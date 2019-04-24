Главные новости сегодняшнего дня

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В Карелию возвращаются холода

В карельском Гидрометцентре рассказали, сколько дней жителям республики еще осталось греться на солнышке.

В Карелии с 22 апреля стоит аномально теплая погода.

Как рассказали синоптики карельского Гидрометцентра, такая теплая погода продержится в Карелии недолго.

"Осталось последние два теплых дня, - сказала синоптик Гидрометцентра, - с 27 апреля ожидается понижение температуры воздуха. Температуры достигнут своих нормальных среднесуточных значений. Уже будут осадки в виде дождя, а по северным районам - в виде мокрого снега".

В Гидрометцентре уточнили, что нормальная среднесуточная температура для мая +5 градусов, а не как сегодня, +10 (среднесуточная).

"На 1 мая, конечно, такой жаркой погоды, как сейчас, не будет, - заверила синоптик, - погода будет в пределах нормы, даже с осадками, они могут быть и смешанного характера".

фото: pixabay.com

"К протестам мы подготовлены всегда!"

Руководство регоператора по обращению с ТКО ООО "Автоспецтранс" сообщило о своем отношении к протестной активности населения, несогласного утилизировать на своей территории мусор.

Директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов заявил, что компания тщательно отслеживает соцсети на предмет активности граждан по теме утилизации мусора.

"Если имеет место какое-то социальное напряжение, немедленно выезжаю либо я, либо один из моих заместителей для того, чтобы эту проблему, во-первых, понять изнутри. Связываемся в том числе с администрацией для того, чтобы понимать, в чем проблема, и пытаться, прежде всего, минимизировать это все. Как правило, подобного рода протестные настроения происходят в виду, может быть, не совсем корректного обвинения в наш адрес", - сказал Кузнецов.

По его словам, на месте руководство компании проводит встречи с местной администрацией и управляющими организациями с целью решения вопросов.

"К протестам мы подготовлены всегда…. То, что имеет место раскачивание ситуации теми или иными заинтересованными силами, мы это прекрасно понимаем. И наша задача – прежде всего, качественно оказать услугу", - заявил Алексей Кузнецов.

Директор карельского регоператора по обращению с ТКО не ответил на вопрос, кого он имеет в виду, говоря о "заинтересованных силах".

Представители "Автоспецтранса" подчеркнули, что ключевые решения проводятся с обязательным участием населения через процедуру публичных слушаний.

"Без общественных слушаний построить или выделить участок не получится", - заявил заместитель директора ООО "Автоспецтранс" Михаил Романенко.

Напомним, ранее по многим регионам страны прошла волна массовых протестов населения против утилизации на их территории мусора из крупных мегаполисов.

"Мусорные протесты" дошли и до Карелии – население Пряжинского района выступило против завоза отходов из соседней Ленинградской области, а жители Кондопожского района встретили в штыки планы республиканских властей построить на территории муниципального образования крупный мусороперерабатывающий комплекс.

Также в соседней с Карелией Архангельской области активисты вступили в борьбу против строительства масштабного мусорного полигона.

фото: Кадр из видео / ДТП ПТЗ

ВИДЕО: "Гонка" в центре Петрозаводска привела к групповому ДТП

Авария произошла поздним вечером 23 апреля на проспекте Ленина.

В "ДТП ПТЗ" сообщили, что авария с участием легковых автомобилей Mercedes-Benz, Renault Fluence и Honda Civic произошла на пр. Ленина в 23.05.

ДТП произошло, когда Mercedes совершал маневр обгона. В это момент произошло боковое касательное столкновение бортами с двигающимся в попутном направлении Renault и двигающейся во встречном направлении Honda.

От столкновения Мерседес "встал" на два левых колеса, выехал влево за пределы дорожного полотна на газон, сбил металлическое ограждение и врезался в опору уличного освещения, не доехав до тротуара с пешеходами.

По предварительной информации, телесные повреждения получили водитель автомобиля Honda и пассажир автомобиля Mercedes.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: © Depositphotos / lufimorgan

Таракан заполз в ухо жителю Карелии

Врачи по частям извлекали насекомое из уха жителя Костомукши.

Местное издание "64 Параллель" пишет, что инцидент произошел в бывшем общежитском городке по пр. Горняков в Костомукше.

Врачам пришлось извлекать таракана из уха по частям.

Сейчас мужчина чувствует себя нормально, чего не скажешь о таракане.

