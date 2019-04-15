Важные новости, которые вы могли пропустить

ФОТО: Подростки в Петрозаводске толпой избили сверстника и опубликовали в Сети видео

В Сети появилось видео, как группа подростков избивает сверстника за то, что тот якобы оскорбил чью-то маму.

Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" в закрытой группе "NEWS | Video [18+]" вечером 12 апреля (согласно законодательству, редакция не может опубликовать ролик).

На кадрах видно, как группа молодых людей избивает их же сверстника.

Действие происходит в районе улицы Чкалова на Перевалке.

"Компания мальчиков поочередно наносит удары по лицу В. После того, как молодой человек был избит, ему предложили встать на колени, чего он не сделал, поскольку на компанию молодых людей обратила внимание женщина, она сказала, что вызовет полицию. После этого молодые люди покинули место происшествия", - сообщается в описании к видеоролику.

Полиция пока не комментирует, поступало ли заявление от пострадавшего.

Больная раком мама двойняшек из Петрозаводска рассказала, чем ей помогли врачи в Израиле

Юлия, 34-летняя мама двухлетних двойняшек, у которой обнаружили рак желудка 4 стадии и которой вся Карелия собирала средства на лечение в Израиле, вернулась в Петрозаводск.

Юля рассказала о поездке, самочувствии и ближайших планах, а главное – поделилась опытом: в такой тяжелейшей ситуации стоит ли обращаться за медицинской помощью в другую страну, или нет.

Подробнее читайте здесь.

фото: © УМВД России по Приморскому краю

Мужчину с младенцем в коляске сбила иномарка поселке Карелии

Пенсионер в Сегежском районе устроил аварию, в которой пострадал годовалый ребенок и мужчина-пешеход, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 14 апреля в 16.00 в поселке Надвоицы Сегежского района возле дома № 6 по улице Мира (дворовая терриория), 78-летний водитель, автомобиля Nissan совершил наезд на 30-летнего мужчину с коляской, в которой находился ребёнок.

В результате ДТП травмы получили 2 человека: пешеход и годовалый ребёнок, обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Информация по факту ДТП поступила из лечебного учреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ВИДЕО: Подросток чудом увернулся от автомобиля, мчавшегося на "красный" по улице Чапаева

В Петрозаводске автомобиль, ехавший на запрещающий сигнал светофора, чуть не сбил пешехода на "зебре".

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как на улице Чапаева, на пешеходном переходе у Автовокзала, несколько автомобилей проехали на запрещающий сигнал светофора.

Один из нарушителей чудом не совершил наезд на пешехода, который вышел на дорогу на разрешающий сигнал светофора.

фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новый участок трассы "Сортавала" построят в Карелии

Власти Карелии сообщили о планах ФКУ Упрдор "Кола" построить новый участок трассы "Сортавала".

Новый участок пройдет в обход поселка Ихала и решит важную задачу по спрямлению и исправлению продольного профиля на 14-километровом отрезке дороги.

Также приводится в нормативное состояние подъездная дорога к границе с Финляндией (МАПП "Вяртсиля"). Эта трасса вошла в состав автодороги "Сортавала", став федеральной в 2017 году. Ремонт двух ее участков с 0 по 29 км дорожники закончат осенью, осталось только выполнить обустройство дороги, а отрезок с 29 по 42 км капитально отремонтируют в этом сезоне.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Петр Сивков/ТАСС

"Теперь мы знаем, что комический актёр может "не по приколу" превратиться в президента"

Россиянам остается только следить за драмой, которая разворачивается на выборах президента Украины – политолог Олег Реут о выборах в Украине.

Ровно через неделю – утром 22 апреля – мы узнаем, кто станет президентом Украины. Это действительно интересно. И меня по-настоящему увлекает происходящее на общенациональных выборах в соседней стране. В современной Украине никогда не был. И мне всё равно, кто победит – Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Мне абсолютно параллелен исход, но я внимательно слежу за кампанией. Подписался на телеграм-каналы штабов основных кандидатов. Сравниваю результаты социологических исследований. Внимательно читаю политическую публицистику и отчёты международных электоральных наблюдателей.

