Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Законодательное собрание Карелии

В Карелии 16 одномандатников-единоросов прошли в региональный парламент

Из 18-ти мандатов в Законодательное собрание республики 16 оказались у представителей партии «Единая Россия», сообщили в ЦИК Карелии.

По результатам обработки 100% бюллетеней в регионе на выборах депутатов Законодательного собрания республики седьмого созыва по одномандатным избирательным округам победу одержали «единороссы». По одному мандату оказалось у партии «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ.

Округ № 1 Петрозаводский

Виталий Красулин. — 28,56% (Единая России)

Округ № 2 Петрозаводский

Марина Гуменникова — 37,63% (Единая Россия)

Округ № 3 Петрозаводский

Алексей Хейфец — 32,08% (Единая Россия)

Округ № 4 Петрозаводский

Ольга Билко — 42,77% (Единая Россия)

Округ № 5 Петрозаводский

Сергей Шугаев — 35,65% (Единая Россия)

Округ № 6 Петрозаводский

Галина Гореликова — 29,49% (Единая Россия)

Округ № 7 Петрозаводский

Анна Лопаткина — 32,72% (Единая Россия)

Округ № 8 Северный

Андрей Монастыршин — 33,61% (КПРФ)

Округ № 9 Северно-Карельский

Максим Воробьёв — 64,05% (Единая Россия)

Округ № 10 Поморский

Ирина Кузичева — 34,36% (Единая Россия)

Округ № 11 Сегежский

Наталья Карапетян — 36,06% (Единая Россия)

Округ № 12 Пудожский

Наталья Лисина — 25,4% (Единая Россия)

Округ № 13 Западно-Карельский

Татьяна Тишкова — 32,63% (Единая Россия)

Округ № 14 Кондопожский

Олег Зайцев — 34,67% (Единая Россия)

Округ № 15 Приладожский

Александр Федичев — 39,50% (Справедливая Россия — За правду)

Округ № 16 Центрально-Карельский

Галина Алупова — 39,11% (Единая Россия)

Округ № 17 Пригородный

Ольга Шмаеник — 39,64% (Единая Россия)

Округ № 18 Южно-Карельский

Юрий Васильев — 34,78% (Единая Россия).

Напомним, партия власти набрала почти 29% на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу.

фото: © ИА Республика

Валентина Пивненко победила на выборах в Госдуму от Карелии

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, Валентина Пивненко возглавила список по Карельскому одномандатному округу по результатам обработки 100% бюллетеней.

Валентина Пивненко, избирающаяся в Госдуму по Карельскому одномандатному округу, набрала 27,69% голосов. Эти данные приводит ЦИК по результатам обработки 100% бюллетеней.

Среди одномандатников Эмилия Слабунова набирает 14,79% голосов, Евгений Ульянов — 13,11%, Виктор Степанов — 12,86%, Александр Чаженгин — 6,21%, Александр Паккуев - 5,25%, Владимир Кванин - 5,03%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

По результатам обработки 100% бюллетеней в Карелии приняли участие в выборах 39,72% избирателей.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.

фото: © Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Жители Карелии отдали большинство голосов «Единой России» на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования: больше всего человек проголосовали за список партии «Единая Россия».

За список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму проголосовали 31,69% избирателей Карелии. Такие данные приводит ЦИК по итогам обработки 100% бюллетеней в республике.

По спискам в Госдуму остальные голоса распределились таким образом: второе место у КПРФ — 16,01%, далее идет Справедливая Россия – За правду — 11,73%, ЛДПР — 9,77%, Яблоко — 7,47%, Новые люди — 7%, Партия пенсионеров — 4,70%, Коммунисты России — 2,32%, Зеленая альтернатива — 1,53%, Партия Роста — 1,39%, Зеленые — 0,92%, РПСС — 1,09%, Родина - 0,89%, Гражданская платформа — 0,10%.

В Карелии по результатам обработки 100% бюллетеней приняли участие в выборах 39,72% избирателей.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.

фото: © Заксобрание Карелии

«Единороссы» побеждают в гонке за места в парламенте Карелии

По предварительной информации Центральной избирательной комиссии, большая часть проголосовавших на выборах в Заксобрание Карелии отдала голоса «Единой России».

