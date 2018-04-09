Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

В Карелии начали рассматривать дело о гибели детей на Сямозере

В городском суде Петрозаводска судья Александр Смирнов в понедельник 9 апреля начал рассмотрение по существу резонансного уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере.

В числе фигурантов уголовного дела - директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, заместитель руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

Начало рассмотрения дела по существу директор лагеря Решетова и ее заместитель Виноградов ожидали в СИЗО, инструкторы Круподерщиков и Ильин — под подпиской о невыезде, экс-председатель карельского Роспотребнадзора Коваленко и его заместитель Котович - под домашним арестом.

Кто из фигурантов дела уже осужден, а также подробнее о расследовании читайте здесь.

На Древлянке начали разбирать недостроенный спортивный комплекс

В Петрозаводске на месте рынка "Ягуар" компания "СпортКом" в течение трех лет пыталась построить физкультурно-оздоровительный комплекс, а сегодня начались работы по его демонтажу.

Напомним, в 2015 году в Петрозаводске на Древлянке был закрыт рынок "Ягуар". На бывшей торговой площади компания "СпортКом" приступила к строительству физкультурно-оздоровительного центра, который обещала достроить к лету 2016 года. Тогда в отделе архитектуры администрации города "Столице на Онего" рассказали, что ООО "СпортКом" получило разрешение на строительство объекта физкультурно-оздоровительного назначения и менять предназначение постройки нельзя.

Но в 2016-ом ФОК не достроили, а осенью 2017 у объекта исчезла табличка с информацией о том, что на этом месте возводят спортивно-оздоровительный центр.

Региональное отделение ОНФ сообщило, что недостроенный спорткомплекс в Петрозаводске хотят превратить в торговый центр. Инвестор готовит корректировку проекта, планируя открыть не спортивный комплекс, а административно-торговый центр.

К выяснению ситуации со строительством ФОКа подключились власти Карелии, которые обратились к главе города Ирине Мирошник с просьбой представить проектные решения по строительству первой и второй очереди спорткомплекса с указанием конкретных сроков реализации.

В адрес Мирошник было направлено обращение с просьбой провести необходимую работу с застройщиком для завершения строительства объекта в ближайшее время, либо расторжения договора аренды земельного участка.

В сентябре прошлого года представитель застройщика ООО "СпортКом" всех заверил, что никакого торгового объекта на месте бывшего рынка "Ягуар" не будет.

"В настоящее время там возведены строительные конструкции универсального спортивного зала, - сказали в компании "СпортКом", - в дальнейшем планируется возведение двухэтажной пристройки, соединенной с универсальным спортивным залом стеклянным переходом. В пристройке планируется разместить кафе, магазин спортивной одежды и инвентаря на первом этаже, на втором – борцовский зал, залы фитнеса и оздоровительной гимнастики, санитарно-гигиенические помещения".

А сегодня, 9 апреля, читатель "Столицы на Онего" прислал в редакцию фото, на котором запечатлел, как ведется демонтаж недостроенного спорткомплекса.

Пока ни у властей города, ни в Минспорта Карелии не удалось получить комментарий относительно происходящего.

МЧС Карелии предупреждает о надвигающихся снегопадах и метелях

В ночь на вторник и в первой половине 10 апреля на севере Карелии ожидаются снег, метель, усиление ветра, сообщает республиканское ГУ МЧС.

"Ночью и в первой половине дня 10 апреля 2018 г. по северным районам прогнозируются умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами метель, порывы ветра до 15-20 м/с", - сообщает ГУ МЧС по Карелии со ссылкой на синоптиков.

Под действие неблагоприятного погодного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский и Лоухский районы.

"Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с обрывом линий связи, электропередач, нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально- значимых объектов в результате роста нагрузок на электросети, нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, отрывы льда на крупных водных объектах", - предупреждают спасатели.

Власти подтвердили уход вице-премьера Родионова с должности главы Минэка Карелии

Правительство Карелии опубликовало официальное заявление об уходе с поста главы Минэкономразвития республики Дмитрия Родионова.

Ранее об отставке писала деловая интернет-газета "Вести Карелии".

С 9 апреля исполнение обязанностей Министра экономического развития и промышленности региона возложено на первого заместителя Министра Александра Ломако.

Подробнее читайте в материале издания.

Суд сделал замечание адвокату обвиняемого в гибели детей на Сямозере

С замечания адвокату Виноградова начал рассмотрение резонансного уголовного дела о гибели детей на озере Сямозеро судья городского суда Петрозаводска Александр Смирнов.

Заседание задержалось на 15 минут. Судья Александр Смирнов извинился за это и попросил встать адвоката, который представляет интересы подсудимого бывшего куратора лагеря лагеря на Сямозере Вадима Виноградова.

Он сделал замечание защитнику: "Извольте вовремя являться в судебное заседание", - сказал судья. адвокату Виноградова.

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

Верховный суд РФ выявил нарушения при рассмотрении гражданского дела в Карелии

Семь судей Верховного суда Карелии грубо нарушили нормы права при рассмотрении иска военного пенсионера Алексея Москаленко, к подаче которого привели грубые нарушения со стороны судьи горсуда Петрозаводска Оксаны Витухиной, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, Москаленко с 2015 года добивается возмещения ущерба от незаконного списания 40 млн рублей с его счета в банке. Деньги были списаны на основании не вступившего в силу решения суда первой инстанции. Исполнительный лист выигравшим спор с пенсионером покупателям его бизнеса выдала до истечения срока подачи апелляционной жалобы судья Витухина.

Верховный суд Карелии, а ранее квалификационная коллегия судей региона и руководство Петрозаводского горсуда признали ее действия правомерными, при этом пенсионеру, выигравшему дело в апелляции, списанная сумма возвращена не была. Дело дважды доходило до ВС РФ, который отменял отказные решения судов Карелии и направлял иск господина Москаленко на новое рассмотрение. Принимая такое решение повторно в январе 2018 года, ВС РФ перечислил в частном определении имена причастных к нарушениям в ходе этой тяжбы восьми судей — от судьи первой инстанции Витухиной до члена президиума ВС Карелии Елены Переплесниной. Этот суд дело еще не пересмотрел.

"За длительный период рассмотрения элементарного гражданского дела с установленными обстоятельствами судебная система Карелии оказалась не в состоянии защитить гарантированные законом имущественные права гражданина",- заявил изданию адвокат пенсионера Александр Афанасьев.

По его мнению, к этому могли привести низкая квалификация судей, вызванная отсутствием публичного отбора кандидатов, и безответственность судей за грубые нарушения закона.

"ВС РФ архиредко выносит частные определения в адрес судей, но, видимо, у него лопнуло терпение при повторном рассмотрении нашей жалобы, ведь в 2016 году коллегия по гражданским делам ВС РФ уже указывала нижестоящей инстанции на ее ошибки",- отметил адвокат.

Глава Верхвоного суда Карелии Анатолий Наквас сообщить, какие меры были приняты в отношении судей, отказался.

ФОТО: Жители Олонца жалуются на потоп и ругают власть

Жители дома в Карелии оказались окружены талой водой, которая уже проникает в здание и угрожает затопить квартиры.

Деревянный двухэтажный дом оказался отрезан от мира из-за весеннего потопа, сообщает паблик "Подслушано в Олонце".

Жители постройки утверждают, что скоро вода начнет проникать в их квартиры. Люди призывают представителей власти обратить внимание на их проблему.

"Два дня пытаемся добиться помощи, но безуспешно. Всем наплевать. Где наши депутаты? Куда смотрит власть? Вот-вот и вода просочится в квартиры, так как в коридор вода уже поступила. Кто и что может нам помочь?",- пишут жители дома в соцсети (ред.- стиль письма сохранен).

Завершилась многолетняя судебная тяжба о недоделках в "Лотос Плазе"

Арбитражный суд Карелии завершил рассмотрение взаимных финансовых претензий, которые предъявляли друг другу заказчик и подрядчик строительства "Лотос Плазы" в Петрозаводске и "Лотос City" в Кондопоге.

В 2015 году ООО "Маршстрой", строившее оба торговых центра, предъявило иск более чем на 830 млн. рублей к ООО "Инвест-Девелопмент", которое финансировало стройки. Застройщик требовал погасить долги.

ООО "Инвест-Девелопмент" предъявило встречный иск о взыскании с застройщика 463 млн рублей. Заказчик мотивировал свой частичный отказ от оплаты работ многочисленными претензиями к их качеству и объему.

Чем завершились споры, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: В мэрии Петрозаводска рассказали, как боролись с потопом

Среди объектов – переход между улицами Фрунзе и Горького.

Как сообщили в администрации карельской столицы, к вечеру воскресенья были завершены работы по разморозке труб по адресу ул. Щербакова, д. 44, ул. Чехова, на ул. Древлянка, д. 20. Проведены работы на перекрестке улиц Титова и Кирова, откачана вода в пешеходном переходе под железнодорожными путями между улицами Горького и Фрунзе, на улицах Ригачина, д. 16, Сулажгорская, д. 93, Новосулажгорская и Сегежская, д. 2.

Для проведения работ на сложных участках использовалась специальная техника МКУ "Служба заказчика", а также ОАО "Петрозаводскмаш", пожарного отряда МЧС по Республике Карелия, ОАО ПКС "Водоканал", предоставленная безвозмездно.

Санкции США негативно могут сказаться на Карелии, заявил политолог Реут

Против компании Rusal и ее владельца Олега Дерипаска введены санкции США, а Надвоицкий алюминиевый завод считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal, поэтому его дни сочтены, считает Олег Реут.

Олег Дерипаска стал одним из 24 россиян, против которых 6 апреля ввёл санкции Минфин США, написал Реут.

Санкции введены и против его компаний – отныне запрещено с ними сотрудничать. Только одна компания Rusal в прошлом году продала в США алюминия на 1,4 млрд долларов, что составило 10% выручки. Для поиска новых рынков сбыта потребуются годы.

Надвоицкий алюминиевый завод считается самым маленьким и самым нерентабельным в холдинге Rusal. Именно он первый в списке на консервацию. Речь идёт не о технологической модернизации, а о фактическом свёртывании производства.

Промышленный парк "Надвоицы", строительство которого было начато без малого четыре года назад, не заинтересовал ни одного инвестора. Возврат вложенных в строительство 0.3 млрд. рублей в краткосрочной перспективе не представляется возможным. И по большому счёту судьба Надвоиц и всей компании Rusal куда лучше подводит к пониманию дальнейших международных перспектив России, чем самые яркие заявления с демонстрацией военно-политического потенциала нашей державы.

Подробнее читайте в материале "Эхо внешней политики России добирается до Карелии".

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