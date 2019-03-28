Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: "Столица на Онего", "Республика", Николай Смирнов, РИА Новости, Илья Тимин

Прокуратура Карелии обжаловала приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Прокуратура Республики Карелия направила в суд апелляционное представление на приговор Петрозаводского городского суда по уголовному делу о гибели 14 детей в 2016 году на озере Сямозеро, сообщается на сайте ведомства.

Приговором Петрозаводского городского суда от 18 марта директор ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Елена Решетова и координатор детского оздоровительного лагеря Вадим Виноградов признаны виновными по статье: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц, и приговорены к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Также Решетова и бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков осуждены по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности" и освобождены от исполнения назначенного по этой статье наказания (8 месяцев лишения свободы каждому) в связи с истечением сроков давности.

Приговором суда установлено, что Решетова, Виноградов не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие предоставляемых по путевкам услуг требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья.

В результате трое работников лагеря с 17 по 18 июня 2016 года вывели 47 несовершеннолетних в водный поход на озеро Сямозеро на неисправном плавсредстве с превышением грузоподъемности и пассажировместимости. При этом дети не были обеспечены спасательными жилетами по размеру, сотрудники лагеря не являлись инструкторами детско-юношеского туризма и не обладали необходимым уровнем подготовки для проведения водной судовой практики, а также навыками управления рафтом и каноэ и поведения в экстремальной ситуации, что в условиях шторма повлекло гибель 14 детей из-за утопления судна. Также из-за указанных действий подсудимых выжившие несовершеннолетние получили телесные повреждения и приобрели различные вирусные заболевания.

Этим же приговором четверо участников уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере - Круподерщиков и бывший инструктор лагеря Павел Ильин, также бывший руководитель управления Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко и его заместитель Людмила Котович - оправданы.

Государственные обвинители не согласны таким решением суда и 28 марта направили в Верховный суд Республики Карелия апелляционное представление об отмене приговора в этой части в отношении указанных лиц в связи с несоответствием приговора фактическим обстоятельствам дела, установленных судом, существенным нарушением уголовно-процессуального закона и неправильным применением уголовного закона.

Напомним, ранее в судебных прениях представители гособвинения просили признать виновными всех фигурантов без исключения. Сотрудники прокуратуры Карелии просили назначить Решетовой 9 лет 6 месяцев колонии общего режима; Виноградову - 8 лет колонии общего режима; Ильину - 4 года колонии общего режима; Круподерщикову - 6 лет колонии общего режима; Котович - 6 лет колонии-поселения с лишением права занимать определённые должности на госслужбе и в органах местного самоуправления; Коваленко - 6 лет колонии-поселения.

ВИДЕО: Петрозаводчанин с корзиной украденных продуктов попал под троллейбус

В Петрозаводске мужчина выбежал на дорогу с корзиной украденных продуктов и попал под троллейбус.

В минувшую среду 27 марта в 17.05 камера наружного наблюдения запечатлела, как на перекресток ул.Антикайнен-ул.Красная выбежал мужчина с корзиной продуктов в руках и попал под троллейбус. Несмотря на страшные кадры, пешеход остался жив и смог самостоятельно выбраться из-под троллейбуса. Прихрамывая, мужчина скрылся в неизвестном направлении, бросив рассыпанные продукты и корзину на дороге.

В МВД Карелии сообщили, что в среду вечером в дежурную часть обратилось руководство магазина "Магнит" с заявлением о краже продуктов.

Хищение, по описанию продавцов, совершил мужчина, которому на вид было 25-30 лет.

Если кто-то узнал похитителя, полиция просит сообщить информацию о разыскиваемом в ведомство.

Мэрия Петрозаводска назвала основные новостройки 2019-2020 годов

Администрация столицы Карелии обнародовала перечень наиболее крупных объектов промышленности и социальной сферы, строительство которых будет продолжено или начато на территории города в 2019-2020 годах.

Согласно этому документу, в 2019-2020 гг. за счет средств федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в Петрозаводске планируется строительство детского сада по Ключевскому шоссе, реконструкция объектов здравоохранения, строительство объектов на территории гражданского сектора аэропорта "Петрозаводск", реконструкция автовокзала, реконструкция здания Национального музея Республики Карелия, реконструкция автомобильной дороги по ул. Куйбышева, реконструкция мостового сооружения через реку Неглинка по ул. Кирова, строительство объектов инфраструктуры газоснабжения жилых районов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: vk.com/club174196957

В МЧС рассказали о причине пожара в доме семьи Власовых, прославившейся информационным скандалом с Парфенчиковым

В Суоярвском районе Карелии в поселке Суоеки у семьи Власовых 22 марта сгорел дом.

В пятницу в 13.35 в дежурную службу МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном жилом доме в посёлке Суоеки. Возгорание удалось ликвидировать в 14.20. Пострадавших нет.

Позже стало известно, что сгорел дом семьи Власовых, ставших известных после информационного скандала с главой Карелии, когда Анна Власова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова организовать детский сад в Суоеки, а он некорректно ответил ей.

Напомним, информационный скандал произошел в связи с тем, что Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

В МЧС сообщили, что причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Продолжается сбор помощи погорельцам из Суоеки.

фото: © Администрация Одинцовского муниципального района Московской области/Архив

Под Петрозаводском построят автомобильный мост через железнодорожный переезд

Управление автомобильных дорог Карелии приступило к реализации плана строительства путепровода через железнодорожный переезд на участке автодороги возле поселка Мелиоративный.

