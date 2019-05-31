Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: Сайт прокуратуры Карелии

Назначен новый прокурор Петрозаводска

Им стал экс-прокурор Кондопожского района Артур Фрейман, сообщили в прокуратуре Карелии.

Генпрокурор РФ Юрий Чайка назначил старшего советника юстиции Артура Фреймана прокурором Петрозаводска.

В феврале интернет-газета "Вести Карелии" писала, что Фрейману прочили данную должность.

фото: "Столица на Онего"

Глава Петрозаводска: Решение о переименовании улицы Энгельса может быть пересмотрено

Ирина Мирошник встретилась с представителем горожан, выступающих за возвращение Петербургской улице прежнего названия.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник не исключила возможности возвращения прежнего названия части бывшей улицы Энгельса, которая в конце прошло года была переименована в улицу Петербургскую. Как сообщили в администрации карельской столицы, эта тема обсуждалась сегодня на встрече Ирины Мирошник с Тамарой Ольхиной, представителем жильцов одного из домов на бывшей улице Энгельса, которые выступили против ее переименования.

По словам главы Петрозаводска, городскими властями были соблюдены все необходимые процедуры при принятии постановления о переименовании улицы. Однако в случае, если жильцы улицы категорически против, решение может быть пересмотрено.

Напомним, с инициативой переименовать часть улицы Энгельса в улицу Петербургскую в мэрию обратилась общественная организация "Все дома". Администрация карельской столицы поддержала это предложение и приняла постановление о переименовании улицы на основании данных опроса горожан, который проводился на странице мэрии в социальной сети "ВКонтакте".

Однако жильцы двух домов по бывшей улице Энгельса выступили против этого решения. По их словам, после переименования у них возникли сложности с получением корреспонденции на почте и при оформлении на работе.

фото: "Хибинформбюро"

Рабочего из Петрозаводска насмерть раздавило экскаватором

Мужчина скончался от потери крови во время командировки в Апатитах.

По информации "Хибинформбюро", 30 мая в 13.40 на территории Апатитской ТЭЦ 38-летний работник подрядной организации "Петросвязь" из Петрозаводска получил травмы, не совместимые с жизнью.

По предварительным данным, при проведении работ на экскаваторе мужчине зажало голову между штоком ковша и кабиной, в результате чего перерезало артерию и он погиб от потери крови.

По рассказам коллег погибшего, вчера этот экскаватор перевернулся, вследствие чего стёкла в кабине оказались разбитыми. По их мнению, отсутствие стёкол могло привести к гибели сотрудника.

Окончательную причину случившегося установят в ходе следствия.

фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Стали известны детали допроса экс-главы Карелии Худилайнена по делу о взятках

Стали известны новые подробности уголовного дела Игоря Чичина – владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект", отвечавшей за ремонт и содержание дорог в Карелии.

Об этом написали "Вести Карелии" в материале, как фирмы из Санкт-Петербурга при губернаторе Александре Худилайнене уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли дорожные предприятия республики.

По словам замруководителя карельского Следкома Владимира Игнатенкова, в состав организованной преступной группы входили три человека. По версии следствия, это владелец петербургской фирмы "Ремстройкомлект", отвечавшей за ремонт и содержание дорог в Карелии, Игорь Чичин, а также теперь уже бывшие руководители Управления автомобильных дорог республики Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов. Они тоже приехали в Карелию из города на Неве.

Согласно материалам дела, в 2015-2017 годах Никтин и Новокшонов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих предприятий за предоставление им необоснованных выгод и преференций при заключении, выполнении и оплате госконтрактов за работы по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики. Кроме того, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы РСК в конкурсных процедурах и последующее заключение компанией государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии.

Каким же образом Чичин, Никитин и Новокшонов оказались в Карелии? Приведем имеющиеся в распоряжении нашей редакции ответы на эти вопросы экс-губернатора Александра Худилайнена. При допросе 21 июня 2018 года их задал Худилайнену следователь по особо важным делам карельского управления Следственного комитета Александр Брюханов. Этот документ имеется в нашем распоряжении, хотя карельский Следком редакции его не предоставлял. Публикуем протокол допроса Александра Худилайнена с минимальными сокращениями.

Подробнее читайте в статье "Вестей Карелии".

фото: пресс-служба музея "Кижи"

ФОТО: На острове Кижи туристы устроили фотосессию для змеи

Во время прогулки на острове в Карелии туристы заметили гадюку.

Туристы, прибывшие на остров Кижи, во время прогулки не растерярись, когда увидели змею – подошли к ней и начали фотографировать.

В группе "Музей "Кижи" появились фотографии необычной "встречи".

фото: Кадр из видео

ВИДЕО: Водитель иномарки в Петрозаводске сбил ребенка на самокате

ДТП произошло 30 мая на набережной Варкауса.

ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля KIA произошло в 17.21 на наб. Варкауса на нерегулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с ул. Московской.





фото: Госавтоинспекция Карелии Легковой автомобиль двигался по наб. Варкауса со стороны центра. В это же время пешеход на самокате пересекал проезжую часть, сообщили в "ДТП ПТЗ". По информации ГИБДД Петрозаводска, под колесами автомобиля оказался 10-летний мальчик. Ребенок госпитализирован.

