение.

«Уважаемые родители и все любители футбола! Решение о расторжении со мной трудового договора по п. 2 ч.1 ст. 278 ТК РФ законно», — говорится в посте на странице Семенова.

Ранее родители юных футболистов, тренирующихся в спортшколе № 7, выступили против увольнения Дениса Семенова. Группа поддержки экс-руководителя спортивного учреждения обратилась к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому.

«Спасибо вам за теплые слова! Я с уважением отношусь к главе Петрозаводского городского округа Любарскому В.К. и уверен, что школа и дальше будет развиваться. По мере сил готов помогать в развитии спорта в Петрозаводске, потому что самое главное для меня в жизни - семья и футбол!», — заявил Денис Семенов.

Как ранее сообщало издание «МК в Карелии», увольнение Дениса Семенова с поста директора петрозаводской спортивной школы № 7 не было добровольным. Вероятной причиной его смещения могли стать затягивающиеся сроки проведения работ по реконструкции стадиона «Юность». Спортшкола, которую возглавлял Семенов, является заказчиком работ.

Пресс-центр мэрии Петрозаводска заявлял, что на стадионе «Юность» продолжаются работы по реконструкции и благоустройству, но они осложнены внеплановыми обстоятельствами.

«Во время производства работ неоднократно возникали ситуации, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В соответствии с существующими правилами все подобные изменения необходимо согласовывать с проектной организацией. Это занимает дополнительное время», — так объясняют в мэрии затянувшиеся сроки реконструкции стадиона «Юность» в Петрозаводске.

фото: © EPA-EFE / YUAN ZHENG CHINA OUT

Выросло число госпитализированных с коронавирусом в Карелии

Количество пациентов больниц с коронавирусом Карелии за сутки выросло до 598 человек.

Из них 37 человек находятся в тяжелом и 3 — в крайне тяжелом состоянии. Днем ранее в больницах насчитывалось 575 заболевших.

Такие данные опубликованы на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

За минувшие сутки зарегистрировано 155 новых случаев инфицирования COVID-19. Это меньше, чем днем ранее, когда коронавирусом заразились 158 человек.

Из общего числа инфицированных за сутки заболели 148 человек — это тоже меньше, чем в предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 156 таких случаев.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска Вконтакте

ГИБДД сообщила о последствиях ДТП с мотоциклистом в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мотоциклист, попавший в среду вечером, в ДТП в Петрозаводске, получил травмы.

Об этом сообщили в Госавтоинспекции столицы Карелии.

Авария произошла 1 сентября в 19.50 на перекрестке Гоголя — Красноармейская.

По сообщению ГИБДД, 19 — летний водитель мотоцикла «Ямаха УБР-125» неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в остановишийся перед ним «Рено Логан».

В результате мотоциклист получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение.

Ранее видеозапись с камер компании «Сампо. ру» была размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

фото: Столица на Онего / Александр Гнетнев

Власти Петрозаводска рассказали о реконструкции стадиона «Юность», вокруг которой разгорается скандал

Мэрия карельской столицы сообщает, что на стадионе «Юность» продолжаются работы по реконструкции и благоустройству, но они осложнены внеплановыми обстоятельствами.

Подрядчик смонтировал основное футбольное поле стадиона «Юность», уложил на нём искусственный газон, вокруг спортивного объекта установили ограждения. Сейчас на нём ведутся работы по устройству малого футбольного поля. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Работы выполняет ООО «Спорт Инжиниринг».

В рамках проекта подрядчик уложит новые легкоатлетические беговые дорожки. Их количество со стороны реки Лососинки увеличат с четырёх до шести.

В мэрии прокомментировали причины, по которым работы по реконструкции спортивного объекта затягиваются.

«Во время производства работ неоднократно возникали ситуации, не предусмотренные проектно-сметной документацией. В соответствии с существующими правилами все подобные изменения необходимо согласовывать с проектной организацией. Это занимает дополнительное время. В настоящий момент потребовалось еще одно соглашение со специализированной подрядной организацией для проведения работ по водоотведению и осушению котлована подпорной стены. За всеми этапами осуществляют строительный контроль. Работы принимают специалисты и независимый эксперт», — заявили в пресс-центре.