За список партии «Единая Россия» на выборах в карельский парламент отдали голоса 28,95% избирателей. Эти данные предоставлены избирательной комиссией после обработки 15% бюллетеней.

По спискам в Заксобрание прочие голоса распределились так: КПРФ — 17,08%, Справедливая Россия — 11,14%, Яблоко — 10,66%, ЛДПР — 8,11%, Новые люди — 6,45%, Партия пенсионеров — 5,42%, Зеленая альтернатива — 3,64%, РПСС — 1,95%, Партия Роста — 1,94%, Родина — 1, 06%.

Напомним, в Карелии завершилось трехдневное голосование. Жители выбирали депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходил ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

В Карелии по результатам обработки 15% бюллетеней приняли участие в выборах 41,69% избирателей.

фото: Столица на Онего

Валентина Пивненко лидирует на думских выборах среди одномандатников

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, Валентина Пивненко занимает лидирующее положение по результатам подсчета 15% голосов избирателей.

Валентина Пивненко, избирающаяся в Госдуму по Карельскому одномандатному округу, набрала 25,56% голосов избирателей. Эти данные приводит ЦИК по результатам обработки 15% бюллетеней.

Среди одномандатников Эмилия Слабунова набирает 18,24% голосов, Евгений Ульянов — 13,53%, Виктор Степанов — 12,1%, Александр Чаженгин — 5,75%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

По результатам обработки 15% бюллетеней в Карелии приняли участие в выборах 41,69% избирателей.

фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Единороссы взяли 12 из 14 одномандатных округов в горсовете Петрозаводска

Партия «Единая Россия» завоевала больше всего мест в Петросовете.

Партия власти одержала победу на выборах в Петрозаводский городской совет. Из 14 мандатов 12 оказались в руках единороссов, участвовавших в выборах по одномандатным округам. И лишь два получили представители КПРФ. Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель ЦИКа Карелии Алексей Бахилин.

При этом, по словам Бахилина, в новом составе Петросовета будут работать 6 политических партий, набравшие больше всего голосов по партийным спискам. Проходят в горсовет «Единая Россия» с 29,26% голосов, КПРФ — 17,88%, «Справедливая Россия — За правду» с 11,15%, «Яблоко» — 10,88%, ЛДПР — 7,82% и Партия пенсионеров с 7,27%.

Ранее сообщалось, что из 18-ти мандатов в Законодательное собрание республики 16 оказались у представителей партии «Единая Россия», сообщили в ЦИК Карелии.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Смертельную аварию, в которой погибли четыре человека, устроил житель Карелии без водительских прав

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии в Сегежском районе, где погибли 4 человека и пострадали трое.

Ранее сообщалось, что с 19 на 20 сентября в 00.20 в Сегежском районе, на 747 км федеральной автодороги «Кола», произошло столкновение автомобилей VW Touareg, ВАЗ-2115 и грузовик DAF.

По информации ГИБДД, 31-летний житель Сегежского района, за рулём автомобиля VW Touareg, не имея права управления, при совершении обгона автомобиля DAF с полуприцепом, не убедился в безопасности маневра, при возвращении на свою полосу движения, допустил столкновение. В результате аварии автомобиль VW Touareg отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ, двигающимся во встречном направлении.

В результате происшествия до приезда скорой медицинской помощи погибли водитель автомобиля VW Touareg, 34-летний водитель автомобиля ВАЗ, житель Лоухского района, 28-летний мужчина и 23-летняя девушка — пассажиры ВАЗа, также жители Лоухского района. Травмированы пассажиры автомобиля VW Touareg 38- летняя женщина и 44- летний мужчина — жители Сегежского района, 32-летний пассажир автомобиля ВАЗ.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Четыре человека погибли ночью в ДТП на трассе в Карелии

В Сегежском районе столкнулись три автомобиля, четыре человека погибли и трое госпитализированы, сообщили в ГИБДД Карелии.

В ночь с 19 на 20 сентября в Сегежском районе в 1 ночи произошло столкновение автомобилей VW Touareg, ВАЗ-2115 и грузовик DAF.

