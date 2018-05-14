Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Жители Петрозаводска назвали "экспериментом на выживание" не отключенное отопление при +25 градусах

Горожане не испытывают радости от теплой погоды из-за горячих батарей в своих квартирах.

Петрозаводчане задыхаются в своих квартирах от жары. Свое негодование они выплеснули в социальных сетях, разместив разные посты о своем отношении к горячим батареям.

"Ну зачем же так топить?! На улице выше +35 на солнце, в квартире дышать нечем, воздуха не хватает, плюсом еще и лоджия нагревается сильно, из-за этого в квартире нереальная духота. Жалко домашних животных, которые так же как и люди страдают от жары. Уже и не в радость эта хорошая погода", - пишут горожане в паблике "Подслушано в ПТЗ".

"Не отключать отопление, когда на улице +25, это шутка такая? Или эксперимент: кто не выживет, тот слабоват?", - написал на свое странице в ВК Армас Машин.

Тем не менее, постановление об окончании отопительного периода уже подписано в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики Карелии. По сообщению ведомства, с 12 мая в Карелии в ряде районов началось отключение жилого фонда от теплоснабжения. В настоящее время тепло отключено в домах жителей Лахденпохьи, Питкяранты, Сортавалы и Олонца.

В министерстве отметили, что управляющие компании обязаны обеспечивать нормативы температуры воздуха в квартирах. В случае, если она превышает 22 градуса, то потребление теплового ресурса должно быть снижено.

В Петрозаводске начали отключать тепло в жилых домах

В карельской столице батареи центрального отопления отключены более чем в 100 многоквартирных домах, сообщает мэрия.

"13 мая издан соответствующий приказ республиканского Минстроя. В этот же день началось отключение отопительных систем в многоквартирных домах. Ранее администрацией города был согласован план работы с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. На вечер воскресенья от отопления отключены более 100 домов", - сообщила заместитель главы города Юлия Мизинкова.

С утра понедельника управляющими организациями ведется работа по отключению отопления в остальных домах. В соответствии с приказом Минстроя, объекты социальной сферы пока остаются с теплом: для их отключения от теплоснабжения будет издан отдельный приказ.

Мизинкова отметила, что плановое отключение горячего водоснабжения для проведения профилактических работ продлится 14 дней. Такой срок предусмотрен действующей с прошлого года редакцией правил подготовки и проведения отопительного сезона. Отключение на больший срок или повторной отключение, связанное с реконструкцией и ремонтом теплосетей, должны будут согласовываться с Администрацией города.

"Большая часть объектов будет отключаться от горячего водоснабжения с 7 по 21 июня", - сказала Мизинкова.

Парфенчиков вынес на обсуждение необычный проект по установке стелы воинской славы в Петрозаводске

Глава Карелии в социальной сети представил совсем необычный проект по установке стелы воинской славы в Петрозаводске.

Артур Парфенчиков в комментариях на своей странице в соцсети при обсуждении места установки стелы воинской славы в Петрозаводске представил необычный проект, где площадка со стелой уходит в озеро, вниз по проспекту Ленина.

Об этом пишет политолог Олег Реут в своей статье "Споры идут, а денег нет".

Реут отмечает, что к длящейся не первый год дискуссии о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" присоединился глава Карелии Артур Парфенчиков, который представил совсем необычный проект по установке памятного знака.

"Данное предложение по установке стелы в озере совершено исключает присутствие на намывной "площади" не то что несколько сотен или тысяч, а даже несколько десятков участников праздничных мероприятий и военных парадов. Вероятно, Парфенчиков упустил это положение и на полном серьёзе продолжил обсуждать конструктивные особенности "волнорезов", - пишет Реут. - В целом медийную вовлечённость главы региона в длящуюся годами внутригородскую дискуссию по поиску идеального для стелы публичного пространства можно только приветствовать. Но в этом ли заключается функция выработки государственной политики, государственного подхода к делу?"

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Мирошник одобрила кандидатуру 29-летнего сына Ханцевича на должность директора школы №43

Сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска Александра Ханцевича - Александр Ханцевич-младший со дня на день начнет работу в должности директора общеобразовательной школы №43, сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Ранее стало известно, что сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска, 29-летний Александр Ханцевич-младший, который работает замдиректора по АХЧ в школе №25, победил в конкурсе на должность директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов. В финале конкурса его соперницей стала завуч по учебной части, и.о.директора школы №43, 53-летняя Наталья Никольская. Ханцевич был признан победителем, поскольку набрал 409 баллов, а Никольская – 408.

Окончательное решение о назначении руководителя должна была принять Ирина Мирошник.

Мирошник не спешила принимать решения, объясняя это тем, что "ситуация редкая – разрыв между кандидатами всего один балл".

"Я буду очень тщательно изучать документы", - сообщила Ирина Мирошник на одной из встреч с журналистами.

В результате сегодня, как сообщили в пресс-службе мэрии, глава Петрозаводска приняла решение относительно кандидатуры Ханцевича на должность директора 43-й школы.

"Решение по нему уже принято, - сказали в администрации, - на данный момент Александр Ханцевич собирает все необходимые документы и сегодня-завтра приступит к обязанностям директора школы №43".

Участник "Квартета И" отдыхает в Карелии

Фотографу из Петрозаводска Арине Степенной посчастливилось поработать с Леонидом Барацем из "Квартета И", который отдыхает в клинике "Кивач".

На своей страничке в соцсети Арина написала, мастером импровизации и живого настоящего диалога.