В мэрии пояснили, что после завершения реконструкции на стадионе воспитанники спортшкол вновь приступят к тренировкам по футболу, лёгкой атлетике и общей физической подготовке. До завершения работ футболистам для тренировок на безвозмездной основе будут предоставлены площадки общеобразовательных организаций. Также за счет средств спортивной школы № 7 будет арендовано футбольное поле на центральном республиканском стадионе «Спартак», заявили в пресс-центре.

Напомним, сроки проведения работ по реконструкции стадиона «Юность» затягиваются. Ранее был уволен директор спортшколы № 7 Денис Семенов. Спортшкола, которую возглавлял Семенов, является заказчиком работ. Родители юных футболистов выступили против увольнения руководителя спортивного заведения и обратились к мэру Петрозаводска Владимиру Любарскому.

фото: Александр Храбунов/ВКонтакте

Скончался уроженец Петрозаводска, гитарист культовой группы «Зоопарк»

Известный гитарист, участник группы «Зоопарк» Александр Храбунов скончался в Петербурге.

Музыкант умер после продолжительной болезни, ему был 61 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию со страницы Ленинградского рок-клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Утром 1 сентября 2021 года после долгой и продолжительной болезни умер Александр Анатольевич Храбунов — советский и российский гитарист. Наиболее известен как гитарист группы «Зоопарк», — говорится в сообщении.

Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. Получил образование как инженер-механик в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумажной промышленности. В октябре 1977 года вместе с басистом Николаем Алексеевым и барабанщиком Валерием Мансуровым, учившимися в том же институте, создал группу «Прощай, черный понедельник». В 1980-м к ним присоединился Майк Науменко, который искал музыкантов для своей будущей группы, которая получила название «Зоопарк». При всех сменах состава «Зоопарка» Храбунов оставался его гитаристом.

После смерти Науменко и распада коллектива Храбунов сотрудничал со многими музыкантами и играл в разных группах: The Hoox, Kaktuzz, Krakatau Surfers, «Санкт-Петербург», «Зоо-Парк».

фото: © Александр Щербак / ТАСС

Нашелся житель Петрозаводска, пропавший недалеко от города 2 дня назад

Житель Петрозаводска, выехавший на автомобиле из дома на Ключевой в сторону Сайнаволока, найден живым.

Житель Петрозаводска, выехавший из своего дома на Ключевой 31 августа и пропавший, найден живым. Об этом сообщают в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО „ДОБРОСПАС“», где ранее была размещена информация о его исчезновении. Как уточнили в паблике, с ним все хорошо.

По-прежнему продолжаются поиски 82-летнего мужчины, пропавшего еще в июле в районе Орзеги.

фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Авария с участием сразу четырех автомобилей произошла в Петрозаводске (ФОТО)

На улице Правды в Карельской столице столкнулись сразу четыре машины, пострадавших нет.

На одной из центральных магистралей Петрозаводска, напротив дома № 29 по улице Правды, сегодня, 2 сентября, произошло столкновение сразу 4 автомобилей. Фото аварии появились в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, пострадавших в аварии нет. Машины врезались одна в другую, собрав так называемый «паровозик». На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее ГИБДД сообщила о последствиях ДТП с мотоциклистом в Петрозаводске, случившемся вечером 1 сентября.

фото: © Правительство Карелии

Рейсы рельсовых автобусов в Карелии оказались так популярны, что их решили не прекращать

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» решила продлить до конца года курсирование рельсовых автобусов РА-3 «Орлан» по маршруту Лодейное Поле — Сортавала.

Об этом сообщили в отделе развития АО «СЗППК».

Рейсы были запущены летом на период туристического сезона и должны были прекратиться в начале сентября, но компания решила этого не делать «в связи с востребованностью и популярностью данного маршрута», пояснили в АО «СЗППК».

Рейсы продлены до 31 декабря.

Расписание рельсовых автобусов увязано на станции Лодейное Поле со скоростными электропоездами «Ласточка» Санкт-Петербург — Петрозаводск и Петрозаводск — Санкт-Петербург, а также на станции Сортавала — со скоростными теплоходами «Метеор» Сортавала — Валаам.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что «Орланы» на этом маршруте стали приносить прибыль перевозчику, поэтому обсуждается вопрос о том, чтобы сделать его круглогодичным.

Рейсы рельсовых автобусов связывают Лодейное Поле и районные центры Карелии — Олонец, Питкяранту и Сортавалу.

