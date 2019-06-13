Самое важное за сегодня

фото: vk.com/gov_karelia_ru

ФОТО: Лучший гид России живет в Карелии

Экскурсовод музея "Кижи" Марина Ноженко победила в проекте телеканала "Моя планета", который стал суперфиналом конкурса "Лучший гид России".

Авторский ролик-экскурсия, снятый Мариной на острове Кижи в январе, по итогам голосования получил высшую оценку, сообщается в группе Карелии.

Соперниками Ноженко были экскурсоводы, победившие вместе с Мариной в прошлом году во всероссийском конкурсе Русского географического общества "Лучший гид России".



источник фото vk.com/kizhi_museum

"Эта хрупкая девушка с сильным характером и широкой душой уже который раз отстаивает честь музея "Кижи" и всей Республики Карелия на самых высоких площадках. И побеждает! Молодец, Марина! Гордимся тобой! – написано в паблике музея "Кижи". - Хороший подарок в День России. И, на наш взгляд, именно так и выглядит идеальный образ нашей страны - голубоглазая красавица с пшеничными волосами, умная, образованная, энергичная, добрая".



источник фото vk.com/gov_karelia_ru

фото: Валерий Поташов

Власти Петрозаводска не собираются отказываться от переноса "Дерева дружбы"

Городская администрация намерена установить памятный знак на набережной Онежского озера.

Власти Петрозаводска не собираются отказываться от планов переноса памятного знака "Дерево дружбы" с Аллеи городов-побратимов, где глава карельской столицы Ирина Мирошник пообещала установить стелу "Город воинской славы". После того, как жители Петрозаводска начали сбор подписей с требованием оставить "Дерево дружбы" на своем месте, а Союз архитекторов Карелии выступил с заявлением, в котором назвал перенос памятного знака неприемлемым, на аллее побывали председатель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов и начальник управления благоустройства и экологии мэрии Анна Дудырина.

Они утверждают, что "Дерево дружбы" нуждается в реставрации, из-за того, что несколько лет назад на него упал тополь, повредив его.

"Мы проведем эти работы параллельно с установкой стелы "Город воинской славы", - заверил Евгений Перов. – Для "Дерева дружбы" рассматривается новое место на набережной Онежского озера, там, где расположено большинство подарков от городов-побратимов".

Напомним, Союз архитекторов Карелии считает неправильным сносить одни памятники и на их месте возводить другие.

"Мы в своей истории уже это проходили, и это не очень хорошие примеры. Да и убирать Дерево дружбы, как-то уж очень символично получается – дружба теперь уже не так актуальна? А ведь это Дерево устанавливалось еще в советские годы, – говорится в заявлении Союза архитекторов. – Кроме того, березовая Аллея городов-побратимов, расположенная в комплексе с Деревом дружбы, начала высаживаться 40 лет назад мэрами Петрозаводска вместе с мэрами городов Ла-Рошель, Варкауса, Нойбранденбурга, Умео... Помимо Дерева дружбы и аллеи, есть ещё третий объект этого ансамбля – это памятный знак. Зачем разрушать то, что делалось десятилетиями? Ведь все эти объекты являются единым замыслом тех, кто над этим работал. Это наша память, память нашего города. Ее нужно сохранять, ее нужно уважать, о ней нужно заботиться. Знают ли все эти факты те, кто решил перенести Дерево Дружбы? А архитекторы знают, и в своё время рабочая группа посчитала это место невозможным к размещению на нем стелы. А знают ли о об этом решении наши побратимы? Наверное, нет. Это решение администрации станет для них, наверное, неожиданностью".

Под петицией жителей карельской столицы с требованием убрать руки от "Дерева дружбы" свои подписи уже поставили более пятисот горожан. Многие из них готовы к проведению акций протеста против решения мэрии.

Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом

От имени рыбаков и рыбачек села Ведлозера член Совета уполномоченных VIII съезда карелов Наталья Антонова обратилась к президенту с просьбой отрегулировать вопрос вылова рыбы в озерах Карелии сетями, что является традиционным промыслом для коренного сельского населения.

Жительница карельского села Ведлозеро Наталья Антонова, член Совета уполномоченных VIII съезда карелов, на своей странице в "ВКонтакте" сообщила, что написала о рыбе президенту Путину, а также предложила такую новость в группе КРОО "Союз карельского народа".

