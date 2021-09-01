Важные новости 3 сентября

фото: © «Столица на Онего»

Квартиры на вторичном рынке в Карелии дорожают в 3 раза быстрее, чем в новостройках

Стоимость квартир на вторичном рынке в Карелии с начала года выросла на 12,6%, а в новостройках — лишь на 4%.

Это следует из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–июль 2021 года.

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья во втором квартале достигла 59375 рублей. Новые квартиры продавались по цене, в среднем, 57559 рублей.

В прошлом году квартиры в новостройках стоили дороже, чем вторичное жилье. По итогам четвертого квартала стоимость новых квартир составляла, в среднем, 53386 рублей за квадратный метр, а на вторичном рынке — 50676 рублей.

фото: © Станислав Красильников / ТАСС

Подсчитано число невакцинированных от коронавируса больных в тяжелом состоянии в Карелии

Большинство зараженных коронавирусом пациентов больниц Карелии, которые находятся в тяжелом состоянии, не были привиты.

Об этом говорят данные о ситуации с заболеваемостью, размещенные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Сейчас в стационарах находится 36 больных в тяжелом состоянии. Из них 34 не проходили вакцинацию.

Общее число госпитализированных выросло до 605 человек.

Как сообщалось ранее, за сутки пандемия унесли жизни трех жителей Карелии.

фото: © Артем Артемов / Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Жители Петрозаводска возмущены уничтожением зеленых насаждений в одном из дворов города (ФОТО)

В сети появились фотографии засыпанного асфальтной крошкой двора по улице Мурманская: местные жители подозревают, что вместо газона там собираются сделать стоянку.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» житель города Алексей Фадеев выложил фотографии засыпанной придомовой территории в одном из дворов по адресу: улица Мурманская, 25Б.

«Проясните ситуацию. На каком основании или по чьему разрешению засыпали газон (старым асфальтом). Я так понимаю, зелёные насаждения этой власти не нужны, а нужна стоянка для автомобилей сотрудников Росгвардии. ул. Мурманская 25 б», — прокомментировал фотографии их автор.

Ранее жителей Петрозаводска обеспокоила вырубка деревьев центре города: в мэрии объяснили это вопросом безопасности горожан.

фото: © Виктор Драчев / ТАСС

Естественная убыль населения Карелии выросла в 1,7 раза

В республике отмечен рост смертности и сокращение рождаемости.

По данным Росстата, в первой половине нынешнего года в Карелии появились на свет 2534 человека, а ушли из жизни 5838. Таким образом, естественная убыль населения республики составила 3304 человека и по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилась на 1308 человек, или в 1,7 раза.

Ухудшение демографической ситуации в регионе произошло из-за роста смертности и сокращения рождаемости. Так, смертность в первом полугодии выросла в Карелии на 1301 человека, а рождаемость уменьшилась на семь человек.

фото: ГКУ РК "ОПС по Лоухскому району"

Фура перевернулась после столкновения с кроссовером в Карелии (ФОТО)

Подразделение МЧС в Лоухском районе Карелии разместило фотографию места ДТП, произошедшего в четверг на трассе «Кола».

По сообщению спасателей, на 1013 километре автодороги произошло столкновение автомобиля «Toyota RAV4» и грузового автомобиля «Scania» с полуприцепом.

"В результате ДТП произошел съезд грузового автомобиля на обочину с последующим опрокидыванием, двое участников ДТП получили незначительные ушибы и от госпитализации отказались" - говорится в сообщении.

фото: © Митя Алешковский / ТАСС

Жители Карелии получат материальную помощь из бюджета на покупку стройматериалов для ИЖС

Власти Карелии выплатят единовременную материальную помощь жителям республики, которые строят индивидуальные жилые дома для компенсации их расходов на покупку стройматериалов.

Об этом говорится в проекте закона, который поступил на рассмотрение парламента республики.