В результате аварии скончались четыре человека, трое получили травмы и были доставлены в Сегежскую ЦРБ.

Подробности аварии устанавливаются.

фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

В Карелии «Единая Россия» проиграла выборы в Кемский городской совет

В новом составе Кемского городского совета большинство мандатов оказалось у справедливороссов.

Как отметил сегодня на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии республики Алексей Бахилин, подводя предварительные итоги выборов, «не везде получается, что „Единая Россия“ выигрывает».

«В Кемский городской совет уверенно побеждает „Справедливая Россия — За правду“, которая получила 9 мандатов. У „Единой России“ — один мандат, у КПРФ — один мандат, у ЛДПР –один мандат. По одном округу выборы не состоялись (Был один кандидат, и избиратели проголосовали против),» — рассказал Алексей Бахилин.

А на выборах в Костомукшский городской совет вновь победила «Единая Россия», взяв 15 из 18 мандатов. Лишь один мандат получила партия ЛДПР, два мандата — «Справедливая Россия — За правду».

«На муниципальных выборах спектр предпочтений у избирателей был довольно широким. Из 58 кандидатов в депутаты 38 от „Единой России“, один от КПРФ, три от ЛДПР, 12 от „Справедливой России“, 5 — самовыдвиженцы. Люди выбирают тех, кому они доверяют на местах больше всего», — констатировал глава ЦИКа Карелии.

Напомним, «Единая Россия» стала лидером на выборах депутатов Законодательного собрания Карелии.

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фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

В Карелии «Единая Россия» доминирует на выборах в Госдуму, КПРФ - вторая

Центральная избирательная комиссия подсчитала 15% голосов избирателей Карелии: больше всего человек проголосовали за список партии «Единая Россия».

За список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму проголосовали 31,82% избирателей Карелии. Такие данные приводит ЦИК по итогам обработки 15% бюллетеней в республике.

По спискам в Госдуму остальные голоса распределились слдедующим образом: КПРФ — 15,49%, Справедливая Россия — 10,83%, Яблоко — 9,64%, ЛДПР — 8,11%, Новые люди — 7%, Партия пенсионеров — 4,3%, Коммунисты России — 2,49%, Зеленая альтернатива — 2,06%, Партия Роста — 1,75%, Зеленые — 1,26%, РПСС — 1,13%, Родина -1,02%, Гражданская платформа — 0,08%.

Напомним, в Карелии завершилось трехдневное голосование. Жители выбирали депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания республики. Также в регионе проходил ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петросовет.

В Карелии по результатам обработки 15% бюллетеней приняли участие в выборах 41,69% избирателей.

фото: страница "Пацанки" в Инстарам

Наркоманка и алкоголичка из Петрозаводска снимается в скандальном ТВ-шоу

Жительница Петрозаводска Даша Громова снимается в шестом сезоне шоу «Пацанки» на федеральном телеканале «Пятница».

На официальном сайте проекта ее называют «русской Карой Делевинь» за внешнее сходство с британской топ-моделью и актрисой.

«Росла в бедной семье с матерью, отец бросил в детстве. Даша работает официантом, но мечтает стать моделью. Страдает алкогольной и наркотической зависимостью. Даша осуждена условно на пять лет за сбыт наркотиков. Пришла на проект, чтобы бросить наркотики и стать добрее», — говорится в подписи под ее фотографией на сайте шоу.

Все героини проекта «Пацанки» — заложницы неблагополучного окружения и образа жизни. Во время шоу профессиональные педагоги и психологи готовят для девушек различные задания, каждое из которых «станет маленьким шагом на пути к большой цели».

«Смелый социальный эксперимент поможет пацанкам заново открыться миру, полюбить его и себя», — сказано в аннотации к шоу.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Эксперт: «В ходе выборов Карелия подтвердила свою репутацию!»

Руководитель Штаба по общественному контролю за выборами отметил уровень политической культуры в республике.

