Чем запомнился этот день

фото: скриншот сюжета ГТРК "Карелия"

РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

В Карелии представители РПЦ заявили, что здание нынешнего Дома офицеров век назад было изъято у церкви, и по закону должно быть возвращено обратно.

Представители Карельской митрополии заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске. Об этом сообщает ГТРК "Карелия".

РПЦ со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома. По информации ГТРК "Карелия", представители Карельской митрополии уже обращались с соответствующей просьбой к властям, но получили отказ.

"Наверно, есть возможность обратиться к тем людям, которые ответственны за это. Давайте не будем доводить до судебных тяжб. Нам бы не хотелось, чтобы эти судебные тяжбы с кем-либо были. Хотелось бы, чтобы вернули то, что должны церкви. Согласно закону 327, как раз государство должно возвращать то, что когда-то изъяло у церкви", - заявил в эфире секретарь главы Карельской митрополии иерей Константин Павлюченко.

Оспариваемое здание было построено в начале 20 века для архиерея местной епархии. Затем объект оказался в распоряжении Мурманской железной дороги. Журналисты ГТРК в одном из своих материалов заявили, что церковь по своей воле продала архиерейский дом железнодорожникам в дореволюционный период.

Представители РПЦ оспорили эту информацию, заявив, что здание было изъято у церкви. Сотрудники Карельской митрополии, сославшись на архивные документы, указали, что в 1918 году здание архиерейского дома было реквизировано у церкви и передано в распоряжение Мурманского почтово-телеграфного округа.

"В 1918 году все было у церкви отобрано!", - заявил секретарь главы Карельской митрополии иерей Константин Павлюченко.

Ремонт Дома офицеров в Петрозаводске планируется завершить к осени. В реставрацию объекта вложено около 90 млн рублей. Ранее сообщалось, что в здании после окончания работ будут размещены сотрудники управления автомобильных дорог Карелии, а также работники министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи региона.

фото: @ Наталья Мешкова / gazeta-licey.ru

ОПРОС: Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?

Карельская митрополия просит вернуть РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске.

Представители РПЦ заявили, что государство должно вернуть церкви изъятый у нее объект – здание бывшего архиерейского дома, ныне известное как гарнизонный Дом офицеров на улице Гоголя в Петрозаводске.

Карельская митрополия со ссылкой на федеральный закон №327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" планирует вернуть здание бывшего архиерейского дома. По информации ГТРК "Карелия", представители РПЦ уже обращались с соответствующей просьбой к властям, но получили отказ.

Между тем, власти Карелии выделили около 90 миллионов рублей на реконструкцию здания. Ремонт Дома офицеров предполагается закончить осенью текущего года.

Как вы считаете, нужно отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске или нет?

Проголосовать можно здесь.

фото: читатель Антон Т.

ФОТО и ВИДЕО: Жители показали, во что Карелию превратила весна

В социальных сетях жители Карелии делятся фото и предупреждают друг друга об опасностях, которые подбросила весна.

В редакцию "Столицы на Онего" жительница Кеми прислала фото неочищенных дороги и подписала: "ехать просто невыносимо".



фото: Анатолий И.

Петрозаводчанка, проживающая в доме №1 на Дивизионном проезде, сняла видео, на котором запечатлела, как наледь с крыши угрожает пешеходам.

"Сосулька большого размера или пласт наледи с крыши дома могут при падении убить даже взрослого человека", - предупреждает горожанка и просит всех быть осторожными.

Житель дома №10-б по улице Советской в Петрозаводске предупреждает горожан, что с крыши может упасть не только наледь, но часть самой крыши.

"На Советской, 10б разваливается только сделанная крыша. Падают на землю куски железа. Может убить детей, которые постоянно ходят возле дома. Никому нет дела, пока нет жертв!"



Саня Р.

Также петрозаводчане запечатлели улицу Ровио, проспект Ленина и Зарецкий проезд, где из-за потепления на дорогах образовались лужи величиной с озера, а на тротуарах – непролазная снежная каша.



Антон Т.



Сергей С.



Сергей С.



Виктория З.



Олег П.

