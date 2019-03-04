Экс-солистка группы Serebro заявила об уходе в порно

Катя Кищук после ухода из популярной группы оказалась в тяжелом душевном состоянии.

Состав группы Serebro полностью обновился, и Катя больше не является ее участницей. На этой неделе певицу попросили удалить все фотографии из ее рабочего профиля в Instagram и передать страницу новым участницам.

Новую жизнь Кищук решила начать с кардинального преображения внешности. Девушка перекрасилась в блондинку и улетела в Париж, пишет Cosmopolitan.

На своей новой странице в Instagram она выложила снимок себя за столиком кафе у бокала с вином.

Затем Кищук вспомнила обещание, которое она дала в ноябре прошлого года, когда стало известно о грядущей смене состава группы Serebro. Тогда певица написала в Twitter: "Ухожу в порнуху".