Центризбирком Карелии обработал 100% бюллетеней и опубликовал предварительные итоги трехдневного голосования. Так, по результатам выборов в Законодательное собрание Карелии, лидирует «Единая Россия», которая набрала 28,96% голосов, на втором месте КПРФ с 16,91%. Третью позицию занимает «Справедливая Россия — За правду», собравшая 12,81%, на четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%, и замыкает пятерку лидеров партия «Яблоко» с 8,54%.

«Результаты ожидаемые, учитывая то, как велась избирательная кампания партиями и кандидатами, - говорит руководитель Штаба по общественному контролю за выборами-2021 Алексей Тайбаков.

По его оценке, голосование во всех районах и Петрозаводске прошло в спокойном режиме.

«Каких-либо нарушений, влияющих на легитимность выборов, не было. Все три дня в Петрозаводске работал Центр общественного наблюдения, который быстро отрабатывал все вопросы, связанные с организацией выборов. Например, когда поступило сообщение о том, что избиратели из поселка Кривой Порог не могут из-за отмены рейса попасть на избирательные участки в Авнепорог, мы связались с республиканским ЦИК и при участии Алексея Евгеньевича Бахилина проблема была решена в течение часа. Это свидетельствует о том, что Центр общественного наблюдения и ЦИК решали проблемы оперативно. Карелия подтвердила свою репутацию региона с высокой политической и электоральной культурой. И даже на прямом включении в Центризбиркомом России нас отметили как регион, который достойно проводит выборы и не допускает никаких нарушений».

По итогам выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва по карельскому одномандатному округу №17 наибольшее число голосов - 27,69% набрала Валентина Пивненко.

фото: © ИТАР-ТАСС / Дмитрий Астахов

«Единая Россия» стала лидером на выборах депутатов Законодательного собрания Карелии

Партия власти набрала почти 29 % на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу.

Такие данные приводит ЦИК республики по результатам обработки 100% бюллетеней в регионе. Так, партия «Единая Россия» набрала 28,96% голосов, а КПРФ — 16,91%. На третье место по итогам выборов в Законодательное собрание вышла партия «Справедливая Россия — За правду» с 12,81%. На четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%. Замыкает пятерку партия «Яблоко» с 8,54%.

«Новые люди» набрали 6,35%, партия пенсионеров — 5,6%, «Зеленая альтернатива» — 2,62%, РПСС — 1,73%, партия РОСТА — 1,64%, «Родина» — 1,02%.

Напомним, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.

фото: Союз кинематографистов Республики Карелия / ВК

В Карелии «парни с большими микрофонами» ищут двух девушек на высоких каблуках

Союз кинематографистов Республики Карелия занят поиском женщин в обуви на каблуках, чтобы записать звуковую дорожку для кино.

В Карелии идет запись звука для проектов, работой над которыми заняты съемочные группы Алексея Бабенко и Владимира Рудака. Об этом сообщает Союз кинематографистов Республики Карелия в соцсети.

«Если ночью вы увидите этих парней в городе с большими мохнатыми микрофонами, то знайте, что стали свидетелями процесса записи синхронных шумов и звуковых фонов для художественного фильма „Хау а ю“ Алексея Бабенко и сериала „Радиус“ Владимира Рудака», — говорится в посте паблика кинематографистов.

Сообщается, что авторы проекта «убедились, как прекрасен ночной Петрозаводск, записали удивительные звуки».

Сейчас кинематографисты ищут женщин на каблуках, помощь которых потребуется для создания кино.

«Сейчас мы ищем двух девушек на высоких каблуках, которые помогут записать звуки героинь в парке. Если кто-то хочет попасть на настоящую звукорежиссерскую смену, то пишите в сообщения группы», — информирует паблик карельского Союза кинематографистов.

Ранее сообщалось, как команда Союза кинематографистов Карелии сделала спортивный мотивационный ролик в поддержку спортсменки из Петрозаводска Натальи Дьячковой.

фото: © Маским Симонов / ТАСС

Под Петрозаводском на даче сгорел человек

В Прионежском районе огонь уничтожил дачный дом и автомобиль, а также унес жизнь человека, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 19 сентября, в 22.38 в Прионежском районе в местечке Лучевое-1, СНТ «Кончезеро-2», на улице Водопроводная, 28 произошел пожар.