«Предусмотрено однократное предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Республики Карелия, направившим в период с 1 января 2019 года по 31 августа 2021 года уведомление о планируемом строительстве объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 511 Градостроительного кодекса Российской Федерации и зарегистрировавшим право собственности на указанный объект индивидуального жилищного строительства в период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно, в целях возмещения расходов по приобретению строительных материалов для строительства объекта индивидуального жилищного строительства общей площадью не менее 70 квадратных метров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В финансово-экономическом обосновании указано, право на такие выплаты сейчас имеют 780 жителей Карелии. Тем из них, у кого есть многодетные семьи, выплатят по 100 тыс. рублей, а остальным — по 50 тыс. рублей. Расходы бюджета составят 40 млн рублей.

Еще 168,4 тыс. рублей потребуется, чтобы оплатить работу «Центра социальной работы Республики Карелия» по начислению выплат.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил эту инициативу ростом цен на стройматериалы, который привел к тому, что жители республики не могут завершить строительство домов.

фото: © pixabay

Наука и образование: официальная статистика показала, где самые высокие зарплаты в Карелии

Сферы науки и образования попали в число самых высокооплачиваемых профессиональных сфер Карелии, согласно официальной статистике о средней начисленной зарплате в июне 2021 года.

Это следует из данных Карелиястата, опубликованных в докладе «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Средняя номинальная начисленная заработная плата в организациях, которые занимаются научными исследованиями и разработками достигла 92 тыс. рублей, а в сфере образования — 71,2 тыс. рублей.

Выше зарплаты только в отрасли рыболовства и рыбоводства — в среднем, 112,3 тыс. рублей.

Даже в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности зарабатывают меньше, чем в науке — 71,2 тыс. рублей.

Также в число лидеров по ровню средней зарплаты вошли предприятия электроэнергетики — 65,5 тыс. рублей, а также организации, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью — 68,7 тыс. рублей.

фото: © Следственный комитет Российской Федерации по Республике Карелия

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» в связи с исчезновением жителя Карелии

Следственные органы города Кондопога возбудили уголовное дело в связи исчезновением местного жителя Андрея Гришкина, который находится в розыске с середины июля.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«Для полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 27-летнего местного жителя Гришкина Андрея Владимировича по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.



Предварительным следствием установлено, что 15 июля 2021 года Гришкин уехал из дома на автомобиле в сторону поселка Березовка Кондопожского района. До настоящего времени домой он не вернулся и не выходит на связь, его местонахождение не известно. Проведенные поисковые мероприятия положительного результата не принесли.



Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить в следственный отдел по городу Кондопога по телефонам 8-814-51-7-12-87, 8-814-51-7-35-28, 8-911-437-55-86.

фото: © shutterstock.com

Житель Петрозаводска ударил родственника ножом в шею и выкинул его труп на лестничную площадку

В Петрозаводске 41-летний мужчина предстанет перед судом за убийство родственника, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии обвинения, ранее судимый за совершение разбоя мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим родственником во время распития спиртных напитков. Кухонным ножом он нанес собутыльнику смертельный удар в шею, после чего вытащил его тело из квартиры на лестничную площадку.

Свою вину мужчина признал в полном объеме.

За совершение убийства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Три автомобиля столкнулись на оживленном перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария произошла накануне на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена в Петрозаводске.

Камера видеонаблюдения компании Сампо.ру зафиксировала момент ДТП с участием трех автомобилей на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена.

Судя по записи, которая была опубликована в группе ДТП Петрозаводска и Карелии, авария произошла накануне около 16.30.

фото: © AP Photo / Domenico Stinellis

Сразу трое больных коронавирусом умерли в Карелии на фоне снижения заболеваемости

Пандемия коронавируса за минувшие сутки унесла жизни еще трех человек, хотя общее количество зарегистрированных случаев заражения снижается.

Об этом говорят данные о ситуации с заболеваемостью, размещенные на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 787 человек.

За сутки было выявлено 145 случаев инфицирования — на 10 меньше, чем днем ранее.

фото: "Столица на Онего"

Строительство дороги привело к огромным пробкам на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Дорожные рабочие организовали реверсивное движение на участке строительства дороги к новому жилому комплексу в Петрозаводске - десятки машин встали в пробке.