Это следует из документации к аукциону, который Управление объявило для отбора проектной организации.

Переезд оборудован шлагбаумом, и во время проезда поездов, там регулярно скапливаются километровые автомобильные "пробки". Путепровод позволит направить потоки автотранспорта над железной дорогой.

Когда планируют завершить строительство, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © РИА Новости / Сергей Елкин

Как изменится ипотечное кредитование в 2019 году

Доступность ипотеки в Карелии в 2018 году росла быстрее, чем в большинстве регионов РФ. А 2019 году доля семей, которые могут позволить себе купить жилье в кредит, увеличится еще больше - власти готовят пакет нормативных правовых актов, которые повысят доступность ипотечного кредитования.

- В правительство РФ внесен проект постановления о субсидировании государством льготной ставки ипотеки до уровня 6% для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита.

- Госдума приступила к работе над законопроектом об «ипотечных каникулах», который дает возможность гражданам во время трудной жизненной ситуации приостановить выплаты или сократить их размер.

- Ставка по ипотеке может снизиться до 8% раньше 2024 года, но это произойдет не в текущем и не в следующем году.



Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Ночью три автомобиля устроили гонки по Петрозаводску

Автомобили на большой скорости ездили по нескольким улицам, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В группе "ДТП ПТЗ" появилось видео, как ночью около 2.00 на ул. Ровио три автомобиля устраивали заезды на скорость.

Игнорируя сигналы светофоров, с огромной скоростью носились от ул. Сортавальская в направлении ул. Парфенова с ревом, будили весь микрорайон.

фото: иллюстрация А.Ф.Пахомова к расскзу Л.Толстого "Филипок"

Жители поселка Карелии скидываются на бензин, чтобы их дети могли приехать из школы домой

В деревне Кузема Кемского района родители школьников скидываются на бензин, чтобы их дети могли приехать домой из интерната на выходные.

Лидер КПРФ в Карелии, депутат Заксобрания Евгений Ульянов совершил поездку по северным районам республики. Вместе с помощниками он побывал в Кемском, Лоухском районах и Костомукше, где прошли встречи с жителями. Люди пришли и рассказали о самом наболевшем. В основном это проблемы в социальной сфере – жители севера, как, впрочем, и других территорий, стали жертвами "оптимизации", которую проводит в Карелии республиканское правительство.

На практике "оптимизация" везде заканчивается одинаково – в городах и поселках закрываются школы, детские сады, филиалы средних профессиональных учебных заведений, отделения больниц и т.д.

Так, на встречу к депутату пришли жители деревни Кузема Кемского района и рассказали, что в поселке закрыли школу, а детей перевели в интернат в Кеми. Деревня находится в 60 километрах от районного центра, однако, подвоз детей в кемскую школу автобусом власти не предусмотрели. В результате родители отправляют школьников в Кемь "рабочим" поездом и билеты покупают за свой счет – затраты не компенсируются.

Вся эта ситуация осложняется тем, что "рабочий" поезд не ездит по выходным, поэтому родители каждый раз вынуждены что-то придумывать, чтобы забрать своих детей домой. Обычно скидываются на бензин и привозят на личном транспорте.

"Столица на Онего" обратилась за комментарием по данной ситуации в Министерство образования Карелии. Министр образования республики Александр Морозов выехал в командировку по районам и пообещал, что, будучи в Кеми, постарается разобраться в этом вопросе.

"Слышь ты, писака, ты что там опять понаписывала"

Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, почему не ходит в петрозаводские театры, и чем ее приятно удивила "Онежская маска".

- Я сходила на "Онежскую маску". На нашу высшую театральную премию Карелии, - написала Наталья Ермолина. - На церемонию вручения. Было дело в огромном Музыкальном театре, народу битком. Но ведущий Петров ведущей Ильф в паузе тихонько прошептал: "Тебе не показалось, что где-то в зале ржет Ермолина?". "Да, вроде тоже услышала". Потом Георгий Николаев, он же Петров, рассказал мне об этом диалоге, а Виктория Фёдорова, она же Ильф в смешении образов стильной имажинистки и синего чулка, кстати, была хороша. Настоящая прима царствует и в мехах любовных героинь, и в сером пиджаке картавой нэпманши.

Я давно не хожу в петрозаводские театры. Только по очень редкому случаю. Только когда театр приезжий или режиссер не из наших. Во-первых, потому что на меня пообижались почти все артисты местных театров. Когда-то я была довольно часто публикуемым театральным критиком, разносила спектакли, а артисты путали критику с ненавистью к театру и выстраивали оборону, не давая театр в обиду. Даже тот же Николаев, в доисторическую эпоху, когда еще был Юрием, мог себе позволить фразу: "Слышь ты, писака, ты что там опять понаписывала". Так он защищал свой родной театр, видя только сегодняшний момент и зная только один давно известный способ обороны "Наших бьют".

Что же сейчас написала Наталья Ермолина о вручении премии "Онежская маска", читайте здесь.

Полиция Петрозаводска ведет поиски пропавшей без вести женщины

Разыскивается женщина 1983 года рождения, сообщили в МВД Карелии.

Отделом полиции по Петрозаводску разыскивается без вести пропавшая Светлана М., 1983 года рождения.

Лиц, располагающих информацией о месте нахождения разыскиваемой, полиция просит сообщать сведения по телефонам: 89535473464, (814-2) 739154 или 02, с мобильного 102.

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