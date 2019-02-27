Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Хроника дня
22:20, 27 Февраля 2019

Самые значимые события среды

Загрузка...
фото: Столица на Онего / Черника
Пивненко приехала в Питкяранту после митинга, на который жители вышли с бумажными вилами

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко приехала в среду в Питкяранту на сессию районных депутатов.

Напомним, 23 февраля в Питкяранте прошел митинг против оптимизации и плохой уборки улиц от снега. Около 30 активных горожан вышли к зданию местной администрации с бумажными вилами, топорами, серпами и молотами. На месте побывал корреспондент "Столицы на Онего".

В среду, 27 февраля, в здании районной администрации Питкяранты пройдет сессия депутатов. На встречу приехала Валентина Пивненко.

"Мой регион, мои избиратели – это Карелия, все районы. Я сама выбираю, куда мне ехать и зачем. А приехала потому, что это совпало с графиком моей работы. Я могу быть в районе, потому что сегодня здесь как раз проходит сессия. Хочу посмотреть и послушать, какие вопросы решаются в районе. С этим и связан мой визит. Остальные дни меня не устраивали, потому что у меня была работа в республике Карелия. И завтра тоже будет", - сказала "Столице на Онего" Валентина Пивненко.

Депутат отметила, что ей известно о прошедшем  митинге.

"Конечно, в курсе. Я знаю все, что происходит в республике. Это право людей на митинги – выходить со своими требованиями. Что я могу иное думать. А причины могут быть разные. Я не знаю существа. Насколько обосновано проведение было именно митинга, а не конкретной встречи с администрацией, со депутатами и с руководством района", – отметила Пивненко.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 18

фото: © Александр Рюмин/ТАСС
Спецслужбы предупредили горожан "о неудобствах" из-за учений в Петрозаводске

С 27 февраля по 1 марта в Петрозаводске будут проводиться антитеррористическое учения, сообщает УФСБ по Карелии.

"Его целью является отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб предупредил жителей Петрозаводска о возможных временных неудобствах, связанных с решением задач учения, и реализацией в ходе его проведения усиленных мер безопасности.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 5

ОПРОС:  Выбираем самого сексуального политика Карелии

В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину карельской политики.

Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельской политике.

Не судите строго – список составляли на свой вкус. Включили в него представителей исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления - служащих правительства, министров и депутатов.

Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.

Итак, голосуем здесь.

- Геннадий Боднарчук, председатель Петросовета

- Александр Воронов, министр спорта

- Тимур Зорняков, депутат Заксобрания

- Игорь Зубарев, сенатор

- Леонид Лиминчук, депутат Заксобрания 

- Артур Парфенчиков, глава Карелии

- Андрей Рогалевич, депутат Заксобрания

- Евгений Ульянов, депутат Заскобрания

- Александр Чепик, премьер-министр

- Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания

Итак, голосуем здесь.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 17

фото: Госавтоинспекция Карелии
Число пострадавших в массовом ДТП Петрозаводска выросло до пяти человек – среди них есть дети

УГИБДД по Карелии уточнило информацию о количестве пострадавших в ДТП с восемью автомобилями, сообщает ведомство.

Как сообщалось, во вторник около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей. Водитель Skoda, ослепленный солнцем, притормозил. В этот момент следующий за ним ВАЗ-2107, также ослепленный солнцем, врезался в иномарку.От удара "семерку" развернуло, и в нее врезались Chevrolet Captiva и Ford Focus.

Перед местом ДТП остановился Opel, и в него врезалась "Лада Калина".

Водитель лесовоза "КамАЗ" также остановился перед местом аварии, и в него врезался УАЗ.

В ДТП пострадали два водителя из Opel и УАЗ, а также три несовершеннолетних пассажира "Лады" – две 11-летние девочки и 11-летний мальчик.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 5

Власти в Карелии заявили в полицию на депутата, который написал про Путина на сугробе

Администрация Олонецкого муниципального района Карелии заявила в полицию на местного депутата Игоря Некина, который написал на сугробе "Путин, помоги убрать кучу".

Как рассказал в своем паблике депутат Некин, денег на уборку снега с улиц города Олонец у властей нет. Поэтому он решил пойти другим способом и написал текст про Путина красной краской на снежной куче.

"Только не смейтесь, к президенту, не к Навальному (как обычно делали в Карелии). За Навального могли бы и привлечь. Обратиться к президенту более быстрым способом, чем письмо. Ему сверху всё видать, может и нашу просьбу увидит. Написал надпись на сугробе", - пояснил депутат.