Реверсивное движение организовано на участке Лососинского шоссе на выезде из Петрозаводска. В этом месте к шоссе примыкает строящаяся дорога в сторону новой школы №55 на Древлянке.

Вечером в пятницу там скопилось большое количество машин жителей города, которые поехали на свои дачи.

Фотографии с места затора прислал читатель «Столицы на Онего».

«Проехать не может никто: ни дачники, ни те, кто едут в «Скандинавию», ни те, кто едет в «Чистый город», — говорится в подписи к фотографиям.

фото: кадр из видео

Два автомобиля пострадали из-за «пробки» в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Водители допустили столкновение, не заметив опасности из-за стоящих в «пробке» машин на улице Антиканена

Утром 2 сентября в 08.52, в утренний «час-пик» в центре Петрозаводска произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Один из автомобилей поворачивал на улицу Крупской, в то время как второй ехал во встречном направлении в сторону Первомайского проспекта. Для первого участника ДТП обзор был закрыт автомобилями, стоящими в «пробке».

Транспортные средства в результате аварии получили механические повреждения.

Видео аварии было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», для ролика были использованы записи камер наружного видеонаблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк».

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска нашли деньги на ремонт еще нескольких улиц города в этом году

На восстановление дорожного покрытия на Суоярвской и еще нескольких улицах микрорайона Перевалка объявлен аукцион, работы должны завершиться в этом году, рассказал Владимир Любарский.

Глава города Владимир Любарский рассказал о ходе работ в Петрозаводске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». По словам градоначальника, за этот сезон планируется завершить еще два двухлетних контракта.

«Продолжаются работы на средства, выделенные из дорожного фонда Карелии. Сегодня подрядчик ООО „АМТЕК“ асфальтирует улицу Труда, включая площадки для стоянки транспорта. В ближайшее время начнутся работы на Почтовом проезде и Почтовой площади, переулке Ругозерском и на улице Черняховского», — сообщил Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

Кроме того, глава Петрозаводска поделился хорошей новостью — удалось найти средства на несколько проблемных дорог, ремонт которых не был запланирован в этом году. В частности, будет, наконец, сделано дорожное покрытие на улице Суоярвской. Другие улицы также расположены на Перевалке.

«В мой адрес поступает много обращений, например, про улицу Суоярвскую. Магистраль довольно оживленная: за последние несколько лет там появилось несколько новых многоквартирных жилых домов, дорогу используют для объезда более загруженной улицы Чапаева. Удалось изыскать средства для ремонта этой улицы и еще нескольких участков, о которых рассказывал на прошлой неделе. Сегодня объявили аукцион. Суоярвская, Лобачевского, переулок Хвойный, а также проезд вдоль дома № 3 по Софьи Ковалевской должны быть отремонтированы до конца октября», — рассказал Владимир Любарский.

Ранее Артур Парфенчиков объяснил, почему ремонт дорожного покрытия на улице Луначарского не могли начать раньше.

фото: dtpptz.ru

ДТП с участием автомобиля такси произошло в Петрозаводске, есть пострадавший (ВИДЕО)

ДТП с участием кроссовера Nissan Qashqai и легкового автомобиля Renault Logan, работавшего в службе такси, произошло на улице Калинина в Петрозаводске.

Как сообщает сайт dtpptz.ru, авария произошла на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

По одной из версий, кроссовер выезжал на перекрёсток с улицы Кузьмина (со стороны "Речного училища"). В это же время легковой автомобиль двигался по улице Калинина вверх, в прямом направлении (главная дорога). От столкновения (передней стороной - левым бортом) автомобили развернуло на проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения. В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили, что в результате ДТП травмирован водитель автомобиля Рено, доставлен в лечебное учреждение. Очевидец происшествия, Лёва Юначев, запечатлел работу Спасателей на месте происшествия.