Огонь уничтожил полностью дачный дом и рядом стоявший автомобиль Mitsubishi. Позже пожар распространился на рядом стоящую дачу, повредив в результате 12.кв.м постройки.

На ликвидацию огня были привлечены 12 спасателей и 3 единицы техники из Петрозаводска и Прионежского района. Справиться с возгоранием удалось к 20 сентября, ночью – в 1.49.

На месте происшествия был обнаружен труп человека, работает Следственный комитет.

Причина возгорания устанавливается.

фото: © Петросовет

Ни слова о выборах: на планерке в Петрозаводске проигнорировали тему выборов

На планерном совещании в администрации столицы Карелии предпочли не затрагивать тему прошедших выборов.

Сегодня, 20 сентября, в мэрии состоялось традиционное для понедельника планерное совещание. В повестку планерки тема выборов не вошла. Ни у кого из участников совещания не возникло вопросов по тому, как прошли выборы в городе, были ли нарушения и каковы предварительные результаты. В мэрии после доклада руководителя ЕДДС по оперативной обстановке предпочли обсудить состояние и перспективы развития дошкольного образования.

Ранее сообщалось, в Карелии «Единая Россия» доминирует на выборах в Госдуму, КПРФ - вторая. Пивненко лидирует на думских выборах среди одномандатников.

фото: © Максим Симонов / ТАСС

Власти Петрозаводска увидели последствия замалчивания проблемы дефицита кадров в образовании

Общеобразовательные и дошкольные учреждения Петрозаводска переживают серьезную нехватку специалистов, и число вакансий там с каждым годом увеличивается.

Об этом сообщила заместитель главы Петрозаводска Наталья Кармазина на совещании в администрации города.

«Очень долгие годы мы говорили, что у нас в сфере обеспеченности кадрами все благополучно. Это замалчивание привело к тому, что у нас есть очень серьезные вакансии как в дошкольном образовании, так и в образовании общем», — сказала Кармазина.

По ее словам, в детских садах увеличивается дефицит воспитателей и профильных специалистов на фоне роста количества детей-инвалидов.

«У нас ежегодно увеличивается количество детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья — прим. ред.). Эта тенденция достаточно тревожная. В том году у нас было 85 групп с ОВЗ, в этом году уже 88. И плюс еще индивидуальные маршруты, которые имеют индивидуальные особенности развития, которые могут находиться в общих группах. Там особенно остро нужны дефектологи и психологи», — пояснила заммэра города.

Решать проблему дефицита кадров власти намерены путем целевого набора абитуриентов в учебные заведения, которые готовят таких специалистов.

«Мы приняли решение в следующем году более тщательно проработать вопрос целевого набора… К сожалению город Петрозаводск в этом году ну проявил себя, но, думаю, что нам удастся это сделать в следующем году», — добавила Кармазина.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

В Карелии явка на выборах составила почти 40%

По данным ЦИК, итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное Собрание Карелии составила около 40% избирателей.

Жители Карелии проголосовали на выборах в органы представительной власти разных уровней. Центральный избирательный комитет (ЦИК) приводит окончательные данные по явке избирателей в Республике Карелия.

По данным ЦИК, средняя явка на выборах в Госдуму составила 39,72% избирателей в республике, на выборах в Законодательное Собрание Карелии проголосовали 39,28% избирателей.

Явка на выборах в местные представительные органы власти колебалась от 22,46% до 55,02%. Наименьшую явку продемонстрировал Пряжинский район, активнее всего голосовали жители Калевальского муниципального района.

Подробные данные по явке избирателей приведены в таблице:

фото: коллаж из кадров видео @ МВД Карелии

Вандал извинился перед жителями Петрозаводска за художества на фасадах

В Петрозаводске 22-летний студент-заочник изрисовал 12 фасадов домов и учебных заведений, а после извинился перед всеми за свои художества, сообщили в МВД Карелии.

Полиция проводит проверку по фактам незаконного нанесения граффити на различные объекты, расположенные на территории карельской столицы. По версии правоохранителей, к вандализму причастен 22-летний петрозаводчанин.

