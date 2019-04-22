Самое важное за сегодня

фото: @ PAN Photo

В Карелии задержан бывший главный судебный пристав Армении

Главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян задержан в Карелии по запросу армянской стороны.

Об этом сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь специальной следственной службы Армении Марина Оганджанян.

Ранее Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

"Погосян обнаружен и задержан в республике Карелии. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции", - сказала Оганджанян.

Ранее в специальной следственной службе сообщили, что Погосян, занимая с 11 июня 2008 года, занимая должность главного принудительного исполнителя, назначил своего охранника на должность советника первого класса оперативного отдела принудительного исполнения центрального органа службы принудительного исполнения судебных актов, а личного водителя – на должность ведущего советника того же отдела.

Согласно материалам дела, они, как сотрудники этого отдела, фактически не выходили на работу и не исполняли обязанности, вытекающие из соответствующих должностей, а выполняли поручения Погосяна личного характера, хотя по поручению последнего получали зарплату и приравненные к ней платежи в общей сложности в размере 91,6 тысячи долларов.

Кроме того, заявили в следственном органе, Погосян, "используя свое должностное положение вопреки интересам службы, из корыстных побуждений, с нарушением требований, предусмотренных законом и решениями правительства, заключил договор о приобретении товаров и оказании услуг с управляемыми через надежных людей организациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность", нанеся государств имущественный ущерб в 41 тысячу долларов.

Погосяну вменяется также участие в управлении бизнес-структурами, зарегистрированными в офшорной зоне в Панаме, которые учредили в Армении у компанию "Бест реалти".

Указанная компания, согласно материалам дела, оказывала услуги по оценке недвижимости в результате чего из средств госбюджета ей было уплачено 90 тысяч долларов. В рамках уголовного дела бывший чиновник был заочно арестован армянским судом.

фото: "Столица на Онего"

Коммунисты Карелии приглашают отметить день рождения вождя революции

Активисты карельского отделения КПРФ отметят 149-ю годовщину дня рождения В.И. Ленина возложением цветов к памятнику вождю революции в Петрозаводске.

В понедельник 22 апреля состоится возложение цветов в честь 149-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, советского политического и государственного деятеля, главного организатора и руководителя Октябрьской революции 1917 года в России.

Возложение цветов пройдет возле памятника В.И. Ленину на одноименной площади.

Коммунисты Карелии приглашают всех желающих принять участие в церемонии. Цветы можно возлагать в течение дня.

фото: читателя "Столицы на Онего"

ФОТО: Отделение почты России в Петрозаводске, отремонтированное в рамках 100-летия Карелии, начало разваливаться

Здание отделения Почты России на Октябрьском проспекте, которое торжественно открыли после ремонта 31 января, начало разрушаться спустя три месяца.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото разрушающегося отделения Почты России на Октябрьском проспекте.

"31 января 2019 года, как было громко заявлено, к 100-летию Республики Карелия, в Петрозаводске на Октябрьском проспекте после 3-месячного ремонта было торжественно открыто отделение Почты России №31, - написал в комментарии к фото горожанин, - не прошло и 3 месяцев, как жители города могут лицезреть качество этого "замечательного" ремонта. Если дело так пойдет дальше, еще через 3 месяца придется затевать новый ремонт".



фото читателя



фото читателя



фото читателя



фото читателя

фото: vk.com/netipovapyatka

Жительницы Питкяранты вышли на одиночные пикеты против прибытия в Карелию эшелона с трофеями из Сирии

Женщины протестовали против героизации войны.

Несколько жительниц карельского города Питкяранта провели одиночные пикеты в знак протеста против прибытия в республику эшелона с военными трофеями из Сирии.

"Все это подается как победа российского оружия и показ военной техники, а попутно еще детей привлекают в Юнармию, – написала одна из участниц пикетов Анна Бойкова в социальной сети "ВКонтакте". – На самом деле это выглядит как дикарские обычаи – размахивание скальпами врагов и посвящение в юные воины. Меня затошнило от этого всего, и сегодня, 21 апреля, в воскресенье, я вышла на одиночный пикет".

Анна Бойкова и еще две активистки поочередно выходили с плакатами к монументу с советским танком, установленным в Питкяранте. На плакатах было написано "Нет сирийским трофеям!", "Человечество сильнее войны" и "Война – это всегда Долина смерти".

"Долина смерти для Питкяранты – тема особенная. Это место находится рядом с нашим городом, там установлен памятник Крест Скорби. В годы Зимней войны в финском окружении там погибла целая дивизия, около 15 тысяч человек! Это настоящий адский котел! До недавнего времени это место называли Долина Смерти. Но кому-то в голову пришла мысль, что топонимами и людской памятью можно играть в милитаристские игры и эту местность переназвали в Долину Героев", – рассказала Анна Бойкова в группе "Нетипичная Питкяранта".