фото: © Управление Росгвардии Карелии

В Росгвардии опровергли предположение, что ведомство заасфальтировало газон под парковку в Петрозаводске

Управление Росгвардии не имеет отношения к уничтожению зеленых насаждений в одном из дворов на улице Мурманской.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на публикацию фотографий придомовой территории, засыпанной асфальтовой крошкой.

Их разместил ранее в соцсети житель города Алексей Фадеев, Он предположил, что на месте газона собираются делать стоянку «для автомобилей сотрудников Росгвардии».

В пресс-службе ведомства ответили, что Росгвардия не имеет отношения к работам, производимым на придомовой территории по указанному адресу. Сам участок также не относится к Управлению.

«Личный состав территориального управления Росгвардии к благоустройству дворовой территории, находящейся по адресу Мурманская, 25-Б, отношения не имеет. Данный земельный участок Управлению Росгвардии по Республике Карелия не принадлежит», — объяснили в пресс-службе ведомства.

фото: © Алексей Смирнов / ТАСС

Пожарные спасли жильца загоревшейся квартиры в 5-этажном доме в Петрозаводске

Пожар в панельном пятиэтажном доме произошел сегодня ночью на проспекте Александра Невского в Петрозаводске.

Сообщение возгорании поступило в МЧС в 02:31.

На место выехали 11 человек личного состава и 4 единицы техники. Пожарные вывели хозяина загоревшейся квартиры на улицу.

Пожар был ликвидирован через полчаса.

В результате возгорания огнем оказалась повреждена внутренняя стена и мебель квартиры.

фото: © Светлана Федоровская (Самбук)

Жители Петрозаводска боятся, что деревянный мост уплывет после ливней (ФОТО)

Мост в одном из городских парков карельской столицы поврежден дождями.

Поврежден мост, находящийся в парке, через который идет дорога от улицы Софьи Ковалевской к гипермаркету «Сигма» в Петрозаводске. Об этом сообщает читательница «Столицы на Онего».

Автор фото предполагает, что конструкцию повредили сильные дожди. «Скоро и мостик уплывет», — отметила она.

Сообщается, что через мост, который ведет к популярному гипермаркету, проходит большое количество горожан. Перебраться через разрушающийся мост не могут матери с колясками.

Ранее сообщалось, как в Сегеже мост, построенный 50 лет назад, пришел в аварийное состояние и стал опасен для езды.

фото: © Пресс-служба администрации Омской области

Глава Минздрава Карелии пообещал, что детей больше не будут возить на каталках по улице под дождем

Медицинские учреждения Петрозаводска изменят схему транспортировки детей из одной больницы в другую — маленьких пациентов больше не будут в бессознательном состоянии перевозить на каталках под открытым небом.

Это следует из разъяснений министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, которые он разместит на своей странице Вконтакте после того, как «Столица на Онего» рассказала о шокирующей истории, произошедшей с одной из петрозаводских семей.

По словам жительницы города, ее старшему сыну делали МРТ в Детской республиканской больнице, но так как необходимой аппаратуры в больнице нет, то детей перевозят на машине скорой помощи в Перинатальный центр.

«Ребенок в одной футболке и штанах под одноразовой пеленкой перекладывается на каталку, и под проливным дождем и уже под наркозом мы везем его до скорой, которая доставляет ребенка в Перинатальный центр… Обратная процедура такая же: двери, проливной дождь, разваливающаяся машина скорой помощи и ямы», — написала мама ребенка.

По словам министра, такое больше не повторится.

«Сегодня со специалистами ДРБ и Перинатального центра обсудили новую схему организации МРТ-исследований. Решили, что пациенты, лечащиеся амбулаторно, по направлению врача будут обращаться напрямую в Перинатальный центр. В Перинатальном центре будет подготовлено специальное помещение для приема таких больных и подготовки их к исследованию, которое будет осуществлять бригада специалистов ДРБ. В случае необходимости могут быть привлечены специалисты РПЦ», — написал Охлопков.



© Михаил Охлопков

По его словам, для стационарных больных тоже изменится схема транспортировки из больницы в Перинатальный Центр. Спецтранспорт ДРБ будет заезжать прямо в крытое теплое помещение центра, откуда пациента доставят к месту исследования.