Надпись, добавил народнный избранник, была сделана для привлечения внимания местных властей к проблемной снежной куче.  Правда, вместо того, чтобы следить за благоустройством города и убрать снег, власти написали на депутата заявление в полицию.

"Что инкриминировали, не знаю. Но показание дал. Да и это ерунда, но я жителям обещал. Хоть что-то сделать. А что может местный депутат в наше время. Ничего. Даже снег убрать что б дом не затопляло. Может Путин сможет?" – рассказал Некин.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 13

фото: ТАСС / Артем Коротаев
Сгорел двухэтажный гостевой дом в Царевичах

Пожар тушили 20 человек, дом спасти не удалось, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшие сутки, 26 февраля, в 17.18 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 20 человек привлекались для ликвидации пожара в гостевом доме на базе отдыха "Царевичи". В 18.45 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет. На момент пожара в доме никого не было.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 1

фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин
На сколько повысятся пенсии в Карелии после перерасчета по новым правилам

Карельское отделения Пенсионного фонда разъяснило, как повлияет новая методика индексации пенсий на размер выплат пенсионерам в Карелии.

Изменения касаются граждан, у которых размер назначенных пенсий не превышает уровня прожиточного минимума.

По старой методике с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9099 рублей.

Однако реальное повышение выплат при этом составило не 599  рублей, а 253 рубля: 8846  рублей + 253 рубля = 9099 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 6

фото: Сайт прокуратуры РК
Стала известна кандидатура на должность прокурора Петрозаводска

И.о. прокурора Петрозаводска Павел Гравченков планирует выйти в отставку, и уже известно, кто может занять пост руководителя ведомства.

Гравченков 2 марта выходит в отпуск, а с 18 марта намерен уйти в отставку по собственному желанию.

По неподтвержденной информации, пост прокурора Петрозаводска прочат другому кандидату – прокурору Кондопожского района Артуру Фрейману.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

фото: Кадр из видео
ВИДЕО: В Петрозаводске водитель фуры совершил неудачный маневр

Кузов фуры влетел в автомобиль, видеорегистратор которого все заснял, сообщили в ДТП ПТЗ.

Видеорегистартор заснял инцидент, как фура при торможении или повороте (по видео трудно сказать), врезается в стоящий справа автомобиль. 

"ДТП в недрах Лесного проспекта. 26.02.19. Очередной "водитель-профессионал" на фуре", - подписал видеозапись участник происшествия. 

Смотреть подробнее
фото: Кадр из видео
ВИДЕО: Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария произошла на улице Чапаева днем 26 февраля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.52 на ул. Чапаева 32-летний водитель Subaru совершил наезд на 34-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.

Смотреть подробнее
Читать комментарии: 2

Министр строительства Карелии посоветовал не обращать внимания на слухи о его отставке

Министр строительства Карелии Олег Ермолаев, отставку которого ожидали в правительстве в конце февраля, задержится в этой должности. Подробнее

Комментарии: 6
Гражданский активист из Карелии обратился за помощью к Бастрыкину и Чайке

Житель приладожского поселка Тиурула просит разобраться в расследовании ДТП, в котором он был серьезно травмирован. Подробнее

Степашин причислил Карелию к регионам-двоечникам, которые не исполнили программу расселения

Более трех тысяч человек в России не переселены из аварийного жилья по программе расселения, которая завершилась в 2017 году, заявил в среду председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Подробнее

Комментарии: 6
В МЧС Карелии предупредили об ухудшении погоды

На территории республики 28 февраля ожидается сильный ветер, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

Opel возвращается на российский рынок после перерыва

Немецкий производитель автомобилей Opel, который входит в PSA Group, возвращается на российский рынок в рамках стратегического плана Push to Pass. Подробнее

Комментарии: 5
Какие машины покупали карельские чиновники во время правления Худилайнена

Автопарк министерств, ведомств и госучреждений Карелии насчитывает не менее 50 автомобилей различных брендов: почти каждый пятый из них был приобретен в тот период, когда главой республики был Александр Худилайнен. Подробнее

Комментарии: 1
Старшую дочь Дмитриева допросили в суде

В городском суде Петрозаводска в среду продолжилось рассмотрение уголовного дела главы отделения "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева. Подробнее

Комментарии: 1
В Карелии родители не смогли попасть в дом, где находились маленькие дети

Двое маленьких детей оказались запертыми в доме, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