"Так сложилось, что я всегда доверяла и доверялась преимущественно людям с чувством юмора; ну нельзя его подделать или наиграть - оно либо есть, либо нет. Поэтому я так ждала встречи с Леонидом Барацем из "Квартета И", и мечта сбылась - на выходных удалось с ним поработать и пофотографировать. Как же невероятно приятно было убедиться, что юмор не наигран; Леонид такой и есть - смешной и одновременно правдивый. Мастер импровизации и живого настоящего диалога. Получилось очень разговорно и душевно. Если кто не знает, это именно Леонид писал сценарий к культовому кино "День выборов" и его сиквелу (вместе с Ростиславом Хаитом). Кино народное, который уже разобран на цитаты и песни. После такой работы можно только приговаривать: "О, светлая полоса пошла!» и плевать, что понедельник...Когда рядом с таким-то талантищем!", - поделилась Арина Степенная впечатлениями после встречи и работы известным актером и сценаристом.

ФОТО: В Карелии иномарка после столкновения с лосем улетела в кювет

В Прионежском районе недалеко от Зимника вчера произошло ДТП, в котором лось погиб, а машина получила механические повреждения.

По информации ДТП ПТЗ, авария с участием лося и легкового автомобиля Митсубиши (Mitsubishi Colt) произошла на 8-м километре автодороги "Петрозаводск - Пиньгуба". Иномарка столкнулась с лосем на извилистом участке дороги. После столкновения автомобиль съехал в кювет.

Лось погиб на месте. Машина получила механические повреждения.

ДТП ПТЗ напоминает, что ситуации, когда лоси выходят на проезжую часть, весьма опасны. Лесной житель весом в несколько центнеров чаще всего плохо заметен на фоне растительности, окружающей дорогу. Появление лося из леса при выходе на открытое место, как правило, довольно стремительно. Особенно, если он переправляется через придорожный кювет, в этом случае он буквально выпрыгивает на дорогу.

"С учетом того, что высота животного в холке достигает полутора метров, легковой автомобиль врезаясь на скорости в лося, подминает капотом ноги животного и принимает удар туши в область лобового стекла. Нередки случаи, когда сбитый лось своим телом напрочь сносит все элементы кузова легкового автомобиля выше капота. В этом случае говорить о каких-либо шансах пассажиров просто бессмысленно", - пишет ДТП ПТЗ.

Сбербанк оптимизировал выдачу потребительских кредитов

Сбербанк отказался от потребительских кредитов под поручительство физических лиц из-за их невостребованности.

"Продукт "Потребительский кредит под поручительство физлиц" был оптимизирован в связи с его невысокой востребованностью", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Что еще пояснили в банке, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Бывший чиновник из Бурятии возглавит больницу в Карелии

На должность главного врача Кемской районной больницы назначен бывший чиновник Минздрава Бурятии, сообщили в министерстве здравоохранения Карелии.

Приказом министерства здравоохранения Республики Карелия главным врачом Кемской центральной районной больницы назначен Григорий Яковлевич Кокорин.

Григорий Кокорин в 1996 году окончил Иркутский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Врач терапевт. Имеет подготовку по организации здравоохранения, психиатрии и наркологии, гастроэнтерологии, контрактной системе в сфере закупок.

Работал в учреждениях здравоохранения Республики Бурятия, а также в Министерстве здравоохранения Республики Бурятия, где курировал вопросы экстренной медицины и медицины катастроф.

Григорий Кокорин приступит к выполнению обязанностей главного врача Кемской ЦРБ 16 мая. Новый руководитель представлен коллективу учреждения министром Мариной Швец.

Напомним, ранее Минздрав не продлил договор с Виктором Смирновым, врачом-хирургом, возглавлявшим Кемскую районную больницу на протяжении 5 лет.

В соцсети персонал Кемской районной больницы, а также местные жители забили тревогу в связи с увольнением главврача, хирурга Виктора Смирнова, опасаясь, что район потеряет сразу двух специалистов – Смирнова как хирурга и его жену, которая работает врачом УЗИ.

Коллеги Смирнова даже написали коллективное письмо в Минздрав, Парфенчикову А. О. и в другие инстанции.

фото: Александр Насонков

ФОТО: "Визитная карточка" Петрозаводска завалена мусором

Набережная Петрозаводска засыпана мусором.

Жители Петрозаводска ежедневно присылают в редакцию огромное количество фотографий, на которых запечатлено плачевное состояние набережной – визитной карточки нашего города.

Именно на набережную чаще всего приходят туристы, и сегодня они там могут увидеть отвалившиеся плиты парапета, полуразрушенные пешеходные дорожки, переполненные мусорные урны.

"И все это прямо под окнами мэрии, - пишут читатели "Столицы на Онего", - неужели городские власти не ничего не видят?!"

Сотрудники Минприроды и полиции не обнаружили кабанов в Петрозаводске

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии отреагировало на появившиеся в СМИ сообщения о выходе кабанов к жилым домам Петрозаводска.

В минувшие выходные в СМИ и соцсетях появились фотографии и видео кабанов, которые прогуливались по Петрозаводску.

По информации ведомства, 13 и 14 мая сотрудники республиканского министерства природных ресурсов и экологии совместно с представителями полиции осмотрели территории микрорайонов: Сайнаволок, Ключевая, Зарека, в том числе прибрежную полосу вдоль Онежского озера для отлова кабанов и перемещения в лес.

"С учетом большой протяженности периметра осматриваемых участков и устоявшейся жаркой погодой, сотрудникам, осуществляющим рейд, не удалось найти животных, а только определить предполагаемое место нахождения кабанов", - говорится в сообщении ведомства.

Мероприятия по отлову животных продолжаются.

В случае обнаружения кабанов министерство просит жителей незамедлительно сообщить по телефону – 79-67-47, или +79210143520.

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