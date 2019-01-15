Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Segezha Group

Segezha Group продала завод в Карелии

Входящий в ПАО АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group продал завод по производству пиломатериалов АО "Карелия ДСП", пишет "Интерфакс".

По данным агентства, в ноябре 2018 года АО "Карелия ДСП" была исключена из списка аффилированных лиц АФК "Система".

"Акции АО "Карелия ДСП" были проданы стратегическому партнеру, одному из ключевых потребителей продукции предприятия, готового инвестировать в его развитие. Сделка была закрыта в конце 2018 года", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Segezha Group.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

АО "Карелия ДСП" расположено в Медвежьегорском районе Карелии. Предприятие занимается, производством ламинированной древесно-стружечной плиты для производства мебели. Запуск завода ДСП состоялся в 2001 году. В декабре 2017 года на предприятии произошел крупный пожар, рабочих отправили в простой. В сентябре 2018 года завод возобновил производство древесно-стружечных плит.

В сентябре 2018 года символический старт восстановленному заводу, писала ранее пресс-служба Segezha Group, дали глава республики Артур Парфенчиков и президент, Segezha Group Михаил Шамолин.

"У завода большое будущее, точно бросать его не намерены, будем развивать дальше, смотреть на технологии OSB-плит и прочие технологии", - отметил Шамолин.

АО "Карелия ДСП" входило в состав Segezha Group с 2014 года.

фото: Валерий Поташов

СКАНДАЛ В НЮХЧЕ: Поморы не хотят отдавать детей в интернат

В Карелии жители поморского села Нюхча организуют собрание в защиту своей школы.

Заявление правительства Карелии о том, что у республиканских властей нет планов по закрытию школы в поморском селе Нюхча, не убедило его жителей. Они намерены собраться в ближайшее воскресенье, 20 января, в сельском доме культуры, чтобы обсудить ситуацию вокруг образовательного учреждения, которому грозит оптимизация.

Как пояснила "Столице на Онего" одна из организаторов этого собрания Светлана Попова, в правительственном заявлении нет ни слова о том, что в нюхотской школе будет сохранено обучение учащихся с первого по девятый класс. Республиканские чиновники обещают сохранить школу, но жители села опасаются, что в Нюхче останется лишь начальное образование, а учащихся пятого-девятого классов отправят в интернат.

Таким же туманным, по мнению нюхчан, оказался недавний ответ главы Карелии Артура Парфенчикова на обращение одного из педагогов школы. Губернатор заверил женщину, что в таких отдаленных населенных пунктах, как Нюхча, школа останется навсегда, но при этом написал, что кому-то из ребят, возможно, будет предложено кадетское образование в карельской столице. По словам Парфенчикова, республиканские власти договорились с руководством Президентского кадетского училища в Петрозаводске о квоте для детей из глубинки. Кроме того, планируется расширение общежития в Республиканском кадетском корпусе, где приоритет также будет отдан ребятам из сельской местности. В этом же сообщении губернатор подтвердил намерения провести серьезную реформу всего сельского образования в Карелии.

Как рассказала Светлана Попова, жители Нюхчи уже организовали инициативную группу за сохранение школы и направили петицию президенту страны Владимиру Путину, в которой выразили свое несогласие с планами республиканских властей по оптимизации сельского образования. "Я не хочу, чтобы мои дети учились в интернате!", - заявила Светлана Попова, которая сама является многодетной матерью.

Судя по всему, протестные настроения жителей поморского села обеспокоили карельских чиновников. Как стало известно "Столице на Онего", 16 января в Нюхчу должна приехать руководитель отдела образования администрации Беломорского района Татьяна Долинина, которая попытается успокоить педагогов и родителей школьников.

Напомним, накануне Старого Нового года жители Нюхчи начали сбор подписей под петицией к министру образования Карелии Александру Морозову и министру образования России Ольге Васильевой с требованием остановить политику реорганизации сельских школ. "Если нашу школу закроют, то наше поморское и историческое село, которому более 400 лет, умрет. Нас вынудят оставить наши работы и жилье, а ведь в нашей школе недавно был сделан капитальный ремонт, подключено электрическое отопление. Уже некоторые школы в селах и поселках Карелии закрыты. Жители Карелии давайте отстоим право наших детей жить и учиться дома, не в казенных домах-интернатах!", - говорится в петиции, которую за несколько дней подписали свыше тысячи человек.

фото: gov.karelia.ru

Троллейбусное управление Петрозаводска осталось без директора

Олег Воронин покинул пост директора ПМУП "Городской транспорт".

Как стало известно "Столице на Онего" договор с Ворониным был расторгнут 10 января 2019 года.