фото: ВКонтакте

ВИДЕО: Парфенчиков провел мастер-класс по приготовлению калиток в Москве

Глава Карелии Артур Парфенчиков открыл в ресторане "Ruski" "Неделю Республики Карелия"

Накануне вечером в самом высоком ресторане Европы «Ruski» состоялось открытие "Недели Республики Карелия" в рамках федерального проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". На гала-ужине регион и его гастрономический и туристический потенциал представили глава Карелии и сборная команда шеф-поваров и рестораторов республики. Артур Парфенчиков приготовил для гостей калитки и рассказал о секретах нашей кухни, сообщили в паблике правительства "ВКонтакте".

В рамках "Недели Республики Карелия", до 30 апреля, в ресторане "Ruski" будут представлены блюда, приготовленные из местных продуктов. В меню ресторана включены калитки с пшеном, с картофелем и лисичками, слабосоленые онежский сиг и беломорская треска, мидии Белого моря с морской солью и чипсами из бурых и красных водорослей, беломорская уха и карельский рыбник, дичь из карельских лесов, карельские сканцы с толокном и северными ягодами.

"Предвосхищая вопросы, поясню. "Гастрономическая карта России" - это федеральный проект Ростуризма для всех регионов. Никаких затрат со стороны республики нет. Исключительно имиджевые приобретения", - прокомментировала пост об открытии "Недели карельской кухни" в Москве в официальном паблике пресс-секретарь главы республики Марина Кабатюк.

Союзы журналистов Архангельской, Мурманской областей и Карелии осудили сюжет канала "Россия 24"

Руководители региональных журналистских организаций считают, что сюжет федерального телеканала дискредитирует профессиональное сотрудничество на севере России, Финляндии, Швеции и Норвегии.

Председатели региональных отделений Союза журналистов Архангельской, Мурманской областей и Карелии выступили с совместным заявлением, в котором осудили сюжет на телеканале "Россия 24", посвященный прошедшему в Мурманске семинару "Борьба с фейковыми новостями посредством качественной журналистики". Этот сюжет вышел в эфир "России 24" 11 апреля и, как говорится в заявлении, был направлен на дискредитацию уважаемой международной журналистской организации "Баренц Пресс", "порочил честь и достоинство организаторов и участников семинара и наносил репутационный вред самому каналу".

Руководители трех журналистских организаций Северо-Запада страны напомнили авторам сюжета, что организация "Баренц Пресс" была создана самими журналистами северных регионов Норвегии, Финляндии, Швеции и России четверть века назад, когда Россия находилась практически в изоляции. С самых первых дней своего существования ассоциация "Баренц Пресс" способствовала налаживанию добрососедских отношений между нашими странами, отметили авторы заявления.

"Семинар, прошедший в начале апреля в Мурманске, один из множества, проведенных нашими коллегами из "Баренц Пресс" на северных территориях четырех соседствующих стран за 25 лет своей деятельности. На этих семинарах журналисты обмениваются мнениями, участвуют в дискуссиях, российские журналисты имеют возможность донести свою позицию до западных коллег. Такие мероприятия – бесценный опыт для профессиональной деятельности сотрудников СМИ в наших регионах. Нет никаких сомнений в пользе, которую приносит деятельность «Баренц Пресс» всем четырем странам – учредителям ассоциации. Это особенно актуально сейчас, когда такое большое государственное значение придаётся взаимодействию и добрососедским отношениям стран в Арктике", – подчеркнули в своем заявлении председатель Архангельского отделения СЖР Владимир Лойтер, председатель Мурманского отделения СЖР Николай Бакшевников и председатель Союза журналистов Карелии Евгений Белянчиков.

Руководители региональных организаций Союза журналистов России выразили надежду, что их коллеги из телеканала "Россия 24" в дальнейшем не будут участвовать в изготовлении материалов, имеющих признаки фейковых новостей.

Автоспецтранс назвал виновных за "горы мусора" в Карелии

Руководство регионального оператора по обращению с ТКО ООО "Автоспецтранс" сообщило о том, почему в ряде районов республики некачественно убран мусор.

"Не без проблем эта реформа идет", - заявил на брифинге в правительстве директор ООО "Автоспецтранс" Алексей Кузнецов, рассказывая о предварительных итогах реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Карелия стала одним из первых регионов, приступивших к ее реализации.

"Достаточно много противоречий в действующем законодательстве. Есть непонимание в том числе и у населения, и у управляющих компаний, и у администраций о зонах ответственности, определенных законодательством", - сказал Кузнецов.