Известно, что молодой человек окончил 9 классов. В настоящее время он заочно получает среднее профессиональное образование. А свободное от учёбы время горожанин посвящал порче фасадов сооружений, жилых домов и учебных учреждений Петрозаводска. Он искал и заказывал в интернете трафареты, распечатывал и с помощью баллончика с краской наносил на стены. Таким образом житель города оставил «свой след», как минимум, в 12 местах города, не отведённых для этих целей.

В настоящее время подозреваемый даёт признательные показания. Кроме того, он раскаялся в содеянном, принес извинения жителям Петрозаводска и изъявил желание возместить причинённый материальный ущерб. Разбирательство по всем фактам незаконной деятельности продолжается.

фото: © Сергей Юдин / ИА «Республика»

Председатель Общественной Палаты Карелии прокомментировала итоги выборов

Любовь Кулакова отметила колоссальную открытость и использование новых форматов.

В Карелии подведены предварительные итоги трехдневного голосования. 17, 18 и 19 сентября жители республики выбирали своего представителя в Государственной Думе и новый состав регионального законодательного Собрания.

Оценивая, опубликованные на этот час результаты выборов, председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова, подчеркнула, что лучшие результаты показали партии, которые активно заявляли о себе в последнее время.

«Если говорить о результатах, то они корреспондируются с теми тенденциями, которые наблюдаются в целом по стране. Большинство голосов на выборах в Госдуму набрала «Единая Россия», по Карелии сейчас Избирком дает цифру 31, 69%. Аналогичная картина по результатам голосования в Законодательное собрание республики - 28,96%. Также присутствуют КПРФ – 16,91% , «Справедливая Россия – За Правду» – 12,81%, ЛДПР – 9,86 % и «Яблоко» – 8,54%. Я – оптимист, и думаю, что такой баланс интересов даст положительный результат для дальнейшей работы по улучшению качества жизни россиян».

На выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации восьмого созыва по Карельскому одномандатному округу№17 лидирует Валентина Пивненко. За нее проголосовали 27,69% избирателей.

«Хочу поздравить Валентину Николаевну Пивненко, набравшую большинство голосов в Госдуму с таким результатом. Она сама говорила, что ее депутатская карьера – это дело всей жизни по поддержке и развитию Карелии».

Также Любовь Кулакова отметила, что прошедшие выборы имели колоссальную открытость. Во всех регионах РФ велось видеонаблюдение за ЦИК и УИК, в Петрозаводске все три дня работал Центр Общественного наблюдения»

«Подавляющее большинство избирателей проголосовало на участках, оснащенных видеонаблюдением, кроме того, это были первые выборы с участием общественных наблюдателей. Мы были абсолютно открыты, быстро реагировали на все ситуации, которые возникали на избирательных участках. Эта практика очень хорошо себя зарекомендовала для того, чтобы обеспечить легитимность выборов».

Еще одним новым инструментом избирательной системы Любовь Кулакова назвала электронное голосование, которое использовалось в нескольких регионах, и выразила уверенность, что в будущем такой формат будет использоваться чаще.

фото: © Столица на Онего

Председатель ЦИКа Карелии о результатах выборов: «Никаких сомнений в подсчете голосов у нас нет»

Руководитель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин завил, что никаких нарушений во время выборов в республике не зарегистрировано.

Комментируя итоги выборов, председатель ЦИКа Карелии Алексей Бахилин сообщил сегодня журналистам о том, что особенностью данной избирательной кампании было практически отсутствие судебных споров и нарушений. Всего в комиссию поступило 17 обращений, но жалоб на незаконную деятельность фактически не были, отметил Бахилин.

«Были сообщения в телеграм-каналах о якобы подкупах избирателей. Мы незамедлительно отправили туда МВД, которое тщательно провело проверку. Никаких даже намеков на подкуп избирателей не было. Информация являлась недостоверной», — заявил глава ЦИКа республики.

Бахилин признал, что на двух избирательных участках в Петрозаводске и в районах республики отключали электричество. Это происходило и в первый, во второй день выборов. Но, по словам председателя Центральной избирательной комиссии, это жизнь, технические сложности, которые возникли. Это никак не повлияло на подсчет голосов, процесс нарушен не был.

