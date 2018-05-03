Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Стало известно, когда в Карелии потеплеет

В карельском Гидрометцентре рассказали, когда наступят теплые дни в Карелии.

Прохладная погода, которая держалась все первомайские выходные, скоро уйдет из Карелии.

"Еще 4 и 5 мая в республике будет прохладно и дождливо, - сказала ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина, - а вот 6 мая в Карелию придет антициклон, появится солнышко, и потеплеет".

По информации карельских синоптиков, уже 6 мая ночная температура составит 0…+5, днем потеплеет до +11…+16.

"И 9 мая обещает быть теплым и солнечным", - заметила Ишкина.

фото: vk.com/dtpptz (Игорь Киселев)

ФОТО и ВИДЕО: Пожар охватил два этажа жилого дома в Петрозаводске

В карельской столице в среду произошел серьезный пожар в общежитии на Ключевой, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Пожар случился в общежитии (дом №28 по улице Судостроительной). Огнем были повреждены хозяйственные помещения на восьмом этаже на площади 15 кв. метров и на девятом этаже на площади 5 кв. метров.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались пожарные подразделения по рангу пожара "1 БИС".

Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском

В МЧС Карелии рассказали, куда отправили лосенка, который вышел к людям недалеко от деревни Падозеро Пряжинского района.

Ранее сообщалось, что 29 апреля недалеко от деревни Падозеро к людям вышел маленький лосенок, который просил еду, а после залез в рейсовый автобус вместе с пассажирами.

В МЧС Карелии рассказали, что лосенка передали в зоокомплекс "Три медведя" в Пряжинский район.

"А днем ранее, 28 апреля, к людям вышел еще один лосенок, - сообщил в МЧС, - его спасатели также отвезли в зоокомплекс "Три медведя" на Сямозере".

В Петрозаводске хотят ликвидировать улицу героя Советского Союза

Накануне Дня Победы мэрия Петрозаводска собралась ликвидировать улицу, носящую имя героя Советского Союза.

В администрации Петрозаводска 28 апреля состоялось заседание комиссии по культурно-историческому наследию. Любопытно, что его несколько раз переносили - меняли дату, кабинеты, и впервые за долгое время на обсуждение не пригласили журналистов. А стесняться, как оказалось, было чего, - обсуждались вопросы наименования улиц.

Но новые названия - не единственная тема заседания. Поднимался также вопрос и по улице Халтурина, которую члены комиссии отказались переименовывать, не желая усиливать раскол в обществе. Обсуждая шире тему переименований, остановились на том, что менять названия в принципе не стоит.

Кроме этого, вне повестки решила выступить специалист управления архитектуры Вера Меккелева.

- К нам обращаются жители с просьбой вернуть название "улица Толбухина". Она находится на Перевалке. Улица неасфальтированная, почти исчезла, - рассказывала чиновница.

- Это не так, улицу никогда не ликвидировали, - парировал ей депутат Петросовета Дмитрий Данильев. - Нет документов о ликвидации. Улица не сокращалась, не исчезала. Вы просто не внесли её в перечень улиц и теперь вместо устранения ошибки, пытаетесь ликвидировать. Улица проходит прямо возле автовокзала. Она асфальтированная, там даже светофор есть. Есть решение городской администрации о присвоении названия, этот документ действующий. Кроме того, эта улица даже в Генеральном плане Петрозаводска есть - она не только никуда не собирается исчезать, её предписано развивать. И вообще, она носит имя Героя Советского Союза.

- Мы против, нужно ликвидировать название, - продолжала специалист управления архитектуры.

Больше всех в этом споре удивил ещё один директор преуспевающего республиканского музея:

- Жизнь умнее нас. Если улицу забыли, значит так нужно. Значит, жизнь так захотела. Жизнь умнее. Зачем нам Толбухин? Он воевал не у нас. Он воевал на Украине, освобождал Болгарию. Он не имеет отношения к Карелии.