© Минздрав Карелии

Эта проблема будет решена в 2022 году, когда в ДРБ появится собственный магнитно-резонансный томограф.

«Средства для этого в бюджете предусмотрены. С учетом требований к установке ЯМРТ для этого оборудования уже подготовлено помещение», — добавил министр.

фото: pixabay

Подсчитано, почему расходы жителей Карелии растут быстрее официального уровня инфляции

Реальный уровень жизни жителей Карелии в 2021 году упал намного больше, чем показывают расчеты, основанные на официальных методиках.

Об этом говорят данные Карелиястата, если посмотреть не только на инфляцию и средний размер номинальной зарплаты, но и на другие показатели, характеризующие рост цен.

В отчетности Карелиястата есть данные о росте номинальной начисленной зарплаты населения в январе–мае 2021 года. Ее размер превысил 47579 рублей — на 6,3% больше по сравнению с аналогичным период прошлого года. Цены на товары и услуги за этот период по официальной статистке выросли на 6%. В результате, реальная зарплата увеличилась на 0,3%. Примерно такое же соотношение между среднедушевыми номинальными и реальными доходами населения. То есть уровень жизни в Карелии, согласно этим расчетам, не улучшился, но в целом, остался таким же как в прошлом году.

Однако каждый житель Карелии, подсчитывая свои месячные расходы на товары и услуги, видит, что они выросли гораздо больше, чем официально заявленный уровень инфляции, на который ориентируются власти, поднимая зарплаты бюджетникам, оценивая уровень жизни населения и составляя прогнозы социально-экономического развития.

Подробнее о этом читайте в статье «Как инфляция „съела“ зарплаты жителей Карелии».

фото: © shutterstock.com

МЧС Карелии рекомендовало не пускать детей на улицу из-за угрозы мощных порывов ветра

МЧС Карелии разместило прогноз Гидрометцетра об усилении ветра по всей республике 4 сентября.

Утром и днем ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с во всех без исключения городах и районах Карелии.

МЧС рекомендует не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не оставлять транспортные средства вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, ограничить поездки на личном автотранспорте и нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых.



Также рекомендуется ограничить выход всех видов плавсредств в акватории крупных водоёмов.







фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» / © Александр Щербак / ТАСС / Коллаж

Пенсионерка исчезла в Карелии: ведется поиск

Полиция и общественники просят оказать помощь в розыске пропавшей Галины Кияевой.

Сотрудники полиции Пряжинского района разыскивают жительницу поселка Койвусельга (Пряжинский район) Кияеву Галину Ивановну 1946 года рождения. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Местонахождение женщины неизвестно с 27 августа.

Всех, кто знает, где находится разыскиваемая, или тех, кто видел ее после 27 августа, полиция просит сообщить по телефонам: +79291710510, +79062077588.

фото: © Игорь Георгиевский, архив

Детей возят в школу на лодках в одном из поселков в Карелии

Детей в поселке Стеклянное в Пудожском районе переплавляют в школу через широкую реку своими силами.

В паблике «Отражение. Карелия» рассказали о сложной ситуации со школой в поселке Стеклянный Пудожского района.

Своя школа в поселке Стеклянный, расположенном в устье реки Водла, в свое время была закрыта, а дети из нее прикреплены к школе в поселке Шальский, лежащем на другом берегу реки. Осенью и весной через реку детей возил катер.



© Паблик ВК «Отражение. Карелия»

Однако в этом учебном году человека на должность водителя катера найти не удалось. В результате пятнадцать детей и педагоги добирались на линейку на частных катерах и лодках.



Фото © Паблик ВК «Отражение. Карелия»

Директор Шальской школы Елена Смирнова объяснила, что с весны пыталась найти водителя, но тщетно. Об этом она, в том числе, оповещала родителей в местной школьной группе в социальной сети.

