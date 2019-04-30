Самые читаемые новости за 30 апреля

Названы самые богатые депутаты Карелии

Депутаты Законодательного собрания Карелии опубликовали сведения о доходах за прошлый год.

Декларации размещены на сайте карельского парламента.

Все три самых богатых депутата - из партии "Единая Россия".

Согласно опубликованным данным, в 2018 году больше всех заработал депутат от Костомукши, директор АО "Карельский окатыш" Максим Воробьев – 37,1 миллиона рублей. Но это с учетом продажи имущества. Также у него в собственности земельный участок 1,5 тысячи кв. метров, жилой дом 140 кв.м., а также автомобиль Volkswagen Tuareg, снегоход и прицеп.

Доход его супруги немного превысил 105 тысяч рублей. При этом у нее в собственности земельный участок площадью 1,3 тысячи кв.м, автомобиль Audi Q3, жилой дом 108 кв.м.,два квартиры по 42 и 51,3 кв.м. и жилой дом в пользовании (140 кв.м.).

На втором месте Олег Доценко. Его доход составил 25,5 миллиона рублей. У него в собственности автомобиль Volkswagen Tuareg, моторная лодка, автоприцеп и снегоход. Доценко также владеет дачным участком (1,5 тыс кв.м.), садовым участком (1,5 тыс кв.м.), участком под ИЖС (1271 кв.м.), дача (88,4 кв.м.), жилой дом (253,5 кв.м.), квартира (156,4 кв.м.), гараж (19,7 кв.м.).

На его несовершеннолетнего ребенка записаны с пометкой "пользование": квартира (156,4 кв.м.), жилой дом (253,5 кв.м.), земельный участок (1271 кв.м.).

Замыкает тройку самых богатых депутатов Виталий Красулин. Он в 2018 году заработал 19,3 миллиона рублей.

У него в собственности: земельный участок 1695 кв.м. для размещения гаражей и автостоянок (общая долевая собственность,2/5); земельный участок для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения (общая долевая собственность, 2/5) площадью 1266 кв.м.; нежилое помещение 168,5 кв.м. (общая долевая собственность,2/5); помещение гостиницы 1499,8 кв.м. (общая долевая собственность, 2/5); нежилое помещение 158,8 кв.м. (общая долевая собственность, 2/5); нежилое помещение 850,9 кв.м. (общая долевая собственность, 336/800); нежилое помещение 300,2 кв.м. (общая долевая собственность, 76/400); два машиноместа по 17,9 кв.м.; квартира в пользовании – 99,6 кв.м.

Кроме того, у Красулина два внедорожника: Land Rover Range Rover и Land Rover Range Rover Evoque.

Супруга депутата за год заработала 21,7 тысячи рублей. У нее есть квартира (общая долевая собственность, 1/3) площадью 52,7 кв.м. и квартира 99,6 кв.м.

Подробнее о доходах депутатах можно прочитать здесь.

ВИДЕО: В Петрозаводске задержали сотрудника образовательного учреждения за изготовление поддельных документов

Противоправная деятельность по изготовлению подложных морских свидетельств и поддельных медицинских документов была пресечена в Петрозаводске, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Мурманским следственным отделом на транспорте предъявлено обвинение заместителю генерального директора по общим вопросам частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования водного транспорта "Шквал".

Совместно с сотрудниками УФСБ по Карелия установлено, что заместитель генерального директора за денежное вознаграждение изготавливал подложные морские свидетельства и поддельные медицинские документы для трудоустройства на морские и речные суда.

В настоящее время злоумышленник задержан органами следствия. Ему предъявлено обвинение.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.

фото: Константин Шолмов / facebook

На станции в Карелии журналист не смог найти своего места в электричке

Бывший руководитель регионального медиацентра "РИА Новости" в Санкт-Петербурге не нашел своего места в скоростной электричке "Ласточка".

Об этом Константин Шолмов написал в соцсети, сообщает издание АБН.

По словам Шолмова, в воскресенье, 28 апреля, он ехал от станции "Маткаселькя" Сортавальского района в Санкт-Петербург. В вагоне №1 он не смог найти одно из мест – под номером 43.

Шолмов уточнил, что позвал проводницу, которая также не смогла найти места, удивилась и ушла. В итоге пояснения причин журналист так и не дождался.