фото: © imag.one

Приехавшего из-за границы водителя в Карелии неоднократно ловили пьяным – ему запретили выезд

Злостного нарушителя ПДД, приехавшего в Карелию из-за границы, не выпускали обратно до уплаты штрафа в размере 200 тыс. рублей за неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе карельского Управлениия Федеральный службы судебных приставов.

Автомобиль нарушителя был задержан сотрудниками ГИБДД в декабре 2020 года. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки было установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ и был лишен права управления автомобилем на 1 год 6 месяцев. Теперь он вновь позволил себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, что квалифицируется как уголовное преступление.

В июле 2021 года приговором суда ему был назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Нарушитель его не заплатил, и в августу исполнительный документ поступил с службу судебных приставов.

Выяснилось, что нарушитель давно проживает за пределами РФ вместе с семьей и собирается туда вернуться. Когда ему объяснили, что до уплаты штрафа, он не сможет пересечь границу, он полностью погасил долг.

фото: © Дарья Каликина / ВК

Возле будущего памятника Гаскойну в центре Петрозаводска сносят деревья (ВИДЕО)

Жителей Петрозаводска обеспокоила вырубка деревьев в центре города: в мэрии объяснили это вопросом безопасности горожан.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась петрозаводчанка. Женщина рассказала, что возле перекрестка проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского, на площадке, где идет подготовка к установке памятника Чарльзу Гаскойну, происходит вырубка деревьев. Жительница города была обеспокоена судьбой парка, являющегося местом отдыха многих петрозаводчан.

Мы связались с пресс-службой администрации города, где подтвердили факт вырубки и уточнили, что речь идет о четырех аварийных деревьях — трех липах и одной березе — разрешение на снос которых выдано в городской мэрии. Старые деревья могли представлять опасность для прохожих, поэтому решено было их срубить.

Между тем, подготовка к установке памятника изобретателю и оружейнику, начальнику Олонецких горных заводов Чарльзу Гаскойну идет полным ходом — ранее на площадку был доставлен постамент под памятник.

фото: кадр из видео

Мотоциклист врезался в автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием мотоциклиста произошло на перекрёстке улиц Гоголя и Красноармейская.

Водитель мотоцикла при подъезде к перекрестку не успел остановиться, когда перед ним затормозил автомобиль, что привело к аварии.

Видеозапись с камер компании «Сампо. ру» размещена в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

фото: © freepik

Поссорившийся с соседями житель Карелии открыл стрельбу в дачном кооперативе

Пьяный мужчина в Сегежском районе обстрелял из ружья окна соседского дома, перед этим пообещав убить хозяев, сообщили в Следкоме Карелии.

В следственном отделе Сегежи было возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством.

Как установлено следствием, в августе этого года подозреваемый, находясь на даче в СНТ «Кулемино» в Сегежском районе, в пьяном состоянии поссорился с соседями и пригрозил им физической расправой. На своем участке мужчина взял ружье, снаряженное патронами, и вернулся к обидчикам, запугивая соседей угрозами убийства. После этого он несколько раз выстрелил по окнам соседского дома.

В настоящее время следователи собирают доказательную базу, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Новые жертвы короновируса в Карелии - умерли еще двое

В Карелии за минувшие сутки зарегистрировано еще два летальных исхода заболевания коронавирусом.

Об этом говорят официальные данные, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

Число умерших в Карелии от COVID-19 выросло до 784 человек.

Уровень летальности от коронавируса, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших, в Карелии составил 1,28, что ниже среднероссийского — 2,65.

фото: Лариса-Дмитриевна Бойченко / ВК

Арестанты в Карелии не добились снисхождения от омбудсмена Бойченко

Уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко приняла участие в заседании комиссии по помилованию и решила, что прощения никто не заслуживает.

Омбудсмен Лариса Бойченко заявила, что никто из рассмотренных на комиссии заключенных не может быть помилован из-за тяжести содеянного и рецидивов преступлений. Об этом Бойченко рассказала в соцсети.

«Сегодня, как уполномоченный по правам человека в РК, приняла участие в работе комиссии по помилованию Республики Карелия. К сожалению, рецидивы и тяжесть содеянного обратившимися не позволили нам в этот раз рекомендовать президенту РФ помиловать кого-то из них», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Бойченко посетила колонию и пригласила арестантов на выборы

фото: © unsplash.com

Суд наказал жительницу Карелии, прилетевшую из Турции и не прошедшую тест на COVID-19

В Лахденпохском районе женщине, не предоставившей в трехдневный срок результаты ПЦР-теста, придется выплатить 15 тысяч рублей в виде штрафа, сообщили на сайте местного суда.

