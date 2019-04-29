Главные новости сегодняшнего дня

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Большинство жителей Карелии зарабатывает не более 20-30 тысяч рублей, свидетельствует опрос

Опрос, проведенный "Столицей на Онего", показал иные заработки жителей Карелии, нежели официальная статистика.

Ранее Карелиястат заявил, что средняя зарплата в Карелии превысила 40 тысяч рублей.

"Столица на Онего" решила провести свое исследование, спросив у читателей, сколько они зарабатывают в месяц. И вот какие получились результаты.

Почти треть опрошенных – 550 респондентов – получают в месяц от 10 до 20 тысяч рублей.

От 20 до 30 тысяч рублей зарабатывают 522 участника опроса (29%).

От 30 до 40 тысяч рублей – 223 проголосовавших (12%).

От 40 до 50 тысяч рублей – 111 человек (6%)

Свыше 50 тысяч рублей получает 158 участников опроса (8%), а более 100 тысяч рублей – 116 человек (6%)

Заявили, что не имеют дохода 104 респондента (5%)

Всего участие в опросе приняли 1784 человека.

фото: avokzal.karelia.ru

Правительство Карелии планирует выделить 100 млн рублей Карелавтотрансу для покупки автобусов

Такая сумма указана в проекте поправок к бюджету на 2019 год, который направил в парламент глава Карелии Артур Парфенчиков.

Согласно документу, эти деньги пойдут на "приобретение автобусов для ГУП РК "Карелавтотранс" в целях повышения качества организации межмуниципального и междугороднего автобусного сообщения".

Ранее глава республики заявил, что износ автопарка составляет около 80%.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)

ФОТО: Пилот Боинга показал Онежское озеро с высоты птичьего полета

Пилот совершил рейс из Москвы в Петрозаводск в минувшие выходные и запечатлел это на фото.

В паблике о гражданской и военной авиации LETCHIKLEXA пилот выложил фото Карелии с высоты птичьего полета.

"Пасхальное утро. Облачно, зябко. Совсем не празднично. Сегодня "Бесовец" (Петрозаводск), а там полк стоит. Эх, не довелось мне на Су-34...Проходим над "Шариком", а там уже солнце! До Петрозаводска – рукой подать, на Рыбинку, далее Череповец, за ним озеро Белое, а вот и Онего! Все, пора снижаться. Везде, от Москвы, до самых до окраин, солнце и звенящая видимость, как говорится: "миллион на миллион!". Здесь ещё чувствуются последние конвульсии зимы. Онежское озеро частично во льду, в лесах местами снег. Север", – написал летчик в паблике.



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)



Фото: vk.com/letchik_leha / LETCHIKLEXA (OFFICIAL COMMUNITY)

фото: ДТП ПТЗ

ФОТО: Появились кадры с места ДТП в Карелии, где погиб пенсионер

Трагическое ДТП произошло В Пудожском районе 27 апреля,

На сайте "ДТП ПТЗ" появились фото с места происшествия.

Напомним, авария произошла около 19.30 в Пудожском районе, на 419 км. автодороги "Кола" 68-летний водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением и допустил опрокидывание на проезжей части, без съезда с дороги.

В результате происшествия водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

В Карелии следователи отобрали у МВД дело о попытке убийства девушки, которую спасли соседи

Суд в Петрозаводске по ходатайству следственного комитета арестовал мужчину, который пытался зарезать девушку. Ранее делом занималась городская полиция.

Ранее сообщилось, что молодой человек пытался поквитаться со своей бывшей подругой во дворе ее дома. Девушка его недавно бросила, и он решил ей отомстить. Но соседи успели прийти на помощь и отогнать.

По версии следствия, в апреле обвиняемый напал на знакомую девушку с ножом и причинил ей множественные ранения. В момент нападения на помощь девушке пришли двое молодых людей, которые не позволили обвиняемому ее убить. В результате потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, и она осталась жива.

Видеозапись с описанными событиями была опубликована в СМИ, после чего следственное управление через прокурора инициировало изъятие уголовного дела из производства следователем МВД и передачу для дальнейшего расследования в следственный комитет.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

фото: © Михаил Почуев/ТАСС

Бывший заммэра Сегежи отправится в колонию за хищение 1,5 млн рублей бюджетных денег

Сегежский городской суд приговорил к 4 годам 4 месяцам колонии бывшего заместителя мэра за мошенничество с муниципальными контрактами, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, замглавы администрации Сегежи совместно с учредителем коммерческой компании (уголовное дело в отношении уже рассмотрено судом) в 2015 году похитил более 1,5 миллионов рублей при исполнении муниципальных контрактов на выполнение работ по реконструкции линий электропередачи и электроустановок уличного освещения.

