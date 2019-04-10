Важные новости 10 апреля

фото: Валерий Поташов

Правительство Карелии распределило 1,4 миллиарда рублей на "безопасные и качественные дороги"

Почти вся сумма досталась Петрозаводскому городскому округу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о распределении в ближайшие три года межбюджетных трансфертов на реализацию в регионе национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая сумма средств, которые получат муниципальные образования республики по этому распоряжению, составляет около 1 миллиарда 433 миллионов рублей. Однако почти вся эта сумма достанется Петрозаводскому городскому округу.

В 2019 году карельской столице выделено на "безопасные и качественные дороги" 400 миллионов рублей, в 2020 – около 479 миллионов, а в 2021 – 450 миллионов. По правительственному распоряжению средства получит также Кондопожское городское поселение, но только в нынешнем году – 104 миллиона.

фото: кадр с видео от очевидца

Спикер парламента Карелии попросил власти дать жилье погорельцам из Ламбасручья в этом году

Спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович обратился к премьер-министру правительства региона Александру Чепику с просьбой дать жилье жителям сгоревшего дома в Ламбасручье.

Третьего апреля в поселке Ламбасручей огонь уничтожил 8-квартирный жилой дом, в котором проживали пенсионеры и многодетная семья. В Карелии объявили сбор помощи для погорельцев.

В своем обращении Шандалович отмечает, что в настоящий момент жители, в том числе и несовершеннолетние дети, размещены у родственников. Маневренный фонд на территории Великогубского сельского поселения Медвежьегорского района отсутствует, обеспечить граждан временным жильем не представляется возможным.

"Учитывая чрезвычайные обстоятельства, просим рассмотреть возможность расселения вышеуказанного многоквартирного дома на I этапе программы в 2019 году", - говорится в тексте обращения.

Дело в том, что здание было включено в V этап программы по переселению из аварийного фонда, а это – 2023 год.

фото: © РИА Новости / Илья Тимин

Boeing не смог приземлиться с первой попытки в аэропорту Петрозаводска, пишут СМИ

В аэропорту Петрозаводска самолет Boeing 737 не смог приземлиться с первой попытки из-за собаки.

Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

По информации сайта, экипаж был вынужден пойти на второй круг, поскольку животное занимало взлетно-посадочную полосу.

Самолет следовал в Петрозаводск из Москвы. Со второй попытки экипаж смог посадить воздушное судно.

фото: Yle.fi

Борис Гребенщиков: "То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль"

Известный российский рок-музыкант приехал с концертом в Финляндию.

Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" выступят сегодня вечером в столичном театре "Савой". Перед концертом известный российский рок-музыкант дал интервью финской телекомпании Yle и предупредил публику, что песен из его последнего альбома "Время N" на этом выступлении будет немного. По словам Гребенщикова, музыканты стараются играть на концертах "поживее", потому что любая музыка меняет жизнь людей, которые ее слушают, а альбом "Время N" получился "чудовищно мрачным".

"То, что я пишу, то, что мы играем, всегда отражает, как зеркало, то, что происходит вокруг нас. Даже не то, что происходит вокруг нас, а то, что люди думают по этому поводу, скажем так. Невозможно написать стихотворение, или картину, или песню, которая была бы никак не связана с тем, что происходит. Она может быть отрицанием того, что происходит, может быть, попыткой убежать от того, что происходит, но она все равно исходит из того, что происходит", – пояснил музыкант.

"То, что происходит в России, хорошо определяется словом "гиньоль", – добавил Гребенщиков. – Я не вижу в этом ничего печального. Существует такой жанр".

ВИДЕО: Пьяный водитель устроил гонки от сотрудников ГИБДД в центре Петрозаводска

Погоня сотрудников ГИБДД Петрозаводска за пьяным водителем попала в объектив камеры наружного наблюдения.

Как сообщил в ГИБДД Петрозаводска, ночью 9 апреля на проспекте Ленина внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль "ВАЗ". На требование сотрудников полиции об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение. На перекрестке пр. Ленина-ул. Дзержинского водитель в нарушение правил дорожного движения повернул направо на ул. Дзержинского, где и был блокирован сотрудниками ГИБДД.

При общении с водителем автоинспекторы заметили явные признаки алкогольного опьянения. Водитель был отстранен то управления транспортным средством.

Проведенное освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. В отношения 22-летнего водителя вынесены постановления об административных правонарушениях: за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за имеющиеся неоплаченные штрафы, за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением. Автомобиль перемещен на штрафстоянку.

Как выяснилось, ранее за отсутствие полиса ОСАГО водителю было выдано требование об устранении обстоятельств, послуживших совершению административного правонарушения, которое он не исполнил. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции составлен административный материал. Водитель был задержан до суда и помещен в камеру для административно задержанных.

