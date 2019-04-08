Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

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Житель Петрозаводска 10 лет насиловал четырех маленьких детей, заявляет следственный комитет

В Петрозаводске перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает СУСК по Карелии

Как следует из сообщения, 57-летний житель Петрозаводска обвиняется по ч.ч. 3,4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.ч. 2,3 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста), п. "в" ч 2 ст.242.2 УК РФ (фотосъемка несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов).

По версии следствия, с 2008 года по 2018 год мужчина совершал насильственные и развратные действия сексуального характера в отношении 9-летнего и 10-летнего мальчиков, 9-летней и 13-летней девочек. Кроме того, обвиняемый, в целях изготовления порнографических материалов, производил фотосъемку обнаженной малолетней девочки.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

фото: Валерий Поташов

Власти Карелии выделили 10 млн рублей на устранение недоделок в домах для переселенцев

Средства республиканского бюджета направлены муниципалитетам на приведение жилья для переселенцев из аварийного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами.

В конце февраля премьер-министр Карелии Александр Чепик, исполнявший на тот момент губернаторские обязанности, подписал распоряжение республиканского правительства за номером 162, которое утвердило распределение на 2019 год очередных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. Документ предусматривал финансовые перечисления из регионального бюджета трем муниципальным районам, а в конечном итоге – пяти городским и сельским поселениям.

Средства в объеме 10 миллионов рублей республиканское правительство направило на "мероприятия по приведению объектов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными нормами и правилами", т.е. фактически – на устранение строительных недоделок, допущенных подрядчиками, которые должны обеспечить качество возведенного ими жилья по государственным контрактам. И разбираться с этими недоделками теперь вынуждены органы местного самоуправления, где нет профессиональных служащих в области строительства.

Читайте подробнее в статье "Рапорт "под елочку" и десять миллионов на устранение недоделок"

фото: © Егор Алеев/ТАСС / © Музеи России / коллаж "Столица на Онего"

Секса не было: в МВД Карелии рассказали, почему на самом деле вскрывали квартиру в Сегеже

В МВД Карелии рассказали, почему пожарным пришлось вскрывать квартиру в Сегеже.

В СМИ Карелии прошла информация о том, что в Сегеже в одном из домов жильцы слишком активно занимались сексом, а испугавшиеся криков соседи вызвали полицию и вскрыли квартиру.

В МЧС Карелии "Столице на Онего" подтвердили информацию о том, что, действительно, в воскресенье 7 апреля в 20.36 на пульт дежурной службы спасателей в Сегеже поступил звонок из полиции с просьбой помочь открыть дверь одной из квартир жилого дома.

Как сообщили в МВД Карелии, вечером в минувшее воскресенье жильцы одного из домов в Сегеже услышали крики у соседей и вызвали в полицию. Стражи порядка самостоятельно не смогли попасть в квартиру и обратились за помощью в МЧС.

"После вскрытия дверей, - сказал сотрудник полиции, - в квартире была обнаружена женщина, она была одна, плакала".

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

В поликлинике Петрозаводска умер пенсионер

Второй смертельный случай произошел в поликлинике №4 в Петрозаводске.

Как сообщил в Минздраве Карелии, сегодня утром, 8 апреля, в филиале поликлиники № 4 на улице Ровио скончался 83-летний мужчина.

Мужчина, по информации ведомства, к варчам обращался редко, последний раз приходил в 2017 году. На этот раз посетил поликлинику, чтобы пройти обследование в связи с предстоящей офтальмологической операцией.

"Все обследование пенсионер прошел, - сказали в Минздраве, - и оно, по словам врачей, не показало ничего тревожного. Но в рекреации мужчине неожиданно стало плохо, и он упал. Скорая приехала в течение 5 минут, до приезда были проведены реанимационные мероприятия, но спасти пациента не удалось".

По словам специалистов, причиной смерти могло стать сосудистое заболевание – кровоизлияние в мозг.

Ранее сообщалось, что в поликлинике №4 скончался 67-летний петрозаводчанин, который ожидал у регистратуры свою родственницу.

фото: pxhere

В сауне Петрозаводска женщину укусили за нос – потребовалась помощь врачей

Девушку с окровавленным лицом нашли в сауне Петрозаводска, сообщили в отделе Росгвадии Карелии.

В ночь на 6 апреля сотрудникам вневедомственной охраны пришлось вызывать скорую помощь в престижную сауну в центре города. Сигнал на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил практически в полночь.

На месте находились администратор и двое посетителей: 33-летний мужчина и 20-летняя девушка с окровавленным лицом.

Оказалось, мужчина укусил её за нос. Потребовалась помощь медиков, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Девушке предстоит решить, будет ли она требовать привлечь к ответственности её спутника. Успели ли гости воспользоваться услугами сауны, неизвестно.

фото: © Виталий Тимкив, Петр Ковалев / ТАСС

"Магнит" хочет купить "Ленту"

Ритейлер "Магнит" заинтересован в покупке 100% доли в розничной сети "Лента".

