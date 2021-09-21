Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Somanyhorses

Журнал Maxim признал юную гонщицу из Карелии одной из самых сексуальных женщин России

Участница женской гоночной серии W Series Ирина Сидоркова признана одной из самых сексуальных женщин России.

Девушка вошла в список из 100 женщин по версии известного мужского журнала Maxim. Новость об этом опубликовал онлайн-журнал Somanyhorses.

На данный момент 18-летняя гонщица из Петрозаводска занимает 90-ю строчку рейтинга, набрав 577 баллов в зрительском голосовании.

«Дебютантка нашего соревнования, чувственная Ирина Сидоркова — известная российская автогонщица и вице-мини-мисс Карелия, что бы это ни значило. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, что гонка предстоит серьёзная», — говорится в описании на сайте издания.

Однако сама Ирина, судя по всему, не ожидала такого исхода событий и была весьма удивлена такой новостью:

«Иногда день начинается с неожиданных и шокирующих новостей. Не знаю, как и почему так вышло. Это сюрприз, пусть и неплохой», — написала Сидоркова в своём Twitter-аккаунте.

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Охлопков заявил о приходе четвертой волны коронавируса в Карелию

Глава карельского Минздрава Михаил Охлопков сообщил, что медики столкнулись с очередной волной коронавирусной инфекции.

Четвертая волна COVID-19 пришла в Карелию, заявил в соцсети Михаил Охлопков. Он пояснил, что болезнь, у которой появились новые симптомы, стало сложнее лечить.

«То, о чём предупреждали врачи, случилось. Четвёртая волна новой коронавирусной инфекции пришла и в Карелию», — заявил глава регионального Минздрава.

Охлопков пояснил, что врачи отмечают большое количество тяжёлых ковидных пневмоний у молодых людей. Также вирус стал хуже поддаваться лечению. Также министр подчеркнул, что к болезни добавились новые симптомы, которые ранее у пациентов не наблюдались либо наблюдались в небольшом количестве случаев.

«Например, на вторые сутки у пациента КТ был чистым, а на пятые сутки уже КТ-2, 25-50% поражения лёгких, да еще с гидротораксом (скоплением жидкости) и утолщением плевры. Вирус стал более тропным к лёгочной ткани. Да и SARS-COV-2, вызывающий COVID-19, изменил свою патофизиологическую структуру. Поэтому становится менее чувствителен к лечению», — рассказал министр Охлопков.

Он заявил, что врачи наблюдают у некоторых пациентов быстрое развитие пневмоний с появлением дыхательной недостаточности на 5-6 день развития болезни. По словам Охлопкова, такого развития болезни в прошлые «волны» не было.

«В такой ситуации население должно осознать необходимость вакцинации. Хотя прививка против COVID-19 не гарантирует полной защиты от вируса, но может предотвратить тяжёлое течение заболевания», — сказал Михаил Охлопков.

фото: Следком Карелии

Заключенный умер в отделе полиции в Карелии, на теле обнаружены травмы

Следственные органы Костомукши проводят доследственную проверку в связи со смертью заключенного в камере изолятора временного содержания местного отдела полиции.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.



«Предварительно установлено, что ночью 21 сентября 2021 года в камере изолятора временного содержания ОМВД России по городу Костомукша с телесными повреждениями обнаружено тело мужчины. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

фото: © ирина Меркова / «Столица на Онего»

За какую партию вы проголосовали на выборах в Заксобрание Карелии? (ОПРОС)

Итоговая явка на выборы в Госдуму и в Законодательное собрание Карелии составила около 40% избирателей.

Большинство избирателей, которые приняли участие в голосовании на выборах депутатов карельского парламента седьмого созыва по единому избирательному округу, отдали предпочтение партии власти – 28,96%. Второе место у КПРФ - 16,91%. На третье место по итогам выборов в Законодательное собрание вышла партия «Справедливая Россия — За правду» с 12,81%.

На четвертом месте оказалась ЛДПР, набрав 9,86%. Замыкает пятерку партия «Яблоко» с 8,54%. «Новые люди» набрали 6,35%, партия пенсионеров — 5,6%, «Зеленая альтернатива» — 2,62%, РПСС — 1,73%, партия РОСТА — 1,64%, «Родина» — 1,02%.

Такие данные приводит ЦИК республики по результатам обработки 100% бюллетеней в регионе.