В приемной троллейбусного управления "Столице на Онего" подтвердили эту информацию и отметили, что в настоящее время новый директор не назначен.

фото: Kimmo Kirves, www.karjalainen.fi

Шопинг карельского чиновника попал на страницы финской газеты

Заместитель министра национальной и региональной политики Карелии отправился за покупками в соседнюю Финляндию.

Известный в прошлом карельский политик, а ныне заместитель министра национальной и региональной политики республики Григорий Фандеев предпочел в новогодние каникулы отдыхать за границей. Республиканский чиновник был замечен в одном из торговых центров приграничного финского города Йоэнсуу. И не просто замечен, а попал на страницы газеты Karjalainen, которая выходит в этом городе.

Финские журналисты сняли на фото заместителя министра, когда тот пришел за покупками в торговый центр вместе со своей семьей. Статья в газете Karjalainen рассказывает о том, как россияне сохранили интерес к шопингу и отдыху в Финляндии, несмотря на падение курса рубля и ужесточение норм ввоза "санкционных" продуктов в Россию.

ВИДЕО: Автобус с пассажирами вылетел в сугроб в Петрозаводске

На Кукковке пассажирский автобус применил торможение, не удержался на дороге и вылетел в сугроб.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как сегодня утром, 15 января в 9.00, автобус с пассажирами следовал по улице Лыжной. При подъезде к перекрестку ул.Лыжная – ул.Ломоносова – ул.Балтийская перед светофором, на котором загорелся запрещающий сигнал, водитель автобуса применил торможение.

В результате автобус не удержался на скользкой дороге, зацепил обочину и вылетел в сугроб.

Как уточнили в ГИБДД Петрозаводска, в ДТП никто не пострадал.

фото: Валерий Поташев

Парфенчиков сократил чиновников в Минобразования Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение об изменении структуры министерства образования республики.

"Всего численность – 43 единицы, в том числе за счет федерального бюджета – шесть единиц", - отмечается в тексте распоряжения.

Ранее штатная численность министерства образования составляла 51 человек. Таким образом, под сокращение попали восемь должностей.

фото: Pixabay

В Карелии увеличили тариф на вывоз мусора из-за повышения НДС

В 2019 году произошло увеличение размера тарифа на коммунальную услугу "обращение с ТКО".

Ранее жители многоквартирных домов платили за вывоз мусора 93,89 рублей с человека в месяц. С января текущего года эта сумма составит 95, 48 рублей.

Для тех, кто проживает в ИЖД стоимость коммунальной услуги возрастет до 86, 27 рублей с человека в месяц (ранее 84,83 рубля).

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Pixabay

В Петрозаводске рецидивист напал на прохожих с ножом после освобождения из колонии, где отсидел 28 лет

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего особо опасного рецидивиста, совершившего 2 разбойных нападения за одну ночь, сообщает ведомство.

"Расследованием установлено, что в июле 2018 года неоднократно судимый обвиняемый с интервалом в несколько минут напал на двух прохожих", - говорится в сообщении.

В первом случае он, угрожая ножом женщине, забрал все ее деньги – 70 рублей. Второму потерпевшему обвиняемый нанес удар ножом в грудь и похитил две бутылки водки.

Злоумышленник с места совершения преступления скрылся, однако спустя час был задержан сотрудниками полиции по горячим следам, недалеко от места совершения преступления.

Ранее обвиняемый за кражи, грабежи, разбои, а также за убийство был приговорен в общей сложности к 28 годам лишения свободы.

Новые преступления он совершил спустя 5 дней после освобождения из колонии.

В настоящее время он находится под стражей. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

фото: dtpptz.ru

ФОТО: Грузовик растерял каменные плиты на дороге в Петрозаводске

В Пятом поселке перекрыто движение по дороге, так как из грузовика выпали каменные плиты.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидцы разместили фото, на которых запечатлели разбросанные по дороге в Пятом поселке каменные плиты.

ДТП произошло, по словам водителей, на ул.Пограничной, недалеко от кафе "Легенда".

Автомобилистам советуют выбирать пути объезда.

фото: retailmagazine / Владимир Григорьев, Константин Владимиров

ОПРОС: Ощутили ли вы рост цен в новом году?

В России с нового года выросли ставки по налогам и акцизы.

В 2019 году НДС вырос с 18 до 20%, повысились акцизы на бензин, табак и автомобили. Налог на алкогольную продукцию не изменился, но из-за требований ВТО предполагается отмена льготных акцизных ставок на российское вино и шампанское.

По оценке Центробанка, топливо и сигареты могут подорожать до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино — на 0,9%.

Ощутили ли вы на своем кошельке рост цен в связи изменением налогового законодательства?

Принять участие в опросе можно здесь.

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