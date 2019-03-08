Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: скриншот видео

ВИДЕО: Начальник кадетского училища в Петрозаводске издал приказ "всех обнимать"

Кадеты и сотрудники Петрозаводского президентского кадетского училища сняли ролик, посвященный празднованию Международного женского дня.

Ролик начинается со стихотворного поздравления, которое читает начальник училища Андрей Макаревич. Стихотворение посвящено женщинам.

"Без вас не будет небо светлым. Семья без женщин - не семья. Мужчины станут незаметны. Их украшает женщина. И детский смех мы все забудем. Мир превратится в мир больных. А защищать кого мы будем, когда не будет вас, родных? Приказ издал сегодня утром: всех обнимать, кого нашли. Шучу, конечно. Просто круто - не по приказу, от души!", - говорит Макаревич в своей поздравительной речи.

Получасовой ролик состоит из номеров самодеятельности; главные роли в нем исполняют кадеты и сотрудники учебного заведения.

фото: скриншот клипа. паблик "МВД по Республике Карелия" "Вконтакте"

ВИДЕО: МВД по Карелии опубликовало праздничный клип в честь 8 марта

МВД по Карелии поздравило женщин с праздником и опубликовало в соцсети клип, посвященный 8 марта.

Карельская полиция поздравила подписчиц своего паблика в соцсети "Вконтакте" минутным клипом в честь Международного женского дня.

"Во многих подразделениях органов внутренних дел Карелии повседневную нагрузку наравне с мужчинами несут и те, кого поздравляют в Международный женский день. Среди них - следователи и дознаватели, сотрудницы подразделений по делам несовершеннолетних и по вопросам миграции, Госавтоинспекции и даже службы участковых уполномоченных полиции, и многих-многих других. Ненормированный рабочий день, круглосуточные дежурства, выезды на места происшествий, участие в оперативных мероприятиях – специфические условия работы не мешают им выполнять традиционные роли заботливых дочерей, жен и матерей", - отмечается в поздравительном тексте.

фото: Валерий Поташов

В Карелии назревает социальный взрыв из-за закрытия школ

Закрытие образовательных учреждений в карельских деревнях и селах грозит социальным взрывом в Пряжинском национальном районе Карелии.

"Мне позвонила сегодня начальник районного отдела образования и попросила собрать в среду родителей учащихся и работников нашей школы-сада. К нам едет экспертная комиссия, мы ее называем ликвидационной. Школу в Савиново будут закрывать, но поскольку люди в деревне возмущались, что решение принято без учета их мнения, то комиссия все-таки это мнение выслушает", – сообщила директор Савиновской школы-сада Ирина Евсеева.

"Столица на Онего" побывала в образовательном учреждении старинной карельской деревни накануне приезда чиновников, а по пути заглянула в еще одно карельское село Пряжинского национального района – Крошнозеро, где над школой-садом нависла такая же угроза закрытия. И в Савиново, и в Крошнозере родители учащихся и педагоги известие об "оптимизации" малокомплектных школ встретили в штыки. "За школу и садик будем воевать!", – пообещали местные жители.

Подробности - в материале Валерия Поташова.

фото: pixabay.com

Правительство Финляндии отправлено в отставку за провал реформы здравоохранения

Президент Финляндии Саули Ниинистё принял отставку правительства, которое не справилось с реформой здравоохранения.

Глава государства попросил кабинет министров продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового состава, передают Ведомости.

Финское правительство решило подать в отставку из-за провала реформы здравоохранения. Премьер Юха Сипиля заявил, что не видит условий для ее проведения. "Это большое разочарование для меня, – сказал Сипиля. – Я пришел к выводу, что мое правительство должно подать в отставку".

Реформа здравоохранения и социальной защиты предполагает сокращение роста госрасходов, ускорившегося на фоне старения населения Финляндии. Правительство указывало, что реформа позволила бы сохранить ежегодный рост расходов на социальную сферу и здравоохранение на уровне до 0,9% вместо нынешних 2,4%.

Сипиля отметил, что необходимость в реформе не отпала и он готов встретиться с парламентскими партиями для обсуждения ее перспектив. Через месяц, 14 апреля, в Финляндии пройдут парламентские выборы, после которых будет сформировано новое правительство.

фото: Столица на Онего

"Вспыльчивый, импульсивный и раздражительный человек"

Суд Петрозаводска ужесточил наказание священнику Ивану Петунову, который отбывает срок за то, что в пьяном виде насмерть сбил женщину.

Петунов отбывает срок в колонии-поселении в "девятке" на Птицефрабрике, но к поведению осужденного у администрации колонии очень много вопросов. Администрация вышла в суд с ходатайством об ужесточении священнику режима наказания – попросила перевести его в колонию общего режима.

Как рассказала представитель администрации колонии-поселения №9, 38-летний Петунов является злостным нарушителем порядка.