Скажите, а вы за какую партию голосовали на выборах в Заксобрание Карелии?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © freepik

Жителя Карелии до полусмерти избили в гаражах и бросили умирать

Вовремя подоспевшая помощь спасла жителя Костомукши — он попал в больницу, а подозреваемыми занялся Следком.

Следователи Костомукши возбудили уголовное дело против двух местных жителей по статье «покушение на убийство».

Следствие установило, что 17 сентября 2021 года в гаражном кооперативе «КОС-2» в Костомукше случилась драка — двое мужчин избили третьего. Убедившись, что потерпевший потерял сознание и не подает признаков жизни, подозреваемые скрылись.

Избитого мужчину вовремя нашла его знакомая. Потерпевшего успели спасти медики, он в тяжелом состоянии находится в больнице.

Полицейские задержали подозреваемых — двоих местных жителей 23 и 25 лет. В настоящее время собираются доказательства, судом по ходатайству следствия будет решен вопрос об аресте мужчин. Расследование уголовного дела продолжается.

фото: © unsplash

Чиновник в Карелии забрал тушу лося с места ДТП и попал под уголовную статью

В Медвежьегорске сотрудник отдела государственного охотничьего надзора подозревается в коррупционном преступлении, сообщили в Следкоме Карелии.

По предварительным данным установлено, что в июне сотрудник отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии республики прибыл на место ДТП в Медвежьегорске, при котором погиб лось. Чиновник должен был контролировать ход утилизации туши погибшего животного. Вместо этого чиновник подготовил фиктивные документы о мнимой передаче туши на утилизацию и забрал «трофей» домой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела по статье «Служебный подлог» продолжается, уточнили в Следкоме.

Ранее сообщалось, в России за полгода уволили 300 коррупционеров.

фото: Яндекс. Карты

Началась подготовка к капремонту первого участка дороги из Петрозаводска в сторону Вознесенья

ФКУ «Упрдор «Кола» приступило к подготовительным работам по капитальному ремонту первого участка автодороги А-215 от Петрозаводска в сторону Вознесенья.

Планируется обустройство земляного полотна и дорожной одежды, укладка двух слоев асфальтобетона, устройство водоотвода и локальных очистных сооружений.

Дорога, за которую отвечает ФКУ «Упрдор «Кола», идет от Петрозаводска до границы с Ленобластью и разделена на семь участков (43-58 км, 58-74 км, 74-86 км, 86-100 км, 100-113 км, 113-132 км и 132-147 км). Их отремонтируют в 2022–2023 годах по стандартам качества федеральных автодорог.

«Во время проведения работ возможны затруднения при движении по ремонтируемому участку трассы. Просим водителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам, а также быть особо внимательными и учитывать складывающуюся обстановку при планировании поездок», - добавили в ФКУ «Упрдор «Кола».

фото: © bloknot-novorossiysk.ru

Власти Карелии изменили размер прожиточного минимума для населения

Правительство Карелии установило величину прожиточного минимума для населения на 2022 год — она увеличилась по сравнению с 2021 годом.

В постановлении указаны суммы, которые отличаются в разных районах Карелии и для разных категорий граждан.

В среднем на душу населения величина прожиточного минимума установлена в размере 15104 рублей — это на 637 рублей больше, чем в 2021 году.

Для трудоспособных жителей Карелии прожиточный минимум увеличен на 750 рублей и составит в 2022 году 16463 рубля.

Для детей эта сумма выросла до 14651 рублей (на 832 рубля больше, чем в 2021 году), для пенсионеров — до 13345 рублей (рост на 562 рубля).

фото: УФНС по РК

Началось строительство 7-этажного здания ИФНС Петрозаводска, которое назвали «украшением города»

В столице Карелии состоялась церемония закладки капсулы на месте строительства нового здания инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Петрозаводску.

Как сообщили в ИФНС, на улице Чапаева будет построено высотное здание, насчитывающее семь надземных этажей и один подземный.

Там разместится операционный зал, офисные помещения сотрудников, отделение филиала ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, архивы, медпункт, ремонтные мастерские, конференц-зал и зал совещаний. В подвальном этаже предполагается оборудовать столовую на 100 посадочных мест.

По словам руководителя Управления ФНС по Республике Карелия Инны Кравченко, налоговой службе давно стало тесно в старом здании инспекции — оно рассчитано на 200 сотрудников, а там работает 568 человек.

«Я уверен, что проект будет украшением города», − заявил на церемонии начальник Межрегиональной инспекции по СЗФО Владимир Васильев.