"Как многолетний член Союза карельского народа, ответственно уплачивающий членский годовой взнос, от имени рыбаков и рыбачек села Ведлозера обращаюсь к правлению организации и лично его новому руководителю Еремееву А.В. с просьбой заняться урегулированием вопроса вылова рыбы в нашем и других озерах Карелии сетями, что является традиционным промыслом для коренного, сельского населения. Это ведь ненормально, когда люди, десятилетиями проживающие на берегах озёр, не могут ловить для своего питания, а промышленники ловят. Местные рыбаки просто в отчаянии! Большего унижения для местного населения быть не может. Нас готово поддержать КРОО защиты прав граждан "Согласие". Необходима проработка темы, законодательная инициатива в Законодательное собрание Карелии, ну и терпение на многие месяцы вперёд, чтобы продвинуться в вопросе. Александр Васильевич, если Вы сумеете сдвинуть этот непростой вопрос, то не одна карельская семья будет вам признательна. Здесь вопрос никак ни в национальности, ни в происхождении, а элементарно, в соблюдении традиционного образа жизни и уважении людей. Местное население не вылавливает рыбу в промышленных масштабах, и никогда разумное рыболовство не влияло на объём рыбы в наших озёрах. Потреблять рыбу нам необходимо, это заложено веками. Passibo!"

Позже Наталья Антонова дописала, что обратилась также на прямую линию В.Путину (на 20.06)

"Уважаемый президент, гарант Конституции Владимир Владимирович! В большинстве озёр Карелии, в частности, в озере Ведлозеро, категорически запрещён лов рыбы сетями для местного населения, что является традиционным промыслом. Тем не менее, промышленникам лов разрешён. Может, отрегулировать вопрос современными средствами, без лова в оглядку, огромных штрафов и массового недовольства? Ведь мы живём в 21 веке. Квоты, лицензии, поддержка традиционного образа жизни? Местное население издавна ловит рыбу для собственного пропитания и никогда разумное рыболовство в Карелии не уменьшало объём рыбы в наших озёрах. Люди в отчаянии и, поверьте, уже в злости. Для сельчан это унижение. Посодействуйте, пожалуйста".

фото: ТАСС / Артем Коротаев

В Петрозаводске произошел крупный пожар

Для ликвидации пожара на Кузнечном переулке привлекались 22 человека, сообщили в МЧС Карелии.

Крупный пожар произошел 12 июня в 17.39 на пер. Кузнечном, 3.

В результате сгорели сарай и баня. Для ликвидации привлекались подразделения по рангу пожара "1-БИС". Работала оперативная группа Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Для тушения пожара привлекались 22 человека.

Пожар был ликвидирован в 20.17.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Бензин в Петрозаводске подорожал до рекордного уровня

Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске в июне выросла до рекордной отметки, превысив планку прошлого года, когда произошел резкий скачок цен.

К 10 июня цена за бензин АИ-92 составила, в среднем, 41 рубль 71 копейку за литр. Предыдущий рекорд был зафиксирован в октябре прошлого года - 41 рубль 40 копеек за литр, пишут "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

"Быть беременной в глубинке Карелии – смертельный риск"

Очередная беременная жительница Питкярантского района, где закрыли родильное отделение в ЦРБ, оказалась в опасной ситуации, так как не могла вовремя получить профессиональную врачебную помощь.

После закрытия родильного отделения в Питкярантской ЦРБ беременные местные женщины раз от раза попадают в опасные ситуации, когда из-за отсутствия профессиональной медицинской помощи могут потерять ребенка. Так, в паблике "Нетипичная Питкяранта" опубликована история местной жительницы, находящейся на 34 неделе беременности, которую возили несколько часов по больницам, пытаясь найти врача, имеющего возможность ей помочь.

"Женщина на 34 неделе беременности. Так как была угроза выкидыша на четвертом месяце, ей в Петрозаводске провели терапию, чтоб она всё -таки доносила ребенка до нужного срока, - сообщается в паблике. - Приезжает она от бабушки, выходит из машины и обнаруживает на сиденье мокрое пятно. 34 недели - срок очень ранний для рождения. Соответственно, сразу вызвали скорую. Скорая отвозит ее к нам в больницу, Питкярантскую ЦРБ. И тут обнаруживается, что у них нет даже теста для определения вод. Ее, бедную, отправляют в Сортавала, чтоб сделали тест там. Она едет на скорой туда ровно 1 час. На трассе до Сортавала дикие ремонтные работы, с "пробками" из машин… В довершение она узнает, что у вертолета, который есть, нет топлива и денег на топливо тоже нет".

"Как вообще такое возможно!? Оптимизаторы! Просто скотство! И еще пытаются рассказывать о ценности материнства! Это смертельный риск - быть беременной в этом городе!" – возмущены местные жители.