фото: © ИТАР-ТАСС/Донат Сорокин

Врачи из Мурманска спасли жизнь новорожденному из глухого поселка Карелии

Врачи из Кандалакши всю ночь спасали жизнь новорожденному ребенку из карельского поселка.

В субботу, 23 марта, бригада врачей анестезиологов и реаниматологов Кандалакшской центральной районной больницы в срочном порядке отправились в Карелию в поселок Чупа. Туда они выехали по просьбе первого заместителя министра здравоохранения Республики Карелия Елены Кузьмичевой, пишет газета "Вечерний Мурманск".

Там потребовалась срочная медицинская помощь малышу, который родился раньше срока и находился в тяжелом состоянии.

С 20 часов до 6 утра врачи Кандалакши боролись за жизнь и здоровье новорожденного ребенка. Затем в воскресенье, 24 марта, ребенок был передан бригаде специалистов Перинатального центра Петрозаводска, но уже в стабильном состоянии.

фото: ООО "Автоспецтранс"

Автоспецтранс объяснил, почему не вывозится мусор в Надвоицах

Компания "Автоспецтранс" дала ответ жителям Надвоиц Сегежского района Карелии, которые пожаловались, что коммунальщики не вывозят из поселка мусор.

Ранее сообщалось, что жители Надвоиц возмущены состоянием мест сбора бытовых отходов на улицах населенного пункта. Они заявляют, что коммунальщики не вывозят из поселка мусор, поэтому некоторые помойки завалены отбросами.

Сегодня компания "Автоспецтранс" ответила на возмущения жителей поселка и заверила, что вывоз ТКО (твердых коммунальных отходов) из Надвоиц планируется произвести сегодня.

До этого мусор не вывозился, потому что транспортирование ТКО в поселке крайне затруднено из-за отсутствия подъездных путей, объяснили в компании.

"Сегодня администрация района направит в Надвоицы погрузчик для уборки подтаявшего снега, после чего доступ тяжелой техники к контейнерным площадкам будет обеспечен", - пообещали коммунальщики.

Ранее региональный оператор ООО "Автоспецтранс" на своем сайте информировал о сбое графика вывоза ТКО в Сегежском районе.

В частности, в Надвоицах из-за несвоевременной уборки коммунальными службами подтаявшего снега отсутствовала возможность подъезда к местам накопления ТКО. Тяжелая техника проваливалась и застревала у контейнерных площадок на ул. Антикайнена, 1,3, 8-А, ул. 8 марта, 2, 3, 3-А, 4, 4-А; пр. Бумажников, 3-А, 5-А, 10-А. ул. 50 лет Октября, ул. Строителей, ул. Металлургов, ул. Мира и ул. Ленина.



фото ООО

Со стороны "Автоспецтранса" было направлено обращение в адрес администрации Сегежского городского поселения с просьбой принять меры для беспрепятственного подъезда спецтехники к контейнерным площадкам. Данный вопрос местной власти удалось решить лишь сегодня.



фото ООО

фото: golos-buryatyi.ru

Экс-сотрудник Госнаркоконтроля возглавит компанию в сфере ЖКХ

Гендиректором государственного унитарного предприятия "Карелкоммунэнерго" назначен бывший сотрудник службы Госнаркоконтроля Станислав Хазанович.

По информации "Вестей Карелии", после завершения работы в Госнаркоконтроле он какое-то время был арбитражным управляющим, работал в Москве, после чего вернулся в Петрозаводск.

ГУП "Карелкоммунэнерго" сдает в аренду тепловые сети в районах республики, осуществляет контроль за их правильной эксплуатацией и ремонтом.

На посту гендиректора компании Хазанович сменил Александра Черемовского, возглавлявшего предприятие с 2014 года.

фото: марцводы.рф

Санаторий "Марциальные воды" задолжал 1 млн рублей работникам

Государственная инспекция труда в Карелии выявила крупную задолженность по заработной плате в санатории "Марциальные воды", сообщает ведомство.

"В ходе проверки в отношении ООО "Санаторий "Марциальные воды", была выявлена задолженность по выплате заработной платы 74 работникам в размере 1 миллион рублей", - говорится в сообщении.

Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о труде.