Он пояснил, что ответственность регоператора состоит в том, что он отвечает за отходы с момента их погрузки в мусоровоз. Сотрудники оператора также обязаны подбирать просыпавшийся мусор. При этом за содержанием самой контейнерной площадки и ее оборудованием обязана следить администрация местного самоуправления.

"Учитывая в том числе и недавние значительные снегопады, мы не будем и не собираемся скрывать факты нарушения графиков, из-за чего переполнение (ред. – контейнеров) в том числе имело место быть. И говоря об ответственности: расчистка подъездных путей – это полномочия местной администрации. Говорить о вине стопроцентной за все те мусорные горы, которые скопились десятилетиями в районах этих контейнерных площадок… Ну, наверно, где-то правда посередине. Поэтому я повторюсь, что решение проблемы, связанной с экологией, это наша общая проблема, а не только одного регионального оператора", - заявил руководитель "Автоспецтранса" и добавил, что регоператор "находит понимание" с большей частью управляющх компаний и местных администраций, которые, по оценке Кузнецова, также несут ответсвенность за ход "мусорной реформы".

Институт регионального оператора, отвечающего за обращение с ТКО, введен в республике с первого мая 2018 года. Функции регоператора в Карелии выполняет ООО "Автоспецтранс".

фото: http://ksp.karelia.ru

В Минкультуры Карелии выявлено нецелевое использование бюджетных средств

Контрольно-счетная палата республики проверила расходы на реализацию региональной программы "Развитие культуры" в 2017-2018 гг.

Проверка Контрольно-счетной палатой Карелии законности и эффективности использования средств республиканского бюджета, выделенных на реализацию региональной программы "Развитие культуры" в 2017-2018 гг., выявила факты их нецелевого использования в министерстве культуры республики на общую сумму 339,5 тысячи рублей. Как пояснили в КСП, "расходы подлежали оплате и учету по другим кодам бюджетной классификации расходов".

"Также в ходе контрольного мероприятия выявлен ряд нарушений и недостатков в части: порядка утверждения и ведения бюджетных смет министерства культуры Республики Карелия и ГКУ "Нацархив"; проведения расходов в рамках предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Карелия; осуществления объектами контроля закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Карелия в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ; формирования министерством культуры Республики Карелия и ГКУ "Нацархив" бюджетной отчетности за 2017, 2018 годы; выполнения отдельными госучреждениями, подведомственными министерству культуры Республики Карелия, показателей государственных заданий, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (при этом государственные задания, установленные БУ "Музтеатр" и ГКУ "Нацархив" на 2017-2018 годы, выполнены)", - говорится в сообщении Контрольно-счетной палаты.

Кроме того, по результатам проверки КСП пришла к выводу о "некорректности отражения отдельных показателей госпрограммы (отдельных мероприятий и финансовых ресурсов на их обеспечение), основных результатов ее реализации, указанных в годовых отчетах о ходе реализации госпрограммы за 2017 и 2018 годы, и достигнутой оценке эффективности госпрограммы".

фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Карелии пятилетний ребенок выпал из окна 4 этажа

В Кондопоге ребенок решил посмотреть на звезды и выпал из окна, сообщили в Следкоме Карелии.

Инцидент произошел в апреле в Кондопоге. Следком Карелии не указывает дату произошедшего и проводится ли проверка.

Пятилетний ребенок, оставленный ненадолго без присмотра матери, решил посмотреть на звезды через открытое окно. Не удержавшись, малыш выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.

Ребенок остался жив, но с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

В теплое время года риск выпадения детей из окон многократно возрастает из-за беспечности родителей, открывающих окна с целью проветривания помещений, и не принимают необходимых мер к обеспечению безопасности своих детей.

В отдельных случаях родители легкомысленно рассчитывают, что москитная сетка, установленная на окне, способна предотвратить падение ребенка из окна, что зачастую приводит к трагическим последствиям.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Платная муниципальная парковка в Петрозаводске будет рассчитана на 70 машин

Первая в Петрозаводске муниципальная платная парковка появится на пересечении улиц Энгельса и Красная - напротив здания таможни.

Как сообщила пресс-служба администрации города, обустройством парковки будет заниматься муниципальное учреждение "Служба заказчика". Оно установит паркоматы и шлагбаум, отремонтирует ограждения, определит тарифы.

Парковка будет рассчитана 70 машиномест.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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