Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

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В городском суде Петрозаводска судья Александр Смирнов в понедельник 9 апреля начал рассмотрение по существу резонансного уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере.
В числе фигурантов уголовного дела - директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, заместитель руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.
Начало рассмотрения дела по существу директор лагеря Решетова и ее заместитель Виноградов ожидали в СИЗО, инструкторы Круподерщиков и Ильин — под подпиской о невыезде, экс-председатель карельского Роспотребнадзора Коваленко и его заместитель Котович - под домашним арестом.
Кто из фигурантов дела уже осужден, а также подробнее о расследовании читайте здесь.Смотреть подробнее
В Петрозаводске на месте рынка "Ягуар" компания "СпортКом" в течение трех лет пыталась построить физкультурно-оздоровительный комплекс, а сегодня начались работы по его демонтажу.
Напомним, в 2015 году в Петрозаводске на Древлянке был закрыт рынок "Ягуар". На бывшей торговой площади компания "СпортКом" приступила к строительству физкультурно-оздоровительного центра, который обещала достроить к лету 2016 года. Тогда в отделе архитектуры администрации города "Столице на Онего" рассказали, что ООО "СпортКом" получило разрешение на строительство объекта физкультурно-оздоровительного назначения и менять предназначение постройки нельзя.
Но в 2016-ом ФОК не достроили, а осенью 2017 у объекта исчезла табличка с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр.
Региональное отделение ОНФ сообщило, что недостроенный спорткомплекс в Петрозаводске хотят превратить в торговый центр. Инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть не спортивный комплекс, а административно-торговый центр.
К выяснению ситуации со строительством ФОКа подключились власти Карелии, которые обратились к главе города Ирине Мирошник с просьбой представить проектные решения по строительству первой и второй очереди спорткомплекса с указанием конкретных сроков реализации.
В адрес Мирошник было направлено обращение с просьбой провести необходимую работу с застройщиком для завершения строительства объекта в ближайшее время, либо расторжения договора аренды земельного участка.
В сентябре прошлого года представитель застройщика ООО "СпортКом" всех заверил, что никакого торгового объекта на месте бывшего рынка "Ягуар" не будет.
"В настоящее время там возведены строительные конструкции универсального спортивного зала, - сказали в компании "СпортКом", - в дальнейшем планируется возведение двухэтажной пристройки, соединенной с универсальным спортивным залом стеклянным переходом. В пристройке планируется разместить кафе, магазин спортивной одежды и инвентаря на первом этаже, на втором – борцовский зал, залы фитнеса и оздоровительной гимнастики, санитарно-гигиенические помещения".
А сегодня, 9 апреля, читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото, на котором запечатлел, как ведется демонтаж недостроенного спорткомплекса.
Пока ни у властей города, ни в Минспорта Карелии не удалось получить комментарий относительно происходящего.Смотреть подробнее
В ночь на вторник и в первой половине 10 апреля на севере Карелии ожидаются снег, метель, усиление ветра, сообщает республиканское ГУ МЧС.
"Ночью и в первой половине дня 10 апреля 2018 г. по северным районам прогнозируются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, порывы ветра до 15-20 м/с", - сообщает ГУ МЧС по Карелии со ссылкой на синоптиков.
Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы.
"Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально- значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, отрывы льда на крупных водных объектах", - предупреждают спасатели.
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Правительство Карелии опубликовало официальное заявление об уходе с поста главы Минэкономразвития республики Дмитрия Родионова.
Ранее об отставке писала деловая интернет-газета "Вести Карелии".
С 9 апреля исполнение обязанностей Министра экономического развития и промышленности региона возложено на первого заместителя Министра Александра Ломако.
Подробнее читайте в материале издания.Смотреть подробнее
С замечания адвокату Виноградова начал рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели детей на озере Сямозеро судья городского суда Петрозаводска Александр Смирнов.
Заседание задержалось на 15 минут. Судья Александр Смирнов извинился за это и попросил встать адвоката, который представляет интересы подсудимого бывшего куратора лагеря лагеря на Сямозере Вадима Виноградова.
Он сделал замечание защитнику: "Извольте вовремя являться в судебное заседание", - сказал судья. адвокату Виноградова.
Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.Смотреть подробнее
Семь судей Верховного суда Карелии грубо нарушили нормы права при рассмотрении иска военного пенсионера Алексея Москаленко, к подаче которого привели грубые нарушения со стороны судьи горсуда Петрозаводска Оксаны Витухиной, пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, Москаленко с 2015 года добивается возмещения ущерба от незаконного списания 40 млн рублей с его счета в банке. Деньги были списаны на основании не вступившего в силу решения суда первой инстанции. Исполнительный лист выигравшим спор с пенсионером покупателям его бизнеса выдала до истечения срока подачи апелляционной жалобы судья Витухина.
