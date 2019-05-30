Все, что случилось сегодня

В Карелии приставы готовы отказаться сносить "Невский пассаж"

Приставы обратились в суд Петрозаводска с целью отменить исполнительное производство по делу о сносе пристройки к "Невскому пассажу".

Исполнительное производство находится в Москве, в управлении по особо важным исполнительным производствам.

Приставы из федерального Управления службы судебных приставов обратились в Петрозаводский суд с целью отменить исполнительное производство по сносу скандальной пристройки.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Управления ФССП по Карелии Олег Гончаров на пресс-конференции в Петрозаводске.

"Действительно, заявление направлено в суд о прекращении в связи с невозможностью исполнения", - сказал Гончаров.

Приставы мотивируют свое решение невозможностью произведения действий по сносу объекта.

Суд ориентировочно состоится в начале июня.

фото: Сергей Маркелов / 7х7

Сокамерники угрожали "опустить" Дмитриева в СИЗО Петрозаводска, заявил адвокат

Адвокат лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева заявил о давлении на подзащитного в СИЗО.

Главу карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев на вечере в поддержку краеведа, - пишет "Коммерсантъ".

По словам адвоката, давление со стороны сокамерников продолжалось четыре дня, но после ультиматума, поставленного арестантом руководству изолятора, он был переведен в другую камеру.

"Ранее в СИЗО все было нормально, но в конце апреля появилась информация о том, что Дмитриева пытаются насильственно склонить к явке с повинной", — пояснил Ануфриев.

Согласно его рассказу, давление шло со стороны сокамерников, которые, по словам адвоката, обещали "опустить" Юрия Дмитриева, если он не выполнит их требований.

"Это продолжалось четыре дня. Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь, и дело может закончиться трупом. После этого он был переведен в другую камеру", — сказал Ануфриев.

Адвокат добавил, что рассказал о происходящем уполномоченному по правам человека в Республике Карелия. Последний раз он видел подзащитного 10 мая и снова приедет к нему в Петрозаводск в четверг, 30 мая.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

ФОТО и ВИДЕО: В Петрозаводске на большой скорости перевернулся автомобиль

На Древлянке водитель иномарки вылетел с трассы и перевернулся.

Авария с участием легкового автомобиля Opel Vectra произошла 29 мая, в среду, в 16 часов 17 минут, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии.

Автомобиль перевернулся на Лесном проспекте, недалеко от пересечения с улицей Сыктывкарская.

Машина двигалась по Лесному проспекту в сторону Чапаевского кольца, затем произошло ее столкновение с другим двигавшимся в попутном направлении транспортным средством. По одной из версий, автомобили столкнулись в момент перестроения.

После столкновения бортами, предположительно, с Фольксвагеном Опель выехал вправо за пределы дорожного полотна на газон и врезался правым передним крылом в железобетонную опору уличного освещения и троллейбусной контактной сети.

После наезда на препятствие легковой автомобиль орокинулся на крышу. По предварительной информации, в результате ДТП травмирован водитель.

Момент происшествия зафиксировала камера наружного наблюдения компании "Ситилинк".

фото: © ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский

Объявлено о ликвидации известного автодилера в Петрозаводске

Арбитражный суд Карелии принял заявление о банкротстве ООО "Авто-Дом" - официального дилера ряда популярных автомобильных брендов в Петрозаводске.

Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление о банкротстве направил в суд один из кредиторов компании.

Суд будет рассматривать упрощенную процедуру банкротства в связи с ликвидацией ООО "Авто-Дом".

Сколько составляет сумма исковых требований, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Михаил Шкрыкин

ФОТОФАКТ: "Вот так свободно, без охраны, разгуливает Парфенчиков по набережной Петрозаводска"

Фотограф Петрозаводска поймал в объектив прогуливающегося по набережной Артура Парфенчикова.

В минувшую среду 29 мая фотограф Михаил Шкрыкин запечатлел на набережной Онежского озера прогуливающегося с рюкзаком за спиной главу Карелии Артура Парфенчикова.

"Вот так свободно, без охраны, разгуливает наш губернатор по набережной Петрозаводска вечером 29 мая", - написал у себя на странице Михаил в комментарии к фотографиям.