фото: Кадр из видео

Американец выложил в Сети видеоролик о Петрозаводске

Съемочная группа ютуб-канала "The Американец" подготовила первую часть видео о Петрозаводске.

Съемочная группа ютуб-канала "The Американец" побывала в Петрозавосдке 16-17 апреля. Энди Фрека родом из Америки, но уже 20 лет живет в России.

Ребята побывали в Выборге, на Байкале, в Москве, во Владивостоке, на Камчатке, в Костроме, в поселке Семибратово, в Петрозаводске и других городах.

Виктор Давидюк показал съемочной группе город.

Первая часть об их пребывании здесь появилась на ютуб-канале 29 апреля.

фото: Столица на Онего

Непогода обрушится на Карелию сразу после Первомая

МЧС Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий со 2 мая.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» «Консультация об ухудшении погодных условий»:

"После продолжительного периода сухой погоды 1 мая на севере республики, 2-3 мая в большинстве районов Карелии ожидаются осадки, местами сильные в виде дождя, на севере снега, мокрого снега", - говорится в сообщении.

Кроме того, на севере ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 16 м/с, метель, установление снежного покрова на дорогах сложная обстановка.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач.

фото: © Антон Новодережкин/ТАСС

Наказание за нарушение ПДД ужесточат

МВД России готовит ряд инициатив, направленных на ужесточение ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Об этом в понедельник, 29 апреля, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев на совещании с членами правительства, которое провел президент России Владимир Путин, передают Известия.

"Нами предусматривается еще ряд очень жестких и серьезных предложений, направленных на снижение смертности во время ДТП", — рассказал министр.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

ФОТОФАКТ: Петрозаводск завален покрышками

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО и в мэрии Петрозаводска сказали, что они не несут ответственности за вывоз покрышек с мусорных площадок.

В сезон смены автомобильной резины на мусорных площадках Петрозаводска появилось большое количество старых покрышек, однако никто вывозить их не собирается.



Столица на Онего

"Автомобильные покрышки не являются ТКО. Это совсем другой вид отходов, с которыми нужно по-другому обращаться. Региональный оператор не несет за них ответственности. Разобранные строения, теплицы, заборы, строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам. И складировать их на контейнерных площадках недопустимо. Собственники должны самостоятельно позаботиться об утилизации таких отходов, заключив договоры с компанией, имеющей лицензию на вывоз данного вида мусора", – прокомментировали в ООО "Автоспецтранс".

В пресс-службе администрации города со ссылкой на федеральные законы сообщили, что также не имеют отношения к вывозу покрышек, так как шины относятся к 4 классу отходов (не ТКО).



Столица на Онего

"У нас нет механизмов работы по вывозу покрышек. Однако мы ищем пути решения данной проблемы", – сообщили в мэрии Петрозаводска.

На данный момент нет договора со специализированными компаниями на вывоз с мусорных площадок Петрозаводска крупногабаритного мусора, не относящегося к коммунальным отходам.

Сколько еще горожанам придется терпеть завалы из старых покрышек на мусорных площадках рядом с домами, неизвестно.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Кто из депутатов парламента Карелии зарабатывает меньше всех?

Депутаты Законодательного собрания Карелии опубликовали сведения о доходах за прошлый год.

Декларации размещены на сайте карельского парламента. Согласно опубликованным данным, в 2018 году меньше всех заработал депутат Иван Гусев (фракция "Яблоко") – 295,3 тысячи рублей. У него в собственности ½ доли в квартире 43,8 кв.м., в пользовании квартира 58 кв.м.

Доходы его супруги составили 260,8 тысячи рублей. В собственности квартира 58 кв.м., еще одна квартира – 62 кв.м. – в пользовании. Также зарегистрирован автомобиль Nissan Almera.

Чуть больше заработал представитель КПРФ Евгений Ульянов – 545,1 тысячи рублей. У него в пользовании квартира 52 кв.м.

У Андрея Рогалевича ("Яблоко") доход составил 767,5 тысячи рублей. В собственности: квартира 65,3 кв.м. (общая совместная собственность), в пользовании – квартира 42,6 кв.м., автомобиль Fiat Doblo.

Супруга заработала 440,5 тысячи рублей.