Напомним, эшелон с военным металлоломом объезжает регионы России в рамках патриотической акции "Сирийский перелом", организатором которой выступило министерство обороны РФ. 19 апреля поезд прибыл в Беломорск, а 23 апреля его ждут в Петрозаводске.

фото: @ Леонид Николаев / ИА "Республика"

Директор "Марциальных вод" устроила на работу в санаторий дочь без соответствующего образования

Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" в Карелии финансовые нарушения. Отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

В целом, финансовые итоги работы ООО "Санаторий "Марциальные воды" в 2018 году таковы. Выручка от реализации путевок составила 145,2 миллиона рублей, что на 8% меньше, чем в 2017 году, и на 28% ниже запланированных показателей. Убыток от финансово-хозяйственной деятельности составил 22,1 млн рублей. Дебиторская задолженность – 6,2 млн рублей, кредиторская – 51,8 млн рублей. Основными кредиторами стали: ООО "Александрит", которое занимается поставками мазута (долг 11,8 млн рублей), ООО "Биолайн" (долг за поставку продуктов 4,1 млн рублей). Кроме того, есть долг перед Пенсионным фондом – 4,2 млн рублей, перед налоговой службой – 3,5 млн рублей, перед администрацией Кондопожского района за аренду земли – 1,8 млн рублей.

Проверяющие также были удивлены тем, что в санаторий на различные должности по срочным трудовым договорам на время основных работников была принята дочь директора Зоряны Левиной без наличия соответствующего образования. Ее устроили заведующей библиотекой и инспектором отдела кадров.

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ВИДЕО: Женщина на иномарке сбила подростка, выбежавшего на дорогу

Сегодня в ДТП на проспекте А.Невского пострадал 14-летний подросток, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как сегодня днем, 22 апреля в 14.45, на проспекте А.Невского, в районе дома №65, женщина, управляя автомобилем Mazda, совершила наезд на 14-летнего подростка, неожиданно выбежавшего на пешеходный переход.

Как пояснили в ГИБДД Петрозаводска, пострадавшему подростку была оказана медицинская помощь.

О характере травм пока не сообщается.

фото: 64parallel.ru

Житель Карелии убил котенка, выбросив его из окна

Вечером 21 апреля в Костомукше мужчина выбросил котенка с 6 этажа за то, что тот ходил мимо лотка.

О жестоком случае написало издание "64 параллель онлайн".

Вечером 21 апреля с шестого этажа общежития по ул. Горняков 2А выбросили 4-месячного котенка. Боня умерла не сразу, дети пытались ей помочь.

Волонтеры отвезли Боню в ветеринарную клинику.

"Котенок пребывал в шоковом состоянии, изо рта у него текла кровь. Возможно, были повреждены внутренние органы и головной мозг", – рассказали волонтеры.

Уколы, капельницы и все остальное не помогли: в 11 вечера в страшных мучениях Боня умерла.

Хозяйка котенка сама позвонила волонтерам. Она рыдала и сказала, что была на работе, когда все случилось. Котенка вышвырнул в окно муж за то, что он стал ходить мимо лотка.

фото: © ИТАР-ТАСС/Антон Новодережкин

Банду вымогателей, торговцев "паленым" алкоголем, псевдокоммерсантов осудили в Петрозаводске

Члены бандитской группировки получили от 8 до 15 лет колонии строгого режима по 10 уголовным статьям, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что житель Карелии, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью материального обогащения, создал организованное преступное сообщество в форме структурированной организованной группы для совершения преступлений, в которую привлек своих знакомых и распределил между ними роли.

Преступная деятельность осуществлялась в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, по счетам подконтрольных членам группы фиктивно действовавших коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых снимались наличные и использовались членами преступного сообщества в своих целях.

Подсудимыми изготавливали и сбывали поддельные платежные поручения от имени юридических лиц, в которых указывались заведомо ложные сведения об основаниях перевода денежных средств по счетам различных фирм.

Всего с 2011 года по 2014 год для осуществления незаконных банковских операций были привлечены денежные средства на сумму более 879 миллионов рублей, а обналичено и инкассировано в "кассу" организованной группы денежных средств на сумму более 364 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы составил более 7,2 млн рублей.

С 2012 года по 2014 год подсудимые совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществляли предпринимательскую деятельность в сфере незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции на территории Карелии, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками и федеральными специальными марками, с незаконным использованием чужого товарного знака, причинив крупный ущерб организациям-правообладателям товарных знаков, извлекая при этом доход в особо крупном размере.

Они неоднократно приобретали у неустановленных лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе фальсифицированную, немаркированную и под чужими товарными знаками, которую в последующем сбывали в торговые точки, расположенные на территории Карелии и Мурманской области.