Боднарчук заявил о планах властей по "экстренной покупке" детских садов

Председатель Петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук заявил о готовности властей карельской столицы в ускоренном порядке приобретать дошкольные учреждения. Подробнее

Комментарии: 8
Власти Карелии: Гостиницы на юге республики не справляются с потоком туристов

Вице-премьер карельского правительства Дмитрий Родионов заявил о необходимости развития сети гостиниц в регионе, поскольку действующие места размещения туристов не справляются с потоком гостей. Подробнее

Комментарии: 2
В Карелии появится трансграничный гастрономический тур

Директор Института экономики Карельского научного центра РАН Татьяна Морозова, разработка такого тура станет практическим результатом реализации международного проекта по развитию приграничного туризма, в котором участвует институт. Подробнее

Комментарии: 6
Пенсионерка в Карелии лишилась почти миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в Лахденпохском районе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробнее

Выкупленный мэрией Петрозаводска детский сад на Древлянке откроется осенью

Администрация Петрозаводского городского округа сообщила о планах открытия детского сада, построенного АО "Специализированный Застройщик "КСМ" на Древлянке. Подробнее

Комментарии: 2
Жильцов будут наказывать за отказ впускать сотрудников газовых служб

Минстрой предложил ввести административную ответственность для собственников жилья, которые отказываются впускать для проверки оборудования сотрудников газовых служб. Подробнее

Комментарии: 6
Власти Карелии не определились с финансированием реконструкции набережной

Петросовет снял вопрос о передаче набережной Онежского озера в республиканскую собственность из-за неопределенности в вопросах финансирования. Подробнее

Комментарии: 6
Жители Карелии начали присоединяться к эксперименту по изменению налогового режима

Первые 20 налогоплательщиков - жителей Карелии перешли на специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", который в виде эксперимента действует в 4 регионах России с 1 января. Подробнее

Боднарчук: "Изменения в бюджет Петрозаводска помогут решить важные вопросы в социальной и хозяйственной сферах жизни города"

Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер казны на 526,7 миллиона рублей. Подробнее

Комментарии: 2
"Единая Россия" начала прием документов на праймериз в Петросовет

В Петрозаводске в местном отделении партии "Единая Россия" стартовал прием заявлений для участия в предварительном голосовании. Подробнее

Комментарии: 4
Карелия попала в лидеры по способности населения разумно тратить деньги

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) провело исследование уровня финансовой грамотности населения России, по итогам которого Карелия вошла в группу лидеров. Подробнее

Комментарии: 3
Эксперт: России нужна яркая и конструктивная политическая идея, но народ выбирает доброго царя

Заслуженный юрист Карелии, бывший депутата парламента республики Александр Лукин высказался о сложившейся недемократической политической системе. Подробнее

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.02.2019, 13:57
ФОТО: Новый гипермаркет открылся в Петрозаводске
24.02.2019, 08:45
Стало известно, кто погиб в страшном ДТП под Крошнозеро
24.02.2019, 16:12
Родные погибших в страшном ДТП под Крошнозеро сообщили о дате похорон
23.02.2019, 12:07
ФОТО: В страшном ДТП на трассе в Карелии погибли двое взрослых и один ребенок
26.02.2019, 12:15
Восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском
21.02.2019, 11:48
Глава МВД Карелии впервые прокомментировал двойное убийство, которое совершил петрозаводский "маньяк"

Аналитика

Сегодня 14:46
Капитал
Бюджет Петрозаводска увеличен более чем на полмиллиарда
Депутаты Петросовета приняли изменения в городской бюджет, увеличив размер казны на 526,7 миллиона рублей.
Экс-министр сельского хозяйства Карелии: "Меры поддержки молочного производства недостаточны" 3
26.02.2019 14:39
"ТехРент" работает в районах 2
26.02.2019 10:06
Чичин во взятках не признается 5
25.02.2019 10:43
Новый социализм 20
20.02.2019 15:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:27
Личное мнение
Народ выбирает доброго Царя 11
Заслуженный юрист Карелии и России Александр Лукин о сложившейся  недемократической политической системе.
Трофеи вместо дорог и школ 8
25.02.2019 13:30
Деньги не на ветер 2
25.02.2019 12:36
"Было бы здорово, чтобы книга вышла вместе со стелой" 10
22.02.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Полумарафон Lumi Karjala 2019
25.02.2019 12:07
все фото и видео

Опрос

Кого вы бы назвали секс-символом карельской политики?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»