Верховный суд Карелии, а ранее квалификационная коллегия судей региона и руководство Петрозаводского горсуда признали ее действия правомерными, при этом пенсионеру, выигравшему дело в апелляции, списанная сумма возвращена не была. Дело дважды доходило до ВС РФ, который отменял отказные решения судов Карелии и направлял иск господина Москаленко на новое рассмотрение. Принимая такое решение повторно в январе 2018 года, ВС РФ перечислил в частном определении имена причастных к нарушениям в ходе этой тяжбы восьми судей — от судьи первой инстанции Витухиной до члена президиума ВС Карелии Елены Переплесниной. Этот суд дело еще не пересмотрел.
"За длительный период рассмотрения элементарного гражданского дела с установленными обстоятельствами судебная система Карелии оказалась не в состоянии защитить гарантированные законом имущественные права гражданина",- заявил изданию адвокат пенсионера Александр Афанасьев.
По его мнению, к этому могли привести низкая квалификация судей, вызванная отсутствием публичного отбора кандидатов, и безответственность судей за грубые нарушения закона.
"ВС РФ архиредко выносит частные определения в адрес судей, но, видимо, у него лопнуло терпение при повторном рассмотрении нашей жалобы, ведь в 2016 году коллегия по гражданским делам ВС РФ уже указывала нижестоящей инстанции на ее ошибки",- отметил адвокат.
Глава Верхвоного суда Карелии Анатолий Наквас сообщить, какие меры были приняты в отношении судей, отказался.Смотреть подробнее
Жители дома в Карелии оказались окружены талой водой, которая уже проникает в здание и угрожает затопить квартиры.
Деревянный двухэтажный дом оказался отрезан от мира из-за весеннего потопа, сообщает паблик "Подслушано в Олонце".
Жители постройки утверждают, что скоро вода начнет проникать в их квартиры. Люди призывают представителей власти обратить внимание на их проблему.
"Два дня пытаемся добиться помощи, но безуспешно. Всем наплевать. Где наши депутаты? Куда смотрит власть? Вот-вот и вода просочится в квартиры, так как в коридор вода уже поступила. Кто и что может нам помочь?",- пишут жители дома в соцсети (ред.- стиль письма сохранен).Смотреть подробнее
Арбитражный суд Карелии завершил рассмотрение взаимных финансовых претензий, которые предъявляли друг другу заказчик и подрядчик строительства "Лотос Плазы" в Петрозаводске и "Лотос City" в Кондопоге.
В 2015 году ООО "Маршстрой", строившее оба торговых центра, предъявило иск более чем на 830 млн. рублей к ООО "Инвест-Девелопмент", которое финансировало стройки. Застройщик требовал погасить долги.
ООО "Инвест-Девелопмент" предъявило встречный иск о взыскании с застройщика 463 млн рублей. Заказчик мотивировал свой частичный отказ от оплаты работ многочисленными претензиями к их качеству и объему.
Чем завершились споры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Среди объектов – переход между улицами Фрунзе и Горького.
Как сообщили в администрации карельской столицы, к вечеру воскресенья были завершены работы по разморозке труб по адресу ул. Щербакова, д. 44, ул. Чехова, на ул. Древлянка, д. 20. Проведены работы на перекрестке улиц Титова и Кирова, откачана вода в пешеходном переходе под железнодорожными путями между улицами Горького и Фрунзе, на улицах Ригачина, д. 16, Сулажгорская, д. 93, Новосулажгорская и Сегежская, д. 2.
Для проведения работ на сложных участках использовалась специальная техника МКУ "Служба заказчика", а также ОАО "Петрозаводскмаш", пожарного отряда МЧС по Республике Карелия, ОАО ПКС "Водоканал", предоставленная безвозмездно.Смотреть подробнее
Против компании Rusal и ее владельца Олега Дерипаска введены санкции США, а Надвоицкий алюминиевый завод считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal, поэтому его дни сочтены, считает Олег Реут.
Олег Дерипаска стал одним из 24 россиян, против которых 6 апреля ввёл санкции Минфин США, написал Реут.
Санкции введены и против его компаний – отныне запрещено с ними сотрудничать. Только одна компания Rusal в прошлом году продала в США алюминия на 1,4 млрд долларов, что составило 10% выручки. Для поиска новых рынков сбыта потребуются годы.
Надвоицкий алюминиевый завод считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal. Именно он первый в списке на консервацию. Речь идёт не о технологической модернизации, а о фактическом свёртывании производства.
Промышленный парк "Надвоицы", строительство которого было начато без малого четыре года назад, не заинтересовал ни одного инвестора. Возврат вложенных в строительство 0.3 млрд. рублей в краткосрочной перспективе не представляется возможным. И по большому счёту судьба Надвоиц и всей компании Rusal куда лучше подводит к пониманию дальнейших международных перспектив России, чем самые яркие заявления с демонстрацией военно-политического потенциала нашей державы.
Подробнее читайте в материале "Эхо внешней политики России добирается до Карелии".Смотреть подробнее
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