В августе этого года Лахденпохский суд рассмотрел дело об административном правонарушении со стороны местной жительницы.

Суд установил, что в апреле 2021 года женщина, прилетев из Турции, течении трех календарных дней не прошла тест на COVID-2019 методом ПЦР и, соответственно, не разместила информацию о нем на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Таким образом, она нарушила Постановление Главного государственного санитарного врача РФ и статью Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Суд пришел к выводу о доказанности нарушения и назначил жительнице Лахденпохского района штраф в 15 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

фото: © Егор Алеев / ТАСС

Рост цен на бензин АИ-95 в Петрозаводске остановился перед «психологическим» рубежом

Стоимость бензина в Петрозаводске после продолжительного роста в конце августа закрепилась на уровне, достигнутом в начале месяца.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 24 по 30 августа.

Средняя цена на бензин АИ-92 перестала расти на отметке 46 рублей 74 копейки за литр, АИ-98 — 56 рублей 92 копейки.

Стоимость АИ-95 пока не преодолела рубеж в 50 рублей за литр и стабилизировалась на уровне 49 рублей 45 копеек.

Вместе с тем, в конце августа продолжилось подорожание дизельного топлива. За неделю средняя цена на него выросла до 52 рублей 70 копеек — этона 0,3% больше, чем неделей ранее.

Валентина Пивненко: «Вопрос повышения зарплаты в здравоохранении признан приоритетным»

Одну из самых острых тем - оплаты труда медицинских сотрудников обсуждали на пленуме профсоюзов здравоохранения Карелии.

На встрече присутствовала депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Проблема системы оплаты труда очень серьезная. Уровень заработной платы у медицинских сотрудников сегодня не достаточный. Но помимо повышения зарплаты должна быть еще установлена та система оплаты труда, которая была бы ясной, четкой и понятной — как это было ранее всегда. Если ты занимаешь определенную должность, ты должен получать определенную зарплату, чтобы она позволяла не выживать, а давала возможность „стандартно“ жить. Не впахивая при этом на 2 ставки», — отметила Пивненко.

Депутат Госдумы также сообщила, что этот вопрос был поднят на межфракционной группе «Солидарность»: — Мы единогласно требовали у правительства, чтобы система оплаты труда в бюджетной сфере в целом и отдельно — в здравоохранении, была изменена. Сразу по России сделать это побоялись. Но в 7 регионах начался пилотный проект по изменению системы оплаты труда. Карелия в него пока не попала.

Валентина Пивненко добавила, что прежде, чем с проектом согласиться, депутаты будут работать с регионами и отраслевыми профсоюзами, чтобы на местах посмотрели и определили свое согласие или несогласие с новой системой оплаты. Это нужно для того, чтобы не наделать ошибок.

фото: pixabay.com / Evgeny, © Сергей Коньков/ТАСС

Средняя зарплата в Карелии по прогнозу властей в 2022 году превысит 53 тыс. рублей

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует рост в 2022 году среднего размера зарплаты жителей республики до 53,2 тыс. рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к одному из законопроектов, связанных с налоговыми поступлениями в бюджет.

Такой размер начисленной зарплаты предусмотрен целевым, самым оптимистичным вариантом прогноза социально-экономического развития Карелии.

Ранее Карелиястат опубликовал данные, согласно которым, средняя номинальная начисленная заработная плата в Карелии июне превысила 54514 рублей, что на 8,1% больше, чем в июне прошлого года.

По темпам роста зарплаты лидерами стали организации в сфере образования, где этот показатель увеличился на 34,8%. Кроме того, на 32,7% выросла номинальная зарплате в сферах культуры, спорта, организации досуга и развлечений, на 20,1% — в гостиничном бизнесе и общественном питании.

фото: © REUTERS / Vasily Fedosenko

Выходцы из стран Карибского бассейна попытались перебежать из Карелии в Финляндию

Иностранцы были задержаны, суд приговорил их к штрафу и выдворению из пределов страны, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Карелии.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в пограничной зоне Сортавальского района задержали выходцев из стран Карибского бассейна.

Было установлено, что иностранцы планировали незаконно пересечь государственную границу России в районе поселка Маткаселькя Сортавальского района.

Сортавальский городской суд признал их виновными в нарушении правил въезда, пребывания и передвижения в пограничной зоне и назначил каждому штраф с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.