фото Михаила Шкрыкина

фото: ИА "Республика"

Доходы директора музея "Кижи" в разы превысили заработки министров Карелии

Доход директора музея-заповедника "Кижи" Елены Богдановой в 2018 году превысил 6,4 млн рублей.

Ее доход почти в 3 раза больше, чем у большинства руководителей министерств Карелии.

Согласно документу, Богдановой принадлежит кроссовер Suzuki Grand Vitara и несколько объектов недвижимости.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Правительство РК

Парфенчиков наградил медалями Тереха, Хапцову и Тольского

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о государственных наградах республики.

Как сообщается в тексте документа, "за высокие достижения в профессиональной деятельности и заслуги перед республикой и ее жителями" медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" награждены начальник управления ФСИН России по региону Александр Терех, а также бывшие руководители ГТРК "Карелия" Марина Хапцова и Валерий Тольский.

Медалью "За заслуги перед Республикой Карелия" награждаются граждане за высокие достижения и заслуги в экономической, социально-культурной, научно-технической, государственной, муниципальной и общественной деятельности, в области культуры, искусства, спорта, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав граждан и иные высокие достижения.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО: На берегу Онежского озера в Петрозаводске разлились нефтепродукты

Очевидцы сняли пятна нефтепродуктов на берегу Онежского озера в районе улицы Московской.

"После вчерашнего ливня вокруг отстойника ливневой канализации на улице Московской песок пропитался чёрным, и стоит запах мазута или чего-то подобного. По следам видно, что отстойник переполнился, грязная вода разлилась вокруг и потекла в озеро, чётко видны границы чёрного потока и рядом чистый песок", - написал читатель "Столицы на Онего".

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Глава Карелии предложил ввести должности старост в деревнях и селах

Расходы на их деятельность предполагается компенсировать за счет местных бюджетов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона о старостах сельских населенных пунктов. Как говорится в законопроекте, старост предполагается назначать "для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения".

Назначать старост губернатор предложил местным советам по представлению схода жителей сельских населенных пунктов. При этом старостой сможет стать только гражданин, проживающий на территории сельского населенного пункта и обладающий активным избирательным правом.

Как отмечается в законопроекте, староста не является государственным или муниципальным служащим и не может состоять в трудовых отношениях с органами местного самоуправления. Однако муниципалитеты могут устанавливать право старосты на компенсацию понесенных им расходов на исполнение своих полномочий, а также порядок выплаты и размер такой компенсации.

Правда, полномочия старостам глава Карелии определил весьма символические. Они могут лишь участвовать в сходах и собраниях местных жителей, а затем передавать принятые ими решения в органы власти и местного самоуправления. Кроме того, старосты будут содействовать органам местного самоуправления в организации и проведении общественных слушаний и общественных обсуждений, а также в обнародовании их результатов в сельском населенном пункте.

фото: Столица на Онего

Омбудсмен Карелии посетил Дмитриева в СИЗО после жалоб на давление со стороны сокамерников

Уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов в среду посетил обвиняемого в сексуальном насилии Юрия Дмитриева, который пожаловался на угрозы сокамерников "опустить" его в СИЗО.

"Вчера я посетил Дмитриева в СИЗО. Он рассказал, что было давление со стороны элементов. Мы говорили в присутствии одного руководителя следственного изолятора. Дмитриев рассказал, что было, да, психологическое давление. Я сам не стану об этом (о причинах) говорить, потому что он не написал. Если обращение поступит напрямую, тогда я смогу говорить. Я сказал, если вы считаете, что ваши права нарушены… А он говорит, нет, на тот период было, но отреагировали, его перевели в другую камеру, и вопрос снят", - рассказал "Столице на Онего" Александр Шарапов.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева заявил, что Дмитриева принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. В противном случае угрожали "опустить" его.

"Я должен сказать, то, что Ануфриев сказал, можно принимать за чистую монету, потому что он персонально получает информацию из первых уст. Он говорит, что психологическое давление на него оказывали, я не спрашиваю, каким образом и кто. Меня не интересовала сама причина – а кем нарушены в отношении него его права", - добавил Шарапов.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

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