Самые значимые события среды

фото: Столица на Онего / Черника

Пивненко приехала в Питкяранту после митинга, на который жители вышли с бумажными вилами

Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко приехала в среду в Питкяранту на сессию районных депутатов.

Напомним, 23 февраля в Питкяранте прошел митинг против оптимизации и плохой уборки улиц от снега. Около 30 активных горожан вышли к зданию местной администрации с бумажными вилами, топорами, серпами и молотами. На месте побывал корреспондент "Столицы на Онего".

В среду, 27 февраля, в здании районной администрации Питкяранты пройдет сессия депутатов. На встречу приехала Валентина Пивненко.

"Мой регион, мои избиратели – это Карелия, все районы. Я сама выбираю, куда мне ехать и зачем. А приехала потому, что это совпало с графиком моей работы. Я могу быть в районе, потому что сегодня здесь как раз проходит сессия. Хочу посмотреть и послушать, какие вопросы решаются в районе. С этим и связан мой визит. Остальные дни меня не устраивали, потому что у меня была работа в республике Карелия. И завтра тоже будет", - сказала "Столице на Онего" Валентина Пивненко.

Депутат отметила, что ей известно о прошедшем митинге.

"Конечно, в курсе. Я знаю все, что происходит в республике. Это право людей на митинги – выходить со своими требованиями. Что я могу иное думать. А причины могут быть разные. Я не знаю существа. Насколько обосновано проведение было именно митинга, а не конкретной встречи с администрацией, со депутатами и с руководством района", – отметила Пивненко.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Спецслужбы предупредили горожан "о неудобствах" из-за учений в Петрозаводске

С 27 февраля по 1 марта в Петрозаводске будут проводиться антитеррористическое учения, сообщает УФСБ по Карелии.

"Его целью является отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Оперативный штаб предупредил жителей Петрозаводска о возможных временных неудобствах, связанных с решением задач учения, и реализацией в ходе его проведения усиленных мер безопасности.

ОПРОС: Выбираем самого сексуального политика Карелии

В канун 8 марта мы решили выбрать самого сексуального мужчину карельской политики.

Кто они, главные красавцы Карелии, обременные властью? С помощью читателей мы решили выбрать самого сексуального мужчину в карельской политике.

Не судите строго – список составляли на свой вкус. Включили в него представителей исполнительной и законодательной власти, а также местного самоуправления - служащих правительства, министров и депутатов.

Кто наберет больше голосов в опросе, тот и будет назван секс-символом по версии "Столицы на Онего". Результаты узнаем на следующей неделе.

Итак, голосуем здесь.

- Геннадий Боднарчук, председатель Петросовета

- Александр Воронов, министр спорта

- Тимур Зорняков, депутат Заксобрания

- Игорь Зубарев, сенатор

- Леонид Лиминчук, депутат Заксобрания

- Артур Парфенчиков, глава Карелии

- Андрей Рогалевич, депутат Заксобрания

- Евгений Ульянов, депутат Заскобрания

- Александр Чепик, премьер-министр

- Элиссан Шандалович, председатель Заксобрания

Итак, голосуем здесь.

фото: Госавтоинспекция Карелии

Число пострадавших в массовом ДТП Петрозаводска выросло до пяти человек – среди них есть дети

УГИБДД по Карелии уточнило информацию о количестве пострадавших в ДТП с восемью автомобилями, сообщает ведомство.

Как сообщалось, во вторник около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей. Водитель Skoda, ослепленный солнцем, притормозил. В этот момент следующий за ним ВАЗ-2107, также ослепленный солнцем, врезался в иномарку.От удара "семерку" развернуло, и в нее врезались Chevrolet Captiva и Ford Focus.

Перед местом ДТП остановился Opel, и в него врезалась "Лада Калина".

Водитель лесовоза "КамАЗ" также остановился перед местом аварии, и в него врезался УАЗ.

В ДТП пострадали два водителя из Opel и УАЗ, а также три несовершеннолетних пассажира "Лады" – две 11-летние девочки и 11-летний мальчик.

Власти в Карелии заявили в полицию на депутата, который написал про Путина на сугробе

Администрация Олонецкого муниципального района Карелии заявила в полицию на местного депутата Игоря Некина, который написал на сугробе "Путин, помоги убрать кучу".

Как рассказал в своем паблике депутат Некин, денег на уборку снега с улиц города Олонец у властей нет. Поэтому он решил пойти другим способом и написал текст про Путина красной краской на снежной куче.

"Только не смейтесь, к президенту, не к Навальному (как обычно делали в Карелии). За Навального могли бы и привлечь. Обратиться к президенту более быстрым способом, чем письмо. Ему сверху всё видать, может и нашу просьбу увидит. Написал надпись на сугробе", - пояснил депутат.

Надпись, добавил народнный избранник, была сделана для привлечения внимания местных властей к проблемной снежной куче. Правда, вместо того, чтобы следить за благоустройством города и убрать снег, власти написали на депутата заявление в полицию.

"Что инкриминировали, не знаю. Но показание дал. Да и это ерунда, но я жителям обещал. Хоть что-то сделать. А что может местный депутат в наше время. Ничего. Даже снег убрать что б дом не затопляло. Может Путин сможет?" – рассказал Некин.

фото: ТАСС / Артем Коротаев

Сгорел двухэтажный гостевой дом в Царевичах

Пожар тушили 20 человек, дом спасти не удалось, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшие сутки, 26 февраля, в 17.18 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска в составе 20 человек привлекались для ликвидации пожара в гостевом доме на базе отдыха "Царевичи". В 18.45 пожар ликвидирован.

Дом сгорел полностью.

Погибших и пострадавших нет. На момент пожара в доме никого не было.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: ТАСС / Дмитрий Рогулин

На сколько повысятся пенсии в Карелии после перерасчета по новым правилам

Карельское отделения Пенсионного фонда разъяснило, как повлияет новая методика индексации пенсий на размер выплат пенсионерам в Карелии.

Изменения касаются граждан, у которых размер назначенных пенсий не превышает уровня прожиточного минимума.

По старой методике с 1 января 2019 года пенсия увеличена на 7,05%, или на 599 рублей, и составляет 9099 рублей.

Однако реальное повышение выплат при этом составило не 599 рублей, а 253 рубля: 8846 рублей + 253 рубля = 9099 рублей.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Сайт прокуратуры РК

Стала известна кандидатура на должность прокурора Петрозаводска

И.о. прокурора Петрозаводска Павел Гравченков планирует выйти в отставку, и уже известно, кто может занять пост руководителя ведомства.

Гравченков 2 марта выходит в отпуск, а с 18 марта намерен уйти в отставку по собственному желанию.

По неподтвержденной информации, пост прокурора Петрозаводска прочат другому кандидату – прокурору Кондопожского района Артуру Фрейману.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: В Петрозаводске водитель фуры совершил неудачный маневр

Кузов фуры влетел в автомобиль, видеорегистратор которого все заснял, сообщили в ДТП ПТЗ.

Видеорегистартор заснял инцидент, как фура при торможении или повороте (по видео трудно сказать), врезается в стоящий справа автомобиль.

"ДТП в недрах Лесного проспекта. 26.02.19. Очередной "водитель-профессионал" на фуре", - подписал видеозапись участник происшествия.

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария произошла на улице Чапаева днем 26 февраля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.52 на ул. Чапаева 32-летний водитель Subaru совершил наезд на 34-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.

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