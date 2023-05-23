В высотном доме «Онегин» уже устанавливают лифты (ВИДЕО)

Рассказываем новости со строительной площадки высотного дома «Онегин» в Петрозаводске рядом с набережной Онежского озера.

Строительные работы в жилом доме «Онегин», который компания «Баренц Групп» возводит в Петрозаводске на пересечении улицы Ригачина и улицы Державина, в 5 минутах от центра Петрозаводска и набережной Онежского озера, идут полным ходом и в соответствии с графиком.

С последними новостями о ходе строительства – специалист отдела продаж компании «Баренц Групп» Рая Данилевская.

«На сегодняшний день дом находится в активной фазе строительства. Здание имеет переменную этажность: 2-й,3-й и 4-й подъезды полностью возведены под крышу, 1-й подъезд возведен до 10-го этажа. Всего в доме будет 14 этажей.

Идут внутренние работы. Уже заливается сухая стяжка пола, к установке готовы радиаторы отопления. А самое главное – строители уже приступили к установке лифтов».

В жилом комплексе «Онегин» еще есть свободные квартиры. На этой стадии строительства у вас есть уникальная возможность приобрести жилье в расширенном центре Петрозаводска рядом с набережной Онежского озера.

Отметим основные преимущества ЖК «Онегин»:

• Это высококачественный монолитный комплекс разной этажности с ярко оформленными фасадами. Крышная газовая котельная. Низкие коммунальные платежи и круглый год горячая вода. Дизайнерские парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

• Правильные планировки с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».

• В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей и продовольственные магазины.

• Вокруг дома — огороженная территория с озеленением, на ней — детский развивающий комплекс. Большой подземный и наземный паркинги.

Сейчас еще можно успеть приобрести квартиру с видом на Онежское озеро, и в 2024 году отметить новоселье в ЖК «Онегин».

Онлайн-трансляцию хода строительства можно смотреть в сети.

За более подробной информацией по наличию квартир в новом доме и их стоимости можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК „ОНЕГИН“.

Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042.

Проектные декларации на сайте Barenz.group

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