А ещё краем глаза обращаю внимание на то, как российская телевизионная пропаганда подробно освещает выборы украинского президента на фоне почти полного отсутствия новостей о политике российской. И это при том, что отечественная политика бьёт через край. "По собственному желанию" пачками уходят губернаторы, президент через минуту уже назначает врио. Как в калейдоскопе, меняются министры, председатели региональных заксов и мэры, руководители партийных отделений. Выстраиваются новые коалиции. Перераспределяются ресурсы. Всё это, однако, полностью находится за пределами публичной политики.

А вот происходящее в Украине заставляет нас переживать за политиков соседнего государства. Теперь мы знаем, что комический актёр может "не по приколу" превратиться в популярного президента, а глава Незалежной, которого телевидение выставляло с самых одиозных сторон, не боится дебатов, в отличие от победителя российских выборов-2018 (2012, 2008, 2004, 2000).

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фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Житель Карелии сядет в колонию на 18 лет за убийство годовалой дочери

Верховный суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка родным отцом на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как установлено в судебном заседании, житель Прионежского района с ноября 2017 года по февраль 2018 года систематически не исполнял и ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности, проявляя жестокое обращение к своей годовалой дочери.

Он не осуществлял должный гигиенический уход за ребенком, не обращался в медицинские учреждения для лечения имевшихся у дочери заболеваний, а также избивал ее (в том числе в день убийства).

На протяжении нескольких часов 4 февраля 2018 года отец в своей квартире употреблял алкогольные напитки. Поскольку дочь своим плачем постоянно отвлекала его от распития спиртного, отец решил задушить ребенка.

Суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей и с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 18 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.

Судом также удовлетворен гражданский иск матери ребенка о взыскании с осужденного компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: правительство Карелии

Список некачественных домов для переселенцев из аварийного фонда Карелии будет готов к 1 мая

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил провести мониторинг жилья, построенного для переселенцев из аварийного фонда, которое не соответствует нормам.

Об этом Парфенчиков сообщил полпреду президента в СЗФО Александру Гуцану во время визита последнего в Петрозаводск. Гуцан в карельской столице осмотрел дома, построенные по программе переселения из аварийного фонда

Парфенчиков рассказал, что наряду с домами высокого качества, в районах республики есть дома, построенные с нарушениями технологий. По словам руководителя региона, к 1 мая будет подготовлен мониторинг данных объектов с тем, чтобы в течение года устранить все замечания.

За 2014-2018гг в Карелии годы расселено более 8 тысяч человек из аварийного жилья. В текущем году начался новый этап реализации указанной программы.

"Перед регионом стоит масштабная задача по расселению более 9 тысяч человек из 159 тысяч кв. метров аварийного жилья. Необходимо максимально ответственно подойти к выполнению данной программы", - сказал Александр Гуцан.

фото: © AP Photo/Sergey Ponomarev, архив

В сгоревшей квартире в Карелии нашли труп

В поселке Харлу вечером 14 апреля произошел пожар в деревянном доме, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.15 пожарно-спасательные подразделения Питкярантского района в составе 13 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Харлу на ул. Заводской, 2. В 18.14 пожар ликвидирован.

Горел 4-квартирный деревянный жилой дом. В результате пожара сгорела одна из квартир.

Было обнаружено тело.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

фото: администрация Петрозаводского городского округа

Стало известно, почему отменили итоги аукциона по строительству аэропорта Петрозаводск

Антимонопольная служба Карелии дала разъяснения о причинах аннулирования итогов аукциона по строительству нового аэровокзала в аэропорту Петрозаводск - торги прошли с нарушениями закона, считает УФАС.

Позиция ведомства изложена в тексте решения, принятого по жалобе компании "Ю-строй" - она заявила, что не смогла участвовать в аукционе из-за того, что в конкурсной документации были установлены незаконные требования к участникам.

УФАС согласилась с большинство аргументов заявителя.

Более подробные разъяснения читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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