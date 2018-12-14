Все, что случилось сегодня

фото: "Столица на Онего"

Секретарь Совбеза раскритиковал работу властей Карелии

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев раскритиковал власти Карелии за срыв строительства концертного зала "Карелия-Арена".

Глава Совета безопасности России Николай Патрушев подверг критике власти Карелии за срыв сроков строительства ряда объектов, на которые были выделены деньги из федерального бюджета.

Эта тема обсуждалась сегодня на заседании государственной комиссии по подготовке к 100-летию республики в Петрозаводске.

В числе объектов, которые до сих пор не построены в Карелии, несмотря на выделение федеральных средств, Патрушев назвал спортивно-концертный зал "Карелия-Арена", сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

ФОТО: Жители Петрозаводска едят из помойки по "особому разрешению"

На минувшей неделе журналист "Столицы на Онего" увидел, как люди разбирают подгнившую еду из помойки.

В районе десяти часов вечера журналист увидела, как двое мужчин катят мусорный бак от одного из сетевых магазинов на Древлянке. Продавцы выкинули туда подгнившие фрукты и овощи.

Мужчины, прежде чем довезти контейнер до места назначения, провели ревизию и выбрали самое лучшее, набрали несколько пакетов и спрятали их. Остальное отвезли выстроившимся в очередь людям, которых было порядка 10 (все они были прилично одеты).

Они организовано подошли к контейнеру с пакетам, минут за 5-7 набрали необходимые продукты и ушли.

Когда корреспондент подошел к баку и спросил, можно ли и ему тоже что-то взять, мужчина с женщиной не разрешили, сказали, что нужно разрешение "особых людей".

фото: правительство Карелии

Нургалиев призвал проверить туркомплекс "Онего Холидэй" в Карелии

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев призвал обратить внимание на проект "Онего Холидэй", которые планируется реализовать в Прионежском районе Карелии.

Об этом он заявил на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, которое проходит в правительстве республики.

По словам Нургалиева, есть проект по строительству гостиничного комплекса "Онего Холидэй" на берегу Онежского озера в Прионежском районе. Озабоченность вызовет его реализация в обозначенные сроки

"Он является одним из объектов кластера "Южная Карелия", но ФЦП по развитию туризма завершена, а судьба проекта весьма туманна. На территории имеются недострои, домики, похожие на коттеджи для вип-персон, реально это голые стены и уже началось разрушение", - сказал Нургалиев.

Он подчеркнул, что нет данных, когда они были построены, есть ли на них документы и необходимые заемные средства у застройщика

"Вообще не превратится ли это в очередной долгострой? Нужно обратить на это внимание на это, чтобы не потратить деньги на ветер", - сказал Рашид Нургалиев.

Согласно информации, опубликованной на сайте проекта "Онего Холидэй", ООО "Нелукса" планирует строительство, запуск и последующую эксплуатацию многофункционального гостиничного комплекса.

Место расположения Прионежский район, 18-й км автодороги Петрозаводск - Ошта, побережье Онежского озера Деревянной бухты.

"Отель представляет собой комплекс комфортабельных коттеджей. Отель "Онего холидэй" — прекрасное место, как для любителей спокойного семейного уединенного отдыха, так и для проведения корпоративного досуга и деловых мероприятий", - сообщается на сайте.

"Я потерял жену": ветеран, борющийся за снос "Невского Пассажа" вышел с пикетом к правительству Карелии

Борец с "Невским Пассажем" в Петрозаводске, ветеран Великой Отечественной войны пикетировал здание правительства во время заседания госкомиссии по развитию Карелии.

"Из-за этой власти гибнут люди, умирают. Сам я лично потерял жену. В этом доме прожил я 37 лет. И участь такая под старость лет… Как ветеран войны, инвалид II группы… В награду, получается… ради чего? Ради этой пристройки, наживы, ради денег. Человеческая жизнь дороже всяких денег. Но у нас с этим не считаются. Второй этаж превратили в тюрьму. Люди заболевают из-за этой крыши. Врачи говорят, если хотите пожить подольше, меняйте место жительство. Мне пришлось сменить временно, пока не снесут. Снесут, вернусь обратно. Вот так и живем. А власти – до фени. Жена умерла, такая участь и у меня, может (будет)", - сказал Бакинов.