«Никаких сомнений в подсчете голосов у нас нет. Везде использовались комплексы обработки избирательных бюллетеней. Нет сомнений в их четкости отображения воли избирателя. Никаких вбросов в КОИБы сделать невозможно. Никакие карусели сейчас невозможны. У нас были попытки на двух участках выноса бюллетеней. Четко сработала полиция. Председателями избирательной комиссии были пресечены эти попытки. Это все отслеживается, это видно», — сказал Алексей Бахилин.

Ранее сообщалось, в Карелии «Единая Россия» проиграла выборы в Кемский городской совет.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 833

В Карелии зарегистрировано еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции.

По данным на 20 сентября, жертвами COVID-19 в Карелии стали еще три человека. Общее число жертв пандемии в республике достигло 833. Об этом сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки были инфицированы 157 человек, из которых все были не привиты. Из 157 заболевших — 156, средней тяжести — 38, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 1.

В стационарах находятся 625 человек. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (один находится на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровели 163 пациента.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64007 человек, выписаны по выздоровлению 60855 пациентов.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Финляндия продлила ограничение на въезд в страну россиянам до октября

Решением правительства Финляндии ограничения на пересечение внешней границы Финляндии сохраняются до 10 октября, сообщили в консульстве Финляндии в Петрозаводске.

Через внешние границы разрешается возвращение в Финляндию, транзит через аэропорт Хельсинки-Вантаа, а также прочее необходимое движение. Члены семьи граждан Финляндии могут въехать в страну вне зависимости от гражданства.

Правом на возвращение в Финляндию пользуются граждане Финляндской республики, а также иностранцы, имеющие разрешение на пребывание в Финляндии. Более подробный перечень о других категориях граждан, которым разрешено пересечение финской границы вы можете найти на сайте Пограничной охраны Финляндии.

Коронавирус и его распространение продолжают создавать глобальный риск. Из-за пандемии на границах многих государств введены ограничения, и Финляндия и Россия с целью предотвращения распространения ковида также ограничивают движение через свои границы.

Путешественникам, планирующим поездку в Финляндию, следует учесть, что для въезда в страну недостаточно только сертификата о полном курсе вакцинации, одобренной в Финляндии вакциной, должны быть также соблюдены и другие критерии для въезда. Сертификат не является обоснованием для предоставления права на подачу заявления на визу.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Карелии самосвал врезался в «легковушку», пострадали два человека

В Кондопоге произошло ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 19 сентября, в 22:30 в районе дома № 3 по Петрозаводскому шоссе в Кондопоге 34-летний водитель самосвала Volvo при выезде на дорогу с прилегающей территории столкнулся с автомобилем Chevrolet, который двигался в прямом встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили два пассажира «легковушки» - мужчины 37-ми и 26-ти лет.

Ранее «легковушка» улетела под самосвал на трассе в Карелии.

фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

Жители Петрозаводска поблагодарили оперативные службы за спасение сидевшего на дереве кота

В столице Карелии спасатели вызволили кота, который долгое время провел на дереве.

Спасатели Петрозаводска выполнили просьбу горожан, попросивших их помочь коту, который долгое время не мог слезть с дерева в микрорайоне Птицефабрика. Об этом информирует паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Хочу выразить огромную благодарность людям, развесившим объявления о сидящем 2-е суток коте на дереве (микрорайон Птицефабрика). А также низкий поклон экстренной службе 101 и сотрудникам пожарной части за вызволение животного менее чем через 1,5 часа после звонка!», — говорит автор поста.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске горожанка поблагодарила мэра за ремонт на остановке.

фото: © МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ! / ВК / скриншот видео

Трагедия в Перми: студент застрелил шестерых человек в университете

Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета.

По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 24. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел около 11:00 (09:00 по московскому времени) на территории кампуса вуза, где в тот момент находились около 3 тыс. студентов. Часть учащихся закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон. Позднее в восьмом корпусе, где нападавший начал стрелять, началась эвакуация. Все занятия в университете были отменены.

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа: он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь.

В результате нападения, по последним данным Минздрава России, погибли шесть человек. Ранее сообщалось о восьми погибших.

