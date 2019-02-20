Самое важное за сегодня

"Не больше двух смертей и десяти вызовов скорой помощи в месяц"

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова попросила прокурора республики Карена Габриеляна проверить новые критерии оценки работы врачей.

Депутат Законодательного Собрания Карелии Эмилия Слабунова попросила прокурора республики Карена Габриеляна проверить новые критерии оценки работы врачей, которые региональный Минздрав установил с 14 января 2019 года.

"Не больше двух смертей и десяти вызовов скорой помощи в месяц" - именно такие критерии эффективности работы участковых терапевтов, врачей общей практики и заведующих отделениями установил Минздрав Карелии с января этого года, - рассказала Эмилия Слабунова. - Кто нормативы не выполняет, тому урезают стимулирующую надбавку. Было бы смешно, учитывая "огромный" размер зарплат врачей вместе с этой надбавкой, если бы не было так грустно.

Мало того, что показатели отличаются от установленных федеральным Минздравом, так они еще и не учитывают множество объективных факторов: уровень жизни и платежеспособности пациентов, которые зачастую не могут приобрести необходимые лекарства, социально-демографические различия участков и многое другое.

К чему все это может привести, понятно: дозвониться до "скорой" и сейчас сложно, а будет просто невозможно. Боюсь представить, что нужно будет делать с умершими сверх норматива".

Эмилия Слабунова попросила прокурора республики проверить законность таких показателей, в том числе на коррупциогенность.

"Если признает их законными, то нас, видимо, ждут штрафы учителям за плохие оценки, продавцам за непроданный товар в магазине. А надо просто увольнять за профнепригодность тех управленцев, кто ищет такие способы решения жизненно важных проблем".

фото: "Столица на Онего"

Экс-начальнику Управтодора Карелии дали 8 лет колонии за взятки

Петрозаводский городской суд приговорил бывшего начальника управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина к 8 годам колонии и 25 миллионам рублей штрафа по делу о взятках на 12 миллионов рублей при заключении госконтрактов.

Соответствующее решение в среду принял судья Александр Мерков.

"Определить по совокупности преступлений наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет со штрафом в размере 25 миллионов рублей с лишением права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья Мерков.

Экс-чиновника взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура просила для Никитина 5 лет колонии и штраф в 25 млн рублей, а также лишить его права в течение семи лет занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Никитин полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которого суд уже отправил в колонию, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 12 млн рублей.

фото: rk.karelia.ru

Министр Александр Воронов перейдет на другую работу

Министр по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии Александр Воронов возглавит федеральное училище олимпийского резерва в Кондопоге.

Об этом "Столице на Онего" рассказал источник, знакомый с ситуацией.

"Александр Михайлович возглавит федеральное училище в Кондопоге", - сказал он.

"Пока без комментариев. Пока ничего не могу сказать", - прокомментировал информацию Воронов "Столице на Онего"..

В то же время он подтвердил, что знает о слухах о его переходе на работу в федеральное училище олимпийского резерва.

фото: личный аккаунт в соц. сети

Биктимирова назначена начальником Управления по туризму Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о назначении начальника Управления по туризму республики.

"В соответствии с пунктом 10 статьи 51 Конституции Республики Карелия назначить с 18 февраля 2019 года Биктимирову Екатерину Дмитриевну Начальником Управления по туризму Республики Карелия", - отмечается в тексте документа.

Напомним, что в января и.о. начальника Управления Денис Максимов покинул свой пост, после этого и.о. стала Екатерина Биктимирова. Ранее девушка уже возглавляла ведомство и уходила в декрет.

фото: minedu.karelia.pro

Министр образования Карелии может покинуть пост

На место Александра Морозова прочат заместителя министра по делам молодежи и спорта Карелии.

Во властных структурах республики обсуждается возможность скорой отставки министра образования Александра Морозова. Называют и возможного преемника. Сам он это опровергает.

На его место прочат первого заместителя министра по делам молодежи и спорта республики 31-летнего Романа Голубева, назначенного на эту должность в 2015 году.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Instagram

ФОТО: Анфиса Чехова купила купальник в Карелии

Ведущая рассказала, что прекрасно проводит время в клинике "Кивач". Звезде пришлось купить купальник в Карелии, так как свой она забыла дома.

Анфиса Чехова призналась, что посещает клинику в Карелии уже в 5 раз.

"Не могу вас порадовать снимками в купальнике с Бали, поэтому ловите мои фото из Душа Шарко. Правда все свои красивые купальники я забыла дома, поэтому купила обычный спортивный в магазинчике на ресепшене", - написала Чехова в Instagram.



Instagram

Ведущая рассказала, что принимает душ Шарко, ходит на массажи и обертывания, чистку ЖКТ и печени, винотерапию. А еще посещает соляную комнату, занимается дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой.

фото: "Столица на Онего"

Бизнесмен, победивший в аукционе по продаже аварийного здания, подал жалобу на мэрию Петрозаводска

Индивидуальный предприниматель Никита Бокарев, ставший победителем аукциона по продаже муниципального здания в Петрозаводске, подал жалобу в УФАС на администрацию города.

За полуразрушенное, признанное аварийным здание на Березовой аллее он согласился заплатить 21,7 млн рублей.