До исполнения наказания нарушители будут пребывать в Центре временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Карелия.

Юные музыканты подарили горожанам праздник на набережной Петрозаводска

Учащиеся детской музыкальной школы имени Свиридова провели концерт на городской набережной, музыкой насладился глава города Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска побывал 1 сентября на импровизированном концерте «Музыка всюду, улыбки и смех — школы открыли двери для всех»», который подарили горожанам юные музыканты — учащиеся детской музыкальной школы имени Г. В. Свиридова.

«Проходя мимо ротонды, всегда останавливаюсь, когда профессионалы или любители играют на открытом пианино. Но лето закончилось и эта изюминка, придуманная инициативными горожанами, покинула набережную. А сегодня там вновь звучала прекрасная музыка — свое творчество подарили юные музыканты Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова. Спасибо им за это! Всегда с уважением и благоговением относился к людям, которые умеют играть на музыкальных инструментах и петь. Ведь звуки музыки всех нас делают лучше», — написал Владимир Любарский на своей странице в социальной сети.

Ранее Артур Парфенчиков побывал на торжественной линейке в петрозаводской школе № 46 и выразил надежду, что новый учебный год пройдет для школьников в очном формате.

фото: ©Kirsi Kaulanen/Yle.fi

В Финляндии установят памятник бывшему президенту Мауно Койвисто

Покойный глава соседней страны воевал в Карелии, но выступал против возвращения утраченных финнами карельских территорий.

Открытие памятника приурочено к столетию со дня рождения самого известного финского политика времен распада СССР. Вековой юбилей бывшего главы государства Финляндия отметит в 2023 году, и к этой дате в Хельсинки воздвигнут монумент под названием Välittäjä – «Посредник». Собственно, Мауно Койвисто и был таким посредником между Западом и Востоком в период своего президентства с 1982 по 1994 годы, а с Карелией его связывала как военная, так и политическая биография.

Читайте подробнее в статье «Посредник между Западом и Востоком».

фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

За сутки коронавирус унес жизни 798 жителей России

Всего с начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировано 184 812 летальных случаев, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 2 сентября за сутки в России выявлено 18 985 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 466 (7,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 956 318 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 218 048.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 18 669 человек.

За этот же период скончались 798 человек. Летальных случаев с начала пандемии зарегистрировано 184 812.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 179,5 млн миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 448 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 сентября остаются 1 207 922 человека.

Напомним, в Карелии за сутки подтверждены еще две смерти пациентов от ковида. Общее число жертв пандемии достигло 784 человек.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего», архив

Ярмарка сельхозпродукции предприятий Карелии и регионов России пройдет в Петрозаводске

С 10 по 12 сентября 2021 года в Петрозаводске на площадке у торгово-развлекательного комплекса «ЛОТОС PLAZA» будет работать ярмарка «Добро осени».

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

На ярмарке жители и гости города смогут приобрести свежую продукцию животноводства, растениеводства, пищевой промышленности республики и других регионов страны. В частности, на прилавках будут представлены капуста, картофель, морковь, мясо, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты, рыба, молочная продукция, сыры, мёд, а также мороженое, пастила и хлебобулочные изделия. Ярмарка будет работать с 10-00 до 18-00.

фото: © Законодательное собрание Карелии

Ольга Шмаеник: при назначении единовременной выплаты на школьников надо учитывать, с кем живет ребенок

Депутаты Законодательного Собрания Карелии предлагают изменить правила выплаты в размере 10 тысяч рублей на подготовку детей к школе.

Соответствующее обращение в адрес заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой подготовили депутаты парламента Карелии Ольга Шмаеник, Леонид Лиминчук, Элиссан Шандалович, Алексей Хейфец, Ирина Кузичева, Марина Гуменникова и Галина Гореликова.



Как рассказала Ольга Шмаеник, в адрес Законодательного Собрания Республики Карелия поступают обращения от женщин, которые, будучи в разводе, воспитывают ребенка. По их словам, после подачи заявления в Пенсионный фонд на получение выплаты в 10 тысяч рублей, им пришли отказы, так как бывшие мужья подали такие заявления раньше и уже получили деньги.



«Получается, что финансовая помощь на детей, до них не доходит. Её получают недобросовестные родители, которые данные средства не потратят на нужды ребенка, в том числе на приобретение необходимых принадлежностей к школе. Поэтому мы подготовили предложение при назначении выплаты учитывать, с кем живет ребёнок, кто его воспитывает, в разводе родители или в браке», — отметила Ольга Шмаеник.