ВИДЕО: Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске, где не работают светофоры

Сразу три автомобиля стали участниками аварии на перекрестке улиц Пархоменко и Сыктывкарская.

ДТП с участием легковых автомобилей Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и внедорожника Chevrolet Niva произошло на пересечении улиц Пархоменко и Сыктывкарская 10 апреля в 9.46, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Hyundai двигался в прямом направлении по улице Пархоменко. Volkswagen - по улице Сыктывкарская.

От столкновения Hyundai развернуло и отбросило на угол перекрёстка, Volkswagen наехал на выезжающую с улицы Пархоменко Niva.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент аварии.

Петрозаводчанин, до смерти забивший человека, разгромил сауну и напал на полицейского

В Петрозаводске рецидивиста, напавшего на полицейского, отправили в колонию, сообщается на сайте городского суда.

В декабре 2018 года ночью в отдел вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании системы экстренного вызова полиции с охраняемого объекта – одной из саун Петрозаводска. Сотрудники войск национальной гвардии прибыли к месту вызова и выяснили, что помощь просил администратор заведения, в котором пьяный посетитель устроил погром.

Мужчина, повредивший имущество в сауне, был нетрезв и вел себя агрессивно, в связи с чем сотрудники войск национальной гвардии надели на него наручники и доставили в отдел полиции.

В ту же ночь агрессивный посетитель сауны, находясь в помещении холла отдела полиции, пожаловался на боль в глазах. Сотрудники нацгвардии вызвали бригаду скорой медицинской помощи, а также сняли с дебошира наручники.

Почувствовав свободу, мужчина решил отомстить бойцам Росгвардии за то, что они доставили его в полицию: он подошел и со всех сил дважды ударил по лицу одного из сотрудников вневедомственной охраны.

Для усмирения агрессивного петрозаводчанина полицейские повалили его на пол. В ходе борьбы задержанный нанес еще один удар бойцу Росгвардии, но уже ногой.

В результате указанных умышленных насильственных преступных действий дебошира сотруднику войск национальной гвардии причинены телесные повреждения, квалифицируемые как не причинившие вред здоровью.

Приговором суда задержанный с учетом имеющейся у него судимости за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, назначено наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

фото: Правительство РК

ОПРОС: Где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?

В мэрии Петрозаводска к настоящему времени обсуждаются шесть вариантов, куда установить стелу воинской славы.

Напомним, в 2017-2018 годах в Петрозаводске уже обсуждали, где установить памятный знак. Тогда общественники предлагали поставить стелу на набережной Онежского озера, у мемориала "Вечный огонь", на площадке у мэрии или на насыпном острове в Онего.

В 2019 году мэрия повторно инициировала обсуждение места установки стелы "Город воинской славы". Чиновники решили встретиться с представителями общественности, чтобы собрать "банк предложений" по размещению памятного знака, обсудить их с архитектурным сообществом и вынести на публичные слушания, которые предполагается провести до 30 апреля.

Уже прошли встречи с ветеранами, педагогами и молодежью. В итоге были предложены шесть вариантов, куда можно установить стелу.

А где вы предпочли бы видеть в Петрозаводске стелу воинской славы?

Проголосовать можно здесь.

фото: Avito

В Карелии выставили на продажу несколько турбаз и гостиниц

Объявления о продаже объектов загородного отдыха появились в сети – стоимость недвижимости начинается от 5,5 млн рублей.

На сайте Avito появились объявления о продаже ряда объектов для ведения туристического бизнеса. Турбазы и гостиницы находятся за чертой Петрозаводска. Их стоимость колеблется от 5,5 млн рублей до 65 млн рублей.

За 6 млн рублей продается база отдыха на озере Сямозеро. Объект площадью 140 кв. метров располагается на расстоянии 65 километров от Петрозаводска.

Что еще из объектов продается в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: realty.ria.ru

В Петрозаводске будет построена новая школа на 1350 мест, заявляет мэрия

Проектирование здания образовательного учреждения планируется завершить летом 2019 года, сообщает мэрия.

"Конкурс на проектирование новой школы на 1350 мест в микрорайоне Древлянка-6 выиграло АО "Специализированный застройщик "Карелстроймеханизация". Аукцион на строительство объекта будет объявлен после получения положительного заключения государственной экспертизы проекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание будет трехэтажным, с необычной конфигурацией, обусловленной требованиями инсоляции школьных помещений, а также необходимостью разделить начальную и среднюю школы.

Кроме того, в проекте предусмотрено ленточное остекление, которое обеспечит много естественного света.

В начальной школе будут оборудованы зоны для групп продленного дня со специальными помещениями для сна и зоной для подвижных игр. На территории школы расположится стадион с беговой дорожкой, а также площадки для разных видов спорта.

Проектирование здания новой школы должно быть завершено летом 2019 года.

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