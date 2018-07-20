Все, что случилось сегодня

фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Медведев в Карелии встретится с Парфенчиковым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня совершит рабочую поездку в Республику Карелия.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"В Петрозаводске Дмитрий Медведев проведёт совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины", - сказано в сообщении.

В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководители профильных ведомств, главы регионов.

"В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт встречу с главой Республики Карелия А.О.Парфенчиковым", - отмечается на сайте правительства.

фото: ВКонтакте

Медведев на совещании в Карелии заявил о миллиардных убытках от незаконных рубок лесов

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев открыл совещание в правительстве Карелии, посвященное вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины.

"Мы собрались в Карелии, чтобы обсудить состояние лесопромышленного комплекса. ЛПК очень важен для нас. Наша задача – найти баланс между разумным использованием и освоением лесов", - сказал Медведев, открывая заседание в правительстве Карелии.



Он добавил, что в России сохраняется проблема незаконных рубок.



"Ущерб здесь значителен и сегодня измеряется миллиардами", - добавил Медведев.



По его словам, в России нужно сделать более эффективным лесной надзор, а также улучшить материально-техническую базу лесников.



Председатель правительства отметил проблему с лесными пожарами в стране. В этом году на противопожарную безопасность было выделено 6 млрд рублей.



Карелию Медведев упомянул в связи с визитом на ДОК "Калевала"



"Побывали здесь на "Калевале". Осенью прошлого года там изменили технологию производства, реализуя проект по расширению мощностей. Солидное производство. Таких предприятий должно быть больше", - сказал председатель правительства.

Сейчас совещание Дмитрия Медведева в правительстве продолжается в закрытом режиме.

По его окончании состоится отдельная встреча премьер-министра России с главой Карелии.

Парфенчиков рассказал Медведеву о "ненормативном" состоянии дорог Карелии

Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, сообщает пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.

"Вначале встречи Парфенчиков поблагодарил председателя правительства за включение республики в состав территорий ценовых зон, что позволило снизить тариф на электроэнергию в регионе. Благодаря совместным усилиям стоимость цены на энергоресурс удалось уменьшить на 40%, что положительно сказалось на малом и среднем бизнесе", - говорится в сообщении.

Парфенчиков также сообщил, что благодаря федеральной помощи в Карелии впервые за многие годы удалось сформировать бездефицитный бюджет.

"Конечно, еще есть вопросы по росту заработной платы, по МРОТ, но мы ощущаем помощь правительства РФ и надеемся, что мы сумеем успешно завершить финансовый год", - сказал Парфенчиков.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам дорожного хозяйства. Как рассказал Артур Парфенчиков, более 90 % федеральных трасс в Карелии находятся в нормативном состоянии. Тревогу вызывают дороги регионального значения.

"К сожалению, в нормативном состоянии находится не более 30% региональных дорог, - сообщил руководитель региона. – И здесь у нас стоят серьезные задачи: есть план совместно с Росавтодором к столетию Карелии привести в нормативное состояние 50% в региональных дорог".

Артур Парфенчиков обозначил необходимость и важность передачи в федеральную собственность дороги Кочкома – Костомукша – госграница. По его словам, эта трасса важна не только для Карелии, но и для России в целом, поскольку она ведет к международным пунктам пропуска.

"Дороги нужны всем: и жителям, и бизнесу, - прокомментировал Дмитрий Медведев. - Без развития дорожного хозяйства невозможно развитие ни одной российской территории. Те планы, которые вы объявили, достаточно амбициозные. Надеюсь, что их удастся воплотить в жизнь. В том числе, и с федеральной поддержкой".

Глава Правительства Российской Федерации сообщил о выделении средств на социально значимый дорожный объект в Петрозаводске – дорогу, которая расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к Перинатальному центру.

"Вы обращались с просьбой оказать помощь в реконструкции одного из объектов дорожного хозяйства. В преддверие сегодняшнего визита я подписал распоряжение о выделении Росавтодору из резервного фонда бюджету Карелии 83 млн 200 тысяч рублей на ввод в эксплуатацию объекта по ул.Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта", - сообщил Дмитрий Медведев.

ФОТО: Центр Петрозаводска замер в ожидании Медведева

Дороги еще не перекрыли, но скоро это случится.