Для исключения таких случаев парламентарии Карелии предлагают внести изменения в правила выплат и включить в обязательный перечень сведений, проверка которых ведется Пенсионным фондом РФ, данные о государственной регистрации актов гражданского состояния и вынесенных судебных решениях о месте проживания ребенка.



Проект обращения депутаты рассмотрят в сентябре на заседании Законодательного Собрания Республики Карелия.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 2 сентября



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +6 …+9 5 м/с СЗ 743 мм.рт.ст. 80% день Небольшой дождь, +10 …+11 4 м/с СЗ 743 мм.рт.ст. 65% вечер Небольшой дождь, +5 …+9 2 м/с СЗ 743 мм.рт.ст. 77% ночь Облачно с прояснениями, +3 …+5 2 м/с ЮЗ 742 мм.рт.ст. 92%

фото: © Сбербанк

Встречайте детскую СберКарту: как учиться пользоваться деньгами с 6 лет

СберБанк в День Знаний, 1 сентября, запустил уникальный детский продукт — бесплатную СберКарту.

В преддверии Восточного экономического форума её представил Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин. Детская карта позволяет ребёнку в возрасте с 6 до 14 лет расплачиваться в онлайн- и офлайн-магазинах, а родителю — контролировать его расходы. Детскую СберКарту можно оформить своему ребенку в любом отделении СберБанка и в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Преимущества карты

Всё как у взрослых. Как и «взрослый» аналог, детская СберКарта выпускается на пластиковом носителе — это означает, что оплачивать покупки можно как самой картой, так и смартфоном с функцией бесконтактной оплаты NFC. Оплата картой доступна в интернет-магазинах и в торговых точках, в том числе бесконтактно — достаточно приложить карту или смартфон к терминалу. Как и любую другую карту, детскую СберКарту можно подключить к электронным кошелькам: Google Pay, Samsung Pay или Apple Pay. Кроме того, дети будут получать 2% бонусами от СберСпасибо за каждую покупку по карте

Детский мобильный банк СберKids. Специальное приложение СберKids для смартфона помогает ребёнку учиться обращаться с деньгами. В нём можно посмотреть баланс карты, копить на мечту, расширять знания о финансах и кибербезопасности благодаря обучающим видео и тестам.

Родительский контроль в СберБанк Онлайн. Теперь в специальном разделе «Детские финансы» мобильного приложения СберБанк Онлайн собраны все финансовые сервисы: управление детскими картами, платежи за образование, детские страховки, советы по воспитанию и образованию детей. В нём же родитель может в любой момент перевести на СберКарту ребёнка деньги, отслеживать баланс, просматривать историю операций и устанавливать лимиты на покупки.

Быстрое онлайн-оформление. Полноценную именную банковскую карту для своего ребёнка родитель может заказать в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Если в семье детей несколько, в приложении можно оформить карту для каждого ребёнка. Готовую карту можно забрать в любом удобном отделении банка, выбрав его в момент оформления карты. Для получения нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребёнка

Карта абсолютно бесплатна — и при выпуске, и в обслуживании, — её оформление не повлечёт за собой никаких дополнительных расходов.

«Родители осознают, что уже с походом в школу ребёнок должен понимать, что такое деньги и как с ними обращаться. Многие начинают выдавать младшим школьникам небольшие суммы на карманные расходы. Мы привыкли за всё платить картой, но детям родители ещё дают карманные деньги наличными. Поэтому мы запускаем детскую СберКарту — дебетовую карту с пластиком для ребёнка, которую можно оформить ребенку начиная с 6 лет.



Ребёнку со СберКартой будет доступно специальное мобильное приложение СберKids — это мобильный банк, адаптированный под потребности ребенка, с простым и понятным интерфейсом. Родители же могут посмотреть расходы ребёнка в СберБанк Онлайн и моментально перевести ему деньги, а в случае необходимости — установить лимиты. В общем, «держать руку на пульсе», контролируя ситуацию. Я считаю, что финансовые услуги для детей должны быть максимально доступными и безопасными, и исходя из этого принципа мы развиваем детский банкинг в России», — отметил Первый Заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Детская карта дополняет линейку СберКарт, в которую уже входят дебетовая, кредитная и молодёжная карты. Подробнее о детской СберКарте на сайте Сбербанка.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк