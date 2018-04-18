Что случилось в Петрозаводске и Карелии 18 апреля

В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей

Подведены итоги проверок безопасности крупных объектов.

Как сообщил руководитель Главного управления МЧС по Карелии Сергей Шугаев, всего были проверены 36 торговых центров и четыре спортивных объекта.

"В ряде объектов выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности, угрожающие жизни людей. Таких объектов у нас семь: торговые центры "Столица" (помещения подвального и третьего этажей), "Десяточка" (отдельные помещения центра), ТЦ "Стрелец" (Пряжа). И четыре батутных центра – все они в Петрозаводске ("Невесомость", "Батутник", "Тут батут" и "Арена life"). По этим объектам будет принято серьезное решение. Поэтому я предлагаю собственникам уже сейчас немедленно приступить к устранению требований пожарной безопасности", - скказал Шугаев.

Среди основных нарушений - неисправная или отсутствующая пожарная сигнализация, не соответствующие нормам эвакуационные пути, несвоевременный инструктаж персонала.

Все торговые центры, предупредил Шугаев, ждут представления прокуратуры, материалы проверок уже направлены в надзорные органы.

Кроме того, Шугаев особо выделил помещения магазинов компании ЦСК, к которым есть серьезные претензии. "Складские помещения этих центров в случае пожара представляют серьезную угрозу жизни. Тут будут приняты отдельные решения прокуратуры", - добавил руководитель ГУ МЧС.

"Русал" после санкций США "заморозил" проект по производству тары в Карелии

Компания "Русал" сомневается в целесообразности запуска производства тары для сыпучих материалов на базе Надвоицкого алюминиевого завода в Карелии.

"Ситуация с Надвоицким алюминиевым заводом сложная, потому что наложены американские санкции на "Русал", поэтому ряд проектов, которые планируется реализовать на заводе, пока временно реализовываться не будут. Это проект биг-бэгов (особых мешков используемых в алюминиевой промышленности)", - сказал референт аппарата Совета безопасности РФ Константин Никишкин.

Пока этот проект нецелесообразный, пояснили Константину Никишкину представители компании.

"Планируется, что будет реализовываться проект "Русский радиатор". Сейчас на проекте работает 100 человек. Планируют они еще принять около 35 человек. Сырье для работы электролизеров имеется, но как дальше будет развиваться ситуация, понять сложно", - сказал он.

"В этих условиях возрастает роль промышленного парка "Надвоицы" и ТОСЭР "Надвоицы", - добавил он.

Компания "Русал" и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под американские санкции 6 апреля. После этого акции компании резко упали, и организация объявила о возможности технических дефолтов по кредитным обязательствам.

В Петрозаводске открывается очередной магазин

На Древлянке на бульваре Интернационалистов открывается очередной сетевой магазин.

В Петрозаводске на бульваре Интернационалистов, где расположено сразу пять крупных магазинов, на одну торговую точку станет больше.

На месте закрывшегося в феврале сетевого магазина "7Ясемья", который проработал в здании бывшего кинотеатра "Атмосфера" всего год, вновь готовится открыть свои двери очередной сетевой магазин.

В помещение уже завозится мебель и оборудуется отдельный вход.

Отметим, что в здании напротив уже работает магазин такой же сети.

Нургалиев обратил внимание на рекламные баннеры в Петрозаводске

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев оценил билборды карельского предпринимателя.

"Сегодняшняя экономика Карелии... во многом себя исчерпала. И то, что нам оставили старшие поколения, мы на этом, по сути дела, сегодня латаем дырки. Хороший у вас лозунг в городе висит: "Экономику в России поднимут не люди в костюмах", - сказал Рашид Нургалиев на совещаниипо развитию моногородов.

Нургалиев обратил внимание на рекламную кампанию со слоганом "Эту страну изменят люди не в костюмах", которую запустил в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев. В ней приняли участие известные в Карелии люди: журналист Наталья Ермолина, фотограф Алексей Гайдин, спортсменка Наталья Дьячкова, ресторатор Сергей Ли, общественница Анастасия Неровная и другие.