фото: © Юрий Смитюк / ТАСС

Пенсионный фонд в Карелии опроверг информацию о повышении пенсий с учетом северного стажа

Отделение Пенсионного фонда по Республике Карелия назвало недостоверными публикации в СМИ о повышении с 1 октября размера пенсий гражданам, которым исполнилось 80 лет.

Об этом сообщили в пресс-службе Отделения.

Согласно действующему законодательству, при достижении 80-летнего возраста размер пенсии увеличивается автоматически, начиная со следующего после дня рождения месяца. Прибавка для жителей Карелии в 2021 году составляет 7857 рублей 82 копейки. Дополнительного повышения с 1 октября не предусмотрено.

Также не планируется увеличение с 1 октября пенсий для 80-летних граждан, которые 15 или 20 лет проработали в Карелии. Им пенсия изначально назначается с учетом указанной прибавки.

Прибавка в двойном размере назначается не всем пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, она не предназначена тем, кто получает социальные пенсии, пенсии по случаю потери кормильца или имеет инвалидность первой группы.

фото: © kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия крещения карелов

Президент России поручил начать подготовку к празднованию в 2027 году 800-летия крещения карелов.

Президент России Владимир Путин подписал Указ о праздновании 800-летия крещения карелов. С электронной копией Указа можно ознакомиться на официальном интернет-портале государственной системы правовой информации.

В документе, в частности, говорится:

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 2027 году 800-летия крещения карелов.

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования 800-летия крещения карелов.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

В прошлом году республика отметила 100-летие основания Карельской трудовой коммуны.

Ранее священник из Карелии собрал 100 тысяч рублей на восстановление часовни в центре Петрозаводска.

фото: кадр из видео

НТВ: Жителей аварийных домов в Карелии переселили в квартиры с крысами (ВИДЕО)

Федеральный канал рассказал, как в Беломорском районе Карелии новое жилье построили хуже аварийного – по потолку там бегают крысы.

Корреспонденты канала НТВ показали сюжет из Беломорского района, где жителям аварийного фонда выдали новые квартиры, в которых страшно находиться.

Жительница Беломорского района Елена Ильина, после того как у нее сгорела квартира, 11 лет ждала нового жилья. Но в результате ее радость была недолгой – полгода. А потом, по словам Елены, новый дом начал рушиться: прогнили полы, вывалились дверные коробки.

«Дальше по потолку начали бегать крысы. На натяжных потолках лежит утеплитель и тонкая дорожка идет из двух досок. Крысы забираются под утеплитель и прям лапы ходят у тебя по потолку. Того гляди, он лопнет, и они сюда посыпятся», - рассказала обладательница новой квартиры в Беломорском районе Елена Ильина.

И такие проблемы стали появляться во всех домах нового комплекса. 10 корпусов построили по программе переселения граждан из аварийного жилья. Здания возвели на окраине города, где раньше были болота. В постоянной влажности дома начала захватывать плесень, а фундамент просел.

С жалобами жильцы пошли в администрацию района, которая выступала заказчиком строительства. В итоге начался суд с застройщиком. В уголовном деле по статье «Мошенничество в особо крупном размере» фигурантов двое — местный предприниматель Анна Калюжняк, которая специализируется на покупке и продаже имущества, и Андрей Попов, который предоставлял ей займы.

По версии следствия, застройщик должен был потратить деньги на подготовку сметы, инженерные сети и строительство. Но оказалось, что 10 домов были возведены, что называется, на «скорую руку». В них есть проблемы с отоплением и коммуникациями. А некоторые постройки и вовсе стоят без фундамента, на сваях. Жить в таких зданиях, по оценке экспертов, не только не комфортно, но и опасно.

Еще один вопрос, который мучает жильцов новостроек: почему эти дома приняли при сдаче и выдали разрешение на заселение людей.

«Пока местные чиновники пытаются вернуть потраченные деньги, людям ничего другого не остается, как надеяться на то, что их дома еще немного простоят», - отмечает корреспондент НТВ.

фото: © Столица на Онего

Глава поселения в Карелии обманом обеспечила подруге новую квартиру и предстала перед судом

Глава сельского поселения в Беломорском районе заплатит 100 тысяч рублей за махинации с аварийным жилищным фондом, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд признал виновной бывшую главу муниципального образования в Беломорском районе — она была уличена в использовании служебных полномочий в корыстных целях.

