Самое важное за сегодня

Карелия попала в число самых "больных" регионов России

Минздрав назвал регионы России, в которых зафиксировано больше и меньше всего болезней среди граждан. В числе самых "больных" регионов оказалась Республика Карелия.

По информации за 2017 год, которую приводит RT, больше всего болезней отмечено в Алтайском крае: на 100 тысяч жителей пришлось 253 429,5 заболевания.

В пятерку самых "больных" регионов страны вошли также: Санкт-Петербург (236 874,7), Ненецкий АО (230 700,8), Карелия (230 371,7) и Республика Коми (230 230,4).

Меньше всего болезней зафиксировано в Кабардино-Балкарии (95 473,8). Среди самых "здоровых" регионов также – Чечня (112 108,9), Курская область (115 123,6), Республика Тыва (115 621,4) и Астраханская область (115 921,2).

"В среднем же по России в 2017 году было зарегистрировано 161 776 недугов на 100 тысяч населения", - отмечает издание.

К выходным погода в Карелии изменится

Ведущий специалист карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала, как изменится погода к выходным.

"В пятницу 3 августа в Карелию придут дожди с грозами, которые будут идти в субботу и в воскресенье, - сказала Елена Ишкина, - 30-градусная жара сохранится по южным районам республики, в остальной части ожидается +22…+25".

По словам синоптиков, резкого похолодания не будет, даже ночью сохранятся все те же 20 градусов тепла.

СРОЧНО: Полиция установила водителя, который сбил на Ровио пешехода и бросил с переломанными ногами во дворе

Личность водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия, не оказав помощь пострадавшему, раскрыта. МВД Карелии просит сообщить о его месте нахождения.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Романа Т. в связи с наездом на пешехода.

В ночь на 21 июля водитель на автомашине Daewoo Nexia серебристого цвета совершил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД о случившемся не сообщил.

Всех, кто располагает данными о местонахождении этого гражданина, полицейские просят сообщать в дежурную часть ГИБДД УМВД России по Петрозаводску по телефонам: (8142) 715-900, (8142) 78-44-44 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

Под покровом ночи водитель затащил пострадавшего в машину и уехал с места происшествия.

По поступившей ранее информации, предполагалось, что виновник аварии доставил пешехода в больницу.

Но, как позже сообщила бывшая супруга пострадавшего, водитель отвез пострадавшего не в больницу, а во двор к дому, где и бросил.

"Водила спросил у пострадавшего адрес проживания, отвез его на Сегежскую и выбросил во двор. Пострадавший - мой бывший муж позвонил мне и попросил вызвать скорую. Скорая приехала и увезла в больницу. У него перелом двух ног", - написала петрозаводчанка.

СРОЧНО: Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии

В Прионежском районе столкнулись два автомобиля, шесть человек травмированы, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В среду в 10.30 на автодороге "Деревянка –Деревянное" столкнулись Fiat и Volkswagen Polo.

В ДТП пострадали шесть человек, из них четверо госпитализированы, двое из которых дети, пояснили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Для ликвидации последствий аварии привлекались пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (10 человек, 4 единицы техники).

Роспотребнадзор: В жару рабочий день может быть сокращен на 4 часа

Роспотребнадзор напомнил работодателям о режиме работы в жару.

Так, по трудовому законодательству, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час, пишет "Российская газета".

При повышении температуры до 29 градусов - на два часа, при температуре 30,5 градусов - на четыре часа.

Для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе при температуре в 32,5 градуса можно работать не более 15-20 минут, и то только если такая работа не терпит отлагательства, после чего нужно делать 10-минутные перерывы. И уходить в помещения. Но не в холодные, иначе есть опасность получить простуду.

Для защиты от чрезмерного теплового излучения необходимо использовать специальную одежду или одежду из плотных сортов ткани. Рекомендуется допускать к такой работе лиц не моложе 25 и не старше 40 лет.

Люди, работающие на жаре, должны быть в полной мере обеспечены питьевой водой. Но опять же не ледяной.

Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая - плюс 10 - 15 градусов. Работодатели также могут выдавать своим работникам молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, витаминизированные напитки, кислородно-белковые коктейли.

Пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать хорошую гидратацию организма (оптимальное содержание воды в организме, которое обеспечивает его нормальную жизнедеятельность, обмен веществ). При температуре воздуха более 30 градусов нужно выпивать не менее полутора литров воды в час - примерно одну чашку каждые 20 минут.

ВИДЕО: Неизвестные залили бетоном лес у СКЗ в Петрозаводске

Природоохранная прокуратура начала проверку по факту размещения в зеленой зоне Петрозаводска отходов в виде бетона и нефтепродуктов.

Жители района Сулажгорский кирпичный завод забили тревогу, когда увидели лес, залитый бетоном.

"Неизвестные тоннами сливают на зелёные насаждения бетон", - сообщили активисты "ГТРК "Карелия".

Кроме того, варвары испортили не только зеленую зону, но еще и водоем, сливая в озеро мазутные отходы.

После выхода сюжета на карельском телевидении республиканская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по фактам размещения в зеленой зоне Петрозаводска отходов в виде бетона и нефтепродуктов.