Женщине, по информации паблика, повезло, опасения, к счастью, не подтвердились. Но из-за выматывающей поездки до Сортавала, состояние немного ухудшилось, и ее положили на сохранение.

"Всего лишь из-за отсутствия теста ей пришлось не только пережить стрессовую поездку, но и лечь на сохранение в другом городе, хотя в Питкярантской ЦРБ есть палата для этого, - возмущены местные активисты, - но самое интересное, что с 24 июня в Сортавала закрывают родильное отделение на проветривание и питкярантских медиков предупреждали, чтоб не направляли к ним беременных. А это значит, что в подобном случае женщине грозит трехчасовая поездка в Петрозаводск! Или 20 минутный перелет, если топливо, конечно, будет. Но и это еще не все! Сейчас в сортавальской больнице ситуация с подобными случаями складывается так, что роды там примут, но сразу мать и новорожденного отправят в Петрозаводск, т.к. в этой больнице нет даже кувеза для недоношенных новорожденных детей! Не говоря уж о неонатальной бригаде, которой нет и в Питкярантской больнице. У нас вообще с врачами какая-то до сих пор беда. Однако кувез в родблоке у нас есть".

На фото - отремонтированный и законсервированный родзал с аппаратурой в родблоке при хирургическом отделении в Питкярантской ЦРБ, где могут принять только экстренные роды, потому что нет врачей.



источник фото vk.com/netipovapyatka

фото: личный аккаунт в соц. сети

Биктимирова: Иностранные экскурсоводы "захватили" карельский рынок

Управление по туризму Карелии и местные туроператоры недовольны тем, что группы иностранных туристов сопровождают, в основном, иностранные экскурсоводы – претензии вызывает содержание их экскурсий.

Об этом на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заявила начальник Управления по туризму Карелии Екатерина Биктимирова.

"Планомерно идет захват отечественного туристического рынка иностранными гидами-переводчиками… С иностранными группами чаще всего идет иностранный гид-экскурсовод и переводчик. То есть ту, какую информацию доносит до группы иностранный гид, она не всегда достаточно выверена и соответствует фактам экскурсии. В том числе китайские экскурсоводы, экскурсоводы из западных стран – наши туроператоры отмечают низкий уровень подготовки информации", – сообщила Биктимирова.

По ее словам, претензии из-за низкой квалификации возникают не только к иностранным, но и российским экскурсоводам, приезжающим из других регионов.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Минстрой назвал районы, где расселят больше аварийных домов

Власти Карелии планируют обеспечить новыми квартирами более 9 тысяч жителей аварийных построек; по сравнению с предыдущим этапом расселения в программе предусмотрен рост показателей.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы предполагает расселение 636 домов, что по площади равнозначно территории более 159 тыс. кв. метров. За шесть лет действия новой программы новые квартиры должны получить 9 107 человек.

Эти данные содержатся в сверке старой и новой региональных программ расселения граждан из аварийного жилья, которую республиканский Минстрой подготовил по запросу издания "Вести Карелии".

Лидерами новой программы расселения стали Суоярвский и Беломорский районы, а также Петрозаводский городской округ.

В каких трех районах Карелии жителям не стоит надеяться на масштабное расселение, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Троллейбус в Петрозаводске протаранил автомобиль, пропускавший пешеходов

ДТП с участием троллейбуса и легкового автомобиля произошло в центре Петрозаводска.

В минувшую среду, 12 июня, в 18.53 на пересечении улиц Антикайнена и Красная троллейбус протаранил "легковушку".

Транспортные средства двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях.

"Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль совершал левый поворот на улицу Красная, а троллейбус двигался в прямом направлении", - сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ФОТО и ВИДЕО: Большой праздничный концерт прошел в Петрозаводске в День России

На площади Кирова 12 июня для петрозаводчан и гостей города выступали участница телепроекта "Голос. Перезагрузка" Дария Гроссман и группа "Вирус".

В Петрозаводске 12 июня, в День России», прошла масса спортивных, патриотических и культурных мероприятий.

Утром на "Кургане" стартовал большой фестиваль велоспорта, байкеры устроили мотопробег, участники танцевальных клубов заряжали энергией горожан на нескольких площадках Петрозаводска, молодые патриоты-активисты пронесли огромный флаг по набережной.

А вечером всех петрозаводчан и гостей города ждал праздничный концерт, где выступили Дария Гроссман, участница телепроекта "Голос. Перезагрузка", и группа "Вирус".

Огромное количество людей пришло на площадь Кирова, чтобы послушать выступление артистов.

Смотрите фото, а так же видео выступавших на большом концерте, запечатленные Николаем Смирновым.

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