Следствие установило, что в 2017 году подсудимая, будучи в тот момент главой администрации Летнереческого сельского поселения, направила в Минстрой Карелии сведения о гражданах, которых необходимо расселить из аварийного жилищного фонда, и включила в этот список свою знакомую, незаконно зарегистрировавшуюся в аварийном доме. В итоге женщина получила в Петрозаводске новую квартиру для переселенцев из аварийного жилья.

В результате действий подсудимой республиканскому бюджету был нанесен ущерб в сумме более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

Суд признал бывшую главу поселения виновной и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей. Квартира была возвращена в пользование администрации муниципального образования.

Приговор суда не вступил в законную силу.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

По итогам избирательной кампании КПРФ заметно усилила свои позиции в Карелии

На выборах в Госдуму, Заксобрание Карелии и в Петросовет - везде второе место взяли коммунисты.

Республиканский комитет КПРФ обратился со словами благодарности к жителям Карелии, которые поддержали партию на выборах.

«Дорогие друзья! Товарищи! Хотим сказать самые искренние слова благодарности тем, кто поддержал нашу партию на выборах. По итогам избирательной кампании КПРФ заметно усилила свои позиции в Карелии – на выборах в Госдуму, Законодательное собрание и Петросовет – везде мы составили реальную конкуренцию «Единой России», своим вторым местом доказав, что являемся главной оппозиционной силой в стране и республике.



Каждый голос, отданный за КПРФ и наших кандидатов в Карелии, - это ответственный и смелый поступок. И мы гордимся, что в такое непростое время в нашей республике десятки тысяч голосов были отданы нашей партии.



Избирательная кампания была очень сложной – со всех сторон на кандидатов от КПРФ оказывалось давление и выливалась грязь, мы противостояли административному ресурсу и бились до конца. Огромное спасибо хотим сказать всем, кто не боялся открыто агитировать за КПРФ, нашим добровольным помощникам, наблюдателям и, конечно, самим кандидатам в депутаты, которые выстояли, несмотря на психологический прессинг.



По результатам выборов мы расширим свое представительство в Законодательном собрании – у нас будет четыре депутата, и в Петросовете – пять депутатов. Это значит, что голос коммунистов в борьбе за права жителей Карелии на достойную жизнь будет раздаваться громче – мы заставим власти нас услышать.



Впереди у нас много работы по обращениям, которые поступили в КПРФ во время избирательной кампании. На всех уровнях мы будем добиваться реализации программы, которую вы поддержали на выборах. Работаем!».

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Прокуратура Карелии начала проверку по факту ДТП, унесшего жизнь четырех человек

Прокуратура республики взяла на контроль расследование уголовного дела по факту смертельной аварии на трассе «Кола» в Сегежском районе.

Напомним, с 19 на 20 сентября в 00.20 в Сегежском районе, на 747 км федеральной автодороги «Кола», произошло столкновение автомобилей VW Touareg, ВАЗ-2115 и грузовик DAF.

Как сообщает прокуратура республики, по предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Touareg при обгоне грузового автомобиля DAF совершил столкновение с последним, после чего, вынужденно выехав на полосу встречного движения, врезался в автомобиль ВАЗ -21015.

В результате столкновения на месте погибли водитель внедорожника, а также водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-21015. Погибшие являлись жителями Сегежского и Лоухского районов. Еще трое пострадавших пассажиров с тяжелыми травмами были доставлены в Сегежскую ЦРБ.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Органами полиции возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ход и результаты расследования поставлены прокуратурой республики на контроль», — говорится в сообщении прокуратуры.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса

За сутки в республике умерли еще четыре коронавирусных больных, сообщил глава Минздрава республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

По данным на 21 сентября, жертвами COVID-19 в Карелии стали еще четыре человека. Общее число жертв пандемии в республике достигло 837.

За минувшие сутки были инфицированы 159 человек, из которых 156 были не привиты. Из 159 инфицированных 156 заболели, средней тяжести — 42, тяжелых — 3, крайне тяжелых/ИВЛ — 0.

В стационарах находятся 621 человек. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — пять (один находится на инвазивной ИВЛ).

За сутки после коронавируса выздоровели 166 пациентов.

С начала пандемии в Карелии было инфицировано 64166 человек, выписаны по выздоровлению 61021 пациент.