Проверка будет проведена с привлечением органов контроля в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

По результатам проверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

фото: vk.com/club169561114

Преподавателя консерватории Юлию Тишкину, чья смерть стала шоком для ее учеников, похоронят в субботу

Прощание с преподавателем Петрозаводской консерватории, профессором кафедры специального фортепиано Юлией Ивановной Тишкиной состоится 4 августа, сообщается на сайте учреждения.

"Коллеги, ученики, сотрудники Петрозаводской государственной консерватории глубоко скорбят о скоропостижной смерти Юлии Ивановны Тишкиной и выражают соболезнования родным и близким. Прощание с Юлией Ивановной состоится 4 августа 2018 года с 13.00 до 14.00 в траурном зале по адресу: ул. Вольная, 4", - сказано в сообщении консерватории.

Юлию Ивановну похоронят на Сулажгорском кладбище.

Напомним, Юлия Тишкина умерла 31 июля. В консерватории причину смерти не назвали, но по имеющейся информации, женщина получила серьезную травму, когда мыла дома окна. Врачи пытались ее спасти, но безуспешно.

Смерть преподавателя стала настоящим шоком для "тишкинцев" – учеников Юлии Ивановны, а также для ее коллег, знакомых. На стене Юлии Тишкиной в "ВКонтакте" они делятся своими воспоминаниями о ней, высказывают слова благодарности:

"Я не училась у Юлии Ивановны, но я с ней знакома, она всегда была доброжелательна ко мне, и поздравляла после экзаменов... Я не могу поверить в произошедшее. Консерватория больше не будет прежней без нее…", - написала интернет-пользователь Любовь Афанасьева.

"Какая невосполнимая утрата!!!! Любимый учитель!" - отметила Yulia Weilert.

"Мы все осиротели без Вас...", - призналась Вера Подьякова (Киселева).

"Юлия Ивановна, Вы в каждом из нас! Соболезнования родным и близким. Тишкинцы, мужайтесь", - отметила Екатерина Блинчевская.

"Прекрасный человек, талантливейший музыкант, удивительная женщина", - написала Надежда Артюхова.

"Всё это так нелепо. В это невозможно поверить! Ведь ещё каких-то пару недель назад вместе пытались осваивать азы тенниса, и Юлия Ивановна сравнивала эти ощущения с ощущениями при игре на рояле. Давала рекомендации. ) Кажется, что ты сейчас позвонишь и услышишь родной голос: "Алло, Вася, Машенька, Полиночка, здравствуй, дорогой(ая)! Я сейчас на Алтае, тут чудесно! Извини, не могу говорить. Приеду, позвоню. Увидимся!" - поделился Василий Васильев.

"Почему уходят лучшие? Не хочется верить, соболезнования всем, особенно близким. Таких людей не забывают никогда", - уверена Ольга Фофанова.

В Интернете организован сбор помощи для похорон Юлии Тишкиной.

Минфин назвал катастрофическим освоение средств ФЦП развития Карелии

Первый замглавы Минфина России Леонид Горнин назвал катастрофической ситуацию с освоением средств федеральной целевой программы по развитию Карелии.

Такую оценку он озвучил на заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, пишет ТАСС.

"Есть абсолютно точно опасения в части качественного и эффективного использования средств федерального бюджета по федеральной программе [развития Карелии], ситуацию я бы охарактеризовал как катастрофическую", - отметил он.

Представитель Минфина констатировал, что кассовое исполнение бюджета программы составляет 5 млн 400 тыс. рублей, то есть чуть более 1% от кассовых расходов. "Я уж не говорю о том, что физические объемы исполнены гораздо ниже", - добавил он.

Горнин констатировал, что в результате сложившейся ситуации придется передавать кассовые остатки неиспользованных средств на 2019 год. "Я хотел бы обратить внимание региональных властей на своевременное и эффективное освоение средств федерального бюджета, которые были выделены с таким трудом, благодаря решению президента РФ, в сумме 3 млрд рублей", - заключил он.

ВИДЕО: Nissan на Чапаева собрал паровозик из трех автомобилей

Групповое ДТП произошло на улице Чапаева в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В минувший вторник 31 июля в 19.29 на ул.Чапаева водитель автомобиля Volvo остановился перед переходом для пропуска пешехода.

За Volvo остановилась Mazda CX5. В это же время к пешеходному переходу приближался Nissan Teana, он на полном ходу врезался в Mazda CX5, которую отбросило на Volvo – обе машины от удара пересекли "зебру".

В результате ДТП травмы получили 22-летний водитель Nissan и 31-летний мужчина, управляющий Mazda CX5.

Жители Карелии жалуются в Минсельхоз на работу форелеводческих хозяйств

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии сообщило, на что чаще всего жаловались жители республики в первой половине 2018 г.

За первое полугодие 2018 года в министерство сельского и рыбного хозяйства республики поступило 203 обращения. Часть из низ касается бездомных собак.

"Граждане не только жалуются на большое количество безнадзорных животных на улицах городов и поселков, но и просят разъяснить алгоритм организации общественных приютов, возможность создания общественных некоммерческих организаций по содержанию безнадзорных животных и получения финансовой помощи", - отмечают в министерстве.

Также поступали обращения по поводу работы форелеводческих хозяйств и причинения вреда водным ресурсам республики.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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