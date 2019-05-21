Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: "Столица на Онего"

Назначен исполняющий обязанности руководителя Следкома Карелии

Карельское управление следственного комитета возглавил руководитель приморского отдела главного следственного управления по Санкт-Петербургу.

"Приказом Председателя Следственного комитета РФ от 16 мая 2019 года полковник юстиции Швец Евгений Николаевич назначен на должность исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия", - сообщается на сайте Следкома республики.

Как ранее "Столица на Онего" сообщала, Евгений Швец родился 21 октября 1977 года в Иркутске. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. Работал в УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в органах прокуратуры города на Неве.

Последние годы является руководителем следственного отдела по Приморскому району Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Предыдущий руководитель карельского управления следственного комитета Юрий Бабойдо, полномочия которого заканчивались в начале мая, скоропостижно скончался 26 апреля в Петрозаводске, в служебной квартире.

фото: Семья Киселевых

В Карелии суд вернул родителям пятерых детей, изъятых из семьи

Костомукшский городской суд принял решение о снятии временного ограничения родительских прав с Анатолия и Лидии Киселевых и вернуть им ранее изъятых пятерых несовершеннолетних детей.

Как сообщил уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев, Костомукшский суд принял такое решение в связи с устранением препятствий по воспитанию пятерых несовершеннолетних детей (всего их у Киселевых шестеро).

Сараев просил суд удовлетворить иск Киселевых, причем сделать вступление решения в силу незамедлительным, и сразу передать детей в семью. Суд пошел навстречу.

Напомним, 10 октября 2018 года на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям.

Она не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении. Было возбуждено розыскное дело. Детей изъяли у матери в Москве. Затем дети были доставлены в Карелию.

фото: Илья Тимин

Холод наступает на Карелию

О приближающихся холодах и дождливой погоде рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

"Начиная с 24 мая по юго-западным районам, 25 и 26 и на большей части республики пройдут дожди, - сообщила синоптик карельского Гидрометцентра. - Дневная температура составит +5…+10 градусов, местами потеплеет до +13. Ночные температуры будут держаться в районе отметки +2…+7, а в ночь на 24 местами может похолодать и до -2. Ветер будет восточный, с озера".

Как отметила синоптик, такое похолодание, хоть и считается ниже нормы, но все равно характерно для нашего края, так как мы на севере живем.

"Аномально, когда в апреле было жарко", - сказала специалист Гидрометцентра.

По информации Гидрометцентра, холодная погода продержится до 26 мая, потом потеплеет до +10…+15.

"В конце мая будет тепло, но дождливо", - уточнили синоптики.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Найден водитель, сбивший под Петрозаводском подростков-велосипедистов

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили водителя, совершившего наезд на велосипедистов и скрывшегося с места происшествия, сообщили в ведомстве.

В воскресенье 19 мая в 18.25 в Петрозаводске на 4 км Лососинского шоссе неустановленный водитель автомобиля Mitsubishi Lancer совершил наезд на двух велосипедистов, 2002 и 2003 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетние получили телесные повреждения.

Водитель скрылся, на месте происшествия осталось правое зеркало заднего вида автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий водитель, совершивший наезд, установлен. Им оказался 31-летний петрозаводчанин. В настоящее время в отношении него составлен административный материал за оставление места ДТП. Материалы дела переданы в суд. Водителю грозит лишение права управления на срок от 1-1.5 лет либо административный арест на срок до 15 суток.

По факту причинения телесных повреждений в результате автонаезда проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что оба подростка получили травмы, им была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Автомобиль нарушителя был обнаружен 20 мая в одном из дворов на Перевалке.

ВИДЕО: На Выгозере в Карелии подняли километр сетей с тухлой рыбой

В рамках всероссийской акции "День без сетей" в Сегежском районе Карелии прошел рейд Росрыболовства.

В минувший понедельник 20 мая Росрыболовство в рамках всероссийской акции "День без сетей" провело рейд на озере Выгозеро в Сегежском районе. В мероприятии приняли участие эксперты ОНФ Карелии и полиция.

В результате в ходе рейдовых мероприятий было поднято километр сетей. Владельцев незаконно установленных снастей пока установить не удалось.

Как отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Карелии Владимир Кванин, многие сети установлены настолько давно, что рыба в них уже стухла.

"Люди ставят сети и забывают про них, - сказал Кванин, - а рыба гибнет".