фото: © Паблик ВК «Аэропорт "Петрозаводск"»

Росавиация планирует открыть прямое авиасообщение между Петрозаводском и Минском

Росавиация выдала российским авиакомпаниям назначения на выполнение полетов из 11 городов России в Белоруссию.

Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью, пишет Интерфакс-запад со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

В свою очередь Минтранс Беларуси сообщил, что «при осуществлении полетов в Россию пассажирам необходимо пользоваться теми требованиями, которые предъявляются российской стороной, а именно использование мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

По данным Минтранса, в ближайшее время разработчиками будет доработано данное приложение, с целью включения в него сведений о вакцинации.

В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частотам за исключением маршрута Минск-Москва, для которого предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны.

По данным Минтранса, до пандемии только две российские авиакомпании выполняли полеты в Беларусь (Аэрофлот и ЮТэйр) по маршруту Москва-Минск. В настоящее время в республику выполняют полеты семь российских авиакомпаний по различным направлениям.

Помимо уже существующих направлений Росавиация выдала российским авиакомпаниям назначения на выполнение полетов по следующим направлениям: Петрозаводск-Минск, Мурманск-Минск, Красноярск-Минск, Астрахань-Минск, Казань-Минск, Новосибирск-Минск, Нижний Новгород-Гомель, Калининград-Гомель, Москва-Гомель, Москва-Гродно, Калиниград-Гродно.

«Одновременно с этим, авиационные власти Беларуси совместно с ОАО «Авиакомпания Белавиа» проводят работу по увеличению частот по существующим направлениям и открытию новых направлений в аэропорты России с целью расширения маршрутной сети авиакомпании», — отмечают в Минтрансе.

Ранее авиакомпания, чьи самолеты летают в Петрозаводск, повысила цены на билеты.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС

За сутки коронавирусом заразились 35 детей в Карелии

Число детей с COVID-19 в республике продолжает стремительно расти.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 35 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Всего с начала пандемии в регионе инфицированы 6750 несовершеннолетних.

За сутки выписались по выздоровлению 24 маленьких пациента. Всего за время пандемии в Карелии с недугом справились 6428 детей.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса и четыре смерти. С начала пандемии в республики заболели 64166 человек, выписаны по выздоровлению 61021 пациент, умерли 837 человек.

фото: Михаил Скрипкин / ВК

Книга про царство медведей вышла в Карелии

В республике вышел в свет большой фотоальбом о жизни бурых медведей.

Издательство «Скандинавия» презентовало книгу «В медвежье царство — с фотоаппаратом». Об этом сообщил в соцсети Михаил Скрипкин.

Автором текста и фотографий выступает Константин Шатенев.

«Книга Константина Шатенева о жизни и фотосъёмке бурых медведей в текстах и фотографиях. Камчатка. Аляска. Карелия», — гласит описание издания.

В книге содержится более 350 фотографий. Научными консультантами выступили Валентин и Сергей Пажетновы.

Ранее сообщалось, что в Тверской области трагически погиб спасатель медвежат Валентин Пажетнов. Известный ученый был основателем Центра спасения медвежат-сирот. Он оказывал помощь и карельским животным.

фото: Минфин РК

Студия по изготовлению калиток в Карелии получила премию как самый оригинальный проект в России

Кулинарная студия «Калитка», созданная в Карелии, стала победителем всероссийского конкурса проектов, которые жители страны придумывают и воплощают собственными силами за свои деньги.

Об этом сообщили в министерстве финансов республики.

Карельская студия победила в номинации «Самый оригинальный проект». Идею придумали члены ТОС «Мегрегские карелы». Они провели реконструкцию старинного дома в Олонецком районе и открыли там кулинарную студию, где всех жалеющих учат печь калитки и готовить другие блюда национальной карельской кухни. Кроме того, в студии работают ткацкая и швейная мастерские. Там тоже проходят мастер-классы для посетителей.

Конкурс проводился в рамках программы «инициативного бюджетирования», суть которой состоит в том, что инициативные жители воплощают социально значимые идеи, отправляют их на конкурс и, в случае победы, получают финансирование из бюджета.

Кулинарная студия «Калитка» получила за победу 100 тыс. рублей.

Все на конкурс от Карелии было подано 12 заявок от жителей Петрозаводска, Беломорского, Кондопожского, Медвежьегорского, Олонецкого, Питкярантского, Прионежского, Пряжинского, Пудожского и Суоярвского районов.

