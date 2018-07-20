Все, что случилось сегодня

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев сегодня совершит рабочую поездку в Республику Карелия.
Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"В Петрозаводске Дмитрий Медведев проведёт совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины", - сказано в сообщении.
В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководители профильных ведомств, главы регионов.
"В рамках поездки Дмитрий Медведев проведёт встречу с главой Республики Карелия А.О.Парфенчиковым", - отмечается на сайте правительства.Смотреть подробнее
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев открыл совещание в правительстве Карелии, посвященное вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины.
"Мы собрались в Карелии, чтобы обсудить состояние лесопромышленного комплекса. ЛПК очень важен для нас. Наша задача – найти баланс между разумным использованием и освоением лесов", - сказал Медведев, открывая заседание в правительстве Карелии.
Он добавил, что в России сохраняется проблема незаконных рубок.
"Ущерб здесь значителен и сегодня измеряется миллиардами", - добавил Медведев.
По его словам, в России нужно сделать более эффективным лесной надзор, а также улучшить материально-техническую базу лесников.
Председатель правительства отметил проблему с лесными пожарами в стране. В этом году на противопожарную безопасность было выделено 6 млрд рублей.
Карелию Медведев упомянул в связи с визитом на ДОК "Калевала"
"Побывали здесь на "Калевале". Осенью прошлого года там изменили технологию производства, реализуя проект по расширению мощностей. Солидное производство. Таких предприятий должно быть больше", - сказал председатель правительства.
Сейчас совещание Дмитрия Медведева в правительстве продолжается в закрытом режиме.
По его окончании состоится отдельная встреча премьер-министра России с главой Карелии.Смотреть подробнее
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, сообщает пресс-секретарь губернатора Марина Кабатюк.
"Вначале встречи Парфенчиков поблагодарил председателя правительства за включение республики в состав территорий ценовых зон, что позволило снизить тариф на электроэнергию в регионе. Благодаря совместным усилиям стоимость цены на энергоресурс удалось уменьшить на 40%, что положительно сказалось на малом и среднем бизнесе", - говорится в сообщении.
Парфенчиков также сообщил, что благодаря федеральной помощи в Карелии впервые за многие годы удалось сформировать бездефицитный бюджет.
"Конечно, еще есть вопросы по росту заработной платы, по МРОТ, но мы ощущаем помощь правительства РФ и надеемся, что мы сумеем успешно завершить финансовый год", - сказал Парфенчиков.
Особое внимание на встрече было уделено вопросам дорожного хозяйства. Как рассказал Артур Парфенчиков, более 90 % федеральных трасс в Карелии находятся в нормативном состоянии. Тревогу вызывают дороги регионального значения.
"К сожалению, в нормативном состоянии находится не более 30% региональных дорог, - сообщил руководитель региона. – И здесь у нас стоят серьезные задачи: есть план совместно с Росавтодором к столетию Карелии привести в нормативное состояние 50% в региональных дорог".
Артур Парфенчиков обозначил необходимость и важность передачи в федеральную собственность дороги Кочкома – Костомукша – госграница. По его словам, эта трасса важна не только для Карелии, но и для России в целом, поскольку она ведет к международным пунктам пропуска.
"Дороги нужны всем: и жителям, и бизнесу, - прокомментировал Дмитрий Медведев. - Без развития дорожного хозяйства невозможно развитие ни одной российской территории. Те планы, которые вы объявили, достаточно амбициозные. Надеюсь, что их удастся воплотить в жизнь. В том числе, и с федеральной поддержкой".
Глава Правительства Российской Федерации сообщил о выделении средств на социально значимый дорожный объект в Петрозаводске – дорогу, которая расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к Перинатальному центру.
"Вы обращались с просьбой оказать помощь в реконструкции одного из объектов дорожного хозяйства. В преддверие сегодняшнего визита я подписал распоряжение о выделении Росавтодору из резервного фонда бюджету Карелии 83 млн 200 тысяч рублей на ввод в эксплуатацию объекта по ул.Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта", - сообщил Дмитрий Медведев.Смотреть подробнее
Дороги еще не перекрыли, но скоро это случится.