В декабре 2018 года сообщалось, что совета организаций профсоюзов рассмотрел итоги работы ООО "Санаторий Марциальные воды" за 9 месяцев и признал работу неэффективной – с убытком более 11 млн рублей. Указывалось, что финансовое положение санатория не удалось улучшить из-за резких скачков цен на топливо и общей экономической ситуации в республике.

Кроме того, Кондопожский городской суд приговорил к 1,5 годам условного заключения экс-директора "Марциальных вод" Александра Матиешина за злоупотребления полномочиями. Убыток от его действий составил порядка 7,8 млн рублей.

фото: Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Мэрия назвала дороги Петрозаводска, где в ближайшее время начнется ямочный ремонт

Дорожные рабочие продолжат весенний ремонт участков петрозаводских улиц в ночь на вторник, сообщает администрация Петрозаводска.

"Сегодня ночью рабочие ООО "ТехРент" будут восстанавливать поврежденные фрагменты дорожного полотна с применением технологии холодного асфальтобетонного покрытия. Для откачки воды из дефектов дорожного полотна будет использоваться специальная техника МКУ "Служба Заказчика", - говорится в сообщении.

В ближайшее время предусмотрен ремонт на улицах Гвардейской, Шотмана (вблизи дома № 38А и в створе с ул. Сорокской), Лососинском шоссе (у дома №12А), Куйбышева (в створе с ул. Еремеева), Еремеева, Лесном проспекте (при движении в сторону Кукковки на подъезде к мосту через Лососинку между Древлянкой и Кукковкой), на Соломенском шоссе (у магазина «Петрович»), Луначарского (Пименовский мост) и на перекрестке пр. А. Невского и ул. Луначарского.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: Защитники парка "Лягушка" вышли на митинг в Петрозаводске

В столице Карелии региональное отделение КПРФ провело митинг в защиту социально-экономических прав граждан.

Митинг карельского отделения КПРФ прошел 23 марта в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан.

Участниками митинга КПРФ стали и защитники парка "Лягушка", которые вышли с плакатами в защиту зеленой зоны.

"Это наш парк", "Сохрани парк – тебе здесь жить", "Здесь наши деды сражались за каждое дерево. А мы сохраним парк?" – кричали надписи с плакатов.

Отметим, что ситуация с сохранением парка в экологической зоне на Древлянке продолжает оставаться нерешенной.

После того как власти Карелии сообщили о планируемом строительстве коррекционной школы в районе парка "Лягушка", появились опасения, что часть зеленой зоны может быть ликвидирована.

Несмотря на все обещания властей, что парк останется целым и невредимым, защитника "Лягушки" так и не могут получить ответы на вопросы: По какой методике подбирались территории? Какие территории рассматривались и почему они не подошли?

Какие еще темы поднимались на акции протеста, читайте здесь.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске участники митинга КПРФ потребовали отставки президента и правительства

В столице Карелии региональное отделение КПРФ провело митинг в защиту социально-экономических прав граждан, участники которого потребовали отставки президента и правительства и прекращение губительных антинародных реформ.

Митинг карельского отделения КПРФ прошел 23 марта в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан. В этот день на улицы российских городов одновременно вышли сотни тысяч жителей, не довольных политикой действующей власти. Не остался в стороне и Петрозаводск, хотя власти города сделали все, чтобы акция протеста не состоялась. Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, коммунистам по надуманным причинам отказали в согласовании митинга в центре карельской столицы и отправили на городскую окраину. Тогда организаторы приняли решение провести митинг в гайд-парке на набережной Онежского озера, и, несмотря на прохладную погоду и сильный ветер, туда пришли около двухсот человек. Акция прошла в формате свободного микрофона - возмущенные жители выступили против губительных реформ федеральных и региональных властей и вопиющей социальной несправедливости, которую уже невозможно не замечать.

На акции протеста подняли темы, которые волнуют сегодня каждую российскую семью, – безудержный рост цен и тарифов, особенно после повышения ставок НДС, которое на федеральном уровне протолкнули правительство и "Единая Россия"; обман с пенсиями после повышения пенсионного возраста – когда тысячи людей с нового года не смогли выйти на пенсию, а остальным сделали нищенскую прибавку, которую тут же съела инфляция. Говорили о недопустимости "оптимизации" социальной сферы, которая в реальности оборачивается закрытием школ и больниц на селе.

Подробнее читайте здесь.

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