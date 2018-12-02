Все, что случилось сегодня

фото: паблика "Олонецкие Морозные игры"

ВИДЕО: "Олонецкие Морозные игры" прошли в Карелии

В Карелии прошел фестиваль "Олонецкие Морозные игры".

В Олонце 1 декабря состоялись "Олонецкие Морозные игры. День рождения Карельского Морозца Паккайне".

На праздник съехались волшебники из разных уголков России: Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Царь Берендей, Талви Укко, Дед Халла, Матушка Зима, Карельская Вьюга, Сосновоборский Дед Мороз, Карельский дедушка Мороз из с.Заозерье.

Сотни участников фестиваля разгадывали квесты, водили хороводы, болели на "Морозном футболе", пели и играли.

В завершение праздника прогремел салют, который дал старт новогодним торжествам.

Больше фото в паблике "Зимний фестиваль "Олонецкие Морозные игры".

фото: magnetworks.at

Рабочего по частям доставали из камнедробилки на "Сортавале"

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл на реконструируемой дороге в Приозерском районе Ленобласти.

Мужчина упал в камнедробилку, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, в половине пятого часа утра 2 декабря в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Новоприозерском шоссе недалеко от Приозерска в камнедробилку упал рабочий.

Как рассказали 47news в ГУ МЧС по Ленобласти, к месту происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда "Приозерск". По данным полиции, работы по извлечению частей тела погибшего велись до 8:45 утра.

Известно, что камнедробилка монтируемая. На трассе "Сортавала" ведутся работы по реконструкции дороги. Их выполняет подрядчик Управтодора - компания "ВАД".

В пресс-службе Управтодора сообщили, что трагедия произошла на производственной площадке "ВАД".

С пресс-службой "ВАД" связаться не удалось.

фото: http://duma.gov.ru

ВИДЕО: "Да замолчите вы, кликуши! - сказала избирателям депутат Госдумы, уроженка Карелии

Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина некорректно высказалась по отношению к жителям Подмосковья.

Публичные слушания на тему объединения подмосковных городов Одинцово и Звенигорода с участием депутата Госдумы Оксаны Пушкиной закончились скандалом. Телеведущая заявила собравшимся, что они не умеют слушать, пишет ura.news.

Местные жители недовольны будущим преобразованием, сообщает портал Ruposters.ru. Пушкина, которая представляет в нижней палате парламента Одинцово, обратилась к несогласным с предложением не приходить к ней на прием. На видеозаписи на фоне поднявшегося шума слышны ее слова: "Да замолчите вы, кликуши! Здесь сегодня категорическое недоверие к власти. И все, что бы мы вам ни говорили, вы будете воспринимать именно так. … Вы не умеете слушать, и вся проблема на самом деле в вас", — заявила Пушкина.

Несмотря на накал страстей, в результате проект по слиянию Звенигорода и Одинцовского района был принят большинством голосов. Окончательное решение примут депутаты Мособлдумы.

Отметим, что совсем недавно глава Карелии Артур Парфенчиков попал в подобный скандал из-за некорректного высказываения в переписке в соцсети с жительницей поселка Суоеки Суоярвского района.

Напомним, Оксана Пушкина, российская телеведущая, родилась 10 мая 1963 года в Петрозаводске, пишет википедия. Ее мама известная карельская телеведущая Светлана Пушкина.

Оксана Пушкина училась на факультете журналистики в Ленинграде, практику проходила в Сан-Франциско. После, приехав в Россию, реализовала авторский телепроект "Женские истории Оксаны Пушкиной", чуть позже в эфире появилась известная передача "Женский взгляд Оксаны Пушкиной".

ВИДЕО: В Петрозаводске не все пешеходы заметили светофор на одном из самых аварийных переходов в городе

На улице Мерецкова начал работать светофор.

На минувшей неделе на одном из самых аварийных пешеходных переходах в городе – на улице Мерецкова установили регулируемый светофор.



Фото

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, что не все пешеходы заметили новый светофор, установленный для их же безопасности.

Напомним, в Петрозаводске в рамках программы "Безопасный город" три проблемных перекрестка оборудуют светофорными объектами.

По словам спикера Петросовета Геннадия Боднарчука, новый светофорные объекты появятся на пр.Карла Маркса-ул.Андропова, ул.Мерецкова и на Лососинском шоссе.

"Выбранные перекрестки – неслучайны, - подчеркнул спикер горсовета Геннадий Боднарчук. – Например, по Карла Маркса-Андропова мы получили несколько десятков обращений от водителей, плюс по результатам специального мониторинга выявили, что здесь в часы пик скапливаются огромные пробки. По Лососинскому шоссе количество жалоб было еще больше, но там в основном от пешеходов – транспортный поток со строительством новых микрорайонов увеличился".



"На Мерецкова только в текущем году было несколько дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, где пострадали дети. Поэтому депутатским корпусом совместно с администрацией было принято решение сэкономленные средства из бюджета города текущего года направить на финансирование работ по выбранным объектам".

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель внедорожника удивил хитрым маневром на перекрестке

Очень оригинально совершил левый поворот водитель внедорожника на перекрестке ул. Горького и ул. Красноармейская.

В минувшую пятницу 30 ноября в 12.40 водитель автомобиля Niva, поворачивая налево с улицы Горкого на ул.Красноармейскую, всех удивил.