По его словам, властям и инвесторам необходимо искать преимущества и реализовывать те проекты, которые будут востребованы, перспективны, будут иметь рынок сбыта.

"За последние годы нормальных проектов, за которые бы вцепились мы, Внешэкономбанк, Фонд моногородов мы не видели. И от этого было большое разочарование", - сказал Рашид Нургалиев.

Руководству Карелии купили обслуживание в нескольких аэропортах страны

Для трех высокопоставленных чиновников правительства Карелии купили обслуживание в вип-залах официальных лиц и делегаций в нескольких аэропортах России, пишет "Черника".

По данным издания, администрация главы республики и ФГУП "Президент-Сервис" заключили госконтракт на оказание услуг по обслуживанию пассажиров в залах официальных лиц и делегаций аэропортов (ЗОЛД). Оплачивать эти услуги будут из регионального бюджета.

Обслуживание будет производиться в аэропортах "Внуково", "Шереметьево", "Домодедово", "Пулково", Сочи, Симферополя, г. Владивостока, Казани.

ФГУП "Президент-Сервис" обязуется обслуживать высокопоставленных карельских чиновников в соответствии с прейскурантом. В частности, чиновникам будет оказываться помощь при прохождении пограничного и таможенного контроля, а в случаях, установленных международными договорами и федеральными законами и иных видов контроля при посадке в транспортные средства и высадке из них и другие услуги в соответствии с установленными требованиями.

Как следует из прейскуранта, обслуживание одного пассажира по вылету составляет 5 тыс. рублей. Еще столько же по прилету. Аренда комнаты переговоров – 2 тыс. рублей.

По данным издания, в перечень лиц, которым будут оказываться услуги в аэропорту, включены три человека: глава Карелии Артур Парфенчиков, его первый заместитель Александр Чепик, заместитель по региональной политике Владимир Любарский.

Цена контракта составляет 150 тыс. рублей.

"Как говорится – жизнь удалась и нужно брать от нее все", - пишет издание.

ФОТО: В инфекционной больнице в Петрозаводске еду готовят в ужасных условиях, сообщили пациенты

Пациентка инфекционной больницы Петрозаводска запечатлела на фото, в каких условиях готовят еду для больных.

В паблике "Криминальный Петрозаводск" петрозаводчанка разместила фото места приготовления еды в республиканской инфекционной больнице.

"Люди должны знать, в каких условиях готовят еду для больных, в первую очередь там лежат дети, - написала женщина в комментариях к фото, - Республиканская инфекционная больница. Петрозаводск, Кирова, 42. Фото от 17.04.2018".

Частный инвестор отказался строить аэровокзал в Карелии

Министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов рассказал, когда и как будет построен аэровокзал в Бесовце.

В минувший вторник 17 апреля в Заксобрании Карелии состоялось заседании профильной комиссии по вопросам развития транспорта, на котором министр транспорта республик Алексей Кайдалов рассказал о проекте реализации строительства здания аэровокзала в Бесовце.

По словам Кайдалова, за последнее время на территории аэропорта было выполнено множество работ, которые касались перрона, рулежной дорожки, модернизации взлетно-посадочной полосы…

"Многое за прошедшие годы было уже сделано, а завершением этого всего должно быть строительство нового аэровокзала, - сказал Алексей Кайдалов. – Предполагалось, что этот аэровокзал будет строиться за счет средств частного инвестора, но в конце прошлого года было понимание, что частный инвестор не будет заниматься этим всем. И решено было внести коррективы в программу ФЦП развития Карелии на 2020 год".

Несмотря на то, что инвестор отказался строить здание аэровокзала, им создан проект, который прошел экспертизу.

"Менять проект – это лишняя затрата средств и времени, - отметил Кайдалов, - реализовываться проект должен в рамках ФЦП до 2020 года".

На встрече с Рашидом Нургалиевым, по признанию Алексей Кайдалова, было принято решение оставить проект, прошедший экспертизу, как базовый и доработать его в части рабочей документации и сметного раздела.

