Экс-солистка группы Serebro заявила об уходе в порно

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Катя Кищук после ухода из популярной группы оказалась в тяжелом душевном состоянии.
Состав группы Serebro полностью обновился, и Катя больше не является ее участницей. На этой неделе певицу попросили удалить все фотографии из ее рабочего профиля в Instagram и передать страницу новым участницам.
Новую жизнь Кищук решила начать с кардинального преображения внешности. Девушка перекрасилась в блондинку и улетела в Париж, пишет Cosmopolitan.
На своей новой странице в Instagram она выложила снимок себя за столиком кафе у бокала с вином.
Затем Кищук вспомнила обещание, которое она дала в ноябре прошлого года, когда стало известно о грядущей смене состава группы Serebro. Тогда певица написала в Twitter: "Ухожу в порнуху".
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