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ФОТО: Петрозаводск превращается в помойку – горожане в шоке

Петрозаводчане запечатлели на фото Соломенное и Пятый поселок, которые утопают в мусоре, потому что помойки никто не убирает.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчане разместили фото, на которых запечатлели, как город превращается в помойку.

Петрозаводчанка сфотографировала переполненные мусорные контейнеры, которые никто не убирает.

"На ул. Труда, 14 в Соломенном происходит просто кошмар, каждый день мимо проходят дети, мамы с колясками, ветераны, это просто ужас. Наша администрация ничего не хочет делать".

В комментариях жительницу Соломенного поддерживают горожане с улицы Боровой, 19, которые также сообщают, что в Пятом поселке тоже не вывозят мусор.

ВИДЕО: Под Петрозаводском на трассе бродит голодный лосенок

Недалеко от деревни Падозеро у дороги жители Карелии запечатлели на видео лосенка, который вначале попросил еды, а после сел в автобус с людьми.

В Пряжинском районе, недалеко от деревни Падозеро, что в 23 км от Петрозаводска, у дороги ходит лосенок.

Автомобилисты, останавливающиеся на пикник, запечатлели на видео, как лосенок просил еду, а потом и вовсе сел в автобус.

Ветеран без головы на коробке с конфетами возмутил петрозаводчанку

В сетевом магазине Петрозаводска продают конфеты к 9 мая, где изображен ветеран без головы.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на котором запечатлела коробку шоколадных конфет с изображением ветерана без головы.

"В Петрозаводске ко Дню Победы появились в продаже конфеты, где изображен ветеран без головы. Это что такое?!" – возмущена петрозаводчанка.

Как арестовывали владельца фирмы по ремонту дорог в Карелии - новые подробности

Учредитель петербургской компании "Ремстройкомплект", ремонтировавшей дороги в Карелии, Игорь Чичин перед арестом попал в больницу.

Как сообщали "Вести Карелии", 28 апреля Петрозаводский городской суд арестовал 52-летнего жителя Санкт-Петербурга Игоря Чичина. Он является учредителем ООО "Ремстройкомплект" - бывшего генподрядчика по обслуживанию карельских дорог.

Карельский Следком вменяет в вину Игорю Чичину получение взяток в особо крупном размере, в составе организованной группы, лидером которой, по неофициальной информации, был он сам.

27 апреля Чичин был доставлен в Петрозаводский городской суд, который в 17 часов должен был начать рассматривать ходатайство Следкома о его аресте. Вначале судебное заседание проходило без каких-либо эксцессов.

Однако, когда судья Александр Мерков удалился в совещательную комнату для принятия решения, случилось непредвиденное.

Что произошло в суде, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Один из районов Петрозаводска утопает в мусоре

Жители Петрозаводска жалуются на то, что коммунальные службы не вывозят бытовой мусор с площадок в районе Голиковки.

Мусорные площадки на Голиковке завалены отходами. Фотографии одной из таких площадок сделал петрозаводчанин Максим Алиев.

Мусорные контейнеры расположены на пересечении улиц маршала Мерецкова и Загородной. На площадке, где расположены баки, коммунальные службы давно не проводили уборку. Территория утопает в мусоре.

ВИДЕО: Весенняя распутица разбила дорогу в Карелии

Весенняя распутица разбила дорогу в Карелии

В Карелии автомобилисты запечатлели на видео разбитую дорогу от Юшкозера до Костомукши.

"Проехали от Юшкозера до Костомукши, написали автолюбители, - и с той и с другой стороны прошел трактор, чуть получше дорога, чем была, но кусок от 6 до Пьяных озер не почистил никто. Этот кусок на видео еще нормальный, а там еще один с горки, кошмар... Сегодня сидела не одна машина, записывать было некогда, выехать бы... По деревне тоже пролетел трактор, не касаясь ножом дороги".

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