фото: МВД Карелии

В Карелии жестокие браконьеры убили трех беременных самок лося

Жители Лоухского района лишили жизни девять животных, поскольку каждая из самок должна была отелиться парным приплодом, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 12 апреля внимание экипажа ДПС, который патрулировал районную автодорогу, привлек отечественный автомобиль. В рамках проверочных мероприятий был досмотрен багажник, где было обнаружено свыше 200 килограммов мяса лося.

Пояснить происхождение груза ни водитель, ни его пассажир не смогли. Они были доставлены в Отделение МВД России по Лоухскому району.

В ходе дальнейших мероприятий сотрудники полиции выяснили обстоятельства происшествия. Местные жители 45 и 29 лет отправились рыбачить на крупное озеро, расположенное в нескольких десятках километров от административного центра. В глухой местности они заметили самок лося с явными признаками беременности. Приятели произвели отстрел зверей.

Как было установлено впоследствии, каждая из самок буквально через несколько дней должна была отелиться парным приплодом. Таким образом, охотники, незаконно добыв трех представителей тайги, лишили жизни девять животных.

Полицейскими было установлено место, в котором граждане спрятали оставшиеся части туш. По предварительным оценкам, ущерб от действий мужчин превышает 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых дали признательные показания. Им избраны меры пресечения в виде подписок о невыезде. Следствие продолжается.

Зарплата директора госпредприятия в Карелии сравнима с пособием в Финляндии, заявил депутат

Упадок одного из ведущих в прошлом сельхозпредприятий Карелии – совхоза "Ведлозерский" - связан с тем, что он находится в госсобственности, а у директора нет стимула хорошо работать, считает депутат Виталий Красулин.

Такое объяснение он дал на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам при обсуждении вопроса о дополнительном финансировании совхоза.

По мнению Красулина, не следует ждать возрождения предприятия, пока оно не перейдет в частную собственность, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

Сотрудники полиции Олонецкого района обвиняется в составлении липового протокола по обвинению местной пенсионерки в преступлениях, которых она не совершала. Подробнее

В администрации Петрозаводска состоялись общественные слушания по выбору места установки стелы "Город воинской славы". Подробнее

Заметка в газете помогла петрозаводчанину найти ветерана, который потерял медали на улице. Подробнее

Водителя привлекли к административной ответственности, сообщили в ГИБДД Петрозаводска. Подробнее

Борис Сидоров, руководитель компании "ТехРент", которая занимается обслуживанием и уборкой дорог Петрозаводска, ответил комментаторам в Сети, возмущенным шумной работой техники. Подробнее

Доктор Офтальмологического центра Карелии, который полжизни провел на работе, рассказал о пациентах, своей профессии, увлечениях и почему он ушел из государственной больницы. Подробнее

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение возглавит Елена Юрковская, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

Комиссия Евросоюза отметила высокий уровень пограничной безопасности Финляндии, но высказалась за увеличение количества пограничников на восточной границе. Подробнее

Стоимость элитных квартир и квартир улучшенного качества снизилась в Карелии в первом квартале 2019 года. Подробнее

Пожар произошел в Костомукше 29 апреля, сообщили в МЧС Карелии. Подробнее

В Северной Карелии выявлен факт заражения опасным заболеванием. Подробнее

Коммунисты позвали жителей Петрозаводска на демонстрацию и напомнили, в чем истинный смысл праздника 1 мая. Подробнее

Дорога Тикша-Ледмозеро-Костомукша - госграница передана в федеральную собственность, сообщает министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии. Подробнее

Ограничения связаны с проведением культурно-массовых мероприятий, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

На пожаре в Костомукше 29 апреля нашли тело мужчины и сгоревшую собаку. Подробнее

Власти Карелии планируют приобрести для ГУП РК "Карелавтотранс" 17 новых автобусов почти за 100 млн рублей. Подробнее

Ирина Мирошник поручила организовать работу по сбору и утилизации покрышек, сообщили в мэрии Петрозаводска. Подробнее

АО "Сегежский ЦБК" в сотрудничестве с муниципалитетом начинает ремонт "объездной" дороги в Сегеже. Подробнее

Так говорят петрозаводчане, проживающие по соседству с давно пустующим домом № 5 по улице Радищева, принадлежащем МВД Карелии. Подробнее

С 29 апреля открыты регулярные авиаперевозки по маршруту "Череповец - Петрозаводск-Архангельск". Подробнее