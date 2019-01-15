Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Новости по теме
Входящий в ПАО АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group продал завод по производству пиломатериалов АО "Карелия ДСП", пишет "Интерфакс".
По данным агентства, в ноябре 2018 года АО "Карелия ДСП" была исключена из списка аффилированных лиц АФК "Система".
"Акции АО "Карелия ДСП" были проданы стратегическому партнеру, одному из ключевых потребителей продукции предприятия, готового инвестировать в его развитие. Сделка была закрыта в конце 2018 года", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Segezha Group.
Финансовые условия сделки не раскрываются.
АО "Карелия ДСП" расположено в Медвежьегорском районе Карелии. Предприятие занимается, производством ламинированной древесно-стружечной плиты для производства мебели. Запуск завода ДСП состоялся в 2001 году. В декабре 2017 года на предприятии произошел крупный пожар, рабочих отправили в простой. В сентябре 2018 года завод возобновил производство древесно-стружечных плит.
В сентябре 2018 года символический старт восстановленному заводу, писала ранее пресс-служба Segezha Group, дали глава республики Артур Парфенчиков и президент, Segezha Group Михаил Шамолин.
"У завода большое будущее, точно бросать его не намерены, будем развивать дальше, смотреть на технологии OSB-плит и прочие технологии", - отметил Шамолин.
АО "Карелия ДСП" входило в состав Segezha Group с 2014 года.Смотреть подробнее
В Карелии жители поморского села Нюхча организуют собрание в защиту своей школы.
Заявление правительства Карелии о том, что у республиканских властей нет планов по закрытию школы в поморском селе Нюхча, не убедило его жителей. Они намерены собраться в ближайшее воскресенье, 20 января, в сельском доме культуры, чтобы обсудить ситуацию вокруг образовательного учреждения, которому грозит оптимизация.
Как пояснила "Столице на Онего" одна из организаторов этого собрания Светлана Попова, в правительственном заявлении нет ни слова о том, что в нюхотской школе будет сохранено обучение учащихся с первого по девятый класс. Республиканские чиновники обещают сохранить школу, но жители села опасаются, что в Нюхче останется лишь начальное образование, а учащихся пятого-девятого классов отправят в интернат.
Таким же туманным, по мнению нюхчан, оказался недавний ответ главы Карелии Артура Парфенчикова на обращение одного из педагогов школы. Губернатор заверил женщину, что в таких отдаленных населенных пунктах, как Нюхча, школа останется навсегда, но при этом написал, что кому-то из ребят, возможно, будет предложено кадетское образование в карельской столице. По словам Парфенчикова, республиканские власти договорились с руководством Президентского кадетского училища в Петрозаводске о квоте для детей из глубинки. Кроме того, планируется расширение общежития в Республиканском кадетском корпусе, где приоритет также будет отдан ребятам из сельской местности. В этом же сообщении губернатор подтвердил намерения провести серьезную реформу всего сельского образования в Карелии.
Как рассказала Светлана Попова, жители Нюхчи уже организовали инициативную группу за сохранение школы и направили петицию президенту страны Владимиру Путину, в которой выразили свое несогласие с планами республиканских властей по оптимизации сельского образования. "Я не хочу, чтобы мои дети учились в интернате!", - заявила Светлана Попова, которая сама является многодетной матерью.
Судя по всему, протестные настроения жителей поморского села обеспокоили карельских чиновников. Как стало известно "Столице на Онего", 16 января в Нюхчу должна приехать руководитель отдела образования администрации Беломорского района Татьяна Долинина, которая попытается успокоить педагогов и родителей школьников.
Напомним, накануне Старого Нового года жители Нюхчи начали сбор подписей под петицией к министру образования Карелии Александру Морозову и министру образования России Ольге Васильевой с требованием остановить политику реорганизации сельских школ. "Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции, которую за несколько дней подписали свыше тысячи человек.Смотреть подробнее
Олег Воронин покинул пост директора ПМУП "Городской транспорт".
Как стало известно "Столице на Онего" договор с Ворониным был расторгнут 10 января 2019 года.
В приемной троллейбусного управления "Столице на Онего" подтвердили эту информацию и отметили, что в настоящее время новый директор не назначен.Смотреть подробнее
Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии отправился за покупками в соседнюю Финляндию.
Известный в прошлом карельский политик, а ныне заместитель министра национальной и региональной политики республики Григорий Фандеев предпочел в новогодние каникулы отдыхать за границей. Республиканский чиновник был замечен в одном из торговых центров приграничного финского города Йоэнсуу. И не просто замечен, а попал на страницы газеты Karjalainen, которая выходит в этом городе.
Финские журналисты сняли на фото заместителя министра, когда тот пришел за покупками в торговый центр вместе со своей семьей. Статья в газете Karjalainen рассказывает о том, как россияне сохранили интерес к шопингу и отдыху в Финляндии, несмотря на падение курса рубля и ужесточение норм ввоза "санкционных" продуктов в Россию.Смотреть подробнее
На Кукковке пассажирский автобус применил торможение, не удержался на дороге и вылетел в сугроб.
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как сегодня утром, 15 января в 9.00, автобус с пассажирами следовал по улице Лыжной. При подъезде к перекрестку ул.Лыжная – ул.Ломоносова – ул.Балтийская перед светофором, на котором загорелся запрещающий сигнал, водитель автобуса применил торможение.
В результате автобус не удержался на скользкой дороге, зацепил обочину и вылетел в сугроб.
Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, в ДТП никто не пострадал.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об изменении структуры министерства образования республики.
"Всего численность – 43 единицы, в том числе за счет федерального бюджета – шесть единиц", - отмечается в тексте распоряжения.
Ранее штатная численность министерства образования составляла 51 человек. Таким образом, под сокращение попали восемь должностей.Смотреть подробнее
В 2019 году произошло увеличение размера тарифа на коммунальную услугу "обращение с ТКО".
Ранее жители многоквартирных домов платили за вывоз мусора 93,89 рублей с человека в месяц. С января текущего года эта сумма составит 95, 48 рублей.
Для тех, кто проживает в ИЖД стоимость коммунальной услуги возрастет до 86, 27 рублей с человека в месяц (ранее 84,83 рубля).
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего особо опасного рецидивиста, совершившего 2 разбойных нападения за одну ночь, сообщает ведомство.
"Расследованием установлено, что в июле 2018 года неоднократно судимый обвиняемый с интервалом в несколько минут напал на двух прохожих", - говорится в сообщении.
В первом случае он, угрожая ножом женщине, забрал все ее деньги – 70 рублей. Второму потерпевшему обвиняемый нанес удар ножом в грудь и похитил две бутылки водки.
Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако спустя час был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, недалеко от места совершения преступления.
Ранее обвиняемый за кражи, грабежи, разбои, а также за убийство был приговорен в общей сложности к 28 годам лишения свободы.
Новые преступления он совершил спустя 5 дней после освобождения из колонии.
В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.Смотреть подробнее
В Пятом поселке перекрыто движение по дороге, так как из грузовика выпали каменные плиты.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы разместили фото, на которых запечатлели разбросанные по дороге в Пятом поселке каменные плиты.
ДТП произошло, по словам водителей, на ул.Пограничной, недалеко от кафе "Легенда".
Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.Смотреть подробнее
В России с нового года выросли ставки по налогам и акцизы.
В 2019 году НДС вырос с 18 до 20%, повысились акцизы на бензин, табак и автомобили. Налог на алкогольную продукцию не изменился, но из-за требований ВТО предполагается отмена льготных акцизных ставок на российское вино и шампанское.
По оценке Центробанка, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%.
Ощутили ли вы на своем кошельке рост цен в связи изменением налогового законодательства?
Принять участие в опросе можно здесь.Смотреть подробнее
ДТП произошло на Лососинском шоссе 14 января, сообщили в ЕДДС Петрозаводска. ПодробнееКомментарии: 2
Правительство Карелии разработало критерии, согласно которым будут приниматься решения о целесообразности ликвидации медицинских учреждений в республике. ПодробнееКомментарии: 5
Руководителю Минздрава Карелии Михаилу Охлопкову активисты Питкярантского района написали послания краской на снегу. ПодробнееКомментарии: 6
Первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов признался, что не ожидал столь тяжелой реакции общества на повышение пенсионного возраста. ПодробнееКомментарии: 13
Две аварии с участием легковых автомобилей произошли в Петрозаводске на улице Лыжная. ПодробнееКомментарии: 2
Аналитики HeadHunter Северо-Запада составили рейтинг самых высокооплачиваемых (до 300 тысяч рублей) вакансий, размещенных на hh.ru работодателями из Карелии в 2018 году. ПодробнееКомментарии: 1
Полиция Карелии разыскивает 43-летнего жителя Сегежи, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас". Подробнее
Представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на российском автомобильном рынке за 2018 год. Подробнее
Пожар произошел 15 января в поселке Боровой, найдено тело, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее
В администрации Петрозаводска назвали причины, которые мешают развивать патриотизм в среде жителей карельской столицы. ПодробнееКомментарии: 17
Валерий Николаевич Верхоглядов ушел из жизни 15 января на 73-м году жизни после тяжелой непродолжительной болезни, пишет интернет-журнал "Лицей". ПодробнееКомментарии: 1
Тысячи налогоплательщиков зарегистрировались в качестве самозанятых с момента старта эксперимента по введению налога на профессиональный доход 1 января. ПодробнееКомментарии: 2
В правительстве Карелии сообщили о том, что не планируют закрывать школу в старинном селе Нюхча в рамках оптимизации учебных заведений. Подробнее
Управление труда и занятости опубликовало список профессии, которым в 2019 году готовы обучать граждан предпенсионного возраста, оставшихся без работы. ПодробнееКомментарии: 5
Власти республики утвердили план мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного бюджета Карелии на 2019 год. ПодробнееКомментарии: 6
Правительство Карелии выступило против принятия законопроекта об увеличении денежных выплат приемным семьям детей-сирот, но пообещало вернуться к этому вопросу в марте 2019 года. ПодробнееКомментарии: 4
Сегодня ночью на улице Чапаева будут вывозить снег, сообщили в администрации Петрозаводска. ПодробнееКомментарии: 2
Пожар произошел утром 15 января в поселке Боровой. По информации МЧС Карелии, на пожаре был найден один труп. Подробнее
Автомобиль "Газель" предназначен для нужд муниципального учреждения "Служба заказчика", в состав которого входит отдел по обслуживанию сетей ливневой канализации. ПодробнееКомментарии: 5
Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом о финансовой поддержке за счет бюджета собственников объектов культурного наследия, чтобы компенсировать их расходы на восстановление таких зданий. ПодробнееКомментарии: 2
Комментарии