Напомним, еще в сентябре 2013 года городской суд Петрозаводска постановил снести наземную часть "Невского пассажа", а в апреле 2014 года Верховный суд Карелии оставил решение в силе. Однако к демонтажу незаконной пристройки до сих пор никто не приступил.

В 2016 году глава Карелии Артур Парфенчиков, побывав на месте, заявил журналистам, что "не ожидает быстрого исполнения судебного решения, потому что оно очень сложное, поскольку там есть несколько серьезных юридических и технических проблем".

В апреле 2015 года двое ветеранов Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов пришли в здание правительства Карелии и положили на стол секретарю в вестибюле свои медали, которые им вручили в честь 70-летия Победы, в знак протеста бездействию властей по сносу незаконно возведенной пристройки "Невский Пассаж".

Как считают борцы с "Невским пассажем", власти в Карелии попросту защищают интересы коммерсантов, которые возвели пристройку, поскольку, по словам жильцов дома, никаких технических препятствий для ее сноса не существует.

фото: "Столица на Онего"

В Карелии суд вынес обвинительный приговор Гаврилову за матерные граффити и освободил его от наказания

В мировом суде Петрозаводска прозвучал приговор экс-депутату парламента Карелии Алексею Гаврилову, обвиняемому в вандализме по мотивам политической ненависти.

Судья мирового суда Надежда Морозова признала виновным Алексея Гаврилова в деле о вандализме по мотивам политической ненависти и приговорила его к двум годам ограничения свободы. При этом судья постановила освободить экс-депутата от наказания в связи с истечением срока давности.

Предполагаемые подельники Гаврилова –Георгий Жихарев и Александр Литовка – получили по одному году ограничения свободы и были также освобождены от наказания.

"Мы будем оспаривать, нам непонятен приговор. Мировой суд при вынесении решения опирался на показания, полученные в ходе предварительного следствия. Все показания экспертов, потерпевших в суде были проигнорированы", – заявил Алексей Гаврилов "Столице на Онего" после завершения заседания.

Ранее прокурор требовал признать виновными фигурантов дела о скандальных граффити и назначить наказание в виде ограничения свободы с последующим освобождением от наказания за давностью событий.

Государственный обвинитель просил назначить Гаврилову срок 2 года, 11 месяцев, а его предполагаемым подельникам – по 2 с половиной года.

По версии следствия, Гаврилов в 2016 году нанял двух подельников для нанесения надписей на стены зданий в Петрозаводске. Граффити, предположительно, содержали оскорбления в адрес оппонентов Гаврилова – Валентины Пивненко и Дмитрия Макеева. В частности, на зданиях Октябрьского проспекта появились надписи "Пивня- ****я" и "Макеев за геев".

фото: правительство Карелии

Строительством в аэропорту Петрозаводска займется компания, чей владелец имеет судимость

Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев заявил, что хозяин компании, которая выполняет работы в аэропорту Петрозаводска, имеет непогашенную судимость.

Рашид Нургалиев в ходе заседания государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики Карелия предложил обратить внимание на ООО "Техэксперт", которое занимается строительством инженерного обеспечения на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Прионежского района Вадим Сухарев рассказал, почему хорошо иметь домик в деревне

Гость рубрики "Кофе со сливками" - Вадим Сухарев, настоящий деревенский житель и глава Прионежского района.

Год назад Вадим Сухарев стал главой Деревянского сельского поселения, а затем возглавил и весь Прионежский район Карелии. Судьба словно готовила его к этому много лет. В 2004 году Вадим Сухарев – горожанин до мозга костей, неожиданно для родных и знакомых продал квартиру в Петрозаводске и купил обычный сельский дом в Деревянном. Начал растить на участке картошку и повел детей в поселковый детский сад. Вот уже 15 лет он - принципиальный деревенский житель, который ни за что не променяет свой нынешний быт на городской.