Общий доход, полученный членами организованной группы от продажи немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции без регистрации юридического лица и получения лицензии, разрешающей оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, составил более 30 миллионов рублей. При этом правообладателям товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму более 3,4 млн рублей.

Также с 2013 года по 2014 год подсудимыми осуществлены финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на сумму более 279 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 2013 года по 2014 год члены преступного сообщества из мести и в целях запугивания лиц, осуществлявших противодействие их преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, организовали и совершили поджоги четырех автомашин в Петрозаводске и Костомукше, причинив владельцам транспортных средств значительный материальный ущерб.

Также члены преступного сообщества совершили вымогательство в отношении руководителей управляющих организаций, занимавшихся организацией обслуживания многоквартирных жилых домов на территории города Петрозаводска, с целью их принуждения к прекращению ведения хозяйственной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства для захвата освободившегося рынка в сфере обслуживания многоквартирных жилых домов. Для этого они совершили 5 поджогов автомашин представителей конкурирующих управляющих организаций и отправляли им СМС-сообщения с угрозами физической расправы.

Для нужд преступного сообщества подсудимые приобрели, перевозили, передавали и хранили боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали доказательства по делу, провели комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подтверждающих причастность подсудимых к совершению инкриминируемых деяний.

Приговором суда организатору преступного сообщества назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом 1,5 миллиона рублей, участникам сообщества назначены наказания в виде лишения свободы сроками 10 лет и 8 лет с отбыванием в колонии строгого режима, лицу, способствовавшему деятельности преступного сообщества, назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

фото: Министерство экономического развития и промышленности РК

Экс-глава Корпорации развития Карелии дал свою оценку ситуации в экономике РФ

Юрий Савельев написал пост в соцсети, в котором сравнил финансовый рынок современной России с феодальным ростовщичеством, и провел критический анализ ситуации в российской экономике.

Бывший руководитель Корпорации развития Карелии написал пост в Facebook, в котором дал свою оценку ситуации в экономике российского государства. Савельев подчеркнул, что "давно хотел об этом написать, но не решался".

Читайте в статье на страницах интернет-газеты "Вести Карелии", что так долго не решался написать теперь уже бывший руководитель Корпорации развития Карелии.

фото: www.aravot-ru.am

"Погосян, по сути, является политическим беженцем"

Адвокат задержанного в Карелии бывшего главного судебного пристава Армении Миграна Погосяна Михаил Ямчитский рассказал о сути его преследования армянскими властями.

Как сообщили федеральные СМИ, в Карелии по запросу армянской стороны по обвинению в хищении имущества и злоупотреблении полномочиями был задержан бывший главный принудительный исполнитель Армении Мигран Погосян. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Мы связались с адвокатом Погосяна Михаилом Ямчитским, который рассказал, что его доверитель приехал в республику всего на несколько дней.

"Ко мне обратились родственники Миграна Погосяна и попросили представлять его интересы, - сказал Михаил Ямчитский. – Некоторое время назад он покинул Армению и переселился в Россию, жил в Москве в арендованной квартире. А в Карелию приехал всего на несколько дней. Насколько я знаю, ранее он уже бывал у нас в республике".

По словам Ямчитского, Миграна Погосяна объявили в международный розыск совсем недавно. При этом Армению он покинул официально по дипломатическому паспорту, а в России в установленном законом порядке сразу же подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища.

"Предположения о том, что он пытался скрыться, мне лично кажутся надуманными, - считает адвокат. - Обстоятельства по делу, с которыми я теперь знаком как доверитель, говорят о том, что это дело носит совсем иной характер. Безусловно, в нем прослеживается и политическая составляющая. Мигран Погосян, по сути, является политическим беженцем. Когда его объявили в международный розыск, власти Армении предоставили российской стороне далеко не всю информацию. Дело в том, что уголовное дело, возбуждённое против него в 2016 году, когда он еще руководил службой судебных приставов Армении, было прекращено за отсутствием состава преступления. Но армянская сторона это скрыла от российских властей. После возбуждения дела Погосян ушел в отставку и избрался депутатом Национального собрания Армении. Он является ярким представителем Республиканской партии, которая находится в оппозиции команде Никола Пашиняна. Политические преследования внутри Армении привели к тому, что он был вынужден покинуть страну в целях собственной безопасности. Уголовное дело против него возобновили в 2019 году, уже после его отъезда в Россию".

Как пишут федеральные СМИ, Погосяну в Армении было предъявлено обвинение в хищении имущества в особо крупных размерах путем растраты с использованием служебного положения и в злоупотреблении полномочиями, что повлекло тяжкие последствия. В рамках уголовного дела бывший чиновник был заочно арестован армянским судом.

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