В общей сложности, согласно сообщению Минздрава, пострадали 24 человека (Следственный комитет заявлял о 28 пострадавших). Семеро пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. По данным Минздрава, у 19 пострадавших огнестрельные ранения.

Огонь на территории университета, по информации следствия, открыл студент вуза. Его личность была установлена. Обезвредивший стрелка сотрудник ДПС рассказал, что молодой человек, кроме огнестрельного оружия, имел при себе патроны и нож. Нападавший был ранен при задержании. В медицинских службах региона сообщили ТАСС, что состояние студента оценивается как тяжелое.

В силовых ведомствах уточнили, что подозреваемый купил охотничье ружье в мае этого года и владел им на законных основаниях.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек, его будет расследовать центральный аппарат ведомства. МЧС открыло горячую линию +7(342) 258-40-02.

На место происшествия выехал прокурор Пермского края Павел Бухтояров, Генеральный прокурор Игорь Краснов направил своего заместителя на место стрельбы.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетели главы Минздрава и Минобрнауки Михаил Мурашко и Валерий Фальков. С министром здравоохранения летят специалисты федеральных учреждений.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Региональные власти направят семьям погибших по 1 миллиону рублей. Губернатор Пермского края объявил 21 сентября днем траура по погибшим.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

Более 45 детей в Карелии заразились коронавирусом за сутки

Число детей с COVID-19 в республике продолжает стремительно расти.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 46 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 6715 несовершеннолетних.

За сутки выписались по выздоровлению 39 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6404 ребенка.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 157 новых случаев коронавируса и три смерти. С начала пандемии в республики заболели 64007 человек, выписаны по выздоровлению 60855 пациентов, умерли 833 человека.

фото: © obyektiv.press

В доме ребенка в Петрозаводске воспитанникам предназначались опасные продукты

Прокуратура нашла опасные продукты в петрозаводском доме ребенка с нарушениями психики, сообщили на сайте надзорного ведомства.

Петрозаводская прокуратура проверила ГКУЗ РК «Специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики». В ходе проверки было установлено, что продукты питания, предназначавшиеся для воспитанников учреждения, хранились ненадлежащим образом.

В частности, были обнаружены продукты питания — яйца и мясо — на которых отсутствовали сопроводительные документы.

В отношении должностного лица учреждения было возбуждено административное дело, которое закончилось для виновного штрафом. Выявленные нарушения были устранены.

фото: © Александр Пауков

Белощекие казарки прогулялись по райцентру Карелии (ФОТО)

Жители Лахденпохья любуются редкими птицами.

В паблике «ЛахденпохьЯ — Навсегда!» опубликовали фото белощеких казарок. Птиц, гуляющих по набережной города, запечатлел Александр Пауков.

«Как же повезло жителям города! Мало того, что птицы очень красивые и необычные для большинства из нас, так еще и совсем близко. Но самое главное — они занесены в Красную книгу Карелии. Казарки — небольшие гуси, гнездятся преимущественно в тундрах России. Их доверчивость объясняется особенностями поведения этого вида (доверчивы почти как кряквы) и бережным отношением к ним на местах зимовки в Западной Европе», — пишут комментаторы в паблике.

По словам автора фото, появление птиц на набережной Лахденпохьи — обычное явление, идет их пролет.

фото: © imag.one

Безработный в Карелии из-за долга едва не лишился 5 своих автомобилей

Судебные приставы ввели запрет на регистрацию 5 автомобилей жителя Карелии из-за неоплаченного долга в 32 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

В отделении судебных приставов Костомукши находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженностей по налогам, штрафам и коммунальным платежам на сумму 32 тысячи рублей.

По месту регистрации должник не был установлен, работы он также не имел. Однако выяснилось, что на мужчину были зарегистрированы 5 транспортных средств. Автомобили были объявлены в розыск, на их регистрацию был введен запрет. Приставы вычислили один из автомобилей, на котором ездил сам должник.

Приставы довели до жителя Костомукши информацию о исполнительном документе и объяснили последствия игнорирования оплаты долга. Не желая лишиться автомобилей, должник в тот же день погасил задолженность в полном объеме.