Конечно, мы поговорили о том, как хорошо иметь домик в деревне. А еще о самых острых проблемах Прионежья и буднях главы, который без конца мотается по району.

Подробнее – в авторской рубрике Натальи Захарчук "Кофе со сливками".

фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

Заседание Госкомиссии с участием Патрушева можно будет посмотреть он-лайн

Сегодня в Петрозаводске состоится заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии с участием секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и федеральных министров.

В Петрозаводске сегодня пройдут мероприятия в рамках работы Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, сообщили в пресс-службе карельского правительства.

В правительстве состоится рабочая встреча секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и главы Карелии Артура Парфенчикова. На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе пройдет церемония закладки киля нового судна, в ней будет участвовать министр транспорта России Евгений Дитрих. Открывшийся в начале декабря перинатальный центр с рабочим визитом посетит министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В 12.00 начнется заседание Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии под председательством Николая Патрушева. С докладом об итогах работы в уходящем году выступит глава Карелии Артур Парфенчиков. Руководители всех шести рабочих групп Госкомиссии также представят отчеты о работе за год. Участники заседания обсудят вопрос повышения эффективности использования природных ресурсов и проведение мероприятий по подготовке к 100-летию, реализуемых в муниципалитетах.

Наблюдать за ходом заседания Госкомиссии все желающие смогут посредством видеотрансляции по адресу www.gov.karelia.ru/gov/live.html на Официальном интернет-портале Республики Карелия.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Вопрос об объединении Петрозаводска и Прионежья должен решаться только на референдуме"

Глава Прионежского района Вадим Сухарев прокомментировал инициативу о возможном объединении Петрозаводска с Прионежьем.

Глава Прионежского района Вадим Сухарев стал гостем рубрики "Кофе со сливками". На вопрос о возможном административном объединении Петрозаводска с Прионежье ради экономии средств на управление, он ответил:

- Меня удивляет, что это обсуждают люди, которые не знают специфику Прионежского района. Здесь нужно понимать, что Прионежский район очень неоднороден. Нельзя сравнивать его с другими. Первое, - у нас нет районного центра. У нас районный центр – в Петрозаводске, то есть, в другом муниципальном образовании. Второе, - район географически разделен на две части - северную и южную, которые находятся далеко друг от друга и по многим параметрам отличаются. Третье, - район очень протяженный, расстояния между населенными пунктами достигают ста и более километров. Прионежье – это очень разные поселки, очень разные дороги, жилой фонд и т.д. Это большой разброс населенных пунктов и большая протяженность территории. Как это все объединять с Петрозаводском? Я лично – не представляю. Я не могу себе представить, например, Пай в составе Петрозаводского городского округа. Как это вообще? От деревни Половина, где въезд в район с севера, и до Рыбреки на границе с Ленобластью – около двухсот километров. Как их присоединить к Петрозаводску? Мое мнение, - это просто нереально сделать.

За год я объездил весь район, был практически во всех поселках, выяснял мнение людей, и могу сказать со всей уверенностью, что большинство по этому вопросу настроено отрицательно. Люди говорят: "Нет!". Прионежцы не хотят. Мы не в городе, - говорят они. И я же был депутатом Петросовета и могу сказать, что петрозаводчане тоже вряд ли захотят.

Я считаю, что если вопрос об объединении встанет, то решать его нужно только на референдуме. Причем с участием как прионежцев, так и петрозаводчан".

Полную версию интервью читайте здесь.

фото: "Столица на Онего"

Глава Минтранса РФ заступился за главу Карелии перед Патрушевым

Срывы сроков строительства ряда объектов в Карелии, финансируемых из федерального бюджета, отчасти объясняются бюрократической волокитой на федеральном уровне, а не плохой работой властей республики.

Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих на заседании государственной комиссии подготовке к 100-летию Карелии в Петрозаводске.

Он ответил на критику главы Совета безопасности России Николая Патрушева в адрес властей республики за задержку реализации нескольких важных проектов в рамках адресной федеральной целевой программы развития Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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