УФАС приостановило заключение контракта и потребовала от администрации Петрозаводска предоставить ряд документов. В их числе все заявки на участие в аукционе, протоколы вскрытия конвертов с заявками, протоколы оценки и сопоставления заявок, иные документы и сведения, составленные в ходе организации и проведения торгов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Игорь Новокшонов и Алексей Никитин, "Столица на Онего"

Сознавшийся в получении взяток Никитин считает, что был бы полезен обществу

Бывший начальник Управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин выступил в городском суде Петрозаводска с последним словом.

"Самое главное, что я хотел донести в ходе судебного разбирательства, это то, что я не пытался оправдаться или оправдать какие-то свои действия. Тем более, что я не хочу ни на кого перекладывать свою ответственность за свои поступки. Я взрослый человек, и понимаю, что за содеянное мною придётся отвечать мне. Я прошу суд принять во внимание не только степень тяжести совершенных мною преступлений, но и то, что я сделал потом. Что я искренне раскаиваюсь на словах и на деле", - сказал Алексей Никитин в последнем слове.

"Я выполнил в рамках своего досудебного соглашения все, что обещал. Это гораздо больше, чем то, что было оговорено. И надеюсь, что все это стало понятно суду. Я прошу суд принять во внимание то, как мое наказание отразится на моей семье, особенно на моем сыне, который очень нуждается во мне. Я хочу сказать, что я очень квалифицированный специалист, строитель. Я уверен, что я смогу ещё принести пользу обществу в этом качестве. А своих преступных ошибок я больше никогда не повторю. Я искренне раскаиваюсь в содеянное и прошу у всех прощения", - сказал Никитин.

Напомним, он полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело рассматривает судья Петрозаводского городского суда Александром Мерковым.

Ранее представитель прокуратуры в ходе прений потребовал приговорить экс-чиновника к 5 годам колонии и штрафу 25 млн рублей, а также лишить Никитина права в течение семи лет занимать определенные должности в органах власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

По версии следствия, начальник управления автомобильных дорог Карелии Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов, которого суд уже отправил в колонию, вошли организованную фактическим руководителем ООО "Ремстройкомплект" Игорем Чичиным преступную группу.

Соучастники в период 2015-2017 годов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих организаций за предоставление необоснованных выгод и преференций при заключении, исполнении и оплате государственных контрактов на выполнение работ по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики.

Общий размер полученной преступной группой взятки составил 12 млн рублей.

фото: Паблик "Тропа Ивана Царевича"

ФОТО: Для строительства школы-интерната в Петрозаводске потребуется больше 2 га парковой зоны, утверждают жители

Жители Древлянки дали развернутый комментарий на высказывания Артура Парфенчикова относительно строительства школы-интернета в парке "Лягушка".

Напомним, жители города негодуют из-за того, что для строительства школы могут уничтожить парк "Лягушка" на Древлянке.

В паблике "Тропа Ивана Царевича" обеспокоенные жители написали комментарий о строительстве школы-интернета.

Жителей смущает фраза "строительство школы и рекреационной зоны".

"Надеемся, что имели ввиду поиск участка для строительства школы, примыкающего к рекреационной зоне, а не строительство рекреационной зоны с нуля", - пишут в паблике.



Паблик

По республиканской "Программе поддержки местных инициатив" была построена вело-пешеходная дорожка "Тропа Ивана-Царевича" и частично благоустроен "Парк Лягушка".

Для реализации проекта жители собрали 172460 рублей (10% от общей стоимости проекта).

В 2018 году проект "Парк Ивана-Царевича", включающий в себя второй этап благоустройства "Тропы Ивана-Царевича", благоустройство парка "Иван-Царевич" и парка "Лягушка", вошел в число 15 проектов-победителей по федеральной программе "Комфортная городская среда". За него проголосовали 2829 жителей.

"Для строительства школы-интерната на 300 человек требуется участок площадью от 2,3 гектар. Мы наложили эту площадь на карту и получили безрадостную картину. От нашего парка "Лягушка" после строительства школы останется лишь небольшой фрагмент с несколькими деревьями. Для более точного понимания ситуации необходима проработка не детального эскиза, который может включать погрешности площади, а рабочего проекта, нанесенного на карту с привязкой сетей и коммуникаций", – прокомментировали в паблике.



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ВИДЕО: Новую модель Renault испытали на озере в Карелии

Компания Renault впервые продемонстрировала ходовые качества своего нового четырехдверного кросс-купе Arkana.

Машина предстала перед группой журналистов в камуфляже, проехав в управляемых заносах по льду Ладоги в Карелии, пишет "Российская газета".

По характерной работе колес можно предположить, что продемонстрированный автомобиль был оснащен полноприводной трансмиссией. Очевидно также, что под капотом находился достаточно производительный двигатель.

По данным издания, новую модель, выполненную в стиле BMW X6, впервые продемонстрировали в статусе прототипа в августе в рамках Московского автосалона. Известно, что Arkana базируется на глубоко модернизированной платформе В0 с удлиненной колесной базой. Также сообщалось, что кроссовер получит новые двигатели, причем акцент будет сделан на бензиновые турбомоторы, ранее недоступные в соплатформенных моделях Duster и Kaptur.

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