Инспектор рыбоохраны напомнил, что 30 июня на всех водоемах Карелии запрещена ловля сетями в связи с нерестом.

Всех нарушителей ждет штраф от 2 до 5 тысяч рублей, а также конфискация орудий лова и лодки.

фото: Валерий Поташов

Парфенчиков решил привлечь Фукса в качестве независимого эксперта

Известный карельский журналист вошел в список тех, кто будет оценивать соискателей республиканской премии "Сампо" в 2019 году.

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил перечень экспертов, привлекаемых в 2019 году для проведения независимой оценки документов по кандидатурам соискателей республиканской премии "Сампо", которая ежегодно присуждается деятелям литературы и искусства за достижения в области профессионального мастерства. В список вошли 11 ученых, архитекторов, художников, музыкантов, театроведов и музейных работников. В их числе оказался известный карельский журналист Александр Фукс.

Напомним, премия "Сампо" присуждается указом главы Карелии за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства и за особый вклад в развитие культуры и искусства республики. Вручение премий происходит один раз в два года по решению губернаторского Совета по культуре.

фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Финны намерены построить в Карелии завод по переработке мусора

Представители финской компании SET GROUP предложили руководству Минэкономразвития Карелии проект по сортировке и переработке бытовых отходов в высококачественное топливо SRF (РДФ).

Согласно проекту после запуска завода в эксплуатацию на одной производственной линии будет перерабатываться до 1,2 тысячи тонн ТБО или 600 тонн промышленных отходов в день. Проект также предусматривает механизмы комплексной рекультивации полигонов и свалок, автоматизированное разделение ТКО, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Ирина Маленкина / Костроматурс

Вепсы получили право досрочного выхода на социальную пенсию

В список территорий проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский район Карелии.

С 1 мая вступило в силу постановление правительства России, в соответствии с которым вепсы включены в перечень коренных малочисленных народов Севера. Принятый документ дает вепсам право на досрочное назначение социальной пенсии по старости. Об этом сообщает карельское отделение Пенсионного фонда страны.

"С 1 января 2019 года, в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, общероссийский возраст для назначения социальной пенсии по старости установлен на уровне 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин (с учетом переходного периода). С 1 мая вепсы получили право становиться получателями социальной пенсии: с 50 лет – женщины и с 55 лет – мужчины. При достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, наличии необходимого стажа и необходимого количества пенсионных баллов, представители вепсского народа могут обратиться за назначением страховой пенсии по старости взамен социальной", - информирует ПФР.

В список районов проживания малочисленных народов Севера для установления социальной пенсии по старости включен Прионежский муниципальный район Республики Карелия, где находятся Шокшинское, Шелтозерское и Рыборецкое вепсские сельские поселения.Обязательным условием для получения социальной пенсии является проживание представителя вепсского народа на указанной территории.

Кроме того, выплата социальной пенсии производится только неработающим гражданам. В случае трудоустройства ее выплата приостанавливается.

Размер выплаты, на которую смогут претендовать представители вепсов, которым будет установлена социальная пенсия в 2019 году, составит 8846 рублей (социальная пенсия по старости с районным коэффициентом и социальной доплатой).

фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сбербанк рассказал, как спастись от новых видов мошенничества через терминалы

Сбербанк обратился к своим клиентам после появления информации о новой схеме мошенничества через терминалы банка.

Банк рекомендует клиентам внимательно изучать информацию на экране банкомата перед проведением операций.

«В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений, лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка.

Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

ФОТО: Петрозаводчанин привез сына в школу на переднем сиденье и получил штраф

В ГИБДД Петрозаводска рассказали, почему оштрафовали мужчину, который привез ребенка-первоклассника в школу на переднем сиденье и доказывал, что сын большой.

Сегодня утром, 21 мая, у лицея №40 автоинспекторы контролировали соблюдение правил дорожного движения водителями. Особое внимание уделялось правилам перевозки несовершеннолетних.

Сотрудники ГИБДД одного водителя привлекли к административной ответственности: в автомобиле нарушителя первоклассник перевозился на переднем сиденье автомобиля, без использования детского удерживающего устройства. Водитель объяснил, что ребенок уже большой, школьник, может ездить без кресла.

Автоинспекторы разъяснили водителю, что перевозка детей до 12 лет на переднем сиденье автомобиля допускается только при использовании детского удерживающего устройства.

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