фото: © Николай Трифонов / ВК

Житель Петрозаводска спас сову с поврежденным крылом (ФОТО)

Петрозаводчанин спас ястребиную сову, которую вороны загнали в кусты.

Житель Петрозаводска выложил на своей странице в соцсети фото ястребиной совы. Хищную птицу, по его словам, он нашел возле дома в Соломенном в кустах, где сова пряталась от осаждавших ее ворон. Очевидно, птица залетела со стороны расположенного недалеко Ботанического сада.

У совы было повреждено крыло, и горожанин поместил ее домой, чтобы защитить от дальнейших нападок ворон. Как он сообщил, нашлись волонтеры, готовые забрать раненного хищника на лечение.

Ранее житель Лахденпохьи запечатлел белощеких казарок, прогуливавшихся по набережной города.

фото: © «Столица на Онего»

Сроки строительства дома культуры в Карелии оказались сорваны по вине госзаказчика, решил суд

Арбитражный суд Карелии принял решение, связанное с конфликтом государственного Управления капитального строительства и подрядной организации из-за срыва сроков строительства дома культуры в деревне Мегрега.

УКС обвинило в этом строителей — ООО «АвангардСтройКомплекс», и в одностороннем порядке расторгло контракт стоимостью 61,1 млн рублей.

«Действия подрядчика могут привести к негативным последствиям, вплоть до демонтажа недостроенного здания, что приведет к убыткам, причинит существенный ущерб бюджету Республики Карелия», — изложена позиция УКС в судебном решении.

УКС добивалось, чтобы строительную фирму включили в реестр недобросовестных поставщиков, но против этого выступила антимонопольная служба. Госзаказчик подал на УФАС в суд.

Суд не согласился с позицией УКС — предположение о «негативных последствиях» не нашло документального подтверждения в материалах дела.

Кроме того, суд установил, что строительная фирма неоднократно предупреждала госзаказчика о необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных контрактом.

«Длительные согласования с заказчиком повлекли несвоевременное выполнение последующих работ, отставание от графика производства работ и финансовые потери на дополнительные работы у ООО «АСК», — решил суд.

фото: кадр из фильма «Вне зоны доступа»

Снятая в Карелии мелодрама о подростках выходит на большой экран

Фильм «Вне зоны доступа», который снимали в Карелии, выходит в российский прокат.

На этой неделе в кинотеатрах стартует показ ряда фильмов, ранее заявивших о себе на фестивалях. Среди них — мелодрама о подростках «Вне зоны доступа», которая вошла в программу фестиваля Portobello в Лондоне. Съемки проходили в Карелии и в поселке Комарово недалеко от Санкт-Петербурга, пишет RT.

Анна Курбатова, известная как продюсер и сценарист картин «Спасите Колю!» и «Проводник», дебютирует в качестве режиссЕра с романтической комедией о подростках «Вне зоны доступа».

Хотя главных героев играют юные актЕры Олег Чугунов и Маргарита Дьяченкова, у них уже есть солидный съЕмочный опыт, а их коллега Влас Кропалов известен в TikTok. Также в проекте задействованы Кирилл Кяро, Нонна Гришаева и Александр Нестеров.

По сюжету 16-летний Ваня ссорится с отцом и, вместо того чтобы провести каникулы в Испании, отправляется в деревню. Здесь он встречает друзей детства Машу и Кирилла. Троица соглашается отказаться от интернета, чтобы весело провести время вместе. Однако вскоре их компания превращается в любовный треугольник.

«Это светлое кино про дружбу, любовь, преодоление себя. Прежде всего мы хотим, чтобы фильм понравился подросткам. Он очень атмосферный, но при этом в истории бушуют страсти, которые мы все переживали в молодости. То, что случится с героями, они запомнят на всю жизнь», — отметила Анна Курбатова.

фото: © Донат Сорокин / ТАСС

Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидпорог в 2,3 раза

Уровень заболеваемости ОРВИ в республике выше эпидемического порога на 131,6%, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

За минувшую неделю по республике зарегистрировано 8761 новый случай острой респираторной вирусной инфекции. Уровень заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 131,6%. Чаще всего болеют дети от 15 лет и старше (рост за неделю составил 137,2%), 7-14 лет (115,4%), 3-6 лет (60,9%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается превышение заболеваемости ОРВИ на 93,3% или на 4181 случая.

фото: © EPA-EFE / YUAN ZHENG

За время пандемии в России более 7 млн человек заразились коронавирусом

За прошедшие сутки в стране выявлено 19 179 случаев COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За сутки в России выявлено 19 179 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 351 (7,0%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 313 851 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 526 111.