Напомним, сегодня в Петрозаводске с рабочим визитом находится председатель правительства России Дмитрий Медведев, который проведет совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины. В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководители профильных ведомств, главы регионов. Также в рамках поездки Медведев встретится с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Дороги и тротуары у правительства пока не перекрыты, но барьеры уже наготове, сообщает корреспондент "Столицы на Онего". Кругом полиция. Ожидается, что совещание с участием Дмитрия Медведева начнется в 14.30.

фото: Елена Трукшанина, очевидец

Один человек погиб, второй госпитализирован после лобового столкновения под Петрозаводском

В Пряжинском районе столкнулись два легковых автомобиля, один человек погиб, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Утром в пятницу на повороте к деревне Матросы лоб в лоб столкнулись Ford и ВАЗ-2110.

В результате водитель иномарки был доставлен с травмами в Пряжинскую ЦРБ.

В "десятке" один человек погиб. Его тело в настоящее время спасатели пытаются извлечь из разбитого автомобиля.

Жителей домов рядом с правительством Карелии из-за визита Медведева попросили зашторить окна

В Петрозаводске полиция обходит дома рядом со зданием правительства Карелии и просит не выглядывать из окон.

Об этом сообщила читательница "Столицы на Онего".



"Пришла полиция, попросила закрыть все жалюзи и не выглядывать. Потому что "внизу кто-то испугался", - пишет женщина.



В ближайшее время в правительстве Карелии председатель российского правительства Дмитрий Медведев проведет совещание, посвященное вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины.

фото: http://rossiya.media, Комсомольская правда

Только один депутат Госдумы от "Единой России" проголосовал против повышения пенсионного возраста

Стало известно, кто из фракции "Единой России" проголосовал в Госдуме против пенсионной реформы, и это не Валентина Пивненко.

Госдума в четверг приняла в первом чтении скандальный законопроект правительства об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста.







Перед голосованием состоялось более чем трехчасовое обсуждение вопроса. Докладчиком от правительства РФ выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



О поддержке правительственного законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет и для женщин на 8 лет, заявила лишь фракция "Единая Россия".

Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" были против.





Таким образом, законопроект был принят в первом чтении голосами депутатов от парламентского большинства. Численность фракции "Единая Россия" на сегодняшний день составляет 337 депутатов, в КПРФ их 42, в ЛДПР - 39, в "Справедливой России" - 23.



Депутаты сразу же после голосования смогли в электронном виде увидеть распечатку его результатов и ознакомиться с тем, кто и как конкретно голосовал.





"В "Единой России" восемь человек не принимали участия в голосовании, а член фракции единороссов Наталья Поклонская была против", - сообщил "Интерфаксу" депутат, ознакомившийся с итогами голосования.

СРОЧНО: Путин предложил не торопиться с повышением пенсионного возраста

Путину не нравится повышение пенсионного возраста.

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан, сообщает ТАСС.

"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались", - сказал он. "И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", - заявил Путин.

"Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится ", - заявил Путин на встрече с волонтерами чемпионата мир по футболу.

Глава государства отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Он пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.

Путин уточнил, что в РФ на пять пенсионеров приходится шесть работающих, если этот баланс ухудшится, "пенсионная система лопнет".

Медведев посмотрел проект нового аэровокзала в Петрозаводске

Об этом сообщил глава Карелии.

Глава республики Артур Парфенчиков встретил в аэропорту "Петрозаводск" председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, который прибыл в Карелию с рабочим визитом. Вместе с ним в Петрозаводске будут работать руководители министерств и ведомств, главы регионов.

"В аэропорту Дмитрий Медведев познакомился с презентацией проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Впереди насыщенная программа", - написал Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.

ФОТО: Набережная, которую отремонтировали ко дню города, опять вся в ямах

Несмотря на то, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник высоко оценила сделанный на набережной ремонт, он не прошел проверку на прочность.

Жители Петрозаводска сфотографировали провалы в асфальте, которые образовались на набережной всего через месяц после ремонта. Эти фото появились накануне в популярном паблике "Живой Петрозаводск".

"Природа берет свое", - прокомментировал фото автор.

Напомним, что власти Петрозаводска нашли спонсоров, которые профинансировали ремонт набережной в июне этого года, перед днем города. Восстановлением асфальтового покрытия на отрезке, ведущем к устью реки Лососинки, занимались сотрудники компании "ПСК Строитель".

Глава города Ирина Мирошник положительно оценила их работу.

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