фото: "Столица на Онего"

УФСИН Карелии прокомментировало сообщение об угрозах сокамерников "опустить" Дмитриева

В связи с публикацией в средствах массовой информации материалов о якобы имевших место притеснениях в отношении обвиняемого Ю.Дмитриева в УФСИН России по Республике Карелия проведена проверка, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки сообщается, что с 18 августа 2018 года по 17 апреля 2019 года обвиняемый Дмитриев содержался в камере с четырьмя подозреваемыми. Сотрудниками учреждения ежедневно осуществлялись утренние и вечерние покамерные обходы, еженедельно проводился административный обход руководством Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия, ежемесячно обход старшим помощником прокурора Республики Карелия А.А.Авериным.

Кроме того за указанный период неоднократно учреждение посещали представители Общественной наблюдательной комиссии Республики Карелия, русской православной церкви и Уполномоченный по правам человека в Республике Карелия. Жалоб от обвиняемого Дмитриева на притеснения со стороны спецконтингента, а равно и на условия содержания в СИЗО не поступало.

Но 17 апреля обвиняемый Дмитриев написал заявление в адрес администрации СИЗО-1 с просьбой перевести его в другую камеру. В соответствии с требованием уголовно-исполнительного законодательства, его просьба была удовлетворена. По состоянию на 30 мая 2019 года администрацией учреждения опрошены граждане, содержащиеся совместно в камере с Дмитриевым, оказание какого-либо давления на Дмитриева отрицается.

Ранее Виктор Ануфриев, адвокат главы карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, сообщил, что его подзащитного принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной.

Согласно его рассказу, давление шло со стороны сокамерников, которые обещали "опустить" Юрия Дмитриева, если он не выполнит их требований.

Напомним, уголовное дело против Дмитриева было возбуждено в конце 2015 года. Руководителю карельского отделения "Мемориала" инкриминировалось изготовление порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, а также незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия. Сам Дмитриев это обвинение назвал абсурдным.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал исследователя сталинских репрессий по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. В июне прошлого года Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и вернул "дело Дмитриева" в городской суд.

Минувшим летом в отношении руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, и Юрий Дмитриев оказался вновь арестован. В октябре 2018 года судья Александр Мерков объединил два уголовных дела против Дмитриева в одно.

ВИДЕО: В Петрозаводске пенсионеру за рулем стало плохо, и он протаранил внедорожник

На перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена 72-летний водитель, которому стало плохо за рулем, устроил серьезное ДТП, сообщиил в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня днем, 31 мая в 13.42 на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена произошло столкновение двух автомобилей.

Так, 72-летний мужчина, двигаясь на автомобиле Suzuki Grand Vitara по улице Гоголя, почувствовал себя плохо, потерял контроль над управлением, выехал на перекресток под запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с двигавшимся автомобилем NissanTerrano.

В результате ДТП автомобили получили повреждения. Пожилого водителя, которому стало плохо за рулем, госпитализировали с места аварии.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

фото: 47news / ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение по "Коле" полностью перекроют

Попасть из Карелии в Петербург будет сложно из-за разведения Ладожского моста в ночь на 2 июня.

На сайте 47news сообщается, что технологическая разводка Ладожского моста будет проведена с 00.00 до 3.00 2 июня. Причина – работы в рамках восстановления металлического деформационного шва на одной из опор.

Автомобилистов в связи с ограничениями просят корректировать свои маршруты.

"По состоянию на 30 мая 2019 года на Ладожском мосту перекрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга и одна полоса в направлении Петрозаводска. Движение автомобильного транспорта осуществляется по одной полосе в каждом направлении", - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

фото: ГИБДД Петрозаводска

Почти на 20 улицах Петрозаводска заменят асфальт

О ремонте асфальтобетонного покрытия улиц и тротуаров сообщили в в ГИБДД Петрозаводска.

Разработанный и реализуемый в рамках национального проекта региональный проект на 2019 год, предусматривает выполнение на территории города следующих мероприятий:

- ремонт (замена) асфальтобетонного покрытия улиц и тротуаров, а именно:

1. ул. Пушкинская;

2. ул. Гоголя;

3. ул. Куйбышева от пр. К. Маркса до ул. Титова;

4. ул. Красная от ул. Антикайнена до ул. Анохина;

5. ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Краснофлотской;

6. ул. Дзержинского от ул. Красной до ул. Вольной;

7. ул. Кирова от пр. Ленина до наб. Варкауса,

8. пр. К. Маркса;

9. пр. Первомайский от ул. Мелентьевой до ш. Шуйское;

10. пр. Ленина;

11. Лососинское шоссе;

12. пл. Гагарина;

13. наб. Онежская от ул. Еремеева до пр. Ленина;

14. ул. Красноармейская;

15. пр. А. Невского;

16. тротуар на ул. Шотмана от пл. Гагарина до ул. Чапаева;

17. тротуар на ул. Пушкинской;

18. тротуар на пр. Ленина;

19. тротуар на пр. К. Маркса.



По результатам аукциона работы будет проводить организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой".



- установка светофорных объектов на следующих участках: ул. Сыктывкарская – пр. Лесной, ул. Чапаева – ул. Чкалова, ул. Анохина - ул. М. Горького, Лососинское шоссе в районе дома № 30;

- ремонт 56 светофорных объектов, в том числе установка недостающих элементов;

- нанесение горизонтальной дорожной разметки в объеме около 10 тысяч кв м.

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