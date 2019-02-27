Самые значимые события среды

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Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко приехала в среду в Питкяранту на сессию районных депутатов.
Напомним, 23 февраля в Питкяранте прошел митинг против оптимизации и плохой уборки улиц от снега. Около 30 активных горожан вышли к зданию местной администрации с бумажными вилами, топорами, серпами и молотами. На месте побывал корреспондент "Столицы на Онего".
В среду, 27 февраля, в здании районной администрации Питкяранты пройдет сессия депутатов. На встречу приехала Валентина Пивненко.
"Мой регион, мои избиратели – это Карелия, все районы. Я сама выбираю, куда мне ехать и зачем. А приехала потому, что это совпало с графиком моей работы. Я могу быть в районе, потому что сегодня здесь как раз проходит сессия. Хочу посмотреть и послушать, какие вопросы решаются в районе. С этим и связан мой визит. Остальные дни меня не устраивали, потому что у меня была работа в республике Карелия. И завтра тоже будет", - сказала "Столице на Онего" Валентина Пивненко.
Депутат отметила, что ей известно о прошедшем митинге.
"Конечно, в курсе. Я знаю все, что происходит в республике. Это право людей на митинги – выходить со своими требованиями. Что я могу иное думать. А причины могут быть разные. Я не знаю существа. Насколько обосновано проведение было именно митинга, а не конкретной встречи с администрацией, со депутатами и с руководством района", – отметила Пивненко.Смотреть подробнее
С 27 февраля по 1 марта в Петрозаводске будут проводиться антитеррористическое учения, сообщает УФСБ по Карелии.
"Его целью является отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах органов государственной власти", - говорится в сообщении.
Оперативный штаб предупредил жителей Петрозаводска о возможных временных неудобствах, связанных с решением задач учения, и реализацией в ходе его проведения усиленных мер безопасности.Смотреть подробнее
В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину карельской политики.
Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельской политике.
Не судите строго – список составляли на свой вкус. Включили в него представителей исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления - служащих правительства, министров и депутатов.
Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.
Итак, голосуем здесь.
- Геннадий Боднарчук, председатель Петросовета
- Александр Воронов, министр спорта
- Тимур Зорняков, депутат Заксобрания
- Игорь Зубарев, сенатор
- Леонид Лиминчук, депутат Заксобрания
- Артур Парфенчиков, глава Карелии
- Андрей Рогалевич, депутат Заксобрания
- Евгений Ульянов, депутат Заскобрания
- Александр Чепик, премьер-министр
- Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания
Итак, голосуем здесь.Смотреть подробнее
УГИБДД по Карелии уточнило информацию о количестве пострадавших в ДТП с восемью автомобилями, сообщает ведомство.
Как сообщалось, во вторник около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей. Водитель Skoda, ослепленный солнцем, притормозил. В этот момент следующий за ним ВАЗ-2107, также ослепленный солнцем, врезался в иномарку.От удара "семерку" развернуло, и в нее врезались Chevrolet Captiva и Ford Focus.
Перед местом ДТП остановился Opel, и в него врезалась "Лада Калина".
Водитель лесовоза "КамАЗ" также остановился перед местом аварии, и в него врезался УАЗ.
В ДТП пострадали два водителя из Opel и УАЗ, а также три несовершеннолетних пассажира "Лады" – две 11-летние девочки и 11-летний мальчик.Смотреть подробнее
Администрация Олонецкого муниципального района Карелии заявила в полицию на местного депутата Игоря Некина, который написал на сугробе "Путин, помоги убрать кучу".
Как рассказал в своем паблике депутат Некин, денег на уборку снега с улиц города Олонец у властей нет. Поэтому он решил пойти другим способом и написал текст про Путина красной краской на снежной куче.
"Только не смейтесь, к президенту, не к Навальному (как обычно делали в Карелии). За Навального могли бы и привлечь. Обратиться к президенту более быстрым способом, чем письмо. Ему сверху всё видать, может и нашу просьбу увидит. Написал надпись на сугробе", - пояснил депутат.
Надпись, добавил народнный избранник, была сделана для привлечения внимания местных властей к проблемной снежной куче. Правда, вместо того, чтобы следить за благоустройством города и убрать снег, власти написали на депутата заявление в полицию.
"Что инкриминировали, не знаю. Но показание дал. Да и это ерунда, но я жителям обещал. Хоть что-то сделать. А что может местный депутат в наше время. Ничего. Даже снег убрать что б дом не затопляло. Может Путин сможет?" – рассказал Некин.Смотреть подробнее
Пожар тушили 20 человек, дом спасти не удалось, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшие сутки, 26 февраля, в 17.18 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 20 человек привлекались для ликвидации пожара в гостевом доме на базе отдыха "Царевичи". В 18.45 пожар ликвидирован.
Дом сгорел полностью.
Погибших и пострадавших нет. На момент пожара в доме никого не было.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.Смотреть подробнее
Карельское отделения Пенсионного фонда разъяснило, как повлияет новая методика индексации пенсий на размер выплат пенсионерам в Карелии.
Изменения касаются граждан, у которых размер назначенных пенсий не превышает уровня прожиточного минимума.
По старой методике с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9099 рублей.
Однако реальное повышение выплат при этом составило не 599 рублей, а 253 рубля: 8846 рублей + 253 рубля = 9099 рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
И.о. прокурора Петрозаводска Павел Гравченков планирует выйти в отставку, и уже известно, кто может занять пост руководителя ведомства.
Гравченков 2 марта выходит в отпуск, а с 18 марта намерен уйти в отставку по собственному желанию.
По неподтвержденной информации, пост прокурора Петрозаводска прочат другому кандидату – прокурору Кондопожского района Артуру Фрейману.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Кузов фуры влетел в автомобиль, видеорегистратор которого все заснял, сообщили в ДТП ПТЗ.
Видеорегистартор заснял инцидент, как фура при торможении или повороте (по видео трудно сказать), врезается в стоящий справа автомобиль.
"ДТП в недрах Лесного проспекта. 26.02.19. Очередной "водитель-профессионал" на фуре", - подписал видеозапись участник происшествия.Смотреть подробнее
Авария произошла на улице Чапаева днем 26 февраля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 13.52 на ул. Чапаева 32-летний водитель Subaru совершил наезд на 34-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.Смотреть подробнее
Министр строительства Карелии Олег Ермолаев, отставку которого ожидали в правительстве в конце февраля, задержится в этой должности. ПодробнееКомментарии: 6
Житель приладожского поселка Тиурула просит разобраться в расследовании ДТП, в котором он был серьезно травмирован. Подробнее
Более трех тысяч человек в России не переселены из аварийного жилья по программе расселения, которая завершилась в 2017 году, заявил в среду председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. ПодробнееКомментарии: 6
На территории республики 28 февраля ожидается сильный ветер, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее
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Автопарк министерств, ведомств и госучреждений Карелии насчитывает не менее 50 автомобилей различных брендов: почти каждый пятый из них был приобретен в тот период, когда главой республики был Александр Худилайнен. ПодробнееКомментарии: 1
В городском суде Петрозаводска в среду продолжилось рассмотрение уголовного дела главы отделения "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева. ПодробнееКомментарии: 1
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