Суд приговорил бывшего чиновника к 4 годам 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также постановил взыскать со злоумышленника ущерб в 1.5 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ВИДЕО: В Беломорске практически полностью выгорел двухэтажный дом

В Карелии накануне произошел пожар в деревянном доме на улице Строителей, 5 в Беломорске.

В паблике "Беломорск. Официальная группа" появилось видео пожара, который произошел накануне на улице Строителей. Приехавшие на место спасатели тушили возгорание в деревянном доме №5, для этого на время перекрывалось движение транспортных средств по улице Строительной.

Информации о пострадавших не поступало, однако, по свидетельствам очевидцев, "дом практически выгорел, крыша обвалилась".

фото: © Фото предоставлено пресс-службой группы компаний "Айра"

В Петрозаводске появится мигающая разметка

Необычная разметка появится на нерегулируемых пешеходных переходах в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук рассказал "Столице на Онего", какие мероприятия будут проведены в городе в рамках программы "Безопасный Петрозаводск".

"В рамках программ "Безопасный Петрозаводск" и "Умный город" будут выделены 2 миллиона рублей на установку специальных датчиков и светодиодов на нерегулируемых перекрестках – у нас появится мигающая разметка, - сообщил Боднарчук, - как только человек подходит к пешеходному переходу, его фиксирует датчик, и разметка загорается. Это очень удобно для водителей, особенно в темное время суток, когда обычная разметка не видна. Мы будем устанавливать датчики и светодиоды именно на нерегулируемых перекрестках, потому что на сегодняшний день они являются наиболее опасными участками дорог. Уверен, что эта дополнительная мера позволит Петрозаводску сделать еще один шаг на пути к безопасности".

Также Геннадий Боднарчук рассказал об ограничениях для большегрузов. Когда ограничат движение большегрузного транспорта по городу, читайте здесь.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Число укушенных клещами жителей Карелии за неделю увеличилось почти в 8 раз

На прошлой неделе было зарегистрировано 4 случая обращения по поводу присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Первое обращение по поводу присасывания клеща зарегистрировано 30 марта на территории п. Ладва-Ветка Прионежского района.

На данный момент в учреждениях здравоохранения республики по поводу присасывания клещей зарегистрировано 30 обращений (Петрозаводск, Кондопожский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский районы).

С 11 марта введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

фото: деревня Усть-Река / @ Ирина Меркова / "Столица на Онего"

Жители отдаленных поселков Карелии вынуждены ездить в город на такси

С 2018 года в Пудожском районе Карелии полностью прекращено автобусное сообщение между населёнными пунктами. Власти игнорируют эту проблему.

Единственное муниципальное автотранспортное предприятие Пудожского района закрыли, сообщается в паблике "КПРФ в Карелии".

В решении Пудожского районного суда от 14 марта 2016 года к администрации Пудожского муниципального района было написано: "неисполнение должником решения суда нарушает права жителей нескольких населенных пунктов на транспортное обслуживание населения, а также на получение медицинских и иных социальных услуг, которые не могут быть предоставлены им в населённых пунктах, где они проживают".

Администрацию района обязали организовать автобусное сообщение. В посёлках нет банкоматов – люди не могут получить зарплату. Нет аптечных пунктов. Жители деревень ездят в город на такси. А это от 500 до 2 тысяч рублей.

Районное отделение КПРФ неоднократно обращалось к главе администрации района Андрею Ладыгину по вопросу создания муниципального автопредприятия для организации автобусного сообщения. В мае 2018 года на встрече с жителями деревни Усть-Река Андрей Владимирович обещал, что решит эту проблему.

Первый секретарь Пудожского районного отделения КПРФ Леонид Попов поднимал этот вопрос в единый день приёма граждан на встрече с куратором района, министром природных ресурсов и экологии Карелии Алексеем Щепиным в сентябре прошлого года и совсем недавно – в марте 2019 года. С главой республики Артуром Парфенчиковым в присутствии главы района – 15 декабря 2018 года. Артур Олегович сказал, что восстановление автобусного сообщения в районах республики является одной из приоритетных задач. Но воз и ныне там – никаких действий по решению проблемы нет. Власти ссылаются на убыточность маршрутов.

Жители Пудожа написали обращение к главе администрации Пудожского района Андрею Ладыгину и губернатору Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой восстановить транспортное сообщение между поселками в районе. Под обращением подписи поставили более 200 человек.

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