«Директор также пишет, что родители имеют возможность решить вопрос обучения детей иным путем, например, перевести их в другое учебное заведение. Что это означает? Все просто: посадить ребятишек от мала до велика в автобус и — в Пудож, по разбитой дороге. Причем в пути — более 30 километров — они будут находиться с превышением норматива. Но кого это волнует?» — задаются вопросом в паблике.

Не помогла решить проблему и директор крупнейшей школы Пудожского района, являющаяся кандидатом в депутаты Заксобрания Республики Карелия. «Поиск водителя осуществляется не только директором Шальский школы. Подвоз организуют» — написала она обеспокоенным родителям из поселка Стеклянное. Однако было это уже 25 августа.

Также, как пишут в паблике, не смогли помочь решить проблему глава администрации и районный прокурор.

«Придется обращаться в республиканскую прокуратуру, — заявила представитель КРОО защиты прав граждан „Согласие“ Галина Николаевна Погудалова, родиной которой является Стеклянное, — если права детей моей малой родины некому защитить. Знаю, как опасна наша река в непогоду. Нельзя допустить новой трагедии, подобной сямозерской, надо незамедлительно искать специалиста, если за лето не удосужились никого подготовить».

фото: Николай Смирнов / «Столица на Онего»

В Карелии омбудсмен Бойченко спасла арестанта от курящих сокамерников

Уполномоченная по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко добилась перевода арестанта в камеру, где нет сигаретного дыма.

Лариса Бойченко рассказала в соцсети, что добилась перевода арестанта исправительной колонии № 9 в камеру для тех, кто не курит.

«Права восстановлены! Получила слова благодарности от находящегося в ПФРСИ ИК 9, который был переведён в камеру для некурящих после вмешательства уполномоченного по правам человека в Республике Карелия», — сообщила Бойченко и прикрепила к посту фото письма с благодарностью в свой адрес.

Ранее сообщалось, что Лариса Бойченко приняла участие в заседании комиссии по помилованию и решила, что прощения никто не заслуживает.

фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия

Нацпроекты: Глава Карелии открыл детский сад в Чалне

Благодаря новому зданию на 300 мест доступность дошкольного образования в поселке Чална Пряжинского района обеспечена на 100%.

В республике расширяется сеть учреждений дошкольного образования. 3 сентября новый детский сад «Лесовичок», построенный компанией «КСМ» в рамках нацпроекта «Демография», принял первых воспитанников.

«Сегодня Чална — привлекательная территория, куда хотят переезжать многодетные и молодые семьи. Здорово, когда в небольших поселках открываются такие современные детские сады. Это маленький дворец для наших дошколят», — сказал руководитель региона Артур Парфенчиков.

Детей и их родителей также поздравили депутат Государственной Думы Валентина Пивненко, первый вице-спикер регионального парламента Ольга Шмаеник и глава администрации Пряжинского района Оксана Гаврош.

«Сегодня большой праздник для Чалны, — отметила Валентина Пивненко. — Новый детский сад — это не только великолепное здание, оснащенное современным оборудованием и всеми возможностями для развития ребят, но и большая благоустроенная территория для игр и укрепления здоровья».

Еще недавно на этом месте располагались 5 старых деревянных зданий прежнего детского сада. Пока велось строительство, для дошкольных групп освободили первый этаж местной школы. Сейчас образовательное учреждение переходит в привычный формат работы.

В «Лесовичке» разместились 12 групповых помещений, кабинет для кружковой деятельности, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, прачечная, кабинеты медицинского работника, педагога-психолога, логопеда. Здание приспособлено для людей с ОВЗ, оснащено наружным видеонаблюдением, автоматической пожарной сигнализацией.

«В „Лесовичок“ пойдет моя четырехлетняя дочь Злата, а старший сын ходил еще в старые здания. В дошкольных группах при школе было хорошо, но тесновато, поэтому очень ждали, когда построят новое здание. Здесь красивые группы, новые игрушки, большой спортивный зал. Очень классно», — поделилась впечатлениями Наталья Борискевич.

На сегодня в детском саду сформировано 11 групп, в том числе для малышей от года до 3 лет. Резерв свободных мест еще есть. Помимо детей из Чалны сюда будут ходить ребята из близлежащих населенных пунктов — в основном из деревни Виданы и Бесовца.