За прошедшие сутки выздоровели 15 437 человек.

За сутки был зарегистрировано 812 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 199 808.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 187,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 295 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 сентября остаются 1 158 055 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 159 новых случаев коронавируса и четыре смерти. С начала пандемии в республики заболели 64166 человек, выписаны по выздоровлению 61021 пациент, умерли 837 человек.

фото: © Санкт-Петербургского театр «ТриЧетыре»

В Петрозаводске слепым и слабовидящим детям, а также особенным малышам покажут спектакль

Артисты театра «ТриЧетыре» из Санкт-Петербурга покажут в Петрозаводске спектакль «Клубочек шерсти» для слабовидящих и слепых детей, детей с задержкой психического развития.

Два спектакля с тифлокомментариями «Клубочек шерсти» по одноименному произведению О. Дриз пройдут в специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернат № 23 в Сулажгоре по адресу: Ветеринарный переулок, 17.

Спектакли пройдут 22 и 23 сентября в 12.30 и 14.30.

Реализация проекта «Ощути невидимое. Сказки для всех» осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Мероприятие состоит из вступительной части: детям выдают рельефно-графические программки, спектакля «Клубочек шерсти» и мастер-класса по изготовлению кукол.

Спектакль поставлен при участии и с учетом рекомендаций тифлопедагогов Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Возраст зрителей: от 4 до 12 лет. Количество зрителей с особенностями по зрению и задержкой психического развития (ЗПР) на каждом спектакле от 20 до 35 детей.

Также специальной библиотеке для слепых будет подарена тактильная книга по одноименному произведению. Презентацию проведут специалисты из Санкт-Петербурга.

Показы спектакля «Клубочек шерсти» запланированы в 6 городах России: Петрозаводск, Красноярск, Екатеринбург, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Пермь.

фото: © Дмитрий Рогулин / ТАСС

Пенсионеры получат дополнительные выплаты к Дню пожилого человека

Пенсионерам напомнили о дополнительных выплатах, на которые они могут рассчитывать в октябре.

Как сообщают «Известия», в ряде российских регионов пенсионеры могут рассчитывать на выплату ко Дню пожилого человека — 1 октября. Так как помощь не федеральная, ее размер может отличаться в зависимости от субъекта.

Условия получения выплат отличаются в разных регионах. В некоторых это зависит от достижения определенного возраста, длительности проживания и трудового стажа, в других — от наличия инвалидности.

Кроме того, предусмотрены выплаты и для россиян старше 80 лет. Для них будет осуществляться выплата фиксированной суммы в двойном размере. Увеличение пенсий ждет тех, кто 15 или 20 лет проработал на Крайнем Севере при наличии определенного трудового стажа. Для женщин речь идет о 20 годах, а для мужчин — 25 годах.

Помимо этого, с 1 октября в России будут проиндексированы размеры военных пенсий, а также оклады военных. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств, пишет РЕН ТВ.

фото: © Артем Геодакян / ТАСС

«Помогать пенсионерам поздно»: в Центробанке дали совет старикам не полагаться только на государство

Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов посоветовал российским пенсионерам не полагаться только на государство.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать надо гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который должен быть сформирован самим гражданином. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм», — считает представитель Центробанка.

По словам Швецова, необходимо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан. Также он посоветовал приобретать недвижимость, чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду.

Швецов добавил, что сейчас россияне открыли более десяти миллионов счетов и начинают получать доход от акций и облигаций, что может поддержать их на пенсии.

В конце октября 2019 года Минфин вместе с Банком России представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план. Планировалось, что ГПП будет добровольным и предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке государства. Предполагалось, что новая система добровольных пенсионных накоплений может заработать с 2022 года, но пока решение не принято.

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фото: Администрация Петрозаводска

Администрация Петрозаводска назвала адреса частных гаражей, которые будут снесены

Администрация Петрозаводска предупредила о демонтаже незаконно установленных гаражей на Перевалке и в Первомайском районе.

Адреса опубликованы на официальном сайте мэрии.

«Ликвидации подлежит гараж, расположенный в районе улицы Кутузова, 2, а также гараж, расположенный в районе переулка Аксентьева, 9», — говорится в сообщении.

Земельные участки будут освобождать с 21 по 30 сентября в период с 09.00 до 17.00.