Маневр водителя попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Видео обсуждают в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: паблика "Подслушано в Петрозаводске"

ФОТО: По Петрозаводску разгуливает козел

В Петрозаводске ищут хозяина козла.

"В Сайнаволоке, в районе озера, гуляет козлик, - сообщается в паблике "Подслушано в Петрозаводске". - Кто потерял?"

фото: из архива Дарии Гроссман

Как петрозаводчанка попала на шоу "Голос"

Дарья Гроссман, участница шоу "Голос" на Первом канале, в эксклюзивном интервью рассказала, как попала на конкурс, и о сотрудничестве с Сергеем Шнуровым.

Дарья Гроссман – 17-летняя участница седьмого сезона шоу "Голос" долгое время жила в Петрозаводске, училась в детской музыкальной школе имени Синисало и гимназии №17. Сейчас учится в Москве, уже более семи лет занимается вокалом. На шоу Даша прошла так называемые "слепые прослушивания" и оказалась в команде Сергея Шнурова из группы "Ленинград".

Отметим, что 30 ноября состоялся очередной тур шоу "Голос", и Дария Гроссман одержала в нем победу, она продолжит участвовать в конкурсе дальше.

Интервью с Дарией Гроссман читайте здесь.

ВИДЕО: В районе Карелии построили деревянный мост за 15 млн

Новый мост возведен в Олонецком районе.

Мост построен в районе села Видлица на региональной дороге "Видлица - Кинелахта - Ведлозеро". Стоимость объекта составила более 15 млн. рублей. Прежний мост был аварийным и представлял угрозу.

Со строительными работами справились за три месяца, сообщает "ГТРК "Карелия".

Премьер-министр Карелии назвал проблемы, которые обнаружил в домах для переселенцев

Премьер-министр карельского правительства Александр Чепик осмотрел новостройки для переселенцев в Беломорске.

В воскресенье 2 декабря, 9 часов утра Александр Чепик посетил 105-квартирный дом по ул. Мерецкова в Беломорске, который в ближайшее время будет принят в эксплуатацию, сообщается в паблике "Беломорская трибуна".

В интервью журналистам Александр Чепик перечислил проблемы, которые были обнаружены в новостройках.

"Проблемы с вентиляцией, с качеством постройки, – признался Чепик, - вылезают проблемы, которые не видны за обоями, – люди же работали: кому-то нравится так, кому-то вот этак. Приняли, за обоями не увидели, потом начинает все крошится, плитка начинает отваливаться, обои, но надо отдать должное - все подрядчики у нас идут навстречу, в рамках гарантийных обязательств все недочеты исправляют. В ряде домов до приемки будут переделывать вентиляцию".

Также премьер-министр отметил, что в ряде домов не отапливаются подъезды, от перепада температуры начинают потеть окна - "влага, влага в том числе в квартирах".

Смотрите видео здесь.

фото: "Столица на Онего"

Жительница Петрозаводска пожаловались на темный двор

Жители микрорайона Древлянка пожаловались, что из-за темноты во дворе они боятся отпускать детей одних на занятия.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница Древлянки, которая проживает на бульваре Интернационалистов, и сообщила, что между домами №11 и 15 месяц назад перегорел фонарь, который хоть как-то освещал дворовую территорию углового дома.

"У нас во дворе тьма кромешная, - пожаловалась петрозаводчанка, - страшно детей отпускать. В школу провожаем, из школы и с тренировок встречаем. Звонили в дежурную службу, принимающую заявки на замену ламп в фонарях, а нас попросили подождать месяц, так как бригады у них все работают на линии. Сказали: вот если у вас рядом на линии будут неполадки – приедем, может быть, и ваш фонарь починим, а пока ждите. Ваша заявка принята".

Женщина недоумевает, почему власти рапортуют о замене нескольких десятков фонарей в парках, а всего одну лампочку, но очень нужную жителям многоэтажки, заменить не могут.

Что кроется за профицитным бюджетом, который предлагают жителям власти Карелии, разобрался журналист Валерий Поташов. Подробнее

В поселке Матросы Пряжинского района Карелии жильцов из аварийного фонда переселили в дом, который можно назвать непригодным для проживания. Подробнее

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 2 декабря. Подробнее

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить. Подробнее

Житель Петрозаводска, который 29 ноября ушел из дома и не вернулся, найден живым, сообщается в паблике поискового отряда "Доброспас". Подробнее

В Прионежском районе 17-летняя жительница Деревянки вышла из дома 1 декабря и не вернулась, сообщили в МВД Карелии. Подробнее

На улице Древлянка установили знаки, предупреждающие об эвакуации машин, мешающих уборке города. Подробнее

Россияне получат десять дней отдыха на новогодних праздниках, пять на первомайских и четыре ко Дню Победы. Подробнее

Фанаты обратили внимание звезды на опечатку. Подробнее

Накануне Нового года проект "ПосадиЛес" запустил всероссийскую акцию "100 тысяч новых елок стране" и предлагает жителям Карелии частично компенсировать лесные потери от вырубки деревьев к празднику. Подробнее

О погоде на 3 декабря в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра. Подробнее

Австралийская фитнес-модель Тэмми Хемброу не перестаёт радовать поклонников своей физической формой. Она выложила в "Инстаграм" очередное селфи, сделанное на тренировке, и оно стоит всех лайков, которые ей ставят. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 3 декабря. Подробнее