На открытии детского сада глава Карелии также сообщил о ближайших задачах по улучшению инфраструктуры поселка. Так, по региональной программе модернизации первичной медицины для жителей Чалны собираются построить современную врачебную амбулаторию. Кроме того, в рамках специальной программы, которая сейчас разрабатывается на федеральном уровне, планируется отремонтировать местную школу.

Сейчас в республике ведется строительство еще нескольких детских садов — в поселках Ильинский Олонецкого района и Ляскеля Питкярантского района, в Сортавале, на ул. Хейкконена и ул. Репникова в карельской столице. С начала года открыты три дошкольных учреждения — два здания в петрозаводском микрорайоне Кукковка и в селе Заозерье Прионежского района.

фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия

В Петрозаводске росгвардейцы помогли спасти людей из огня

В столице Карелии сотрудники Росгвардии обнаружили пожар в доме и помогли эвакуировать людей.

В ночь на 3 сентября группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны в составе старшего сержанта полиции Дмитрия Ишукова и старшего сержанта полиции Андрея Кореника находилась на маршруте патрулирования. Сотрудники заметили, как из окна третьего этажа жилого дома на проспекте Александра Невского вырываются языки пламени. Об этом сообщает Росгвардия.

О возгорании было немедленно доложено, на место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь.

Росгвардейцы обнаружили горящую квартиру и помогли спасателям эвакуировать жильцов. Всего было эвакуировано 10 человек. Удалось спасти хозяйку квартиры и предотвратить трагедию, заявляют в Росгвардии.

Возгорание произошло по вине гражданки, которая в состоянии алкогольного опьянения заснула с непогашенной сигаретой. Увидев дым, она убежала на улицу, не разбудив соседку.

Ранее сообщалось, что В Олонце сотрудники Росгвардии и полиции задержали дебоширов в популярном баре.

фото: Артур Парфенчиков / ВК

Глава Карелии оценил благоустройство парка в Олонце, где возвели башню (ФОТО)

Артур Парфенчиков рассказал о благоустройстве городского парка в Олонце, работа в котором велась по программе «Народный бюджет».

К концу сентября подрядчик намерен завершить благоустройство олонецкого городского парка. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

«Проект реализуется по программе „Народный бюджет“ — в прошлом году его поддержало большинство олончан. В основу идеи легла история Олонецкой крепости, которая была построена для обороны от Шведов и стояла здесь вплоть до 1741 года. По ее примерному периметру в парке проложили пешеходные дорожки, установили освещение. А на центральной аллее смонтировали створный знак, который повторяет контуры главной Московской башни. Сейчас идет монтаж остальных деревянных сооружений: игровых площадок, амфитеатра и сцены. Все элементы обработают специальной пропиткой», — рассказал Парфенчиков.

Сообщается, что на территории парка установят камеры видеонаблюдения, чтобы защитить от вандалов.

В целом, поддержку из республиканского бюджета получили 65 народных проектов на сумму более 300 миллионов рублей, рассказал Артур Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в селе Видлица Олонецкого района завершили благоустройство территории у здания местной администрации.

фото: © Юрий Смитюк / ИТАР-ТАСС

Список населенных пунктов, где жители Карелии могут ловить рыбу сетями в Белом море, будет уточнен

Новые правила рыболовства, вступившие в силу с 1 сентября, ждет очередное изменение в марте, сообщила депутат Законодательского собрания Карелии Ирина Кузичева

С 1 сентября в России вступили в силу новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Среди изменений, которых давно ждали в Карелии, — жителям городских прибрежных населенных пунктов республики разрешено ловить рыбу сетями в Белом море без путевки. Но чтобы окончательно поморам вернуть право сетного лова, необходимо уточнить перечень сельских и городских прибрежных пунктов. Данный список будет определен к марту следующего года, когда в правила будут внесены изменения. Об этом сообщила депутат Законодательного собрания Карелии Ирина Кузичева.