"Магнит" действительно заинтересован в сделке. Розничная сеть сделала “Ленте” предложение по выкупу 100% акций ритейлера", — говорится в сообщении пресс-службы компании на запрос RNS.

В какую сумму оценил "Магнит" "Ленту", читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карели".

ВИДЕО: В Карелии дорога в урочище Сандармох завалена снегом и затоплена

Посетители одного из крупнейших захоронений жертв сталинских репрессий сообщают, что из-за распутицы и нечищеных дорог в Сандармох больше не добраться.

Посетитель одного из самых больших на Северо-Западе России захоронений жертв сталинских репрессий снял видеоролик, в котором заявил, что дорога к комплексу непроходима для людей. Видео размещено в паблике "Типичный Медвежьегорск" в соцсети "Вконтакте".

Автор рассказал, что приехал в Сандармох из Петрозаводска, чтобы посетить могилу прадеда. По его словам, он с трудом смог пробраться пешком на территорию урочища.

"Туда даже УАЗик не заехал", - заявил посетитель Сандармоха.

"Хочется выразить свое недовольство правительству республики Карелия, а еще поинтересоваться, как я, желающий увидеть могилу своего прадеда, изъявил желание туда сходить пешком. Вот так вот по колено снега.... А как люди, которые не имеют там предков, туда будут ходить?", - сказал автор видео.

Сандармох - лесное урочище в Медвежьегорском районе Карелии, где похоронены тысячи расстрелянных жертв Большого террора 1937-1938 г.г.

фото: Столица на Онего

Спикер парламента Карелии запросил у приставов России сроки сноса "Невского Пассажа" в Петрозаводске

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович направил запрос в ФССП России по вопросу исполнения решения суда о сносе пристройки к дому на проспекте Александра Невского в Петрозаводске.

"В связи с тем, что исполнение решения суда затянулось, и в настоящее время отсутствует достоверная информация о возможных сроках его исполнения, прошу направить в адрес Законодательного собрания РК актуальную информацию по существу обозначенного вопроса и принимаемых в настоящее время мерах для исполнения решения суда", - отмечается в тексте запроса.

Ранее в день единого приема граждан в Карелии на прием к Шандаловичу пришли ветераны Великой Отечественной войны Николай Бакинов и Владимир Дмецов. К ним присоединился Михаил Гошкиев. Все они пытаются добиться сноса пристройки в жилом доме на проспекте Александра Невского.

Решение о демонтаже "Невского пассажа" вступило в силу еще в апреле 2014 года. Сегодня пристройка продолжает работать как ни в чем не бывало. Протестуя против неисполнения решения суда, жильцы дома трижды устраивали голодовку и несколько раз пытались разобрать крышу "Невского пассажа" собственными силами. Кроме того, в 2015 году жильцы дома Владимир Дмецов и Николай Бакинов вернули в правительство медали в честь 70-летия Победы.

фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

В Петрозаводске водитель автобуса, в котором упала пассажирка, пойдет под суд

Установлена личность водителя маршрутного автобуса, совершившего ДТП на проспекте Ленина, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Напомним, 6 апреля в 07.25 в районе дома №11 по пр. Ленина неустановленный водитель маршрутного автобуса №26 совершил резкое торможение, в результате которого в салоне автобуса упала 17-летняя девушка. Пострадавшая вышла из автобуса и обратилась в травмпункт, где ей назначили лечение.

Водитель уехал, не предполагая о случившемся. Позже был объявлен в розыск как совершивший ДТП и скрывшийся с места происшествия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий водитель установлен. В отношении 44-летнего водителя составлен административный материал за оставление места ДТП, материалы дела переданы в суд.

Водителю грозит лишение права управления на срок от 1 до 1,5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.

фото: Fotolia / Mr Korn Flakes

Рецидивист в Петрозаводске угрожал подростку ножом, а после выкинул его отчима с балкона

Полицейские Петрозаводска установили обстоятельства происшествия, в результате которого мужчина выпал с балкона, сообщает МВД Карелии.

Так, в воскресенье в больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска с многочисленными тяжёлыми травмами был доставлен 34-летний мужчина. Он выпал с балкона второго этажа одного из домов по улице Белорусской.

По версии полиции, в гости к потерпевшему и его сожительнице пришёл знакомый, ранее судимый 37-летний петрозаводчанин. После распития спиртных напитков произошёл конфликт. Гость повздорил с 17-летним сыном сожительницы хозяина жилья. Со слов матери, он достал нож и стал демонстрировать его подростку, сопровождая свои слова угрозами. Вмешался хозяин и, чтобы успокоить гостя, предложил выйти на балкон и там поговорить.

Что именно произошло на балконе - никто не видел. Однако через некоторое время оттуда вышел только один из оппонентов.

Прибывшей на место бригаде скорой медицинской помощи хозяин квартиры указал на виновника своего падения, пояснив, что тот вытолкнул его с балкона в ходе конфликта.

Злоумышленник был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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