Исследуя представленные колонией документы, судья Петрозаводского городского суда Дмитрий Хромых сказал, что Петунов характеризуется как "вспыльчивый, импульсивный, невыдержанный и раздражительный человек". Он не принимает участие в общественной жизни колонии, в общении с представителями колонии допускает некорректное поведение.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

фото: pixabay.com

СРОЧНО: МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Карелии

Спасатели рекомендуют жителям республики соблюдать осторожность, в частности, ограничить поездки на личном транспорте и не отпускать детей из-под контроля.

Главное управление МЧС по Карелии заявляет со ссылкой на данные синоптиков, что днем 9 марта ожидаются по северным районам местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, в отдельных районах налипание мокрого снега; по южным районам местами порывы до 15-18 м/с, метель.

"Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах", - сообщают спасатели.

МЧС требует соблюдения осторожности от граждан в условиях ухудшения погоды.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговые лопаты, теплые одеяла, троса, буксировочные устройства), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам;

• ограничить выход на лед водных объектов, в связи с угрозой отрыва льда и провалами людей и техники под лёд.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить в Единую службу спасения по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

фото: паблик "4 отряд ФПС по Республике Карелия" "Вконтакте"

ФОТО: Пожарные из Сегежи подготовили "зажигательное" поздравление для женщин

В Карелии сотрудники Сегежского пожарно-спасательного гарнизона зажгли огонь на снегу в честь Международного женского дня.

Сегежские спасатели разместили в своем официальном паблике "Вконтакте" постановочный снимок, приуроченный к празднованию Международного женского дня.

Пожарные нарисовали на снегу розу и зажгли цифру "восемь" в тексте поздравления. Затем авторы сфотографировали композицию с верхней точки.

"Личный состав Сегежского пожарно-спасательного гарнизона поздравляет всех девушек и женщин с 8 марта!!! Всех благ Вам, хорошего настроения, любви и исполнения желаний! Любите и будьте любимы!!!", - написали авторы паблика.

фото: pixabay.com

Советский мост в центре Петрозаводска перекрыт из-за ремонта

На подъезде к Советскому мосту производится ремонт дорожного полотна, из-за чего путепровод будет перекрыт в течение нескольких дней.

Автомобилистам карельской столицы в ближайшие дни предстоит выбирать пути объезда. Советский мост будет перекрыт для выполнения работ по восстановлению поврежденного участка дороги. Об это ранее сообщала городская администрация.

Движение по путепроводу было полностью перекрыто седьмого марта вечером. Ориентировочные сроки работ по ликвидации просадки асфальтобетонного покрытия на улице Правды – с 7 по 11 марта. Поскольку через Советский мост пролегают маршруты общественного транспорта, основная часть работ будет производиться в праздничные дни.

В ходе замены трубопровода вблизи Советского моста предполагается послойная утрамбовка дорожной насыпи с последующим покрытием ее холодным асфальтобетоном.

ФОТО: Известный театр из Петербурга приезжает с гастролями в Петрозаводск

В праздничные выходные столицу Карелии с гастролями посетит театр "Приют комедианта".

"Приют комедианта" покажет в Петрозаводске три постановки. Драматические спектакли "Старомодная история" и "Толстого нет" пройдут на сцене Национального театра 8 и 9 марта. Зрители Музыкального театра 10 марта увидят грандиозный балетный спектакль "Солярис".





"Солярис" - совместный проект "Приюта комедиантов" и компании Аrt Music Dance. Авторы спектакля хореограф Юрий Смекалов, лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" и театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" и композитор Бхима Юнусов продолжают размышления, заложенные в знаменитом фантастическом романе Станислава Лема. Действие спектакля разворачивается на станции "Земля" и в космическом пространстве. Следуя за героями, зритель понимает, что на самом деле главное действующее лицо спектакля – он сам.

Это один из самых заметных спектаклей современной хореографии, созданных в последние годы. В "Солярисе" очень много сложных, почти акробатических элементов. Сценография спектакля сложно сконструирована, в танце задействована не только плоскость сцены; действие настолько объемно, что захватывает внесценическое пространство.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ГИБДД Петрозаводска разыскивает совершившего наезд водителя

Госавтоинспекция карельской столицы разыскивает водителя, наехавшего на пешехода на улице Дзержинского.

Пятого марта днем в Петрозаводске на улице Дзержинского автомобилист на неустановленном транспортном средстве сбил пешехода, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

По одной из версий, наезд на пешехода произошел в районе выезда из придомовой территории, между домами № 1 и 3, когда припаркованный на улице Дзержинского у дома №1 легковой автомобиль двигался задним ходом. Пешеход при этом находился у края проезжей части.

Предположительно, нарушитель управлял автомобилем "Лада", серого цвета. Водитель с места происшествия скрылся, в ГИБДД не сообщил.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход 1962 года рождения получила телесные повреждения. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит откликнуться очевидцев происшествия. Телефоны дежурной части ГИБДД: 78-44-44, 715-900.

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