«Вместе с Минсельхозом республики мы составим список сельских и городских прибрежных пунктов Беломорского, Кемского и Лоухского районов и отправим его в федерльное профильное министерство на согласование. По правилам Минюста РФ, изменения могут быть внесены 1 марта или 1 сентября. Когда перечень сельских и городских прибрежных пунктов будет окончательно утвержден, мы поставим точку в нашей многолетней борьбе за право поморов ловить рыбу в Белом море», — рассказал Ирина Кузичева.

Напомним, вопросом отмены запрета на сетной лов в акватории Белого моря карельские парламентарии занимаются с 2009 года, активно работая с федеральными ведомствами. С 2014 году им удалось добиться того, чтобы гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Карелии, разрешили осуществлять любительское рыболовство. С вступлением в силу с 1 сентября новых правил жители городских прибрежных населенных пунктов также получили право рыбачить на Белом море. Но при этом у контролирующих органов возникают сложности в определении конкретного прибрежного населенного пункта. Населенные пункты республики, жители которых традиционно осуществляют промысел в карельской части Белого моря, размещены не только непосредственно на берегу (примыкают к береговой полосе), но также находятся на реках, впадающих в море. Как следствие, ввиду отсутствия единого и четкого определения «прибрежный населенный пункт», создаются предпосылки по привлечению к административной ответственности местных жителей, осуществляющих любительское рыболовство в Белом море.

«Мы не раз поднимали вопрос о ситуации с любительским рыболовством на Белом море на площадке Совета Федерации, вели переговоры с министерством сельского хозяйства РФ. Зачастую бюрократические проволочки не давали нам добиться желаемого результата. Думаю, что к марту следующего года все вопросы будут сняты. Минсельхоз РФ ждет от нас перечень населенных пунктов. И наша задача подготовить его в кратчайшие сроки. Поморы, которые никак не влияют на увеличение промысловой нагрузки на запасы водных биоресурсов Белого моря, будут спокойно ловить рыбу для своих семей», — отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

Жители Петрозаводска призывают дорожников убрать за собой кучи (ФОТО)

В Соломенном дорожные рабочие оставили после своей деятельности огромные горы старого асфальта.

Жители Соломенного рады, что в их районе появился новый асфальт. При этом горожане возмущены тем, что старое демонтированное дорожное покрытие рабочие не убрали. Об этом сообщает читательница паблика «ТОС СОЛОМЕННОЕ».

«Асфальт положили, всё красиво и хорошо, но вот оставленные кучи старого асфальта так и останутся или уберут всё-таки?», — заявляет автор поста.

Ранее сообщалось, как авария на канализационных сетях в петрозаводском микрорайоне Соломенное привела к выходу стоков на поверхность — затопленной оказалась большая территория.

фото: пресс-служба правительства Якутии

Телебашня в Якутии окрасилась в цвета флага Карелии (ФОТОФАКТ)

В благодарность за помощь пожарным и волонтерам из Карелии, приехавшим в Якутию тушить лесные пожары, телебашня в столице республики засветилась цветами карельского флага.

С 18 августа на телебашне в столице Республики Саха (Якутия) зажигают огни, соответствующие цветам флагов регионов, из которых прибыла помощь в тушении природных пожаров. Накануне Якутия поблагодарила Республику Карелия.

Как сообщает пресс-служба правительства Якутии, 2 сентября в 21.00 по местному времени (15.00 по московскому) башня загорелась цветами флага Карелии – красным, голубым и зеленым.

Напомним, 8 августа, 20 опытных сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Карелии уехали из Петрозаводска в Архангельск. Оттуда самолет доставил дополнительные силы из Северо-Западного федерального округа, в том числе из Карелии, в якутский город Мирный.

Всего в тушении пожаров в Якутии было задействовано свыше 3,5 тысяч человек из 16 регионов страны.

Якутская телебашня является седьмой по высоте телебашней в России и самой высокой телебашней в Сибири, а также самой высокой конструкцией в мире, стоящей на вечной мерзлоте.