"Сейчас этим проектировщики займутся, - сообщил Кайдалов, - но это опять же надо понимать, будет конкурсная процедура, будет определенная рабочая документация, сметы. Должно это быть завершено в максимально короткие сроки, а за тем объявлен конкурс на подрядчика".

По мнению депутатов, прохождение конкурсных процедур и доработка проектов займет большое количество времени, что может повлиять на сроки строительства аэровокзала.

"Успеем ли? – задался вопросом Кайдалов, - Сегодня поставлена задача разложить все в хронологии, чтобы было понимание, сколько потребуется времени, включая конкурсные процедуры. Вообще проект двухлетний на 18/19 год. Реализоваться все равно должен в 2019 году. Просто есть вопросы, связанные чисто с технологией строительства. Есть опасения, что, заходя осенью с нулевым циклом, мы, конечно, можем, скажем так, не успеть. Но то, что аэровокзал должен быть построен к концу 19-го года, это не обсуждается".

Каким торговым и спортцентрам Петрозаводска грозит закрытие?

В управлении МЧС по Карелии не исключают, что несколько торговых и спортивных центров в Петрозаводске могут быть закрыты по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Об этом заявил заместитель начальника управления МЧС по Карелии Александр Овчинников после ведомственного совещания, посвященного итогам проверки торговых и спортивных центров в Карелии, проведенных после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.

"Я не исключаю, есть вероятность, что будет принято решение судебными органами (о закрытии ТЦ – "Столица на Онего"). Мы провели проверку ряда объектов. На данных объектах были выявлены нарушения. А на ряде (объектов), по нашему мнению, создана угроза жизни людей, которые будут находиться в этих помещениях, в случае возникновения пожара", - пояснил Овчинников.

Какие ТЦ ждут решения прокуратуры, читайте здесь.

Власти объяснили "внезапное" увольнение Анисимовой, вместо которой "Премьером" теперь руководит Редькин

Интернет-журнал "Лицей" опубликовал ответ Минкультуры Карелии на свой запрос о "внезапном" увольнении Екатерины Анисимовой с должности директора Центра культуры "Премьер" в Петрозаводске.

Ранее стало известно, что приказом Минкультуры Карелии с 16 апреля новым руководителем Центра культуры "Премьер" назначен Андрей Редькин. На этом месте он сменил Екатерину Анисимову, об увольнении которой стало известно на прошлой неделе. По информации интернет-журнала "Лицей", Анисимова была уволена "11 апреля в 17 часов прямо в министерстве культуры РК", что оказалось полной неожиданностью для сотрудников учреждения.

Между тем в Минкультуры утверждают, что никакой "внезапности" в увольнении Екатерины Анисимовой не было.

"Увольнение Екатерины Ефимовны обсуждалось с ней заранее, в связи с чем "внезапности" прекращения трудового договора для Анисимовой Е.Е. не имелось", - говорится в ответе, подписанном замминистра культуры Варварой Лебедевой, на запрос "Лицея".

На вопрос издания: "почему никто из министерства на утро 12 апреля ни о чем не сообщил коллективу?" – Минкультуры ответило следующим образом:

"12 апреля 2018 года министр культуры Республики Карелия А.Н. Лесонен участвовал в заседании правительства Республики Карелия, после завершения которого планировалось посещение автономного учреждения Республики Карелия "Центр культуры "Премьер". В связи с тем, что заседание Правительства Республики Карелия продлилось дольше запланированного времени, была организована встреча работников коллектива с первым заместителем министра культуры Республики Карелия А.А. Томчик".

ВИДЕО: В Петрозаводске мужчина сбежал из магазина с украденными продуктами

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в грабеже, который был совершен в одном из магазинов, расположенных на улице Виданской.

По информации МВД Карелии, преступление было совершено 13 апреля 2018 года. Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемого, который набрал продуктов и выбежал из магазина.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать по телефону: 8-953-533-53-55.

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