Напомним, сегодня в Петрозаводске с рабочим визитом находится председатель правительства России Дмитрий Медведев, который проведет совещание по вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины. В совещании примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, руководители профильных ведомств, главы регионов. Также в рамках поездки Медведев встретится с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.
Дороги и тротуары у правительства пока не перекрыты, но барьеры уже наготове, сообщает корреспондент "Столицы на Онего". Кругом полиция. Ожидается, что совещание с участием Дмитрия Медведева начнется в 14.30.Смотреть подробнее
В Пряжинском районе столкнулись два легковых автомобиля, один человек погиб, сообщает ГУМЧС по Карелии.
Утром в пятницу на повороте к деревне Матросы лоб в лоб столкнулись Ford и ВАЗ-2110.
В результате водитель иномарки был доставлен с травмами в Пряжинскую ЦРБ.
В "десятке" один человек погиб. Его тело в настоящее время спасатели пытаются извлечь из разбитого автомобиля.Смотреть подробнее
В Петрозаводске полиция обходит дома рядом со зданием правительства Карелии и просит не выглядывать из окон.
Об этом сообщила читательница "Столицы на Онего".
"Пришла полиция, попросила закрыть все жалюзи и не выглядывать. Потому что "внизу кто-то испугался", - пишет женщина.
В ближайшее время в правительстве Карелии председатель российского правительства Дмитрий Медведев проведет совещание, посвященное вопросам охраны лесов и глубокой переработки древесины.
Стало известно, кто из фракции "Единой России" проголосовал в Госдуме против пенсионной реформы, и это не Валентина Пивненко.
Госдума в четверг приняла в первом чтении скандальный законопроект правительства об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе, по повышению пенсионного возраста.
Перед голосованием состоялось более чем трехчасовое обсуждение вопроса. Докладчиком от правительства РФ выступил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
О поддержке правительственного законопроекта, предполагающего повышение пенсионного возраста для мужчин на 5 лет и для женщин на 8 лет, заявила лишь фракция "Единая Россия".
Фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" были против.
Таким образом, законопроект был принят в первом чтении голосами депутатов от парламентского большинства. Численность фракции "Единая Россия" на сегодняшний день составляет 337 депутатов, в КПРФ их 42, в ЛДПР - 39, в "Справедливой России" - 23.
Депутаты сразу же после голосования смогли в электронном виде увидеть распечатку его результатов и ознакомиться с тем, кто и как конкретно голосовал.
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"В "Единой России" восемь человек не принимали участия в голосовании, а член фракции единороссов Наталья Поклонская была против", - сообщил "Интерфаксу" депутат, ознакомившийся с итогами голосования.
Путину не нравится повышение пенсионного возраста.
Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан, сообщает ТАСС.
"Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались", - сказал он. "И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать - никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста", - заявил Путин.
"Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится ", - заявил Путин на встрече с волонтерами чемпионата мир по футболу.
Глава государства отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Он пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.
Путин уточнил, что в РФ на пять пенсионеров приходится шесть работающих, если этот баланс ухудшится, "пенсионная система лопнет".Смотреть подробнее
Об этом сообщил глава Карелии.
Глава республики Артур Парфенчиков встретил в аэропорту "Петрозаводск" председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, который прибыл в Карелию с рабочим визитом. Вместе с ним в Петрозаводске будут работать руководители министерств и ведомств, главы регионов.
"В аэропорту Дмитрий Медведев познакомился с презентацией проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Впереди насыщенная программа", - написал Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.Смотреть подробнее
Несмотря на то, что глава Петрозаводска Ирина Мирошник высоко оценила сделанный на набережной ремонт, он не прошел проверку на прочность.
Жители Петрозаводска сфотографировали провалы в асфальте, которые образовались на набережной всего через месяц после ремонта. Эти фото появились накануне в популярном паблике "Живой Петрозаводск".
"Природа берет свое", - прокомментировал фото автор.
Напомним, что власти Петрозаводска нашли спонсоров, которые профинансировали ремонт набережной в июне этого года, перед днем города. Восстановлением асфальтового покрытия на отрезке, ведущем к устью реки Лососинки, занимались сотрудники компании "ПСК Строитель".
Глава города Ирина Мирошник положительно оценила их работу.Смотреть подробнее
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